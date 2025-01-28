A 10 legjobb affiliate marketing eszköz a nagyobb bevétel és a jobb forgalom elérése érdekében

Gondolkodott már vállalkozása affiliate marketing stratégia bevezetésén? Ismeri a legjobb affiliate marketing eszközöket, amelyekkel elvégezheti a feladatot?

Az affiliate hálózatok gyorsan növekednek. A Statista jelentése szerint az amerikai vállalkozások 2022-ben összesen 8,2 milliárd dollárt költöttek affiliate marketing kampányokra!

Az affiliate marketing a felhasználóközpontú és meggyőző megközelítésének köszönhetően az egyik legnépszerűbb hirdetési csatornává vált. Nem csak arról van szó, hogy a vállalkozások jobban elérik célközönségüket – ez a marketingstílus a digitális tartalomalkotók passzív jövedelemszerzési lehetőségeit is növeli.

A népszerűséggel együtt jár a verseny is – az affiliate marketingben való siker eléréséhez jelentős erőfeszítésekre van szükség. De ha a megfelelő eszközöket használja, nagyobb az esélye, hogy vállalkozása a várakozásokon felül virágzik. ?

Kiválasztottuk a 10 legjobb affiliate marketing eszközt, amelyekkel javíthatja webhelye rangsorolását. Részletesen megvizsgáljuk ezek legjobb funkcióit és árait, és segítünk megtalálni a márkájához leginkább illő terméket.

Mi az affiliate marketing?

Az affiliate marketing egy online, teljesítményalapú hirdetési modell, amelyben egy harmadik fél (az affiliate) egy vállalkozást vagy szolgáltatást népszerűsít. Az affiliate-ek általában olyan alkotók, mint bloggerek és influencerek, akik a tartalmaikba vagy e-mailes marketingkampányaikba (hírlevelek) megfelelő linkeket beépítve árulnak termékeket olvasóiknak/követőiknek.

Ez a fajta promóció finom és nem tűnik ízléstelennek, mint a feltűnő weboldal-hirdetések. A vállalkozások az affiliate marketinget arra használják, hogy olyan konkrét ügyfélcsoportokra koncentráljanak, akik valószínűleg érdeklődnek termékeik iránt, és általában affiliate linket biztosítanak. Az ötlet az, hogy az affiliate felhasználói bázisát marketing célokra használják fel, és az affiliate link segítségével pontosan láthatják, mennyi forgalom vagy potenciális ügyfél érkezik ezekről az egyedi piacokról.

Kezelje az affiliate marketing programjából származó ügyféladatokat és a személyes feladatait a ClickUp segítségével.

Marketingesként jutalékot kell fizetnie affiliate program partnereinek minden alkalommal, amikor azok potenciális ügyfelet, látogatót vagy eladást generálnak. Összességében ez egy potenciálisan alacsony költségű, magas ROI-val rendelkező marketing eszköz!

A sikeres affiliate marketing stratégia kidolgozásához meg kell találnia a niche-jéhez illő affiliate marketingeseket, SEO-optimalizált tartalmat kell létrehoznia, nyomon kell követnie a teljesítményt, és értékelnie kell versenytársai marketing kampányait.

Szerencsére az affiliate marketing eszközök megkönnyítik a munkádat.

Mit kell keresni egy affiliate marketing eszközben?

Az affiliate marketing eszköz kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a következő kulcsfontosságú tényezőket:

Könnyű használat: Az eszköznek zökkenőmentes navigációval és akadálymentes funkciókkal kell rendelkeznie, hogy egyszerűsítse marketingtevékenységeit. Nyomon követés és elemzés: Érdemes olyan affiliate marketing eszközöket keresni, amelyek nyomon követési funkciókkal rendelkeznek, hogy figyelemmel kísérhesse a kattintásokat, konverziókat és jutalékokat. Affiliate hálózatok integrációja: Az eszköznek integrálódnia kell az Ön által használni kívánt hálózatokhoz, mivel ez egyszerűsíti az affiliate linkek kezelését, a teljesítmény nyomon követését vagy a kulcsszó-kutatás segítését. Skálázhatóság: Az üzleti tevékenység bővülésével egyre több affiliate marketingessel, ügyféllel, termékkel és kampánnyal kell megbirkóznia. Műszerfalak: Egy jó affiliate marketing eszköz rendelkezik műszerfalakkal, amelyek központi szerepet töltenek be a potenciális ügyfelek, promóciók, valamint hirdetési vagy e-mailes marketing kampányok nyomon követésében.

