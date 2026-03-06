10 nejlepších alternativ Murf AI v roce [rok]

Většina týmů, se kterými mluvím, nemá problém najít hlas AI. Mají však potíže s tím, aby se celý proces generování dabingu nezvrhl v chaotickou změť.
Skript je uložen v Google Docs, úpravy přicházejí přes Slack, úkoly jsou v Asaně a Murf AI se stává další záložkou, kterou je třeba hlídat. Tam se ztrácí čas na produkci.
Data z indexu Work Trend Index společnosti Microsoft tento hluk kvantifikují: zaměstnanci jsou během pracovní doby přibližně každé dvě minuty vyrušováni, což činí celkem asi 275 přerušení denně.
A jakmile je váš pracovní postup rozdělen mezi různé nástroje, zatěžuje vás rozptýlení kontextu: neustálé přepínání mezi aplikacemi a hledání informací, které vám brání v tom, abyste skutečně něco dokončili.
Tento průvodce je tedy postaven na jedné otázce, na kterou byste se měli při výběru alternativ k Murf AI skutečně zaměřit: Usnadní tento nástroj týdenní produkci hlasů?
Najdete zde 10 možností, od ultra realistických platforem pro klonování hlasů až po komplexní pracovní prostory, které udržují skripty, schválení a zdroje pohromadě.
Proč hledat alternativy k Murf AI
Alternativy Murf AI jsou platformy pro převod textu na řeč (TTS) a generování hlasu pomocí umělé inteligence, které převádějí psané skripty na přirozeně znějící zvuk. Používají je tvůrci obsahu, marketingoví pracovníci, týmy L&D a vývojáři produktů, kteří potřebují profesionální dabing, aniž by museli pro každou aktualizaci najímat hlasové talenty.
Murf AI funguje dobře pro základní dabing, ale týmy začínají narážet na problémy, jakmile se zvyšuje produkce a rostou očekávání.
Vzhledem k tomu, že poptávka po obsahu směřuje k předpokládanému pětinásobnému nárůstu, rozdíly jsou stále výraznější:
- Ceny mohou být pro příležitostné použití těžko ospravedlnitelné.
- Hlasová knihovna může být omezující, když potřebujete specifický tón značky, a
- Některé hlasy stále znějí trochu roboticky.
Mnoho uživatelů také poukazuje na problémy s realističností, jako je výslovnost a přízvuky, které znějí mírně nesprávně, což vyžaduje další úpravy.
Když Murf nedokáže podporovat pracovní postupy s dabingem, které potřebujete v daném rozsahu, musíte to kompenzovat přidáním dalších nástrojů a kroků. Tato rozmanitost nástrojů způsobuje zpoždění ve vašem procesu a nesrovnalosti v obsahu.
Nejlepší alternativa k Murf závisí na tom, jak váš tým produkuje hlasy, nejen na tom, jak hlasy znějí. Některé týmy potřebují klonování hlasů ve studiové kvalitě pro zachování konzistence značky. Jiné týmy se více zajímají o přístup k API, aby vývojáři mohli generovat zvuk uvnitř svého produktu nebo automatizovat dabing ve velkém měřítku.
Pokud vlastníte celý pracovní postup tvorby obsahu, od scénáře až po finální produkt, může být konvergované pracovní prostředí chytřejším řešením.
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté poznatky a nesoulad. Díky všestrannému pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější poznatky právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Spojte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp, kde můžete pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času snížit režijní náklady a zkrátit dodací lhůty na více místech.
Než se pustíte do konkrétních alternativ, podívejte se na toto krátké video s praktickými tipy pro AI, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při práci s nástroji založenými na AI v rámci vašeho pracovního postupu s obsahem.
Alternativy k Murf AI v kostce
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy spravující komplexní pracovní postupy s obsahem pomocí psaní a spolupráce založené na umělé inteligenci
|ClickUp Brain pro psaní skriptů AI, ClickUp Docs pro spolupráci v reálném čase, ClickUp Clips pro asynchronní nahrávání obrazovky a komentáře, vlastní pole a automatizace.
|K dispozici je bezplatná verze; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|ElevenLabs
|Ultrarealistické klonování hlasu a vícejazyčný obsah
|Klonování hlasu z krátkých zvukových vzorků, knihovna s více než 5000 hlasy, editor projektů pro dlouhé obsahy, dabingové studio s automatickým synchronizováním rtů, více než 70 jazyků
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
|WellSaid Labs
|Firemní týmy vytvářející hlasové zážitky v souladu se značkou
|Vlastní hlasové avatary, týmové pracovní prostory s oprávněními založenými na rolích, knihovna výslovnosti, soulad s SOC 2/HIPAA/GDPR, integrace s Adobe Premiere Pro
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 50 $/měsíc.
|Speechify
|Text-to-speech zaměřený na přístupnost a osobní produktivitu
|Rozšíření prohlížeče, mobilní OCR pro fyzický text, více než 1000 hlasů v více než 60 jazycích, shrnutí a kvízy AI, zvýraznění na úrovni slov
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|LOVO AI
|Tvůrci videí, kteří potřebují editovat hlas a video na jedné platformě
|Video editor Genny, více než 500 hlasů, ovládání emocí a důrazu, automatické generování titulků, klonování hlasu ve všech placených tarifech, nástroj AI art.
