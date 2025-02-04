ClickUp blog

A 10 legjobb Citrix alternatíva a távoli munkához 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. február 4.

Ahogy a szervezetek egyre inkább támaszkodnak a technológiára, minden nyomon követése egyre bonyolultabbá válik. Az eszközökhöz való zökkenőmentes hozzáférés fenntartásának szükségessége virtuális asztali számítógépek és virtuális alkalmazások megjelenését eredményezte, amelyek megkönnyítik a változások gyors bevezetését. Ez különösen igaz, mivel a vállalatok igyekeznek fenntartani a távoli munkavállalók termelékenységét és elkötelezettségét.

A Citrix régóta az egyik éllovas ezen a területen, de nem minden vállalat tartja a legjobb választásnak. Ezt az útmutatót azoknak a szervezeteknek állítottuk össze, amelyek költséghatékony Citrix alternatívákat keresnek. Megvizsgáljuk az alternatívákat, és megbeszéljük, mire kell figyelni a választás során!

Mi az a Citrix és hogyan működik a virtualizációs megoldás?

A Citrix az egyik legnagyobb virtuális alkalmazásokat és asztali számítógépeket kínáló vállalat. Eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bármely helyről hozzáférjenek a munkahelyi erőforrásokhoz, így a legjobb távoli munkavégzési eszközök közé tartoznak.

A Citrix egy virtuális asztali infrastruktúrát (VDI) használ, amely egy asztali operációs rendszert tárol a felhőben. A VDI segítségével az IT-osztályok biztonságos távoli hozzáférést biztosíthatnak az alkalmazásokhoz és adatokhoz, így a végfelhasználók bármilyen eszközről dolgozhatnak anélkül, hogy a rendszer biztonságát veszélyeztetnék. Ezt a típusú infrastruktúrát néha asztali szolgáltatásként (DaaS) is emlegetik.

Mit kell figyelembe venni a Citrix alternatíváinak kiválasztásakor?

A választott Citrix alternatíva vagy a Citrix által kínált funkciókat meghaladó funkciókkal kell rendelkeznie, vagy rejtett költségek nélküli, költséghatékonyabb alternatívának kell lennie. Íme néhány funkció, amelyet érdemes szem előtt tartani a keresés során:

  • Biztonságos távoli hozzáférés: A távoli asztali szolgáltatások egyik fő előnye a biztonságos távoli hozzáférés. Keresse a kétfaktoros hitelesítést, a végpontok közötti titkosítást és a rendszeres biztonsági frissítéseket.
  • Rugalmas telepítés: Akár felhőalapú megoldást, akár helyszíni telepítést, akár a kettő kombinációját szeretné, a választott szoftvernek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a szervezet változó igényeihez.
  • Kompatibilitás és integráció: A legjobb Citrix alternatíva több operációs rendszert támogat, beleértve a Windows asztali számítógépeket és a Linux alkalmazásokat. Ideális esetben integrálható az IT-infrastruktúrája által használt egyéb eszközökkel és platformokkal is.
  • Felhasználói élmény: Az alkalmazottaknak drága és időigényes képzés nélkül is könnyen hozzá kell tudniuk férni virtuális alkalmazásaikhoz és asztali számítógépeikhez. Ha olyan megoldást választ, amely még a technológiailag kevésbé jártasok számára is könnyen használható, biztos lehet benne, hogy gyorsan megtanulják az új rendszer használatát.
  • Teljesítmény: A gyenge teljesítmény csökkenti a termelékenységet. Keressen olyan szoftvert, amely nagy sebességű kapcsolatokkal és hatékony terheléselosztással rendelkezik, hogy több egyidejű felhasználót is képes legyen kezelni a teljesítmény romlása nélkül.

A 10 legjobb Citrix alternatíva

Ha az Ön szervezete is azok közé tartozik, amelyek alternatívákat keresnek a Citrix virtuális alkalmazásaihoz és asztali számítógépeihez, az alábbi lista segít az első lépések megtételében.

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projekt- és feladatkezelő megoldás, amelynek funkciói számos dedikált üzleti alkalmazást, köztük a Citrixet is helyettesíthetik. A ClickUp integrációi például több mint 1000 eszközzel kapcsolódnak össze, köztük a legnépszerűbb felhőszolgáltatókkal is. Ezeknek a szoros integrációknak köszönhetően a ClickUp központi és biztonságos központtá válhat minden távoli munkával kapcsolatos információ számára.

