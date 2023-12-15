10 operációs tanúsítvány, amelyekkel 2025-ben előreléphet karrierjében

Szeretné előrelépni az operatív menedzsment területén?

Ahogy közeledünk 2024-hez, a munkáltatók képzett szakembereket keresnek, akik képesek kezelni az operatív menedzsment követelményeit.

Az üzleti műveletek minden szervezet gerincét képezik, legyen szó magas szintű stratégia kidolgozásáról vagy a vállalkozását érintő probléma kiváltó okának feltárásáról – az operatív csapatok mindent elvégeznek.

Tekintettel az operatív szerepek sokszínűségére, hogyan lehet szakértelmet és hitelességet építeni ebben a területen?

Az operatív tanúsítványok olyanok, mint egy jóváhagyási pecsét, amely bizonyítja, hogy rendelkezik a szükséges képességekkel és szakértelemmel több projekt kezeléséhez, a dolgok zökkenőmentes lebonyolításához és a kockázatok hatékony kezeléséhez.

A vállalatok könnyebben alkalmazzák vagy előléptetik Önt, ha látják, hogy rendelkezik a szükséges készségekkel és ismeri a legújabb iparági gyakorlatokat.

Ez nem csupán egy jóváhagyó pecsét. Lehetőséget kínál a folyamatoptimalizálás, az ellátási lánc menedzsment, a projektmenedzsment, a minőségellenőrzés és más területeken szerzett készségek fejlesztésére. Ezek a tanúsítványok növelik hitelességét, megkülönböztetik Önt a többiektől, és kapcsolatba hoznak az iparág szakembereivel.

Ezek a tanúsítványok nem csupán bővítik az álláslehetőségeket, hanem elősegítik karrierje fejlődését is. Ha Ön is vágyik a előrelépésre, összeállítottunk egy listát tíz operációs tanúsítványról, hogy megtalálja a céljainak leginkább megfelelőt.

Mik azok az operációs menedzser tanúsítványok?

Az operációs menedzser tanúsítványok igazolják az Ön szervezeti hatékonyság és eredményesség érdekében végzett folyamatok felügyeletére és fejlesztésére vonatkozó készségeit. Ezeket a tanúsítványokat szakmai szervezetek kínálják, és bemutatják az Ön operációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó szakértelmét.

Ezek az operációs tanúsítványok olyan témákat fednek le, mint az ellátási lánc menedzsment, a projektmenedzsment, a lean és a Six Sigma, az operációs menedzsment szoftverek és az IT operációs menedzsment.

Ezekkel kiemelheti szakértelmét, és nagyon keresettek a munkaadók körében olyan pozíciókhoz, mint az operációs menedzser, ellátási lánc menedzser, projektmenedzser és minőségbiztosítási menedzser.

Az operációs tanúsítvány megszerzésének előnyei

Az operációs tanúsítvány megszerzése számos előnnyel jár, ha vezetői vagy kapcsolódó területeken szeretne előrelépni. Néhány ezek közül:

Készségek érvényesítése: Az operációs menedzser tanúsítványok hivatalosan elismerik az operációs menedzsment készségeket és szakértelmet. Bizonyítják a munkáltatóknak és a kollégáknak, hogy rendelkezik a szükséges Az operációs menedzser tanúsítványok hivatalosan elismerik az operációs menedzsment készségeket és szakértelmet. Bizonyítják a munkáltatóknak és a kollégáknak, hogy rendelkezik a szükséges üzleti és csapatmenedzsment ismeretekkel és kompetenciákkal.

Karrier előrelépés: Sok munkáltató a felvételi és előléptetési döntései során előnyben részesíti a tanúsítvánnyal rendelkező szakembereket. Az operációs tanúsítvány javíthatja önéletrajzát, így versenyképesebb jelölt lehet vezetői pozíciók betöltésére.

Több álláslehetőség: Az operációs tanúsítványok szélesítik az álláslehetőségek körét. Lehetőséget nyújtanak olyan pozíciók elérésére, amelyek kifejezetten olyan jelölteket igényelnek vagy részesítenek előnyben, akik elismert képesítéssel rendelkeznek az operációs menedzsment területén.

Ipari elismertség: Az operációs tanúsítványok gyakran nagy elismertségnek örvendenek bizonyos iparágakban. A tanúsítvány megszerzése bizonyítja elkötelezettségét az iparági legjobb gyakorlatok és szabványok naprakész követése iránt.

Szakmai fejlődés: A tanúsítás új ismeretek és készségek elsajátításával jár. Ez a folyamatos tanulás hozzájárul szakmai fejlődéséhez, és naprakészen tartja a műveleti menedzsment legújabb trendjeiről és fejleményeiről.

