A 10 legjobb Citrix alternatíva a távoli munkához 2025-ben

Ahogy a szervezetek egyre inkább támaszkodnak a technológiára, minden nyomon követése egyre bonyolultabbá válik. Az eszközökhöz való zökkenőmentes hozzáférés fenntartásának szükségessége virtuális asztali számítógépek és virtuális alkalmazások megjelenését eredményezte, amelyek megkönnyítik a változások gyors bevezetését. Ez különösen igaz, mivel a vállalatok igyekeznek fenntartani a távoli munkavállalók termelékenységét és elkötelezettségét.

A Citrix régóta az egyik éllovas ezen a területen, de nem minden vállalat tartja a legjobb választásnak. Ezt az útmutatót azoknak a szervezeteknek állítottuk össze, amelyek költséghatékony Citrix alternatívákat keresnek. Megvizsgáljuk az alternatívákat, és megbeszéljük, mire kell figyelni a választás során!

Mi az a Citrix és hogyan működik a virtualizációs megoldás?

A Citrix az egyik legnagyobb virtuális alkalmazásokat és asztali számítógépeket kínáló vállalat. Eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bármely helyről hozzáférjenek a munkahelyi erőforrásokhoz, így a legjobb távoli munkavégzési eszközök közé tartoznak.

A Citrix egy virtuális asztali infrastruktúrát (VDI) használ, amely egy asztali operációs rendszert tárol a felhőben. A VDI segítségével az IT-osztályok biztonságos távoli hozzáférést biztosíthatnak az alkalmazásokhoz és adatokhoz, így a végfelhasználók bármilyen eszközről dolgozhatnak anélkül, hogy a rendszer biztonságát veszélyeztetnék. Ezt a típusú infrastruktúrát néha asztali szolgáltatásként (DaaS) is emlegetik.

Mit kell figyelembe venni a Citrix alternatíváinak kiválasztásakor?

A választott Citrix alternatíva vagy a Citrix által kínált funkciókat meghaladó funkciókkal kell rendelkeznie, vagy rejtett költségek nélküli, költséghatékonyabb alternatívának kell lennie. Íme néhány funkció, amelyet érdemes szem előtt tartani a keresés során:

Biztonságos távoli hozzáférés: A távoli asztali szolgáltatások egyik fő előnye a biztonságos távoli hozzáférés. Keresse a kétfaktoros hitelesítést, a végpontok közötti titkosítást és a rendszeres biztonsági frissítéseket.

Rugalmas telepítés: Akár felhőalapú megoldást, akár helyszíni telepítést, akár a kettő kombinációját szeretné, a választott szoftvernek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a szervezet változó igényeihez.

Kompatibilitás és integráció: A legjobb Citrix alternatíva több operációs rendszert támogat, beleértve a Windows asztali számítógépeket és a Linux alkalmazásokat. Ideális esetben integrálható az IT-infrastruktúrája által használt egyéb eszközökkel és platformokkal is.

Felhasználói élmény: Az alkalmazottaknak drága és időigényes képzés nélkül is könnyen hozzá kell tudniuk férni virtuális alkalmazásaikhoz és asztali számítógépeikhez. Ha olyan megoldást választ, amely még a technológiailag kevésbé jártasok számára is könnyen használható, biztos lehet benne, hogy gyorsan megtanulják az új rendszer használatát.

Teljesítmény: A gyenge teljesítmény csökkenti a termelékenységet. Keressen olyan szoftvert, amely nagy sebességű kapcsolatokkal és hatékony terheléselosztással rendelkezik, hogy több egyidejű felhasználót is képes legyen kezelni a teljesítmény romlása nélkül.

A 10 legjobb Citrix alternatíva

Ha az Ön szervezete is azok közé tartozik, amelyek alternatívákat keresnek a Citrix virtuális alkalmazásaihoz és asztali számítógépeihez, az alábbi lista segít az első lépések megtételében.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projekt- és feladatkezelő megoldás, amelynek funkciói számos dedikált üzleti alkalmazást, köztük a Citrixet is helyettesíthetik. A ClickUp integrációi például több mint 1000 eszközzel kapcsolódnak össze, köztük a legnépszerűbb felhőszolgáltatókkal is. Ezeknek a szoros integrációknak köszönhetően a ClickUp központi és biztonságos központtá válhat minden távoli munkával kapcsolatos információ számára.

