Nejlepší šablony pro řízení podnikových projektů, které pomohou vaší společnosti

Založení firmy se může jevit jako náročný úkol.
Je toho příliš mnoho, co je třeba udělat, je to nutné udělat hned a musí to být správně.
Náš tým v ClickUp strávil nespočet hodin zjišťováním klíčových komponent potřebných pro provozování vašeho podnikání.
Aby vaše podnikání vykročilo správnou nohou, podívejte se na naše šablony, které vám pomohou řídit jakýkoli tým v jakémkoli odvětví!
Jedná se o perfektní řešení pro správu podniků všech velikostí, od jednočlenných týmů až po velké společnosti. Naše platforma je pro vás tou správnou volbou.
Zde je několik našich oblíbených šablon, díky kterým bude vaše podnikání v mžiku fungovat:
Finance a účetnictví
Základy podnikání začínají zde. Odkud pocházejí vaše peníze a kam směřují? Sledujte to pomocí našich šablon Pohledávky a závazky!
Lidské zdroje
Máte jasný proces pro přijímání nových zaměstnanců? Skvělé, protože ClickUp vám umožňuje jej snadno nastavit pomocí naší šablony Hiring / Recruitment (Přijímání / Nábor).
Neztrácejte čas opakovaným vytvářením procesu pokaždé, když přijmete nového zaměstnance. Školení může být rychlé a efektivní díky naší šabloněEmployee Onboarding.
Marketing
Kdo je vaše cílová skupina? Jaké kanály použijete k oslovení této cílové skupiny? Jak přesně tyto kanály použijete? Naše šablona Social Media Marketing vám pomůže najít odpovědi na tyto otázky. Pokud se nemůžete rozhodnout, jaká je ta nejlepší vstupní stránka a která funguje nejlépe, proč vyzkoušet jen jednu? Vyzkoušejte naši šablonu A/B Testing, která vám pomůže najít přesně ten nejlepší vzhled.
Prodej
Skvělým marketingem a silným týmem jste vzbudili zájem lidí, jak teď uzavřete obchod? Spravujte špičkový prodejní tým pomocí naší šablony Prodejní tým.
Bonus: Software pro řízení podnikových procesů
Provoz
Získali jste několik věrných zákazníků, kteří nyní potřebují vědět, že máte pevné základy. Kdo se o ně stará? Dejte jim najevo, že vám na nich záleží, a vytvořte bezchybný proces zákaznického servisu pomocí naší šablony „správa zákaznického servisu“!
Všechny týmy jsou na místě, nyní je čas na expanzi. Jaký lepší způsob, jak zajistit zvládnutelný, organický růst společnosti, než s naší šablonou Business Growth?
Není důvod se během tohoto procesu trápit. My se o vše postaráme! Navštivte ClickUp.com a zjistěte, co dalšího pro vás můžeme udělat!