Ahhoz, hogy affiliate marketing kampányai eredményesek legyenek, elengedhetetlen a minőségi eszközök használata. ⚒️

Összegyűjtöttük a 10 legjobb affiliate marketing eszközt, amelyek mind a marketingesek, mind az affiliate partnerek számára hasznosak lehetnek. Nézzük meg közelebbről ezeket az egyedülálló funkciókat!

A legjobb affiliate marketing kampányok kezeléséhez

Szervezze meg affiliate marketing programját a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

Bemutatjuk a ClickUp-ot – egy all-in-one projektmenedzsment szoftvert , amely gazdag funkciókkal rendelkezik az affiliate marketing kampányok kezeléséhez és szervezéséhez.

Állítsa be a marketing KPI-ket a ClickUp Goals segítségével, használja a ClickUp Dashboards-t az affiliate marketingesei teljesítményének azonosításához, és fedezze fel a bevételnövelő stratégiákat. Elemezze kampányait diagramok, sprintek, táblázatok, időkövetés és több mint 50 widget segítségével. ?

Fedezze fel a több mint 15 nézetet a Dashboard feladatok felügyeletéhez. Szervezze és vizualizálja a munkafolyamatokat a ClickUp Calendar nézettel. Könnyedén ütemezzen feladatokat drag and drop módszerrel, és kezdeményezzen találkozókat a Google Calendar és a Zoom integrációk segítségével, hogy zökkenőmentesen fenntarthassa a kommunikációt az affiliate partnerekkel és a csapattagokkal.

Adjon lendületet marketingkampányainak a ClickUp AI segítségével. Az AI asszisztens kész marketing-specifikus utasításokkal rendelkezik olyan feladatokhoz, mint kampányvázlatok készítése, tartalmi összefoglalók írása affiliate partnereinek, promóciós e-mailek megfogalmazása és találkozók jegyzetének összefoglalása.

Szüksége van egy lépésről lépésre bemutató affiliate marketing útmutatóra? A ClickUp ChatGPT Prompts For Affiliate Marketing Template segít kihasználni az AI eszközöket hatékony kampányokhoz való ötletek generálásához és a konverziók növeléséhez.

Használja a ClickUp ChatGPT Prompts For Lead Generation szolgáltatását, hogy személyre szabott ötleteket kapjon a célközönség számára.

Ez a sablon rengeteg tippel szolgál a közönség szegmentálásához, a hideg e-mailek írásához, a szövegíráshoz és az ügyfélmegtartáshoz, amelyek garantáltan segítenek hatékony kampányokat futtatni. ?

Összeállíthatja marketing- és affiliate partner dokumentációját a ClickUp Docs-ban. Valós időben szerkesztheti az elemeket, és megjegyzésekkel és címkékkel együttműködhet. Használja ki a ClickUp Automations előnyeit az ismétlődő marketing feladatok, például az affiliate státuszok frissítése vagy e-mailek küldése kezeléséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Marketing projektmenedzsment szoftver

Több ezer testreszabható sablon

Több mint 15 nézet az affiliate marketing tevékenységének felügyeletéhez

Több mint 100 ClickUp automatizálás a rutin feladatok egyszerűsítéséhez

Több mint 1000 alkalmazással integrálható, például a Slackkel, a GitHubbal és a DropBoxszal.

Egyszerű vizuális együttműködés a testreszabható ClickUp Whiteboards segítségével

ClickUp AI írási asszisztens

Műszerfalak az egyszerű haladás nyomon követéséhez

Mobil és asztali eszközökön is elérhető.

