A 10 legjobb Docusign alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha szokása digitális dokumentumokat küldeni vagy fogadni, akkor érdemes megfontolnia, hogyan növelheti az ilyen cserék hitelességét és megbízhatóságát.

Ezért olyan eszközök, mint a DocuSign és a DocuSign alternatívái, nagy népszerűségnek örvendenek, mivel egyetlen papírlapot jogilag kötelező erejű dokumentummá alakíthatnak az összes érintett fél elektronikus aláírásával.

Ráadásul a digitális aláírási megoldások időt, erőfeszítést és erőforrásokat takarítanak meg. Képzelje el, ha le kellene töltenie a dokumentumot, kinyomtatnia, tintával aláírnia, beolvasnia és visszaküldenie – ez négy felesleges lépés.

Ha azonban DocuSign alternatívákat keres, akkor ez nem biztos, hogy megfelelő megoldás az Ön számára.

Természetesen lehetővé teszi a felhasználók számára a dokumentumok elektronikus aláírását, digitális ellenőrzési nyomvonalak létrehozását, újrafelhasználható sablonok készítését, egyedi márkajelzés hozzáadását és még sok mást. Ugyanakkor hiányoznak belőle a fejlett dokumentumszerkesztési és tömeges űrlapkészítési funkciók, miközben a használatot borítékhatárok korlátozzák.

Nem is beszélve arról, hogy a DocuSign környezetben az aláírók vagy szerepeik megváltoztatása, valamint a borítékok átvitele szükségtelenül bonyolult.

Ráadásul a DocuSign nem nyújtja a kívánt szintű ügyfélszolgálatot a magas árához képest.

Szerencsére itt van tíz alternatíva a DocuSign-hoz, amelyek megkönnyítik a dokumentumok aláírásának folyamatát!

Mit kell keresnie a DocuSign alternatíváiban?

Mielőtt bemutatnánk a DocuSign alternatíváinak listáját, gyorsan áttekintjük azokat a funkciókat és tulajdonságokat, amelyekkel az alternatíváknak rendelkezniük kell. Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni a DocuSign alternatíváinak áttekintése során:

Könnyű használat : Az e-aláírási platformnak intuitív, felhasználóbarát felülettel és egyszerűsített aláírási folyamattal kell rendelkeznie, hogy azok is könnyen használhassák, akik nem nagyon értenek a technológiához.

Jogi érvényesség : Ahhoz, hogy a digitális aláírások érvényesek és végrehajthatók legyenek, a jogilag kötelező erejű e-aláírási megoldásnak meg kell felelnie az ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transactions Act stb. szabványoknak és előírásoknak, az iparágtól és a földrajzi régiótól függően.

Dokumentumszerkesztő : Bár a digitális aláírási szoftverhez nem feltétlenül szükséges dokumentumszerkesztő, ha rendelkezésre áll, akkor kiváló DocuSign alternatívává válik. Használhatja dokumentumok szerkesztésére és módosítására, vagy akár sablonok használatára is, miközben elektronikus aláírásokat szerez.

Biztonság és megfelelőség : Az elektronikus aláírást igénylő digitális dokumentumok bizalmasak lehetnek. Ezért olyan intézkedésekkel kell védeni őket, mint a végpontok közötti titkosítás, a többfaktoros hitelesítés, az ellenőrzési nyomvonalak stb., hogy biztosítsák a dokumentum biztonságát és integritását, különösen akkor, ha olyan szabályozások vonatkoznak rájuk, mint a HIPAA vagy a GDPR.

Hitelesítés : Az elektronikus aláírási eszköz olyan hitelesítési módszereket alkalmazhat, mint a biometrikus azonosítás, a hozzáférési kód vagy az e-mailes azonosítás, hogy biztosítsa, hogy a dokumentumot a kívánt aláíró írta alá.

Dokumentumkövetés : Ez a funkció lehetővé teszi a dokumentum állapotának nyomon követését. A dokumentummal rendelkező személyek, az aláírók és az aláírásra várók áttekintése biztosítja, hogy az aláírási folyamat során semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Értesítések és emlékeztetők : Nem elég csak a dokumentum helyét vagy állapotát ismerni. A DocuSign alternatíváinak automatikus emlékeztetőket és értesítéseket kell küldeniük a dokumentum feladójának és az aláíróknak, hogy az aláírási folyamat a terv szerint lezáruljon.

