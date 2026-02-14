Jak AI super agenti podporují vývojářské týmy v roce 2026

Většina vývojářských týmů již pocítila limity dnešních nástrojů umělé inteligence.
Asistenti pro kódování mohou rychle generovat úryvky, ale nesnižují skutečné úzké místo v dodávce softwaru: koordinaci. Psaní kódu je málokdy pomalá část. Recenze, testy, dokumentace, nasazení a koordinace mezi týmy jsou oblasti, kde se práce zastavuje.
Tato koordinace se stále odehrává napříč nespojenými nástroji, které vlastní různí lidé a které jsou ručně spojovány dohromady.
S tím, jak se do pracovního postupu přidává stále více nástrojů AI, se problém často zhoršuje. Každý asistent zpracovává úzký úkol, ale vývojáři musí spravovat kontext napříč svým editorem, sledovačem úkolů, dokumenty a chatem. Režijní náklady zůstávají pevně v rukou lidí.
Super agenti AI jsou navrženi tak, aby tuto mezeru vyplnili, nikoli tím, že jsou lepšími programátory, ale tím, že přebírají odpovědnost za koordinační práci související s kódem. Podívejme se, jak podporují vývojářské týmy!
Co jsou AI super agenti ve vývoji softwaru?
Super agenti AI představují jiný typ agentního operačního modelu.
Místo jednoho agenta, který reaguje na podněty, se systém super agentů skládá z více specializovaných agentů, kteří spolupracují v rámci pracovního postupu. Každý agent má definovanou roli, sdílený kontext a schopnost jednat autonomně v rámci jasně stanovených hranic.
Tento rozdíl je pro softwarové týmy důležitý. Funkce se totiž nezpozdí proto, že nebyl napsán kód. Zpoždění nastávají proto, že nebyly sledovány závislosti, recenze se zastavily, dokumentace zaostávala nebo se ztratila rozhodnutí mezi týmy.
Super agenti jsou vytvořeni tak, aby fungovali po celou dobu životního cyklu. Například systém super agentů může přijmout jednu žádost o funkci a koordinovat celý proces:
- Jeden agent vypracuje návrh implementačního plánu.
- Další píše počáteční kód na základě plánu.
- Třetí agent generuje jednotkové a integrační testy.
- Čtvrtý aktualizuje uživatelskou dokumentaci tak, aby odrážela novou funkci.
Celý tento proces je řízen lidským vývojářem, který působí jako supervizor, nikoli jako manuální operátor.
To však funguje pouze v případě, že agenti nejsou slepí. Selhávají, když je váš kód na GitHubu, vaše úkoly jsou v jiném nástroji a vaše dokumentace je ve třetím nástroji.
Výzkum potvrzuje náklady. Podle průzkumu společnosti Pryon 70 % vedoucích pracovníků podniků uvádí, že zaměstnanci ztrácejí více než hodinu denně pouhým vyhledáváním informací.
Konvergované AI pracovní prostředí řeší tento problém na systémové úrovni. Když jsou úkoly, dokumenty, konverzace a rozhodnutí pohromadě, mohou agenti pracovat se stejným povědomím o situaci jako týmy, které podporují.
Proč týmy agentů AI překonávají řešení s jedním agentem
Je rozumné se ptát, proč jeden vysoce schopný AI asistent nestačí. Problémem je, že řešení s jedním agentem narážejí na limit svých schopností.
Všeobecná umělá inteligence, která je nucena přepínat mezi psaním kódu, kontrolou žádostí o stažení a přípravou poznámek k vydání, bude při každém úkolu vždy jen průměrná. Kvalita jejích výstupů se zhoršuje s rostoucí složitostí vašich požadavků, takže váš tým musí uklízet nepořádek.
Systémy s více agenty řeší tento problém specializací.
Zatímco jeden agent píše testy, druhý může aktualizovat seznam změn. Tím se vašim vývojářům uvolní ruce, aby se mohli soustředit na architekturu na vysoké úrovni a řešení problémů, místo aby prováděli každý krok ručně. Nevýhodou je, že to vyžaduje sofistikovanější infrastrukturu.
