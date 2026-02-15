Jak fungují znalosti společnosti v ChatGPT (+ alternativy)

Týmy každý týden ztrácejí hodiny hledáním rozhodnutí, souborů a aktualizací stavu roztroušených po různých aplikacích na pracovišti. Náklady jsou reálné: pomalejší provádění, duplicitní práce a neustálé přerušování, které odvádí pozornost zaměstnanců.
ChatGPT Company Knowledge od OpenAI pomáhá propojením ChatGPT s nástroji na pracovišti, takže týmy mohou klást otázky v přirozeném jazyce a získávat odpovědi založené na interních zdrojích s citacemi. Tato příručka vysvětluje, jak to funguje, porovnává to s ClickUp Enterprise Search a poskytuje jasný návod, jak vybrat správný přístup pro váš pracovní postup a sadu nástrojů.
Co je ChatGPT Company Knowledge?
Potřebujete odpověď, o které víte, že existuje někde v digitálním vesmíru vaší společnosti – který nyní zahrnuje v průměru 101 různých aplikací SaaS –, ale je skrytá. Je ve vlákně Slacku? V dokumentu Google Doc? V aktualizaci projektu? Čas, který ztrácíte jen tím, že hledáte, kde hledat, je obrovskou ztrátou produktivity a zastaví vaši práci kvůli jednoduché otázce. A nejhorší na tom je smyčka „falešných startů“: otevřete tři aplikace, vyhledáte nesprávné termíny, najdete zastaralou verzi a nakonec se stejně někoho zeptáte.
Jedná se o problém rozptýlení kontextu – týmy ztrácejí hodiny hledáním informací v nesouvislých aplikacích, pátráním po souborech a opakováním aktualizací na více platformách – a přesně to má vyřešit konvergovaný AI pracovní prostor – jediná bezpečná platforma, kde projekty, dokumenty, konverzace a analytika existují společně s AI zabudovanou jako inteligentní vrstva – jako je ClickUp. Jednoduše řečeno: méně míst, kde se mohou informace skrývat, znamená méně míst, kde je třeba hledat.
ChatGPT Company Knowledge je podniková funkce OpenAI, která propojuje rozhraní ChatGPT s aplikacemi na vašem pracovišti. Umožňuje vám a vašemu týmu klást otázky v běžné angličtině a získávat odpovědi generované umělou inteligencí přímo z dat vaší společnosti. Je navržena speciálně pro předplatitele plánů ChatGPT Business, Enterprise a Edu. Představte si ji jako „ChatGPT, ale zaměřený na vaše interní systémy namísto otevřeného internetu“.
Ukončí nekonečné ruční vyhledávání. Místo prohledávání několika nástrojů stačí položit jednu otázku a získáte kontextovou odpověď s jasnými odkazy na původní zdrojové dokumenty. Respektuje také stávající oprávnění, takže uvidíte pouze informace, ke kterým již máte přístup. To je důležité, protože zabraňuje tomu, aby se „užitečná AI“ proměnila v „ups, právě jsem odhalil důvěrný dokument“.
Jak funguje ChatGPT Company Knowledge?
Na vysoké úrovni má znalost společnosti tři kroky: připojte své nástroje, indexujte svůj obsah a poté klást otázky s aktivovaným režimem znalosti společnosti. Pracovní postup je přímočarý. Správce ve vaší organizaci začne připojením vašich pracovních aplikací k ChatGPT pomocí předem připravených datových konektorů.
Pro všechny nepodporované nebo na míru vytvořené interní nástroje může váš IT tým vytvořit vlastní konektory MCP (Model Context Protocol). Jedná se o cestu „přineste si vlastní konektor“ pro interní systémy, specializované aplikace nebo proprietární databáze.
Abychom lépe porozuměli technologii, na které je založena znalost společnosti, vysvětluje toto video základní principy toho, jak ChatGPT zpracovává dotazy a odpovídá na ně:
Po připojení umožňuje Company Knowledge ChatGPT prohledávat schválené aplikace na pracovišti a načítat relevantní informace, když jej povolíte pro chat.
Je navržen tak, aby respektoval stávající oprávnění z těchto aplikací, takže uživatelé vidí pouze informace, ke kterým již mají oprávnění pro přístup.
Chcete-li položit otázku, spusťte nový chat a v okně pro psaní zpráv vyberte možnost Company Knowledge (nebo ji povolte v nabídce nástrojů v existující konverzaci). Odtud můžete položit svou otázku v běžné angličtině. ChatGPT poté prohledá připojené zdroje a vrátí syntetizovanou odpověď s odkazy na podkladové dokumenty nebo zprávy, abyste mohli ověřit, odkud informace pocházejí.
