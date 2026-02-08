Jak psát Grok real-time prompty (s příklady)

Grok nezískal popularitu tím, že se choval jako každý jiný AI asistent. Díky živému připojení k X reaguje na aktuální dění, od nejnovějších zpráv až po rychle se měnící veřejné mínění, místo aby se spoléhal na neměnná trénovací data. Ve studii OneLittleWeb „AI Big Bang“ pokrývající období srpen 2024–červenec 2025 zaznamenal Grok v průměru 57,2 milionu návštěv měsíčně, přičemž v posledním čtvrtletí (květen–červenec 2025) se tento počet zvýšil na 129,8 milionu návštěv měsíčně.
Grok je užitečný, když se příběh vyvíjí rychleji než vaše dashboardy. Pokud se váš tým spoléhá na signály v reálném čase z X, zpráv a veřejného mínění, struktura výzev rozhoduje o tom, zda získáte nové důkazy nebo obecné výstupy. Tato příručka ukazuje, jak psát výzvy Grok, které spolehlivě stahují živé zdroje, a poté proměnit to, co se naučíte, v akci v ClickUp.
Grok je užitečný, když se příběh vyvíjí rychleji než vaše dashboardy. Pokud se váš tým spoléhá na signály v reálném čase z X, zpráv a veřejného mínění, struktura výzev rozhoduje o tom, zda získáte nové důkazy nebo obecné výstupy. Tato příručka ukazuje, jak psát výzvy Grok, které spolehlivě stahují živé zdroje, a poté proměnit to, co se dozvíte, v akci v ClickUp.
Co jsou Grok real-time data prompts?
Grok real-time data prompts jsou strukturované dotazy, které Groku říkají, aby vyhledal nové zdroje (X + web) v rámci definovaného časového okna a poté vrátil výsledky s odkazy, které můžete ověřit. Bez explicitních omezení zdroje a času může Grok stále odpovídat, ale výstup se bude pravděpodobně opírat spíše o předem naučené znalosti než o aktuální důkazy.
Na rozdíl od mnoha velkých jazykových modelů (LLM) má Grok vestavěné funkce procházení webu a živé připojení k X. Samotný přístup však nestačí. Grok prohledává živé zdroje pouze v případě, že to výzva jasně požaduje. Pokud je výzva nejasná, Grok může místo dotazování informací v reálném čase použít své statické trénovací údaje.
Termín „v reálném čase“ zde neznamená okamžitý. V závislosti na zdroji se jedná o data z posledních několika hodin až několika dnů. Struktura vašeho příkazu určuje, zda má Grok vyhledávat živá data, nebo se vrátit ke svým statickým znalostem.
💡 Tip pro profesionály: Zde jsou dvě klíčové složky, díky kterým je výzva „aktivována v reálném čase“:
Zdrojové direktivy: Výslovná žádost Groku, aby zkontroloval X, zprávy nebo výsledky z webu, mu sdělí, kde má hledat.
Časové značky: Slova jako „dnes“, „tento týden“ nebo „právě teď“ signalizují, že potřebujete aktuální informace.
Proč jsou data Grok v reálném čase důležitá pro týmy
Rozhodnutí jsou ovlivňována aktuálními zprávami, měnícími se náladami a konkurenčními kroky, které se odehrávají v řádu hodin, nikoli čtvrtletí. Přístup k datům v reálném čase od Groku poskytuje týmům přehled o tom, co se děje, jakmile se to děje.
Zde je vidět, kde má přístup v reálném čase hmatatelný význam:
- Sledujte konkurenty v reálném čase (uvedení na trh, prohlášení, změny v narativu).
- Sledujte krize podle změn sentimentu (co se zrychluje, co se zpomaluje).
- Ověřujte výzkum podle aktuálních zdrojů (odhalte zastaralé nebo sporné tvrzení).
- Včas rozpoznávejte signály poptávky (námitky, požadavky, zmínky konkurence)
- Detekujte nové trendy (témata, hashtagy, narativy)
- Měřte vnímání značky průběžně (zmínky, tón, zapojení).
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Jak nakonfigurovat Grok pro dotazy na data v reálném čase
I ta nejlepší umělá inteligence vytvořená pro živé informace vám může poskytnout zastaralé nebo obecné odpovědi, pokud výzva jasně nepožaduje data v reálném čase. Grok není výjimkou. Bez správných signálů může přejít na své statické tréninkové údaje, místo aby dotazoval živé zdroje.