Átfogó súgó

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak asztali számítógépen érhető el (a mobil verzió fejlesztése folyamatban van).

Időbe telik, mire elsajátítja az affiliate marketingesek számára elérhető funkciók hatalmas mennyiségét.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Érdekli a ClickUp affiliate programja? Tudjon meg többet programunk működéséről!

2. CJ – A legjobb affiliate marketing eszköz

A CJ (Commission Junction) az egyik legrégebbi és legnagyobb affiliate piactér, amely több ezer legitim, kiváló minőségű hirdetővel rendelkezik, mint például az Office Depot és a Hello Fresh, valamint olyan vezető kiadókkal, mint a BuzzFeed.

Ha hirdető vagy, böngészd át a Recruit Partners irányítópultját, és kulcsszószűrők segítségével találd meg a kompatibilis affiliate marketingeseket.

Az új hirdetőket és kereskedőket kereső kiadók szűkíthetik a lehetőségeket a jutalékok vagy olyan kategóriák szűrőinek segítségével, mint az utazás, a szépségápolás és a technológia.

A CJ affiliate programja eladási költség alapú modell szerint működik. Versenyképes jutalékokkal (affiliate jövedelem) büszkélkedhet, amelyek olyan tényezőktől függenek, mint a termékkategória, az ügyfél státusza és a helyszín. ?

Használja a CJ benchmarking eszközeit, hogy megtudja, hol kapcsolódnak a leginkább az ügyfelek az Ön vállalkozásához. Emellett értékelheti az affiliate-ek hozzájárulását, és megnézheti, hogyan teljesít a versenytársakhoz képest.

A CJ legjobb funkciói

Valós idejű előrehaladás-figyelés az affiliate hálózatokban

Több mint 3000 márkával állunk partnerségben.

Kezdőknek is alkalmas, felhasználóbarát felület

Mobil eszközön is elérhető az affiliate marketinggel foglalkozók számára, akik sokat utaznak.

CJ korlátai

Korlátozott elemzési eszközök

Meghatározza a tagság fenntartásához szükséges minimális teljesítménykövetelményeket.

CJ árak

Kapcsolatfelvétel után elérhető

CJ értékelések és vélemények

G2 : 3,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (5 értékelés alapján)

3. ShareASale – A legjobb affiliate hálózat bloggerek számára

A ShareASale affiliate marketing platformként működik, amely elsősorban Észak-Amerikában segíti az új partnerségi lehetőségek felfedezését. ?

A platform összeköti a kiadókat azokkal a hirdetőkkel, akik segítséget keresnek az eladások növeléséhez. Ez a kompenzáció minden webhely látogató vagy a hirdető számára generált telefonhívás után méretezhető.

A bloggerek és influencerek számára a ShareASale hálózat számos eszközt kínál, amelyek célja, hogy segítsék az affiliate marketingeseket a termékek promóciójához szükséges niche csoportok megtalálásában.

Az affiliate marketing eszköz testreszabható termék linkeket és bannereket, kereshető kereskedői adatbázist, valamint olyan mély linkek létrehozásának lehetőségét tartalmazza, amelyek közvetlenül a gyártó weboldalának meghatározott oldalaira vezetnek.

A ShareASale fejlett jelentési és elemzési eszközeinek használatával nyomon követheti bevételeit és jutalékait, nyomon követheti a kattintásokat és a konverziókat, valamint optimalizálhatja kampányai teljesítményét. ?

A ShareASale legjobb funkciói

Alkalmas bloggerek, vloggerek és influencerek számára az affiliate hálózatokban.

Kereshető adatbázis szűrőkkel több mint 39 fogyasztói kategóriához

Valós idejű jelentések az affiliate marketing tevékenységéről

Havi új programok indítása

A ShareASale korlátai

Jobb jelentési funkciók használhatók a kézi jutalék számítások elkerülésére.

