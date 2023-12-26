Hogyan írjunk jó hibajelentést (példákkal és sablonokkal)

Akár a fejlesztőcsapat új funkciójának bevezetése után talált hibát, akár a mobilalkalmazás egy nagyobb frissítés után nem működik, a hibák a digitális termékek használatának velejárói. Ahelyett, hogy több tucat e-mailt váltana a hiba leírásáról, tanulja meg, hogyan kell jó hibajelentést írni. Bár szabadon használhatja a Jira, Bugzilla és más hibajelentő eszközöket, a jelentés tartalma továbbra is fontos.

De hogyan lehet egyáltalán jó hibajelentést írni?

Olvassa el ezt az útmutatót, amelyben részletesen bemutatjuk a hibajelentéseket és azok fontosságát. Még egy ellenőrzőlistát is adunk Önnek a beépítendő elemekről, valamint lépésről lépésre elmagyarázzuk, hogyan írjon jó hibajelentést.

Mi az a hibajelentés?

A hibajelentés, más néven incidens- vagy problémajelentés, egy szoftveralkalmazásban talált probléma részletes leírása. A tesztelők és a fejlesztők ezeket a jelentéseket használják a hibákról való kommunikációra. Ahelyett, hogy egy e-mailt küldenének azzal, hogy „Hé, a Kapcsolat oldalon található űrlap nem működik”, a hibajelentés részletes információkat tartalmaz, amelyeket a fejlesztőcsapat felhasználhat a hiba mielőbbi kijavításához. 🐞

A hibajelentés elsődleges célja, hogy elegendő információt nyújtson a fejlesztőnek a probléma kijavításához. Nem elég csak azt mondani, hogy valami nem működik; fontos, hogy világos képet adjon a problémáról. A jó hibajelentés felgyorsítja a hibakeresési folyamatot, és javítja az általános minőségbiztosítási és tesztelési folyamatot.

Miután a hibajelentés átment, a fejlesztő és tesztelő csapatok megkeresik a probléma kiváltó okát és kijavítják azt. Átmennek egy úgynevezett hiba vagy hibajelentés életcikluson, amely minden hiba által átesik, a felfedezéstől a lezárásig. Sok nyomonkövető rendszer, mint például a ClickUp, figyelemmel kíséri az egyes hibák életciklusának állapotát, így átfogó képet kaphat arról, hogy hol tartanak a dolgok.

Egyszerűsítse a belső kéréseket a tervező vagy IT csapatok számára, hogy pontosan azokat az információkat gyűjtsék össze, amelyekre szükség van az űrlapokban.

Miért fontos a hibák nyomon követése és jelentése?

Természetesen kihagyhatja a hibajelentési folyamatot, és mindent a vadnyugati módszerek szerint végezhet. De ez a hibás alkalmazások, a rendezetlen kód és az újramunka receptje – nem is beszélve a negatív végfelhasználói élményről. A hibajelentések releváns információkat nyújtanak, amelyek segítenek a fejlesztőcsapatnak a megfelelő problémák prioritásainak meghatározásában és megoldásában, a munkafolyamatok racionalizálásában és az egész tesztelési folyamat egyszerűsítésében. A hibajelentési eszközök számos egyéb előnnyel is járnak, a jobb termékminőségtől a jobb együttműködésig. 🙌

Javítsa a csapat együttműködését

A szoftverhibajelentések bürokratikusnak tűnhetnek, de fontos hidat képeznek a tesztelők, a fejlesztők és a projekt érdekelt felei között. A hatékony hibajelentés tartalmazza a hiba reprodukálásához szükséges pontos lépéseket, felsorolja a tényleges és a várt eredményeket, valamint megadja a fejlesztőknek a probléma kijavításához szükséges környezeti részleteket. Ez a világosság nemcsak mindenki munkáját megkönnyíti, hanem összehozza a csapatot, hogy gyorsan elvégezhesse a feladatát.

Javítsa a felhasználói élményt

A szoftverhibák mindenféle furcsa problémát okozhatnak a végfelhasználóknak. Egyetlen probléma vagy hiba is elég ahhoz, hogy a felhasználók végleg elhagyják a platformját, ezért a hibák nyomon követését és jelentését komolyan kell vennie.