Tato úroveň paralelního provádění zkracuje dobu trvání projektu, ale ještě větším přínosem je soudržnost. Agenti potřebují sdílenou kontextovou vrstvu, aby nedocházelo k duplicitě práce nebo přepisování vzájemných pokroků.
V ClickUp je každý super agent navržen pro úzkou funkci. Například Codegen Agent se zaměřuje výhradně na implementaci. Pracuje na základě jasně definovaného úkolu, rozumí souvisejícím dokumentům a zůstává v rámci psaní kódu. Nekontroluje vlastní výstupy ani nerozhoduje o připravenosti k vydání.
Toto oddělení je záměrné.
Zatímco agent Codegen implementuje změnu, ostatní agenti mohou pracovat paralelně. Jeden může generovat jednotkové a integrační testy. Jiný může aktualizovat dokumentaci. Další může odhalovat rizika nebo překážky. To vše se děje ve stejném sdíleném kontextu.
Hlavní výhody super agentů AI pro vývojové týmy
Super agenti AI přinášejí největší hodnotu, když fungují v rámci jednotného systému, nikoli jako soubor izolovaných nástrojů. Tyto výhody se sčítají a vedou k významnému zlepšení rychlosti, kvality a spolupráce vašeho vývojového týmu.
Rychlejší vývojové cykly a méně přepracování
Váš sprint je narušen známými překážkami – kritická revize kódu čeká několik dní v něčí frontě nebo je těsně před vydáním nalezena závažná chyba, která vyžaduje přepracování na poslední chvíli. Tyto zpoždění jsou frustrující a posouvají vaše termíny. Super agenti eliminují čekání.
Agent může poskytnout počáteční recenzi kódu během několika minut od otevření žádosti o stažení. Jiný agent může identifikovat potenciální chyby nebo nejasnosti v požadavcích ještě předtím, než je napsána jediná řádka kódu. Tento „shift-left“ přístup ke kvalitě odhaluje problémy v rané fázi, kdy je jejich oprava levná a snadná.
- Automatizované recenze prvního průchodu: Agenti označují běžné problémy s formátováním a stylem, čímž uvolňují lidské recenzenty, aby se mohli soustředit na logiku a architekturu.
- Paralelní provádění úkolů: Testovací agent a dokumentační agent mohou pracovat na stejné funkci současně, což zkracuje celkovou dobu dodání.
- Okamžité vyhledávání kontextu: Agenti mohou bez ručního vyhledávání načíst relevantní technické specifikace, minulá rozhodnutí z poznámek ze schůzek a související úryvky kódu.
💡Tip pro profesionály: Můžete přestat honit kolegy za recenzemi a nechat AI postarat se o první kolo. Spouštějte pracovní postupy agentů automaticky pomocí ClickUp Automations.
Když se stav úkolu změní na „Připraveno k recenzi“, agent může okamžitě zahájit analýzu a zveřejnit výsledky přímo v komentářích k úkolu, čímž se veškerý kontext uchová na jednom místě.
Vylepšená kvalita a konzistence kódu
Kvalita kódu je často pohyblivým cílem a může působit nejednotně.
Práce jednoho vývojáře je vždy čistá a dobře zdokumentovaná, zatímco práce jiného je trochu uspěchaná. Existují stylové příručky, ale v časové tísni se na ně často zapomíná, což vede k neuspořádané a těžko udržovatelné kodové základně.
Super agenti AI fungují jako neúnavní strážci kvality vašeho týmu. Ke každé revizi a aktualizaci dokumentace přistupují se stejnou přísností a vytvářejí tak základnu kvality, která v průběhu času zlepší celou vaši kodovou základnu.
To neznamená, že můžete propustit své seniorní vývojáře. Agenti jsou skvělí v porovnávání vzorů a prosazování pravidel, ale postrádají kreativní řešení problémů a architektonickou moudrost zkušeného člověka. Nejlepších výsledků dosáhnete spojením konzistence agentů s lidskou odborností.
📖 Číst více: Jak komunikujete a sdílíte nápady s členy týmu?
Lepší komunikace a koordinace mezi týmy
Jsou vaši vývojáři neustále vyrušováni z hluboké práce?