A bevezetési támogatás javítható

ShareASale árak

Kapcsolatfelvétel után elérhető

ShareASale értékelések és vélemények

G2 : 3,5/5 (30+ értékelés)

Sitejabber: 2,8/5 (70+ értékelés)

4. Voluum – A legjobb affiliate hirdetéskövető eszköz

Kövesse nyomon hirdetéseit könnyedén a Voluum segítségével, egy fejlett affiliate marketing eszközzel, amely a hirdetési kampányok figyelemmel kísérésére, fejlesztésére és racionalizálására szolgál.

A platform kiterjedt jelentési és elemzési eszközök segítségével betekintést nyújt hirdetései, kulcsszavai és céloldalai teljesítményébe. Bízzon a hatékony nyomkövetési képességeiben, amelyekkel nyomon követheti a kattintásokat, konverziókat, más weboldalakról vagy keresőmotorokból érkező látogatásokat és a bevételeket. ?

Takarítson meg időt a platform Automizer funkciójának használatával, amellyel kezelheti a konverziókat, módosíthatja az ajánlatokat, szüneteltetheti vagy aktiválhatja a kampányokat, frissítheti a forgalmi költségeket és riasztásokat kaphat.

A Traffic Distribution AI funkcióval a Voluum automatikusan a forgalom nagyobb részét irányítja a céloldalakra és az ajánlatokra. Emellett lehetővé teszi olyan kampánysorozatok létrehozását, amelyek a legmagasabb hozamot, konverziós arányt és kattintásonkénti bevételt biztosítják az optimális teljesítmény érdekében.

A Voluum legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület és testreszabható irányítópultok

Integrálható a Google Ads, a Facebook Ads és harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a WordPress és a Zapier.

Valós idejű jelentések

Több pénznemet támogat

Hirdetésmegjelenítések nyomon követése

Voluum korlátozások

Megtanulása nehéz az újoncok számára

Nehéz használni nagy hirdetési oldalakon ügyfélszolgálat nélkül.

Voluum Business árak

Start-up : 599 USD/hó

Ügynökség : 999 USD/hó

Vállalati : 1999 USD/hó

Vállalati : 4999 USD/hó

Executive: 9999 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Voluum értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. AffJet – A legjobb affiliate hálózati teljesítményeszköz

Ha több affiliate hálózatban is részt veszel, az AffJet egy remek eszköz a diverzifikált kampányok nyomon követéséhez. ❣️

A platform irányítópultja több mint 100 affiliate hálózat adatait egyesíti, és lehetővé teszi, hogy értékelje kampányai hatékonyságát a legjobban teljesítő kampányok elemzésével. Kövesse nyomon az olyan mutatókat, mint a kattintások, a konverziók és a megjelenítések, hogy felfedezze az új trendeket és lehetőségeket. Ezenkívül egyetlen jelentésben láthatja a különböző affiliate hálózatokból származó bevételeit – testreszabhatja azokat a kívánt mutatók alapján.

Javítsd döntéshozatali folyamatodat és növeld bevételeidet az AffJet Megatracker segítségével. Ez segít azonosítani a gyengén teljesítő opciókat, a legjobban teljesítőket és a pénzt hozó linkeket az összes hálózatodban együttesen.

Az AffJet legjobb funkciói

Kampányteljesítmény-figyelés több hálózaton keresztül

Egyszerű jelentésmegosztás

Adatszűrési lehetőségek

Trendkövetés

Mobilbarát

Az AffJet korlátai

Az ingyenes csomag havonta csak 75 tranzakciót támogat.

API-hozzáférés csak egyéni csomag megvásárlása esetén érhető el.

AffJet árak

Örökre ingyenes

Standard : 5 USD/hó 500 tranzakcióra

Közepes : 15 USD/hó 1600 tranzakció esetén

Nagy : 30 USD/hó 4500 tranzakció esetén

Egyedi: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

AffJet értékelések és vélemények

Még nincs értékelés

6. Google Analytics – A legjobb elemző eszköz

A Google Analytics értékes betekintést nyújt webhelyed forgalmába, segítve az affiliate-központú tartalom hatékony optimalizálását.