Mobil hozzáférhetőség: A DocuSign Apple és Android eszközökön is elérhető. Ezért logikus, hogy a DocuSign alternatíváinak is rendelkezniük kell mobilalkalmazásokkal az útközben történő elektronikus aláírásokhoz. A világ túl gyorsan változik ahhoz, hogy megálljunk egy aláírás miatt.

A 10 legjobb DocuSign alternatíva

Akár fizetős, jogilag kötelező érvényű aláírási megoldásokat, akár ingyenes csomaggal rendelkező elektronikus aláírási megoldásokat keres, itt talál néhány megbízható DocuSign alternatívát a dokumentumok aláírásához.

1. PandaDoc

Via PandaDoc

A PandaDoc egy jól ismert dokumentumautomatizálási platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a dokumentumok egyszerű létrehozását, nyomon követését és elküldését. A vezető DocuSign alternatívák egyikeként a PandaDoc az elektronikus aláíráson túlmutat, olyan fejlett funkciókat támogatva, mint a valós idejű együttműködés, a dokumentumok nyomon követése, az egyedi márkajelzés és a különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal való natív integráció.

A PandaDoc legjobb funkciói

Teljes körű dokumentumkészítés és -megosztás intuitív drag-and-drop dokumentumszerkesztővel

Korlátlan és biztonságos, jogilag kötelező erejű digitális aláírások szerződések megkötéséhez és végrehajtásához

Gazdag dokumentumkönyvtár több mint 750 újrafelhasználható sablonnal

Testreszabható aláírások változó betűtípusokkal, színekkel, tipográfiával stb.

Emlékeztetőket állíthat be a dokumentumok elektronikus aláírásához

Közel 20 üzleti alkalmazással integrálható CRM, fizetés, termelékenység stb. területén.

A PandaDoc korlátai

Elsősorban szerződéskezelésre irányul

A weboldal lassú, hibás és néha megbízhatatlan.

PandaDoc árak

14 napos ingyenes próbaidőszakot kínál.

Essentials: 35 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 65 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomagok: Egyedi árak

A PandaDoc dokumentumonkénti árazást is kínál, amelyhez kapcsolatba kell lépnie az értékesítési osztállyal, és a mennyiség alapján kell meghatározni az árat.

PandaDoc értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2257 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1057 értékelés)

2. Dropbox Sign (korábban HelloSign)

a Dropbox Sign segítségével

A DocuSign alternatívák listáján a következő a HelloSign, amely a Dropbox, egy neves fájl tároló platform felvásárlása után Dropbox Sign névre lett átnevezve. Ez egy elektronikus aláírási megoldás, amely egyszerűsíti az aláírási folyamatot azáltal, hogy digitális és biztonságosvá teszi azt.

A Dropbox Sign legjobb funkciói

Mobilbarát űrlapok dokumentumok aláírásához útközben

Kérjen jogilag kötelező erejű elektronikus aláírásokat PDF- vagy Word-fájlokhoz.

A Dropbox + Sign Essentials csomag ötvözi a Dropbox dokumentummegosztási és a Sign Essentials dokumentumaláírási funkcióinak legjobbjait.

Kód nélküli integrációk felhőalapú tárolószolgáltatókkal, HR-eszközökkel, CRM-ekkel stb.

22 nyelven támogatja az elektronikus aláírásokat

A Dropbox Sign korlátai

Nem tartalmaz dokumentumkészítési vagy -szerkesztési megoldásokat.

Nincsenek fejlett funkciói a fizetések beszedéséhez vagy a dokumentumok elemzéséhez.

A Dropbox Sign árai

A Dropbox Sign 30 napos ingyenes próbaidőt kínál, amely csak elektronikus aláírásra használható.

Essentials: 20 USD havonta

Dropbox + Sign Essentials: 22 USD havonta

Standard: 30 USD/felhasználó/hónap

Prémium: Egyedi árazás

Dropbox Sign értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2099 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1422 értékelés)

3. Signaturely

via Signaturely

Ha egyszerű és célszerű DocuSign alternatívákat keres, akkor érdemes megismerkednie a Signaturely szolgáltatással. A felesleges funkciók nélkül ez a praktikus, megfizethető elektronikus aláírási megoldás pontosan azt teszi, amit ígér: aláírásokat gyűjt.