Hálózat bővítése: A tanúsítási programok gyakran lehetőséget nyújtanak arra, hogy kapcsolatba lépjen más szakemberekkel a területen. A tanúsított szakemberekkel és iparági szakértőkkel való kapcsolattartás értékes együttműködésekhez, mentoráláshoz és karrierrel kapcsolatos betekintéshez vezethet.

10 érdemes megfontolni operatív tanúsítvány

Most, hogy megértettük az operációs tanúsítványok megszerzésének előnyeit, íme a szakértők legjobban értékelt ajánlásai:

1. Termelés- és készletgazdálkodási tanúsítvány (CPIM)

Szerezze meg a termelés- és készletgazdálkodási tanúsítványt (CPIM) az APICS (American Production and Inventory Control Society) segítségével. Ez a neves intézmény 1973 óta működik. Ez a tanúsítvány segít megérteni a termelés és a készletgazdálkodás alapjait.

Öt tanfolyam foglalkozik olyan alapvető területekkel, mint a kereslet tervezése, a minőségirányítás, a készletgazdálkodás, a termelés ütemezése stb. Az öt online tanfolyam elvégzése után tanúsítványt kap.

A CPIM tanúsítás javítja karrierlehetőségeit és megkönnyíti a kollégáival való együttműködést azáltal, hogy javítja az ellátási lánc koncepcióival kapcsolatos ismereteit. Ez a tanúsítás előnyt biztosít a növekvő globális verseny világában.

Emellett megtanítja Önt a szabványos működési eljárások kidolgozására és betartására, amelyet egy műveleti menedzsment SOP sablon segítségével még egyszerűbbé tesz.

Ez a tanúsítás előnyös az operációs menedzserek, termelés tervezők, készletgazdálkodási szakemberek, ellátási lánc szakemberek és beszerzési szakemberek számára. Ráadásul ezt az operációs menedzsment tanfolyamot a saját tempójában végezheti el, hat hónaptól két évig terjedő időtartam alatt, ami megadja Önnek a szükséges rugalmasságot.

Kínálja: APICS (Amerikai Termelés- és Készletgazdálkodási Társaság)

Főbb témák: ellátási lánc áttekintése, keresletkezelés, ellátási tervezés és készletgazdálkodás

Ár: 1000–3000 dollár, attól függően, hogy önállóan tanul, vagy az ASCM által jóváhagyott partnernél vesz részt órákon.

2. Minősített műveleti menedzser (COM)

A Certified Operations Manager (COM) tanúsítványt az American Institute for Business Management and Communication (AIBMC) adja ki. Ez egy professzionális szintű operációs tanúsítvány, amely mindenki számára alkalmas, aki előrelépni szeretne az operációs menedzsment területén.

Jelentősen növelje esélyeit a magasabb fizetés elérésére egy olyan, az iparágban elismert tanúsítvánnyal, mint a COM.

A 3 órás vizsga egy füzet formátumú, 100 MCQ-t (többválasztós kérdést) tartalmaz. A tanúsítási kurzusra való jelentkezéshez bachelor diplomával és legalább két év operációs menedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie.

Kínálja: Az Amerikai Üzleti Menedzsment és Kommunikációs Intézet (AIBMC)

Főbb témák: Műveleti stratégiák és tervezés, termékkereslet-kezelés és előrejelzés, folyamatfejlesztés, programmenedzsment és nemzetközi kérdések

Ár: Online nem elérhető

3. Tanúsított ellátási lánc szakértő (CSCP)

Ez a tanúsítvány felkészíti Önt a komplex ellátási láncok kezeléséhez szükséges alapvető készségekkel és ismeretekkel. Akár logisztikai vezetőként, beszerzési vezetőként, készlettervezőként, logisztikai koordinátorként vagy ellátási lánc-vezetőként dolgozik, ez a tanfolyam elősegíti karrierjét az Ön által betöltött pozícióban.

Számos lehetőség közül választhat, hogy felkészüljön a 150 kérdésből álló, 3,5 órás vizsgára. Választhat tanulási rendszer, önálló tanulás vagy oktató által vezetett és támogatott lehetőségek közül.

A legkedvezőbb árú választás az önálló tanulás, amelynek ára 1000 és 1500 dollár között mozog. Ez az opció hozzáférést biztosít mind digitális, mind nyomtatott tanulási anyagokhoz, beleértve útmutatókat, gyakorló kérdéseket és kártyákat.

Kínálja: APICS (Amerikai Termelés- és Készletgazdálkodási Társaság)

Főbb témák: ellátási láncok, keresletkezelés, előrejelzés, globális ellátási lánc-hálózatok, ellátási lánc-kockázatok, belső műveletek és készletek.