A GA eseménykövetési funkciójának segítségével láthatja, ki lép kapcsolatba az affiliate linkjeivel, és mennyi időt töltenek a látogatók a webhelyén. Ez segít abban is, hogy pontosan meghatározza, melyik bejegyzések generálják a legnagyobb forgalmat. Használja az adatokat jobb tartalmi stratégiák kidolgozásához és bevételeinek növeléséhez.

Használja ki a platformot, hogy javítsa webhelye keresőmotorokbeli teljesítményét. A platform betekintést nyújt a látogatók által a webhelye megtalálásához használt kulcsszavakba, ami segít azonosítani a SEO-tevékenységek javításának lehetőségeit, így több organikus forgalmat generálva webhelyére. ?

A Google Analytics legjobb funkciói

Célok nyomon követése

Beépített automatizálások

Fejlett valós idejű jelentések

Integrálható más Google-megoldásokkal, például a Google Ads-szel és a Google Cloud-dal.

Egyedi adatelemzés előre definiált jelentésekkel

A Google Analytics korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A weboldal elemzésében nagymértékben támaszkodik a Google-ra.

A Google Analytics árai

Ingyenes

Google Analytics értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7500+ értékelés)

7. Grammarly – A legjobb nyelvtani ellenőrző

Az affiliate marketing tartalomalkotók számára a hitelesség fontos érték, ezért elengedhetetlen, hogy ne veszélyeztessék azt elemi írásbeli hibákkal. Ebben segít a Grammarly! ?

Használja ezt az eszközt, hogy posztjai, e-mail kampányai vagy blogjai hibáktól és elírásoktól mentesek legyenek. A Grammarly javítja a közönséggel való kommunikációt azáltal, hogy finomítja a tartalmát a márka megítélésének javítása érdekében, elsősorban a vonzó, figyelemfelkeltő nyelv használatának elősegítésére összpontosítva.

A Grammarly támogatja a meggyőző hangnemű írásokat, segítve az affiliate linkek stratégiai helyekre való beillesztését. Az eszköz arra ösztönzi az affiliate marketingeseket, hogy következetes nyelvet használjanak és aktív hangnemben írjanak.

Testreszabhatja a beépített stílusú útmutatót, hogy személyre szabott szó-, kifejezés- és mondatgyűjteményt hozzon létre, és kampányai során egységes stílust használjon.

A Grammarly legjobb funkciói

Plagizálás-ellenőrző

Olyan platformokkal működik, mint a LinkedIn és a Workday.

Marketingbarát, AI-támogatott javaslatok

Minden típusú tartalmat támogat

Vállalatspecifikus stílusú útmutató a munkahelyi együttműködéshez

A Grammarly korlátai

Néhány szlengszót és kifejezést nem ismer fel

A ingyenes verzióban korlátozott funkciók állnak rendelkezésre.

Grammarly árak

Ingyenes

Prémium : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6900+ értékelés)

8. Frase – A legjobb kutatáshoz és AI-támogatott íráshoz

A Frase ötvözi az AI képességeit a fejlett témakutatásokkal.

Ez az eszköz bloggerek és marketingügynökségek számára egyaránt hasznos lehet. Intuitív kutatási panelt kínál a versenytársak tartalmának elemzéséhez, alapvető SERP-mutatókat biztosít, és mesterséges intelligenciát használ átfogó, optimalizált tartalmi összefoglalók létrehozásához.

Könnyedén hozhat létre tartalomvázlatokat a SERP-eredményekből kiválasztott címsorok segítségével, vagy AI-segítségével azonnal generálhat egyet. Az Outline Builder lehetővé teszi a címsorok egyszerű szervezését drag and drop módszerrel.

Készítsen SEO-optimalizált tartalmat az AI Writer eszközzel , amely a célszó kulcsszóra vonatkozó legnépszerűbb keresési eredményekből merít ihletet. Az affiliate marketingesek blogbevezetőket, címsorokat és GYIK-eket készíthetnek vele.

A Frase legjobb funkciói

Kulcsszó-optimalizálás

Témakutatási funkció affiliate marketingesek számára

AI által generált tartalom

Optimalizált tartalmi összefoglalók

Frase korlátozások

Az AI író néha ismétlődő tartalmakat hoz létre.