Egy jó szoftverhibajelentés szisztematikus, strukturált módszert is kínálhat ezeknek a hibáknak a kezelésére, biztosítva, hogy terméke a lehető leghibamentesebb és legfelhasználóbarátabb legyen. Ha sok hibája van, rangsorolási rendszerének lehetővé kell tennie azok prioritás szerinti rangsorolását, hogy először a termék backlogjában a legnehezebb problémákat oldhassa meg.

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

Készítsen minőségi terméket

Minden szoftverben vannak hibák. A termék minősége attól függ, hogy a csapata mennyire jól és gyorsan kezeli a hibákat. Szerencsére a részletes hibajelentések betekintést nyújtanak a termék gyengeségeibe, így a fejlesztők megérthetik azok súlyosságát és hatását. Minél jobban megértik a problémát, annál célzottabbak és hatékonyabbak lesznek a javítások. A hatékony incidensjelentések csökkentik a fejlesztőknek a követelmények tisztázására fordított időt, így több időt tudnak a kódolásra fordítani.

A fejlesztési folyamat racionalizálása

A szoftverfejlesztés projektmenedzsment szempontjából bonyolult lehet. Ahelyett, hogy nem létező hibákat keresnének, a fejlesztők megtekintik a jelentést, és azonnal megkezdik a probléma kijavítását. A megfelelő hibajelentés megszünteti a kétértelműséget, és mindenki számára egyértelművé teszi a helyzetet. A jó jelentések nem szüntetik meg teljesen a oda-vissza levelezést és a pontosítás iránti kéréseket, de mindenképpen csökkentik a felesleges zavart, és végső soron racionalizálják a fejlesztési munkafolyamatot.

Csökkentse a költségeket

Így van: a hibák fejlesztési folyamat korai szakaszában történő kezelése valóban csökkentheti a költségeket. Minél tovább hagyja megoldatlanul a hibát, annál drágább lesz a kijavítása. A hatékony hibajelentés lehetővé teszi a korai felismerést, ami csökkenti a problémák megoldásához szükséges költségeket és erőfeszítéseket.

Egy jól megírt hibajelentéshez szükséges elemek

Hibajelentést írni egy dolog, de jó hibajelentést írni már művészet. A szervezetek különbözőek, de a legjobb hibajelentések gyakran tartalmazzák ezeket az elemeket.

Hibajelentés azonosítója

Valószínűleg elég sok hibát kell kezelnie. Ahelyett, hogy minden hibajelentést önkényesen közzétenne, rendeljen hozzá egy egyedi hibaazonosítót. Ezt az azonosítót felhasználhatja az új hibajelentésekhez a hibajelentés-nyomkövető rendszerében, így könnyebb lesz nyomon követni és hivatkozni a megfelelő hibára. Ez akkor is hasznos lehet, ha több ember is ugyanazt a hibát tapasztalja.

Készítsen okosabb űrlapokat a ClickUpban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

Cím vagy összefoglalás

Adjon egy rövid, velős címet, amely röviden összefoglalja a fő problémát. A címnek elég egyértelműnek kell lennie ahhoz, hogy bárki egy pillantásra megértse a hiba természetét. Ne tegyen túl sok felesleges részletet a címbe. Foglalja össze a fő gondolatot, és a jelentés későbbi részében adjon hozzá kontextust vagy további információkat.

Prioritás és súlyosság

A fejlesztőknek sok dolguk van. Ha minden hibajelentéshez prioritási és súlyossági szintet rendelnek, az segít nekik a munkaterhelésük egyensúlyba hozásában és a feladatok megfelelő sorrendben történő elvégzésében. A hiba prioritási szintje jelzi a javítás sürgősségét, míg a hiba súlyossága azt tükrözi, hogy a hiba milyen hatással lesz a rendszer működésére.

Gyorsan állítsa be a feladat prioritását a ClickUp feladaton belül, hogy jelezze, mi az, amire először figyelmet kell fordítani.

A környezet részletei

Lehet, hogy egy alkalmazás CSS-je nem töltődik be a számítógépén, de egy kollégája MacBookján jól működik. Ez egy olyan környezeti részlet, amelyet a fejlesztőknek tudniuk kell.