Van még egy ClickUp távoli munkavégzési terv sablon is, amely segít a vállalatoknak hatékonyabban kezelni távoli munkakörnyezetüket. Munkatársai, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján tartózkodnak, letölthetik a ClickUp alkalmazást az összes főbb operációs rendszerre, és bármelyik eszközükről dolgozhatnak. A ClickUp együttműködési funkcióival több felhasználó is könnyebben dolgozhat egy projekten, mint valaha.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Központi csomópontként szolgál számos munkával kapcsolatos feladat elvégzéséhez.
  • Valós idejű együttműködést kínál, lehetővé téve, hogy egyszerre több felhasználó is szerkessze a dokumentumokat.
  • Számos ingyenes sablonnal rendelkezik, így a ClickUp más alkalmazások helyettesítésére is alkalmas.
  • Számos integrációs lehetőséget kínál más felhőszolgáltatóktól származó adatok beolvasásához.

A ClickUp korlátai

  • Nincs olyan valódi virtuális asztali élmény, mint a Citrix, de ez a ClickUp távoli együttműködési eszközei miatt a legtöbb felhasználó számára felesleges lehet.
  • A mobilalkalmazás nem rendelkezik annyi funkcióval, mint a desktop verzió.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. VMware Horizon

VMware Horizon mint Citrix alternatíva
A VMware-en keresztül

A VMWare egy másik vezető szolgáltató a desktop virtualizációs szoftver piacon. A Horizon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző felhőalapú infrastruktúrákban telepítsék, kezeljék és méretezzenek asztali számítógépeket és alkalmazásokat. A termék erős biztonsági funkcióiról híres. Biztosítja, hogy a vállalati erőforrások bármilyen eszközről elérhetők legyenek, miközben biztonságos távoli hozzáférést biztosít.

A Horizon skálázhatósága miatt kiváló, költséghatékony alternatíva minden méretű szervezet számára.

A VMware Horizon legjobb funkciói

  • Telepítsen virtuális asztali számítógépeket és alkalmazásokat magáncélú munkához, hibrid munkához vagy többfelhős infrastruktúrához.
  • A biztonságra helyezett nagy hangsúlynak köszönhetően nyugodtan dolgozhat érzékeny adatokkal.
  • Fedezze fel a rugalmasságot és a rugalmasságot a változó körülmények között a rugalmas telepítési lehetőségekkel.
  • Élvezze a kiváló felhasználói élményt gazdag 2D-s és 3D-s grafikával, valamint optimalizált hang- és videóminőséggel.

A VMware Horizon korlátai

  • Egyes funkciók speciális képzést igényelhetnek.
  • A licencelési és árazási feltételek nagy igénybevétel esetén bonyolultak lehetnek.

VMware Horizon árak

  • Apps Standard: 4,67 USD/hó felhasználónként
  • Apps Universal: 6,00 USD/hó felhasználónként
  • Standard Plus: 5,79 USD/hó felhasználónként
  • Enterprise Plus: 10,71 USD/hó felhasználónként
  • Universal: 12,50 USD/hó felhasználónként

VMware Horizon értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (25 értékelés)

3. AnyDesk

AnyDesk mint Citrix alternatíva
Az AnyDesk segítségével

Ez a távoli hozzáférési eszköz rugalmasságot és testreszabhatóságot kínál. Linux-alkalmazásokkal ugyanolyan jól működik, mint Windows-alkalmazásokkal, így az operációs rendszer választása nem befolyásolja a használhatóságot.

A felhasználók asztali számítógépekről, okostelefonokról vagy táblagépekről érhetik el és vezérelhetik asztali számítógépeket, szervereket és egyéb eszközöket. A vállalatok dönthetnek úgy, hogy közzétett alkalmazásaikat felhőszolgáltatásként vagy helyszíni telepítésként helyezik üzembe.

Az AnyDesk legjobb funkciói

  • Futtassa virtuális környezeteit a felhőben vagy egy helyszíni szerveren
  • Élvezze a keresztkompatibilis és platformfüggetlen virtuális gépeket teljes mobil támogatással.
  • Használja ki a rendkívül rugalmas és testreszabható lehetőségeket, hogy a felhasználói élmény összhangban legyen a vállalat arculatával.
  • Biztosítsa adatai biztonságát egy gyors és biztonságos szoftverrel, amelyről köztudott, hogy gyorsaságot és biztonságot nyújt a távoli hozzáféréshez.