Protože Company Knowledge používá k interpretaci vašich zadání rozsáhlý jazykový model, dokáže zpracovat dotazy v přirozeném jazyce, které jsou širší než vyhledávání podle klíčových slov, včetně otázek, které vyžadují kontrolu více systémů.
OpenAI také popisuje, že je schopen provádět více vyhledávání, porovnávat zdroje za účelem řešení protichůdných detailů a používat filtrování podle data pro časově citlivé otázky, jako například „Co jsme rozhodli po poslední bezpečnostní kontrole?“ nebo „Co se změnilo od lednového spuštění?“
Jedna nevýhoda: když je funkce Company Knowledge zapnutá, ChatGPT nemůže procházet web ani vytvářet grafy a obrázky v téže konverzaci, protože se soustředí na vytváření odpovědí založených na vašich připojených interních zdrojích a citacích.
ChatGPT Company Knowledge vs. ClickUp v kostce
Než se pustíme do podrobnějšího rozboru, zde je stručné srovnání. To je užitečné, pokud již znáte realitu svého týmu: „pracujeme s 12 nástroji“ vs. „chceme mít jedno místo, kde budeme pracovat“.
|Funkce / Kategorie
|ClickUp
|Znalosti společnosti ChatGPT
|Vyhledávání založené na umělé inteligenci
|ClickUp Brain s propojeným vyhledáváním – vyhledává v úkolech, dokumentech, komentářích a integrovaných aplikacích třetích stran pomocí umělé inteligence, která rozumí kontextu a dotazům v přirozeném jazyce.
|Vyhledávání založené na GPT-5 napříč propojenými aplikacemi na pracovišti (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub atd.) s kontextovými odpověďmi a citacemi zdrojů.
|Datové konektory
|Více než 1 000 nativních integrací, včetně Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot a vlastních API připojení.
|Předem připravené konektory pro Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp a další. K dispozici jsou také vlastní konektory MCP.
|Přístup k pracovnímu prostoru
|Konvergované AI pracovní prostředí – projekty, dokumenty, chat a AI společně na jedné platformě. Není nutné přepínat mezi nástroji.
|Externí vrstva AI, která se připojuje k existujícím nástrojům; pro dotazy týkající se znalostí je nutné přepnout na rozhraní ChatGPT.
|Ovládání oprávnění
|Oprávnění založená na rolích, SSO, bezpečnost na podnikové úrovni v rámci jednotného pracovního prostoru.
|Respektuje stávající oprávnění z připojených aplikací; SSO, SCIM, IP allowlisting k dispozici v Enterprise
|Velikost týmu
|Týmy všech velikostí – od jednotlivců po velké podniky
|Určeno pro podnikání (malé a střední týmy), podniky (velké organizace) a vzdělávání (vzdělávací instituce)
Přehled znalostí společnosti ChatGPT
Pokud váš tým již používá ChatGPT v práci, znalosti společnosti jsou vylepšením, které je „skutečně užitečné pro vaši společnost“. Zde je přehled toho, co získáte a čeho se vzdáte.
Výhody:
- Kontextové vyhledávání založené na GPT-5: Využívá pokročilou umělou inteligenci k pochopení toho, co máte na mysli, nejen toho, co napíšete. To mu umožňuje zpracovávat nejednoznačné otázky a skládat odpovědi z různých dokumentů.
- Předem připravené podnikové konektory: Nabízí připravená připojení k nástrojům, na které se spoléhá většina podniků, jako jsou Slack, SharePoint a Google Drive, přičemž nové se pravidelně přidávají.
- Transparentnost citací: Každá odpověď obsahuje jasné citace, které vám přesně ukazují, jaké zdroje AI použila. Kliknutím na tyto odkazy se dostanete přímo k původnímu dokumentu nebo zprávě.
- Přístup respektující oprávnění: Nástroj automaticky přebírá vaše stávající oprávnění ve společnosti. Uvidíte pouze data, ke kterým již máte oprávnění v jiných aplikacích.
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Zahrnuje funkce jako SSO, integraci SCIM a konfigurovatelné uchovávání dat. OpenAI také uvádí, že své modely standardně netrénuje na datech od svých zákazníků z řad Business, Enterprise nebo Edu.
Nevýhody:
- Vyžaduje placené předplatné ChatGPT: Tato funkce není k dispozici v bezplatné ani Plus verzi. Vaše organizace musí mít tarif Business, Enterprise nebo Edu.
