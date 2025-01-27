A 10 legjobb Hotjar alternatíva a fogyasztók megértéséhez 2025-ben

Lehet, hogy fejből tudja a havi látogatói számokat. Talán folyamatosan a konverziós arány jár a fejében. Esetleg az A/B tesztelést művészetnek tekinti.

De ezek a webhely- és mobilalkalmazás-statisztikák csak a kezdet. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki adataiból, mélyre kell merülnie a felhasználói élményben. Ha megérti, hogyan interagálnak a webhely látogatói a webhely egyes oldalain, vagy hogyan használják a mobil felhasználók az alkalmazását, az segíthet azonosítani a problémás pontokat és a fejlesztési lehetőségeket. Emellett megmutathatja, mi működik a felhasználók számára, és ezeket a funkciókat előtérbe helyezheti, így platformját konverziós erőművé téve.

A megfelelő eszközökkel könnyű megvizsgálni a felhasználói viselkedést. A Hotjarhoz hasonló felhasználói elemző eszközökkel könnyen túlléphet a statisztikákon, és információkat gyűjthet a felhasználói viselkedésről. A Hotjar az egyik legismertebb név a felhasználói viselkedés elemzésében, de nem ez az egyetlen elérhető eszköz. Íme tíz Hotjar alternatíva, amelyet érdemes kipróbálnia 2024-ben.

Melyek a Hotjar alternatívái?

A Hotjar az egyik legismertebb felhasználói viselkedéselemző eszköz, amely számos funkcióval segíti az adatok és visszajelzések gyűjtését az UX és a webhely teljesítményének javítása érdekében.

A platform hőtérképeinek és munkamenet-felvételeinek segítségével megtekintheti a felhasználói elkötelezettséget, és elemezheti, hogyan interagálnak a felhasználók az egyes oldalakkal. A beépített visszajelzési eszköz segítségével helyszíni felméréseket készíthet. A platform minden funkciója segíthet abban, hogy jobb, adatokon alapuló döntéseket hozzon webhelye fejlesztéséről, és jobb élményt nyújtson látogatóinak.

Bár a Hotjar az egyik legismertebb webelemző és felhasználói visszajelzés-eszköz, nem az egyetlen – és nem is a legjobb.

Néhány Hotjar-felhasználó megjegyzi, hogy az elemző eszköz lassíthatja a weboldal betöltési idejét. Mások arra figyelmeztetnek, hogy az eszköz nem nyújt olyan fontos információkat, mint a tölcséranalízis, így nem tudhatja meg, hol esnek ki a potenciális ügyfelek az értékesítési tölcsérből. Ez oda vezetett, hogy sok webhelytulajdonos alternatívákat keres a Hotjar helyett, amelyek segítenek nekik weboldaluk fejlesztésében.

Mit kell keresnie a Hotjar alternatíváiban?

Hotjar alternatívákat keres? Íme öt dolog, amire érdemes figyelnie, amikor olyan eszközöket keres, amelyek segítenek elemezni a felhasználói viselkedést:

Robusztus funkciókészlet: A Hotjar munkamenet-felvételeket és hőtérképeket, felméréseket, visszajelzési űrlapokat és még sok mást kínál. Győződjön meg arról, hogy az Ön által vizsgált alternatívák mindegyike rendelkezik a kívánt funkciókkal, és egyúttal olyan hasznos információkat is nyújt, amelyekkel javíthatja webhelyét.

Intuitív felhasználói felület: Az adatok csak akkor hasznosak, ha tudja, hogyan érheti el őket és hogyan tudja őket felhasználni. Győződjön meg arról, hogy a választott Hotjar alternatíva könnyen használható felülettel rendelkezik, amelynek használatához nem szükséges informatikai diplomával rendelkezni.

Jó integrációs lehetőségek: Ellenőrizze, hogy a Hotjar alternatívái integrálhatók-e más alkalmazásokkal és programokkal a technológiai rendszerében, például a tartalomkezelő rendszerével, e-kereskedelmi platformjával és kommunikációs eszközeivel.

Pontos valós idejű adatok: Nem minden adat egyforma. Nézze meg, hogyan gyűjti az adatok a webhelyelemző eszköz, és hogy azok valós idejűek-e. A pontos adatok elengedhetetlenek ahhoz, Nem minden adat egyforma. Nézze meg, hogyan gyűjti az adatok a webhelyelemző eszköz, és hogy azok valós idejűek-e. A pontos adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhasson webhelye teljesítményéről és a felhasználói viselkedésről.