Struktura výzvy rozhoduje o výsledku. Malá rozhodnutí – jako například způsob odkazování na čas, zdroje a rozsah – určují výkon Groku.
Postupujte podle tohoto neutrálního průvodce krok za krokem, abyste správně nakonfigurovali Grok pro dotazy na data v reálném čase.
Předpoklady
- Předplatné X Premium nebo Premium+: Přístup k Grok je omezen na platící uživatele X.
- Aktivní účet X: Účet musí být v dobrém stavu.
- Ověření věku: Nutné pro odemčení funkcí Grok
- Účet xAI a klíč API (pro vývojáře): Generováno z konzole. x. ai
Kroky pro spotřebitele
1. Přihlaste se do X: Otevřete x. com nebo mobilní aplikaci X a přihlaste se.
2. Přístup k Grok: Vyberte ikonu Grok z navigační lišty nebo bočního menu.
3. Používejte běžný režim: Přepněte do běžného režimu pro faktické odpovědi v reálném čase. Zábavný režim upřednostňuje tón před přesností.
4. Napište dotaz v reálném čase: Požádejte výslovně o aktuální informace, například „Co se právě teď děje s [tématem] na X?
5. V případě potřeby použijte DeepSearch: Aktivujte DeepSearch a prohledávejte více živých zdrojů pro širší kontext.
Kroky pro API / vývojáře
1. Vytvořte si účet xAI: Zaregistrujte se na console. x. ai
2. Vygenerujte klíč API: Vytvořte nový klíč v sekci Klíče API.
3. Zabezpečte klíč API: Uložte jej do proměnné prostředí nebo souboru .env.
4. Nakonfigurujte požadavek API: Použijte xAI SDK nebo přímé HTTP požadavky s modelem Grok.
5. Povolte kontext X v reálném čase: Nastavte enable_x_context na true, abyste povolili přístup k živým datům X.
6. V případě potřeby povolte streamování: Použijte streamované odpovědi k přijímání aktualizací, jakmile je Grok vygeneruje.
Po nakonfigurování závisí kvalita výsledků méně na přístupu a více na tom, jak přesně výzvy signalizují čas, zdroje a záměr, což je místo, kde se stává kritickým návrh výzev v reálném čase.
💡 Tip pro profesionály: Pokud Grok vrací zjevně zastaralé informace, zkuste následující:
- Ověřte, že používáte správnou verzi modelu, která má funkce v reálném čase.
- Přepište svůj prompt s výraznějšími časovými značkami.
- Zkontrolujte, zda váš dotaz není příliš obecný.
Šablony podnětů Grok v reálném čase pro týmy
Nekonzistentní psaní pokynů v rámci vašeho týmu vede ke zbytečné námaze a proměnlivé kvalitě dat. Je to jako každý den znovu vynalézat kolo. 🛠️
Tyto šablony poskytují vašemu týmu výchozí body pro kopírování a vkládání. Přizpůsobte části v závorkách pro vaše odvětví, konkurenty nebo případ použití.
Prompty pro analýzu sentimentu pro sledování trhu
Když se reakce mění každou hodinu, potřebujete víc než jen obecný pocit „pozitivní nebo negativní“. Tyto výzvy odhalují, jak lidé právě teď reagují na značku, uvedení produktu na trh nebo téma z oboru a proč se tyto reakce formují.
Pokyn 1: Analyzujte sentiment ohledně X a nejnovějších článků o [ZNAČKA/TÉMA] k dnešnímu dni. Reakce rozdělte do kategorií pozitivní, negativní nebo neutrální. Zvýrazněte nejčastěji sdílenou chválu a kritiku za posledních 48 hodin a přidejte odkazy na reprezentativní příspěvky.
Pokyn 2: Za posledních 72 hodin identifikujte hlavní obavy a pozitivní reakce na X související s [ZNAČKA/PRODUKT]. Seskupte zpětnou vazbu podle témat a poznamenejte si, která témata vyvolávají největší zájem. Odkazujte na původní příspěvky.
Pokyn 3: Detekce změny sentimentu
Porovnejte sentiment na X ohledně [ZNAČKA/TÉMA] za posledních 24 hodin se sentimentem z počátku tohoto týdne. Identifikujte jakékoli znatelné změny v tónu a vysvětlete, jaké události nebo konverzace tuto změnu vyvolaly. Uveďte zdroje.
