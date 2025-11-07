20 bezplatných šablon pro sledování návyků v aplikaci Notion, které vám pomohou vytvořit lepší rutiny

„Staré zvyky se těžko mění.“ To nám vždycky říkali.
Vytvoření pozitivních návyků ve vaší denní rutině však není tak nemožné, jak se zdá. Potřebujete k tomu jen strukturu.
A tato struktura začíná jednoduchou šablonou pro sledování návyků. Tento typ šablony pomáhá vizualizovat váš pokrok, sledovat každodenní činnosti a udržovat inspiraci oslavováním malých vítězství.
Šablony pro sledování návyků od Notion vám přesně to umožní. Díky vyhrazenému prostoru pro vaše denní návyky promění tyto šablony váš prostor v Notion v centrální systém, který vám pomůže reflektovat, plánovat a růst.
V tomto článku jsme pro vás vybrali ty nejlepší šablony pro sledování návyků v aplikaci Notion, které vám pomohou snadno a důsledně začít sledovat své vlastní návyky.
Přehled nejlepších šablon pro sledování návyků
Zde je pro vás stručné shrnutí:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Sledování zdraví a návyků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Zaznamenávejte léky/příznaky, série, reflexe, rozpoznávání vzorců
|Jednotlivci, kteří spravují zdraví, léky, wellness
|Stránka Notion
|Sledování návyků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Kontrola jedním kliknutím, zobrazení kalendáře/série, vlastní návyky
|Začátečníci budující denní návyky
|Stránka Notion, kalendář
|Gamifikovaný nástroj pro sledování návyků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|XP/úrovně, odznaky, statistiky, žebříčky
|Hráči, studenti, sledovači zaměřené na zábavu
|Stránka Notion
|Denní správa úkolů (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Plánování úkolů/návyků, priority, kalendář/tabule/seznam
|Multitaskeři, pracovníci na dálku, studenti
|Stránka Notion, kalendář, tabule
|Ultimate Reading Book Tracker (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Sledujte stránky, stav, citáty, filtr žánrů
|Čtenáři, studenti, denní čtenářské návyky
|Stránka Notion, databáze
|Minimální týdenní plán + sledování (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týdenní zaměření, denní kontrolní seznam, automatické přenosy, přehledné uživatelské rozhraní
|Noví plánovači, minimalisté
|Stránka Notion
|Sledování cílů a návyků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Rozpis cílů, časové osy, reflexe, vizuální tabule
|Osobní růst, kariérní plánovače
|Stránka Notion
|Nejlepší nástroj pro sledování návyků (Streak) (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Teplotní mapa, série, statistiky, tmavý režim
|Vizuální učící se, uživatelé motivovaní sériemi
|Stránka Notion
|Sledování financí (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Zaznamenávání příjmů/výdajů, měsíční trendy, centrum účtů
|Studenti, freelancerové, lidé, kteří si budují finanční návyky
|Stránka Notion, databáze
|Sledování žádostí o zaměstnání (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Sledování rolí/fází/termínů, poznámky, přehledy pipeline
|Uchazeči o zaměstnání, kteří spravují více žádostí
|Stránka, tabule a kalendář Notion
|Letní dashboard 2025 (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Cíle, návyky, denní úkoly, kalendář, důležité události
|Studenti, podnikaví lidé, plánovači letních aktivit
|Stránka Notion, kalendář
|75 Hard Challenge Tracker (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Denní zaškrtávací políčka, série, rychlé záznamy, vizuální prvky
|75 účastníků Hard, sledovači výzev
|Stránka Notion
|Sledování ranních a večerních rutin (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Ranní a večerní postupy, výzvy, týdenní plnění
|Tvůrci rutin, hledači soustředění/energie
|Stránka Notion
|Dashboard – Osobní plánovač (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Plánovač, návyky, wellness, hodnocení nálady/soustředění
|Přetížení plánovači, pozorní uživatelé
|Stránka Notion, řídicí panel
|Estetický měsíční tracker (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Přehledné uživatelské rozhraní, měsíc/týden/den, tečky/sloupce
|Vizuální myslitelé, fanoušci deníků
|Stránka Notion
|Sledovač stipendií (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Termíny, eseje, poznámky, třídění/filtrování
|Studenti spravující stipendia/přihlášky
|Stránka Notion
|Gamifikovaná verze životních cílů a úkolů (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Body, úrovně, odměny, tabulky výsledků
|Hráči, kreativní lidé, hravá produktivita
|Stránka Notion
|NEJEDNODUŠŠÍ nástroj pro sledování návyků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Minimální kontrolní seznam, automatické denní aktualizace, volitelné metriky
|Minimalisté, tvůrci rutin
|Stránka Notion
|Vizuální grafika pro sledování návyků (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Grafy, souhrny, denní přehledy na jedno kliknutí, srovnání týdnů
|Vizuální učenci, hledači důslednosti