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Synthesia
|Firemní školitelé a marketingové týmy, které potřebují videoprezentace bez studia
|Více než 240 avatarů, vlastní osobní avatar s plynulou znalostí více jazyků, klonování hlasu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 29 $/měsíc.
|Google Cloud Text-to-Speech
|Vývojáři, kteří integrují hlas do aplikací ve velkém měřítku
|Více než 380 hlasů v více než 75 jazycích, hlasy WaveNet/Neural2/Studio, podpora SSML, Gemini 2. 5 modelů Flash a Pro TTS, platba podle skutečného využití
|Bezplatná úroveň pro standardní hlasy; ceny založené na tokenech pro modely Gemini
|Microsoft Azure Text to Speech
|Podnikové aplikace vyžadující globální jazykové pokrytí a přizpůsobené hlasy
|Více než 400 neuronových hlasů ve více než 140 jazycích, vlastní neuronový hlas, Speech Studio pro ladění bez kódu, syntéza mluvících avatarů, API pro dávkovou syntézu
|K dispozici je bezplatná verze; platba podle skutečného využití
|Descript
|Podcasteři a editoři videa, kteří chtějí editovat zvuk na základě textu
|Upravujte zvuk editací přepisu, klonováním hlasu Overdub, odstraňováním výplňových slov, dabingem AI ve více než 39 jazycích se synchronizací rtů, možnostmi modelů Claude/Gemini/GPT.
|Placené tarify začínají na 24 $/měsíc.
|CAMB AI
|Rychlé vícejazyčné dabování s automatickou synchronizací rtů
|Více než 150 jazyků, automatické přizpůsobení synchronizace rtů, klonování hlasu v různých jazycích, hromadné zpracování pro velké knihovny obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
Nejlepší alternativy k Murf AI, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy spravující komplexní pracovní postupy v oblasti obsahu)
ClickUp spojuje psaní založené na AI, společné dokumenty a správu úkolů do konvergovaného pracovního prostoru AI, takže váš tým může provádět pracovní postupy s obsahem, včetně hlasových a video projektů, od začátku do konce, bez neustálého přepínání kontextu.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Pište a vylepšujte scénáře, aniž byste opustili ClickUp.
Místo toho, abyste psali scénář v jednom nástroji a produkci spravovali v jiném, můžete použít ClickUp Brain k generování, vylepšování a dolaďování scénářů přímo v ClickUp Docs.
AI čerpá z kontextu vašeho pracovního prostoru, jako jsou projektové briefy, předchozí skripty nebo dokumenty značky, které jste již uložili v ClickUp, aby vaše návrhy byly konzistentní bez ručního kopírování a vkládání.
Kromě pomoci s psaním můžete vytvořit ClickUp Super Agents, kteří budou samostatně zpracovávat úkoly, jako je vypracování návrhů, shrnutí zpětné vazby a předávání obsahu ke schválení. Budou pracovat na pozadí jako specializovaní kolegové pohánění umělou inteligencí, aby urychlili vaše produkční lhůty.
Přejděte od návrhu scénáře k produkčnímu úkolu jedním kliknutím.
Spolupracujte na skriptech v reálném čase s ClickUp Docs, vaším centrálním centrem pro týmovou editaci. Více členů týmu je může upravovat současně, zanechávat komentáře a označovat zúčastněné strany pro schválení.
Historie verzí sleduje každou změnu, takže nikdy neztratíte žádný návrh.
Když je scénář připraven, můžete jej připojit přímo k příslušným úkolům ClickUp, přiřadit krok výroby dabingu, nastavit termíny a sledovat pokrok, aniž byste museli opustit platformu.
Zaznamenávejte a sdílejte návrhy dabingu přímo v ClickUp.
Pro týmy, které nahrávají vlastní audio nebo video, pořizujte záznamy obrazovky a hlasový komentář a poté je okamžitě sdílejte se svým týmem pomocí ClickUp Clips. To se hodí pro interní školicí obsah, ukázky produktů nebo asynchronní zpětnou vazbu k návrhům dabingu.
Výsledek: celý váš proces tvorby obsahu, od nápadu přes scénář až po finální produkt, se odehrává na jednom místě.
Poznámka: Považujte ClickUp za páteř vašeho pracovního postupu s obsahem. Udržuje skripty, zpětnou vazbu a produkční úkoly organizované, ale pro generování AI dabingu budete stále potřebovat specializovaný nástroj TTS.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte svůj obsahový pipeline přesně tak, jak vašemu týmu nejlépe vyhovuje, pomocí ClickUp Views, od Kanban tabulek přes časové osy až po seznamové zobrazení.
- Pomocí vlastních polí ClickUp přidejte podrobnosti, které jsou pro váš pracovní postup důležité, ať už se jedná o stav scénáře nebo fázi schvalování.
- Nechte ClickUp Automations zpracovat opakující se předávání, aby se váš tým mohl soustředit na tvorbu obsahu, místo aby honil aktualizace.
Klady a zápory ClickUp
Výhody:
- Bezplatná verze ClickUp je dostatečně velkorysá, aby mohli samostatní tvůrci a malé týmy začít bez jakýchkoli počátečních nákladů.
- Získejte přehled o stavu produkce obsahu, odhalte úzká místa a sledujte pracovní vytížení týmu v rámci jednotlivých projektů na první pohled díky ClickUp Dashboards.
- Prohlížejte si scénáře, zanechávejte komentáře a schvalujte obsah na cestách pomocí mobilní aplikace.
