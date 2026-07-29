Nejlepší konektory Claude MCP pro marketing: Sada nástrojů, která skutečně řídí vaše kampaně

Strávili jste odpoledne propojováním Clauda s vaším CRM, reklamní platformou, analytickými nástroji a úložištěm obsahu. A pak se nic nestalo. Konektory Claude MCP pro marketing fungují bez problémů: zelené tečky, ověřeno, připraveno. Chybí však samotný úkol. Claude má přístup ke všemu, ale nemá důvod se ničeho dotýkat – jako nový zaměstnanec s administrátorskými právy, který neprošel zaškolením.
To je ta část, kterou každý přehled „nejlepších konektorů“ opomíjí. Konektor není předmět, který sbíráte. Je to trvalé propojení mezi Claudem a systémem, ve kterém se ukládají data, a každý konektor, který necháte zapnutý, tiše zatěžuje každou konverzaci, kterou zahájíte. Tři konektory zapojené do pracovního postupu, který skutečně opakujete, budou účinnější než dvanáct, které jste nainstalovali a na které jste zapomněli.
Zde je přehled těch, které si zaslouží místo v seznamu, a co říct Claudovi, jakmile budou spuštěny.
TL;DR
Konektor Claude MCP poskytuje nástroji Claude živý, ověřený přístup k externímu nástroji, takže můžete vyhledávat a pracovat s reálnými daty bez nutnosti exportu.
V oblasti marketingu pokrývají HubSpot a Supermetrics data z CRM a kampaní. Klaviyo spravuje e-maily v rámci životního cyklu zákazníků a Amplitude se stará o produktovou analytiku. Ahrefs a Similarweb se zabývají SEO a analýzou konkurence. Canva a Figma pokrývají kreativní stránku, zatímco Notion, Google Drive a Slack zajišťují zadání a předávání úkolů.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na nejlepší konektory Claude MCP pro marketing, co každý z nich dokáže načíst a změnit, jak je propojit do jediného pracovního postupu kampaně a co dělat, když konektor přestane fungovat.
Přehled nejlepších konektorů Claude MCP pro marketing
|Propojovací nástroj
|Hlavní marketingová pozice
|Přístup
|Umíte psát?
|Nejvhodnější pro
|Kde to končí
|HubSpot
|Analýza CRM a prodejního procesu
|Kontakty, obchody, kampaně a údaje o interakcích
|Ano
|Týmy pro tržby a životní cyklus
|Hromadné akce jsou omezeny
|Supermetrics
|Mezikanálové reportování
|Data z více než 200 marketingových a prodejních zdrojů
|Omezeno
|Týmy výkonnostního marketingu
|Článek se omezuje na čtyři reklamní platformy
|Klaviyo
|Správa kampaní v průběhu celého životního cyklu
|Profily, segmenty, toky, kampaně a události
|Ano
|Týmy pro e-commerce a retenci zákazníků
|Nastavení více účtů vyžaduje více práce
|Amplitude
|Analýza chování uživatelů při používání produktu
|Funnel, kohorty, experimenty a data o funkcích
|Omezeno
|Růst a produktový marketing
|Závisí na přesném sledování událostí
|Ahrefs
|SEO a výzkum obsahu
|Klíčová slova, zpětné odkazy, pozice ve vyhledávačích a viditelnost díky umělé inteligenci
|Ne
|Týmy pro SEO a tvorbu obsahu
|Dotazy spotřebovávají jednotky API
|Similarweb
|Průzkum konkurence a trhu
|Údaje o návštěvnosti, publiku, aplikacích, klíčových slovech a trhu
|Ne
|Strategie a analýza konkurence
|Odhady se mohou lišit od vlastních dat
|Canva
|Tvorba materiálů pro kampaně
|Návrhy, šablony, složky a materiály značky
|Ano
|Týmy pro obsah a kreativitu
|Některé akce vyžadují verzi Enterprise
|Figma
|Kontrola návrhu a výroba
|Soubory, rámečky, komponenty, proměnné a FigJam
|Ano
|Týmy pro design, web a spouštění projektů
|Lokální server má méně funkcí
|Notion
|Stručné informace a správa znalostí
|Stránky, databáze, průzkumy a záznamy o kampaních
|Ano
|Obsah a provoz kampaní
|Přístup se řídí oprávněními pro daný pracovní prostor
|Google Drive
|Načtení souboru kampaně
|Dokumenty, Tabulky, Prezentace a sdílené soubory
|Ne
|Týmy s roztříštěnými zdroji dat
|Špatná organizace složek oslabuje výsledky
|Slack
|Zaznamenávání rozhodnutí a předávání
|Zprávy, vlákna, kanály, soubory a pracovní plochy
|Ano
|Mezioborové kampaní týmy
|Neformální rozhovory mohou obsahovat zastaralá rozhodnutí
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Zde najdete podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co jsou konektory Claude MCP?
Konektor Claude MCP je server Model Context Protocol (MCP), ke kterému se Claude připojuje, čímž získává přístup v reálném čase k externímu nástroji, zdroji dat nebo službě. Konektory z adresáře před zařazením do seznamu prověřuje společnost Anthropic. U vlastních konektorů, které přidáváte pomocí URL, tomu tak není.
Společnost Anthropic uvádí, že konektory vám umožňují zapojit do konverzace v Claudovi služby jako Google Drive, Slack nebo CRM. Fungují všude tam, kde funguje Claude – na webu, na počítači, v Claude Code i prostřednictvím API. Jakmile je služba připojena, Claude z ní může načítat data a někdy v ní i provádět akce, aniž byste museli vkládat jediný CSV soubor.
MCP je otevřený protokol, který společnost Anthropic na konci roku 2024 uvolnila jako open source, aby nahradila roztříštěné, jednorázové integrace jediným standardem. Dříve bylo pro propojení AI asistenta s HubSpotem nebo Google Ads nutné pokaždé vytvářet vlastní API. MCP to vše mění na jedno opakovaně použitelné připojení, se kterým může komunikovat jakýkoli nástroj kompatibilní s MCP.
Konektory Claude vs. servery MCP vs. vlastní konektory
Tyto pojmy popisují související části stejného systému, ale nejsou vzájemně zaměnitelné.
Server MCP je technická vrstva, která zpřístupňuje data, nástroje a akce prostřednictvím protokolu Model Context Protocol. Konektor Claude je uživatelské rozhraní, které umožňuje Claudovi spolupracovat s tímto serverem. Rozdíl mezi konektorem z adresáře a vlastním konektorem spočívá hlavně v tom, jakým způsobem se provádí jeho kontrola, vyhledávání a instalace. Oba typy konektorů běží na stejné infrastruktuře MCP.
|Termín
|O čem je řeč
|Kdy je marketingový pracovník využívá
|Server MCP
|Služba, která zpřístupňuje data a akce aplikace prostřednictvím otevřeného protokolu Model Context Protocol
|Obvykle se jedná o základní technologii. S tou se setkáváte přímo při přidávání vzdáleného serveru nebo při vytváření interní integrace
|Konektor adresáře
|Ověřená integrace MCP uvedená v adresáři konektorů Claude
|Standardní postup u nástrojů jako HubSpot nebo Canva: najděte konektor, propojte svůj účet a proveďte ověření
|Vlastní konektor
|Vzdálený server MCP přidaný do Claude ručně prostřednictvím jeho URL adresy
|Hodí se, když nástroj není v adresáři, vaše společnost provozuje vlastní server nebo dodavatel poskytuje samostatný podnikový koncový bod
Anthropic před zařazením do seznamu prověřuje konektory z adresáře z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a kompatibility. Vlastní konektory využívají stejné runtime prostředí a infrastrukturu pro volání nástrojů, ale tímto prověřením v adresáři neprošly.
