A 10 legjobb Clearbit alternatíva a B2B adatok nyomon követéséhez 2025-ben

A Clearbit kiemelkedő szerepet játszik az értékesítési intelligencia területén, különösen elegáns felületével és hatékony gazdagító eszközeivel.

De mint minden jó szoftvernek, ennek is vannak néhány korlátai. Az ingyenes csomag korlátozott funkciókat kínál, és a személyre szabás a legszükségesebb szintnél nem terjed tovább. Ráadásul az árazás a felhasználói bázis méretével arányosan növekszik, ami a kezdő vállalkozások számára megfizethetetlenné teszi.

Szerencsére több alternatíva is hasonló funkciókat kínál. Mindegyik egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek különböző üzleti igényekhez igazodnak. Az e-mail ellenőrzéstől a potenciális ügyfelek pontozásáig ezek az alternatívák megfizethető áron kielégítik a speciális igényeket.

Hagyjon fel az egy méretű megoldásokkal, és merüljön el a 10 legjobb Clearbit alternatíva listájában. Fedezze fel az üzleti prioritásainak megfelelő funkciókat, és tudja meg, melyik eszköz szolgálja legjobban a B2B adatait!

Mit kell keresnie a Clearbit alternatíváiban?

Az adatok gyakorlatilag minden üzleti tevékenység és iparág értékesítési folyamatainak középpontjában állnak. A potenciális ügyfelektől és a meglévő ügyfelektől származó hatalmas mennyiségű adat miatt az adatelemző szoftverének világos és hasznosítható betekintést kell nyújtania.

Vegye figyelembe a következő tényezőket, hogy megtalálja a tökéletes Clearbit alternatívát, amely új magasságokba repíti B2B értékesítési és marketing tevékenységét.

Adatok pontossága és lefedettsége: Ne elégedjen meg az e-mailek kiegészítésével. Keressen olyan eszközöket, amelyek pontos és teljes körű adatokat nyújtanak a firmográfiáról, a technográfiáról és a szándékról.

Az értékesítési csatornát elősegítő funkciók: Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek lead scoring, minősítés, szegmentálás és kampány személyre szabási funkciókat kínálnak a leadek ápolásához.

Zökkenőmentes integráció: Válasszon olyan megoldást, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő CRM-jével, marketing automatizálási platformjával és egyéb értékesítési eszközeivel.

Skálázhatóság és megfizethetőség: Válasszon olyan platformot, amely az üzleti növekedéssel együtt skálázható, anélkül, hogy tönkretenné a bankot. Keressen rugalmas árazási lehetőségeket, és kerülje a túlzott kapcsolattartási díjakat.

Felhasználóbarát felület és támogatás: Helyezze előtérbe az intuitív felületet és a megbízható ügyfélszolgálatot, hogy zökkenőmentes bevezetést és problémamegoldást biztosítson.

AI-vezérelt automatizálás: Keressen olyan AI-alapú funkciókat, mint a munkafolyamat-automatizálás, a potenciális ügyfelek pontozása és az e-mail szövegírás, hogy versenyelőnyt szerezzen.

Ha az API-hozzáférés elengedhetetlen az integrációs igényeinek kielégítéséhez, ellenőrizze az eszköz által biztosított API elérhetőségét és megbízhatóságát. Ezenkívül értékelje a fejlesztők számára készült dokumentáció minőségét.

Mielőtt egy alternatívát választana, fontolja meg, hogy az alternatíva aktívan karbantartott-e és frissül-e új funkciókkal. Az innovációba befektető szolgáltatók nagyobb valószínűséggel maradnak relevánsak és nyújtanak folyamatos értéket.

A 10 legjobb Clearbit alternatíva

Most, hogy már tudja, milyen funkciókat és szolgáltatásokat kell keresnie, nézzük meg a 10 legjobb Clearbit alternatívát 2024-ben.

1. ZoomInfo

a ZoomInfo segítségével

A ZoomInfo integrált platformja adatokat és technológiát használ, hogy összekapcsolja Önt ideális ügyfeleivel, támogatást nyújtson értékesítési és marketing csapatainak, és növelje bevételeit.

Egységes piacra lépési platformja áthidalja a értékesítési és marketing tevékenységek közötti szakadékot, adat alapú betekintéssel és zökkenőmentes ügyfélkapcsolatokkal táplálva bevételi motorját.

A ZoomInfo csomagja magas szintű értékesítési munkafolyamat-automatizálást kínál, ami megkönnyíti a nagy értékesítési csapatok irányítását. A testreszabási lehetőségek azonban némi munkát igényelhetnek.

