A 10 legjobb Citrix alternatíva a távoli munkához 2025-ben

Ahogy a szervezetek egyre inkább támaszkodnak a technológiára, minden nyomon követése egyre bonyolultabbá válik. Az eszközökhöz való zökkenőmentes hozzáférés fenntartásának szükségessége virtuális asztali számítógépek és virtuális alkalmazások megjelenését eredményezte, amelyek megkönnyítik a változások gyors bevezetését. Ez különösen igaz, mivel a vállalatok igyekeznek fenntartani a távoli munkavállalók termelékenységét és elkötelezettségét.
A Citrix régóta az egyik éllovas ezen a területen, de nem minden vállalat tartja a legjobb választásnak. Ezt az útmutatót azoknak a szervezeteknek állítottuk össze, amelyek költséghatékony Citrix alternatívákat keresnek. Megvizsgáljuk az alternatívákat, és megbeszéljük, mire kell figyelni a választás során!
Mi az a Citrix és hogyan működik a virtualizációs megoldás?
A Citrix az egyik legnagyobb virtuális alkalmazásokat és asztali számítógépeket kínáló vállalat. Eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bármely helyről hozzáférjenek a munkahelyi erőforrásokhoz, így a legjobb távoli munkavégzési eszközök közé tartoznak.
A Citrix egy virtuális asztali infrastruktúrát (VDI) használ, amely egy asztali operációs rendszert tárol a felhőben. A VDI segítségével az IT-osztályok biztonságos távoli hozzáférést biztosíthatnak az alkalmazásokhoz és adatokhoz, így a végfelhasználók bármilyen eszközről dolgozhatnak anélkül, hogy a rendszer biztonságát veszélyeztetnék. Ezt a típusú infrastruktúrát néha asztali szolgáltatásként (DaaS) is emlegetik.
Mit kell figyelembe venni a Citrix alternatíváinak kiválasztásakor?
A választott Citrix alternatíva vagy a Citrix által kínált funkciókat meghaladó funkciókkal kell rendelkeznie, vagy rejtett költségek nélküli, költséghatékonyabb alternatívának kell lennie. Íme néhány funkció, amelyet érdemes szem előtt tartani a keresés során:
- Biztonságos távoli hozzáférés: A távoli asztali szolgáltatások egyik fő előnye a biztonságos távoli hozzáférés. Keresse a kétfaktoros hitelesítést, a végpontok közötti titkosítást és a rendszeres biztonsági frissítéseket.
- Rugalmas telepítés: Akár felhőalapú megoldást, akár helyszíni telepítést, akár a kettő kombinációját szeretné, a választott szoftvernek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a szervezet változó igényeihez.
- Kompatibilitás és integráció: A legjobb Citrix alternatíva több operációs rendszert támogat, beleértve a Windows asztali számítógépeket és a Linux alkalmazásokat. Ideális esetben integrálható az IT-infrastruktúrája által használt egyéb eszközökkel és platformokkal is.
- Felhasználói élmény: Az alkalmazottaknak drága és időigényes képzés nélkül is könnyen hozzá kell tudniuk férni virtuális alkalmazásaikhoz és asztali számítógépeikhez. Ha olyan megoldást választ, amely még a technológiailag kevésbé jártasok számára is könnyen használható, biztos lehet benne, hogy gyorsan megtanulják az új rendszer használatát.
- Teljesítmény: A gyenge teljesítmény csökkenti a termelékenységet. Keressen olyan szoftvert, amely nagy sebességű kapcsolatokkal és hatékony terheléselosztással rendelkezik, hogy több egyidejű felhasználót is képes legyen kezelni a teljesítmény romlása nélkül.
A 10 legjobb Citrix alternatíva
Ha az Ön szervezete is azok közé tartozik, amelyek alternatívákat keresnek a Citrix virtuális alkalmazásaihoz és asztali számítógépeihez, az alábbi lista segít az első lépések megtételében.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projekt- és feladatkezelő megoldás, amelynek funkciói számos dedikált üzleti alkalmazást, köztük a Citrixet is helyettesíthetik. A ClickUp integrációi például több mint 1000 eszközzel kapcsolódnak össze, köztük a legnépszerűbb felhőszolgáltatókkal is. Ezeknek a szoros integrációknak köszönhetően a ClickUp központi és biztonságos központtá válhat minden távoli munkával kapcsolatos információ számára.