- Při aktivaci deaktivuje ostatní funkce: Když zapnete znalosti společnosti pro konverzaci, nemůžete v tomtéž chatu používat prohlížení webu ani generovat obrázky a grafy.
- Vyžaduje ruční aktivaci: Nezapomeňte pokaždé, když zahájíte novou konverzaci, ve které chcete tuto funkci použít, kliknout na přepínač „Company Knowledge“ (Znalosti o společnosti).
- Omezeno na připojené aplikace: Vyhledávání má přístup pouze k informacím z nástrojů, které mají konektor. Pokud váš tým používá starší systémy nebo specializované aplikace, možná budete muset vytvořit vlastní konektor.
- Externí vůči pracovnímu postupu: Vyžaduje, abyste přestali s tím, co právě děláte, a přepnuli se do rozhraní ChatGPT, abyste mohli položit otázku, což vede k rozšiřování kontextu namísto jeho zúžení.
Přehled ClickUp
ClickUp řeší stejný problém „kde je všechno?“ z opačného úhlu pohledu. Namísto přidání vrstvy umělé inteligence snižuje počet míst, kde se odehrává pracovní život, a poté umožňuje okamžité vyhledávání a akci uvnitř tohoto systému.
Výhody:
- ClickUp Connected Search : Jeho vyhledávání založené na umělé inteligenci okamžitě najde informace ve vašich úkolech, dokumentech, komentářích a integrovaných aplikacích. Využívá porozumění přirozenému jazyku, aby našlo to, co potřebujete, i když nepoužíváte přesná klíčová slova.
- Konvergované AI pracovní prostředí: Vaše projekty, dokumenty, týmový chat a AI jsou všechny soustředěny na jedné platformě. To znamená, že vyhledávání a práce probíhají na stejném místě, což eliminuje potřebu přepínat mezi nástroji.
- Více než 1 000 integrací: Nabízí nativní připojení ke stovkám nástrojů, jako jsou Google Drive, Slack a Salesforce. Vyhledávání se rozšiřuje napříč těmito propojenými nástroji a vše shromažďuje do jednoho zobrazení.
- Dostupné pro týmy všech velikostí: Základní funkce, včetně vyhledávání založeného na umělé inteligenci, jsou k dispozici jednotlivcům i týmům jakékoli velikosti. Pokročilejší funkce umělé inteligence jsou k dispozici s ClickUp Brain MAX.
- Vytvořeno pro týmy všech velikostí: Je navrženo tak, aby fungovalo pro všechny, od jednotlivců a malých týmů až po velké podnikové organizace napříč odděleními, jako jsou produktové, technické a designové.
Nevýhody:
- Odlišný přístup než externí AI: ClickUp je konvergované pracovní prostředí, nikoli vrstva AI, kterou přidáváte k jiným nástrojům. To znamená, že týmy, které investovaly do mnoha samostatných nástrojů, možná budou muset konsolidovat svou práci, aby mohly plně využít všech výhod.
- Naučit se ovládat celou platformu: Abyste mohli plně využít její potenciál, musíte pochopit, jak spolu fungují úkoly, dokumenty a struktura projektů v ClickUp, což může nějakou dobu trvat.
- Funkce AI se liší podle plánu: Zatímco základní vyhledávání AI je široce dostupné, pokročilejší funkce v Brain MAX vyžadují upgrade, aby bylo možné odemknout všechny možnosti.
ChatGPT Company Knowledge vs. ClickUp: Porovnání funkcí
To, na čem záleží u řešení pro vyhledávání znalostí v podniku, se dá shrnout do několika bodů: jak dobře vás AI rozumí, s kolika vašimi nástroji se dokáže propojit, jak bezpečné jsou vaše data a který přístup nejlépe vyhovuje pracovnímu postupu vašeho týmu. Místo otázky „která AI je chytřejší“ je tedy skutečnou otázkou „kde chceme, aby se práce odehrávala?“
Podnikové vyhledávání založené na umělé inteligenci
Frustrace z tradičních vyhledávacích lišt spočívá v tom, že jsou hloupé. Najdou pouze přesná klíčová slova, což vás nutí hádat správnou terminologii. Dokument „Q3 Go-to-Market“ vám unikne, protože jste hledali „Third Quarter Marketing Plan“, což vede ke ztrátě času a neúplným informacím. Vyhledávání klíčových slov mění každou otázku v hádanku.