|Stránka Notion
|Systém odměn za návyky (Notion)
|Stáhnout tuto šablonu
|Odměny, měřiče pokroku, pobídky
|Motivační, gamifikované nástroje pro budování návyků
|Stránka Notion
|Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Opakující se úkoly, připomenutí, panely, přepínání pracovních prostorů
|Zaneprázdnění profesionálové sledují měnící se návyky
|Seznam ClickUp, řídicí panel
|Šablona ClickUp Work To Do
|Získejte šablonu zdarma
|Priority, dílčí úkoly, více zobrazení, dopad/naléhavost
|Rychle se rozvíjející profesionálové, kteří potřebují jasný a flexibilní systém
|ClickUp Seznam, Tabule, Gantt
|Šablona ClickUp pro denní úkoly
|Získejte šablonu zdarma
|Časové bloky, rozdělení práce a osobního života, denní reset
|Výhody vyvážení schůzek/administrativy/osobního života
|Seznam ClickUp, kontrolní seznam
|Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přetahování, vyrovnávací paměti, porovnání dne/týdne
|Blokování času, hledání struktury
|Kalendář ClickUp, Seznam
|Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Cíle, milníky, zdroje, sledování pokroku
|Plánovače zaměřené na růst, zdraví/kariéru/myšlení
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona ClickUp pro denní osobní rozvrh pro děti
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální bloky, připomenutí, rovnováha mezi školou a volným časem
|Rodiče, domácí učitelé, opatrovníci
|Seznam ClickUp, kalendář
|Šablona ClickUp pro osobní produktivitu
|Získejte šablonu zdarma
|Týdenní priority, naléhavost, přehledy
|Zaneprázdnění profesionálové, kteří řídí překrývající se úkoly
|Seznam ClickUp, řídicí panel
|Šablona ClickUp SMART Goals
|Získejte šablonu zdarma
|Měřitelné milníky, vlastníci, stav, tempo
|Týmy/sólisté proměňují cíle v plány
|Seznam ClickUp, dokument
Co dělá šablonu pro sledování návyků v Notion dobré?
Dobrá šablona pro sledování návyků v Notion vás skutečně motivuje k tomu, abyste vytrvali.
Každý den otevřete novou stránku, zaškrtnete své denní návyky, podíváte se na ukazatel pokroku, který tiše odráží vaši důslednost, a zapíšete si pár myšlenek do sekce pro reflexi.
Nejlepší šablony pro sledování návyků v Notion jsou intuitivní, podporují neomezený počet návyků a přizpůsobují se vašim potřebám díky následujícím funkcím:
✅ Přizpůsobte si sledování návyků tak, aby odpovídalo vašim rutinám, cílům a osobním preferencím.
✅ Vizualizujte svůj pokrok pomocí grafů, sloupců nebo počítadel sérií, abyste zůstali motivovaní.
✅ Přidejte vestavěné připomenutí, které vám pomůže začít sledovat a zůstat důslední.
✅ Zahrňte prostor pro reflexi, abyste podpořili osobní růst a revizi návyků.
✅ Kombinujte sledování návyků s cíli, poznámkami a úkoly, abyste měli vše perfektně zorganizované.
20 šablon pro sledování návyků v Notion
Sestavili jsme seznam 20 nejlepších šablon Notion, které vám pomohou smysluplně sledovat vaše návyky a vytvořit dlouhodobé návyky, které vám pomohou dosáhnout vašich osobních a profesních cílů. Pojďme si je postupně projít.
1. Sledování zdraví a návyků
Snažíte se vzpomenout si, zda jste si dnes ráno vzali léky? Nebo vám ten nový doplněk stravy skutečně pomáhá?
Zdravé návyky začínají péčí o sebe sama a zaměřením se na sebezdokonalování. Tato šablona pro sledování návyků v aplikaci Notion je ideální pro všechny, kteří se potýkají s chronickými onemocněními, duševním zdravím nebo prostě jen pracují na zlepšení svých denních návyků.
Umožní vám zaznamenávat léky, sledovat příznaky v čase a propojit vše se systémem sledování návyků, abyste mohli odhalit vzorce, upravit rutiny a činit informovaná rozhodnutí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zaznamenávejte léky, příznaky a rutiny na jednom místě, abyste snadno rozpoznali vzorce a spouštěče.
- Sledujte série a pruhy pokroku, abyste měli přehled o konzistentnosti a neúspěších na první pohled.
- Přidejte k záznamům své postřehy, aby se úpravy řídily skutečným kontextem.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, kteří spravují dlouhodobé zdravotní problémy, rozvrhy užívání léků nebo wellness rutiny.
📖 Přečtěte si také: Jak používat Notion pro řízení projektů
2. Sledování návyků
Někdy mohou být jednoduché návyky, jako je pití dostatečného množství vody nebo zařazení rychlého cvičení, při nabitém programu velmi náročné.
Tato dynamická šablona pro sledování návyků usnadňuje sledování denních návyků díky nastavení jedním kliknutím pomocí tlačítka Notion. Je vynikající pro budování dynamiky jednoduchých rutin a přehledné sledování pokroku, aniž by věci zbytečně komplikovala.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zrychlete každodenní kontroly pomocí tlačítek s jedním kliknutím, aby sledování nikdy nebylo obtížné.
- Prohlédněte si jednoduchý kalendář a přehled sérií, aby motivace zůstala v popředí.
- Přizpůsobte si seznamy návyků a jejich frekvenci tak, aby vaše nastavení odpovídalo skutečnému životu.
✨ Ideální pro: Začátečníky, kteří si budují základní denní návyky, jako je pitný režim, cvičení nebo mindfulness.