Van még egy ClickUp távoli munkavégzési terv sablon is, amely segít a vállalatoknak hatékonyabban kezelni távoli munkakörnyezetüket. Munkatársai, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján tartózkodnak, letölthetik a ClickUp alkalmazást az összes főbb operációs rendszerre, és bármelyik eszközükről dolgozhatnak. A ClickUp együttműködési funkcióival több felhasználó is könnyebben dolgozhat egy projekten, mint valaha.
A ClickUp legjobb funkciói
- Központi csomópontként szolgál számos munkával kapcsolatos feladat elvégzéséhez.
- Valós idejű együttműködést kínál, lehetővé téve, hogy egyszerre több felhasználó is szerkessze a dokumentumokat.
- Számos ingyenes sablonnal rendelkezik, így a ClickUp más alkalmazások helyettesítésére is alkalmas.
- Számos integrációs lehetőséget kínál más felhőszolgáltatóktól származó adatok beolvasásához.
A ClickUp korlátai
- Nincs olyan valódi virtuális asztali élmény, mint a Citrix, de ez a ClickUp távoli együttműködési eszközei miatt a legtöbb felhasználó számára felesleges lehet.
- A mobilalkalmazás nem rendelkezik annyi funkcióval, mint a desktop verzió.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. VMware Horizon
A VMWare egy másik vezető szolgáltató a desktop virtualizációs szoftver piacon. A Horizon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző felhőalapú infrastruktúrákban telepítsék, kezeljék és méretezzenek asztali számítógépeket és alkalmazásokat. A termék erős biztonsági funkcióiról híres. Biztosítja, hogy a vállalati erőforrások bármilyen eszközről elérhetők legyenek, miközben biztonságos távoli hozzáférést biztosít.
A Horizon skálázhatósága miatt kiváló, költséghatékony alternatíva minden méretű szervezet számára.
A VMware Horizon legjobb funkciói
- Telepítsen virtuális asztali számítógépeket és alkalmazásokat magáncélú munkához, hibrid munkához vagy többfelhős infrastruktúrához.
- A biztonságra helyezett nagy hangsúlynak köszönhetően nyugodtan dolgozhat érzékeny adatokkal.
- Fedezze fel a rugalmasságot és a rugalmasságot a változó körülmények között a rugalmas telepítési lehetőségekkel.
- Élvezze a kiváló felhasználói élményt gazdag 2D-s és 3D-s grafikával, valamint optimalizált hang- és videóminőséggel.
A VMware Horizon korlátai
- Egyes funkciók speciális képzést igényelhetnek.
- A licencelési és árazási feltételek nagy igénybevétel esetén bonyolultak lehetnek.
VMware Horizon árak
- Apps Standard: 4,67 USD/hó felhasználónként
- Apps Universal: 6,00 USD/hó felhasználónként
- Standard Plus: 5,79 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Plus: 10,71 USD/hó felhasználónként
- Universal: 12,50 USD/hó felhasználónként
VMware Horizon értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (25 értékelés)
3. AnyDesk
Ez a távoli hozzáférési eszköz rugalmasságot és testreszabhatóságot kínál. Linux-alkalmazásokkal ugyanolyan jól működik, mint Windows-alkalmazásokkal, így az operációs rendszer választása nem befolyásolja a használhatóságot.
A felhasználók asztali számítógépekről, okostelefonokról vagy táblagépekről érhetik el és vezérelhetik asztali számítógépeket, szervereket és egyéb eszközöket. A vállalatok dönthetnek úgy, hogy közzétett alkalmazásaikat felhőszolgáltatásként vagy helyszíni telepítésként helyezik üzembe.
Az AnyDesk legjobb funkciói
- Futtassa virtuális környezeteit a felhőben vagy egy helyszíni szerveren
- Élvezze a keresztkompatibilis és platformfüggetlen virtuális gépeket teljes mobil támogatással.