Tento přehled je užitečný, ale nejde o paušální záruku bezpečnosti. Každý poskytovatel konektoru má stále své vlastní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, oprávnění a postupy při nakládání s daty. U vlastního konektoru leží rozhodnutí o důvěryhodnosti více na vašem týmu, protože Claude může číst nebo upravovat data v rámci přístupu, který mu udělíte.
11 nejlepších konektorů Claude MCP pro marketing
Výběr správného konektoru závisí na tom, kde jsou vaše marketingová data uložena a co od aplikace Claude očekáváte. Některé konektory jsou určeny především k analýze, zatímco jiné mohou vytvářet záznamy, aktualizovat kampaně nebo přímo generovat marketingové materiály.
Níže uvedené položky se vztahují přímo k danému konektoru: co Claude dokáže načíst, co může změnit, kam se zapojuje do marketingového pracovního postupu a které limity stále vyžadují lidskou kontrolu.
1. HubSpot: Dotazování a aktualizace dat CRM z Claude
Konektor HubSpot načítá do Claude živé údaje z CRM, včetně kontaktů, firem, obchodních příležitostí, ticketů a produktů, stejně jako kampaní, segmentů a historie interakcí. To znamená, že váš tým se může ptát na vývoj v rámci životního cyklu, tržby z kampaní, kvalitu potenciálních zákazníků nebo e-mailovou aktivitu, aniž by musel cokoli exportovat, a Claude odpoví pomocí souhrnů, tabulek, diagramů nebo grafů.
Zvládá také vybrané operace zápisu. Claude dokáže vytvářet nebo aktualizovat záznamy a zaznamenávat hovory, schůzky, poznámky, úkoly a e-maily. To znamená, že dokáže označit kontakty z kampaně, u nichž není plánován žádný další krok, a následně spustit následné úkoly nebo aktualizovat některé vlastnosti.
Chcete-li použít hotový konektor Claude, připojte HubSpot prostřednictvím adresáře konektorů Claude a dokončete proces OAuth. Konektor se řídí stávajícími oprávněními každého uživatele v HubSpotu. HubSpot doporučuje nastavit nástroje pro zápis na Vyžaduje schválení, abyste mohli každou změnu zkontrolovat, než se dostane do CRM.
HubSpot také provozuje samostatný vzdálený server MCP pro týmy, které vytvářejí vlastní propojení: https://mcp.hubspot.com
Vyzkoušejte tento podnět:
Sledujte kontakty vytvořené našimi placenými kampaněmi ve 2. čtvrtletí v jednotlivých fázích životního cyklu. Zobrazte průměrnou dobu strávenou v každé fázi, identifikujte segmenty, které generují nejkvalitnější potenciální zákazníky, a vytvořte úkoly pro následnou komunikaci s těmi, kteří nedávno otevřeli e-mail, ale neprovedli žádnou další aktivitu.
Plán: Vyžaduje placený tarif služby Claude (Pro, Max, Team nebo Enterprise). K dispozici pro zákazníky HubSpot ve všech úrovních HubSpot.
Vhodné pro: Týmy zaměřené na tržby a životní cyklus, které potřebují informace z CRM bez nutnosti exportu, a navíc snadnou správu záznamů po schválení.
Kde jsou omezení: Přístup pro zápis je stále ve veřejné beta verzi, hromadné vytváření a aktualizace je omezeno na 10 záznamů a zapnutí funkce „Citlivá data“ omezí přístup Claude k historii interakcí.
2. Supermetrics: Získejte přehled o datech z kampaní napříč kanály z jednoho místa
Supermetrics je platforma pro marketingová data. Její konektor propojuje Claude s aktuálními daty o reklamách, analytice, CRM, e-commerce a prodeji z více než 200 zdrojů. Seznam sahá od Google Ads a Meta až po GA4, Shopify, HubSpot a Search Console. Výhodou je, že Claude vidí pouze jedno připojení k Supermetrics, nikoli samostatný konektor pro každý nástroj.
Je to skvělé pro reporty, které obvykle vyžadují hromadu exportů. Můžete požádat Claude, aby porovnal výdaje, tržby, CPA, ROAS a výsledky kampaní napříč kanály. Navíc dokáže prozkoumat neobvyklou změnu a převést své zjištění do souhrnného přehledu nebo sdíleného dashboardu. Supermetrics také uvádí, že Claude dokáže vytvářet, pozastavovat, spouštět nebo aktualizovat podporované reklamní kampaně , přičemž každá změna se zařadí do fronty k vašemu schválení.
Vlastní nastavení MCP: Navštivte stránku mcp.supermetrics.com a nakonfigurujte samostatný server Supermetrics MCP.
Vyzkoušejte tento podnět:
Porovnejte výkonnost reklam Google Ads, Meta Ads a LinkedIn Ads za minulý týden. Zobrazte výdaje, tržby, ROAS, CPA a pět nejúspěšnějších a nejméně úspěšných kampaní. Upozorněte na neobvyklé změny, vysvětlete jejich pravděpodobné příčiny na základě dostupných dat a navrhněte přesuny v rozpočtu k posouzení lidským pracovníkem.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech Claude. Propojení s adresářem nevyžaduje předplatné Supermetrics; samostatný server MCP jej však vyžaduje.
Vhodné zejména pro: výkonnostní marketéry, kteří sestavují přehledy napříč více kanály, než kolik dokáže zobrazit jakákoli jednotlivá platforma.
Kde to končí: Zápisy kampaní se týkají pouze Google Ads, Meta, Microsoft Advertising a TikTok, nikoli všech více než 200 zdrojů.
Konektor Klaviyo poskytuje Claudovi přímý přístup k vašim zprávám o kampaních, tokům, profilům, segmentům a událostem. Týmy zabývající se životním cyklem zákazníků tak mohou upustit od obecných podnětů pro texty a klást otázky vycházející z toho, co zákazníci skutečně udělali. Claude může porovnávat tržby z kampaní, prozkoumat tok opuštěných košíků, najít angažované zákazníky, kteří ještě nenakoupili, nebo zkontrolovat, jak je daný segment sestaven.
Zvládá také operace čtení a zápisu. Claude umí vytvářet kampaně, přiřazovat šablony a sestavovat či překládat e-maily. Navíc aktualizuje profily, mění členství v seznamech a spravuje registrace. Dokonce dokáže načítat položky z katalogu a přidávat obrázky produktů z URL adres při přípravě kampaně zaměřené na produkty.