👀 Zajímavost: Podle výzkumníků z Duke University tvoří návyky přibližně 40 % našeho každodenního chování. To znamená, že téměř polovina toho, co děláte, se děje automaticky!
3. Gamifikovaný nástroj pro sledování návyků
Pokud vám zaškrtávací políčka připadají příliš repetitivní, tato šablona je pro vás jako stvořená. Gamified Habit Tracker promění vaše sledování návyků v hru s EXP systémem, který odměňuje každý dokončený návyk.
Ať už se snažíte dodržovat denní sledování návyků nebo jen hledáte zábavnější způsob, jak si vytvořit lepší návyky, tato šablona vám pomůže zůstat motivovaní díky bodům za pokrok namísto tlaku. Skvělé pro všechny, kteří prosperují díky malým vítězstvím a vizuálním pobídkám!
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Získejte XP a úrovně za dokončené úkoly, aby se rutina proměnila v odměňující hru.
- Odemkněte cíle a odznaky, aby vám drobné úspěchy pomohly udržet tempo.
- Prohlížejte si žebříčky nebo osobní statistiky, aby bylo sledování pokroku zábavné.
✨ Ideální pro: hráče, studenty nebo kohokoli, kdo potřebuje zábavný a nenáročný způsob sledování návyků.
4. Správa denních úkolů
Řekněme, že váš den zahrnuje ranní cvičení, dvě schůzky s klienty, psaní zprávy a nezapomenout zavolat rodičům – šablona Daily Task Management vám pomůže vše skutečně stihnout.
Je určen pro ty, jejichž denní návyky se překrývají s termíny a povinnostmi v reálném životě, a kombinuje plánování úkolů se sledováním návyků v přehledném vizuálním rozvržení.
Můžete si prohlížet svůj týden, spravovat priority a propojovat úkoly s opakujícími se rutinami.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Plánujte úkoly a návyky společně, aby váš den byl vyvážený mezi povinnostmi a rutinami.
- Upřednostňujte podle naléhavosti/náročnosti, aby energie odpovídala pracovnímu zatížení.
- Přepínejte mezi zobrazením kalendáře, tabule a seznamu, aby byl průběh jasný.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, kteří spravují jak strukturované návyky, tak dny plné úkolů, jako jsou například pracovníci na dálku nebo studenti, kteří zvládají více úkolů najednou.
📮 ClickUp Insight: Zdraví a kondice jsou na špičce seznamu osobních cílů, ale 38 % lidí přiznává, že své pokroky nesleduje důsledně.
To je rozdíl mezi záměrem a činem – a právě zde přichází na řadu ClickUp. Díky šablonám pro sledování návyků a opakujících se úkolů můžete vytvořit rutiny, zaznamenávat tréninky a konečně se držet svého meditačního plánu.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobnou produktivitu – protože udržení správného kurzu začíná tím, že ho skutečně vidíte.
5. Ultimátní sledovač přečtených knih
Pamatujete si, kdy dokončení knihy nebylo považováno za úspěch? Šablona Ultimate Reading Book Tracker vám pomůže zůstat inspirovaní. Nyní, mezi prací, obrazovkami a nekonečným množstvím otevřených záložek, může být i přečtení jedné kapitoly považováno za vítězství. Tato šablona vám pomůže vrátit čtení do vašeho života s dostatečnou strukturou.
Sledujte svůj pokrok, zaznamenávejte přečtené stránky a označujte knihy uspokojivým tlačítkem „Dokončeno“. Navíc má každý záznam svůj vlastní prostor pro poznámky a reflexe.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte stránky, stav a termíny dokončení, aby čtení pokračovalo podle plánu.
- Ukládejte citáty a poznámky podle knih, aby se vám neztratily v paměti.
- Filtrujte podle žánru nebo priority, aby se další četba vybrala sama.
✨ Ideální pro: Nadšené čtenáře, studenty nebo kohokoli, kdo si buduje denní čtenářský návyk s strukturou a přehledem.
6. Minimalistický týdenní plán + sledování (bez přetížení)
Pokud jste někdy otevřeli nový nástroj pro sledování návyků v Notion a po pěti minutách ho zavřeli, protože vám připadal příliš složitý, je pro vás šablona Minimal Weekly Plan + Track tou pravou volbou.
Vyhýbá se zbytečnostem a soustředí se na to podstatné: přehledné rozvržení týdenních cílů, stručný seznam denních úkolů a jednoduchý bezplatný nástroj pro sledování návyků, který vám pomůže budovat důslednost. Vše plynule navazuje – od přenosu nedokončených úkolů po kontrolu pokroku – aniž by docházelo k přetížení obrazovky (nebo vašeho mozku).
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Nastavte si týdenní cíle a denní kontrolní seznamy, aby plánování zůstalo jednoduché.
- Nedokončené položky se automaticky přenesou, takže nic nezůstane opomenuto.
- Udržujte přehledný dashboard, abyste jej mohli otevírat každý den bez obav.
✨ Ideální pro: Uživatele Notion, kteří chtějí strukturu bez stresu, zejména ty, kteří s plánováním nebo sledováním teprve začínají.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte pocit, že vaše rána jsou uspěchaná nebo neproduktivní, článek Jak vytvořit kontrolní seznam ranních rutin pro dospělé popisuje jednoduchý systém, který vám pomůže začít každý den s jasnou hlavou, klidem a cílem.