Az átlagos affiliate marketingesek számára nem túl felhasználóbarát

Frase árak

Solo : 12,66 USD/hó

Alap : 38,25 USD/hó

Csapat: 97,75 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Frase értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

9. Surfer SEO – A legjobb SEO-tartalomoptimalizálás

A Surfer SEO alaposan megvizsgálja a versenytársak oldalait, és átfogó stratégiát kínál a rangsorod ugrásszerű javításához. ?

Használja a Surfer Keyword Research eszközét, hogy számos, fő kulcsszavához kapcsolódó témakört találjon. A Content Editor segítségével olyan kulcsszavakhoz férhet hozzá, amelyekkel jobb helyezést érhet el a SERP-ben.

Ezenkívül a Surfer Audit kiegészítő segítségével figyelemmel kísérheti, kezelheti és javíthatja tartalmi munkafolyamatát, függetlenül attól, hogy önállóan vagy csapatban dolgozik. Ideális webhelye teljesítményének értékeléséhez, versenytársainak vizsgálatához, a régi tartalmak naprakésszé tételéhez és a SEO-hibák felkutatásához.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Valós idejű írási visszajelzés

Surfer AI a forgalomnövelő tartalom írásához

Chrome-bővítmény írási tippekhez a Google Docs-ban

Audit kiegészítő a tartalom optimalizálásához

A Surfer SEO korlátai

A kulcsszó-kutatási funkció rugalmatlan lehet.

Korlátozott rugalmasság a fizetési lehetőségek terén

Surfer SEO árak

Alapvető : 69 USD/hó

Haladó : 149 USD/hó

Max : 249 USD/hó

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

10. Pathmatics – A legjobb teljesítménymarketing-adatok

Végezz mikroelemzést a versenytársakról, az ügyfelekről vagy a piacról a SensorTower Pathmatics eszközével. Ez az eszköz olyan népszerű platformokat fed le, mint az Instagram, a Facebook, a TikTok és a YouTube, hogy felkutassa a régi és a jelenlegi trendeket. #️⃣

Szerezzen értékes betekintést a világ vezető márkáiba, beleértve versenytársait is, hogy hatékony marketingstratégiákat tervezhessen. Bővítse elérhetőségét a jól teljesítő szegmensekben a sikeres promóciós ajánlatok, piaci jellemzők, pozicionálási taktikák és affiliate marketing stratégiák elemzésével.

Használja a Pathmatics Explorer alkalmazást a marketinglehetőségek pontos meghatározásához, az új üzleti ajánlatok testreszabásához, a potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének megállapításához és az ügyfélkapcsolatok javításához. Ez a megközelítés több üzlet megkötéséhez, a meglévő ügyfélkör bővítéséhez és az affiliate marketingesek általános teljesítményének javításához vezethet.

A Pathmatics legjobb funkciói

A versenytársak marketingkampányainak értékelése

Digitális csatornákkal kapcsolatos betekintés

Hirdetési befektetési trendek elemzése

Predictive Pragmatics Explorer

A Pathmatics korlátai

Korlátozott keresési adatok és termékleírások

A navigáció jobb lehetne, összehasonlítva más affiliate marketing eszközökkel.

Pathmatics árak

Kapcsolatfelvétel után elérhető

Pathmatics értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Optimalizáld az affiliate marketing teljesítményét és ösztönözd a növekedést a ClickUp segítségével

Hozd ki a legtöbbet a potenciális ügyfelekből az általunk bemutatott sokoldalú affiliate marketing eszközök beépítésével.

Ha átfogó marketingtámogatásra és márkapozícionálásra alkalmas funkciókat szeretne, fontolja meg egy ingyenes ClickUp-fiók regisztrálását. Hasznos funkciói stresszmentes kezelést és kommunikációt tesznek lehetővé affiliate partnereivel és ügyfeleivel. Csatlakozzon, és fedezze fel a platformot saját maga! ?