- Skripty a briefy se připojují přímo k úkolům, ke kterým patří, takže kontext je vždy po ruce a nic se neztrácí.
- Propojuje se s nástroji, které již máte, jako jsou Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot a Zapier.
Nevýhody:
- Mobilní aplikace nemusí být v některých pokročilých funkcích tak propracovaná jako desktopová verze.
- Týmy zaměřené výhradně na generování hlasů možná nepotřebují plnou funkcionalitu pro správu projektů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zpětná vazba z recenze TrustRadius zní:
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože sekce komentářů u každého úkolu může být použita k projednání a delegování úkolů/dalších kroků (což slouží k potřebě sledování a navazování na náš cyklus tvorby obsahu).
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože sekce komentářů u každého úkolu může být použita k projednání a delegování úkolů/dalších kroků (což slouží k potřebě sledování a navazování na náš cyklus tvorby obsahu).
2. ElevenLabs (nejlepší pro ultrarealistické klonování hlasu a vícejazyčný obsah)
Pokud váš obsah vyžaduje hlasy, které nelze odlišit od lidských nahrávek, ElevenLabs je spolehlivou volbou.
Platforma využívá pokročilé neuronové modely k zachycení jemných intonací, vzorců dýchání a emocionálních nuancí, které většina nástrojů TTS přehlíží.
Klonování hlasu je klíčovým rozlišovacím prvkem ElevenLabs. Nahrajte krátký zvukový vzorek a platforma vytvoří syntetickou verzi tohoto hlasu. Můžete zachovat konzistentního vypravěče značky napříč projekty nebo lokalizovat obsah při zachování charakteristik mluvčího.
Funkce Projekty zpracovává dlouhé obsahy a umožňuje vám řídit více hlasů v jednotlivých kapitolách s konzistentním tempem.
Dabingové studio automatizuje vícejazyčný obsah. Nahrajte video a ElevenLabs ho přepíše, přeloží a nadabuje do cílového jazyka, přičemž zachová načasování a tón. Globálním týmům zabývajícím se obsahem to zkrátí čas potřebný pro dabing z týdnů na hodiny.
Nejlepší funkce ElevenLabs
- Vytvořte syntetickou repliku jakéhokoli hlasu pomocí pouhých několika minut zvukového záznamu.
- Spravujte dlouhé obsahy, jako jsou audioknihy, podcasty nebo moduly kurzů, pomocí editoru založeného na časové ose.
- Nahrajte videoobsah a vygenerujte dabované verze v nových jazycích.
Výhody a nevýhody ElevenLabs
Výhody:
- Získejte přístup k knihovně s více než 5000 hlasy.
- Vytvářejte přirozeně znějící hlasy pro chatboty a virtuální asistenty
- Komplexní vícejazyčná podpora ve více než 70 jazycích
Nevýhody:
- Dolaďování výslovnosti nebo tónu vyžaduje několik pokusů.
- Klonování hlasu vyžaduje pečlivou pozornost k právům na použití a etickým hlediskům.
- Strmější křivka učení pro pokročilé funkce, jako je editor projektů
Ceny ElevenLabs
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc
- Tvůrce: 22 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ElevenLabs
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatel G2 uvádí:
ElevenLabs nabízí extrémně přirozeně znějící hlasy s vynikající prozódii a intonací. Kvalita je konzistentní i u delších textů a API lze snadno integrovat do reálných aplikací. Přizpůsobení hlasu, stabilita a nízká latence z něj činí spolehlivý nástroj pro produkční použití, nejen pro dema.
Co říkají skuteční uživatelé o ElevenLabs?
Uživatel G2 uvádí:
Uživatel G2 uvádí:
ElevenLabs nabízí extrémně přirozeně znějící hlasy s vynikající prozódii a intonací. Kvalita je konzistentní i u delších textů a API lze snadno integrovat do reálných aplikací. Přizpůsobení hlasu, stabilita a nízká latence z něj činí spolehlivý nástroj pro produkční použití, nejen pro dema.
ElevenLabs nabízí extrémně přirozeně znějící hlasy s vynikající prozódii a intonací. Kvalita je konzistentní i u delších textů a API lze snadno integrovat do reálných aplikací. Přizpůsobení hlasu, stabilita a nízká latence z něj činí spolehlivý nástroj pro produkční použití, nejen pro dema.
3. WellSaid Labs (nejlepší pro podnikové týmy, které vytvářejí hlasové zážitky v souladu se značkou)
Firemní týmy potřebují víc než jen kvalitní hlasy. Potřebujete správu, kontrolu spolupráce a vlastní hlasové avatary.
WellSaid Labs se zaměřuje na podnikové použití. Platforma nabízí týmové pracovní prostory, kde více uživatelů spolupracuje na hlasových projektech s oprávněními založenými na rolích. Knihovny výslovnosti zajišťují, že technické termíny, názvy značek a odborný žargon zní správně ve všech částech obsahu.
Vlastní hlasové avatary umožňují organizacím vytvářet exkluzivní hlasy AI. Můžete spolupracovat s týmem WellSaid na vývoji hlasu, který pomůže vybudovat silnou identitu značky, kterou konkurence ani ostatní zákazníci nemohou kopírovat.
Funkce zabezpečení a souladu s předpisy splňují požadavky podniků. Soulad s SOC 2, integrace SSO a auditní protokoly poskytují IT týmům potřebné ovládací prvky.