- Használja ki a rendkívül rugalmas és testreszabható lehetőségeket, hogy a felhasználói élmény összhangban legyen a vállalat arculatával.
- Biztosítsa adatai biztonságát egy gyors és biztonságos szoftverrel, amelyről köztudott, hogy gyorsaságot és biztonságot nyújt a távoli hozzáféréshez.
Az AnyDesk korlátai
- Ritka esetekben a kapcsolat magyarázat nélkül megszakad.
- Lassú kapcsolat sebesség nagy fájlok átvitelekor
AnyDesk árak
- Solo: 14,90 USD
- Standard: 29,90 USD
- Haladó: 79,90 USD
- Ultimate: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
AnyDesk értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (950+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)
4. V2 Cloud
A V2 Cloud felhőalapú virtuális Windows asztali számítógépek szolgáltatója. Nagy hangsúlyt fektet az egyszerűségre és a költséghatékonyságra, és gyors, skálázható virtuális felhőalapú asztali számítógép-szolgáltatást kínál. A világszerte található adatközpontok gyors hozzáférést biztosítanak a felhőalapú PC-khez a különböző helyszíneken tartózkodó felhasználók számára. További funkciók: biztonságos távoli hozzáférés, napi biztonsági mentések és 24 órás felügyelet.
A V2 Cloud legjobb funkciói
- Az egyszerű beállításhoz kevesebb mint 10 kattintás szükséges a virtuális asztali példány telepítéséhez.
- A megoldások széles skálája mindenki igényeit kielégíti, a független szoftvergyártóktól a menedzselt szolgáltatások nyújtóinak.
- A globális adatközpontok gyors hozzáférést biztosítanak bárki számára a világ bármely pontjáról.
- A teljesen integrált szolgáltatás teljes körű és funkciókban gazdag virtuális asztali megoldást kínál minden méretű és képzettségi szintű szervezet számára.
A V2 Cloud korlátai
- A gépelés és a görgetés során enyhe késleltetés tapasztalható.
- A szoftver időnként ok nélkül kijelentkezik egyes felhasználókat.
V2 Cloud árak
- Alap: 40 USD/hó
- Üzleti: 60 USD/hó-tól
V2 Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (19 értékelés)
5. TeamViewer Remote
Világszerte számos vállalat ismeri el ezt a megoldást a távoli hozzáférés, vezérlés és támogatás terén, amely platformok közötti kompatibilitással rendelkezik. A felhasználók különböző eszközökről és operációs rendszerekről csatlakozhatnak a TeamViewer távoli gépéhez.
A biztonsági funkciók, például a kétfaktoros hitelesítés, biztonságot nyújtanak a távoli kapcsolatokhoz, míg az optimalizált kód a magas teljesítményre összpontosít. A TeamViewer globális hálózatot használ, így mindenki gyors átviteli sebességhez és kiváló minőségű képekhez férhet hozzá, ami kellemesebb távoli munkavégzési élményt biztosít.
A TeamViewer Remote legjobb funkciói
- A nemrégiben frissített platform gyorsabb bevezetést és jobb csatlakozási folyamatot tesz lehetővé.
- A robusztus biztonsági funkciók védik az érzékeny adatokat a potenciális behatolóktól.
- A platformok közötti funkcionalitás számos mobil eszközt, operációs rendszert és beágyazott eszközt lefed.
- A TeamViewer globális hálózata gyorsaságot és megbízhatóságot biztosít a felhasználóknak világszerte.
A TeamViewer Remote korlátai
- Egyes felhasználók alkalmi kapcsolódási problémákról vagy megszakadt munkamenetekről számolnak be.
- A licencelés kereskedelmi használat esetén drága lehet.
TeamViewer Remote árak
- Távoli hozzáférés: 24,90 USD/hó
- Üzleti: 50,90 USD/hó
- Prémium: 112,90 USD/hó
- Vállalati: 229,90 USD/hó
TeamViewer Remote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)
6. Amazon WorkSpaces
Ez a teljes körűen kezelt virtuális asztali megoldás mind a hibrid, mind a távoli munkavállalók igényeit kielégíti. Az Amazon, a felhőalapú számítástechnika egyik óriásának támogatásával a Workspaces sokféle megoldást kínál, amelyek közül minden szervezet megtalálhatja a saját igényeinek megfelelőt.