A Signaturely legjobb funkciói

Egy helyen elérhető dokumentumkészítő és hozzáférés-kezelő eszköz

Rendezett és intuitív felület, gyors dokumentumaláírási funkciókkal

Automatikus értesítések és emlékeztetők azoknak, akik még nem írták alá a dokumentumokat

Jogilag kötelező erejű digitális aláírások, amelyeket 60 nemzetközi e-aláírási törvény támogat

Újrafelhasználható sablonok és egyedi márkajelzés a dokumentumokhoz

A Signaturely korlátai

Nincs dedikált mobilalkalmazás

Nincs beépített dokumentumszerkesztő

Korlátozott integráció a Google Drive, a Dropbox, az OneDrive és a Box szolgáltatással.

Signaturely árak

A Signaturely 7 napos ingyenes próbaidőt kínál fizetős csomagjaihoz.

Ingyenes csomag: egy elektronikus aláírás egy dokumentumon, fiókonként

Személyes: 20 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 40 USD/felhasználó/hónap

Signaturely értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (270 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (351 értékelés)

4. Adobe Sign

az Adobe Sign segítségével

Az Acrobat Reader széles körű használata a dokumentumok (különösen a PDF-ek) kezelésében az Adobe-t olyan közismert névvé tette, amelyet nem kell bemutatni. Átfogó dokumentumkezelő platformként az Adobe Document Cloud környezet az Adobe Acrobat Sign eszközzel rendelkezik az elektronikus aláírások gyűjtéséhez.

Az Adobe Sign legjobb funkciói

Az Adobe Sign teljes mobilitást kínál, mivel a felhasználók mobil eszközökön vagy asztali számítógépeken is aláírhatják a dokumentumokat.

Valós idejű láthatóságot biztosít az aláírásra váró összes dokumentumról.

Értesíti a feladót, amikor a dokumentumot aláírják.

Lehetővé teszi űrlapok, szerződések és egyéb dokumentumok tömeges elküldését egyetlen kattintással.

Zökkenőmentes integráció több mint 50 neves üzleti eszközzel és platformmal

Támogatja a fizetések beszedését hitelkártyák, digitális pénztárcák és egyéb online fizetési átjárók segítségével.

Az Adobe Sign korlátai

Az e-aláírások megfelelőségének szintje tervenként változhat, ami megkérdőjelezhetővé teszi a „jogilag kötelező erejű” digitális aláírásokat.

A kritikus funkciók jelentős része a drága vállalati csomagok mögött rejtőzik.

Nincs dokumentumelemzés

Adobe Sign árak

Az Adobe Sign 14 napos ingyenes próbaidőt kínál.

Magánszemélyek számára

Acrobat Standard: 22,99 USD havonta

Acrobat Pro: 29,99 USD havonta

Csapatok számára (éves számlázás)

Acrobat Standard: 14,99 USD/licenc havonta

Acrobat Pro: 23,99 USD/licenc havonta

Acrobat Sign megoldások: Egyedi árak

Adobe Sign értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (931 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1131 értékelés)

5. Signeasy

via Signeasy

A Signeasy kiváló választás azok számára, akik olyan hibrid DocuSign alternatívákat keresnek, amelyek lehetővé teszik az online és offline elektronikus aláírások gyűjtését. A már említett számos jogilag kötelező erejű e-aláírási megoldáshoz hasonlóan a Signeasy is megfelel a különböző nemzetközi és regionális törvényeknek és előírásoknak.

A Signeasy legjobb funkciói

Több mint 25 formátumú elektronikus dokumentumokat támogat, többek között PDF, Word, PNG, JPG, HTML formátumokat.

Az elektronikus aláírás 24 támogatott nyelven elérhető.

Lehetővé teszi az offline és személyes aláírást

Jogilag elfogadható digitális ellenőrzési nyomvonalat generál

A fejlett funkciók között szerepel a biometrikus hitelesítés, az aláíró hitelesítése, a dokumentumok ellenőrzése, az Aadhaar-alapú aláírás stb.