Van még egy ClickUp távoli munkavégzési terv sablon is, amely segít a vállalatoknak hatékonyabban kezelni távoli munkakörnyezetüket. Munkatársai, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján tartózkodnak, letölthetik a ClickUp alkalmazást az összes főbb operációs rendszerre, és bármelyik eszközükről dolgozhatnak. A ClickUp együttműködési funkcióival több felhasználó is könnyebben dolgozhat egy projekten, mint valaha.

A ClickUp legjobb funkciói

Központi csomópontként szolgál számos munkával kapcsolatos feladat elvégzéséhez.

Valós idejű együttműködést kínál, lehetővé téve, hogy egyszerre több felhasználó is szerkessze a dokumentumokat.

Számos ingyenes sablonnal rendelkezik, így a ClickUp más alkalmazások helyettesítésére is alkalmas.

Számos integrációs lehetőséget kínál más felhőszolgáltatóktól származó adatok beolvasásához.

A ClickUp korlátai

Nincs olyan valódi virtuális asztali élmény, mint a Citrix, de ez a ClickUp távoli együttműködési eszközei miatt a legtöbb felhasználó számára felesleges lehet.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik annyi funkcióval, mint a desktop verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. VMware Horizon

A VMware-en keresztül

A VMWare egy másik vezető szolgáltató a desktop virtualizációs szoftver piacon. A Horizon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző felhőalapú infrastruktúrákban telepítsék, kezeljék és méretezzenek asztali számítógépeket és alkalmazásokat. A termék erős biztonsági funkcióiról híres. Biztosítja, hogy a vállalati erőforrások bármilyen eszközről elérhetők legyenek, miközben biztonságos távoli hozzáférést biztosít.

A Horizon skálázhatósága miatt kiváló, költséghatékony alternatíva minden méretű szervezet számára.

A VMware Horizon legjobb funkciói

Telepítsen virtuális asztali számítógépeket és alkalmazásokat magáncélú munkához, hibrid munkához vagy többfelhős infrastruktúrához.

A biztonságra helyezett nagy hangsúlynak köszönhetően nyugodtan dolgozhat érzékeny adatokkal.

Fedezze fel a rugalmasságot és a rugalmasságot a változó körülmények között a rugalmas telepítési lehetőségekkel.

Élvezze a kiváló felhasználói élményt gazdag 2D-s és 3D-s grafikával, valamint optimalizált hang- és videóminőséggel.

A VMware Horizon korlátai

Egyes funkciók speciális képzést igényelhetnek.

A licencelési és árazási feltételek nagy igénybevétel esetén bonyolultak lehetnek.

VMware Horizon árak

Apps Standard: 4,67 USD/hó felhasználónként

Apps Universal: 6,00 USD/hó felhasználónként

Standard Plus: 5,79 USD/hó felhasználónként

Enterprise Plus: 10,71 USD/hó felhasználónként

Universal: 12,50 USD/hó felhasználónként

VMware Horizon értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (25 értékelés)

3. AnyDesk

Az AnyDesk segítségével

Ez a távoli hozzáférési eszköz rugalmasságot és testreszabhatóságot kínál. Linux-alkalmazásokkal ugyanolyan jól működik, mint Windows-alkalmazásokkal, így az operációs rendszer választása nem befolyásolja a használhatóságot.

A felhasználók asztali számítógépekről, okostelefonokról vagy táblagépekről érhetik el és vezérelhetik asztali számítógépeket, szervereket és egyéb eszközöket. A vállalatok dönthetnek úgy, hogy közzétett alkalmazásaikat felhőszolgáltatásként vagy helyszíni telepítésként helyezik üzembe.

Az AnyDesk legjobb funkciói

Futtassa virtuális környezeteit a felhőben vagy egy helyszíni szerveren

Élvezze a keresztkompatibilis és platformfüggetlen virtuális gépeket teljes mobil támogatással.