Nejlepší funkce WellSaid Labs
- Vložte nebo nahrajte skripty do WellSaid Studio, vyberte hlas a získejte komentář v reálném čase s plnou kontrolou nad výstupem.
- Vytvořte slovník vlastních výslovností pro názvy značek a technické termíny.
- Propojte WellSaid Labs s Adobe Premiere Pro a Adobe Express a vytvářejte a vkládávejte dabing přímo do svého pracovního postupu při úpravách.
Výhody a nevýhody WellSaid Labs
Výhody:
- Knihovna hlasů AI s více než 120 jazyky, která zahrnuje různé přízvuky a styly.
- V souladu s normami HIPAA, GDPR, ADA a WCAG.
- Pracujte se svým týmem v reálném čase v propojeném pracovním postupu a zanechávejte komentáře ke sdíleným projektům.
Nevýhody:
- Žádný trvalý bezplatný tarif
- Vytváření vlastních hlasů vyžaduje delší proces nastavení.
- API pro vývojáře je určeno pro podnikové použití.
Ceny WellSaid Labs
- Zdarma
- Kreativní: 55 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 160 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze WellSaid Labs
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatel G2 uvádí:
Líbí se mi, jak snadno se WellSaid Studio používá. Ušetří mi to spoustu času při dabování. Vezmu svůj scénář, zadám ho do nástroje a získám realistický zvuk. Vysoká kvalita a úspora času jsou úžasné. Používám ho pořád. Také se mi velmi líbí, že si mohu vybrat z různých hlasů. Jako globální společnost je pro naše zaměstnance velmi důležité a působivé slyšet hlasy, které znějí jako jejich vlastní.
Co říkají skuteční uživatelé o WellSaid Labs?
Uživatel G2 uvádí:
Uživatel G2 uvádí:
Líbí se mi, jak snadno se WellSaid Studio používá. Ušetří mi to spoustu času při dabování. Vezmu svůj scénář, zadám ho do nástroje a získám realistický zvuk. Vysoká kvalita a úspora času jsou úžasné. Používám ho pořád. Také se mi velmi líbí, že si mohu vybrat z různých hlasů. Jako globální společnost je pro naše zaměstnance velmi důležité a působivé slyšet hlasy, které znějí jako jejich vlastní.
Líbí se mi, jak snadno se WellSaid Studio používá. Ušetří mi to spoustu času při dabování. Vezmu svůj scénář, zadám ho do nástroje a získám realistický zvuk. Vysoká kvalita a úspora času jsou úžasné. Používám ho pořád. Také se mi velmi líbí, že si mohu vybrat z různých hlasů. Jako globální společnost je pro naše zaměstnance velmi důležité a působivé slyšet hlasy, které znějí jako jejich vlastní.
4. Speechify (nejlepší pro text-to-speech zaměřený na přístupnost a osobní produktivitu)
Chcete převést jakýkoli text na zvuk a poslouchat ho? Pak vám přijde vhod Speechify. Je ideální pro čtení dokumentů, Google Docs, PDF, článků, e-mailů, webových stránek, knih nebo jakéhokoli textového materiálu podle vašeho výběru.
Speechify začínal jako nástroj pro usnadnění přístupu. Rozšíření prohlížeče čte webové stránky nahlas, zatímco mobilní aplikace skenuje fyzické dokumenty pomocí OCR a převádí je na řeč. Tento nástroj odstraňuje bariéry pro osoby s obtížemi při čtení nebo pro kohokoli, kdo dává přednost audio výuce pomocí softwaru pro převod řeči na text.
Knihovna hlasů obsahuje vysoce kvalitní neuronové hlasy a ovládací prvky rychlosti vám umožňují poslouchat zrychleným tempem. Synchronizace mezi zařízeními zajišťuje, že můžete začít článek na svém notebooku a pokračovat v poslechu na svém telefonu. Ačkoli Speechify Studio nabízí generování dabingu, hlavní předností platformy zůstává osobní produktivita.
Nejlepší funkce Speechify
- Získejte přístup k více než 1 000 realistickým hlasům AI v více než 60 jazycích a s více než 60 přízvuky.
- Generujte AI shrnutí a kvízy na základě obsahu
- Sledujte, jak se každé slovo synchronizovaně s vyprávěním zvýrazňuje na obrazovce: Vaše knihovna a pokrok v poslechu vás následují na stolních i mobilních zařízeních.
Výhody a nevýhody Speechify
Výhody:
- Design zaměřený na přístupnost usnadňuje čtení lidem s dyslexií nebo zrakovým postižením.
- Všestranné možnosti vstupu, od webových stránek a PDF souborů až po fyzické knihy
- Rychlé poslech vám pomůže rychleji konzumovat obsah
Nevýhody:
- Kvalita hlasu pro produkční účely neodpovídá specializovaným platformám TTS.
- Funkce studia pro tvorbu obsahu jsou méně rozvinuté než základní nástroje pro čtení.
- Pro plný přístup k hlasové knihovně je nutné upgradovat na prémiový tarif.
Ceny Speechify
- Zdarma
- Premium: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Speechify
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatel G2 sdílí své zkušenosti:
Speechify mi šetří spoustu času. Můžu si prostě poslechnout e-mail nebo jakoukoli webovou stránku, místo abych je četl znovu a znovu a ztrácel se v nich.
Co říkají skuteční uživatelé o Speechify?