Webes, mobil és egyéb eszközökön is elérhető

A Signeasy korlátai

Nincs fizetésbeszedés és dokumentumelemzés

Drága és korlátozott integrációk. Például a Salesforce integráció havi 20 dollárba kerül, míg a HubSpot vagy a Pipedrive integrációja nem elérhető.

Signeasy árak

A Signeasy 14 napos ingyenes próbaidőt kínál.

Essential: 12 USD/felhasználó/hónap (egy felhasználó)

Csapat: 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 36 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 60 USD/felhasználó/hónap

Signeasy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (606 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (455 értékelés)

6. Jotform Sign

via Jotform

A Jotform a számos DocuSign alternatíva szuperkészlete, mivel alapvető szolgáltatásként űrlapkészítést kínál. Egyszerű drag-and-drop funkciójával testreszabott űrlapokat és digitális dokumentumokat hozhat létre, amelyeket az emberek elektronikusan aláírhatnak. Vagy válasszon a több mint 600 Jotform Sign sablon közül, igazítsa az üzleti igényeihez, és küldje el a dokumentumokat, hogy jogilag kötelező erejű aláírásokat gyűjtsön!

A Jotform Sign legjobb funkciói

Készítsen nyilvános linket a dokumentumok nagy közönséggel való megosztásához

Támogatja több aláírói szerepkör hozzárendelését

Az újrafelhasználható sablonok annyiszor küldhetők el, ahányszor szükségesnek ítélik.

Az egyik kevés DocuSign alternatíva , amely ingyenes csomagot kínál.

Kompatibilis okostelefonokkal, táblagépekkel és asztali számítógépekkel

A Jotform Sign korlátai

Megtanulása nehéz, ami megakadályozza a felhasználókat abban, hogy teljes mértékben kihasználják a benne rejlő lehetőségeket.

A fizetős csomagok meglehetősen drágák.

Jotform árak

Starter: Ingyenes (maximum 5 űrlap)

Bronz: 39 USD/felhasználó/hónap (maximum 25 űrlap)

Silver: 49 USD/felhasználó/hónap (maximum 50 űrlap)

Gold: 129 USD felhasználónként havonta (maximum 100 űrlap)

Vállalati csomag: Egyedi árak

Jotform Sign értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (771 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1674 értékelés – a Jotform esetében)

7. eSignly

via eSignly

Ha minimalista DocuSign alternatívákat keres, amelyek kombinálják a több eszközön való mobilitást és a hibrid (online és személyes) aláírást, és ingyenes csomaggal rendelkeznek, akkor az eSignly minden követelménynek megfelel. Ahelyett, hogy túlzottan diverzifikálná alapvető értékajánlatát, ez az elektronikus aláírási megoldás kizárólag a dokumentumok aláírására és megosztására összpontosít.

Az eSignly legjobb funkciói

Az ingyenes csomag korlátlan számú dokumentum elektronikus aláírását teszi lehetővé.

Több mint 18 nyelven elérhető

Hozzáférési ellenőrzés és dokumentumkezelési jogosultságok engedélyezése

Támogatja a személyes aláírást

A felhasználók testreszabhatják az aláírási meghívókat, és akár tömeges aláírási lehetőségeket is igénybe vehetnek.

Kompatibilis különböző formátumokkal és fájlméretűekkel (a csomagtól függően)?

Az eSignly korlátai

Nem lehet dokumentumokat létrehozni vagy szerkeszteni

Az árához képest hiányoznak a fejlett funkciók és a hatékony integrációk.

eSignly árak

Az eSignly 30 napos ingyenes próbaidőt kínál a fizetős csomagokhoz.

Ingyenes: 0 USD (5 aláírási kérelemre korlátozva)

Professional: 15 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 25 USD felhasználónként havonta

Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap

eSignly értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (5 értékelés)

Capterra: N/A

8. signNow

via signNow

Ha már a személyes aláírást lehetővé tevő DocuSign alternatívákról van szó, az airSlate signNow szolgáltatása egy másik, figyelemre méltó elektronikus aláírási megoldás. Noha nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre a semmiből, rugalmasságot biztosít számukra a sablonok testreszabásában és a dokumentumok összeállításában.