Výzvy k ověření faktů pro ověření výzkumu
Než se tvrzení dostane do zprávy, prezentace nebo článku, musí obstát v porovnání s aktuálními zdroji. Pokyny v této části pomáhají týmům ověřovat fakta, zpochybňovat předpoklady a odhalovat nepřesnosti, které by statická školicí data přehlédla.
Pokyn 1: Ověřte následující tvrzení pomocí aktuálních webových zdrojů a zpráv z minulého týdne: [TVRZENÍ]. Uveďte podpůrné nebo protichůdné důkazy s odkazy na zdroje. Uveďte, zda jsou informace sporné nebo neověřené.
Pokyn 2: Ověřte [TVRZENÍ] porovnáním informací z alespoň tří aktuálních zdrojů publikovaných v posledních 7 dnech. Identifikujte případné nesrovnalosti ve zprávách a vysvětlete, proč se liší. Uveďte odkazy.
Pokyn 3: Ověřte, zda je [CITÁT] přisuzovaný [OSOBĚ/ORGANIZACI] přesný na základě nejnovějších zpráv nebo oficiálních prohlášení z posledních 5 dnů. Označte zastaralé, nesprávně přisouzené nebo chybějící souvislosti.
Výzvy k detekci trendů pro konkurenční zpravodajství
Ne každý výkyv v konverzaci stojí za pozornost. Níže uvedené výzvy jsou navrženy tak, aby oddělily rané signály od neustálého šumu a pomohly týmům identifikovat nové narativy a změny v konkurenčním prostředí.
Pokyn 1: Prohledejte X a nejnovější zprávy za posledních 7 dní a najděte nové trendy související s [ODVĚTVÍ/KONKURENT]. Identifikujte témata, která získávají na popularitě a která minulý měsíc nebyla významná. Uveďte odkazy na původní zdroje.
Pokyn 2: Analyzujte X konverzací z minulého týdne o [KONKURENTOVI]. Identifikujte nové narativy, diskuse o funkcích nebo obavy, které se vyskytují stále častěji nebo vyvolávají větší zájem. Uveďte příklady.
Pokyn 3: Určete, která témata související s [ODVĚTVÍM] zaznamenala v posledních 72 hodinách nejrychlejší nárůst na X. Seřaďte je podle nárůstu zmínek a vysvětlete, co tento nárůst způsobuje.
Výzvy pro agregaci dat napříč platformami
Získávání informací z více živých zdrojů může být rychle chaotické. Tyto pokyny spojují X, zprávy a pokrytí odvětví do jasných, strukturovaných briefingů, které se dobře hodí pro aktualizace vedení a synchronizaci týmů.
Pokyn 1: Sestavte briefing na téma [TÉMA] s využitím dat z X, Google News a relevantních odborných publikací z posledních 72 hodin. Uspořádejte podle: (1) klíčových událostí, (2) významných názorů, (3) otevřených otázek. Uveďte všechny zdroje.
Pokyn 2: Shrňte nejdůležitější aktualizace k tématu [TÉMA] od X a nejnovější zprávy za posledních 5 dní. Zdůrazněte, co se změnilo od minulého týdne a co by týmy měly sledovat dál. Přidejte odkazy.
Pokyn 3: Porovnejte, jak se o [TÉMA] diskutuje na X ve srovnání s tradičními zpravodajskými médii za posledních 48 hodin. Identifikujte rozdíly v rámcování, tónu a zaměření. Podpořte zjištění příklady.
🚀 Výhoda ClickUp: Máte všechny své Grok výzvy, ale kde je uchováváte, abyste nemuseli stále dokola přepisovat totéž?
ClickUp Docs vám umožňuje centralizovat všechny vaše pokyny, šablony a referenční materiály v jednom živém pracovním prostoru. Místo toho, abyste je rozptýlili po chatových vláknech, e-mailech nebo náhodných souborech, můžete vše uspořádat podle projektu, týmu nebo případu použití, takže najdete správný pokyn okamžitě.
Díky živé editaci můžete vy a vaši kolegové spolupracovat v reálném čase, společně vylepšovat výzvy, aktualizovat šablony nebo zanechávat komentáře s připomínkami. Každá aktualizace se automaticky ukládá, takže váš tým má vždy přístup k nejaktuálnější verzi.