V případě jednoho účtu Klaviyo se připojte prostřednictvím adresáře konektorů Claude a dokončete proces OAuth. Agentury nebo týmy, které spravují více účtů, mohou přidat Klaviyo jako vlastní konektor pomocí oficiální vzdálené adresy URL MCP: https://mcp.klaviyo.com/mcp
Vyzkoušejte tento podnět:
Porovnejte výkonnost našeho workflow pro opuštěné košíky za poslední dva měsíce. Najděte krok s největším poklesem, identifikujte zákazníky, kteří se v poslední době projevili zájmem, ale nenakoupili, a vytvořte návrh kampaně na opětovné zapojení tohoto segmentu s využitím našich nejúčinnějších vzorů předmětů e-mailů z poslední doby.
3. Klaviyo: Proměňte aktuální údaje o zákaznících v kampaně zaměřené na celý životní cyklus zákazníka
Konektor Klaviyo poskytuje Claudovi přímý přístup k vašim zprávám o kampaních, tokům, profilům, segmentům a událostem. Týmy zabývající se životním cyklem zákazníků tak mohou upustit od obecných podnětů k napsání textu a klást otázky vycházející z toho, co zákazníci skutečně udělali. Claude může porovnávat tržby z kampaní, prozkoumat tok opuštěných košíků, najít angažované zákazníky, kteří ještě nenakoupili, nebo zkontrolovat, jak je daný segment sestaven.
Zvládá také operace čtení a zápisu. Claude dokáže vytvářet kampaně, přiřazovat šablony a sestavovat či překládat e-maily. Navíc aktualizuje profily, mění členství v seznamech a spravuje registrace. Dokonce dokáže načítat položky z katalogu a přidávat obrázky produktů z URL adres při přípravě kampaně zaměřené na produkty.
V případě jednoho účtu Klaviyo se připojte prostřednictvím adresáře konektorů Claude a dokončete proces OAuth. Agentury nebo týmy, které spravují více účtů, mohou přidat Klaviyo jako vlastní konektor pomocí oficiální vzdálené adresy URL MCP: https://mcp.klaviyo.com/mcp
Vyzkoušejte tento podnět:
Porovnejte výkonnost našeho workflow pro opuštěné košíky za poslední dva měsíce. Najděte krok s největším poklesem, identifikujte zákazníky, kteří se v poslední době projevili zájmem, ale nenakoupili, a vytvořte návrh kampaně na opětovné zapojení tohoto segmentu s využitím našich nejúčinnějších vzorů předmětů e-mailů z poslední doby.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech služby Claude, včetně bezplatného.
Vhodné pro: Týmy zabývající se e-commerce a retencí zákazníků, jejichž další e-mail by měl vycházet z toho, co zákazníci skutečně udělali.
Kde to končí: Claude připraví návrh kampaně; o odeslání se stále stará člověk. Agentury spravující více účtů potřebují konektor na míru, nikoli ten s instalací jedním kliknutím.
4. Amplitude: Klást otázky týkající se chování uživatelů s produktem, aniž byste museli přebudovávat dashboard
Amplitude je platforma pro analýzu produktů a její konektor přenáší tato behaviorální data do Claude. Marketingové a růstové týmy mohou prozkoumávat své grafy, dashboardy, kohorty, experimenty a funkční příznaky přímo v chatu. Otázka, která dříve znamenala podání žádosti datovému týmu nebo nutnost naučit se sami pracovat s nástrojem pro tvorbu dotazů v Amplitude, se stává větou, kterou napíšete a na kterou dostanete odpověď v jednom dechu.
Claude dokáže porovnat aktivitu podle zdroje kampaně, zjistit, kde uživatelé opouštějí konverzní trychtýř, identifikovat chování související s retencí nebo označit segmenty s vyšším rizikem odchodu.
Amplitude také poskytuje vzdálený koncový bod MCP pro vlastní nastavení: https://mcp.amplitude.com/mcp. Účty hostované v EU by měly používat: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp
Claude zajišťuje ověřování prostřednictvím OAuth, takže nemusíte vytvářet ani ukládat API klíč.
Vyzkoušejte tento podnět:
Porovnejte uživatele získané prostřednictvím placeného vyhledávání, placených sociálních sítí a organického vyhledávání za posledních osm týdnů. Zobrazte aktivaci, dokončení našeho hlavního konverzního trychtýře a čtyřtýdenní retenci podle kanálu. Vytvořte kohortu pro nejsilnější segment a sestavte graf znázorňující chování, které jej odlišuje od uživatelů s nízkou retencí.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech služby Claude, včetně bezplatného.
Vhodné pro: Marketingové specialisty zaměřené na růst a produktový marketing, kteří potřebují informace o konverzním trychtýři a retenci, aniž by museli podávat žádost o data.
Kde to selhává: Odpověď je jen tak dobrá, jak dobrá je vaše taxonomie událostí. Nekonzistentní sledování vede k jistým, ale nesprávným závěrům.
5. Ahrefs: Provádějte SEO výzkum přímo z prostředí Claude
Ahrefs je sada nástrojů pro SEO a její konektor poskytuje Claudovi přístup k výzkumu klíčových slov, analýze konkurence, kontrole zpětných odkazů, sledování pozic a viditelnosti ve vyhledávačích pomocí AI. Místo toho, abyste si stahovali jednu zprávu po druhé, můžete položit širší otázku a nechat Clauda sloučit několik kontrol z Ahrefs do jediného chatu. Ten pak může vše zpracovat do souhrnu výzkumu nebo plánu obsahu.
Ahrefs provozuje hostovaný vzdálený server MCP, který přidáte do Claude jako vlastní konektor a ověříte se přes OAuth (nebo pomocí klíče s rozsahem MCP, který se liší od klíče Ahrefs API v3): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp
Vyzkoušejte tento podnět:
Porovnejte naši doménu se třemi konkurenty. Najděte klíčová slova s vysokým nákupním záměrem, u nichž se oni umisťují ve výsledcích vyhledávání a my ne, identifikujte stránky, které získávají nejsilnější zpětné odkazy, a ukažte, které značky mají největší viditelnost ve vyhledávání pomocí umělé inteligence. Získané poznatky proměňte v prioritizovaný obsahový brief.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech služby Claude jako vlastní konektor. Vyžaduje placený tarif Ahrefs, Lite nebo vyšší.
Nejvhodnější pro: SEO a obsahové týmy, které zakládají své zadání na reálných datech o pozicích ve vyhledávačích, zpětných odkazech a viditelnosti v AI.
Kde to končí: Pouze pro čtení, takže se nic nezveřejňuje. Hostované MCP je také určeno pro podporované AI klienty, nikoli jako univerzální API pro vlastní skripty.
Nejvhodnější pro: SEO a obsahové týmy, které zakládají své zadání na reálných datech o pozicích ve vyhledávačích, zpětných odkazech a viditelnosti v AI.
Kde to končí: Pouze pro čtení, takže se nic nezveřejňuje. Hostované MCP je také určeno pro podporované AI klienty, nikoli jako univerzální API pro vlastní skripty.