Uživatel G2 sdílí své zkušenosti:
Uživatel G2 sdílí své zkušenosti:
Speechify mi šetří spoustu času. Můžu si prostě poslechnout e-mail nebo jakoukoli webovou stránku, místo abych je četl znovu a znovu a ztrácel se v nich.
Speechify mi šetří spoustu času. Můžu si prostě poslechnout e-mail nebo jakoukoli webovou stránku, místo abych je četl znovu a znovu a ztrácel se v nich.
5. LOVO AI (nejlepší pro tvůrce videí, kteří potřebují hlas a editaci na jedné platformě)
Používání různých nástrojů pro dabing, titulky a úpravy videa je ztráta času. V takovém případě vám pomůže LOVO AI, komplexní platforma pro tvorbu obsahu. Kombinuje generování hlasu s video editorem Genny, aby vyřešila tento častý problém tvůrců videí.
Knihovna hlasů obsahuje více než 500 hlasů AI, ale tím, co ji odlišuje, je Genny. Umožňuje vám přidávat dabing přímo do časové osy videa a generovat automatické titulky bez exportu do jiného nástroje.
Ovládací prvky pro emoce a důraz vám umožňují řídit, jak AI přednáší text. Označte slova pro zdůraznění, upravte tempo nebo vyberte emocionální tóny, jako je „nadšený“ nebo „vážný“. Pro tvůrce, kteří potřebují více než jen plochý komentář, tyto ovládací prvky přidávají expresivitu.
Nejlepší funkce LOVO AI
- Automaticky generujte titulky z vašeho dabingu a upravte je tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Přístup k funkcím klonování hlasu ve všech placených tarifech
- Pište scénáře rychleji s AI spisovatelem Genny.
Výhody a nevýhody LOVO AI
Výhody:
- Projekty jsou bezpečně uloženy v cloudu a týmy k nim mají kdykoli přístup.
- Nástroj AI art promění textové nápady v živé vizuály.
- Vývojáři mohou integrovat pokročilé AI hlasy LOVO do svých vlastních aplikací nebo služeb pomocí přístupu k API.
Nevýhody:
- Funkce pro úpravu videa jsou ve srovnání se specializovanými editory základní.
- Kvalita hlasu se v rozsáhlé knihovně liší.
Ceny LOVO AI
- Základní: 29 $/uživatel/měsíc
- Pro: 48 $/uživatel/měsíc
- Pro+: 149 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze LOVO AI
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LOVO AI?
Jeden uživatel se podělil o své zkušenosti na G2:
Jeden uživatel se podělil o své zkušenosti na G2:
Potřeboval jsem pomoc s převodem textu na řeč pro svůj podcast, protože jsem doma neměl žádné soukromí! LOVO mi přesně to poskytlo. To mě přivedlo k Genny, kterou teď používám! Dokonce jsem si vytvořil vlastní hlas generovaný umělou inteligencí, který se velmi podobá tomu, jak opravdu zním. Jsem opravdu ohromen.
Potřeboval jsem pomoc s převodem textu na řeč pro svůj podcast, protože jsem doma neměl žádné soukromí! LOVO mi přesně to poskytlo. To mě přivedlo k Genny, kterou teď používám! Dokonce jsem si vytvořil vlastní hlas generovaný umělou inteligencí, který se velmi podobá tomu, jak opravdu zním. Jsem opravdu ohromen.
6. Synthesia (nejlepší pro firemní školitele a marketingové týmy, které potřebují videoprezentace bez studia)
Pokud se vám líbí myšlenka AI dabingu, ale chcete jít ještě o krok dál a přidat do svého obsahu vizuálního prezentátora, vyzkoušejte Synthesia.
Promění vaše psané scénáře v propracovaná videa vedená realistickým digitálním avatarem. Můžete také naklonovat svůj vlastní hlas, aby výsledek lépe odpovídal vaší značce.
Synthesia vám umožní vytvářet poutavý obsah, aniž byste museli najímat filmový štáb, pronajímat vybavení nebo sami vystupovat před kamerou.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vyberte si z více než 240 avatarů nebo si vytvořte vlastní osobní avatar, který plynule hovoří více než 160 jazyky.
- Vložte klikatelné výzvy k akci a kvízy přímo do přehrávače videa, abyste zvýšili retenci diváků.
- Automaticky překládejte skripty, generujte odpovídající titulky a aplikujte dabing nebo klonování hlasu pomocí AI ve více než 80 jazycích jediným kliknutím.
- Spravujte produkci pomocí automaticky aplikovaných sad značek a živé týmové spolupráce.
Výhody a nevýhody Synthesia
Výhody:
- Eliminuje vysoké náklady a logistické problémy spojené s tradičním natáčením videa a nahráváním dabingu.
- Zvyšte globální dosah díky rychlým překladům
- Nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s editací videa nebo zvuku.
Nevýhody:
- Vytvoření avatarů High-end Studio je zdlouhavý proces.
Ceny Synthesia
- Základní: Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Tvůrce: 89 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Uživatel píše na G2:
Dabing a snadnost, s jakou můžeme přidat další vrstvu modalit pro naše studenty. Použití pouze textu a základního videa nevyhovuje všem typům studentů. Díky rychlému a snadnému způsobu přidávání dabingu je náš konečný produkt mnohem lepší a, co je důležitější, vyhovuje širšímu publiku.
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia?