A ZoomInfo legjobb funkciói

Találja meg ideális ügyfeleit a megbízható üzleti adatokkal alátámasztott valós idejű betekintéssel.

Növelje GTM-jét, automatizálja az ügyfélkapcsolatokat, és egyszerűsítse technológiai eszközeit.

Csatlakoztassa értékesítési és marketingcsapata it az ügyfelekkel minden csatornán egyetlen, egységes platformon.

A ZoomInfo korlátai

A navigáció új felhasználók számára kihívást jelenthet.

A felhasználók pontatlanságokat észleltek a platformon tárolt kapcsolattartási adatokban.

Problémák merülnek fel, ha több lapot tart nyitva

ZoomInfo árak

Az Ön vállalkozásának igényeinek megfelelő egyedi árazás

ZoomInfo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (7500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (270+ értékelés)

2. LeadIQ

LeadIQ-n keresztül

A LeadIQ egy adatintegrációs és -kezelési platform, amely kifejezetten az értékesítési csapatok igényeire összpontosít.

Központi csomópontként működik, áthidalva a különbségeket az értékesítési csapatok által használt eszközök, például a CRM-ek, a lead generációs platformok és a marketing automatizálási eszközök között.

A LeadIQ intelligens platformja javítja az adatok tisztaságát és releváns betekintést nyújt. Ezenkívül az eszköz segít egyszerűsíteni a potenciális ügyfelek felkutatásának munkafolyamatát azáltal, hogy az összes különböző értékesítési funkciót egyetlen platformra összpontosítja.

Egy másik hasznos funkció az AI-alapú e-mail-szerkesztő, a Scribe, amely segít személyre szabott e-maileket és üzeneteket írni a minősített potenciális ügyfeleknek.

A LeadIQ legjobb funkciói

Kerülje el a több kattintást és több eszközt igénylő munkafolyamatokat, amelyek csökkentik az eladók termelékenységét és teljesítményét.

Használja az AI-t, hogy értékes ajánlataihoz igazodó e-maileket hozzon létre.

Javítsa a bejövő munkafolyamatokat és az útválasztást a CRM-adatok azonnali gazdagításával.

Fokozza pipeline-generálását továbbfejlesztett integrációkkal

A LeadIQ korlátai

A bővítmény gyors frissítést igényel, hogy újra működőképes legyen.

A lead scoring rendszer pontatlan előrejelzéseket adhat azokról a leadekről, amelyeknél a konverzió valószínűsége a legnagyobb.

A plug-in használata során az adatok összegyűjtése, feltöltése vagy szinkronizálása során idővel néhány technikai probléma jelentkezik.

LeadIQ árak

Freemium : Ingyenes csomag

Alapvető : 39 USD/felhasználó havonta

Pro : 79 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

LeadIQ értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

3. Apollo. io

az Apollo.io segítségével

Az Apollo egy all-in-one értékesítési intelligencia és elkötelezettségi platform, amely segít a vállalkozásoknak megtalálni, felvenni a kapcsolatot és megkötni az ideális vevőikkel.

Segít racionalizálni az értékesítési folyamatot automatizált munkafolyamatokkal olyan feladatokhoz, mint a potenciális ügyfelek felkutatása, pontozása és az elérési erőfeszítések kezelése.

A platform egy kényelmes Chrome-bővítményt is kínál, amely lehetővé teszi, hogy hozzáférjen a fontos kapcsolattartási információkhoz, és közvetlenül a böngészőjéből lépjen kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel.

Az Apollo.io legjobb funkciói

Az AI segítségével helyezze előtérbe a nagy értékű vállalatokat és potenciális ügyfeleket

Hozzáférés a beszélgetésekhez és az üzletkötésekhez kapcsolódó információkhoz, hasznosítható elemzésekhez és személyre szabott coachinghoz, hogy gyorsabban köthessen üzleteket.

Használja a szekvenciát e-mailek küldéséhez, hívások kezdeményezéséhez és kapcsolatfelvételhez a LinkedIn-en.

Adatgazdagítással mélyebb betekintést nyerhet célpiacába.

Az Apollo.io korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a fejlett funkciók elsajátítása tanulási folyamatot igényel.

A navigáció kissé zavaros lehet, ha a különböző funkciókat böngészi.

Esetenként pontatlanságokról is beszámoltak.

Apollo. io árak

Ingyenes : korlátlan e-mail kredit, 60 mobil kredit és 120 export kredit évente

Alap : 49 USD/felhasználó havonta

Professzionális : 79 USD/felhasználó havonta

Szervezet: 99 USD/felhasználó havonta

Apollo. io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (6300+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)

via FullContact

A FullContact egy felhőalapú szolgáltatás, amely a fragmentált felhasználói információk összekapcsolására, kombinálására és gazdagítására szolgál. Egyedülálló „Identity Graph” funkciója lehetővé teszi a márkák és marketingeszközök számára, hogy összekapcsolják és konszolidálják az offline, online, szakmai és személyes azonosítók darabkáit.

A grafikonban több száz marketinggel kapcsolatos attribútum kereshető, amelyek segítségével milliárdok közül is pontosan meg lehet határozni az egyéneket. Az eszköz nagy MarTech-műveleteknél hasznos, ahol elengedhetetlen a felhasználói információk kinyerése és megőrzése.

Egységesítse adatait és ismerje fel a webhely látogatóit, miközben biztosítja a magánélet védelmét.

Adjon hozzá determinisztikus, valós idejű jeleket a hubjához

Személyre szabott, adatvédelemre összpontosító élményt nyújt cookie-k nélkül

Javítsa az identitásfelismerést és növelje a média elérhetőségét a közös ügyfelek számára.

A lassú adat-szinkronizálás zavarhatja az értékesítési tevékenységeket.

Az API-ból származó egyes adatok túl sok hamis pozitív eredményhez vezetnek.

Egyedi árazás

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (75+ értékelés)

5. UpLead

via UpLead

A pontosság és a relevancia kritikus fontosságú az értékesítési lead-csatorna létrehozásához. Az UpLead egy B2B prospektáló platform, amely pontos, naprakész adatokat kínál világszerte működő vállalkozások kapcsolattartási adatairól.

A szoftver integrálható a népszerű B2B CRM-ekkel, biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot a felfedezéstől az üzletkötésig. Ez segít racionalizálni a potenciális ügyfelek generálásának munkafolyamatát, kapcsolatba lépni a megfelelő döntéshozókkal, és végső soron növelni az értékesítési sikereket.

A hétnapos ingyenes próbaidőszak alatt kipróbálhatja az eszköz használhatóságát.

Az UpLead legjobb funkciói

Több mint 50 keresési szűrő segítségével fedezheti fel azokat a kapcsolatokat és vállalatokat, amelyek megfelelnek a vevői profiljának.

Valós, minősített potenciális ügyfelekkel léphet kapcsolatba valós idejű e-mail-ellenőrzés segítségével.

Szerezzen mobil- és közvetlen telefonos számokat a potenciális ügyfelek számára.

Azonosítsa és vonzza be azokat a vásárlókat, akik vásárolni szándékoznak, mielőtt versenytársai megelőznék Önt.

Az UpLead korlátai

Pontatlanságok egyes kapcsolattartók pozíciójában vagy foglalkoztatásában

A felhasználói felület és a felhasználói élmény kissé felhasználóbarátabb lehetne.

UpLead árak

Essentials : 99 USD/felhasználó havonta

Plus: 199 USD/felhasználó havonta

UpLead értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

6. Zökkenőmentes. AI

a Seamless.AI segítségével

A Seamless segítségével potenciális ügyfél listákat állíthat össze. Az AI valós idejű, AI-alapú keresőmotorja B2B értékesítési leadekhez. A B2B értékesítési szakemberek egyszerűsíthetik lead generációs folyamatukat, és a megfelelő időben léphetnek kapcsolatba a megfelelő potenciális ügyfelekkel.

Zökkenőmentes. Az AI mesterséges intelligenciát használ több adatpont elemzésére és a kapcsolattartói lista pontosságának ellenőrzésére. További funkciók, mint például a vásárlói szándék és a munkaváltás, még tájékozottabb elérést tesznek lehetővé.

A Chrome-bővítmény szintén hasznos funkció a gyors ellenőrzéshez és a listák összeállításához.

Zökkenőmentes. Az AI legjobb funkciói

Azonosítsa ideális potenciális ügyfeleit, határozza meg teljes elérhető piacát, és szerezzen be pontos kapcsolattartási információkat konkrét potenciális ügyfelekről.

Gazdagítsa értékesítési leadjeinek listáját, és töltse ki a hiányzó kapcsolattartási információkat a potenciális ügyfeleiről.

Találjon naprakész kapcsolattartási információkat, és hozzon létre minőségi értékesítési leadlistát egy erre a célra kifejlesztett értékesítési szoftver segítségével.

Zökkenőmentes. Az AI korlátai

A felhasználók telepítési hibákat jelentettek az eszköztár kiterjesztésnél.

A korlátozott keresési szűrők korlátozóak lehetnek

Zökkenőmentes. AI árazás

Ingyenes: Ingyenes csomag havi 50 kreditponttal

Alap : Ingyenes csomag havi 250 kreditponttal

Pro : Egyedi árak további kreditek és prémium termékek esetén

Vállalati: Egyedi árak nagy csapatok számára, dedikált támogatással

Zökkenőmentes. AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (140+ értékelés)

7. Lead411

via Lead411

A Lead411 átfogó és pontos adatforrást kínál a B2B potenciális ügyfelek felkutatásához. Az eszköz segítségével több mint 450 millió kapcsolathoz férhet hozzá világszerte 20 millió vállalatnál, amelyek mindegyike hatékony szűrőkkel könnyen kereshető és értékes információkkal gazdagított.

Bár a Lead411 nem igazán alternatívája a Clearbitnek, hatalmas adatbázisa mégis segít a potenciális ügyfelek minősítésében és gazdagításában.

Az egyetlen hátrány, hogy az eszköz drága lehet, mivel CRM-ek és üzleti intelligencia szoftverekre lesz szükség a teljes potenciáljának kihasználásához. A Lead411 azonban könnyen integrálható a legtöbb CRM-mel.

A Lead411 legjobb funkciói

Keressen és azonosítson ideális potenciális ügyfeleket egy hatalmas adatbázisból.

Célzott szűrők segítségével határozza meg ideális potenciális ügyfeleit olyan konkrét kritériumok alapján, mint az iparág, a vállalat mérete, a beosztás, sőt akár a vásárlási szándék is.

Szerezzen döntő előnyt a célzott marketingtevékenységeiben azáltal, hogy azonosítja azokat a vállalatokat, amelyek aktívan keresnek olyan megoldásokat és szolgáltatásokat, mint az Öné.

A vevői szándékra vonatkozó adatok és az értékesítési intelligencia alapján testreszabhatja üzeneteit a maximális hatás elérése érdekében.

A Lead411 korlátai

A keresési funkciók elsajátítása időbe telik.

A felhasználói felület fejlesztésre szorul.

Lead411 árak

Basic Plus Unlimited : 899 USD/felhasználó/év

Pro és Unlimited: Egyedi árazás

Lead411 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

8. Cognism

via Cognism

A Cognism egy másik értékesítési intelligencia platform, amely segít Önnek kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel, kiváló minőségű adatok és betekintések segítségével. A Cognism segít Önnek előre jelezhető folyamatot építeni, rejtett lehetőségeket megtalálni és globális megfelelési akadályokat leküzdeni.

A Cognism a firmográfiát és a technográfiát egy gazdag adatbázissal kombinálja, hogy értékesítési csapata pontos potenciális ügyfél listákat állíthasson össze. ✨

Az eszköz könnyen használható felületével és intuitív funkcióival, például szűrőkkel és exportálási funkciókkal is népszerűvé vált. A kiváló ügyfélszolgálat további pluszpont.

A Cognism legjobb funkciói

Hódítsa meg a helyi és globális piacokat nemzetközi lefedettséggel

Korlátlan hozzáférés a személyek és vállalatok szintű adataihoz a potenciális ügyfelek generálása érdekében.

Szerezzen be érvényes e-mail címeket és telefonon ellenőrzött mobilszámokat a célszámláinak legfontosabb potenciális ügyfeleihez.

Kombinálja a felvételi, finanszírozási és munkába állási eseményeket a szándékadatokkal (a Bombora támogatásával).

Könnyen integrálható CRM- és értékesítési eszközökkel

A Cognism korlátai

A nem megfelelő célzott szűrési folyamat javításra szorul.

A frissített adatkészletek terén van még mit javítani.

A felhasználók gyakran jelentenek visszatérő technikai problémákat.

Cognism árak

Egyedi árazás

Cognism értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (548+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (63+ értékelés)

9. Adapt. io

Az itt felsoroltak közül talán a legegyszerűbben használható Adapt. io egy olyan egyedi megoldás, amely célzott potenciális ügyfelek felkutatását, a munkafolyamatok racionalizálását, valamint az értékesítési és marketing sikerek elérését teszi lehetővé.

Az Adapt. io hatalmas adatbázist kínál, amely világszerte 30 millió vállalkozás kapcsolattartóit tartalmazza. Az eszköz minden kapcsolattartóhoz több mint 25 attribútumot rögzít, ami segít egy rendkívül pontos lista összeállításában.

Az Adapt. io kiterjedt adatokat és hatékony eszközöket kombinál, hogy új potenciális ügyfeleket szerezzen és személyre szabja az Ön velük való interakcióit.

Adapt. io legjobb funkciói

Használjon fejlett szűrőket, hogy perceken belül megtalálja a keresett információkat, és megtalálja a célközönségéhez illő kapcsolatokat.

Zökkenőmentesen készítsen listákat, exportáljon és csatlakoztassa CRM-jét a skálázhatóság érdekében.

Pontos kapcsolattartási adatokkal lépjen kapcsolatba közönségével különböző médiumokon keresztül.

Adjon hozzá megbízható cégadatokat és demográfiai adatokat minden CRM-ben szereplő kapcsolattartóhoz.

Adapt. io korlátai

A műszerfal stílusai és nézetek száma korlátozott.

A felület és a szűrőfunkció zavart okozhat az új felhasználók körében.

Adapt. io árak

Egyedi árazás

Adapt. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

10. Datanyze

a Datanyze segítségével

A kezdők és az új vállalkozások számára tökéletes Datanyze egy Google Chrome kiterjesztés, amely segít összekapcsolni az értékesítési és marketing szakembereket a potenciális ügyfelekkel.

Hozzáférést biztosít egy hatalmas kapcsolattartási adatbázishoz, amely e-mail címeket, telefonszámokat és közösségi média profilokat tartalmaz, közvetlenül a böngészőjéből. Ezzel elkerülhető a időigényes kézi kutatás, és Ön a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatépítésre koncentrálhat.

A platform felhasználóbarát Chrome-bővítménnyel és zökkenőmentes, intuitív felülettel büszkélkedhet.

A bónusz az, hogy ez az egyetlen eszköz ebben a cikkben, amely 90 napos ingyenes próbaidőt biztosít.

A Datanyze legjobb funkciói

Használja ki a potenciális ügyfelek világában zajló eseményekkel kapcsolatos kiemelt jégtörőket, amelyek személyes közösségi média-bejegyzésekből, helyi hírműsorokból és egyéb forrásokból származnak.

Keressen és lépjen kapcsolatba új ügyfelekkel a böngészőjéből

Exportálja a profilokat közvetlenül a Google Chrome-ból a kiterjesztés segítségével.

Címkézze meg a kapcsolatokat és a vállalatokat, hogy automatikusan szegmentált listákat hozzon létre, amelyek mindegyike egy gombnyomással exportálható.

A Datanyze korlátai

A felhasználói élmény lassú és hiányoznak a fejlett funkciók.

Több felhasználó is panaszkodott a pontatlan vagy hiányos adatokra.

Datanyze árak

Nyze Lite : Ingyenes próba

Nyze Pro 1: 21 USD/hó

Nyze Pro 2: 39 USD/hó

Datanyze értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (440+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (50+ értékelés)

Miközben az adatkezelő eszközöket vizsgáljuk, fontos szem előtt tartani a CRM-platformok erejét. Bár nem kizárólag az adatokra koncentrálnak, a CRM-ek betekintést nyújtanak és racionalizálják az adatkezelési munkafolyamatokat.

A ClickUp CRM platform egy kiváló példa erre. Kerülje el az adatsilókat, és egyetlen, intuitív felületen szervezze meg az adatok teljes útját a beszerzéstől az elemzésig.

ClickUp

A ClickUp egy átfogó marketing- és értékesítéskezelési megoldás. A ClickUp CRM-mel egyszerűsítheti értékesítési és potenciális ügyfelek felkutatásának munkafolyamatát, és páratlan átláthatóságot biztosíthat az ügyfélút során.

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával a Lista nézetben.

Zökkenőmentes ügyféladat-kezelés

Együttműködjön az üzleteknél, küldjön projektfrissítéseket az ügyfeleknek, és vonzza be az ügyfeleket egyetlen e-mail központtal.

Központi hub: Búcsút inthet az adatsilóknak! A ClickUp minden ügyféladatot – kapcsolatokat, interakciókat, ügyleteket, jegyzeteket – egy szervezett helyen tárol.

Testreszabható mezők: Az információkat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja. Adjon hozzá egyedi mezőket az iparág, a preferenciák és egyéb egyedi részletekhez.

Hozzon létre részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

Intuitív ClickUp irányítópultok vizuális betekintéshez

A ClickUp több mint 50 dashboard widgetje megkönnyíti az ügyféladatok egy helyen történő megjelenítését.

Egyszerű drag-and-drop funkció: Készítsen dinamikus irányítópultokat, amelyek vizuálisan jelenítik meg a legfontosabb mutatókat. Kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat, az ügyfél-elégedettségi pontszámokat vagy Készítsen dinamikus irányítópultokat, amelyek vizuálisan jelenítik meg a legfontosabb mutatókat. Kövesse nyomon az értékesítési folyamatokat, az ügyfél-elégedettségi pontszámokat vagy a projekt előrehaladását – mindezt látványosan és könnyen érthető módon.

Hasznos információk: Elemezze az adatokat, hogy azonosítsa a trendeket, mintákat és a fejlesztésre szoruló területeket. A ClickUp intuitív irányítópultjai lehetővé teszik, hogy proaktív lépéseket tegyen az értékesítési siker érdekében.

Szerezzen értékes piaci betekintést, és élvezze termékének teljesítményének vizualizálását ezzel a sablonnal, amelynek segítségével könnyedén összehasonlíthatja más termékekkel.

Hozza létre az ideális rendszert a kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek tárolásához és elemzéséhez. Adjon hozzá linkeket a feladatok, dokumentumok és egyéb elemek között a kapcsolódó munkák nyomon követéséhez.

Összekapcsolja a pontokat: A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű eszközökkel, mint az e-mail, a naptárak és a marketingplatformok. Szüntesse meg az adathiányokat, és dolgozzon a ügyfélkapcsolatok holisztikus áttekintésével.

Automatizált munkafolyamatok: Állítson be automatizált triggereket és műveleteket konkrét adatváltozások alapján. Például küldjön automatikusan üdvözlő e-mailt, amikor új potenciális ügyfél kerül be a CRM-be, vagy indítson el egy projekt létrehozását egy lezárt üzlet alapján.

Hatékonyan méretezze tartalomgyártási folyamatát ezzel a ClickUp-ban található, egyedi sablonnal.

A ClickUp legjobb funkciói

Vezesse ügyfelei kapcsolatait a siker felé a könnyen elérhető és vizuálisan bemutatott betekintések segítségével.

Tartsa mindenki összhangban és ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon a megosztott adatok, a zökkenőmentes integrációk és a valós idejű frissítések segítségével.

Automatizálja a rutin feladatokat és szüntesse meg az adatsilókat, hogy több időt szánhasson az erős ügyfélkapcsolatok építésére.

Használja ki a ClickUp integrációit külső forrásokból származó adatok elemzéséhez, és fedezze fel a rejtett trendeket és mintákat, amelyek alapul szolgálhatnak ügyfélstratégiáinak kidolgozásához.

Kezelje az értékesítési folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a megrendeléseket a ClickUp rendkívül rugalmas nézetével.

Vizualizálja folyamatát, egyszerűsítse az ügyfelek munkafolyamatait, és működjön együtt csapatával a lehetőségek kiaknázásában.

Hozzon létre magas szintű nézeteket az ügyfelek életre szóló értékének, az átlagos ügyletméreteknek és egyebeknek a figyelemmel kíséréséhez.

Válasszon a számos előre elkészített sablon közül az adatok kezeléséhez és elemzéséhez, jelentések készítéséhez és a következő lépések megtervezéséhez.

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó meredek tanulási görbét tapasztal.

Lehet, hogy integrálnia kell a ClickUp-ot az értékesítési intelligencia eszközébe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Az adatok erejének kihasználása a megfelelő Clearbit alternatívával

A Clearbit legmegfelelőbb alternatívájának megtalálása nem csak a funkciókról szól, hanem a szervezet egészére vonatkozó speciális igények kielégítéséről is. Ne elégedjen meg töredezett megoldásokkal: keressen olyan platformot, amely központosítja az adatait, vizualizálja az információkat és elősegíti az együttműködést.

A ClickUp CRM irányítópultjai, funkciói és integrációi lehetővé teszik, hogy az adatkezelésről az adatkezelés mesteri szintjére lépjen. Ezzel felszabadíthatja az információk valódi erejét, hogy sikert érjen el ügyfelei és vállalkozása számára.

Válasszon okosan, és nézze meg, hogyan válnak adataid a növekedés motorjává. ?