6. Similarweb: Porovnejte návštěvnost konkurence a poptávku publika
Similarweb je platforma pro digitální analýzu. Její konektor pro Claude načítá do Claude data o webu, aplikacích, publiku, klíčových slovech a trhu. Využijte jej, pokud vás zajímá, odkud konkurence získává návštěvnost, které kanály pohánějí její růst a jak si daná značka vede v rámci své kategorie.
Díky tomu má odlišnou úlohu než Ahrefs. Ahrefs se podrobně zabývá pozicemi ve vyhledávání a zpětnými odkazy. Similarweb se zaměřuje na širší pohled: zdroje návštěvnosti, složení publika, výkon aplikací a odvětvové benchmarky. Můžete tak otestovat, zda růst konkurence pochází z vyhledávání, placených médií, doporučení, sociálních sítí nebo přímých návštěv, než se rozhodnete, kde se ponořit hlouběji.
Similarweb také poskytuje hostovaný server MCP pro vlastní konfigurace: https://mcp.similarweb.com
Vyzkoušejte tento podnět:
Porovnejte náš web se čtyřmi konkurenty za posledních šest měsíců. Rozčleňte návštěvnost podle kanálů a geografických oblastí, ukažte nejvýznamnější organická klíčová slova každého webu a identifikujte segmenty publika nebo trhu, kde konkurenti rostou rychleji než my.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech Claude, včetně bezplatného, ale budete potřebovat předplatné Similarweb s přístupem k API (tarify „Pouze API“, „Business“ nebo „Enterprise“).
Nejvhodnější pro: Strategický a konkurenční průzkum, kdy se otázka týká spíše dané kategorie než vašeho vlastního webu.
Kde to končí: Čísla jsou modelované odhady, nikoli analytické údaje konkurence. Jsou užitečné pro orientaci, ale nejde o něco, co by se dalo obhajovat v prezentaci pro představenstvo.
7. Canva: Vytvářejte materiály pro kampaně, aniž byste museli opustit Claude
Canva je platforma pro design. Prostřednictvím svého konektoru může Claude vyhledávat, vytvářet, automaticky vyplňovat a exportovat návrhy přímo z vašeho účtu Canva. Pro marketéry to znamená skutečnou produkční práci. Můžete proměnit zadání v prezentaci, vytvořit grafiku pro sociální sítě, vyplnit šablonu s logem značky novým textem nebo vyhledat návrh, který se ztratil v pracovním prostoru.
Hlavní přínos nespočívá pouze ve vytváření obrázků. Claude dokáže pracovat s vaším stávajícím obsahem a šablonami z Canvy. Díky tomu je mnohem efektivnější při opakované tvorbě kampaní. Můžete ho požádat, aby vyhledal prezentační materiály z minulého čtvrtletí, shrnul klíčová sdělení, vytvořil novou verzi pro jinou cílovou skupinu a výsledek exportoval ke kontrole.
Canva provozuje oficiální vzdálený server MCP: https://mcp.canva.com/mcp
Vyzkoušejte tento podnět:
Najděte naši nejnovější prezentaci k uvedení produktu na trh, shrňte její hlavní poselství a vytvořte pětistránkovou verzi pro partnery s použitím stejného brandingu. Zachovejte tvrzení z původní prezentace, zkraťte text a exportujte verzi k revizi.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech Claude. Vyhledávání, tvorba a export jsou dostupné v jakémkoli tarifu Canva; šablony s logem vyžadují tarif Pro, Teams nebo Enterprise; automatické vyplňování je k dispozici pouze v tarifu Enterprise.
Vhodné pro: Týmy zabývající se tvorbou obsahu a kreativní týmy, které vytvářejí opakovatelné kampaně na základě stávajících šablon.
Kde jsou limity: Zkontrolujte, ke kterým pracovním prostorům, složkám, šablonám a značkovým materiálům v Canvě má připojený účet přístup. Claude také nedokáže posoudit, zda návrh odpovídá vašemu značkovému systému, právním předpisům nebo zadání kampaně, pokud tyto standardy nejsou uvedeny přímo ve zdrojovém materiálu.
8. Figma: Přenos návrhů kampaní mezi fázemi kontextu, hodnocení a produkce
Figma je platforma pro design a prototypování. Tento konektor poskytuje Claudovi strukturovaný přístup k vašim souborům ve Figmě, od komponent a proměnných až po rozvržení a obsah FigJam. Svou užitečnost prokáže zejména v případech, kdy se práce na kampani pohybuje na pomezí designu a vývoje. Může se jednat například o vstupní stránky, produktové ukázky, prezentace k uvedení produktu na trh a webové zážitky.
Konektor funguje obousměrně. Claude dokáže načíst kontext návrhu, generovat kód z vybraných snímků, vytvářet diagramy ve FigJam a zapisovat upravitelný obsah zpět na plátno. Tým tak může přejít z živého rozhraní k upravitelným vrstvám ve Figma, zkontrolovat návrh a poté schválené změny zapracovat do finální verze.
Preferovaný vzdálený koncový bod MCP pro Figma je: https://mcp. figma. com/mcp; k dispozici je také lokální koncový bod pro stolní počítače: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp
Vyzkoušejte tento podnět:
Porovnejte vybrané šablony vstupních stránek s informacemi uvedenými v našem briefu k uvedení na trh. Označte texty, které jsou v rozporu se schváleným positioningem, uveďte chybějící stavy nebo materiály a vytvořte diagram v FigJam znázorňující navrhovaný postup revize.
Tarif: Vzdálený server funguje se všemi licencemi a tarify Figma; desktopový server vyžaduje licenci Dev nebo Full v rámci placeného tarifu.
Vhodné zejména pro: Týmy zabývající se designem, vývojem webových stránek a spouštěním kampaní, které přecházejí mezi fázemi hodnocení a realizace kampaní.
Kde to má své limity: Propojit lze pouze klienty z katalogu MCP společnosti Figma, proto si před plánováním ověřte, zda je váš klient v tomto katalogu uveden.
9. Notion: proměňte poznatky z kampaní v pracovní dokumenty
Konektor Notion poskytuje Claudovi přístup pro čtení a zápis k těm částem vašeho pracovního prostoru, ke kterým má připojený účet přístup. Claude může prohledávat stránky, načítat kontext kampaní, vytvářet nové stránky, upravovat obsah a aktualizovat záznamy v databázi. Pro marketéry je to užitečné, pokud jsou v Notionu již uloženy zadání, positioning, redakční pokyny, výzkumy a nástroje pro sledování kampaní.
Díky tomu může Claude shromažďovat rozhodnutí rozptýlená po různých úvodních stránkách nebo převést hotovou analýzu do přehledného briefu. A na rozdíl od konektoru pouze pro čtení zapisuje výsledek přímo zpět do Notionu, místo aby jej nechával v chatu.
Vzdálený server MCP: https://mcp.notion.com/mcp
Vyzkoušejte tento podnět:
Najděte schválené positioningové strategie, průzkumy cílové skupiny a poznámky k zahájení naší podnikové kampaně. Vytvořte brief kampaně obsahující klíčové sdělení, podpůrné argumenty, plán kanálů, otevřené otázky a jména odpovědných osob, a poté jej uložte do databáze kampaní.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech služby Claude, včetně bezplatného.