Kontextové vyhledávání pomocí umělé inteligence tento problém řeší tím, že rozumí vašemu záměru. Pomáhá také v případě, že si nepamatujete název souboru, jeho vlastníka nebo dokonce nástroj, ve kterém se nachází.
Přístup ChatGPT: Používá GPT-5 k syntéze informací z více propojených aplikací do jedné konverzační odpovědi. Je silný v tom, že dokáže shromáždit nesourodé informace z různých systémů a odpovědět na širokou otázku. To je skvělé pro otázky typu „spojte tečky“, zejména když se důkazy nacházejí na více místech.
Přístup ClickUp: Vyhledávejte přímo ve svém pracovním prostoru pomocí ClickUp Brain, takže nikdy nemusíte opustit aktuální úkol nebo dokument. Odpovídejte na otázky, provádějte akce a vyhledávejte vše, aniž byste opustili aktuální úkol nebo dokument, pomocí ClickUp Brain Assistant. Vyniká v zobrazování akčních kontextů, jako jsou úkoly, termíny a přiřazení, přímo vedle informací, které hledáte. Takže vám nejen sdělí odpověď, ale také vám předloží pracovní objekt.
Verdikt: ChatGPT Company Knowledge nabízí sofistikovanější syntézu napříč nástroji, zatímco ClickUp Brain poskytuje rychlejší přístup k praktickému pracovnímu kontextu, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor. Pokud vaše otázky končí slovy „a pak musím udělat něco“, ClickUp se jeví jako rychlejší. Pokud vaše otázky končí slovy „shrňte, co se stalo“, ChatGPT se jeví jako silnější.
Datové konektory a integrace
Tento kontextový chaos znemožňuje získat ucelený přehled o jakémkoli projektu bez otevření deseti různých záložek, což vede k nesouladu mezi týmy, které přijímají rozhodnutí na základě neúplných údajů.
Řešením je systém, který se může připojit ke všem vašim nástrojům.
Přístup ChatGPT: Spoléhá se na předem připravené datové konektory pro populární podnikové aplikace. To je ideální pro týmy, které jsou hluboce zakořeněné ve svých stávajících nástrojích a nechtějí měnit svůj základní pracovní postup. Je to „setkání s lidmi tam, kde již pracují“, v dobrém i ve zlém.
Přístup ClickUp: Jako konvergovaný AI pracovní prostor vás vybízí k přesunutí vaší práce na jednu platformu, aby se eliminovalo rozptýlení kontextu u zdroje. Sjednoťte vyhledávání v externích aplikacích, jako jsou Google Drive a Salesforce, pomocí Connected Search a proměňte roztříštěná data v praktické poznatky, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. Jedná se o „přesun práce na jedno místo“ a následné využití AI jako pojiva.
Verdikt: Oba produkty nabízejí rozsáhlé možnosti integrace, ale slouží k různým strategiím. ChatGPT propojuje stávající nástroje, zatímco ClickUp je konsoliduje. Vaše nejlepší volba tedy závisí na tom, zda vaše organizace optimalizuje stávající stack, nebo přepracovává pracovní postupy.
Zabezpečení, ochrana soukromí a řízení oprávnění
Jste připraveni používat AI, ale máte obavy z toho, že jí poskytnete přístup ke všem citlivým firemním datům. Kdo může co vidět? Trénuje AI vaše soukromé plány spuštění? Tyto obavy o bezpečnost často brání týmům v přijetí výkonných nástrojů AI, což vede ke ztrátě významného zvýšení produktivity.
Potřebujete řešení s podnikovou úrovní zabezpečení a jasnými ovládacími prvky pro oprávnění.
Přístup ChatGPT: Převzalo oprávnění z vašich připojených aplikací, takže uživatelé mohou vidět pouze to, k čemu již mají oprávnění. Úroveň Enterprise nabízí SSO, SCIM a další bezpečnostní funkce. OpenAI také uvádí, že ve výchozím nastavení netrénuje na datech od svých firemních zákazníků. To je atraktivní pro organizace, které chtějí přístup k AI bez nutnosti přebudovávat oprávnění.
Přístup ClickUp: Přesně kontrolujte, kdo co vidí ve vašem pracovním prostoru, díky zabezpečení na podnikové úrovni, podrobným oprávněním ClickUp založeným na rolích a možnostem ClickUp SSO. Protože všechna vaše data jsou uložena na jednom bezpečném místě, nemusíte spravovat oprávnění v desítkách různých nástrojů ani se obávat, že data budou procházet externí vrstvou AI. Výhodou je, že standardizujete správu uvnitř ClickUp, což je skvělé, pokud skutečně chcete mít centrální kontrolu.