Uživatel píše na G2:
Uživatel píše na G2:
Dabing a snadnost, s jakou můžeme přidat další vrstvu modalit pro naše studenty. Použití pouze textu a základního videa nevyhovuje všem typům studentů. Díky rychlému a snadnému způsobu přidávání dabingu je náš konečný produkt mnohem lepší a, co je důležitější, vyhovuje širšímu publiku.
Dabing a snadnost, s jakou můžeme přidat další vrstvu modalit pro naše studenty. Použití pouze textu a základního videa nevyhovuje všem typům studentů. Díky rychlému a snadnému způsobu přidávání dabingu je náš konečný produkt mnohem lepší a, co je důležitější, vyhovuje širšímu publiku.
7. Google Cloud Text-to-Speech (nejlepší pro vývojáře, kteří integrují hlasové funkce do aplikací ve velkém měřítku)
Když vaše aplikace musí generovat řeč pro tisíce požadavků denně, nemůžete riskovat výpadky nebo problémy s latencí. S ohledem na to poskytuje Google Cloud TTS spolehlivost na podnikové úrovni s jednoduchostí platby podle skutečného využití a využívá stejnou technologii jako Google Assistant.
Pro vývojáře, kteří již jsou součástí ekosystému Google Cloud, je integrace velmi jednoduchá. Podpora SSML vám umožňuje jemné ovládání výslovnosti, pauz a rychlosti řeči, což je zásadní pro značkové zážitky nebo nástroje pro přístupnost.
Nejlepší funkce služby Google Cloud Text-to-Speech
- Vytvářejte přirozeně znějící řeč pomocí studiových hlasů, hlasů Polyglot a nedávno přidaných modelů Gemini 2. 5 Flash TTS (účtováno na základě cenového modelu založeného na tokenech).
- Přístup k více než 380 hlasům v více než 75 jazycích a variantách pro vytváření vícejazyčných aplikací
- Dynamický výkon pro expresivní čtení: poezie, zpravodajství, vyprávění příběhů a šeptání
Výhody a nevýhody služby Google Cloud Text-to-Speech
Výhody:
- Spolehlivost pro podniky, která zvládne obrovské objemy požadavků
- Hluboká integrace s platformou Google Cloud Platform
- Předvídatelné ceny s platbou podle skutečného využití bez licencí na pracovní stanice
Nevýhody:
- Služba je zcela závislá na cloudu.
- K implementaci jsou zapotřebí vývojářské zdroje.
- Méně kreativní kontroly ve srovnání s platformami pro produkci obsahu
Ceny služby Google Cloud Text-to-Speech
Modely založené na Gemini (ceny za tokeny, bez bezplatné úrovně)
- Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 $/1 milion textových tokenů + 10,00 $/1 milion audio tokenů
- Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 $/1 milion textových tokenů + 20,00 $/1 milion audio tokenů
Standardní modely (ceny založené na charakteru, dostupné bezplatné úrovně)
- Standardní hlasy: zdarma až 4 miliony znaků/měsíc, poté 4 $/1 milion znaků
- WaveNet Voices: Zdarma až 4 miliony znaků/měsíc, poté 4 $/1 milion znaků
- Neural2 Voices: Zdarma až 1 milion znaků/měsíc, poté 16 $/1 milion znaků
- Polyglot (náhled): zdarma až 1 milion znaků/měsíc, poté 16 $/1 milion znaků
- Chirp 3: HD Voices: Zdarma až 1 milion znaků/měsíc, poté 30 $/1 milion znaků
- Chirp 3: HD (vyšší úroveň): Žádná bezplatná úroveň, 60 $/1 milion znaků
- Studio Voices: Zdarma až 1 milion znaků/měsíc, poté 160 $/1 milion znaků
Hodnocení a recenze služby Google Cloud Text-to-Speech
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Toto říká uživatel G2:
Syntéza hlasu poskytuje konzistentní a přirozené výsledky v různých jazycích, s obzvláštní silou v indických jazycích. Nastavení nasazení je jednoduché, protože integrace API vyžaduje minimální konfiguraci. Kvalita výstupu zůstává spolehlivá i při velkém zatížení systému. Latence je tak nízká, že lze systém používat v produkčním prostředí bez nutnosti dalšího ukládání do vyrovnávací paměti.
Co říkají skuteční uživatelé o službě Google Cloud Text-to-Speech?
Toto říká uživatel G2:
Toto říká uživatel G2:
Syntéza hlasu poskytuje konzistentní a přirozené výsledky v různých jazycích, s obzvláštní silou v indických jazycích. Nastavení nasazení je jednoduché, protože integrace API vyžaduje minimální konfiguraci. Kvalita výstupu zůstává spolehlivá i při velkém zatížení systému. Latence je tak nízká, že lze systém používat v produkčním prostředí bez nutnosti dalšího ukládání do vyrovnávací paměti.
Syntéza hlasu poskytuje konzistentní a přirozené výsledky v různých jazycích, s obzvláštní silou v indických jazycích. Nastavení nasazení je jednoduché, protože integrace API vyžaduje minimální konfiguraci. Kvalita výstupu zůstává spolehlivá i při velkém zatížení systému. Latence je tak nízká, že lze systém používat v produkčním prostředí bez nutnosti dalšího ukládání do vyrovnávací paměti.
8. Microsoft Azure Text to Speech (nejlepší pro podnikové aplikace vyžadující globální jazykové pokrytí a vlastní hlasy)
Globální podniky často čelí fragmentaci dodavatelů při obsluhování mezinárodních trhů. Azure Text to Speech tento problém řeší nabídkou hlasů, které fungují v různých jazycích a integrují se do stávající infrastruktury Microsoftu.