Vhodné pro: Týmy zabývající se obsahem a kampaněmi, jejichž zadání a nástroje pro sledování již v této platformě existují.
Kde jsou meze: Rozsah oprávnění Claude se řídí oprávněními udělenými prostřednictvím Notionu, přičemž přístup pro zápis znamená, že může měnit živé stránky a záznamy v databázi. Zkontrolujte, které pracovní prostory a stránky spadají do rozsahu, a zkontrolujte výsledné úpravy, než Claude aktualizuje brief nebo nástroj pro sledování kampaně, které slouží jako zdroj pravdivých informací.
Vhodné pro: Týmy zabývající se obsahem a kampaněmi, jejichž zadání a nástroje pro sledování již v této platformě existují.
Kde jsou meze: Rozsah oprávnění Claude se řídí oprávněními udělenými prostřednictvím Notionu, přičemž přístup pro zápis znamená, že může měnit živé stránky a záznamy v databázi. Zkontrolujte, které pracovní prostředí a stránky spadají do rozsahu, a zkontrolujte výsledné úpravy, než Claude aktualizuje brief nebo nástroj pro sledování kampaně, které slouží jako zdroj pravdivých informací.
10. Google Drive: Vyhledávání zdrojových souborů souvisejících s kampaní
Na Disku Google se hromadí spousta práce související s kampaněmi. Díky tomuto konektoru může Claude prohledávat Disk a pracovat s Dokumenty, Tabulkami a Prezentacemi. Umí načíst Dokument, stáhnout data z Tabulek ve formátu CSV a extrahovat text z Prezentací. To se hodí, když jsou podklady roztříštěné mezi výzkumnými soubory, tabulkami s výkonnostními údaji, prezentacemi a schválenými texty.
Můžete požádat Clauda, aby vyhledal nejnovější prezentaci, porovnal ji s finální verzí textu na vstupní stránce a načítal výsledky z tabulky, a to vše bez nutnosti otevírat jednotlivé soubory.
Vyzkoušejte tento podnět:
Najděte nejnovější schválený brief kampaně, prezentační materiál k pozici značky a tabulku s výsledky pro spuštění ve 3. čtvrtletí. Porovnejte finální sdělení se schválenými tvrzeními, poté shrňte výsledky podle kanálů a u každého zjištění uveďte zdrojový soubor.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech služby Claude, včetně bezplatného.
Vhodné pro: Týmy, jejichž podklady jsou roztříštěné v dokumentech, tabulkách a prezentacích.
Kde to končí: Google Drive je připojen prostřednictvím vestavěného toku Google Workspace v Claudovi a protokolu OAuth a nabízí přístup pouze pro čtení. Špatná organizace složek a nejasné názvy souborů ve vašem Google Drive oslabují každou odpověď a Claude vám s tím nijak nepomůže.
11. Slack: Proměňte konverzace o kampaních v rozhodnutí a předání úkolů
Konektor pro Slack umožňuje Claudovi prohledávat zprávy, kanály, vlákna, soubory, uživatele a plátna a následně vytvářet návrhy zpráv nebo je odesílat. Je tedy užitečný pro práci na kampaních, která málokdy odpovídá formálnímu zadání. Může jít například o pozdní zpětnou vazbu, hovory k zahájení kampaně, zadržené schvalování nebo změny dohodnuté ve vlákně.
Claude dokáže shrnout dlouhý proces spouštění kampaně, rozlišit rozhodnutí od návrhů a vypracovat přehlednou aktualizaci stavu pro zainteresované strany. Může také vytvořit plátno ve Slacku, kde se finální plán uzamkne. Díky tomu se důležité souvislosti neztratí v historii zpráv.
Vyzkoušejte tento podnět:
Projděte si kanál #q3-launch za posledních sedm dní. Rozlišujte mezi konečnými rozhodnutími, nevyřešenými otázkami, překážkami a přidělenými úkoly. Napište návrh aktualizace pro zainteresované strany k posouzení a poté vytvořte přehled s schváleným stavem spuštění.
Tarif: K dispozici ve všech tarifech služby Claude, včetně bezplatného.
Nejvhodnější pro: Mezioborové kampaní týmy, kde se rozhodnutí přijímají v diskusních vláknech.
Kde to selhává: Chat uchovává starší rozhodnutí hned vedle těch aktuálních a Claude nedokáže spolehlivě rozlišit, které je které. Jako rozhodující kritérium použijte název zadání.
Konektory jsou živý systém, nikoli katalog
Každý seznam „nejlepších konektorů“ zachází s konektory jako s něčím, co se dá jen tak nasbírat. To je ale nesprávný přístup. Konektor představuje trvalý vztah mezi Claudem a systémem záznamů, a trvalé vztahy vyžadují péči. Oprávnění vyprší. Poskytovatelé vydávají nové objekty a stahují ty staré z provozu. Přístup, který jste udělili v lednu, je v červenci stále otevřený a tiše odkazuje na data, která již nevyhledáváte.
Za tím se skrývá konkrétní mechanismus, který vás stojí peníze při každém jednotlivém chatu. Konektory se načítají na úrovni účtu, nikoli pro každý projekt zvlášť, takže každý konektor, který necháte povolený, vkládá definice svých nástrojů do každé nové konverzace, kterou zahájíte. Jeden jediný „těžký“ konektor může obsahovat desítky nástrojů. Pokud jich povolíte dvanáct, značná část kontextového okna zmizí ještě dříve, než stačíte napsat jediné slovo. Výjimkou je Claude Code, protože dokáže omezit servery na úroveň jednotlivých projektů.
Claude nabízí nastavení „načíst nástroje podle potřeby“, které má toto odložit, avšak uživatelé hlásí, že to nefunguje vždy a úplné definice se stále načítají předem. Berte to jako pomoc, nikoli jako záruku.
Řešením je tedy spíše zvyk než nastavení. Před začátkem pracovní relace povolte pouze to, co daný úkol vyžaduje, a zbytek vypněte. Jednou za čtvrt roku otevřete seznam konektorů a zkontrolujte, které z nich jste skutečně použili, a poté odpojte zbytek přímo ve zdrojovém nástroji, ne pouze v Claudovi. Zrušení přístupu OAuth tam, kde jste jej udělili, je jediný způsob, jak dveře řádně zavřít.
Jak nastavit konektor Claude
Nastavení konektoru adresáře trvá jen pár minut a nevyžaduje žádné programování. Postup je téměř stejný pro každý marketingový nástroj, který přidáte.
- V aplikaci Claude přejděte do části Přizpůsobit > Konektory a procházejte adresář konektorů
- Najděte požadovaný konektor a klikněte na Připojit
- Dokončete proces OAuth v záložce prohlížeče, která se otevře. Přihlaste se do samotného nástroje a udělejte Claudovi oprávnění v rámci rozsahů, které schválíte
- V aplikaci Claude se konektor zobrazí ve vašem chatu a vy jej aktivujete jako zdroj dat pro danou konverzaci
V případě nástroje, který není v seznamu, přidejte místo toho vlastní konektor. Přejděte do části Přizpůsobit > Konektory, klikněte na +, vyberte Přidat vlastní konektor a zadejte název a URL vzdáleného serveru MCP. Pokud to server vyžaduje, přidejte v pokročilých nastaveních přihlašovací údaje OAuth.