Használja ki a rendkívül rugalmas és testreszabható lehetőségeket, hogy a felhasználói élmény összhangban legyen a vállalat arculatával.

Biztosítsa adatai biztonságát egy gyors és biztonságos szoftverrel, amelyről köztudott, hogy gyorsaságot és biztonságot nyújt a távoli hozzáféréshez.

Az AnyDesk korlátai

Ritka esetekben a kapcsolat magyarázat nélkül megszakad.

Lassú kapcsolat sebesség nagy fájlok átvitelekor

AnyDesk árak

Solo: 14,90 USD

Standard: 29,90 USD

Haladó: 79,90 USD

Ultimate: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

AnyDesk értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (950+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

4. V2 Cloud

Via V2 Cloud

A V2 Cloud felhőalapú virtuális Windows asztali számítógépek szolgáltatója. Nagy hangsúlyt fektet az egyszerűségre és a költséghatékonyságra, és gyors, skálázható virtuális felhőalapú asztali számítógép-szolgáltatást kínál. A világszerte található adatközpontok gyors hozzáférést biztosítanak a felhőalapú PC-khez a különböző helyszíneken tartózkodó felhasználók számára. További funkciók: biztonságos távoli hozzáférés, napi biztonsági mentések és 24 órás felügyelet.

A V2 Cloud legjobb funkciói

Az egyszerű beállításhoz kevesebb mint 10 kattintás szükséges a virtuális asztali példány telepítéséhez.

A megoldások széles skálája mindenki igényeit kielégíti, a független szoftvergyártóktól a menedzselt szolgáltatások nyújtóinak.

A globális adatközpontok gyors hozzáférést biztosítanak bárki számára a világ bármely pontjáról.

A teljesen integrált szolgáltatás teljes körű és funkciókban gazdag virtuális asztali megoldást kínál minden méretű és képzettségi szintű szervezet számára.

A V2 Cloud korlátai

A gépelés és a görgetés során enyhe késleltetés tapasztalható.

A szoftver időnként ok nélkül kijelentkezik egyes felhasználókat.

V2 Cloud árak

Alap: 40 USD/hó

Üzleti: 60 USD/hó-tól

V2 Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (19 értékelés)

5. TeamViewer Remote

A TeamViewer segítségével

Világszerte számos vállalat ismeri el ezt a megoldást a távoli hozzáférés, vezérlés és támogatás terén, amely platformok közötti kompatibilitással rendelkezik. A felhasználók különböző eszközökről és operációs rendszerekről csatlakozhatnak a TeamViewer távoli gépéhez.

A biztonsági funkciók, például a kétfaktoros hitelesítés, biztonságot nyújtanak a távoli kapcsolatokhoz, míg az optimalizált kód a magas teljesítményre összpontosít. A TeamViewer globális hálózatot használ, így mindenki gyors átviteli sebességhez és kiváló minőségű képekhez férhet hozzá, ami kellemesebb távoli munkavégzési élményt biztosít.

A TeamViewer Remote legjobb funkciói

A nemrégiben frissített platform gyorsabb bevezetést és jobb csatlakozási folyamatot tesz lehetővé.

A robusztus biztonsági funkciók védik az érzékeny adatokat a potenciális behatolóktól.

A platformok közötti funkcionalitás számos mobil eszközt, operációs rendszert és beágyazott eszközt lefed.

A TeamViewer globális hálózata gyorsaságot és megbízhatóságot biztosít a felhasználóknak világszerte.

A TeamViewer Remote korlátai

Egyes felhasználók alkalmi kapcsolódási problémákról vagy megszakadt munkamenetekről számolnak be.

A licencelés kereskedelmi használat esetén drága lehet.

TeamViewer Remote árak

Távoli hozzáférés: 24,90 USD/hó

Üzleti: 50,90 USD/hó

Prémium: 112,90 USD/hó

Vállalati: 229,90 USD/hó

TeamViewer Remote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)

6. Amazon WorkSpaces

Az Amazon WorkSpaces segítségével

Ez a teljes körűen kezelt virtuális asztali megoldás mind a hibrid, mind a távoli munkavállalók igényeit kielégíti. Az Amazon, a felhőalapú számítástechnika egyik óriásának támogatásával a Workspaces sokféle megoldást kínál, amelyek közül minden szervezet megtalálhatja a saját igényeinek megfelelőt.