Osvědčené postupy pro psaní Grok real-time promptů
Váš tým používá šablony, ale výsledky jsou stále nejisté. K tomu dochází, když nerozumíte základním principům technik AI promptingu, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu promptu.
Zde jsou vzory, díky kterým jsou pokyny v reálném čase účinné. ✨
- Buďte časově explicitní: Nejasné pokyny vedou k nejasným údajům. „Nedávno“ je slabší a méně účinné než konkrétní časový rámec, jako například „za posledních 24 hodin“.
- Pojmenujte své zdroje: Pokud Groku řeknete, aby kontroloval X, zpravodajské weby nebo konkrétní publikace, zvýší se přesnost vyhledávání dat.
- Požádejte o citace: Vždy do výzvy uveďte odkazy nebo citujte zdroje, abyste mohli ověřit aktuálnost a důvěryhodnost informací.
- Otestujte před použitím: Vždy spusťte známou, nedávnou událost prostřednictvím struktury výzvy, abyste se ujistili, že živá data proudí správně, než je použijete pro kritický úkol.
- Opakujte neúspěchy: Pokud se vám výsledky zdají zastaralé, nevzdávejte to. Přidejte silnější časový jazyk nebo explicitnější zdrojové pokyny a zkuste to znovu.
Když Grok Real-Time Prompts nestačí
Zde jsou klíčová omezení, která je třeba znát:
- Žádný interní kontext: Grok prohledává veřejný web, ale nezná projekty, dokumenty ani priority vaší společnosti. Kontext musíte vždy znovu vysvětlovat.
- Ruční iterace výzev: Získání správných dat často vyžaduje několik vylepšení a nástroj si nepamatuje, co předtím fungovalo.
- Žádná integrace pracovního postupu: Poznatky zůstávají v okně chatu. Převedení nálezu na úkol nebo sdílenou aktualizaci vyžaduje kopírování a vkládání na jiné místo.
- Mezery v řízení: Neexistuje žádný audit trail toho, kdo se na co ptal, ani žádné schvalovací pracovní postupy pro jednání na základě informací generovaných umělou inteligencí.
- Rozdíly v kvalitě zdrojů: Real-time neznamená spolehlivost. Příspěvky na X a nejnovější zprávy mohou být nesprávné a Grok ne vždy označí nejistotu.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybyste mohli tyto nákladné přerušení eliminovat? ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Tipy pro správu týmů používajících Grok Prompts
Funkce Groku v reálném čase mohou poskytovat rychlé a nefiltrované informace, ale stejná rychlost zvyšuje riziko, pokud nejsou výzvy a výstupy pečlivě řízeny. Pro týmy, které používají Grok ve výzkumu, při rozhodování nebo v pracovních postupech zaměřených na zákazníky, zajišťuje správa přesnost, odpovědnost a bezpečné používání v měřítku.
Níže jsou uvedeny praktické osvědčené postupy, které mohou týmy použít při práci s Grok prompty.
- Standardizujte šablony výzev: Udržujte sdílenou knihovnu ověřených výzev pro výzkum, reporting a analýzu.
- Implementujte řízení přístupu na základě rolí (RBAC): Definujte role, jako jsou správce, pokročilý uživatel a člen, abyste omezili, kdo může upravovat výzvy, přistupovat k citlivým údajům nebo spravovat nastavení API.
- Udržujte neměnné auditní protokoly: Sledujte změny výzev, vzorce použití a aktualizace konfigurace, abyste podpořili audity a revize po incidentech.
- Provádějte pravidelné cvičení červeného týmu: Otestujte odolnost výzev simulováním zneužití, okrajových případů a pokusů o obejití bezpečnostních opatření.
- Používejte kontextové oddělovače: Oddělte pokyny a data poskytnutá uživatelem jasnými značkami, abyste snížili riziko vložení promptu.
- Stanovte zásady pro pozastavení: Umožněte týmům pozastavit pracovní postupy, pokud výstupy vykazují opakované zkreslení, nekonzistentnost nebo nestabilitu.
Jak ClickUp Brain doplňuje data Grok v reálném čase
Úspěšně jste získali důležitý kus dat v reálném čase z Groku.
A co teď?
Je to jen text v okně chatu, který nemá žádnou souvislost s vašimi projektovými plány, úkoly vašeho týmu a rozhodnutími, která je třeba učinit.