Jeden detail při nastavení vám ušetří hodiny zmatků. Společnost Anthropic upozorňuje, že vlastní konektory se připojují k vašemu serveru MCP z cloudu společnosti Anthropic, nikoli z vašeho lokálního počítače. Server za firemním firewallem tedy nebude fungovat, pokud do seznamu povolených adres nezahrnete IP rozsahy společnosti Anthropic. To platí i pro aplikaci Claude Desktop, která jinak běží přímo na vašem počítači.
Ještě jedna poznámka: do jakéhokoli tarifu lze přidat vlastní konektor, ale uživatelé bezplatné verze mají limit na jeden. Konektory z adresáře jsou obecně dostupné ve všech tarifech.
MCP nebo automatizační platforma: Kterou z nich potřebujete?
Konektory Claude mohou vypadat jako další verze Zapieru, Make nebo nativní integrace aplikací. Částečně se překrývají, ale řeší odlišné problémy.
Automatizační platforma funguje nejlépe, když je postup pevně daný. Dojde ke spouštěcímu události, následuje předdefinovaná akce a pokaždé se spustí stejná sekvence. Například když někdo odešle formulář s žádostí o kampaň, může se vytvořit úkol, přiřadit vedoucího marketingových operací a odeslat upozornění přes Slack.
MCP funguje lépe, když cesta závisí na tom, co Claude zjistí. Můžete ho požádat, aby prošetřil, proč poklesly konverze z placené reklamy, porovnal údaje z reklam s výsledky v CRM, zkontroloval, zda se změnila zpráva na vstupní stránce, a doporučil další kroky. Claude sám rozhodne, které propojené zdroje prověří a jak je interpretovat v rámci pravidel, která jste nastavili.
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Jak zapojit konektory do pracovního postupu kampaně
S konektory jste se již seznámili. Skutečný přínos se projeví až tehdy, když je propojíte do jedné sekvence. Jednotlivý konektor odpoví na jednu otázku. Pracovní postup jde ještě dál a určuje Claudovi pořadí, v jakém má pracovat, který zdroj má přednost v případě nesouladu mezi dvěma zdroji a kde se má pozastavit a čekat na vaše schválení. Konektory mezi sebou nikdy nekomunikují samy od sebe. Claude spouští danou sekvenci a vaše pokyny jsou provozními pravidly, kterými se řídí.
1. Začněte s briefem kampaně
Všechno, co následuje, přebírá to, co zde nastavíte jako základ, proto nejprve určete jednu autoritativní stránku jako zdroj pravdy. Jakmile Claude začne tuto stránku v Notionu považovat za rozhodující, každý následující krok bude vycházet ze stejného positioning, cílové skupiny a schválených tvrzení.
„Jako spolehlivý zdroj informací o pozici, cílové skupině, detailech nabídky a schválených tvrzeních použijte schválený brief kampaně pro 3. čtvrtletí v Notionu. Označte jakýkoli pozdější zdroj, který je s ním v rozporu.“
2. Porovnejte kreativní návrh s zadáním
Nyní Claude vyhodnotí návrh podle tohoto zadání a právě vámi nastavené bezpečnostní mantinely určují další postup. Požádejte ho, aby označil nesrovnalosti v textech a soubor nechal beze změny, dokud jej neschválíte. Odhalování odchylek je správným využitím přístupu ke konektorům, zatímco posouzení značky stále zůstává v rukou člověka.
„Zkontrolujte návrh vstupní stránky podle zadání v Notionu. Označte tvrzení, nadpisy, výzvy k akci nebo jazyk určený pro cílovou skupinu, které jsou v rozporu se schváleným positioningem. Soubor neupravujte, dokud neschválím navrhované změny.“
3. Porovnejte výsledky platforem s výsledky CRM
Po spuštění kampaně Claude v jediném kroku načte údaje o reklamách ze Supermetrics a výsledky z CRM z HubSpotu. Úkolem při koordinaci je udržet tyto dva zdroje oddělené. Jelikož konverze z reklamní platformy málokdy odpovídá kvalifikovanému potenciálnímu zákazníkovi, nastavte Clauda tak, aby je vykazoval jako samostatné metriky, aby čísla zůstala přesná.
„Načtěte údaje o výdajích, CPA a ROAS ze Supermetrics. Poté pomocí HubSpotu zobrazte počet vytvořených kontaktů, postup v životním cyklu, kvalifikovaný prodejní kanál a uzavřené tržby spojené s těmito kampaněmi. Konverze z reklamních platforem a výsledky CRM sledujte jako samostatné ukazatele.“
4. Převést zjištění do podoby předání úkolů týmu
Nakonec Claude vypracuje zprávu a připraví ji pro Slack. Zde je třeba zavést jasný schvalovací proces: nechte Clauda napsat aktualizaci a ukázat vám ji, a poté příspěvek zadržte, dokud jej neschválíte.
„Napište aktualizaci do Slacku, která bude obsahovat shrnutí, tři podstatné změny, nevyřešené mezery v datech a jména osob odpovědných za dané úkoly. Ukažte mi ji, než ji zveřejníte v kanálu #marketing-performance.“
Tím má tým k dispozici kompletní cyklus:
Stručný přehled → kreativní revize → analýza výkonu → schválená zpráva
Mezi těmito kroky není žádný export do formátu CSV. Samotný přístup ještě nestačí k vytvoření pracovního postupu. Právě pořadí, rozhodující kritéria, definice metrik a schvalovací body proměňují čtyři konektory v jeden opakovatelný cyklus. Konektory zajišťují přístup, Claude se stará o koordinaci a vaše pokyny určují pravidla.
Pokyn, který propojí celý cyklus dohromady:
Jako spolehlivý zdroj informací o cílové skupině, pozici na trhu, detailech nabídky a schválených tvrzeních použijte schválený brief kampaně pro 3. čtvrtletí v Notionu.
Porovnejte aktuální návrh vstupní stránky ve Figma s tímto zadáním. Uveďte případné nesrovnalosti v textech nebo sděleních, ale návrh neupravujte.
Dále použijte Supermetrics k získání údajů o výdajích, CPA, ROAS a výkonu na úrovni kampaní v Google Ads, Meta Ads a LinkedIn Ads za posledních sedm dní.
Pomocí HubSpotu zobrazte vytvořené kontakty, pohyb v životním cyklu, kvalifikovaný prodejní kanál a uzavřené tržby spojené s těmito kampaněmi. Oddělte konverze z platformy od výsledků v CRM a označte všechny názvy kampaní nebo záznamy, které se vám nedaří přiřadit.
Vypracujte stručnou týdenní zprávu obsahující shrnutí, srovnání kanálů, tři nejvýznamnější změny a maximálně pět doporučených opatření. Poté připravte příspěvek na Slacku do kanálu #marketing-performance, ale před odesláním počkejte na mé schválení.