Sok más Amazon Web Services termékhez hasonlóan a WorkSpaces is költséghatékony árazási modellt alkalmaz, amelynek keretében a szervezetek csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért fizetnek, és nincsenek rejtett díjak. Megbízható, nagy teljesítményű és globálisan elosztott infrastruktúrája növeli a távoli munkavégzés termelékenységét és csökkenti a költségeket.

Az Amazon WorkSpaces legjobb funkciói

A teljes körűen kezelt virtuális asztali számítógépek átfogó és teljesen állandó szolgáltatást nyújtanak a szervezetének.

A fix árak és az előzetes költségek hiánya miatt a WorkSpaces költséghatékony megoldás.

A Tailored WorkSpaces család megoldásai a különböző típusú munkavállalók igényeinek is megfelelnek.

Az AWS egyéb szolgáltatásokkal való egyszerű integrációja kényelmesen bővíti a funkcionalitást.

Az Amazon WorkSpaces korlátai

A nem AWS-szolgáltatásokkal való integráció kihívást jelenthet

Egyes ügyfelek zavarosnak találják az árstruktúrát.

Amazon WorkSpaces árak

Az ár a felhasznált erőforrásoktól függ.

Amazon WorkSpaces értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (97 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (29 értékelés)

7. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)

Via Nutanix

Az NCI alapot biztosít a hibrid felhőmegoldásokhoz. Célja, hogy bármilyen méretű alkalmazásokat és adatokat bármilyen felhőn elérhetővé tegyen. Elsősorban a modern üzleti megoldásokra összpontosít.

Ennek megfelelően az NCI célja az IT-szolgáltatások beszerzésének, bevezetésének és kezelésének egyszerűsítése. A platform alkalmazkodóképessége segít a szervezeteknek a nyilvános felhők gyors bevezetésében, méretezésében és összekapcsolásában, így kiváló alternatívát jelent a hagyományos IT-infrastruktúrához képest.

A Nutanix Cloud Infrastructure legjobb funkciói

Teljesítse szervezeti igényeit a fejlett felhőtechnológiákkal támogatott IT-szolgáltatásokkal.

Összpontosítsa erőforrásait a nagy értékű tevékenységekre, hogy csökkentse a költségeket és a technológiai terjedést.

Élvezze a hardverhibák, katasztrófák és támadók elleni védelmet megbízhatósági garanciával.

Az infrastruktúra rendkívül rugalmas jellege biztosítja, hogy jól skálázható legyen a szervezetéhez.

A Nutanix Cloud Infrastructure korlátai

A kezdeti tanulási görbe nagyon meredek lehet.

A licencelés és az árazás nagyobb telepítések esetén bonyolult lehet.

A Nutanix Cloud Infrastructure árai

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Nutanix Cloud Infrastructure értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (250+ értékelés)

8. Workspot

Via Workspot

A Workspot egy felhőalapú VDI platform, amelynek célja, hogy virtuális asztali számítógépeket és alkalmazásokat biztosítson a bárhonnan dolgozó felhasználók számára. A szervezeteknek központi pontot kínál az alkalmazások kezeléséhez különböző felhőszolgáltatóknál, például az Azure-nál, az Amazon Web Services-nél és a Google Cloud-nál. Beágyazott üzleti intelligenciájával a Workspot valós idejű problémamegoldást és teljesítményoptimalizálást biztosít a megbízhatóság növelése érdekében.

A vállalat célja, hogy költséghatékony, de teljesítményes platformot biztosítson, ami vonzó virtuális asztali megoldássá teszi.

A Workspot legjobb funkciói

Minden megoldás teljes mértékben a világ legjobb szolgáltatóinak nyilvános felhőalapú infrastruktúráján alapul.

A virtuális asztali számítógépek beállítása és telepítése gyors és egyszerű, így kevesebb szakértelemre és időre van szükség.

A platform lehetővé teszi a virtuális gépek igény szerinti egyszerű méretezését felfelé vagy lefelé.