Toto odpojení vytváří značné tření a neustálé přepínání kontextu, které snižuje produktivitu a vede k AI Sprawl – neplánovanému šíření AI nástrojů bez dohledu nebo strategie.
ClickUp je navržen tak, aby tuto mezeru vyplnil.
Jedná se o nejlepší konvergované AI pracovní prostředí navržené tak, aby spojilo úkoly, dokumenty, cíle, konverzace a časové osy do jednoho systému. Namísto přesouvání poznatků mezi nástroji můžete pracovat v jednom sdíleném prostředí, kde je kontext již propojen. Když přijdou externí poznatky, lze je připojit k úkolům, odkazovat na ně v dokumentech, diskutovat o nich v komentářích a sledovat je prostřednictvím pracovních postupů.
Víte, co je na tom ještě lepší?
ClickUp Brain na tom staví tím, že funguje jako kontextově orientovaný AI asistent ve vašem pracovním prostoru. Na rozdíl od externích AI nástrojů rozumí tomu, na čem pracujete, kdo je za co zodpovědný a jak práce postupuje. Dokáže převést výstupy Groku v reálném čase na souhrny, akční položky, aktualizace úkolů nebo dokumentaci, aniž by došlo ke ztrátě kontextu nebo dynamiky.
Podívejme se, jak vám ClickUp Brain pomůže přejít od poznatků v reálném čase k reálné práci.
Odpovídejte s využitím kontextu projektu v reálném čase.
ClickUp Brain rozumí vaší práci, protože je její součástí. Připojuje se přímo k vašim úkolům, dokumentům, komentářům, chatům, cílům a integrovaným nástrojům, takže jeho odpovědi vycházejí z vašich skutečných priorit, nikoli pouze z příkazu, který jste zadali.
Místo žádání o jednorázové odpovědi se můžete spolehnout na Brain, který interpretuje a reaguje na živý kontext pracovního prostoru napříč týmy a projekty. Zde je několik praktických způsobů, jak ClickUp Brain pomáhá:
- Generujte jasné úkoly z poznámek ze schůzek, komentářů k úkolům nebo chatových diskusí a automaticky je přiřazujte k odpovědným osobám a termínům.
- Okamžitě shrňte pokrok úkolu, projektu nebo týmu, aby zainteresované strany dostávaly přesné aktualizace bez ručního hlášení stavu.
- Vytvářejte nové úkoly, podúkoly nebo dokumenty z existujících konverzací, poznámek nebo schůzek.
- Vytvářejte, přepisujte nebo překládejte obsah v rámci úkolů a dokumentů při zachování kontextu a záměru projektu.
Automatizujte provádění pomocí super agentů a agentů Autopilot.
ClickUp Super Agents jsou týmoví kolegové pohánění umělou inteligencí, kteří jsou navrženi tak, aby zvládali vícestupňové pracovní postupy, přizpůsobovali se v průběhu času a fungovali nepřetržitě, aniž by bylo nutné je pokaždé ručně vyzývat. Vy definujete, k čemu mají přístup, jaké nástroje mohou používat a kde mohou jednat, takže vše zůstává bezpečné a záměrné.
V praxi mohou super agenti:
- Shrňte aktivity napříč projekty nebo týmy.
- Proměňte konverzace nebo aktualizace ve strukturované výstupy, jako jsou přehledy, úkoly nebo dokumenty.
- Provádějte výzkum, navrhujte a učte se z zpětné vazby v průběhu času.
Naopak agenti ClickUp Autopilot jsou nejlepší volbou, pokud chcete předvídatelné chování AI řízené pravidly. Fungují na konkrétních místech, jako je seznam, složka, prostor nebo chatovací kanál, a provádějí akce pouze tehdy, když jsou splněny definované spouštěče a podmínky.
Nefungují v celém pracovním prostoru jako super agenti, ale jsou velmi efektivní při zpracování opakovatelných akcí s jasným rozsahem a kontrolou.
Pokud jste vedoucí inženýr, můžete pomocí Super Agent průběžně sledovat stav sprintů v rámci projektů a odhalovat vzorce, jako je rostoucí počet chyb nebo nedodržené termíny. Když úkol překročí prahovou hodnotu rizika, přiřaďte Autopilot Agent, aby zveřejnil aktualizaci v kanálu týmu a automaticky vytvořil následné úkoly.
Vizualizujte pokrok pomocí karet AI.