Verdikt: Oba produkty splňují bezpečnostní standardy pro podniky; volba závisí na tom, zda dáváte přednost tomu, aby data zůstávala v jednotném pracovním prostoru (ClickUp), nebo aby procházela externí vrstvou AI (ChatGPT). Pokud již máte potíže s rozdíly v oprávněních mezi jednotlivými nástroji, konsolidace vám může ušetřit starosti.
Příklady použití pro týmy
Univerzální vyhledávací nástroj málokdy funguje. Váš technický tým má zcela odlišný pracovní postup než marketingový tým a nástroj, který neodpovídá jejich procesům, bude ignorován, což povede k ještě větší fragmentaci.
Správný nástroj by měl být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil různým týmům.
Přístup ChatGPT: Funguje dobře pro organizace s etablovanými, rozsáhlými sadami nástrojů, které chtějí odpovídat na ad hoc otázky týkající se více systémů. Například vedoucí pracovník by se mohl zeptat: „Jaké bylo konečné rozhodnutí ohledně harmonogramu spuštění ve třetím čtvrtletí?“ a získat odpověď syntetizovanou ze Slacku, Google Docs a Asany. Jedná se v podstatě o briefingový engine napříč nástroji.
Přístup ClickUp: Je určen pro týmy, které chtějí eliminovat rozptýlení kontextu konsolidací práce. Vyniká, když potřebujete okamžitě reagovat na informace. Například produktový manažer může najít úkol, aktualizovat jeho stav a poslat o něm zprávu kolegovi, a to vše z jednoho výsledku vyhledávání, aniž by opustil ClickUp. Je to „briefing plus provedení“ na jednom místě.
Verdikt: ChatGPT Company Knowledge je vhodný pro týmy, které zachovávají stávající pracovní postupy; ClickUp je vhodný pro týmy, které jsou připraveny konsolidovat práci a AI na jednom místě. Pokud chcete dlouhodobě snížit počet nástrojů, na které se spoléháte, ClickUp je tím pravým řešením.
Měli byste používat ChatGPT Company Knowledge nebo ClickUp?
Výběr závisí na základní filozofii vašeho týmu ohledně práce. Už si nevybíráte jen vyhledávací nástroj, ale rozhodujete o tom, kde budou uloženy znalosti vaší společnosti a kde k nim budete mít přístup.
ChatGPT Company Knowledge dává smysl, pokud vaše organizace již platí za plán ChatGPT Business nebo Enterprise a jste odhodláni používat decentralizovaný nástrojový balík. Jedná se o výkonnou vrstvu umělé inteligence, která umožňuje získat rychlé odpovědi z rozptýlených zdrojů, pokud je váš tým ochoten pro každý dotaz přepínat kontext na rozhraní ChatGPT.
ClickUp je lepší volbou, pokud je vaším cílem omezit rozptýlení kontextu a zvýšit produktivitu tím, že budete mít vše na jednom centrálním místě. Je určen pro týmy, které preferují , aby bylo vyhledávání pomocí umělé inteligence integrováno přímo do jejich pracovního postupu, nikoli v samostatné záložce. Vyřešte problém roztříštěných znalostí tím, že je všechny shromáždíte v konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí.
Vzhledem k tomu, že umělá inteligence hraje stále důležitější roli v našem pracovním životě – 13 % pracovníků již využívá GenAI pro 30 % nebo více svých každodenních úkolů – nejúčinnějšími týmy budou ty, které dokážou nejrychleji najít informace a na jejich základě jednat.
Často kladené otázky
Kliknutím na přepínač „Company Knowledge“ v horní části konverzace můžete tuto funkci pro daný chat deaktivovat, čímž se znovu povolí procházení webu a generování obrázků.
ChatGPT Company Knowledge je externí vrstva umělé inteligence, která prohledává vaše propojené aplikace, zatímco ClickUp Brain’s Connected Search funguje přímo v konvergovaném pracovním prostoru, kde již máte své projekty, ClickUp Docs a ClickUp Chat.
Ano, ChatGPT Company Knowledge je k dispozici také v rámci jejich úrovní Business a Edu, zatímco ClickUp nabízí vyhledávací funkce založené na umělé inteligenci v rámci několika plánů.
Politika společnosti OpenAI stanoví, že data předložená zákazníky v rámci plánů Business, Enterprise nebo Edu nepoužívá ve výchozím nastavení k trénování svých modelů.