A signNow legjobb funkciói

Állítson be dokumentumok lejárati dátumát vagy emlékeztetőket időhöz kötött elektronikus aláírásokhoz.

Azonnali értesítést kap, ha a címzett elutasítja a dokumentumok online aláírását.

Éves számlázás esetén a Business csomag havi 8 dollárért elérhető felhasználónként.

Az alapcsomagokhoz olyan fejlett funkciók is tartoznak, mint a márkajelzés és a tömeges küldés.

Támogatja az együttműködést a csapat létrehozás, a megosztott dokumentummappák és a dokumentumcsoportok révén.

A signNow korlátai

Nem kínál gazdag tudásbázist vagy erőforrásközpontot az új felhasználók bevonására.

A korlátozott sablonok korlátozóak, mivel a felhasználók nem hozhatnak létre dokumentumokat.

A signNow felhasználói felülete és felhasználói élménye elavult, frissítésre szorul.

signNow árak

A signNow 7 napos ingyenes próbaidőt kínál.

Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap

Business Premium: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 50 USD/felhasználó/hónap

Business Cloud: 50 USD/felhasználó/hónap

signNow értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1663 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (513 értékelés)

9. DocHub

via DocHub

A DocHub a DocuSign egyik alternatívája, amely kifejezetten a PDF-fájlokra összpontosít. Amikor a felhasználók .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg stb. formátumú dokumentumokat töltenek fel, a DocHub mindet PDF-formátumba konvertálja. Alternatív megoldásként létrehozhat üres PDF-dokumentumokat, és azokat szöveggel, képekkel és rajzokkal töltheti meg.

A DocHub legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy új dokumentumokat hozzanak létre a semmiből, újrafelhasználható sablonokat készítsenek, vagy meglévő dokumentumokat töltsenek fel.

Állítson be aláírási sorrendet és adjon hozzá több aláírót

Rendeljen szerepeket vagy adjon meg mezőszerkesztési jogosultságokat több fél részvételével zajló aláírási folyamatokhoz.

Hatékony szerkesztési, jegyzetelési és oldalszintű szervezési funkciókkal rendelkezik.

Ossza meg dokumentumait megosztható linkeken, mellékletként vagy faxon keresztül.

Aláírók letiltása vagy eltávolítása, valamint aláírási kérelmek érvénytelenítése

A DocHub korlátai

Nincs mobilalkalmazása, és a mobil weboldal nem túl reszponzív.

A sablonokat nehéz szerkeszteni, és egy rossz lépés visszavethet a kiindulási pontra.

DocHub árak

A DocuHub 30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál a Pro csomaghoz.

Ingyenes: 0 USD (havonta öt e-aláírás és három aláírási kérelem)

Pro: 14 dollár havonta

DocHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (130 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (31 értékelés)

10. Zoho Sign

via Zoho Sign

Ahogy a neve is mutatja, a Zoho Sign egy e-aláírási eszköz, amelyet a Zoho Suite kínál dokumentumok aláírásához. Mivel hozzáférést biztosít a Zoho ökoszisztémához, sokkal többet tud, mint csak dokumentumok aláírása és kezelése.

Automatizálja a munkafolyamatokat, kezelje a szerződéseket, és integrálja más Zoho eszközökkel és modulokkal.

A Zoho Sign legjobb funkciói

Jogilag kötelező erejű e-aláírási megoldás, amelyet változatlan és átlátható ellenőrzési nyomvonalak támasztanak alá.

Könnyű dokumentumkezelés felhőalapú biztonsági mentéssel a Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive stb. segítségével.

Támogatja a távoli együttműködést valós idejű megjegyzésekkel és hozzáférés-vezérléssel.

Lehetővé teszi a személyes aláírást és az egyedi márkajelzés használatát.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 16 különböző nyelven írják alá a dokumentumot.

A felhasználók bejelentkezhetnek a webböngészőbe, valamint a dedikált alkalmazásokba is.

A Zoho Sign korlátai

Az egyik legnehezebb DocuSign alternatíva meredek tanulási görbével

Az integrációk és konfigurációk beállítása nehéz

Zoho Sign árak

A Zoho 14 napos ingyenes próbaidőt kínál a fizetős csomagokhoz.