Az adatok a felhőben maradnak, ami minimálisra csökkenti az adatvédelmi incidensek esélyét.

A Workspot korlátai

A testreszabás és a személyre szabás lehetséges korlátai

A nem támogatott platformokkal vagy szolgáltatásokkal való integráció kihívást jelenthet.

A Workspot árai

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Workspot értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (19 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (13 értékelés)

9. Parallels RAS

Via Parallels

A Parallels egy másik nagy név a virtualizáció területén. RAS-kínálata olyan VDI-megoldásokat nyújt, amelyek összekötik a helyszíni és a felhőalapú telepítéseket. A termék zökkenőmentes élményt nyújt az univerzumhoz való hozzáféréssel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármilyen eszközről hozzáférjenek.

A biztonsági funkciók között megtalálható a többfaktoros hitelesítés, amely biztosítja és védi az adatait. A RAS rugalmas telepítési megoldásokat kínál, amelyek számos igénynek megfelelnek.

A Parallels RAS legjobb funkciói

Támogatja a helyszíni, hibrid és felhőalapú telepítéseket, beleértve a Microsoft Azure-t és az Amazon Web Services-t is.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alkalmazásokat szállítsanak bármilyen eszközre, bárhol, anélkül, hogy az egész asztali számítógépre szükség lenne.

Elég rugalmas ahhoz, hogy RDS, VDI és asztali szolgáltatásként nyújtott megoldásokkal is működjön

Webalapú portált kínál a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek alkalmazásaikhoz és asztali számítógépeikhez.

A Parallels RAS korlátai

A felület nem annyira intuitív, mint egyes versenytársaié.

A licencelés egyes felhasználási esetekben bonyolult lehet.

A Parallels RAS árai

120 USD/év

Parallels RAS értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (67 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

10. Cameyo

Via Cameyo

Ez a biztonságos alkalmazás-szolgáltatási platform digitális munkaterületet kínál a szervezeteknek a felhőben. Vállalatának kritikus alkalmazásait bármilyen eszközre eljuttathatja egy webböngésző fülén keresztül, így azok bármilyen platformon működnek.

A felhőalapú VDI-platform csökkenti a VDI-k költségeit és komplexitását. A Zero Trust biztonsági modellnek köszönhetően a Cameyo virtuális alkalmazás-szolgáltatása VPN vagy nyitott tűzfalportok nélkül is működik, ami jelentősen megkönnyíti a beállítást. Az egyszerű licencelés kis szervezetek és nagyobb vállalatok számára egyaránt kínál lehetőségeket.

A Cameyo legjobb funkciói

Használja az alkalmazásvirtualizációs funkciót, hogy Windows-alkalmazásokat webalkalmazásokká alakítson

Bármilyen eszközről böngészőn keresztül, VPN nélkül érheti el az alkalmazásokat.

A szoftvert bármilyen környezetben üzemeltetheti, beleértve a nyilvános felhőt, a magánfelhőt vagy a helyszíni rendszert.

Használja ki a további funkciók előnyeit, mint például a HTTPS, az egyszeri bejelentkezés és a beépített, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés.

A Cameyo korlátai

Egyes felhasználók alkalmazáskompatibilitási problémákat tapasztaltak.

Nem olyan funkciókban gazdag, mint a Citrix és sok más Citrix alternatíva

Cameyo árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Cameyo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (14 értékelés)

Javítsa távoli munkakörnyezetét a ClickUp segítségével

A Citrixnek számos alternatívája létezik, amelyek közül néhány lehetővé teszi a meglévő technológiai eszközök távoli futtatását egy felhőalapú vagy helyszíni szerverről. De ezek közül csak kevesen képesek valóban helyettesíteni a Citrixet, miközben hatékonyabbá és produktívabbá teszik a távoli munkát és az együttműködést.

A ClickUp mindezt megteszi, és még sok minden mást is. A ClickUp segítségével számos távoli munkavégzéshez szükséges terméket helyettesíthet egy olyan all-in-one megoldással, amely a projektmenedzsmentre és az együttműködésre összpontosít. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és fedezze fel ingyenesen annak fejlett funkcióit!