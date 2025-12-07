10 nejlepších šablon vysvědčení ze střední školy zdarma

Vysvědčení ze střední školy jsou v podstatě přehledem akademických úspěchů studenta. Ukazují, jaké předměty student absolvoval, kolik kreditů získal a jaké výsledky dosáhl za čtyři roky – to vše na jedné stránce.
Navíc více než 1 800 amerických institucí zrušilo požadavky na SAT/ACT, což znamená, že při posuzování studijních výsledků mají větší váhu historie kurzů, známky a jasná stupnice hodnocení.
Tento průvodce shrnuje bezplatné, připravené k použití šablony vysvědčení ze střední školy. Prozkoumáme klíčové funkce každé šablony a nastíníme, co dělá dobrý formulář vysvědčení. Jako bonus se podělíme o nejlepší výběr pro učitele, školní správce a rodiče, kteří vyučují své děti doma.
|Šablona zprávy o pokroku studenta ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Učitelé a poradci sledují pokrok, který se promítá do vysvědčení.
|Sledujte akademický pokrok pomocí vlastních polí, různých zobrazení pro potřeby pozornosti a chování a snadného exportu pro vytváření zpráv.
|Seznam, dokument
|Šablona zprávy o výkonu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí oddělení, akademičtí koordinátoři, vlastníci projektů, kteří potřebují týdenní nebo měsíční přehledy
|Kombinuje sledování cílů, aktualizace stavu a další kroky s kalendářem a přehledem pracovní zátěže pro praktické reportování.
|Dokument, seznam, kalendář, pracovní vytížení
|Šablona ClickUp Gradebook
|Získejte bezplatnou šablonu
|Učitelé, kteří chtějí přehledný, rubrikami vybavený třídní deník
|Podporuje hodnocení na základě rubrik, vlastní pole pro účast a testy a exportovatelné zprávy o známkách.
|Seznam, tabulka, dokument
|Šablona úkolů pro třídu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Učitelé plánují, oznamují a sledují práci ve třídě
|Organizuje úkoly podle termínu odevzdání, typu úkolu a známky, s podporou priorit, podúkolů a více příjemců.
|Seznam, kalendář, tabulka
|Šablona docházkového listu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Učitelé a koordinátoři zaznamenávají denní docházku s kontextem
|Stav docházky jedním klepnutím, vlastní pole pro podrobnosti o třídě a filtrovatelné/exportovatelné souhrny.
|Seznam, formulář, tabulka
|Šablona ClickUp pro vzdělávání studentů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Studenti a poradci plánující kurzy, kredity a časové harmonogramy
|Sledujte učební plán, předpoklady a kredity pomocí časové osy a Ganttova diagramu pro akademické plánování.
|Seznam, Gantt, Doc
|Šablona akademického vysvědčení ve formátu PDF od Template.Net
|Stáhnout šablonu
|Učitelé, registrátoři, rodiče vzdělávající děti doma, kteří potřebují vysvědčení k tisku.
|Upravitelný a tisknutelný výpis známek s známkami za jednotlivé semestry, průměrnou známkou (GPA) a stupnicí známek pro oficiální záznamy.
|Šablona vysvědčení ze střední školy od Scribd
|Stáhnout šablonu
|Poradci a rodiče, kteří vzdělávají své děti doma a potřebují rychlý soubor s oficiálním vzhledem.
|Zahrnuje informace o studentech, tabulky kurzů, GPA, SAT/ACT a podrobnosti o absolvování v tradičním formátu.
|Šablona vysvědčení pro domácí výuku od Lone Star
|Stáhnout šablonu
|Rodiče, kteří vzdělávají své děti doma, a absolventi připravující přijímací dokumenty
|Kurzy seskupené podle ročníků, pole GPA, stupnice hodnocení a prostor pro poznámky o dvojitých kreditech v známém formátu.
|Šablona vysvědčení střední školy od Flanders Family
|Stáhnout šablonu
|Rodiče, kteří vzdělávají své děti doma a chtějí jednoduchý vysvědčení, které je vhodné pro vysoké školy.
|Klasické rozložení s kredity, známkami, GPA, stupnicí hodnocení na stránce a editovatelnými poli pro aktualizace.
Co jsou šablony vysvědčení ze střední školy?