Přáli jste si někdy, aby vám váš dashboard sám řekl, co se děje, aniž byste se museli ptát?
AI karty přinášejí živé, AI generované poznatky přímo do ClickUp Dashboards. Aktualizují se automaticky podle změn v práci, takže vždy vidíte aktuální stav pokroku, rizika a mezery.
Zde je několik AI karet, které uvidíte v akci:
- AI Brain Card: Spouštějte vlastní AI výzvy přímo na datech ve svém pracovním prostoru, abyste mohli porovnávat možnosti, shrnout složitou práci nebo extrahovat poznatky.
- AI StandUp Card: Získejte rychlý přehled o nedávné aktivitě za zvolené časové období, ideální pro asynchronní standupy nebo kontroly na konci dne.
- Karta s shrnutím AI: Získejte přehled o stavu projektu nebo oddělení, určený pro hodnocení vedení, aniž byste se museli zabývat seznamy úkolů.
- Karta aktualizace projektu AI: Sledujte milníky, pokrok, rizika a další kroky pro konkrétní prostor, složku nebo seznam.
Vyhledávejte a jednejte pomocí ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX je váš AI společník na ploše, který vám pomůže rychleji přemýšlet, vyhledávat a jednat během celého pracovního dne. Namísto otevírání více záložek nebo nástrojů, Brain MAX pracuje společně s vámi a pomáhá vám komunikovat s informacemi pomocí přirozeného jazyka.
Chcete najít konkrétní dokumenty s návrhy v Google Drive? Stačí se jednou zeptat Brain MAX a ten vyhledá odpovědi ze všech zdrojů, aniž byste museli opustit ClickUp. Prohledává vše od úkolů a dokumentů ClickUp až po soubory v připojených aplikacích, jako jsou Google Drive, GitHub, SharePoint a Slack.
Pro ještě větší zvýšení produktivity obsahuje Brain MAX funkci ClickUp Talk-to-Text založenou na umělé inteligenci, která vám umožní diktovat nápady, vyhledávací dotazy nebo poznámky namísto psaní. Můžete zachytit myšlenky uprostřed toku, aniž byste se museli přestat soustředit. Stačí mluvit a Brain MAX okamžitě převede váš hlas na text, který lze prohledávat, ukládat nebo později převést na úkoly.
Vyberte si správný model s inteligencí multi-LLM.
ClickUp vás neomezuje na jediný model. S ClickUp Brain si můžete vybrat z několika předních LLM, jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini, v závislosti na úkolu.
Můžete přizpůsobit AI kontextu, aniž byste opustili svůj pracovní prostor, a zároveň zachovat jednotná oprávnění a zabezpečení napříč modely. Tato flexibilita zajišťuje, že získáte správnou AI pro správnou práci, využijete silné stránky každého modelu a zároveň zachováte souvislost všech výstupů s vaší prací.
Prosazujte bezpečné a kompatibilní používání AI
Přestaňte se starat o to, kdo se na co ptá. S ClickUpem je používání sledováno pomocí auditních stop a můžete spravovat oprávnění a viditelnost ClickUp, abyste mohli kontrolovat, kdo co vidí, a zajistit tak bezpečné a kompatibilní zavedení AI.
Propojte data v reálném čase s výkonem týmu pomocí ClickUp
Grok pomáhá týmům pochopit, co se právě děje, tím, že načítá živá data. Když jsou výzvy napsány s úmyslem, je to spolehlivý způsob, jak sledovat rychle se měnící konverzace a být si vědom změn, jakmile k nim dojde.
Převedení těchto poznatků do výzkumných poznámek, aktualizací projektů nebo konkrétních dalších kroků však často naráží na překážky, pokud se data nacházejí mimo vaše hlavní pracovní nástroje. Kopírování a vkládání mezi aplikacemi narušuje kontext a brání vaší produktivitě.
A právě tady přichází na řadu ClickUp.
ClickUp Brain poskytuje týmům kontextově orientovanou umělou inteligenci v rámci jejich pracovního prostoru, která shrnuje poznatky, vytváří úkoly a udržuje práci v chodu. ClickUp Agents zajišťuje monitorování a automatizaci bez manuálního úsilí, zatímco ClickUp BrainGPT sjednocuje vyhledávání, hlasové zadávání a multimodální umělou inteligenci na jednom místě.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a skutečně posuňte svou práci vpřed.