7. Sledování cílů a návyků
Pokud jste si někdy stanovili velké cíle, ale pak jste je ztratili v chaosu každodenního života, šablona Goals and Habits Tracker vám pomůže vše znovu zaostřit. Rozdělí vaše aspirace do časových os (12 týdnů až 5 let), přidá strukturu s praktickými kroky a propojí to vše s denním sledovačem návyků, abyste si postupem času vybudovali konzistentnost.
Můžete dokonce kategorizovat podle oblastí života, jako je kariéra nebo osobní růst, a dokonce si vytvořit vizuální tabuli, abyste měli své cíle stále na očích.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Rozdělte dlouhodobé cíle na jednotlivé kroky a denní návyky, aby se výsledky znásobily.
- Označte oblasti života a časové horizonty, aby priority zůstaly vyvážené.
- Sledujte svůj pokrok pomocí časových os a reflexí, aby bylo snadné provádět korekce.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří se snaží skloubit dlouhodobé cíle s každodenními rutinami, hlavně v oblasti osobního rozvoje nebo plánování kariéry.
Využijte tyto aplikace pro sledování cílů, abyste zůstali na správné cestě. 👇🏼
8. Nejlepší nástroj pro sledování návyků (Streak)
Snažíte se dodržovat své denní návyky, ale potřebujete k tomu víc než jen zaškrtávací políčko?
Šablona Notion Best Habit Tracker vám dodá motivaci díky mřížce příspěvků ve stylu GitHub, která promění váš pokrok ve vizuální heatmapu.
Ať už sledujete tréninky, píšete deník nebo meditujete, získáte podrobné statistiky a počítadla sérií, díky kterým se důslednost stane skutečnou odměnou. Navíc vypadá skvěle v tmavém režimu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Použijte mřížku heatmapy, aby se vzorce konzistence okamžitě zobrazily.
- Sledujte série a statistiky jednotlivých návyků, abyste mohli měřit své úspěchy.
- Přepínejte mezi tmavým a čistým rozvržením, aby vás tracker motivoval k každodennímu používání.
✨ Ideální pro: Vizuální typy, fanoušky produktivity nebo kohokoli, kdo nachází motivaci v sériích a heatmapách.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro sledování návyků
9. Sledování financí
Jak často kontrolujete svůj zůstatek a přemýšlíte: „Kam se poděly všechny moje peníze?“
Nejste v tom sami, a proto vám šablona Money Tracker nabízí přehledný a intuitivní systém pro zaznamenávání výdajů, příjmů a refundací na více účtech.
Díky dynamickému grafu výdajů a kategorizovaným zobrazením seznamů se sledování finančních návyků stane přirozenou součástí vaší denní rutiny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zaznamenávejte příjmy/výdaje podle kategorií, aby byly vaše výdajové návyky transparentní.
- Vizualizujte měsíční trendy, abyste včas zachytili překročení limitů.
- Prohlížejte si účty a převody na jednom místě, aby bylo sladění jednoduché.
✨ Ideální pro: studenty, freelancery nebo kohokoli, kdo si buduje chytřejší finanční návyky s minimalistickým nastavením.
10. Sledování žádostí o zaměstnání
Procházení e-mailů a tabulek, abyste si vzpomněli, kdy, kde a na jakou pozici jste se ucházeli, může být únavné.
Šablona Job Application Tracker (Sledovač žádostí o zaměstnání) shromažďuje všechny vaše aktivity související s hledáním zaměstnání na jednom místě – přehledně sledujte žádosti, následné kroky a přípravu na pohovory. Pomocí zobrazení tabule, kalendáře nebo tabulky můžete vizualizovat svůj pokrok, mít přehled o termínech a věnovat každé žádosti pozornost, kterou si zaslouží.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte role, fáze a termíny, aby vám nikdy neuniklo žádné následné opatření.
- Ukládejte životopisy, poznámky a kontrolní seznamy pro jednotlivé společnosti, abyste se při pohovorech cítili klidně.
- Zobrazte si pipeline podle tabule/kalendáře, abyste měli přehled o aktuálním vývoji.
✨ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří se zabývají více žádostmi o různé pozice, v různých odvětvích a s různými termíny.
👀 Zajímavost: Váš mozek staré návyky úplně „nevymazává“. Mohou se znovu objevit ve stresových situacích, pokud je nenahradíte silnějšími rutinami.
11. Letní dashboard 2025
Letní prázdniny zní jako relax... dokud si neuvědomíte, jak snadné je nechat týdny ubíhat bez skutečného pokroku.
Šablona 2025 Summer Dashboard vám pomůže strukturovat léto v klíčových oblastech: sledujte knihy, které čtete, pořizujte si poznámky k videím, připravte se na letní brigádu a rozdělte si osobní cíle na denní kroky.
Díky integrovanému nástroji pro sledování návyků, denním úkolům a vizuálnímu kalendáři kombinuje reflexi a produktivitu, aniž by vás zahlcoval.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Naplánujte si cíle, učení a pracovní směny, aby měla přestávka strukturu.
- Sledujte návyky a denní úkoly, aby dny neuplynuly bez povšimnutí.
- Zaznamenávejte si nejdůležitější události a poučení, aby byl váš pokrok hmatatelný.
✨ Ideální pro: Studenty a samostatné osoby, které chtějí zůstat cílevědomé a organizované během letních prázdnin.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro sledování cílů
12. Sledovač výzev 75 Hard Challenge
Začít s programem 75 Hard je jedna věc. Vydržet v něm 75 dní v kuse je však pro většinu lidí příliš.
Šablona 75 Hard Challenge Tracker je navržena tak, aby vám pomohla zůstat zodpovědní od prvního do 75. dne, a to díky integrovaným kontrolním seznamům, vizuálním zobrazením pokroku a tlačítkům, která zjednodušují zaznamenávání vašich rutin.
Sledujte tréninky, příjem tekutin, čtení, jídla a denní fotografie, to vše ve strukturovaném rozvržení, které odráží přísné požadavky výzvy.
Pamatujte: Když motivace slábne, struktura vás udrží v pohybu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zrcadlete 75 pravidel s denními zaškrtávacími políčky, aby bylo dodržování pravidel zřejmé.
- Prohlédněte si počítadla a vizuální přehledy, které vám pomohou udržet motivaci i v náročných dnech.
- Používejte tlačítka pro rychlé zaznamenávání, díky nimž sledování zabere jen pár vteřin, nikoli vůli.
✨ Ideální pro: Každého, kdo se zavázal k výzvě 75 Hard Challenge a hledá jasný a spolehlivý způsob, jak sledovat každé pravidlo, každý den.
13. Sledování ranních a večerních rutin
Pokud váš den začíná ve spěchu a končí zapomenutými úkoly, šablona Morning + Evening Routine Tracker vám pomůže strukturovat oba konce vašeho denního režimu.
Použijte je k naplánování denních návyků, jako je cvičení, psaní deníku nebo čtení, s oddělenými sekcemi pro ranní a večerní rutinu. Integrovaný ukazatel pokroku vám pomůže zůstat důslední a zamyslet se nad týdenními úspěchy, což usnadňuje udržování klidného a produktivního rytmu den za dnem.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Oddělte ranní a odpolední činnosti, aby zvyky zůstaly záměrné.
- Přidejte připomínky a reflexe, aby se vaše rutiny postupem času zlepšovaly.
- Sledujte týdenní míru dokončení, aby se rovnováha stala zvykem.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce vytvořit vyvážené denní rutiny pro lepší soustředění, energii a odpočinek.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se vám všechny úkoly zdají naléhavé, nic se vám nepodaří dokončit správně. Článek Jak stanovit priority úkolů v práci vám ukáže, jak identifikovat to, co je skutečně důležité, abyste mohli omezit chaos a vyhnout se tomu, že se stanete překážkou pro celý tým.
14. Dashboard – Osobní plánovač
Pokud jste někdy začali den bez toho, abyste věděli, na co se zaměřit, šablona Dashboard – Personal Planner je vaším resetovacím tlačítkem. Je navržena jako osobní velín a kombinuje denní a týdenní plánování, sledování návyků a deník wellness, abyste mohli sladit své úkoly s tím, jak se skutečně cítíte.
Přestanete zpochybňovat svůj seznam úkolů a začnete budovat rutinu, která podporuje jak vaše cíle, tak vaši energii.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Kombinujte plánovač, návyky a poznámky o wellness, aby vaše rozhodnutí odpovídala vaší energii.
- Sladěte denní úkoly s týdenními cíli, aby se vaše úsilí stupňovalo.
- Sledujte trendy v náladě a soustředění, aby vaše plány odpovídaly realitě.
✨ Ideální pro: Přetížení plánovači, kteří chtějí strukturu, aniž by obětovali pozornost nebo flexibilitu.
Zde je krátké video o tom, jak vám ClickUp pomáhá prioritizovat vaše úkoly pomocí svých integrovaných funkcí:
15. Estetický měsíční tracker
Někdy je nejtěžší částí budování lepších návyků prostě začít. A právě tady přichází na řadu design.
Šablona Aesthetic Habit Tracker promění vaše měsíční plánování v prostor, který budete chtít otevřít, vyčistit a udělat minimalistickým a uklidňujícím na pohled. Díky strukturovaným zobrazením denních návyků, týdenních priorit a měsíčních cílů spojuje klid s funkčností.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Použijte přehledné a uklidňující rozvržení, které vás bude motivovat k dennímu zaznamenávání.
- Plánujte měsíční, týdenní a denní přehledy, aby vaše cíle zůstaly v rámci.
- Sledujte body návyků a pruhy pokroku, abyste viděli svůj pokrok.
✨ Ideální pro: Vizuální myslitele, fanoušky deníků nebo kohokoli, kdo nachází motivaci v čistých a krásných digitálních prostorech.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů péče o sebe zdarma
16. Sledovač stipendií
Mezi výběrem univerzity, návrhy esejí a termíny pro podání žádostí o stipendium je snadné ztratit přehled a něco zmeškat.
Šablona Scholarship Tracker vám poskytuje jeden organizovaný prostor pro správu všeho: výběr univerzit, plánování přihlášek a sledování úkolů a stavu jednotlivých stipendií. Místo roztříštěných tabulek a shonu na poslední chvíli získáte přehledný systém, díky kterému budete moci s jistotou postupovat vpřed.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Soustřeďte termíny, požadavky a stav, aby podání zůstala na správné cestě.