Árak: Hasonlítsa össze a Hotjar alternatíváinak árait, és győződjön meg arról, hogy a választott opció illeszkedik a jelenlegi költségvetéséhez. Néhány választás költséghatékonyabb megoldásokat kínál, különösen a startupok és a kisvállalkozások számára.

A Hotjar alternatíváinak keresésekor keresse azokat, amelyek ingyenes próbaverziót kínálnak. Az ingyenes próbaverzió remek módja annak, hogy kipróbálja a platformot, és megnézze, tetszik-e az UX és a funkciók, mielőtt elkötelezi magát az üzleti és vállalati csomagok mellett.

A 10 legjobb Hotjar alternatíva

1. Smartlook

Via Smartlook

A Smartlook egy webelemző és ügyfélkövető eszköz, amely rögzíti és elemzi a webhelyeken és mobilalkalmazásokban végzett felhasználói munkameneteket. A rögzített munkamenetek alapján hőtérképeket és eseménykövetést hoz létre, hogy betekintést nyújtson a látogatók platformhasználatába. A Smartlook segít azonosítani a használhatósági problémákat és elősegíti az adatokon alapuló webhelyoptimalizálást.

A Smartlook legjobb funkciói

Az állandó munkamenet-rögzítésnek köszönhetően minden látogatót minden alkalommal rögzíthet, és ezeket az információkat felhasználhatja a problémák azonosítására, a rendszerleállások kivizsgálására és a felhasználói viselkedés elemzésére.

Hozzon létre saját tölcséranalízist a platformon belül, hogy lássa, hogyan haladnak a felhasználók az értékesítési tölcséren, és hol hajlamosak kilépni.

Új vagy meglévő adatok felhasználásával másodpercek alatt hőtérképeket generál, így egy pillanat alatt áttekintheti a felhasználói elkötelezettséget, és azonnal megismerheti, mi működik jól, és mit kell javítania webhelyén vagy mobilalkalmazásain.

A Smartlook korlátai

Nem támogatja a felhasználók több munkamenetben történő utazásának követését.

Smartlook árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 55 USD/hó

Vállalati csomag: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Smartlook értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (860+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

2. Lucky Orange

Via Lucky Orange

A Lucky Orange egy webelemző és konverziós arány optimalizáló eszköz, amely segít a webhelytulajdonosoknak betekintést nyerni a felhasználói viselkedésbe. A platform számos funkcióval segíti Önt a visszajelzések gyűjtésében és a felhasználói élményről való többet megtudásban, valamint kiváló integrációs lehetőségeket kínál a Google Analytics, a HubSpot és más szolgáltatásokhoz való csatlakozáshoz.

Ez a Hotjar alternatíva leginkább arról ismert, hogy jól működik a Squarespace vagy Shopify platformon futó e-kereskedelmi webhelyeken.

A Lucky Orange legjobb funkciói

Valós idejű támogatás az élő csevegéshez, így a webhelyen végzett interakciók vagy a forgalmi szegmens alapján léphet kapcsolatba a felhasználókkal.

A kiváló vizuális felület megkönnyíti az adatokra való összpontosítást és a szükséges információk gyors megszerzését.

Az űrlapelemző eszköz számos fontos mutatót nyújt arról, hogy a felhasználók hogyan használják az űrlapjait, beleértve a mezők sorrendjét, a kezdéshez szükséges időt és a lemondási arányokat.

A Lucky Orange korlátai

Az adattárolási lehetőségek korlátozottak, ezért előfordulhat, hogy csak korlátozott mértékben tud visszamenni az időben, ha archív adatokra szeretne hivatkozni.

Lucky Orange árak

Ingyenes

Build: 39 USD/hó

Grow: 79 USD/hó

Bővítés: 179 USD/hó

Ár: 749 USD/hó

Vállalati: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Lucky Orange értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

3. FullStory

Via FullStory

A FullStory felhasználói élményre vonatkozó adatokat nyújt webhelyekhez és mobilalkalmazásokhoz. Számos olyan funkciót kínál, mint a Hotjar, beleértve a hőtérképeket és a munkamenet-felvételeket, amelyek lehetővé teszik a szervezetek számára a felhasználói viselkedés részletes szintű nyomon követését és elemzését.

Más Hotjar alternatívákhoz képest a FullStory fejlettebb munkamenet-lejátszási eszközt és robusztusabb elemzési képességeket kínál. Célja, hogy hasznosítható betekintést nyújtson, hogy a szervezetek fejleszthessék digitális platformjaikat.