Aboli Gangreddiwar, odborník na lifecycle marketing, který pro marketéry sepsal podrobný článek o MCP, to vystihl přesně:
Považuji to za něco jako USB-C pro váš marketingový stack. Pokud používáte Databricks jako CDP a HubSpot jako ESP, MCP by jim potenciálně mohlo umožnit vzájemnou komunikaci mnohem plynulejším způsobem. Nebudete potřebovat ticket v BI pokaždé, když budete chtít nové datové pole. ”
Považuji to za něco jako USB-C pro váš marketingový stack. Pokud používáte Databricks jako CDP a HubSpot jako ESP, MCP by jim potenciálně mohlo umožnit vzájemnou komunikaci mnohem plynulejším způsobem. Nemuseli byste podávat žádost o BI pokaždé, když budete potřebovat nové datové pole. ”
To je přechod od umělé inteligence, která o vašem marketingu pouze mluví, k umělé inteligenci, která jej přímo řídí. Pokud si před jejím nasazením chcete udělat širší přehled o tom, kde se umělá inteligence v marketingu uplatňuje, podívejte se na toto:
Jsou konektory Claude bezpečné pro marketingová data?
Mohou být. Bezpečnost závisí na třech věcech: na konektoru, který si vyberete, na oprávněních, která udělíte, a na akcích, které smí Claude provádět. Většina konektorů pro adresáře využívá OAuth, takže se přihlašujete přes zdrojovou platformu, místo abyste sdíleli heslo. Vlastní servery MCP mohou využívat OAuth, API klíče nebo něco jiného, proto si nejprve zkontrolujte pokyny dodavatele.
U marketingových dat se řiďte čtyřmi pravidly:
- Upřednostňujte konektory z adresářů nebo servery MCP od samotného poskytovatele. Společnost Anthropic upozorňuje, že vlastní konektory mohou propojit Claude se službami, které společnost neověřila. Vlastní koncový bod přidejte pouze v případě, že pochází z dokumentace samotného dodavatele. A ověřte, kdo server provozuje a k jakým datům má přístup
- Zajišťujte, aby zapisovací akce podléhaly schválení. Claude vám umožňuje nastavit u každého nástroje možnost Vždy povolit, Vyžaduje schválení nebo Blokováno. Tam, kde je to možné, začněte s přístupem pouze pro čtení. Vyžadujte potvrzení předtím, než Claude změní rozpočty, aktualizuje záznamy v CRM, upraví cílovou skupinu, odešle zprávy nebo přepíše dokumenty v reálném čase
- Zkontrolujte oprávnění připojeného uživatele. Claude přebírá přístupová oprávnění dané osoby na zdrojové platformě, takže může vidět nebo provádět pouze to, co již může daná osoba. Rozsahy oprávnění OAuth, nastavení organizace a oprávnění pro jednotlivé nástroje mohou tento rozsah dále omezit
- Počítejte s tím, že některá data nebudou k dispozici. Například HubSpot blokuje veškerou historii interakcí, pokud je zapnuta funkce „Citlivá data“. To se týká e-mailů, hovorů, schůzek, poznámek a úkolů. Odpověď tedy může být záměrně neúplná
Tento pokyn přidejte do citlivých pracovních postupů:
Uveďte všechny záznamy, pole, soubory nebo kanály, ke kterým jste neměli přístup. Neodvozujte chybějící hodnoty.
Nejbezpečnější cesta je jednoduchá. Udělujte pouze nejmenší možný užitečný rozsah přístupu, následné akce podřizujte lidskému schválení a oprávnění rozšiřujte pouze tehdy, když to skutečný pracovní postup vyžaduje.
Proč vaše konektory Claude nefungují
Když konektor nefunguje správně, příčinou je obvykle jedna z několika předvídatelných věcí. Málokdy je to vaše zadání.
- Server je nedostupný: Vlastní a vzdálené konektory se připojují z cloudu společnosti Anthropic, nikoli z vašeho počítače. Pokud je váš server MCP za firewallem nebo v privátní síti, bude se připojení stále nedařit, dokud nepřidáte IP rozsahy společnosti Anthropic na seznam povolených adres
- Oprávnění OAuth tiše vypršelo: Tokeny OAuth pro vlastní konektory ne vždy přežijí restart aplikace. Vlastní repozitář Claude Code společnosti Anthropic dokumentuje konektory, které se zobrazují jako „připojené“, i když nenačítají žádné nástroje. Spolehlivým řešením je výzva k ověření přímo v chatu, která se spouští jednou za relaci
- Porucha je na straně poskytovatele: Vzdálené konektory mohou přestat fungovat na straně serveru, i když se na vaší straně nic nezměnilo. Když nástroj odešle aktualizaci na svůj MCP server, může vaše připojení přestat fungovat, aniž byste za to mohli
- Omezení tarifů: Uživatelé bezplatné verze mají k dispozici pouze jeden vlastní konektor; pro použití více konektorů je třeba placený tarif Anthropic
Jak ClickUp zajišťuje propojení marketingových nástrojů
Konektory už svou práci odvedly. Claude načítal údaje o reklamách, porovnával je s CRM a poskytl vám jasný přehled o tom, co fungovalo. Poté někdo musí tato doporučení zkopírovat do nástroje pro správu úkolů, přiřadit odpovědné osoby, propojit zadání a při příštím hodnocení znovu vysvětlit dané rozhodnutí. O týden později už nikdo nedokáže říct, která doporučení byla schválena, která byla realizována a která uvízla na mrtvém bodě.
Právě tuto mezeru vyplňuje ClickUp. Konektory přenášejí data o kampaních do Claude. ClickUp udržuje zadání, rozhodnutí, výstupy a následné úkoly propojené se stejným záznamem o kampani.
Od analýzy v Claudu až po vlastní úkol
Když Claude upozorní na vstupní stránku, která ztrácí konverze, ClickUp Brain může přímo na místě otevřít úkol, přiřadit mu odpovědnou osobu, nastavit termín splnění, propojit zadání a rozdělit jej na dílčí úkoly týkající se textu, designu a kontroly kvality.
A kontroly, které provádíte u každé kampaně, za vás autonomně zvládne ClickUp Super Agent. Prověřuje nové zadání podle vašich kritérií, vytváří produkční úkoly na základě schválených zadání a upozorní na zadrženou kontrolu ještě před uplynutím termínu. Vy rozhodujete, z jakých zdrojů čte informace a které akce vyžadují vaše schválení, takže automatizace nikdy nepředběhne člověka.
Shrnutí, rozhodnutí a stav v jednom záznamu
Vaše positioning, tvrzení a historie schválení jsou uloženy v ClickUp Docs, přímo vedle úkolů, které je realizují. A Brain čte obojí, když mu položíte otázku. Důvod rozhodnutí tak zůstává součástí práce, místo aby se ztratil ve starém vlákně. Můžete napsat návrh dalšího briefu ve stejném dokumentu a nechat Brain aktualizovat propojený úkol průběžně, přičemž tyto dva prvky nikdy neztratí synchronizaci.