Šablona vysvědčení ze střední školy je hotový dokument, který standardizuje způsob zaznamenávání akademické historie studenta. Obsahuje všechny podstatné informace na jednom místě: informace o studentovi, kurzy střední školy podle semestrů, získané a získávané kredity, známky, stupnici hodnocení, výpočty GPA a prostor pro poznámky, jako jsou kurzy s vyznamenáním, kurzy s dvojím zápisem nebo opakované kurzy.
Mnoho verzí také obsahuje pole pro datum promoce, podpis poradce nebo správce a volitelnou pečeť pro oficiální vysvědčení.
Tyto šablony jsou k dispozici v běžných formátech, jako jsou Google Docs, Google Sheets a PDF, takže je můžete vytisknout nebo sdílet digitálně.
Rodiče, kteří vzdělávají své děti doma, mohou stejný formát přizpůsobit pro vysvědčení ze střední školy, a to přidáním názvu školy, školního roku a popisu předmětů, aby bylo jasné, jaké látky byly probírány.
Co dělá šablonu vysvědčení ze střední školy dobrou?
Ideální šablona vysvědčení ze střední školy by měla splňovat následující požadavky:
- Zobrazte na první pohled to nejdůležitější: informace o studentech, kurzy seskupené podle semestru, získané a získávané kredity, známky a přehlednou stupnici hodnocení.
- Při zadávání známek automaticky aktualizujte průměrné známky za semestr a celkové průměrné známky, aniž byste museli provádět složité výpočty.
- Správně zpracovávejte různé typy kurzů, včetně kurzů s vyznamenáním, AP, IB a dvojího zápisu.
- Celkový počet získaných kreditů je uveden v dolní části, s jasným označením opakovaných předmětů a předmětů trvajících jeden semestr.
- Zahrňte prostor pro datum promoce, podpisovou řádku, kontaktní údaje školy a volitelnou pečeť pro oficiální vysvědčení.
- Exportujte přehledně do formátu PDF a zároveň si ponechte upravitelnou verzi v Google Docs nebo Google Sheets pro rychlé opravy.
10 nejlepších bezplatných šablon pro vysvědčení ze střední školy
Školní záznamy jsou často rozděleny do více systémů. Návrh vysvědčení je uložen v jedné složce, popisy kurzů jsou uloženy v jiné, kredity jsou uspořádány v tabulce a výpočty GPA existují pouze ve zprávách.
Tímto chaosem je Work Sprawl, rozptýlené úkoly, dokumenty a aktualizace, které skrývají podrobnosti a kradou čas.
Pokud formalizujete způsob, jakým jsou záznamy a materiály ke kurzům uloženy, spolehlivý systém pro správu znalostí zajistí, že vše bude prohledatelné a konzistentní po celý školní rok.
ClickUp shromažďuje vše do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI, takže vaše údaje o vysvědčení, seznamy kurzů, stupnice hodnocení a poznámky jsou pohromadě. Můžete vytvořit dokument ClickUp Doc pro vysvědčení studenta, připojit popisy kurzů, sledovat kredity pomocí vlastních polí a udržovat jediný zdroj pravdivých informací, který může zkontrolovat kdokoli z týmu.
👀 Zajímavost: V cyklu 2023–24 požadovalo přibližně 5 % vysokých škol, které jsou členy Common App, výsledky testů SAT/ACT, což znamená, že vysvědčení a náročnost kurzů se dostaly ještě více do popředí.
1. Šablona zprávy o pokroku studenta ClickUp
Šablona ClickUp Student Progress Report Template efektivně organizuje výkony studentů, poznámky o chování a kontaktování studentů na jednom snadno spravovatelném místě.
Šablona využívá strukturovaná vlastní pole pro třídy, úsilí a kontakt s rodiči, zatímco vestavěné zobrazení jako „Průvodce, Vyžaduje pozornost, Problémy s chováním a Seznam“ usnadňují přehled o třídě a zaměření se na ty, kteří potřebují podporu.
Jasné stavy mapují cestu od „dobrých výsledků“ přes „vyžaduje pozornost“ až po „vyžaduje posílení sebedůvěry“ a v případě potřeby můžete exportovat přehlednou zprávu, když je čas aktualizovat známky nebo sdílet podklady pro konference.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Uchovávejte pokrok, pozorování a následné kroky v jediném spolehlivém zdroji informací.
- Včas odhalte rizikové studenty pomocí zobrazení „Vyžaduje pozornost“.
- Standardizujte poznámky pomocí vlastních polí pro chování, úsilí a třídy.
- Prohlédněte si rychle celou třídu v zobrazení seznamu a podívejte se na jednotlivé záznamy.
- Exportujte stručné zprávy, které můžete použít jako referenci při aktualizaci vysvědčení studenta.
✨ Ideální pro: Učitele a poradce, kteří chtějí konzistentní sledování pokroku, které se snadno promítne do vysvědčení a záznamů na konci semestru.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete, aby tento nástroj pro sledování pokroku fungoval se vším ostatním, co používáte ve své třídě nebo na škole, ClickUp for Education vám poskytne ucelený přehled.
V Docs můžete vytvářet sylaby a znalostní báze, v úkolech uchovávat plány lekcí a termíny odevzdání a na jednom místě spravovat studijní povinnosti, informace o studentech a administrativní práci. Formuláře a průzkumy ClickUp vám pomohou shromažďovat žádosti o přijetí, úkoly a potřeby zásobování, zatímco přehledy zobrazují kapacitu učeben, výkon studentů a další klíčové ukazatele na první pohled.
2. Šablona zprávy o výkonu ClickUp
Šablona ClickUp Performance Report Template, ačkoli byla vytvořena pro pracovní prostředí, je vynikajícím výchozím bodem pro vytvoření podrobného vysvědčení ze střední školy. Můžete zaznamenávat známky za semestr, sledovat GPA (namísto KPI a milníků) a dokumentovat absolvování kurzů ve strukturovaném, snadno čitelném formátu. Můžete také přidat vlastní pole pro standardizované výsledky testů, záznamy o docházce a komentáře učitelů, což usnadňuje zaznamenávání všech informací, které vysoké školy a stipendijní komise hledají.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Uchovávejte známky, testy a poznámky k úkolům pohromadě, abyste je mohli rychleji kontrolovat.
- Prohlédněte si trendové křivky a pokrok na první pohled díky strukturovaným sekcím.
- Standardizujte aktualizace pomocí vlastních polí a jasných stavů.
- Přepněte zobrazení a podívejte se na pracovní vytížení, časové osy a týdenní souhrny.
- Sdílejte přehlednou zprávu se zainteresovanými stranami, aniž byste museli znovu vytvářet prezentace.
✨ Ideální pro: vedoucí oddělení, akademické koordinátory a vedoucí projektů, kteří chtějí mít přehledné týdenní nebo měsíční přehledy výkonnosti spojené s prací.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací; to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit.
Vyzkoušejte ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů, takže můžete přestat hledat a začít pracovat. 💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily pomocí ClickUp více než 5 hodin týdně, což je více než 250 hodin ročně na osobu, díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
3. Šablona ClickUp Gradebook
„Zadal jsem ten test a správně jsem ho ohodnotil?“ Každý učitel zažil před vydáním vysvědčení tento moment. Když jsou známky rozepsané v různých záložkách a na lepících papírcích, výpočet konečných známek trvá déle než samotné hodnocení.
Přehledný žákovský sešit, který sčítá, počítá průměry a uchovává poznámky na jednom místě, vám usnadní celý týden. Šablona ClickUp Gradebook centralizuje známky, komentáře a trendy, takže můžete sledovat výkon studentů na jednom místě. Použijte vlastní pole pro průměry „Účast“, „Dlouhý test“, „Měsíc“ a „Domácí úkoly“ a nechte šablonu sčítat celkové výsledky bez nutnosti ručního počítání.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Uchovávejte všechny známky a komentáře na jednom přehledném místě.
- Vypočítejte průměry a konečné známky bez vytváření nových vzorců.
- Prohlédněte si třídu podle účasti a zjistěte, kdo potřebuje popostrčit.
- Pomocí rubrik můžete jasně definovat očekávání a urychlit konzistentní hodnocení.
- Exportujte stručné zprávy o známkách pro konference a aktualizace vysvědčení.
✨ Ideální pro: Učitele, kteří chtějí přehledný, rubrikami vybavený žákovský sešit, který automaticky aktualizuje průměry a podporuje rychlou komunikaci s rodiči.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k shrnutí semestrálních výsledků studenta do krátkého, pro vysvědčení vhodného textu, zdůrazněte rozdíly v bodování pro čestné a AP kurzy a uveďte chybějící nebo opožděné položky, které ovlivňují konečné známky.
4. Šablona úkolů pro třídu ClickUp
„Zveřejnil jsem laboratorní práci, posunul termín odevzdání eseje a připomněl třídě 3 test?“ Všichni jsme už zažili takové zmatky. Šablona ClickUp Class Assignments Template vám pomůže uspořádat vaše studijní materiály na jednom přehledném místě. Šablona nabízí zobrazení „Seznam, Seznam podle termínu odevzdání, Zkoušky, Práce a Začít zde”, takže můžete naplánovat týden a vaši studenti uvidí, co je čeká.
Sdílejte termíny odevzdání, připojujte rubriky a filtrujte podle třídy nebo týdne, když je čas na přípravu. Můžete také přidat další poznámky, studijní nástroje, aplikace pro zvýšení produktivity studentů a další relevantní informace na jednom místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Uchovávejte všechny úkoly, pokyny a termíny odevzdání na jednom místě.
- Seřaďte podle třídy, tématu nebo stavu a zjistěte, čemu je třeba věnovat pozornost právě teď.
- Připravte se předem pomocí zobrazení zkoušek a písemných prací, aby se termíny nekryly.
- Přidejte vlastní pole a přílohy, aby studenti věděli, jak vypadá dobrý výsledek.
- Sledujte pokrok v reálném čase a omezte počet následných zpráv.
✨ Ideální pro: Učitele, kteří chtějí přátelský a organizovaný systém pro plánování, oznamování a sledování práce ve třídě napříč sekcemi.
Rychlý tip: Vyzkoušejte Brain MAX a vylepšete sledování výkonnosti svých studentů. Postupujte takto:
- Pomocí funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX můžete během hodiny rychle zaznamenat důvody pro změnu známky a připojit je k záznamu studenta, abyste měli přehledné auditní stopy. Díky tomu můžete snadno dokumentovat rozhodnutí za běhu a zajistit transparentnost každé úpravy.
- Díky několika prémiovým LLM od Brain MAX, jako jsou Gemini, Claude a GPT, si můžete vybrat nejlepší model AI pro shrnování, analýzu nebo generování zpětné vazby od studentů.
- Navíc vám interní sjednocená vyhledávací funkce umožní okamžitě najít jakoukoli poznámku, komentář nebo záznam ve vašem pracovním prostoru, takže nikdy neztratíte přehled o důležitých informacích nebo dokumentech týkajících se studentů.
Nezapomeňte, že ClickUp Brain a Brain MAX se učí z vašeho pracovního prostoru, takže mohou načíst oficiální stupnici hodnocení a převést procenta na písmena, čímž zajistí konzistentní výpočet GPA napříč třídami.
5. Šablona docházkového listu ClickUp
„Kdo je přítomen, kdo má zpoždění a kdo se musí přihlásit?“ Přítomnost žáků určuje tón celého dne. Šablona docházkového listu ClickUp shromažďuje jména, stavy a rychlé poznámky do jednoho jednoduchého přehledu, takže můžete docházku zkontrolovat během několika sekund.
Označte studenty jako přítomné, opožděné, nepřítomné nebo plánované a přidejte kontext pomocí vlastních polí. Pokud potřebujete přehled pro administrátory nebo rodiny, filtrujte podle data, třídy nebo stavu a exportujte přehledný souhrn, aniž byste museli cokoli přepisovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Rychle provádějte prezenci a uchovávejte spolehlivou historii každého studenta.
- Zaznamenejte důvody a kontaktní údaje pomocí vlastních polí, která můžete třídit.
- Pomocí formuláře docházky můžete během několika sekund zaznamenávat údaje z jakéhokoli zařízení.
- Filtrujte podle data, třídy nebo stavu, abyste našli vzorce a mohli rychle reagovat.
- Exportujte přehledné souhrny pro zprávy nebo komunikaci s rodiči.
✨ Ideální pro: Učitele a koordinátory, kteří chtějí okamžité a spolehlivé sledování docházky s užitečným kontextem pro následné kroky.
Chcete zjistit, jak zajistit konzistentní a bezchybné rozvržení vysvědčení pomocí opakovaně použitelných šablon v ClickUp? Podívejte se na toto video a dozvíte se více:
6. Šablona ClickUp pro vzdělávání studentů
Už jste někdy zírali na semestrální plán a pomysleli si: „To vypadá jako tři kalendáře a sen“? Šablona ClickUp Student Education Template organizuje vaše kurzy, milníky a kreditní jednotky na jednom místě.
Pomocí „Curriculum“ (Učební plán) si naplánujte hodiny a termíny odevzdání úkolů, pomocí „Prerequisites“ (Předpoklady) si ověřte, co je třeba splnit jako první, a pomocí „Getting Started Guide“ (Průvodce pro začátečníky) získáte tipy a zdroje.
Vlastní pole, jako je číslo kurzu, stav kurzu, kreditní jednotky, e-mail a konečná známka, umožňují vyhledávání podrobností. Poté můžete přidat úkoly pro zadání, nastavit časové osy a vše zkontrolovat v Ganttově diagramu, když potřebujete celkový přehled.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Udržujte přehled o hodinách, úkolech a kreditních jednotkách v jednom přehledném zobrazení.
- Zkontrolujte předpoklady a vyvarujte se kolizím v rozvrhu, než k nim dojde.
- Sledujte pokrok pomocí přehledných stavů a filtrujte podle kurzu nebo týdne.
- Pomocí vlastních polí můžete udržovat údaje o kurzech přehledné a snadno vyhledatelné.
- Plánujte dopředu pomocí časových os, které ukazují, co je třeba udělat a kdy.
✨ Ideální pro: Studenty a poradce, kteří chtějí spolehlivý systém pro plánování kurzů, sledování pracovního zatížení a udržování kreditů na správné úrovni.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp for Students promění „To si zapamatuji později“ ve skutečný plán. Studenti mohou mít všechny hodiny, úkoly, zkoušky, kroužky a osobní projekty na jednom místě a pomocí úkolů, kalendářů a kontrolních seznamů tak vždy stihnou všechny termíny.
Mohou ukládat poznámky v Docs, sledovat dlouhodobé cíle a používat různé zobrazení (například Seznam, Kalendář nebo Tabule), aby přesně viděli, co a kdy je třeba udělat.
Ve spojení s vaším vlastním nastavením ClickUp vytvoříte společný jazyk pro sledování pokroku – učitelé sledují pokrok, studenti sledují své závazky a všichni pracují ve stejném organizovaném systému.
7. Šablona akademického vysvědčení ve formátu PDF od Template. Net
Šablona akademického vysvědčení ve formátu PDF od Template. Net vám nabízí profesionální rozvržení s oddíly pro informace o studentech, seznamy kurzů podle semestrů, známky, získané a získávané kredity a prostor pro zobrazení GPA.
Šablony lze upravovat a tisknout, takže je můžete rychle aktualizovat v editoru a exportovat hotový soubor pro archivaci. Můžete je použít k zobrazení stupnice hodnocení a celkového počtu kreditů v dolní části a přidat krátké poznámky, pokud je u kurzu potřeba uvést kontext. Pokud sestavujete vysvědčení studenta pro přestup nebo žádost o stipendium, tento formát zajistí přehlednost a konzistentnost.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Začněte s čistým, profesionálním PDF, které vypadá oficiálně hned po otevření.
- Zaznamenávejte kurzy podle semestru s poli pro kredity a známky.
- Udržujte GPA a celkový počet kreditů na očích, abyste je mohli rychle zkontrolovat.
- Upravujte digitálně, poté vytiskněte nebo sdílejte jako hotový výpis.
- Použijte pole pro poznámky k upřesnění opakování, vážení známek za vynikající výsledky nebo dvojího zápisu.
✨ Ideální pro: Učitele, registrátory a rodiče, kteří vzdělávají své děti doma a chtějí jednoduchý, tisknutelný formát vysvědčení, který mohou rychle dokončit.
👀 Zajímavost: V roce 2019 absolvovalo přibližně 35 % absolventů středních škol v USA alespoň jeden kurz s dvojím zápisem, přičemž účast byla výrazně vyšší ve venkovských oblastech.
8. Šablona vysvědčení ze střední školy od Scribd
Potřebujete někdy rychlý, tisknutelný výpis, který stále vypadá oficiálně? Když sestavujete záznamy pro přestup, stipendium nebo přijímací řízení na vysokou školu, předložený formulář je lepší než zápasit s vzorci. Scribd hostuje několik šablon vysvědčení ze střední školy, které můžete otevřít, upravit a exportovat, aniž byste museli začínat od nuly.
Šablona vysvědčení ze střední školy na Scribd obvykle obsahuje informace o studentovi, tabulky kurzů seskupené podle semestrů, získané a získávané kredity, známky a prostor pro celkové GPA a stupnici hodnocení.
Mnoho verzí obsahuje standardizovaná pole pro testy (SAT/ACT), datum ukončení studia a místa pro podpis/razítko správce, což je užitečné, pokud potřebujete oficiální formát vysvědčení. Najdete zde rozvržení pro tradiční školy i domácí výuku, včetně tabulek podle předmětů a podle jednotlivých ročníků, které můžete přizpůsobit.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Začněte s hotovým přepisem s poli pro kredity, známky a GPA.
- Vyberte si z tradičních nebo domácích variant s volitelnými řádky pro výsledky testů.
- Zjednodušte ověřování pomocí polí pro podpis/razítko a údajů o absolvování studia.
- Upravujte, ukládejte a exportujte propracované soubory PDF pro balíčky nebo recenze.
- Vyberte si tabulky podle předmětů nebo podle semestrů, které odpovídají vašemu stylu záznamů.
✨ Ideální pro: Poradce a rodiče, kteří vzdělávají své děti doma a potřebují rychle vytvořit přehledný a tisknutelný výpis známek s prostorem pro GPA, výsledky testů a podpisy.
9. Šablona vysvědčení pro domácí výuku od Lone Star
„Je to dostačující pro přijetí na vysokou školu?“ je otázka, kterou si klade většina rodičů vzdělávajících své děti doma, když sestavují vysvědčení svého dítěte. Potřebujete rozvržení, které bude známé přijímacím komisím, jasně ukáže kredity ze střední školy a ponechá prostor pro popisy kurzů, pokud se název kurzu neshoduje se standardním názvem.
Šablona vysvědčení pro domácí výuku od společnosti Lone Star má formát podobný školnímu vysvědčení, který je snadno čitelný, s informacemi o studentovi a názvem školy v horní části. Šablona pak seskupuje kurzy střední školy podle roku a zobrazuje získané a získávané kredity, známky a průměrné známky.
Můžete označit jeden kredit střední školy nebo půl kreditu za jeden semestr, poznamenat si kurzy s dvojitým kreditem absolvované na komunitní vysoké škole a uvést případné doplňkové testy, jako je CLEP.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Předložte známý vysvědčení ve stylu školního vysvědčení, které vysoké školy bez obav akceptují.
- Zaznamenávejte názvy kurzů, kredity a známky podle roku do jednoduchých polí GPA.
- Přidejte popisy kurzů, abyste vysvětlili probranou látku nebo samostatné studium.
- Zahrňte doplňky, jako jsou kurzy s dvojím zápisem, kurzy s vyznamenáním a poznámky k testům CLEP.
- Vytiskněte vyplněný výpis a uložte si digitální verzi pro rychlé aktualizace.
✨ Ideální pro: Rodiče, kteří vzdělávají své děti doma, a absolventy domácího vzdělávání, kteří připravují vysvědčení studentů pro stipendia, přestupy a přijímání na vysoké školy.
10. Šablona vysvědčení ze střední školy od Flanders Family
Pokud chcete, aby vysvědčení z domácího vzdělávání vypadalo „oficiálně“, ale nebylo příliš komplikované, sázejte na jednoduchost.
Šablona vysvědčení střední školy od Flanders Family udržuje vše přehledné a uspořádané. Můžete přidat název své domácí školy a informace o studentech, poté uvést kurzy střední školy podle roku s pokusy o získání kreditů a získanými kredity, známkami a prostorem pro kumulativní GPA.
Na stránce je zobrazena viditelná stupnice hodnocení a pole pro podpis/datum usnadňují dokončení, když někdo požádá o oficiální kopii. Pokud potřebujete kontext pro jedinečnou třídu, přidejte krátké popisy kurzů na doprovodnou stránku a připojte ji k vyplněnému vysvědčení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Předložte klasický vysvědčení ve školním stylu a rodiny, které vzdělávají své děti doma, jej mohou rychle vyplnit.
- Zaznamenávejte názvy kurzů, kredity, známky a GPA do přehledné a čitelné tabulky.
- Udržujte stupnici hodnocení na stránce, aby čtenáři pochopili, jak se známky převádějí.
- V případě potřeby přidejte podpis a datum, abyste oficiální vysvědčení dokončili.
- Vytiskněte hotový PDF soubor a uchovejte si upravitelnou kopii pro aktualizace v polovině roku.
✨ Ideální pro: Rodiče, kteří vzdělávají své děti doma a chtějí jednoduchý, pro vysoké školy vhodný výpis známek, který mohou s jistotou vytisknout a předložit.