Az AnyDesk korlátai

  • Ritka esetekben a kapcsolat magyarázat nélkül megszakad.
  • Lassú kapcsolat sebesség nagy fájlok átvitelekor

AnyDesk árak

  • Solo: 14,90 USD
  • Standard: 29,90 USD
  • Haladó: 79,90 USD
  • Ultimate: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

AnyDesk értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (950+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

4. V2 Cloud

V2 Cloud mint Citrix alternatíva
Via V2 Cloud

A V2 Cloud felhőalapú virtuális Windows asztali számítógépek szolgáltatója. Nagy hangsúlyt fektet az egyszerűségre és a költséghatékonyságra, és gyors, skálázható virtuális felhőalapú asztali számítógép-szolgáltatást kínál. A világszerte található adatközpontok gyors hozzáférést biztosítanak a felhőalapú PC-khez a különböző helyszíneken tartózkodó felhasználók számára. További funkciók: biztonságos távoli hozzáférés, napi biztonsági mentések és 24 órás felügyelet.

A V2 Cloud legjobb funkciói

  • Az egyszerű beállításhoz kevesebb mint 10 kattintás szükséges a virtuális asztali példány telepítéséhez.
  • A megoldások széles skálája mindenki igényeit kielégíti, a független szoftvergyártóktól a menedzselt szolgáltatások nyújtóinak.
  • A globális adatközpontok gyors hozzáférést biztosítanak bárki számára a világ bármely pontjáról.
  • A teljesen integrált szolgáltatás teljes körű és funkciókban gazdag virtuális asztali megoldást kínál minden méretű és képzettségi szintű szervezet számára.

A V2 Cloud korlátai

  • A gépelés és a görgetés során enyhe késleltetés tapasztalható.
  • A szoftver időnként ok nélkül kijelentkezik egyes felhasználókat.

V2 Cloud árak

  • Alap: 40 USD/hó
  • Üzleti: 60 USD/hó-tól

V2 Cloud értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (150+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (19 értékelés)

5. TeamViewer Remote

TeamViewer mint Citrix alternatíva
A TeamViewer segítségével

Világszerte számos vállalat ismeri el ezt a megoldást a távoli hozzáférés, vezérlés és támogatás terén, amely platformok közötti kompatibilitással rendelkezik. A felhasználók különböző eszközökről és operációs rendszerekről csatlakozhatnak a TeamViewer távoli gépéhez.

A biztonsági funkciók, például a kétfaktoros hitelesítés, biztonságot nyújtanak a távoli kapcsolatokhoz, míg az optimalizált kód a magas teljesítményre összpontosít. A TeamViewer globális hálózatot használ, így mindenki gyors átviteli sebességhez és kiváló minőségű képekhez férhet hozzá, ami kellemesebb távoli munkavégzési élményt biztosít.

A TeamViewer Remote legjobb funkciói

  • A nemrégiben frissített platform gyorsabb bevezetést és jobb csatlakozási folyamatot tesz lehetővé.
  • A robusztus biztonsági funkciók védik az érzékeny adatokat a potenciális behatolóktól.
  • A platformok közötti funkcionalitás számos mobil eszközt, operációs rendszert és beágyazott eszközt lefed.
  • A TeamViewer globális hálózata gyorsaságot és megbízhatóságot biztosít a felhasználóknak világszerte.

A TeamViewer Remote korlátai

  • Egyes felhasználók alkalmi kapcsolódási problémákról vagy megszakadt munkamenetekről számolnak be.
  • A licencelés kereskedelmi használat esetén drága lehet.

TeamViewer Remote árak

  • Távoli hozzáférés: 24,90 USD/hó
  • Üzleti: 50,90 USD/hó
  • Prémium: 112,90 USD/hó
  • Vállalati: 229,90 USD/hó

TeamViewer Remote értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)

6. Amazon WorkSpaces

Amazon WorkSpaces mint Citrix alternatíva
Az Amazon WorkSpaces segítségével

Ez a teljes körűen kezelt virtuális asztali megoldás mind a hibrid, mind a távoli munkavállalók igényeit kielégíti. Az Amazon, a felhőalapú számítástechnika egyik óriásának támogatásával a Workspaces sokféle megoldást kínál, amelyek közül minden szervezet megtalálhatja a saját igényeinek megfelelőt.