Microsoft Azure TTS nabízí více než 400 neuronových hlasů ve více než 140 jazycích. Díky tomuto pokrytí již není nutné kombinovat více poskytovatelů TTS. Custom Neural Voice vám umožňuje vytvářet vlastní hlasy AI zaznamenáváním trénovacích dat a nasazením modelu výhradně pro vaše aplikace.
Speech Studio poskytuje vizuální rozhraní pro ladění výslovnosti a testování hlasů bez nutnosti psát kód. Tato flexibilita je cenná pro organizace s různými technickými schopnostmi.
Nejlepší funkce Microsoft Azure Text to Speech
- Trénujte hlasy AI na svých vlastních nahrávkách a vytvořte si vlastní hlasy pro vaši organizaci.
- Upravte výslovnost a zobrazte náhled SSML bez psaní kódu.
- Vylepšete zvukové soubory pro profesionální výstup
Výhody a nevýhody služby Microsoft Azure Text to Speech
Výhody:
- Hluboké neuronové sítě činí syntetizované hlasy téměř k nerozeznání od lidských nahrávek, což snižuje únavu při poslechu během interakcí s AI.
- Azure nyní nabízí syntézu mluvících avatarů, spojení Custom Neural Voice s video avatarem pro zákaznický servis a e-learning.
- Podporuje soubory delší než 10 minut asynchronně prostřednictvím API pro dávkovou syntézu.
Nevýhody:
- Custom Neural Voice vyžaduje značné množství trénovacích dat a čas na nastavení.
- Složitost může být pro týmy, které potřebují pouze základní TTS, příliš náročná.
- Cenová struktura vyžaduje pečlivé plánování pro použití ve velkém objemu.
Ceny služby Microsoft Azure Text to Speech
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Microsoft Azure Text to Speech
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatel sdílí své zkušenosti na G2:
Díky tomu je velmi snadné přejít od prostého textu k opravdu přirozeně znějící řeči. SDK a REST API jsou velmi jednoduché, stačí si vzít klíč, zadat koncový bod a za pár minut už mluvíte. Líbí se mi, že podporuje mnoho jazyků a neurální hlasy znějí skutečně lidsky, ne roboticky. SSML je příjemným bonusem, když potřebujete upravit rychlost nebo přidat pauzy, a možnost vlastního hlasu je skvělá, pokud chcete mít svůj vlastní značkový hlas.
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Azure Text to Speech?
Uživatel sdílí své zkušenosti na G2:
Uživatel sdílí své zkušenosti na G2:
Díky tomu je velmi snadné přejít od prostého textu k opravdu přirozeně znějící řeči. SDK a REST API jsou velmi jednoduché, stačí si vzít klíč, zadat koncový bod a za pár minut už mluvíte. Líbí se mi, že podporuje mnoho jazyků a neurální hlasy znějí skutečně lidsky, ne roboticky. SSML je příjemným bonusem, když potřebujete upravit rychlost nebo přidat pauzy, a možnost vlastního hlasu je skvělá, pokud chcete mít svůj vlastní značkový hlas.
Díky tomu je velmi snadné přejít od prostého textu k opravdu přirozeně znějící řeči. SDK a REST API jsou velmi jednoduché, stačí si vzít klíč, zadat koncový bod a za pár minut už mluvíte. Líbí se mi, že podporuje mnoho jazyků a neurální hlasy znějí skutečně lidsky, ne roboticky. SSML je příjemným bonusem, když potřebujete upravit rychlost nebo přidat pauzy, a možnost vlastního hlasu je skvělá, pokud chcete mít svůj vlastní značkový hlas.
9. Descript (nejlepší pro podcastery a editory videa, kteří chtějí textovou úpravu zvuku)
Úprava dabingu poslechem a procházením vlnových forem je pomalá a zdlouhavá. Abychom tento problém vyřešili, Descript vám umožňuje upravovat audio a video úpravou textu.
Nahrajte audio nebo video, získejte automatický přepis a poté upravte přepis, abyste upravili médium. Odstraňte slovo z přepisu a zmizí z nahrávky. Tento proces výrazně urychluje postprodukci pro hostitele podcastů a tvůrce videí.
Zvláštní zmínku si zaslouží funkce klonování hlasu Overdub od Descript. Můžete trénovat model na svém hlasu a poté zadávat nová slova, která budou vyslovena vaším hlasem.
Platforma také zahrnuje nahrávání obrazovky a přepis, takže zvládne celý pracovní postup od nahrávání až po export.
Nejlepší funkce Descript
- Vyberte si z modelů Claude, Gemini a GPT podle složitosti úkolu.
- Identifikujte a odstraňte „um“, „uh“ a další výplňová slova jedním kliknutím.
- Překládejte a dabujte videa do více než 39 jazyků s automatickou synchronizací rtů.
Výhody a nevýhody Descriptu
Výhody:
- Odstraňuje šum na pozadí a vylepšuje kvalitu hlasu bez nutnosti drahých mikrofonů nebo zvukové izolace.
- Overdub šetří značné množství času při přehrávání
- Opravte nesprávně vyslovené slovo nebo nesprávný zvuk pouhým zadáním textu.
Nevýhody:
- Kvalita dabingu neodpovídá specializovaným platformám TTS.
- Přesnost přepisu se liší v závislosti na kvalitě zvuku.