Dashboard ClickUp pak shrne celou kampaň do jednoho živého přehledu: průběh podle pracovních toků, pracovní zátěž a překážky, který se aktualizuje průběžně s postupem práce. Zeptáte-li se Brainu, co se změnilo, načte informace přímo z těchto živých dat, což nahrazuje většinu týdenního shonu s vyhodnocováním stavu.
Šablona připravená k použití
Pokud byste tuto strukturu raději nevytvářeli od nuly, šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní rozděluje kampaň do pěti fází: plánování, příprava, spuštění, vyhodnocení a udržení zákazníků. Vlastní pole umožňují zadat tým, kanál, rozpočet a typ výstupu, a k dispozici máte fáziovou tabuli, kalendář a předem připravené pohledy na spuštění a sociální sítě.
Upřímné omezení: Nic z toho neznamená, že by ClickUp mohl nahradit nástroje, ve kterých máte uložená aktuální data o kampaních. HubSpot, Supermetrics a ostatní nástroje stále vlastní surová data, a pokud většinu práce provádíte právě v těchto nástrojích, specializované konektory vám umožní zůstat blíže ke zdroji. ClickUp si své místo zaslouží v momentě, kdy je třeba sjednotit rozhodování a realizaci na jednom místě.
Pro koho je to určeno: Marketingové týmy, které vedou několik kampaní najednou, kde se priority mění a zainteresované strany chtějí být informovány o aktuálním stavu, aniž by se musely ptát. Pro samostatného marketéra, který občas zadává dotaz, to bude náročnější, než by daná situace vyžadovala.
Společnost Decimal Point Analytics snížila objem marketingové práce o 40 % díky ClickUp
Společnost Decimal Point Analytics čelila stejnému problému: kontext kampaní, požadavky a reporty byly roztříštěné mezi tabulkami, formuláři, e-mailovými konverzacemi a samostatnými nástroji umělé inteligence. Poté, co společnost převedla více než 800 zaměstnanců na platformu ClickUp a začlenila nástroj Brain do každodenní rutiny marketingového týmu, zaznamenala o 40 % rychlejší marketingovou produkci a úsporu přibližně dvou hodin na osobu a den při tvorbě obsahu a výzkumu. Živé dashboardy nahradily ručně vytvářené prezentace pro manažerské revize.
Poučení pro týmy, které hojně využívají konektory: načtení dat do Claude urychluje analýzu, což je ta část, kterou si snadno oblíbíte. Skutečný přínos se projeví až později, když rozhodnutí, úkoly a reporty zůstanou propojené ještě dlouho po ukončení chatu.
Konektory poskytují Claudovi přístup. Vy mu ale stále musíte zadat úkol.
Přístup je ta snadná část. Složitější je koordinace. To, co odlišuje sadu konektorů Claude, která se skutečně osvědčí, od té, která jen tak leží ladem, je soubor pravidel, která kolem ní napíšete: který zdroj má přednost v případě shody, jak je definována každá metrika a kde se Claude musí zastavit a počkat na zásah člověka.
Začněte tedy v malém. Vyberte si jednu úlohu, kterou provádíte každý týden, ať už jde o pondělní vyhodnocení výkonu, kontrolu kreativy před spuštěním kampaně nebo měsíční analýzu konkurence. Propojte pouze ty konektory, které se této úlohy týkají, a to v pořadí, v jakém je potřebujete. Poté úlohu spusťte tolikrát, dokud se výzva k zadání dat přestane měnit. To je váš první pracovní postup, který vám o tom, co skutečně potřebujete, prozradí více než jakékoli hromadné instalování nástrojů.
Existuje jedna mezera, kterou samotné konektory nedokážou zaplnit: okamžik, kdy se poznatky musí proměnit v akci. Claude vám může sdělit, že vám na vstupní stránce unikají konverze, ale někdo se přesto musí postarat o nápravu, stanovit termín a sledovat proces až do dokončení. Právě v tom se vyplatí mít rozhodování i provádění na jednom místě, a právě zde přichází na řadu ClickUp.
Integrovaná pracovní platforma ClickUp s umělou inteligencí přemění doporučení od Clauda na přidělený úkol, ke kterému jsou již připojeny zadání, odpovědná osoba a přehledový panel. Neváhejte a začněte s ClickUpem zdarma.
Často kladené otázky ohledně konektorů Claude MCP
Může Claude vytvářet a aktualizovat záznamy, nebo pouze číst moje data?
Záleží na konkrétním konektoru. Konektory pouze pro čtení, jako jsou Ahrefs a Similarweb, pouze stahují data, zatímco HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion a Slack podporují akce pro zápis, jako je vytváření záznamů, aktualizace kampaní nebo odesílání zpráv. V aplikaci Claude to můžete nastavit pro každý nástroj zvlášť – volbami „Vždy povolit“, „Vyžaduje schválení“ nebo „Blokováno“ – takže důležité zápisy nechte podléhat schválení.
Musím umět programovat, abych mohl používat konektory Claude?
Ne. Konektory z adresáře se instalují několika kliknutími a přihlášením přes OAuth, není potřeba žádný kód. I u vlastního konektoru stačí zadat pouze název a URL vzdáleného serveru MCP, i když samotné vytvoření serveru MCP je úkolem pro vývojáře, pokud váš nástroj takový server ještě nenabízí.
V čem se MCP liší od běžného API?
API je vlastní integrace, kterou vytváříte pro každou službu zvlášť, takže propojení Claude s HubSpotem a Google Ads zvlášť dříve znamenalo dvě samostatné implementace. MCP to nahrazuje jedním otevřeným standardem, který dokáže komunikovat s jakýmkoli nástrojem kompatibilním s MCP. Společnost Anthropic jej v roce 2024 uvolnila jako open source právě proto, aby odstranila roztříštěné, jednorázové integrace.
Propojuje se Claude s Google Ads a Meta?
Ne pomocí specializovaných vlastních konektorů, ale ano, prostřednictvím Supermetrics, který propojuje Claude s více než 200 zdroji, včetně Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads a Search Console, a to prostřednictvím jediného připojení. Claude vidí jeden konektor Supermetrics namísto jednoho pro každou platformu a může porovnávat výdaje, ROAS a CPA napříč kanály.
Jsou konektory Claude zdarma?
Většina konektorů pro adresáře je k dispozici ve všech tarifech, včetně bezplatného, i když uživatelé bezplatné verze mají omezení na jeden vlastní konektor. Některé konkrétní konektory, jako například ten pro HubSpot, vyžadují placený tarif Anthropic (Pro, Max, Team nebo Enterprise). Samotný konektor je obvykle zahrnut v ceně; vaše náklady tvoří předplatné služby Claude a případný poplatek za placený účet nástroje, ke kterému se připojujete.
Mohou konektory Claude nahradit Zapier nebo Make?
Ne tak úplně. Konektory Claude se hodí spíše pro flexibilní práci s velkým důrazem na kontext, kde další krok závisí na tom, co model zjistí. Zapier, Make a podobné nástroje jsou vhodnější pro pevně dané automatizace typu „spouštěč–akce“, které musí probíhat pokaždé stejným způsobem. Mnoho týmů využije Claude k analýze a rozhodování a poté předá schválenou akci deterministické automatizaci.