Sok más Amazon Web Services termékhez hasonlóan a WorkSpaces is költséghatékony árazási modellt alkalmaz, amelynek keretében a szervezetek csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért fizetnek, és nincsenek rejtett díjak. Megbízható, nagy teljesítményű és globálisan elosztott infrastruktúrája növeli a távoli munkavégzés termelékenységét és csökkenti a költségeket.

Az Amazon WorkSpaces legjobb funkciói

  • A teljes körűen kezelt virtuális asztali számítógépek átfogó és teljesen állandó szolgáltatást nyújtanak a szervezetének.
  • A fix árak és az előzetes költségek hiánya miatt a WorkSpaces költséghatékony megoldás.
  • A Tailored WorkSpaces család megoldásai a különböző típusú munkavállalók igényeinek is megfelelnek.
  • Az AWS egyéb szolgáltatásokkal való egyszerű integrációja kényelmesen bővíti a funkcionalitást.

Az Amazon WorkSpaces korlátai

  • A nem AWS-szolgáltatásokkal való integráció kihívást jelenthet
  • Egyes ügyfelek zavarosnak találják az árstruktúrát.

Amazon WorkSpaces árak

  • Az ár a felhasznált erőforrásoktól függ.

Amazon WorkSpaces értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (97 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (29 értékelés)

7. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)

Nutanix Cloud Infrastructure mint Citrix alternatíva
Via Nutanix

Az NCI alapot biztosít a hibrid felhőmegoldásokhoz. Célja, hogy bármilyen méretű alkalmazásokat és adatokat bármilyen felhőn elérhetővé tegyen. Elsősorban a modern üzleti megoldásokra összpontosít.

Ennek megfelelően az NCI célja az IT-szolgáltatások beszerzésének, bevezetésének és kezelésének egyszerűsítése. A platform alkalmazkodóképessége segít a szervezeteknek a nyilvános felhők gyors bevezetésében, méretezésében és összekapcsolásában, így kiváló alternatívát jelent a hagyományos IT-infrastruktúrához képest.

A Nutanix Cloud Infrastructure legjobb funkciói

  • Teljesítse szervezeti igényeit a fejlett felhőtechnológiákkal támogatott IT-szolgáltatásokkal.
  • Összpontosítsa erőforrásait a nagy értékű tevékenységekre, hogy csökkentse a költségeket és a technológiai terjedést.
  • Élvezze a hardverhibák, katasztrófák és támadók elleni védelmet megbízhatósági garanciával.
  • Az infrastruktúra rendkívül rugalmas jellege biztosítja, hogy jól skálázható legyen a szervezetéhez.

A Nutanix Cloud Infrastructure korlátai

  • A kezdeti tanulási görbe nagyon meredek lehet.
  • A licencelés és az árazás nagyobb telepítések esetén bonyolult lehet.

A Nutanix Cloud Infrastructure árai

  • Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Nutanix Cloud Infrastructure értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (250+ értékelés)

8. Workspot

Workspot mint Citrix alternatíva
Via Workspot

A Workspot egy felhőalapú VDI platform, amelynek célja, hogy virtuális asztali számítógépeket és alkalmazásokat biztosítson a bárhonnan dolgozó felhasználók számára. A szervezeteknek központi pontot kínál az alkalmazások kezeléséhez különböző felhőszolgáltatóknál, például az Azure-nál, az Amazon Web Services-nél és a Google Cloud-nál. Beágyazott üzleti intelligenciájával a Workspot valós idejű problémamegoldást és teljesítményoptimalizálást biztosít a megbízhatóság növelése érdekében.

A vállalat célja, hogy költséghatékony, de teljesítményes platformot biztosítson, ami vonzó virtuális asztali megoldássá teszi.

A Workspot legjobb funkciói

  • Minden megoldás teljes mértékben a világ legjobb szolgáltatóinak nyilvános felhőalapú infrastruktúráján alapul.
  • A virtuális asztali számítógépek beállítása és telepítése gyors és egyszerű, így kevesebb szakértelemre és időre van szükség.
  • A platform lehetővé teszi a virtuális gépek igény szerinti egyszerű méretezését felfelé vagy lefelé.
  • Az adatok a felhőben maradnak, ami minimálisra csökkenti az adatvédelmi incidensek esélyét.