Důvodem může být:
- Produktoví manažeři potřebují aktualizace stavu
- Designéři chtějí vidět, jak jsou jejich návrhy implementovány.
- QA žádá o kontext ohledně nedávných změn.
Tato komunikační zátěž je hlavním zdrojem rozptýlení kontextu. Jedná se o scénář, ve kterém týmy ztrácejí hodiny hledáním informací potřebných k výkonu své práce, přepínáním mezi aplikacemi, hledáním souborů a opakováním aktualizací na více platformách – a to snižuje produktivitu, protože znalostní pracovníci tráví dvě hodiny týdně e-maily, které by mohly eliminovat nástroje AI.
Super agenti mohou fungovat jako překladatelé mezi různými týmy. Mohou shrnout technický pokrok pro netechnické zúčastněné strany, označit změny uživatelského rozhraní, které mají dopad na tým designérů, a generovat srozumitelné testovací scénáře pro kontrolu kvality. Díky tomu jsou všichni v souladu, aniž by docházelo k přerušování práce vývojářů.
To funguje pouze v případě, že agenti mají přístup k konverzacím. Pokud se rozhodnutí přijímají v kanálu Slack, stav se sleduje v projektovém nástroji a požadavky jsou uloženy v samostatném dokumentu, agent nemá možnost si vytvořit ucelený obraz. Nakonec musí žádat lidi o informace, které jsou roztříštěné po celé organizaci.
🚀 Výhoda ClickUp: Přestaňte nekonečně hledat kontext. Agenti mají přístup k celé historii komunikace v komentářích a chatu ClickUp přímo vedle úkolů a dokumentů, ke kterým se vztahují v ClickUp. Když agent vytvoří aktualizaci projektu, ví, co bylo projednáno, jaké překážky byly vzneseny a jaká rozhodnutí byla učiněna, a to vše bez nutnosti cokoli znovu vysvětlovat.
Jak vývojářské týmy používají superagenty AI v praxi
Zde je návod, jak může váš vývojový tým skutečně využívat super agenty AI v každodenních pracovních postupech.
Zde je návod, jak může váš vývojový tým skutečně využívat super agenty AI ve svých každodenních pracovních postupech. 🛠️
Automatizace revizí kódu a testování
V okamžiku, kdy vývojář otevře žádost o stažení, váš pracovní postup často uvízne v čekání na lidského recenzenta. Toto ruční předávání je pomalé a často se zaměřuje na triviální věci, jako je formátování, místo na složitou logiku. To je ideální úkol pro softwarového agenta s umělou inteligencí.
Když je otevřen pull request, agent může automaticky analyzovat kód podle kontrolních seznamů pro revizi kódu vašeho týmu, zkontrolovat běžné bezpečnostní chyby a ověřit, že se nezmenšilo pokrytí testů. Agent poté zveřejní své zjištění jako počáteční recenzi, což umožňuje lidským recenzentům soustředit se na složitější aspekty kódu.
Agenti mohou také navrhovat testovací případy na základě změn v kódu, které pokrývají jak očekávané chování, tak potenciální okrajové případy. Vaši vývojáři pak mohou tyto testy zkontrolovat a vylepšit, místo aby je psali od začátku.
📮 ClickUp Insight: 24 % pracovníků tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v tom, aby se věnovali smysluplnější práci, a dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou dostatečně využívány. To znamená, že téměř polovina pracovníků se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem pomocí snadno nastavitelných AI agentů, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, AI agent ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením zpráv o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro vytváření zpráv ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Správa dokumentace a sdílení znalostí
Znáte problémy spojené s zastaralou dokumentací. Nový člen týmu se snaží postupovat podle instalačního průvodce, ale zjistí, že je rok starý a zavádějící.
Důvod kritického architektonického rozhodnutí se často navždy ztratí, když osoba, která jej učinila, opustí společnost.
Agentický vývoj softwaru pomáhá tento problém vyřešit. Super agenti mohou sledovat změny v kódu a automaticky označovat dokumentaci, která potřebuje aktualizovat. Mohou dokonce za vás připravit návrhy aktualizací, aby vaše dokumentace API a uživatelské příručky byly vždy v souladu s vaším produktem.