A FullStory legjobb funkciói

A kiváló munkamenet-megosztó eszközök lehetővé teszik, hogy megossza más csapatokkal, például fejlesztőivel és mérnökeivel, az egyes felhasználók utazásait.

Az adatvédelmi beállítások védik a felhasználói adatokat, így nem kell aggódnia, hogy mit oszt meg és kivel.

Kiváló támogatás bevezető szakemberekkel és termékminősítési tanfolyamokkal az új felhasználók számára, hogy gyorsabban elsajátítsák a részletes elemzési eszközök használatát.

A FullStory korlátai

A FullStory nagyvállalati fiókokra van szabva, ezért a kisvállalkozások számára túl drágának bizonyulhat más Hotjar alternatívákhoz képest.

FullStory árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

FullStory értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (60+ értékelés)

4. Glassbox

Via Glassbox

A Glassbox egy digitális élményelemző eszköz, amely segít rögzíteni, elemezni és vizualizálni a felhasználói interakciókat webhelyeken és mobilalkalmazásokban.

Minden felhasználói munkamenetet rögzít, majd ezeket az adatokat felhasználva részletes betekintést nyújt munkamenet-visszajátszások, hőtérképek és viselkedéselemzések segítségével. A Glassbox különösen magas értékelést kapott mobilalkalmazás-elemző eszközként, amely betekintést nyújt az alkalmazáson belüli élménybe, így a fejlesztői csapatok optimalizálhatják a felhasználói élményt.

A Glassbox legjobb funkciói

A könnyen használható felület segítségével egyszerűen kereshet és találhat, beleértve az egyéni munkamenet-felvételeket és hőtérképeket is.

Az AI-alapú elemzés hasznos betekintést nyújt a felhasználói élménybe, és megmutatja, hol lehetnek problémás pontok.

Számos ügyfél-visszajelzési eszköz segít konkrét, hasznosítható betekintést nyerni a valódi felhasználóktól.

A Glassbox korlátai

A jegyekre adott válaszok lassúak, ezért készüljön fel arra, hogy saját maga találjon megoldást, vagy kérjen segítséget az online közösségektől.

Glassbox árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Glassbox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (570+ értékelés)

Capterra: 5/5 (40+ értékelés)

5. Contentsquare

Via Contentsquare

A Contentsquare egy weboldal-elemző eszköz, amely segít a szervezeteknek megérteni a felhasználók viselkedését a weboldalaikon és mobilalkalmazásaikban.

A ContentSquare az adatgyűjtés és a vizualizációk segítségével fejlett elemzéseket végez, és betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe, a konverziós csatornákba és az elkötelezettségi arányokba. Célja, hogy segítse a szervezeteket abban, hogy adat alapú döntéseket hozzanak digitális jelenlétük optimalizálásával kapcsolatban.

A Contentsquare legjobb funkciói

A részletes felhasználói viselkedéselemzés visszajelzést ad olyan részletekről, mint a görgetés hatótávolsága, az egérmozgások és a kattintások, így mélyrehatóan megismerheti, hogyan interagálnak a felhasználók a platformjaival.

Az automatizált betekintésnek köszönhetően nem kell többé találgatni, hogy miért hagyják el a felhasználók az oldalát, vagy milyen problémákba ütköznek.

Az intuitív felhasználói felület kiváló vizuális jelentéseket kínál, így az adatok könnyen érthetőek és alkalmazhatók.

A Contentsquare korlátai

Bár a platform integrációs lehetőségeket kínál, ezek beállítása kihívást jelenthet, és korlátozhatja az olyan feladatok elvégzését, mint például a tölcsér elemzés.

Contentsquare árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Contentsquare értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (110+ értékelés)

6. LogRocket

A LogRocket segítségével

A LogRocket egy alkalmazásfigyelő és munkamenet-lejátszó platform, amelyet fejlesztők és termékmenedzsment csapatok használnak annak megfigyelésére, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a weboldalaikkal és mobilalkalmazásaikkal. Felhasználói munkamenet-felvételeket, hibakövetést és konzolnapló-rögzítéseket kínál, így kiváló hibaelhárító eszköz, amely stabilabb és felhasználóbarátabb élményt eredményezhet.

A LogRocket legjobb funkciói

Az egyik legolcsóbb Hotjar alternatíva, havi 10 000 munkamenet-felvétellel, mindössze 69 dollárért havonta (éves számlázással), ami kiváló választás kisebb vállalkozások számára.