A Workspot korlátai

  • A testreszabás és a személyre szabás lehetséges korlátai
  • A nem támogatott platformokkal vagy szolgáltatásokkal való integráció kihívást jelenthet.

A Workspot árai

  • Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Workspot értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (19 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (13 értékelés)

9. Parallels RAS

Parallels Remote Application Server mint Citrix alternatíva
Via Parallels

A Parallels egy másik nagy név a virtualizáció területén. RAS-kínálata olyan VDI-megoldásokat nyújt, amelyek összekötik a helyszíni és a felhőalapú telepítéseket. A termék zökkenőmentes élményt nyújt az univerzumhoz való hozzáféréssel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármilyen eszközről hozzáférjenek.

A biztonsági funkciók között megtalálható a többfaktoros hitelesítés, amely biztosítja és védi az adatait. A RAS rugalmas telepítési megoldásokat kínál, amelyek számos igénynek megfelelnek.

A Parallels RAS legjobb funkciói

  • Támogatja a helyszíni, hibrid és felhőalapú telepítéseket, beleértve a Microsoft Azure-t és az Amazon Web Services-t is.
  • Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alkalmazásokat szállítsanak bármilyen eszközre, bárhol, anélkül, hogy az egész asztali számítógépre szükség lenne.
  • Elég rugalmas ahhoz, hogy RDS, VDI és asztali szolgáltatásként nyújtott megoldásokkal is működjön
  • Webalapú portált kínál a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek alkalmazásaikhoz és asztali számítógépeikhez.

A Parallels RAS korlátai

  • A felület nem annyira intuitív, mint egyes versenytársaié.
  • A licencelés egyes felhasználási esetekben bonyolult lehet.

A Parallels RAS árai

  • 120 USD/év

Parallels RAS értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (67 értékelés)
  • Capterra: 5/5 (1 értékelés)

10. Cameyo

Cameyo mint Citrix alternatíva
Via Cameyo

Ez a biztonságos alkalmazás-szolgáltatási platform digitális munkaterületet kínál a szervezeteknek a felhőben. Vállalatának kritikus alkalmazásait bármilyen eszközre eljuttathatja egy webböngésző fülén keresztül, így azok bármilyen platformon működnek.

A felhőalapú VDI-platform csökkenti a VDI-k költségeit és komplexitását. A Zero Trust biztonsági modellnek köszönhetően a Cameyo virtuális alkalmazás-szolgáltatása VPN vagy nyitott tűzfalportok nélkül is működik, ami jelentősen megkönnyíti a beállítást. Az egyszerű licencelés kis szervezetek és nagyobb vállalatok számára egyaránt kínál lehetőségeket.

A Cameyo legjobb funkciói

  • Használja az alkalmazásvirtualizációs funkciót, hogy Windows-alkalmazásokat webalkalmazásokká alakítson
  • Bármilyen eszközről böngészőn keresztül, VPN nélkül érheti el az alkalmazásokat.
  • A szoftvert bármilyen környezetben üzemeltetheti, beleértve a nyilvános felhőt, a magánfelhőt vagy a helyszíni rendszert.
  • Használja ki a további funkciók előnyeit, mint például a HTTPS, az egyszeri bejelentkezés és a beépített, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés.

A Cameyo korlátai

  • Egyes felhasználók alkalmazáskompatibilitási problémákat tapasztaltak.
  • Nem olyan funkciókban gazdag, mint a Citrix és sok más Citrix alternatíva

Cameyo árak

  • Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Cameyo értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (30 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (14 értékelés)

Javítsa távoli munkakörnyezetét a ClickUp segítségével

A Citrixnek számos alternatívája létezik, amelyek közül néhány lehetővé teszi a meglévő technológiai eszközök távoli futtatását egy felhőalapú vagy helyszíni szerverről. De ezek közül csak kevesen képesek valóban helyettesíteni a Citrixet, miközben hatékonyabbá és produktívabbá teszik a távoli munkát és az együttműködést.

A ClickUp mindezt megteszi, és még sok minden mást is. A ClickUp segítségével számos távoli munkavégzéshez szükséges terméket helyettesíthet egy olyan all-in-one megoldással, amely a projektmenedzsmentre és az együttműködésre összpontosít. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és fedezze fel ingyenesen annak fejlett funkcióit!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp