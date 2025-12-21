16 bezplatných šablon pro sledování splácení dluhů, které vám pomohou rychleji spravovat a eliminovat dluhy

Dluhy mají tendenci se na vás nečekaně vrhnout...
Zde platba kartou, tam předplatné „na 7 dní zdarma“ a najednou se díváte na tři různé splatnosti a nemáte tušení, který zůstatek splatit jako první.
Když se na to podíváte z odstupu, je jasné, proč se to zdá tak těžké: zůstatky na kreditních kartách v USA dosáhly ve druhém čtvrtletí roku 2025 přibližně 1,21 bilionu dolarů. To je spousta úroků, které tiše narůstají v pozadí, zatímco se vy snažíte jen držet krok s každodenním životem.
Šablona pro sledování splácení dluhů je způsob, jak přejít od „Doufám, že to bude fungovat“ k „Vím, co se stane, když provedu tuto platbu“. Na jedné stránce jsou uvedeny všechny zůstatky, úrokové sazby, minimální splátky a splatnosti.
V tomto průvodci najdete 16 bezplatných šablon pro sledování splácení dluhů v aplikacích ClickUp, Google Sheets, Excel a ve formátu pro tisk, abyste mohli spravovat splácení svých dluhů vlastním tempem.
Co jsou šablony pro sledování splácení dluhů?
Šablony pro sledování splácení dluhů jsou nástroje, které organizují splácení dluhů na jednom místě. Obsahují seznam všech účtů s aktuálním zůstatkem, úrokovou sazbou, minimální splátkou, daty splátek a částkou, kterou plánujete splatit.
Většina šablon také sčítá vaše zůstatky, odhaduje dobu splacení a zobrazuje celkovou zaplacenou úrokovou částku na základě metody, kterou si vyberete.
Dluhy můžete třídit podle metody sněhové koule, která se zaměřuje nejprve na nejmenší zůstatek, nebo podle metody laviny, která se zaměřuje nejprve na nejvyšší úrokovou sazbu.
Jakmile zaznamenáte měsíční splátky a případné mimořádné platby, šablona aktualizuje zbývající zůstatky a zvýrazní další dluh, na který se máte zaměřit. Formáty sahají od tisknutelných kontrolních seznamů po tabulky splácení dluhů v Google Sheets nebo Microsoft Excel, stejně jako šablony pracovního prostoru, které sledují průběh v čase.
Co dělá šablonu pro sledování splácení dluhů dobrou?
Dobrá šablona pro sledování splácení dluhů vám pomůže přehledně zobrazit všechny účty, zkontrolovat strategie splácení, které odpovídají vašemu cash flow, a sledovat plynulý pokrok bez další práce.
Ideální šablona by měla obsahovat:
- Pole pro aktuální zůstatek, úrokovou sazbu, minimální splátky, splatnosti a plánovanou výši splátek.
- Možnost třídění podle metody sněhové koule (nejprve nejmenší zůstatek) nebo metody laviny (nejprve nejvyšší úroková sazba)
- Automatické součty celkového dluhu, zbývajících zůstatků a předpokládaného termínu splacení.
- Provádějte výpočty celkových úroků a zaplacených úroků při zaznamenávání měsíčních splátek a mimořádných splátek.
- Jasný ukazatel dalšího dluhu, aby každý nový dolar měl své místo.
- Jednoduché a rychlé aktualizace v Google Sheets nebo Microsoft Excel s transparentními vzorci.
- Připomenutí propagačních sazeb a upozornění při provádění minimálních plateb by mohlo zvýšit náklady.
👀 Zajímavost: Výpisy z kreditních karet v USA musí uvádět, jak dlouho bude trvat splacení vašeho zůstatku, pokud budete platit pouze minimální a pevnou měsíční částku potřebnou k jeho splacení za 36 měsíců. Zahrňte tyto dvě částky do svého trackeru, abyste zajistili přesnost svého plánu .
Přehled bezplatných šablon pro sledování splácení dluhů
Zde je stručný přehled nejlepších bezplatných šablon pro sledování splácení dluhů:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona osobního rozpočtu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pro jednotlivce a majitele malých podniků, kteří chtějí mít rozpočet a dluhy na jednom místě.
|Zaznamenejte si příjmy, účty a dluhy; přepínejte mezi metodami Snowball/Avalanche; sledujte průběžné součty a připomínky.
|Seznam, tabulka, přehled
|Šablona jednoduchého rozpočtu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pro každého, kdo chce jednoduchý rozpočet, který uvolní hotovost na splácení dluhů.
|Přehledné kategorie; přehledy rozpočtu/příjmů/čistých hotovostních prostředků/výdajů; rychlý export
|Seznam, tabulka
|Šablona ClickUp pro historii plateb
|Získejte bezplatnou šablonu
|Domácnosti a týmy, které potřebují přehlednou auditní stopu
|Formulář potvrzení; stavy (otevřeno/dokončeno); pole pro způsob/číslo potvrzení; tabulka klientů
|Formulář, seznam, tabulka
|Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Domácnosti a malé týmy sledující měsíční výdaje
|Jeden průběžný záznam; zobrazení kategorií; meziměsíční srovnání; jednoduchý export
|Dokument, tabulka
|Šablona pro správu financí ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, malé a střední podniky, domácnosti centralizující finance
|Rozpočty + výdaje + dluhy na jednom místě; 28 stavů; značky splatnosti
|Seznam, kalendář
|Šablona pro stanovení finančních cílů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci/týmy, kteří proměňují „zbavit se dluhů“ v milníky
|SMART zobrazení; milníky; sledování pokroku; souhrny stavu
|Cíle, seznam, dokument
|Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé týmy, které potřebují jasný přehled před přijetím rozhodnutí
|Tabulky příjmů/výdajů; rychlé grafy; srovnání QoQ/MoM; snadné sdílení
|Dokumenty, tabulky, grafy
|Šablona pro osobní dluhy v Excelu/Google Sheets (Template.net)
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé tabulek se seznamem všech dluhů
|Sloupce pro zůstatek/sazbu/min./splatnost; součty; funguje se Snowball/Avalanche
|Excel, Tabulky Google
|Šablona pro měsíční splácení dluhů v Excelu/Google Sheets (Template.net)
|Stáhnout šablonu
|Sledování splácení dluhů v měsíčním přehledu
|Zobrazení měsíčních splatností; sloupec pro mimořádné splátky; celkové částky splátek
|Excel, Tabulky Google
|Organizátor dluhů v Excelu/Google Sheets (Template.net)
|Stáhnout šablonu
|Pro každého, kdo si sestavuje hlavní seznam dluhů
|Věřitel, zůstatek, sazba, min., splatnost; poznámky k promo akcím/automatickým platbám; rychlé třídění
|Excel, Tabulky Google
|Šablona pro splácení dluhů v tabulkovém procesoru (Credit Canada)
|Stáhnout šablonu
|Lidé, kteří chtějí hotový plán od neziskové organizace
|Integrovaná metoda sněhové koule/laviny; měsíční plán; celkové úroky
|Excel, Tabulky Google
|Plánovač a sledovač splácení dluhů v Excelu (The Happy Giraffe)
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé, kteří chtějí plán + sledování v jednom souboru
|Poradenství ohledně dalších dluhů; přesouvá platby dopředu; předpokládané datum splacení dluhů
|Excel, Tabulky Google
|Sledovač splácení dluhů (5 v 1) (Vertex42)
|Stáhnout šablonu
|Vizuální sledování pokroku pro fanoušky sledující více dluhů
|Automatické částky cílů; zaškrtávací/barevná políčka; datumová razítka
|Excel, tisknutelný PDF
|Sledovač dluhové sněhové koule (Vertex42)
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé metody sněhové koule, kteří chtějí rychlé vizuální úspěchy
|Grafické vyplnění sněhovou koulí pomocí podmíněného formátování; min./extra odkazy
|Excel, tisknutelný PDF
|Grafy cesty k osvobození od dluhů (Vertex42)
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé měsíčního „plakátu pokroku“
|Grafické znázornění průběžného stavu; jednoduchý měsíční přehled zůstatků
|Excel
|Tabulka pro sledování splácení dluhů (Vertex42)
|Stáhnout šablonu
|Sledovače v papírové podobě s políčky k zaškrtnutí
|Mřížka s 200 buňkami; prostor pro věřitele/min/počáteční dluh; vhodný pro ledničku
|Excel, tisknutelný PDF
16 šablon pro sledování splácení dluhů
Sledování dluhů obvykle selže dříve než samotný plán. Zůstatky jsou uvedeny v tabulce, splatnosti jsou skryté v e-mailech a v samostatném AI chatu s AI botem vaší banky jste napsali: „Který dluh mám splatit jako první?“
To je Work Sprawl v reálném čase – a díky němu se i jednoduchá rozhodnutí zdají těžší, než by měla být.
ClickUp vše shromažďuje do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí. Vaše zůstatky, splatnosti, strategie splácení a úkoly „provést platbu“ jsou k dispozici společně s dokumenty, připomenutími a umělou inteligencí.
Můžete zadat dluhy jednou, nastavit opakované platby, přidat další částky, když je máte, a sledovat průběh splácení v reálném čase, místo abyste museli přepínat mezi pěti různými záložkami.
Pokud chcete mít k dispozici prostor, který je již připraven pro rozhodování o financích, ClickUp Finance nabízí hotové přehledy a panely pro rozpočty, účty a cash flow.
Jak to vyjádřil jeden recenzent na G2:
Také se mi líbí, že kombinuje tolik nástrojů do jedné platformy – dokumenty, cíle, chat a tabule, takže nemusím neustále přepínat mezi aplikacemi.
Také se mi líbí, že kombinuje tolik nástrojů do jedné platformy – dokumenty, cíle, chat a tabule, takže nemusím neustále přepínat mezi aplikacemi.
Zde je několik praktických šablon pro sledování splácení dluhů, se kterými můžete začít ještě dnes.
1. Šablona osobního rozpočtu ClickUp
Šablona osobního rozpočtu ClickUp shromažďuje příjmy, účty a splátky dluhů do jednoho přehledného zobrazení, takže váš plán splácení dluhů odpovídá skutečnému cash flow. Vidíte všechny účty, všechny splatnosti a částky splátek, ke kterým se můžete zavázat, aniž byste museli hádat.
Nastavení trvá jen pár minut. Můžete přidat aktuální zůstatek, úrokovou sazbu a minimální splátky každého účtu a poté uvést své měsíční platby za bydlení, služby a další nezbytné výdaje.
Jakmile zaznamenáte platby a přidáte příležitostné mimořádné platby, zbývající zůstatky a termíny splacení se automaticky aktualizují. Vždy víte, na který dluh se máte zaměřit jako další a zda vám dnešní platba umožní udržet tempo.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte si příjmy, fixní náklady a splátky dluhů na jednom místě.
- Seřaďte dluhy podle nejnižšího zůstatku nebo nejvyššího úroku, aby odpovídaly vaší strategii splácení.
- Sledujte termíny splátek a minimální částky splátek, abyste se vyhnuli poplatkům.
- Sledujte celkovou výši dluhu, zbývající zůstatky a celkovou výši zaplacených úroků, které se průběžně aktualizují.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a majitele malých podniků, kteří chtějí jednoduchý rozpočet, který zajistí konzistentní splácení dluhů.
2. Šablona jednoduchého rozpočtu ClickUp
Rozpočty fungují nejlépe, když jsou přehledné a lze je rychle aktualizovat. Šablona ClickUp Simple Budget Template vám poskytuje přehledný seznam příjmů a výdajů, rychlý přehled o čisté hotovosti a místo pro zaznamenávání měsíčních splátek kreditních karet nebo studentských půjček.
Kategorie můžete přidat jednou a poté zaznamenávat výdaje, jakmile k nim dojde. Získáte tak přehled o tom, kam peníze směřují, kde je možné ušetřit a kolik peněz můžete věnovat na mimořádné splátky.
Pokud dáváte přednost metodě sněhové koule, můžete tyto peníze navíc použít k splacení nejmenšího zůstatku. Pokud dáváte přednost metodě laviny, můžete tyto peníze navíc použít k vyrovnání zůstatku s nejvyšší úrokovou sazbou.
Sdílení nebo kontrola je velmi jednoduchá. Můžete otevřít rozpočet, zkontrolovat celkové částky za tento měsíc a upravit výši splátky na příští týden, aniž byste museli znovu vytvářet tabulku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizuální kategorie pro příjmy, účty a volitelné výdaje
- Připravené přehledy pro rozpočtový plán, příjmy, čistou hotovost, průvodce pro začátečníky a výdaje.
- Vlastní pole pro sledování měsíců, mezisoučtů a průběžných součtů
- Rychlý export pro sdílení přehledu s partnerem nebo poradcem
- Jemné připomenutí termínů splatnosti a měsíčních plateb
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce jednoduchý rozpočet, který uvolní hotovost na splácení dluhů bez složitého nastavení.
💡Tip pro profesionály: Nastavte si v ClickUp připomenutí pro každé datum splatnosti dluhu, abyste se nikdy nedostali do potíží s poplatky za opožděné platby nebo poškozením své kreditní skóre. Můžete si vytvořit opakující se připomenutí, která vás upozorní několik dní před splatností plateb, takže budete mít čas převést prostředky nebo upravit svůj rozpočet.
Připomenutí lze přizpůsobit podle priority – označte své dluhy s nejvyššími úroky jako urgentní, aby vám tyto platby zůstaly na paměti.
3. Šablona platební historie ClickUp
Šablona ClickUp Payment History Template vede průběžný záznam o tom, co platíte a co dostáváte. Můžete si poznamenat částku platby, datum, způsob platby a referenční číslo a poté ji přiřadit k účtům kreditní karty, osobním půjčkám nebo jiným finančním závazkům.
Tímto způsobem můžete rychle ověřit minimální splátky, mít přehled o splatnostech a sledovat, jak se během měsíce mění cash flow.
Hledání odpovědí je jednoduché. Filtrujte, abyste našli otevřené položky, prohledávejte tabulku klientů pro minulé aktivity nebo exportujte čistý snímek pro své záznamy. Potřebujete ukázat, že platba za minulý měsíc byla zaúčtována včas? Je to přímo tady.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jedno místo pro zaznamenávání příchozích a odchozích plateb
- Zkontrolujte stav, abyste viděli, co je otevřené nebo dokončené.
- Praktická pole pro částku, způsob platby, číslo účtenky a poznámky
- Připravené zobrazení pro zadávání účtenek, rychlý start, tabulku klientů a všechny položky
- Jemné připomenutí, abyste zkontrolovali nadcházející termíny splátek a měsíční platby.
✨️ Ideální pro: Jednotlivce, domácnosti a malé týmy, které chtějí přehledný audit trail, který zajistí splácení dluhů a každodenních účtů podle plánu.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain umí číst vaše seznamy a dokumenty, shrnout výdaje za poslední měsíc podle kategorií, označit překročení limitu a navrhnout splátkové plány typu „sněhová koule“ nebo „lavina“ na základě vašich zůstatků a sazeb. Tyto plány může proměnit v úkoly s datem a připomenutím, takže se vaše šablona stane živou rutinou. Vyzkoušejte například tyto pokyny:
- „Shrňte výdaje za tento měsíc z mého seznamu Simple Budget a zvýrazněte kategorie nad plánem. “
- „Vytvořte si z těchto zůstatků a APR dluhovou sněhovou kouli, přidejte splatnosti a nastavte měsíční mimořádnou splátku ve výši 3000.“
- „Co mohu omezit, abych splatil dluh do 12 měsíců, ukázat dva scénáře a podle toho aktualizovat své úkoly?“
4. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp poskytuje jediný průběžný záznam za daný měsíc, díky kterému můžete jasně vidět své výdaje, než vás překvapí.
Přidejte obvyklé fixní účty a každodenní výdaje a poté je roztřiďte do příslušných kategorií. Vzory se rychle projeví. To také zjednodušuje splácení dluhů, protože můžete uvolnit peněžní tok a rozhodnout se, zda budou dodatečné platby směřovat na nejmenší zůstatek nebo na dluh s nejvyšší úrokovou sazbou.
Když potřebujete odpovědi, nemusíte je hledat. Porovnejte tento měsíc s minulým, pořiďte si rychlý přehled, který můžete sdílet, a s větší jistotou nastavte částku další splátky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jedno místo pro zaznamenávání fixních a variabilních výdajů s přehlednými měsíčními součty
- Kategorie zobrazení, které usnadňují úspory
- Jednoduchý export pro přehledný přehled, kdykoli ho potřebujete.
- Měsíční srovnání pro včasné zachycení trendů
- Praktický způsob, jak uvolnit hotovost pro mimořádné splátky ve vašem splátkovém plánu.
✨️ Ideální pro: Domácnosti a malé týmy, které chtějí přesný měsíční přehled pro podporu stabilního splácení dluhů.
💡 Tip pro profesionály: Než se rozhodnete pro nějaký plán, proveďte rychlou kontrolu pomocí tohoto jednoduchého kalkulátoru pro hodnocení rizik ClickUp, abyste včas odhalili rizika spojená s variabilními sazbami nebo poplatky za opožděné platby.
5. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Finance Management Template konsoliduje rozpočty, výdaje a splácení dluhů na jednom místě, takže můžete svůj plán přizpůsobit skutečnému cash flow a nastavit částku splátky, která vám vyhovuje.
Můžete přidat své opakující se účty, variabilní výdaje a finanční závazky a poté označit dluhy, které chcete splatit jako první. Pokud dáváte přednost rychlým výsledkům, zaměřte se na nejnižší zůstatek. Chcete-li minimalizovat úroky, posílejte dodatečné platby na účet s nejvyšší úrokovou sazbou.
V každém případě získáte jasnější přehled o dalším kroku a jeho dopadu na termín splacení. Postupem času můžete porovnávat jednotlivé měsíce, hledat kategorie, které lze omezit, a rozhodovat, kdy zvýšit měsíční splátky. Přehled lze snadno sdílet s partnerem nebo účetním, což usnadňuje rozhodování.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte rozpočty a výdaje spolu se splácením dluhů v jednom pracovním prostoru.
- Získejte přehled o cash flow a nastavte si realistické měsíční splátky.
- Porovnejte priority metod sněhové koule a laviny, aniž byste museli plán přepracovávat.
- Označte si blížící se termíny splátek a obnovení, abyste se vyhnuli poplatkům.
- Sdílejte přehledné shrnutí pro rychlé kontroly a rozhodování.
✨️ Ideální pro: Majitele malých podniků, živnostníky a domácnosti, které chtějí mít jedno místo pro správu rozpočtů, sledování cash flow a směrování dodatečných plateb na správné dluhy.
6. Šablona pro stanovení finančních cílů ClickUp
Cíle fungují pouze tehdy, když jsou v souladu s čísly. Šablona pro stanovení finančních cílů ClickUp vám pomůže proměnit nápady jako „zbavit se dluhů“ nebo „naspořit tři měsíční výdaje“ v jasné kroky, které můžete skutečně sledovat.
K tomu můžete definovat cíle splácení dluhů, přidat kontrolní body pro nejnižší zůstatek nebo dluh s nejvyšší úrokovou sazbou a nastavit stálou měsíční splátku, která nenaruší cash flow.
Když se změní příjmy nebo výdaje, upravíte další krok, místo abyste přepisovali celý plán. Získáte také přehled o svém pokroku. Než se rozhodnete, co dělat dál, můžete si prohlédnout, co je v pořádku, co potřebuje popostrčit a kde by nejvíce pomohla mimořádná splátka.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Proměňte obecné finanční cíle v konkrétní kroky a milníky.
- Sladěte měsíční splátky s cash flow, aby byl plán realistický.
- Sledujte pokrok ve splácení dluhů bez nutnosti používat další tabulky.
- Označte si priority, abyste věděli, na který dluh se zaměřit jako další.
- Sdílejte jednoduchý přehled, aby byli partneři nebo kolegové v týmu informováni.
✨️ Ideální pro: Jednotlivce a malé týmy, které chtějí jasné, měřitelné cíle, které jim pomohou s pravidelným splácením dluhů.
7. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Když nevěříte číslům, rozhodnutí se zastaví. Šablona finančního analytického reportu ClickUp shromažďuje příjmy, výdaje, zisky a ztráty do přehledného reportu, který si můžete přečíst během několika minut. Získáte jednoduché tabulky, které se promění ve vizuální přehledy, díky nimž bude snazší vysvětlit zdroj a určení peněz.
Tato šablona se dobře hodí k plánu splácení dluhů. Můžete vidět, které náklady rostou, kolik volných finančních prostředků zbývá po měsíčních splátkách a zda by měla být mimořádná splátka použita na nejnižší zůstatek nebo na dluh s nejvyšší úrokovou sazbou.
Obrázek se aktualizuje, jakmile upravíte vstupní údaje, takže k testování nápadů nepotřebujete druhý list. Uložte si snímek za měsíc nebo čtvrtletí, odpovězte na rychlé otázky jediným pohledem a s větší jistotou nastavte výši splátky na příští měsíc.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jedna zpráva o příjmech, výdajích a čistých výsledcích
- Rychlé grafy, díky kterým snadno rozpoznáte trendy
- Jednoduché srovnání měsíc po měsíci nebo čtvrtletí po čtvrtletí
- Přehlednější informace o cash flow, které vám pomohou s mimořádnými splátkami
- Snadný export pro partnery, klienty nebo poradce
✨️ Ideální pro: Malé týmy a jednotlivce, kteří chtějí přehledné finanční údaje, které jim pomohou činit chytřejší rozhodnutí ohledně splácení dluhů.
Rychlý tip: Použijte vlastní pole ClickUp pro věci jako rozpočtované vs. skutečné výdaje, dodavatele a datum platby. To znamená, že váš nástroj pro sledování splácení dluhů je součástí ucelenějšího přehledu o tom, kam vaše peníze směřují, a není izolován v samostatném souboru.
8. Šablona pro osobní dluhy v Excelu a Google Sheets od Template.net
Pokud dáváte přednost pohodlí tabulky, Excelu nebo Google Sheets, šablona Personal Debt Template od Template.net je jednoduchý nástroj pro zaznamenávání všech zůstatků, sazeb a splatností. Zadejte aktuální zůstatek, úrokovou sazbu a minimální splátky pro každou půjčku nebo kreditní kartu a poté zaznamenávejte měsíční splátky.
Můžete je použít jako tabulku pro splácení dluhů pro oba přístupy. Seřaďte podle nejnižšího zůstatku pro metodu sněhové koule nebo podle nejvyšší úrokové sazby pro metodu laviny. Přidejte sloupec pro mimořádné platby a uvidíte, jak se zbývající zůstatky a termíny splácení posouvají správným směrem.
Uložte si kopii pro záznamy, dejte jednu kartu partnerovi nebo exportujte snímek předtím, než nastavíte částku splátky na příští měsíc.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Známé rozložení tabulek v Excelu a Google Sheets
- Sloupce pro aktuální zůstatek, úrokovou sazbu, splatnost, minimální splátky a výši splátky.
- Funguje se sněhovou koulí nebo lavinou bez změny nastavení.
- Rychlý přehled celkové výše dluhu, zbývajících zůstatků a celkových zaplacených úroků.
- Snadno se kopírují a sdílejí pro kontrolu nebo aktualizace.
✨️ Ideální pro: Uživatele tabulek, kteří chtějí přehledný a editovatelný nástroj pro sledování splácení dluhů bez dalších nástrojů.
👀 Zajímavost: I malé úspěchy jsou důležité. Studie ukazují, že soustředění plateb na splacení jednoho dluhu najednou zvyšuje motivaci a důslednost, což je jeden z důvodů, proč mnoho lidí zůstává u metody sněhové koule, i když metoda laviny na papíře ušetří více úroků.
9. Šablona pro měsíční splácení dluhů v Excelu a Google Sheets od Template.net
Pokud máte rádi přehledný měsíční výhled, šablona pro měsíční splácení dluhů v Excelu a Google Sheets od Template.net uchovává všechny splatnosti a platby v jednom listu. Uveďte každý účet s aktuálním zůstatkem, úrokovou sazbou a minimální splátkou a poté sledujte měsíční platby.
Získáte přehled o měsíčních splátkách a navíc jasné místo pro zaznamenání všech mimořádných plateb.
Sdílení s ostatními je také jednoduché. List můžete poslat poradci, uložit měsíční přehled pro záznamy a upravit částku splátky na příští měsíc, aniž byste museli cokoli přepisovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Známé rozvržení v Excelu a Google Sheets
- Pole pro aktuální zůstatek, úrokovou sazbu, minimální splátky a splatnosti
- Měsíční sledování výše splátek a zbývajících zůstatků
- Funguje se sněhovou koulí nebo lavinou bez změny struktury.
- Rychlý přehled celkové výše dluhu a dosud zaplacených úroků
✨️ Ideální pro: Uživatele tabulek, kteří chtějí přehledný měsíční tracker pro splatnosti, minimální splátky a mimořádné splátky.
💡 Tip pro profesionály: Sledování více dluhů – kreditních karet, studentských půjček, splátek za auto, osobních půjček – znamená sledování zůstatků, úrokových sazeb, splátkových kalendářů a pokroku při splácení dluhů u různých účtů a věřitelů.
ClickUp BrainGPT vám pomůže porozumět údajům o splácení dluhů, aniž byste museli ručně počítat, které dluhy upřednostnit nebo jak se dodatečné platby promítnou do vašeho časového plánu.
Postupujte takto:
- Okamžité odpovědi na otázky týkající se strategie splácení dluhů: Zeptejte se BrainGPT na otázky typu „Pokud tento měsíc zaplatím navíc 200 dolarů, na který dluh je mám použít?“ a získejte odpovědi na základě vašich skutečných údajů o dluzích sledovaných v ClickUp.
- Okamžitě najděte historii plateb a dokumenty: Prohledávejte všechny své úkoly týkající se sledování dluhů, potvrzení o platbách a úvěrové smlouvy a najděte konkrétní podrobnosti o transakcích, změny úrokových sazeb nebo komunikaci s věřiteli, aniž byste museli prohledávat složky.
- Hlasové zaznamenávání plateb: Pomocí funkce Talk to Text můžete zaznamenávat platby, aktualizovat zůstatky nebo zaznamenávat mimořádné platby bez použití rukou – stačí při provádění platby říct „Zaznamenej platbu 150 $ na kartu Capital One“.
- Více modelů AI pro finanční výpočty: Využijte ChatGPT, Claude, Gemini a další modely AI, které vám pomohou provést různé scénáře splácení dluhů.
- Automatické souhrny pokroku: Shrňte svůj pokrok ve splácení dluhů za uplynulý měsíc nebo čtvrtletí a systém vygeneruje zprávy na základě vašich skutečných platebních údajů.
10. Šablona pro správu dluhů v Excelu a Google Sheets od Template.net
Pokud jsou údaje o vašich účtech uloženy na různých místech, šablona Debt Organizer Template od Template.net pro Excel a Google Sheets je organizér, který je konsoliduje do jediného přehledného hlavního seznamu.
Základní údaje o každém dluhu zaznamenáte do jednoho listu, takže můžete vidět celkovou výši dluhu, komu dlužíte a co vás čeká dál, aniž byste museli přeskakovat mezi různými portály.
Je to užitečný první krok před výběrem strategie splácení. Díky přehledu všech aktuálních zůstatků, úrokových sazeb, minimálních splátek a splatností můžete rychle zjistit, který dluh má nejvyšší úrok nebo nejnižší zůstatek. Přidejte sloupec pro mimořádné splátky a uvidíte, jak se plán začíná naplňovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jedno místo, kde můžete uvést věřitele, přezdívku účtu, aktuální zůstatek, úrokovou sazbu, minimální splátku a datum splatnosti.
- Volitelné sloupce pro propagační sazby, stav automatických plateb a poznámky
- Filtry pro třídění podle nejvyššího úroku nebo nejnižšího zůstatku pro metodu lavinového nebo sněhového efektu.
- Rychlý přehled celkové výše dluhu a zbývajících zůstatků
- Zobrazení pro tisk, které vám poskytne jednostránkový přehled, který můžete mít vždy po ruce.
✨️ Ideální pro: Každého, kdo se vydává na cestu ke splacení dluhů a chce mít komplexní a editovatelný přehled všech účtů, než se rozhodne pro metodu sněhové koule nebo laviny.
11. Šablona pro splácení dluhů v tabulkovém procesoru od Credit Canada
Pokud chcete jasný plán bez složitého nastavování vzorců, poslouží vám šablona pro splácení dluhů v tabulkovém procesoru od Credit Canada. Uveďte každý dluh s aktuálním zůstatkem, úrokovou sazbou, minimální splátkou a datem splatnosti a poté postupujte podle měsíčního plánu, který vám řekne, co máte zaplatit jako další.
Přidejte další splátku a tabulka aktualizuje termín splacení a celkové úroky, takže hned uvidíte výsledek. Můžete si uložit kopii pro sebe nebo ji sdílet s partnerem či poradcem a oba uvidíte stejný plán.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jednoduché sloupce pro věřitele, zůstatek, sazbu, minimální splátku a datum splatnosti.
- Integrovaná volba sněhové koule nebo laviny
- Automatické součty celkového dluhu, zbývajících zůstatků a zaplacených úroků
- Měsíční plán, který zůstává přehledný
- Funguje v Google Sheets nebo Excelu.
✨️ Ideální pro: Každého, kdo chce jednoduchý pracovní list, který přehledně zobrazuje plán a pokrok.
👀 Zajímavost: Platba kreditní karty v polovině cyklu může snížit úroky, protože mnoho vydavatelů je počítá denně na základě průměrného denního zůstatku, takže snížení zůstatku dříve snižuje výši účtovaných úroků.
12. Šablona pro plánování a sledování splácení dluhů v Excelu od The Happy Giraffe
Chcete tabulku, která vám poskytne jak plán, tak průběžný záznam? Šablona Excel Debt Payoff Planner and Tracker Template od The Happy Giraffe umí obojí. Zadejte název každého dluhu, aktuální zůstatek, úrokovou sazbu, datum splatnosti a částku, kterou můžete zaplatit nad rámec minimální splátky.
Tato šablona pak stanoví kroky, které je třeba dodržet, a vede jednoduchý sledovací list, který aktualizujete při každé splátce. Tato šablona také průběžně aktualizuje předpokládané datum splacení dluhu. Můžete také použít praktickou kalkulačku ClickUp Days Calculator, abyste odhadli datum splacení od dnešního dne a udrželi časový plán reálný.
Můžete je zkopírovat do Google Sheets nebo uložit v Excelu a každý měsíc ukládat aktuální stav.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánování a sledování v jednom souboru
- Funguje s metodou sněhové koule nebo laviny ihned po instalaci.
- Jasné pokyny k dalšímu splácení dluhů s jednoduchým načasováním jednotlivých kroků
- Automatické aktualizace předpokládaného data splacení dluhů
- Excel nebo Google Sheets, ke stažení zdarma
✨️ Ideální pro: Každého, kdo chce bezplatnou, neziskovou tabulku, která ukazuje další kroky a sleduje pokrok na jednom místě.
13. Sledovač splácení dluhů (5 v 1) od Vertex42
Pokud chcete sledovat více dluhů na jednom listu, je Debt Payoff Tracker (5 v 1) od Vertex42 tou nejjednodušší cestou. Zadejte každý počáteční dluh a minimální splátku a tabulka za vás vyplní cílové částky. Jakmile dosáhnete milníků, vybarvíte políčka nebo je zaškrtnete a můžete zaznamenat datum každého kroku, aby byl pokrok viditelný.
Nastavení je také velmi jednoduché. Upravte potřebné štítky, sepište své účty a můžete začít zaznamenávat platby v jediném přehledu. Funguje jako tisknutelný soubor PDF nebo Excel, takže si můžete kopii nechat na stole nebo na disku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte více dluhů na jednom listu
- Po zadání data zahájení splácení dluhu a minimálních částek se automaticky vyplní cílové částky.
- Označujte nebo vybarvujte pokrok a zaznamenávejte data dokončení.
- Funguje v Excelu nebo jako upravitelný soubor PDF.
✨️ Ideální pro: Každého, kdo chce jeden jediný tisknutelný tracker, který se aktualizuje sám.
14. Debt Snowball Tracker od Vertex42
Sledovač dluhů Debt Snowball Tracker od Vertex42 je hravý a přehledný. Zadáte celkovou výši dluhu a tabulka vytvoří cíl v podobě sněhových koulí, které vybarvujete podle toho, jak splácíte. V Excelu se sněhové koule dokonce vyplňují automaticky pomocí podmíněného formátování, takže váš pokrok se zobrazí bez další práce.