Ještě důležitější je, že agenti mohou zachytit „proč“. Mohou syntetizovat rozhodnutí učiněná v komentářích k úkolům, poznámkách z jednání a vláknech s recenzemi kódu do prohledávatelné znalostní báze.
💡Pro Tip: Poskytněte svému týmu jediný zdroj pravdivých informací pomocí ClickUp Docs a ClickUp Brain. Protože veškerá vaše práce, konverzace a znalosti jsou na jednom místě, ClickUp Brain může okamžitě najít odpověď, když se vývojář zeptá: „Proč jsme zvolili tuto databázovou technologii?“ Může vyhledat původní diskusi, dokument o rozhodování a úkoly související s implementací.
Zefektivnění DevOps a nasazovacích pracovních postupů
Vaše implementační pipeline je složitý stroj s mnoha pohyblivými částmi.
Sledování stavu sestavení, poskytování testovacích prostředí a správa rollbacků často vyžadují ruční zásahy, které jsou pomalé a náchylné k chybám. Toto je další oblast, kde mohou agenti AI pro vývoj softwaru poskytnout obrovskou podporu.
Super agenti mohou koordinovat celý váš DevOps nasazovací proces. Mohou sledovat stav sestavení, automaticky připravit nové prostředí pro testování a dokonce spravovat vrácení zpět, pokud monitorování po nasazení zjistí problém.
Během výpadku mohou agenti pomoci snížit metriky devops, jako je průměrná doba řešení (MTTR), shromažďováním diagnostických informací, informováním technika v pohotovosti a vytvořením návrhu zprávy o incidentu. Tím se automatizuje chaotická fáze shromažďování informací při reakci na incident, takže se váš tým může soustředit na opravu.
💡Pro tip: Poskytněte celé své organizaci přehled o těchto procesech pomocí dashboardů ClickUp. Vaši AI agenti mohou automaticky sledovat a zaznamenávat informace z těchto dashboardů, takže všichni zúčastnění budou informováni, aniž by byl vyrušován jediný vývojář.
Jak integrovat AI superagenty do vašeho vývojového workflow
Prvním a nejdůležitějším krokem je konsolidace vaší práce do jednotného systému.
Při integraci postupujte podle přístupu „plazit se, chodit, běhat“:
- Procházení: Začněte s jednoúčelovým agentem pro úkoly s vysokým objemem a nízkým rizikem, jako je formátování kódu nebo kontrola nefunkčních odkazů v dokumentaci.
- Walk: Zaveďte koordinaci mezi dvěma agenty v souvisejícím pracovním postupu, například tak, že agent pro recenze předá své zjištění agentovi pro generování testů.
- Spusťte: Nasadit plně koordinovaný systém agentů, který zvládne celý proces, od požadavku na funkci až po nasazení.
Zní to jednoduše, že? A je to tak jednoduché, pokud mají vaši agenti kontext.
Aby agenti mohli efektivně pracovat, potřebují přístup ke společným znalostem vašeho týmu – vašim standardům kódování, architektonickým principům a historii rozhodování. To vyžaduje, abyste se záměrně věnovali správě znalostí.
Můžete se vyhnout náročnému integračnímu úsilí tím, že přijmete konvergované AI pracovní prostředí, které je navrženo pro propojené agentické pracovní postupy.
Přesně k tomu je určen ClickUp Accelerator for Product & Engineering .
Místo toho, aby týmy musely vše konfigurovat od nuly, Accelerator vám nabízí hotové nastavení vytvořené speciálně pro produktové a inženýrské pracovní postupy. Začínáte s plně konvergovaným pracovním prostorem AI, kde jsou již propojeny vaše dokumenty, úkoly, chat, dashboardy a sprintová data. Navíc je zde ClickUp Brain, inteligentní vrstva, která rozumí tomu, jak vaše práce do sebe zapadá.
Získáte sadu předem připravených super agentů navržených pro skutečnou práci na produktech a vývoji, nikoli pro demonstrace.
- Agenti, kteří dokážou proměnit dokončené sprintové úkoly ve strukturované poznámky k vydání.
- Agenti, kteří shrnují průběh sprintu, překážky a rizika pro zúčastněné strany bez dalšího statusového jednání.
- Agenti, kteří přijímají požadavky na nové funkce a syntetizují je do jasného, sladěného přehledu funkcí s využitím stávajícího kontextu úkolů.
Protože tito agenti běží uvnitř ClickUp, pracují s živými sprintovými daty, skutečnými diskusemi a reálným vlastnictvím. Žádný export. Žádné opakované dotazování. Žádné opakované vysvětlování, jak váš tým funguje.
Cílem není přidat více umělé inteligence. Cílem je odstranit překážky z práce, kterou již děláte. ClickUp Accelerator zajistí, že vaše systémy budou držet krok.
Podívejme se, jak můžete s ClickUpem vytvořit pracovní postup crawl-walk-run (plazit se, chodit, běhat)!
Krok 1: Automaticky vyčistěte příchozí práci
Většina problémů nastává ještě předtím, než vývojář začne psát kód. Nejasné požadavky. Chybějící kontext. Dlouhé vlákna komentářů, které vysvětlují „proč“, ale nikdy nejsou shrnuty.
V ClickUp tento pracovní postup obvykle začíná úkolem.
Přijde požadavek na funkci. Stane se z něj úkol ClickUp s popisem, kritérii přijetí a připojeným diskusním vláknem. Tento jediný úkol je jednotkou, se kterou agenti pracují.
Zde může agent vykonávat jednu jednoduchou úlohu: normalizovat požadavek.
Když je vytvořen nový úkol týkající se nové funkce, agent zkontroluje chybějící pole, shrne dosavadní diskusi a označí mezery v kritériích přijatelnosti. Pokud něco důležitého chybí, objeví se to ještě předtím, než úkol dosáhne stavu „Probíhá“. Vývojáři přestanou fungovat jako překladatelé a začnou pracovat s jasnějšími vstupy.
Krok 2: Udržujte práci v pohybu prostřednictvím recenzí a předávání
Jakmile se úkol přesune do fáze vývoje, zpoždění obvykle vznikají při předávání. Vaše recenze mohou zůstat nepřidělené nebo se při změnách stavu ztratí kontext.
V ClickUp mohou agenti na tyto přechody reagovat.
Když se úkol přesune do stavu „Připraveno k recenzi“, agent přiřadí správného recenzenta na základě pravidel vlastnictví, přidá kontrolní seznam vycházející ze standardů vašeho týmu a informuje příslušný kanál. Pokud úkol zůstává v recenzi příliš dlouho, je označen, než se stane překážkou.
Krok 3: Odhalte rizika, než se stanou problémem
V průběhu práce se problémy málokdy objevují najednou. Tiše se hromadí. Příliš mnoho úkolů pro jednoho inženýra. Opakované přetahování se o stejný typ ticketu. Funkce, které se stále odkládají, sprint za sprintem.
Protože ClickUp propojuje úkoly, stavy, časové osy a vlastnictví, mohou agenti sledovat systém, nejen jednotlivé položky.
Místo toho, aby někdo procházel dashboardy, můžete se zeptat:
- Co se tento týden zaseklo v recenzi?
- Které funkce jsou v poslední době populární?
- Kde přetěžujeme stejné lidi?
Odpovědi pocházejí z živých dat o pracovních postupech, nikoli z ručně vypracovaných zpráv.
Krok 4: Uzavřete smyčku po dodání práce
Po nasazení se získané zkušenosti nikdy nevrátí zpět do systému.
Agenti, jako je Sprint Review Summarizer nebo Release Note Writer, mohou pomoci i zde.
Shromažďují změny, zaznamenávají rozhodnutí z diskusí o vydání a připojují tento kontext zpět k úkolu nebo dokumentu. Až se příště objeví podobná funkce, bude již k dispozici odůvodnění.
Takto se systémy postupem času stávají chytřejšími, místo aby se po každém sprintu resetovaly.
Proč to funguje konkrétně v ClickUp
Agenti pracují pouze tehdy, když mají přehled o celé situaci.
V ClickUp jsou úkoly, dokumenty, komentáře, časové osy a oprávnění již propojeny. Agenti zdědí stejná pravidla přístupu jako váš tým a pracují ve stejné struktuře. Není třeba spojovat kontexty nebo udržovat křehké integrace.
Výsledek je nenápadný, ale významný:
- Méně zpráv typu „můžete to aktualizovat?“
- Čistší lístky
- Hladší recenze
- Méně mentální zátěže
AI přestává být samostatnou iniciativou a začíná být součástí samotného pracovního postupu, který se tím stává lehčím. Podívejte se na celý pracovní postup zde. 👇🏼
Časté chyby při zavádění AI agentů do vývoje softwaru
Zavedení AI agentů může změnit váš pracovní postup, ale mnoho týmů narazí hned na začátku.
Zde jsou nejčastější úskalí, kterým je třeba se vyhnout. 👀
- Nasazení agentů napříč fragmentovanými nástrojovými řetězci: To je hlavní důvod, proč iniciativy v oblasti agentické AI selhávají. Pokud vaši agenti musí hledat kontext napříč několika nespojenými systémy, způsobí více chaosu než užitku. Nejprve musíte vyřešit problém s rozptýlením práce.
- Očekávání, že agenti budou činit rozhodnutí nebo nahradí lidský úsudek: Agenti jsou neuvěřitelně výkonní při zpracování opakujících se, vzorových úkolů, ale nemohou nahradit lidskou kreativitu a zkušenosti. Nežádejte agenta, aby řešil nové obchodní problémy nebo interpretoval složitou architekturu vývoje softwaru.
- Vynechání fáze budování kontextu: Nemůžete očekávat, že agent automaticky zná specifické konvence kódování nebo architektonické preference vašeho týmu. Tento kontext musíte poskytnout sami tím, že zdokumentujete své standardy na místě, ke kterému mají agenti přístup.
- Automatizace všeho najednou: Nesnažte se automatizovat vše najednou. Začněte s malým, dobře definovaným a nízkorizikovým pracovním postupem. To vám umožní učit se a iterovat bez rizika závažného selhání, které by mohlo vaši organizaci odradit od této technologie.
- Ignorování výstupů agentů: Agenti se učí a zlepšují díky zpětné vazbě. Pokud váš tým pouze schvaluje vše, co agent vytvoří, přicházíte o důležitou příležitost vylepšit jeho výkon a odhalit chyby, než se stanou většími problémy.
📖 Číst více: Společný vývoj softwaru pro zlepšení dodávek
Porazte super agenty s ClickUp!
Super agenti AI automatizují koordinační náklady, které v současné době brzdí váš tým. Mohou zpracovávat recenze, spravovat dokumentaci a zefektivňovat komunikaci, ale pouze pokud mají přístup k jednotnému zdroji informací.
Platforma, na které pracujete, je tedy důležitější než jednotliví agenti, které nasazujete.
Super agenti vržení do roztříštěného ekosystému nesouvislých nástrojů pouze zesílí stávající chaos. Úspěšné jsou týmy, které nejprve vyřeší problém roztříštěnosti kontextu konsolidací své práce do jediného, sjednoceného pracovního prostoru.
Investicí do správné platformy dnes se připravujete na využití stále výkonnějších agentních systémů umělé inteligence. Jste připraveni poskytnout svým agentům umělé inteligence kontext, který potřebují k úspěchu?
Začněte s ClickUp zdarma a podívejte se, jak konvergované pracovní prostředí může změnit možnosti agentického vývoje.
Často kladené otázky
Tradiční asistenti pro kódování jsou jako kalkulačky pro kód; reagují na jednorázové výzvy izolovaně. Super agenti jsou spíše jako virtuální projektoví manažeři, kteří koordinují tým specializovaných AI schopností, aby autonomně prováděli složité, vícestupňové pracovní postupy.
Ne, agenti podporují váš tým, nenahrazují ho. Vynikají v řešení opakujících se úkolů založených na pravidlech, ale postrádají kreativní úsudek a strategické myšlení potřebné pro řešení složitých problémů a architektonický design.
Měli byste dbát na přístup agentů k citlivému kódu a přihlašovacím údajům, na to, jak základní modely umělé inteligence zpracovávají vaše data, a na možnost kontrolovat akce agentů. Před nasazením agentů do produkčních systémů je zásadní vyhodnotit bezpečnostní a soukromí platformy.