Ingyenes: 0 USD (csak egy felhasználó számára, havonta legfeljebb öt dokumentum)

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Professional: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 28 USD/felhasználó/hónap

Zoho Sign értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (55 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (33 értékelés)

Bár a DocuSign és a DocuSign alternatívái elvégzik a feladatot, miért fektetne be egy dedikált alkalmazásba, amely kizárólag dokumentumok aláírására szolgál? Különösen akkor, ha olyan átfogó platformok, mint a ClickUp, sokkal többet kínálnak. Íme egy kis ízelítő arról, hogyan használhatja dokumentumok kezelésére.

ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-technológia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével kezelheti projektjeit és dokumentumait.

A ClickUp egy olyan átfogó termelékenységi platform, amelynek célja a csapatok hatékonyságának növelése. Mivel a dokumentumok kezelése elengedhetetlen a projektek lebonyolításához, a csapatok eligazításához vagy beillesztéséhez, az információk szervezéséhez stb., a ClickUp számos eszközzel rendelkezik, amelyek egyszerűsítik ezeket a feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói:

Használja a ClickUp Docs alkalmazást fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

ClickUp Docs : Készítsen dokumentumokat a semmiből, szerkessze vagy testreszabja a meglévő dokumentumokat, kapcsolja őket munkafolyamatokhoz, és küldje el a dokumentumokat – mindezt egy mozdulattal. Ráadásul a ClickUp Docs az összes információt egy központi helyen szervezi, így biztosítva a zökkenőmentes együttműködést.

A ClickUp AI használata blogbejegyzés létrehozásához a ClickUp Docs-ban egy egyszerű utasítás alapján, részletek és egyéb fontos szempontok hozzáadásával

ClickUp AI : Hatékony írási asszisztens , amely tartalmat generál, dokumentumösszefoglalókat készít, feladatlistákat tölt ki a teendőkből, és világosan kommunikál.

ClickUp szerződéssablonok : A szerződések az aláírásra szoruló legfontosabb dokumentumok. A ClickUp több újrafelhasználható sablont kínál, amelyekkel másodpercek alatt elkészítheti szerződéseit. Emellett üzleti megállapodásokhoz és szolgáltatási szerződésekhez is talál sablonokat.

ClickUp feladatkezelés : Feladatkezelő platformként a ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat osszanak ki, határidőket rendeljenek hozzájuk, emlékeztetőket küldjenek, valamint riasztásokat és értesítéseket kapjanak. Ezek a funkciók hasznosak lehetnek dokumentumok aláírásához (vagy legalábbis jóváhagyások megszerzéséhez), még akkor is, ha azok jogilag nem érvényesíthetők.

ClickUp online együttműködési eszközök : A fentebb bemutatott legtöbb DocuSign alternatíva együttműködési funkciókkal rendelkezik. Hasznos fájlok megosztásához és több aláíróval való koordináláshoz, akik szerkesztik az űrlapot, megjegyzéseket fűznek hozzá és dokumentumokat kapcsolnak hozzá.

A ClickUp vállalkozói szerződés sablon segítségével egyértelműen meghatározhatja a szerződéses megállapodás kötelezettségeit.

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkcióval segíti a gyorsabb döntéshozatalt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: 0 USD

Korlátlan: 10 USD felhasználónként havonta

Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árak

ClickUp AI (kiegészítő): 5 USD/felhasználó/hónap

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9139 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3902 értékelés)

Írjon alá mosolyogva a legjobb DocuSign alternatívával

Ezzel befejeztük a legjobb DocuSign alternatívák bemutatását. Bár mindegyiknek megvan a maga egyedisége, a vállalkozásoknak a hosszú távú növekedés érdekében átfogóbb megoldásokat kell keresniük. Így, bár a ClickUp nem rendelkezik e-aláírási eszközzel (legalábbis egyelőre), többféle értéket kínáló, robusztus platformot biztosít.

Természetesen a döntés az Öné, de alaposan mérlegelje az előnyöket és hátrányokat, hogy kihasználhassa a még kiaknázatlan lehetőségeket!