A hálózati naplófájlok és a Javascript-hibák segítenek a fejlesztői csapatoknak a problémák pontos meghatározásában, és a hibák elhárításakor pontosan megmutatják, hogy a felhasználó mit tapasztalt.

A gépi tanulási eszközök segítenek a szervezeteknek áttekintést nyerni a begyűjtött hatalmas adatmennyiségből, hogy betekintést nyerjenek a problémákba és azok okába a digitális térben.

A LogRocket korlátai

Az elemző eszközök sok memóriát használnak, ami lelassíthatja az alkalmazásokat.

LogRocket árak

Ingyenes havi 1000 munkamenetig

14 napos ingyenes próbaidőszak minden csomagra

Csapat: 99 USD/hó

Professzionális: 350 USD/hó

Vállalati: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

LogRocket értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (25+ értékelés)

7. Mouseflow

Via Mouseflow

A szokásos munkamenet-felvételek, hőtérképek és tölcsérelemzések mellett a Mouseflow néhány kiváló, mélyreható elemzést is kínál, amelyek segítségével a lehető legjobban kihasználhatja adatait. Gyorsan azonosíthatja a használhatósági problémákat és a szűk keresztmetszeteket, megalapozva ezzel a beszélgetések fellendítését. A platform hasznos az ügyfél-elégedettség és a webhely teljesítményének növeléséhez.

A Mouseflow legjobb funkciói

A 24 órás ügyfélszolgálat segít leküzdeni a platformmal kapcsolatos bármilyen problémát, és biztosítja, hogy minden funkciót a lehető legjobban kihasználhasson.

A súrlódási pontszámok kiválóan alkalmasak a felhasználói frusztráció mögötti viselkedés megértésére és arra, hogy hogyan segíthet leküzdeni azt.

Az intelligens konverziós tölcsér elemzés betekintést nyújt abba, hogy a felhasználók hol konvertálnak vagy lépnek ki, és hogyan lehet megoldani az esetleges problémákat.

A Mouseflow korlátai

A felhasználók korlátozásokat jelentenek a Mouseflow által nyomon követett adatokkal kapcsolatban, például nehézségeket tapasztalnak az űrlapelemzés és a mobil munkamenetek rögzítése terén.

Mouseflow árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Növekedés: 99 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Mouseflow értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (110+ értékelés)

8. Heap

Via Heap

A Heap egy digitális elemzési platform, amely egyszerű adatgyűjtési és elemzési eszközöket kínál. Más Hotjar alternatíváktól eltérően a Heap automatikusan rögzíti az összes felhasználói interakciót, így utólagosan elemezheti a viselkedést anélkül, hogy előre be kellene állítania az eseménykövetést. Ez egy „beállít és elfelejti” megoldás a digitális platformjain történő felhasználói élmény optimalizálására.

A Heap legjobb funkciói

Az automatikus felhasználói élmény rögzítésnek köszönhetően visszamenőlegesen elemezheti a felhasználói utakat a leginkább érdekes pillanatok munkamenet-visszajátszásával.

Az automatizált adatelemző eszközökkel nem kell többé találgatnia, hogy mi a következő lépés, és betekintést nyerhet a digitális platformok optimalizálásába.

Könnyen megvalósítható és használható, így azonnal elkezdheti az adatok gyűjtését és elemzését.

A Heap korlátai

A népszerű eszközökkel való integráció korlátozott lehet.

Heap árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Heap értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

9. Crazy Egg

Via Crazy Egg

Több mint 300 000 webhely használja a Crazy Egget, mint preferált Hotjar alternatívát. A digitális elemző eszköz hőtérképeket, görgetési térképeket és munkamenet-felvételeket kínál, amelyek betekintést nyújtanak a felhasználói viselkedésbe és interakciós mintákba. Hasznos a digitális platformjainkon található érdekes területek és potenciális problémák azonosításához.

A Crazy Egg legjobb funkciói

Könnyen használható és beállítható, így gyorsan elkezdheti az adatok gyűjtését és a webhely mélyreható elemzését.

A kiváló A/B tesztelési lehetőségek segítenek meghatározni, melyik a legjobb megoldás a felhasználók számára.

Nem befolyásolja jelentősen az oldal betöltési idejét, ami kiváló hír azok számára, akik ezt a mutatót szeretnék optimalizálni.

A Crazy Egg korlátai

Ez egy nagyon egyszerű és könnyen használható viselkedéselemző eszköz, amely túl egyszerű lehet azoknak a felhasználóknak, akik mélyebb elemzést keresnek.

Crazy Egg árak

30 napos ingyenes próba

Alapcsomag: 29 USD/hó, éves számlázással

Standard: 49 USD/hó, éves számlázással

Plusz: 99 USD/hó, éves számlázással

Pro: 249 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Crazy Egg értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

10. VWO

Via VWO

A VWO, vagyis a Visual Website Optimizer egy konverziós arány optimalizáló és A/B tesztelő platform. Különösen hasznos A/B tesztekhez és split URL teszteléshez, de standard viselkedéselemző eszközöket is kínál, mint például hőtérképek és munkamenet-visszajátszások. A VWO kiváló eszköz, ha kísérletezni szeretne a konverziós arányok növelésének legjobb módjaival.

A VWO legjobb funkciói

A VWO segítségével nagyon egyszerűen beállíthatja az URL-tesztelést és az A/B-teszteket, valamint megadhatja a sikeres tesztek kritériumait vagy ütemezheti a tesztelések időpontjait.

24/7 ügyfélszolgálat 70%-os első hívásos megoldási aránnyal és az iparági átlagnál kevesebb mint fele akkora válaszadási idővel.

A kiváló adatvédelmi funkcióknak köszönhetően ez a platform megfelel a GDPR, a HIPAA és más adatvédelmi irányelveknek.

A VWO korlátai

A szoftver megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

VWO árak

Starter: havonta legfeljebb 50 000 felhasználó számára ingyenes

Növekedés: 386 USD/hó, éves számlázással, havi 50 000 nyomon követett felhasználóig

Pro: 887 USD/hó, éves számlázással, havi 50 000 nyomon követett felhasználóig

Vállalati: 1553 USD/hó, éves számlázással, havi 50 000 nyomon követett felhasználóig

VWO értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment eszközeivel áttekinthető weboldal-kezelési projekteket szervezhet.

A weboldal kezeléséhez vagy a mobilalkalmazás fejlesztéséhez olyan eszközökre van szükség, amelyek segítenek elemezni a felhasználói viselkedést. Ezek az eszközök képesek a problémák elhárítására, a konverziós arányok optimalizálására és a felhasználói élmény javítására, ami jobb ügyfél-elégedettséget eredményez.

Ha a Hotjar-t vagy a listán szereplő Hotjar alternatívák egyikét használja, akkor a felhasználói útvonal elemzésével javíthatja digitális platformjait. Tegye folyamatát még hatékonyabbá hasznos vizualizációs technikák és termelékenységi eszközök alkalmazásával.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a digitális viselkedés nyomon követéséből és elemzéséből, integrálja a Hotjar alternatíváját a ClickUp-ba. A ClickUp-ot gyakran projektmenedzsment eszközként emlegetik, de ennél sokkal több: egyben egy kiváló minősítésű weboldal-projektmenedzsment platform is.

Hozzon létre részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

Használja a beépített eszközöket, hogy weboldalai zökkenőmentesen működjenek, a tervek szerint haladjanak és teljesítsék a KPI-ket. A ClickUp intuitív felhasználói felülettel és hatékony funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a csapatmunkát, így minden projektben kiváló eredményeket érhet el.

A ClickUp-ot összekapcsolhatja kedvenc elemzési platformjával is, így létrehozva egy központi helyet webhelye adatainak feldolgozásához, tárolásához és elemzéséhez. Így átfogóbb képet kap webhelye vagy mobilalkalmazása teljesítményéről, és jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhat az optimalizálásról.

Még jobb, ha egy stratégiai tervezési sablonokkal teli könyvtárat használ. Az ingyenes elemzési jelentés sablont kiindulási pontként használhatja az adatok értelmezéséhez, könnyen érthető vizualizációkkal és KPI-követéssel. Vagy használja az adatelemzési jelentés sablont a trendek gyors összehasonlításához és a digitális platformjain belül a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.

Szerezzen világosabb betekintést ügyfeleibe a ClickUp segítségével

A ClickUp a weboldal-projektmenedzsment és az elemzési eszközök kombinálásával lehetővé teszi a projektek hatékony kezelését. A ClickUp segítségével betekintést nyerhet a közönségébe, a felhasználói élménybe és a digitális platform teljesítményébe is.

A ClickUp all-in-one megoldása a királycsináló egy olyan világban, ahol az adatok uralkodnak. Kezdje el még ma ingyenes ClickUp-fiókját, hogy okosabb stratégiai döntéseket hozhasson online jelenlétével kapcsolatban.