- Omezené pokročilé funkce pro úpravu videa
Ceny Descript
- Hobbyista: 24 $/uživatel/měsíc
- Tvůrce: 35 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 65 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Jsem zvyklý editovat v iMovie a programech jako Final Cut, vyzkoušel jsem dokonce i základní CapCut, ale díky tomuto programu je editace stejně snadná jako editace dokumentu! A je také velmi rychlý. Líbí se mi, že mohu klipy proměnit v „Cold Opens“ zkopírováním textu z jedné části do horní části skriptu, a to skutečně funguje docela dobře.
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Uživatel G2 říká:
Uživatel G2 říká:
Jsem zvyklý editovat v iMovie a programech jako Final Cut, vyzkoušel jsem dokonce i základní CapCut, ale díky tomuto programu je editace stejně snadná jako editace dokumentu! A je také velmi rychlý. Líbí se mi, že mohu klipy proměnit v „Cold Opens“ zkopírováním textu z jedné části do horní části skriptu, a to skutečně funguje docela dobře.
Jsem zvyklý editovat v iMovie a programech jako Final Cut, vyzkoušel jsem dokonce i základní CapCut, ale díky tomuto programu je editace stejně snadná jako editace dokumentu! A je také velmi rychlý. Líbí se mi, že mohu klipy proměnit v „Cold Opens“ zkopírováním textu z jedné části do horní části skriptu, a to skutečně funguje docela dobře.
10. CAMB AI (nejlepší pro rychlé vícejazyčné dabování s automatickou synchronizací rtů)
Dabování video obsahu do více jazyků tradičně vyžaduje hlasové herce, překlady a pečlivé načasování. Je to pomalý a nákladný proces.
CAMB AI tento proces automatizuje pomocí hlasů generovaných umělou inteligencí, které se synchronizují s pohyby rtů původního mluvčího. Hromadné zpracování zvládá velké knihovny obsahu, což umožňuje mediálním společnostem a poskytovatelům e-learningu efektivně dabovat celé katalogy.
Nejlepší funkce CAMB AI
- Pomocí AI upravte zvuk i obraz, aby dabovaný obsah vypadal přirozeně.
- Při dabování do nových jazyků zachovejte původní charakteristiky hlasu mluvčího.
- Dabujte více videí současně a zvyšte tak efektivitu lokalizace.
Výhody a nevýhody CAMB AI
Výhody:
- Výrazně rychlejší dabing ve srovnání s tradičními metodami
- Technologie synchronizace rtů vytváří přirozeněji vypadající lokalizovaný obsah.
- Rozsáhlá jazyková podpora pokrývá prakticky všechny globální distribuční potřeby.
Nevýhody:
- Kvalita dabovaného zvuku se může lišit podle jazyka.
- Méně vhodné pro obsah, kde je rozhodující nuancované hlasové herectví.
- Design zaměřený na API a pokročilé možnosti konfigurace mohou uživatele bez zkušeností s vývojem přetížit.
Ceny CAMB AI
- Zdarma
- Základní funkce: 5 $/měsíc
- Pro: 20 $/měsíc
- Premier: 75 $/měsíc
- Pokročilé: 250 $/měsíc
- Expert: 900 $/měsíc
Hodnocení a recenze CAMB AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Vylepšete pracovní postupy při produkci dabingu pomocí ClickUp
Nejlepší alternativa k Murf AI závisí na tom, v čem vám Murf nestačí. Pokud potřebujete realističtější klonování hlasu, ElevenLabs nebo WellSaid Labs mohou být vhodnější. Pokud vytváříte hlasové funkce do aplikací nebo produktů, Google Cloud Text-to-Speech a Azure dávají větší smysl z hlediska škálovatelnosti a přístupu k API.
Pro mnoho týmů však výzva začíná ještě předtím, než je hlas vůbec vygenerován. Skripty, zpětná vazba a materiály jsou roztroušeny po různých nástrojích, což činí proces produkce obtížněji zvládnutelným než samotnou generaci hlasu.
V tom vyniká ClickUp. Poskytuje vašemu týmu jedno místo, kde můžete psát scénáře, koordinovat recenze, přidělovat práci a přesouvat obsah z návrhu do finální podoby.
Chcete organizovanější způsob řízení hlasových projektů? Vyzkoušejte ClickUp zdarma.
Často kladené otázky (FAQ)
Murf AI nabízí bezplatnou verzi s omezeným počtem minut hlasu a exporty s vodoznakem. Komerční použití bez vodoznaků vyžaduje placené předplatné.
ElevenLabs klade důraz na klonování hlasů a ultrarealistické neuronové hlasy, zatímco Murf AI se zaměřuje na širší knihovnu hlasů s jednoduššími nástroji pro úpravy. Funkce Projects od ElevenLabs lépe zpracovává dlouhé obsahy, ale rozhraní Murf může být přístupnější pro týmy, které s generováním hlasů pomocí AI teprve začínají.
Upřednostněte kvalitu hlasu pro vaše použití, jazykové pokrytí pro vaše publikum, možnosti integrace s vašimi stávajícími nástroji a funkce pro spolupráci, pokud bude obsah vytvářet více členů týmu.
Většina generátorů hlasů AI podporuje více jazyků pro převod textu na řeč, ale skutečné dabování s úpravou načasování a synchronizací rtů vyžaduje specializované platformy, jako jsou ElevenLabs nebo CAMB AI.