Sok más Amazon Web Services termékhez hasonlóan a WorkSpaces is költséghatékony árazási modellt alkalmaz, amelynek keretében a szervezetek csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért fizetnek, és nincsenek rejtett díjak. Megbízható, nagy teljesítményű és globálisan elosztott infrastruktúrája növeli a távoli munkavégzés termelékenységét és csökkenti a költségeket.
Az Amazon WorkSpaces legjobb funkciói
- A teljes körűen kezelt virtuális asztali számítógépek átfogó és teljesen állandó szolgáltatást nyújtanak a szervezetének.
- A fix árak és az előzetes költségek hiánya miatt a WorkSpaces költséghatékony megoldás.
- A Tailored WorkSpaces család megoldásai a különböző típusú munkavállalók igényeinek is megfelelnek.
- Az AWS egyéb szolgáltatásokkal való egyszerű integrációja kényelmesen bővíti a funkcionalitást.
Az Amazon WorkSpaces korlátai
- A nem AWS-szolgáltatásokkal való integráció kihívást jelenthet
- Egyes ügyfelek zavarosnak találják az árstruktúrát.
Amazon WorkSpaces árak
- Az ár a felhasznált erőforrásoktól függ.
Amazon WorkSpaces értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (97 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (29 értékelés)
7. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)
Az NCI alapot biztosít a hibrid felhőmegoldásokhoz. Célja, hogy bármilyen méretű alkalmazásokat és adatokat bármilyen felhőn elérhetővé tegyen. Elsősorban a modern üzleti megoldásokra összpontosít.
Ennek megfelelően az NCI célja az IT-szolgáltatások beszerzésének, bevezetésének és kezelésének egyszerűsítése. A platform alkalmazkodóképessége segít a szervezeteknek a nyilvános felhők gyors bevezetésében, méretezésében és összekapcsolásában, így kiváló alternatívát jelent a hagyományos IT-infrastruktúrához képest.
A Nutanix Cloud Infrastructure legjobb funkciói
- Teljesítse szervezeti igényeit a fejlett felhőtechnológiákkal támogatott IT-szolgáltatásokkal.
- Összpontosítsa erőforrásait a nagy értékű tevékenységekre, hogy csökkentse a költségeket és a technológiai terjedést.
- Élvezze a hardverhibák, katasztrófák és támadók elleni védelmet megbízhatósági garanciával.
- Az infrastruktúra rendkívül rugalmas jellege biztosítja, hogy jól skálázható legyen a szervezetéhez.
A Nutanix Cloud Infrastructure korlátai
- A kezdeti tanulási görbe nagyon meredek lehet.
- A licencelés és az árazás nagyobb telepítések esetén bonyolult lehet.
A Nutanix Cloud Infrastructure árai
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Nutanix Cloud Infrastructure értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (250+ értékelés)
8. Workspot
A Workspot egy felhőalapú VDI platform, amelynek célja, hogy virtuális asztali számítógépeket és alkalmazásokat biztosítson a bárhonnan dolgozó felhasználók számára. A szervezeteknek központi pontot kínál az alkalmazások kezeléséhez különböző felhőszolgáltatóknál, például az Azure-nál, az Amazon Web Services-nél és a Google Cloud-nál. Beágyazott üzleti intelligenciájával a Workspot valós idejű problémamegoldást és teljesítményoptimalizálást biztosít a megbízhatóság növelése érdekében.
A vállalat célja, hogy költséghatékony, de teljesítményes platformot biztosítson, ami vonzó virtuális asztali megoldássá teszi.
A Workspot legjobb funkciói
- Minden megoldás teljes mértékben a világ legjobb szolgáltatóinak nyilvános felhőalapú infrastruktúráján alapul.
- A virtuális asztali számítógépek beállítása és telepítése gyors és egyszerű, így kevesebb szakértelemre és időre van szükség.
- A platform lehetővé teszi a virtuális gépek igény szerinti egyszerű méretezését felfelé vagy lefelé.
- Az adatok a felhőben maradnak, ami minimálisra csökkenti az adatvédelmi incidensek esélyét.
A Workspot korlátai
- A testreszabás és a személyre szabás lehetséges korlátai
- A nem támogatott platformokkal vagy szolgáltatásokkal való integráció kihívást jelenthet.
A Workspot árai
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Workspot értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (19 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (13 értékelés)
9. Parallels RAS
A Parallels egy másik nagy név a virtualizáció területén. RAS-kínálata olyan VDI-megoldásokat nyújt, amelyek összekötik a helyszíni és a felhőalapú telepítéseket. A termék zökkenőmentes élményt nyújt az univerzumhoz való hozzáféréssel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármilyen eszközről hozzáférjenek.
A biztonsági funkciók között megtalálható a többfaktoros hitelesítés, amely biztosítja és védi az adatait. A RAS rugalmas telepítési megoldásokat kínál, amelyek számos igénynek megfelelnek.
A Parallels RAS legjobb funkciói
- Támogatja a helyszíni, hibrid és felhőalapú telepítéseket, beleértve a Microsoft Azure-t és az Amazon Web Services-t is.
- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alkalmazásokat szállítsanak bármilyen eszközre, bárhol, anélkül, hogy az egész asztali számítógépre szükség lenne.
- Elég rugalmas ahhoz, hogy RDS, VDI és asztali szolgáltatásként nyújtott megoldásokkal is működjön
- Webalapú portált kínál a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek alkalmazásaikhoz és asztali számítógépeikhez.
A Parallels RAS korlátai
- A felület nem annyira intuitív, mint egyes versenytársaié.
- A licencelés egyes felhasználási esetekben bonyolult lehet.
A Parallels RAS árai
- 120 USD/év
Parallels RAS értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (67 értékelés)
- Capterra: 5/5 (1 értékelés)
10. Cameyo
Ez a biztonságos alkalmazás-szolgáltatási platform digitális munkaterületet kínál a szervezeteknek a felhőben. Vállalatának kritikus alkalmazásait bármilyen eszközre eljuttathatja egy webböngésző fülén keresztül, így azok bármilyen platformon működnek.
A felhőalapú VDI-platform csökkenti a VDI-k költségeit és komplexitását. A Zero Trust biztonsági modellnek köszönhetően a Cameyo virtuális alkalmazás-szolgáltatása VPN vagy nyitott tűzfalportok nélkül is működik, ami jelentősen megkönnyíti a beállítást. Az egyszerű licencelés kis szervezetek és nagyobb vállalatok számára egyaránt kínál lehetőségeket.
A Cameyo legjobb funkciói
- Használja az alkalmazásvirtualizációs funkciót, hogy Windows-alkalmazásokat webalkalmazásokká alakítson
- Bármilyen eszközről böngészőn keresztül, VPN nélkül érheti el az alkalmazásokat.
- A szoftvert bármilyen környezetben üzemeltetheti, beleértve a nyilvános felhőt, a magánfelhőt vagy a helyszíni rendszert.
- Használja ki a további funkciók előnyeit, mint például a HTTPS, az egyszeri bejelentkezés és a beépített, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés.
A Cameyo korlátai
- Egyes felhasználók alkalmazáskompatibilitási problémákat tapasztaltak.
- Nem olyan funkciókban gazdag, mint a Citrix és sok más Citrix alternatíva
Cameyo árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Cameyo értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (30 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (14 értékelés)
Javítsa távoli munkakörnyezetét a ClickUp segítségével
A Citrixnek számos alternatívája létezik, amelyek közül néhány lehetővé teszi a meglévő technológiai eszközök távoli futtatását egy felhőalapú vagy helyszíni szerverről. De ezek közül csak kevesen képesek valóban helyettesíteni a Citrixet, miközben hatékonyabbá és produktívabbá teszik a távoli munkát és az együttműködést.
A ClickUp mindezt megteszi, és még sok minden mást is. A ClickUp segítségével számos távoli munkavégzéshez szükséges terméket helyettesíthet egy olyan all-in-one megoldással, amely a projektmenedzsmentre és az együttműködésre összpontosít. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és fedezze fel ingyenesen annak fejlett funkcióit!