Tartalmazza a következő információkat:

Operációs rendszere: Windows, MacOS, Linux stb.

A böngésző típusa és verziója: Chrome, Firefox, Safari stb.

A hardvere

A terméktől függően előfordulhat, hogy meg kell osztania a futtató szoftver verzióját és az utolsó frissítés időpontját is.

Hiba leírása

Itt az idő! Itt adhatja meg a hiba részletes leírását. Magyarázza el, hogyan jelentkezett a hiba az alkalmazásban, és milyen hatással van a felhasználói élményre vagy a funkcionalitásra. 📝

A hiba reprodukálásának lépései

Lehet, hogy Ön hibát tapasztal, de a fejlesztőcsapat nem látja. A hibák jelentésekor célszerű megadni, hogyan találta meg a hibát, és hogyan találhatják meg a fejlesztők is. Adjon meg világos, lépésről lépésre leírt pontokat a hiba reprodukálásához. Ha a fejlesztő nem tudja reprodukálni a hibát, az azt jelezheti, hogy a probléma az Ön rendszerével van, és nem az alkalmazással, ezért olyan fontosak a reprodukálási utasítások.

Várható és tényleges eredmény

Az alkalmazások sok mozgó alkatrészből állnak, és a fejlesztők nem feltétlenül tudják fejből minden elem funkcióját vagy célját. Hasznos, ha a fejlesztő tudja, hogy Ön mit vár, és mi történik valójában. Például: „Amikor rákattintottam erre a linkre, azt vártam, hogy átirányít a regisztrációs oldalra, de valójában hibaüzenet jelent meg.” Ez azért fontos, mert rávilágít a fejlesztő által kijavítandó eltérésre.

Megjegyzések és mellékletek

Néha könnyebb megmutatni, mint elmondani. Próbáljon meg releváns fájlokat csatolni, például hibajelentéseket, adatfájlokat, képernyőképeket vagy videofelvételeket. Néha a vizuális bizonyítékok jelentik a különbséget, ezért ha gyorsan szeretné megoldani a problémát, adjon meg minél több bizonyítékot.

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-maileket kellene váltania vagy személyesen találkoznia kellene a Clip by ClickUp segítségével.

A hibajelentés készítésekor elkerülendő gyakori hibák

A hibajelentés írásának elsajátítása egy kis tanulási folyamatot igényel. Ellenőrizze, hogy jelentése nem tartalmazza-e a hibajelentésekben gyakran előforduló problémákat.

Homályos címek

Az általános vagy homályos címek csak zavarba ejtik a fejlesztőket. Egy olyan cím, mint „Hibát találtam”, nem konkrét és nem is segít. Ehelyett adjon egy rövid összefoglalót a problémáról, például „Hibaüzenet jelenik meg, amikor termékeket teszek a kosárba”.

Hiányos információk

A hibajelentésekben bizonyos mezők kitöltése okkal van előírva. Ha nem adja meg az operációs rendszer, az alkalmazás verziója vagy a böngésző típusa részleteit, az megnehezítheti a hibakeresési folyamatot. Ha nem tudja ezeket az információkat, szánjon időt rá, hogy megkeresse őket. A fejlesztő úgyis megkérdezi Öntől ezeket az információkat, ezért mindenki számára időt takaríthat meg, ha ezeket az adatokat már az elején megadja.

Helyesírási hibák

Nem a „their”, „there” és „they’re” szavak összekeveréséről beszélünk. Azokra a helyesírási hibákra gondolunk, amelyek megváltoztathatják az üzenet értelmét. Ez különösen igaz, ha márkás kifejezéseket vagy automatikus javítást használ a számítógépén. Például a „text” és a „test” szavak között csak egy betű a különbség, de a két kifejezés összekeverése zavart okozhat.

Kétértelmű lépések a hiba reprodukálásához

Az olyan utasítások, mint „jelentkezzen be, hogy megtalálja a hibát”, nem segítenek. Ne feledje, hogy a cél az, hogy a probléma reprodukálható legyen. Itt semmi sem „nyilvánvaló” vagy „józan ész”. Ne tegyen feltételezéseket: mindig adjon meg lépésről lépésre utasításokat, még akkor is, ha azok túl alapvetőnek vagy egyszerűnek tűnnek.

