Rozdíl mezi produktovým managementem a projektovým managementem

Produkty? Projekty? Produktový management nebo projektový management?
Co to všechno znamená?
Pokud se vaše společnost zabývá vývojem produktů – ať už se jedná o SaaS nebo něco jiného – budete se s těmito pojmy setkávat každý den, ale pro to, abyste se vyhnuli označení „hlupák“ ze strany kolegů, je důležité rozumět rozdílu mezi nimi.
Ať už se rozhodujete zaměřit svou kariéru na jednu z těchto rolí, nebo jen chcete pochopit, o čem lidé mluví, pojďme si ujasnit rozdíl mezi projektovým a produktovým managementem a zjistit, jak spolu souvisí.
Co jsou projektoví manažeři?
Projektoví manažeři řídí celkový pracovní tok, efektivitu a komunikaci týmů. Jejich cílem je jednoduše realizovat vizi produktového manažera. Spojují všechny dovednosti, které v životě nabyli, aby mohli použít nejefektivnější proces, jaký si dokážou představit, a správně vykonat svou práci s prostředky, které mají k dispozici.
Nejlepší projektoví manažeři jsou schopni uplatnit organizačně strategické myšlení a ambiciózní cíle. V zásadě jsou to lidé, kterým se vyhýbáte, když vás pozvou na deskové hry. Budete chtít napodobit jejich přístup k vnímání systémů jako celku. Pečlivě koordinují svůj tým, aby v omezeném čase splnil ohromující množství úkolů. Přemýšlejí o rizicích, rozsahu, časovém managementu a dostupných zdrojích. A o lidech. Ano, musí se vypořádat s členy týmu, jejich pracovní zátěží a tím, jak zvládají různé další úkoly.
Celkově lze říci, že projektový management zahrnuje dohled nad komplexními úsilími mnoha účastníků s různými dovednostmi. Projektový manažer bude nakonec posuzován podle své schopnosti úspěšně dokončit cíle projektu včas a v rámci rozpočtu, takže cílem je umístit ty nejlepší lidi na správná místa, aby mohli v pravý čas vykonávat produktivní činnosti.
Co jsou produktoví manažeři?
Produktový management se zabývá plánováním, navrhováním a vylepšováním produktu. Rozhodnutí učiněná produktovými manažery jsou poté předána projektovým manažerům, kteří realizují celkovou vizi. Aby zůstali konkurenceschopní, musí pečlivě sledovat stávající produkty ve svém odvětví i měnící se potřeby svých potenciálních zákazníků, aby mohli definovat, jak by se produkty měly změnit nebo jaké nové produkty je třeba vyrobit.
Produktový manažer nese odpovědnost za rozhodnutí týkající se designu, základní branding a zajištění správných technických požadavků, aby byl produkt úspěšný.
Podívejte se na tyto nezbytné dovednosti v oblasti produktového managementu a otázky pro pohovor s produktovým manažerem
Jaký je tedy rozdíl mezi produktovými manažery a projektovými manažery?
Zjednodušeně řečeno, produktoví manažeři vytvářejí vizi produktu a projektoví manažeři zajišťují, aby byla tato vize realizována včas a v rámci rozpočtu pomocí projektových plánů a projektových chart. Proč obojí? Ačkoli mnoho týmů a produktů má pouze jednu osobu, která působí jako produktový i projektový manažer, pro jakýkoli škálovatelný produkt je zásadní mít dvě samostatné entity.
Projektoví manažeři se musí soustředit na proces a efektivitu a zároveň se vyvarovat obávaného „rozšiřování rozsahu “, které si někdy přejí produktoví manažeři. Produktoví manažeři se zabývají výhradně strategií, designem a zajištěním toho, aby hotový produkt skutečně fungoval tak, jak si přejí.
V ideálním případě by produktový manažer měl mít volnost, aby mohl maximálně využít svůj čas na produktové metriky, analýzu zákazníků a definování/zdokonalování základní vize produktu. Projektový manažer by měl tyto definované parametry použít k zahájení, plánování, kontrole a realizaci cílů projektu.
Jak projektoví manažeři a produktoví manažeři spolupracují?
Skvělí projektoví manažeři úzce spolupracují s produktovým manažerem, protože si uvědomují, že společným cílem týmu je dosáhnout co největší hodnoty spoluprací a vynalézavostí. Digitální éra přinesla neuvěřitelný skok v produktivitě díky spojení obou stylů řízení.
Správa zdrojů
Produktový manažer zajistí, aby celý tým měl schopnosti a dovednosti potřebné k vytvoření a vybudování nového produktu. Projektový manažer bude spolupracovat s jednotlivci a konkrétními harmonogramy, aby vyvážil pracovní zátěž, stanovil milníky projektu a vypracoval harmonogram. Projektový manažer bude také koordinovat s produktovým manažerem rozsah a rozpočet, aby se ujistil, že je vše v souladu.
Řízení času
Považujte čas za externí a interní.
Produktový manažer je často zodpovědný za řízení externího času. Může se jednat o očekávání klientů nebo vedení společnosti a spolupráci s marketingovým oddělením ohledně načasování a strategie uvedení produktu na trh. Na druhé straně je projektový manažer zodpovědný za interní řízení času – zajišťuje, aby vývoj, výroba nebo produkce produktu probíhaly podle plánu a aby byly splněny milníky projektu.
Bonus: Nástroje pro správu produktů s využitím umělé inteligence!
Komunikace s projektovým softwarem
Stalo se vám to někdy?
- Inženýři používají jedno řešení ke sledování problémů, chyb a aktualizací.
- Produktový tým používá pro výzkum a stanovení rozsahu jiný nástroj pro řízení projektů.
- A vedení společnosti bombarduje všechny e-mailem otázkami.
Software pro řízení projektů a software pro řízení produktů se však běžně dělí na dvě různé platformy. Mnoho týmů však zjišťuje, že je nutné komunikovat mezi sebou a alespoň sledovat, na čem pracují ostatní týmy a jak postupují.
Proč je to užitečné?
Jedno místo: Informace a komunikace jsou centralizovány na jednom místě.
Nic se neztratí: Všechny termíny a podrobnosti se neztratí v e-mailech.
Kratší schůzky: Jako pozorovatelé mohou produktoví a projektoví manažeři vědět, co se děje v týmech ostatních. Díky tomu se na produktových schůzkách nemusí probírání stavů, ale místo toho se lze věnovat skutečným problémům.
Díky výkonnému softwaru pro řízení projektů, jako je ClickUp, mohou týmy kombinovat pracovní postupy produktového i projektového managementu do jedné produktivní platformy. ClickUp nabízí různé zobrazení – jako tabuli, pole nebo seznam – takže mohou spolupracovat i týmy s různými zvyklostmi.
ClickUp se však snaží spojit pracovní postupy produktového a projektového managementu do jedné produktivní platformy.
Napsáno Technology Advice