Ár: 1000–1500 dollár

4. Projektmenedzsment szakértő (PMP) tanúsítvány

A világszerte elismert Project Management Institute (PMI) által kínált Project Management Professional (PMP) tanúsítvány megszerzésével olyan ismereteket és készségeket szerezhet, amelyekkel különböző iparágakban vezethet és irányíthat projekteket. Ez a tanúsítvány ideális, ha legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik projektek vezetésében és irányításában.

A tanúsítás öt kulcsfontosságú területet fed le: kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, nyomon követés, ellenőrzés és lezárás. A projektmenedzsment ezen aspektusainak biztos ismerete az üzleti folyamatok javulásához vezet. Ez a tanúsítás elengedhetetlen, ha magasabb pozíciókat és vezetői szerepeket szeretne betölteni!

A vizsga időtartama négy óra, 200 feleletválasztós kérdéssel. Ha sikeresen teljesíti a vizsgát és megszerzi a tanúsítványt, azt háromévente meg kell újítania.

Kínálja: Projektmenedzsment Intézet (PMI)

Főbb témák: kezdeményezés (13%), tervezés (24%), végrehajtás (42%), nyomon követés és ellenőrzés (16%), valamint lezárás (5%). További fontos témák közé tartozik az érdekelt felek kezelése, a csapatvezetés, az agilis projektmenedzsment és a hibrid projektmenedzsment.

Ár: PMI-tagok 405 USD, nem PMI-tagok 555 USD

5. Minősített egyesületi vezető (CAE)

Az Amerikai Szövetségi Vezetők Társasága (ASAE) által kínált program tapasztalt operációs vezetőknek szól. A programban való részvételhez bachelor diplomával vagy nyolc év releváns tapasztalattal kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az ASAE magatartási kódexének.

Azok a munkakörök, amelyek általában megkövetelik a tanúsítványokat, többek között a vezérigazgatók, elnökök, ügyvezetők és azok a személyek, akik karrierjüket szeretnék előrelépni az egyesületek vezetésében. A CAE vizsgára évente kétszer, májusban és decemberben lehet jelentkezni. A vizsga négy óráig tart és 200 feleletválasztós kérdésből áll.

Ezenkívül a tanúsítványt háromévente meg kell újítania.

Kínálja: Amerikai Szövetségi Vezetők Társasága (ASAE)

Főbb témák: irányítás és vezetés, marketing, közpolitika, üzemeltetés-menedzsment és szakmai fejlődés

Ár: 500 dollár tagoknak, 750 dollár nem tagoknak

6. Minősített létesítménykezelő (CFM)

Az IFMA (International Facility Management Association) által kínált CFM tanfolyam, amely már 25 éve működik, a létesítménygazdálkodás több mint 11 alapvető területét fedi le. Felkészíti Önt arra, hogy fejlessze kommunikációs, vezetői, pénzügyi, kockázatkezelési vagy folyamatoptimalizálási készségeit.

Ez a tanúsítványprogram azoknak a már gyakorló létesítménygazdálkodási szakembereknek szól, akik szakértőként szeretnének pozícionálni magukat az iparágban. A minimális tapasztalati követelmény 3-5 év, valamint létesítménygazdálkodási alap- vagy mesterdiploma.

Az ár tagok (595 dollár) és nem tagok (880 dollár) számára eltérő, és az IFMA számos különböző forrást biztosít a felkészüléshez. További díjak merülnek fel, ha vállalati vagy csoportos képzést keres. Nincs rögzített időtartam, és akkor teheti le a vizsgát, amikor teljesen felkészült.

Kínálja: IFMA (Nemzetközi Létesítménygazdálkodási Szövetség)

Főbb témák: Létesítménytervezés, minőségirányítás, vezetési stratégia, pénzügyek, projektmenedzsment, fenntarthatóság és kockázatkezelés

Ár: 595 dollár tagoknak és 880 dollár nem tagoknak

7. Minősített beszerzési szakember (CPP)

Ha az anyagkezelés az a terület, amelyben kiemelkedő teljesítményt szeretne elérni, akkor ez a tanúsító kurzus Önnek szól. Bevezetést nyújt a beszerzés alapjaiba, az ellátási lánc menedzsmentbe, az üzleti érzékbe és a globális beszerzésbe.

Az American Purchasing Society (APS) által kezelt program kiváló lehetőséget kínál karrierje előrelépéséhez. A tanúsítványprogramba való beiratkozáshoz legalább két év beszerzési tapasztalat és beszállítói referenciák szükségesek.

A vizsga formátuma: 150 perces online vizsga 150 feleletválasztós kérdéssel. Frissítse fel a témával kapcsolatos esettanulmányait!

Kínálja: American Purchasing Society (APS)

Főbb témák: Beszerzés alapjai, szerződéskezelés, folyamatelemzés, ellátási lánc menedzsment, költségelemzés, tárgyalás és beszállítói menedzsment

Ár: Online nem elérhető

8. Six Sigma Green Belt

A Six Sigma Green Belt tanúsítvány értékes képesítés azok számára, akik legalább három év munkatapasztalattal rendelkeznek. Elsősorban arra összpontosít, hogy segítse az operációs vezetőket a folyamatok hatékonyságának javításában.

Az Amerikai Minőségügyi Társaság (ASQ) által kínált tanúsítás számos anyagot és forrást biztosít, például tanulási útmutatókat, kérdésgyűjteményeket és kézikönyveket, amelyek segítenek a felkészülésben.

A Sigma módszertani vizsga egyik megkülönböztető jellemzője a nyitott könyves formátum, amely lehetővé teszi, hogy referenciaanyagokat hozzon magával. A vizsga több mint négy órán át tart, és 100 feleletválasztós kérdésből áll.

Kínálja: Amerikai Minőségügyi Társaság (ASQ)

Főbb témák: Bevezetés a Sigma elvekbe és módszertanokba, a kiváltó okok és hibák azonosítása, megoldások kidolgozása és megvalósítása, valamint ellenőrző intézkedések.

Ár: 438 dollár nem tagok számára és 338 dollár tagok számára (ASQ tanúsítás)

9. PMI kockázatkezelési szakértő

A projektekben felmerülő kockázatok megértése és kezelése elengedhetetlen, és a PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) tanúsítás segít Önnek ennek az alapvető készségnek a fejlesztésében. A tanúsítást a Project Management Institute (PMI) kínálja.

Ezzel az operációs menedzser tanúsítvánnyal megtanulhatja, hogyan kell azonosítani és tervezni a kockázatokat, értékelni azokat és hatékonyan reagálni rájuk. Lényegében olyan kockázati szakértővé válik, akire a szervezete támaszkodhat a váratlan problémák kezelésében.

A tanúsítvány megszerzése után az elsajátított ismeretek és készségek segítségével előre felismerheti a problémákat, és csökkentheti azok hatását. Ez az operációs tanúsítvány projektmenedzserek, kockázatkezelők, funkcionális vezetők és felsővezetők számára alkalmas.

A vizsga letételéhez középfokú végzettség, 36 hónapos projektmenedzsment tapasztalat és 40 órányi projektkockázat-kezelési képzés szükséges.

Kínálja: Projektmenedzsment Intézet (PMI)

Főbb témák: Kockázati stratégia és projekttervezés, érdekelt felek bevonása, kvalitatív és kvantitatív kockázatelemzés, valamint kockázati reagálási terv készítése.

Ár: 358 dollár tagoknak és 659 dollár nem tagoknak

10 Logisztikai, szállítási és disztribúciós tanúsítvány (CLTD)

Az APICS (American Production and Inventory Control Society) által kínált operációs tanúsítvány tökéletes választás a hatékonyság növelését szolgáló hatékony logisztikai, szállítási és disztribúciós stratégiák elsajátításához. A globális szabványokat és alapvető készségeket fedi le, és végigvezeti Önt a beérkező anyagok kezelésétől a termékek disztribúciójáig és a visszaküldések kezeléséig.

A tanúsítvány megszerzéséhez egy 150 kérdéses, 3,5 órás vizsgát kell letenni. A vizsga sikeres teljesítéséhez és az anyag megértésének bizonyításához 300 vagy annál magasabb pontszámra van szükség.

Ha az ASCM csomagajánlatot választja, amelynek ára 1865 dollár, akkor mind a tananyagot, mind a beiratkozást megkapja. Azok számára, akik csak az önálló tanulási portált választják, a költség 1035 dollár.

Akár a teljes csomagot, akár a megfizethetőbb önálló tanulási lehetőséget választja, ez a tanfolyam megnyitja az utat a logisztika és az ellátási lánc menedzsment terén elért globális elismertség és szakértelem felé.

Kínálja: APICS (Amerikai Termelés- és Készletgazdálkodási Társaság)

Főbb témák: logisztikai áttekintés és stratégia, rendeléskezelés, készletgazdálkodás, visszafelé irányuló logisztika, raktárkezelés, globális logisztika és szállítás.

Ár: 1000–2000 dollár, az Ön preferenciáitól függően