Pro informaci jsou k dispozici pole pro minimální a extra splátky, které udržují pozornost na dynamice. Získáte vizuální podnět k pokračování a navíc jednoduchý způsob, jak zjistit, jak daleko jste se dostali. Použijte jej k udržení motivace mezi úplnými kontrolami rozpočtu. Po každé platbě vybarvěte několik sněhových koulí a sledujte, jak se cíl blíží.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizuální cíl, který se plní, jak splácíte své splátky.
- Automatické barvení v Excelu pomocí podmíněného formátování
- Jednoduché referenční pole pro minimální a mimořádné splátky
- Možnost tisku ve formátu PDF, pokud dáváte přednost papíru a tužce.
✨️ Ideální pro: Uživatele metody sněhové koule, kteří chtějí po každé splátce rychle vidět výsledky.
15. Grafy cesty k osvobození od dluhů od Vertex42
Pokud dáváte přednost měsíčnímu přehledu, grafy Debt Free Journey Charts od Vertex42 poskytují vizuální znázornění snižování zůstatků. Každý měsíc zaznamenáte nový zůstatek a pozadí se postupně vyplňuje, takže pokrok je snadno viditelný na první pohled.
Tabulka je kompatibilní s Excelem. Použijte jednoduchý vzorec, jako je =EDATE(prevdate,1), abyste posunuli měsíce dopředu a udrželi časovou osu přehlednou. Spárujte ji se svým hlavním nástrojem pro sledování splácení. Tuto kartu používejte jako měsíční „nástěnku pokroku“ a nechte svůj rozpočet zpracovávat každodenní čísla.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Měsíční přehled zůstatků s grafickým znázorněním průběžného vývoje
- Snadná práce s daty díky vestavěné funkci Excelu.
- Přehledné vizuální zobrazení pro konzultaci s partnerem nebo koučem.
- Udržuje motivaci mezi jednotlivými rozpočtovými obdobími.
✨️ Ideální pro: Každého, kdo chce jednoduchý měsíční graf pokroku, který znázorňuje dynamiku splácení.
16. Tabulka pro sledování splácení dluhů od Vertex42
Dáváte přednost odškrtávání políček? Tabulka pro sledování splácení dluhů od Vertex42 obsahuje 200 buněk, které můžete vybarvit nebo přeškrtnout po dosažení každého cílového částky. Nahoře přidejte věřitele a minimální splátku, zadejte počáteční dluh, vytiskněte a začněte zaznamenávat pokrok.
Je to tak jednoduché, že si je můžete nalepit na ledničku nebo nechat vedle notebooku. Když vidíte, jak se tabulka plní, pomůže vám to zůstat na správné cestě, i když máte v daném měsíci hodně práce. Použijte ji pro jeden zůstatek nebo si vytvořte jednu pro každý účet. Peněžní prostředky, které uvolníte, když se tabulka dostane na nulu, se stanou palivem pro další dluh.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Mřížka s 200 buňkami, kterou můžete vybarvovat podle splácení
- Prostor pro poznámky o věřiteli, minimální splátce a počátečním dluhu
- Verze pro tisk ve formátu PDF a Excel
- Skvělé jako viditelná připomínka mezi daty splátek.
✨️ Ideální pro: Vizuální sledovače, kteří mají rádi papírovou mřížku, která ukazuje plynulý pokrok.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů průzkumu má potíže s udržením motivace k dlouhodobým cílům. Nejde o nedostatek elánu – je to způsobeno tím, jak funguje náš mozek! Abychom zůstali motivovaní, potřebujeme vidět úspěchy. 💪
Právě v tom vám pomůže ClickUp. Sledujte své úspěchy pomocí ClickUp Milestones, získejte okamžitý přehled o pokroku pomocí rollupů a zůstaňte soustředění díky chytrým připomenutím. Vizualizace těchto malých vítězství vytváří impuls pro dlouhodobý úspěch.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp uvádějí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se cítili přetížení.
Splácení dluhů snadno a rychle s ClickUp
Svoboda od dluhů se buduje, není to otázka náhody. Vychází z plánu, který můžete vidět, z malých úprav, které můžete provést bez potíží, a z důkazu, že každá splátka posouvá správný zůstatek. Nyní máte k dispozici sadu šablon, pomocí kterých můžete sledovat celkové částky, mapovat splatnosti a vybrat si způsob splácení, který vám vyhovuje.
Pokud chcete mít jedno místo, kde budou pohromadě čísla, poznámky a další kroky, ClickUp poskytne vašemu plánu splácení dluhů domov.
Můžete vést účty společně s rozpočtem, sledovat měsíční pokrok bez nutnosti prohledávat záložky a upravovat načasování, když se změní vaše životní situace. Metoda dluhové sněhové koule i lavina zde fungují, protože plán a akce zůstávají ve stejném přehledu.
Vyberte si šablonu, nastavte tempo, které odpovídá vašemu cash flow, a nechte pravidelné splátky udělat těžkou práci za vás. Výhrou je jasnost dnes a dynamika zítra.