Duplikátumok ellenőrzésének elmulasztása

Mindenki ugyanazt a hibát tapasztalja? Ha igen, akkor jó eséllyel valaki már benyújtott egy hibajelentést, és az a fejlesztők várólistáján szerepel. Ugyanazon probléma többszöri jelentése mindenki munkáját lassítja, ezért ha hozzáférése van a hibajelentési rendszerhez, először ellenőrizze, hogy valaki már benyújtotta-e ezt a kérést.

Szubjektív nyelv vagy vélemények használata

Az olyan személyes vélemények, mint például „Ez a lila árnyalat csúnya”, nem segítenek a fejlesztőknek. A személyes vélemények vagy a személyes bosszúságok nem azonosak a tényleges hibákkal. A jelentésed legyen a lehető legobjektívebb és legpontosabb; minden más csak eltereli a figyelmet, és lassíthatja a fejlesztőcsapat munkáját.

A visszajelzések vagy kérdések figyelmen kívül hagyása

A hibajelentést fogadó fejlesztőnek kérdései vagy megjegyzései lehetnek a jelentéssel kapcsolatban. Ahelyett, hogy benyújtaná a jelentést, és továbbmenne a dolgára, álljon rendelkezésre a fejlesztővel való kommunikációra. Minél gyorsabban válaszol a kérdéseire, annál gyorsabban tudják kijavítani a problémát.

Helytelen súlyosság vagy prioritás értékelés

Ha biztonsági rést észlel, és azt alacsony prioritású problémaként jelöli meg, az gondot jelent. Vegye figyelembe a hiba valós életben jelentkező következményeit a végfelhasználói élményre nézve. A bejelentkezés képtelensége komoly probléma, míg az olyan kisebb problémák, mint a képek megjelenítése, alacsonyabb prioritásúak.

Egyszerűsítse fejlesztési folyamatát a ClickUp all-in-one munkaközpontjával, amely segítségével megtervezheti, elkészítheti és piacra dobhatja termékét.

Hogyan írjunk hibajelentést a ClickUp-ban

A szoftverfejlesztő csapatok nem csak a hibajelentések és a hibajelentések nyomon követésére támaszkodnak a ClickUp-ra. Ez egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely támogatja az együttműködést, a brainstormingot és minden mást, ami a technikai csapatok munkájához szükséges. Kezelje a feladatokat, a csevegéseket, a technikai dokumentációt, a célokat és még sok mást egy helyen. A ClickUp Forms még a hibajelentési folyamatot is egységesíti, így nem kell attól tartania, hogy az emberek „kreatívak” lesznek a bejelentéseikkel. 👀

Nem kell a hibajelentési és problémakövetési munkafolyamatokat sem a semmiből felépítenie. Próbálja ki a ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablonját, amely automatizált űrlapokkal, testreszabott felvételi űrlapokkal és rugalmas nézetekkel támogatja a funkciók közötti együttműködést. Ha egy kis inspirációra van szüksége, nézze meg, hogyan építi fel a ClickUp a rövid és tömör hibajelentési űrlapját.

Optimalizálja a hibajelentéseket a ClickUp hibajelentés-sablonjával.

A szoftvertesztelés egyszerűsítése a ClickUp segítségével

A szoftverhibák a digitális termékfejlesztés velejárói. A hibajelentés módjának elsajátításával fejlesztői relevánsabb, hasznosíthatóbb információkkal rendelkeznek, amelyek felgyorsítják a hibajavítást, minimalizálják a kellemetlenségeket és javítják a felhasználói élményt.

A hibajelentések megírása sokat segít, de még mindig szükség van egy rendszerre a hibák nyomon követéséhez, kezeléséhez és kommunikálásához. Itt jövünk mi a képbe. A ClickUp egy megbízható projektmenedzsment platform, amely IT-sablonokat, űrlapokat, feladatokat és kommunikációt egyesít egy helyen. Ne váltson több eszköz között, hanem hozza össze mindent egy valóban mindent magában foglaló platformon a ClickUp segítségével. Próbálja ki: hozza létre most ingyenes ClickUp munkaterületét!