- Připojte eseje a poznámky ke každému stipendiu, abyste je mohli snadno znovu použít.
- Seřaďte podle vhodnosti, množství nebo termínu, aby vaše úsilí směřovalo tam, kde je to důležité.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří se hlásí na univerzity a potřebují spolehlivý způsob, jak spravovat stipendia a úkoly související s přihláškami.
17. Gamifikovaná verze životních cílů a úkolů
Hru můžete hrát celé hodiny, ale projít si seznam úkolů? To už taková zábava není.
Šablona Gamify Version of Life Goals and Tasks promění vaše životní cíle a každodenní úkoly v herní systém, který odměňuje důslednost a včasné aktualizace. Ať už pracujete na dlouhodobých plánech nebo se snažíte vytvořit pozitivní návyky, hravé nastavení vám pomůže zůstat motivovaní a zapojení díky bodům.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Převádějte cíle a návyky na body, aby pokrok připomínal hru.
- Nastavte si úrovně/odměny, aby se důslednost viditelně vyplatila.
- Prohlédněte si tabulky výsledků a historii, abyste posílili svou motivaci.
✨ Ideální pro: Hráče, kreativce nebo kohokoli, kdo chce, aby produktivita byla méně povinností a více zábavou.
👀 Zajímavost: Špatné návyky mohou být nakažlivé. Je pravděpodobnější, že převezmete chování někoho jiného, pokud s ním trávíte hodně času.
18. NEJEDNODUŠŠÍ nástroj pro sledování návyků
Většina šablon pro sledování návyků vyžaduje, abyste sledovali vše.
NEJEDNODUŠŠÍ nástroj pro sledování návyků vám pomůže to skutečně udělat. Pokud jste někdy strávili více času nastavováním systému než jeho dodržováním, tento jednoduchý nástroj pro sledování návyků vám ušetří zbytečné starosti.
Díky automaticky aktualizovanému kalendáři, dennímu kontrolnímu seznamu a volitelným ukazatelům pokroku je navržen tak, aby zajišťoval konzistentnost bez potíží.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Používejte minimalistický kontrolní seznam a kalendář, aby se minimalizovaly potíže.
- Automaticky generujte denní stránky, aby vás nastavení nikdy nezpomalovalo.
- Sledujte volitelné metriky, aby data zůstala užitečná a nebyla příliš náročná.
✨ Ideální pro: minimalisty, tvůrce rutin a všechny, kteří jsou unaveni příliš složitými systémy sledování.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné aplikace pro digitální plánování
19. Vizuální grafika pro sledování návyků
Pokud jste někdo, kdo potřebuje vidět svůj pokrok, aby zůstal motivovaný, šablona Visual Habit Tracker Graphics je stvořená právě pro vás.
Stačí stisknout tlačítko a aplikace vygeneruje denní stránky, na kterých můžete označit splněné návyky, a automaticky aktualizuje týdenní pokrok a roční grafy, abyste mohli odhalit vzorce a zůstat na správné cestě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Automaticky generujte grafy a týdenní souhrny, aby byly trendy jasně viditelné.
- Denní stránky na jedno kliknutí, takže záznam je okamžitý
- Porovnávejte týdny a měsíce, aby byly zlepšení nepopiratelné.
✨ Ideální pro: Vizuální typy a osoby usilující o důslednost, které chtějí grafický přehled svých denních návyků.
20. Systém odměn za návyky
Někdy je k vytvoření lepších návyků potřeba důvod.
Šablona Habit Reward System vám umožňuje nastavit vlastní odměny za splnění návyků, čímž se důslednost stává motivací, na kterou se budete těšit.
Můžete definovat své návyky, přiřadit jim smysluplné odměny a začít je odškrtávat. Je to skvělý způsob, jak proměnit malé úspěchy v motivaci, která skutečně vydrží.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Propojte návyky s smysluplnými odměnami, aby motivace zůstala osobní.
- Sledujte dokončené akce ve vztahu k cílům, abyste získali odměny.
- Sledujte ukazatele pokroku a odměn, aby se vám další milník zdál na dosah.
✨ Ideální pro: Každého, kdo prosperuje díky pobídkám a chce své denní návyky gamifikovat pomocí vestavěných odměn.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Microsoft Excel
Omezení Notion
Šablony Notion zjednodušují nastavení, ale často způsobují potíže v okamžiku, kdy je třeba systém přizpůsobit.
- Šablony zřídka zohledňují, jak se sledování návyků prolíná s ostatními aspekty vašeho života, jako jsou měnící se priority, změny rutin nebo víceúrovňové odpovědnosti.
- Mnoho šablon vás nutí používat pevně dané kategorie (například zdraví, produktivita), které neodrážejí skutečné překrývání nebo vývoj vašich návyků.
- Vizuální sledovače, jako jsou pruhy pokroku a počítadla sérií, se snadno rozbijí, když v polovině měsíce přidáte nebo odeberete návyky.
- Opakování denních návyků v dlouhodobém horizontu vede k přetížení databází a zpomalení výkonu, zejména na mobilních zařízeních.
- Většina šablon nepodporuje sledování návyků v různých kontextech (například osobní, fitness cíle, učení) jednotným způsobem, což vede k postupnému roztříštěnosti vašeho systému.
Alternativní šablony Notion
Na rozdíl od Notion nabízí ClickUp škálovatelnou strukturu, která se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. Zde je několik alternativ k šablonám Notion od ClickUp, které vám usnadní práci:
1. Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
Řekněme, že se snažíte pít více vody, psát si deník a omezit čas strávený před obrazovkou, ale váš současný nástroj pro sledování návyků v Notion přestane fungovat, jakmile vynecháte jeden den nebo změníte svůj režim.
Šablona pro sledování osobních návyků od ClickUp řeší tento problém pomocí opakujících se úkolů, automatických připomínek a sledování v reálném čase, které se přizpůsobuje podle vašich potřeb. Nemusíte každýkrát, když se vaše návyky změní, přestavovat celý systém.
Díky vizuálním aktualizacím pokroku, denním cílům a flexibilnímu sledování v osobních i pracovních prostorech vám tato šablona pomůže udržet konzistenci bez manuálního úsilí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Využijte opakující se úkoly a připomenutí, aby vaše rutiny přežily změny v rozvrhu.
- Sledujte pokrok a cíle pomocí dashboardů, abyste měli zpětnou vazbu v reálném čase.
- Přepínejte mezi osobními a pracovními prostory, aby návyky vyhovovaly celému vašemu životu.
✨ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí sledovat vývoj svých návyků, aniž by museli neustále upravovat nastavení.
2. Šablona ClickUp Work To Do
Začínáte den s pěti naléhavými úkoly, třemi následnými úkoly a schůzkou, na kterou jste se zapomněli připravit: zní vám to povědomě?
Šablona ClickUp Work To Do vám pomůže rozdělit náročnou pracovní zátěž na organizované, proveditelné kroky.
Můžete stanovit priority podle naléhavosti, sledovat pokrok pomocí Kanban tabulek nebo Ganttových diagramů a strukturovat své úkoly do seznamů s podúkoly a termíny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Upřednostňujte podle naléhavosti a dopadu, aby byl začátek dne jasný.
- Rozdělte práci na dílčí úkoly a časové osy, aby byl výsledek předvídatelný.
- Zobrazte seznam, tabuli a Ganttův diagram, aby plánování odpovídalo vašemu stylu.
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří zvládají rychlé pracovní tempo a potřebují jasný, flexibilní systém, aby zůstali organizovaní a soustředění.
3. Šablona ClickUp pro denní úkoly
Sedíte u stolu a nemůžete si vzpomenout, zda jste kontaktovali klienta, odeslali ranní zprávu nebo dokonce posnídali. Šablona ClickUp Daily Things To Do vám pomůže naplánovat si den hodinu po hodině.
Pomocí vlastních polí můžete oddělit pracovní a osobní úkoly, přidat kontrolní seznamy pro opakující se rutiny a označit hotové úkoly, abyste měli své denní návyky a povinnosti pod kontrolou.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Rozdělte si den na časové bloky pomocí kontrolních seznamů, abyste každou hodinu nabírali na síle.
- Oddělte práci od osobního života pomocí vlastních polí, abyste se mohli soustředit na to podstatné.
- Resetujte každý den pomocí pravidel přenosu, aby nic nezůstalo nepovšimnuto.
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří musí skloubit schůzky, administrativu a osobní úkoly a potřebují strukturovaný denní reset.
👀 Zajímavost: Vědci z MIT při studiu krys, které se pohybovaly v bludišti za potravinovou odměnou, zjistili, že mozek vytváří návyky prostřednictvím smyčky podnět-rutina-odměna. Tento objev odhalil, že jakmile se návyk vytvoří, mozek šetří energii tím, že rutinu provádí automaticky – tento poznatek je nyní základem moderní vědy o návycích.
4. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
V 11 hodin máte schůzku s klientem, do 15 hodin musíte odevzdat návrh a v hlavě se vám honí ještě desítky dalších úkolů. Problém tohoto scénáře je v tom, že nemáte ponětí, jak to všechno stihnete za jeden den.
Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp vám poskytuje jednotný přehled, ve kterém můžete plánovat, stanovovat priority a rozvrhovat celé své pracovní zatížení podle hodin, dnů nebo týdnů.
Přetahujte úkoly do volných políček, vytvářejte rezervy mezi schůzkami a sledujte, jak dlouho skutečně trvá dokončení jednotlivých úkolů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Přetáhněte úkoly do kalendáře, aby byly plány realistické, nikoli jen nadějné.
- Vytvořte si rezervy a odhadněte délku trvání, aby plány odrážely vynaložené úsilí.
- Porovnávejte denní/týdenní přehledy, abyste měli přehled o svých kapacitách.
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří spoléhají na časové bloky nebo chtějí vnést strukturu do chaotických rozvrhů.
5. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Máte své cíle. Možná je to změna kariéry, zlepšení zdraví nebo zvýšení soustředění. Ale sledovat, co se skutečně děje, je také velká část výzvy.
Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp vám poskytuje jedno místo, kde si můžete stanovit jasné cíle, definovat, proč jsou důležité, a rozdělit je na konkrétní kroky.
Můžete organizovat zdroje, mapovat časové osy a využívat sledování pokroku, aby se záměrný růst stal součástí vaší rutiny a zajistil vám bezstresový zážitek, nikoli jen vágní předsevzetí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Definujte cíle, jejich význam a kroky, aby byl váš růst konkrétní.
- Sledujte milníky a pokrok, aby vaše motivace zůstala čerstvá.
- Organizujte zdroje a časové osy, aby vaše činy předčily vaše záměry.
✨ Ideální pro: Každého, kdo usiluje o dlouhodobý růst v oblasti zdraví, kariéry nebo myšlení pomocí strukturovaného, měřitelného plánu.
💡 Tip pro profesionály: Máte pár minut volného času? Blog 50 produktivních věcí, které můžete dělat ve volném čase, vám nabízí rychlé a nenáročné nápady, jak proměnit volný čas v smysluplný pokrok.
6. Šablona ClickUp pro denní osobní rozvrh pro děti
Zvládnout školní povinnosti, čas strávený u obrazovky a hraní si v jednom dni je těžké, zvláště když se vaše dítě neustále ptá: „Co mám dělat dál?“
Šablona ClickUp Daily Personal Schedule for Kids nabízí vizuální, dětem přátelský denní režim, který mapuje vše od času na čtení až po přestávky venku.
Díky časovým blokům pro učení, domácí práce, jídlo a zábavu pomáhá dětem pochopit jejich den na první pohled. Rodiče mohou nastavit jemné připomenutí a kontrolovat pokrok, zatímco děti si snadno a samostatně budují rutiny a pozitivní návyky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vytvořte rutiny vhodné pro děti pomocí vizuálních bloků, aby byly dny předvídatelné.
- Přidejte jemná připomenutí a kontroly, aby rostla vaše nezávislost.
- Najděte rovnováhu mezi školou, povinnostmi a zábavou, aby se návyky formovaly přirozeně.
✨ Ideální pro: Rodiče, domácí učitele nebo opatrovníky, kteří podporují děti ve strukturovaných denních rutinách doma.
7. Šablona osobní produktivity ClickUp
Je pondělí ráno a vy se díváte na pět nedokončených úkolů z minulého týdne, dva nové termíny odevzdání projektů a žádný skutečný plán, jak to všechno zvládnout.
Šablona ClickUp Personal Productivity Template vám pomůže uklidit chaos tím, že promění vaše roztříštěné úkoly ve strukturovaný, sledovatelný systém. Můžete rozdělit práci na proveditelné kroky, označit urgentní položky a vizualizovat, jak každý úkol přispívá k vašim týdenním cílům.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Rozdělte úkoly do týdenních priorit, aby vaše úsilí odpovídalo cílům.
- Označte naléhavost a vlastníky, aby byly další kroky jasné.
- Prohlédněte si přehledy, abyste se mohli přizpůsobit před uplynutím termínů.
✨ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří potřebují jasný systém pro správu překrývajících se úkolů a nedokončené práce v průběhu týdne.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s dodržováním ranní rutiny? Blog Jak optimalizovat svůj život pomocí Habit Stacking vám ukáže, jak propojit malé, snadné návyky tak, aby se skutečně udržely, aniž byste k tomu potřebovali vůli.
8. Šablona ClickUp SMART Goals
Už měsíce mluvíte o uvedení nového produktu na trh... ale bez jasného časového harmonogramu a odpovědnosti se nic nehýbe.
Šablona ClickUp SMART Goals vám pomůže proměnit vágní ambice ve strukturované, sledovatelné milníky. Rozdělte cíle na konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené úkoly, přiřaďte jim termíny a vizualizujte pokrok svého týmu v reálném čase.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit
- Proměňte velké cíle v měřitelné milníky, abyste mohli sledovat svůj pokrok.
- Přiřaďte vlastníky a termíny, aby byla zajištěna odpovědnost.
- Vizualizujte stav a tempo, aby byly kontroly rychlé a věcné.
✨ Ideální pro: Týmy nebo samostatné profesionály, kteří mění obecné cíle na konkrétní, dosažitelné plány s měřitelnými výsledky.
Sledování návyků je jen jedno kliknutí (nahoru) daleko
Dobré návyky se neudrží proto, že je začneme praktikovat, ale proto, že je sledujeme .
Ať už je vaším cílem cokoli – pít více vody, přečíst 10 stránek denně nebo zůstat soustředěný během pracovní doby – klíčem je pokrok, který můžete skutečně vidět. V okamžiku, kdy přestaneme sledovat, návyky ustupují do pozadí.
Právě v tomto bodě většina systémů selhává. Předem připravená šablona může vypadat přehledně, ale pokud se nedokáže přizpůsobit vašim novým návykům nebo změnám priorit, nakonec vám bude bránit v dosažení úspěchu.
ClickUp naproti tomu nabízí sledování návyků, které funguje podobně jako váš pracovní postup, s opakujícími se úkoly, vizuálními cíli a aktualizacemi pokroku v reálném čase.
A není to jen pro jednotlivce.
Sledování a organizace firemních projektů je s softwarem ClickUp velmi snadné a efektivní. Od jednoduchých seznamů po složité projekty, ClickUp se používá k dosažení očekávaných výsledků. Jedná se o velmi efektivní software pro řešení problémů s řízením úkolů a sledování pokroku probíhajících úkolů a projektů.
Pokud je vaším cílem sledování návyků, použijte nástroj vytvořený pro sledování čehokoli a zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!