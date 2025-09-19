Řešení roztříštěnosti práce: GVP společnosti ClickUp pro řešení a úspěch v oblasti umělé inteligence a budoucnosti práce

Když se práce jeví jako bludiště
Před několika lety jsem zíral na tabuli a snažil se zmapovat, jak moje týmy skutečně pracují. To, co začalo jako jednoduchý diagram, se rychle proměnilo v zamotanou síť – čáry spojující lidi, nástroje a procesy ve všech směrech. V tu chvíli mi to došlo: naší největší výzvou nebyl nedostatek úsilí nebo talentu. Bylo to neviditelné rozptýlení, které způsobovalo, že i jednoduché projekty působily ohromujícím dojmem.
Pokud jste se někdy zamýšleli nad tím, proč se nejlepší záměry vašeho týmu ztrácejí v chaosu nebo proč je pokrok pomalý, přestože všichni tvrdě pracují, nejste sami. To je realita rozptýlené práce – problém, který jsem viděl na vlastní oči ve společnosti ClickUp a u stovek zákazníků.
Nejde jen o nástroje nebo pracovní postupy, ale o to, co se stane, když strategie ztratí spojení s realizací.
Co je to vlastně pracovní rozptýlení a jak narušuje strategii v dalších fázích
Rozptýlená práce neznamená jen příliš mnoho aplikací. Jedná se o fragmentaci – lidí, procesů a technologií. Vypadá to, jako by nikdo neměl celkový přehled, a každý nový nástroj nebo pracovní postup jen přidává další vrstvu složitosti. V mnoha ohledech je rozptýlená práce stinnou stránkou digitální transformace, nechtěným důsledkem fragmentovaných pracovních systémů.
Rozdělím to do tří kategorií:
- Lidé: Týmy jsou rozptýlené, role se překrývají a komunikace se ztrácí v překladu. I uvnitř jedné organizace se týmy mohou cítit jako oddělené ostrovy, z nichž každý má své vlastní priority a způsoby práce.
- Proces: Pracovní postupy se množí, správa se stává nejasnou a řízení změn se stává až druhořadou záležitostí. Podprocesy a závislosti se hromadí, což ztěžuje přehled o tom, jak práce souvisí se strategií.
- Technologie: Nástroje se množí, ale málokdy se propojují tak, aby vám poskytovaly skutečný přehled. Čím více nástrojů přidáte, tím více kontextu ztratíte.
Umělá inteligence je nyní součástí všeho. Někdy pomáhá, jindy přidává k zmatku. Výzvou je poznat rozdíl.
Propast v realizaci: skutečné náklady, když se strategie a akce rozcházejí
Nejnebezpečnějším důsledkem rozptýlené práce není ztráta času, ale ztráta spojení mezi strategií a realizací. Teoreticky by strategie měla proudit od vedení k jednotlivým zaměstnancům a výsledky by měly proudit zpět.
V praxi však rozptýlená práce tento řetězec narušuje, což často zhoršují nesouvislé systémy a rozptýlené nástroje.
Viděl jsem týmy, které týdny pracovaly na projektech, jen aby zjistily, že někdo jiný dělá totéž. Viděl jsem vedoucí pracovníky, kteří se snažili odpovědět na jednoduchou otázku: „Jak souvisí tato práce s našimi cíli?“ Čím větší je organizace, tím je tento problém výraznější.
To není jen neefektivní, ale také demoralizující. Lidé chtějí vědět, že jejich práce má smysl, a když nevidí její dopad, trpí tím jejich zapojení.
🔧 Přetížení nástroji je skrytým zabijákem produktivity
Jedním z největších faktorů rozptýlení práce je přetížení nástroji. Když týmy používají příliš mnoho nesouvislých aplikací, trpí tím soulad a dynamika.
Co říkají data:
- ✅ 87 % vysoce výkonných týmů používá devět nebo méně nástrojů.
- ⚠️ Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů.
- 📊 1 ze 3 týmů spadá do rozmezí 5–9 nástrojů.
Co si z toho vzít? Vysoce výkonné týmy pracují efektivně, lépe se integrují a udržují kontext, čímž snižují rušivé vlivy a neefektivitu.
AI: nástroj, ne kouzelná hůlka
AI je dnes všudypřítomná a slibuje automatizaci, optimalizaci a transformaci.
Ale já jsem se naučil jedno: AI je tak dobrá, jak dobrý je kontext, který jí dáte.
Jak je patrné z výše uvedeného grafu, více než třetina pracovníků používá AI bez jakékoli integrace do svých hlavních pracovních oblastí. Mnoho organizací se potýká pouze s částečnou nebo minimální integrací AI, což vede k roztříštěným procesům a promarněným příležitostem. Skutečná plná integrace, kdy je AI hladce začleněna do každodenních pracovních postupů, je stále vzácná.
Pokud AI nasadíte na fragmentovaný systém, dostanete AI Sprawl – novou sadu nesouvislých AI nástrojů a procesů, a výsledkem je, že jednoduše vyměníte Work Sprawl za AI Sprawl. Ale když použijete kontextovou AI k propojení lidí, procesů a technologií, získáte jasnost.
Například ve společnosti ClickUp používáme AI k odhalování duplicitní práce, propojování souvisejících projektů a zdůrazňování závislostí. Dáváme však pozor, aby se AI nestala dalším silem. Je to nástroj, který nenahrazuje promyšlenou strategii ani lidský úsudek.
Přehodnocení konce: AI jako katalyzátor nových možností
Jedním z nejdůležitějších poznatků, ke kterým jsem dospěl, je, že většina vedoucích pracovníků (včetně mě) někdy vnímala AI jako způsob, jak dělat stejné věci, jen rychleji. Představujeme si AI jako turbodmychadlo pro stávající procesy: A plus B rovná se C bleskovou rychlostí.
Věřím však, že musíme jít ještě dál. AI není jen o rychlosti nebo efektivitě. Je to o přehodnocení toho, co vlastně „C“ znamená.
Místo otázky „Jak nám AI pomůže efektivněji dosáhnout našich současných cílů?“ bychom se měli ptát „Jaké nové cíle, výsledky a zkušenosti nám AI umožňuje?“ Jde o to přemýšlet nad rámec automatizace současného stavu a zpochybňovat jej.
To znamená přehodnotit:
- Organizační struktura: Přechod od rigidních organizačních schémat k dynamickým „pracovním schématům“, která odrážejí, jak se skutečně vytváří a dodává hodnota.
- Pracovní úlohy: Nové definování toho, co tvoří projekt, tým nebo dokonce práci. Umělá inteligence může odstranit hranice a umožnit nové formy spolupráce a odpovědnosti.
- Zákaznická zkušenost: Využívání umělé inteligence nejen k urychlení vyřizování žádostí o podporu, ale také k předvídání potřeb, personalizaci zákaznické cesty a vytváření zcela nových hodnotových nabídek.
Lídři a týmy, které v této nové éře uspějí, budou ti, kteří vnímají AI nikoli jako zkratku, ale jako výzvu k přehodnocení toho, co je možné.
Od organizačních schémat k pracovním schématům: nový způsob, jak nahlížet na vaši organizaci
Tradiční organizační schémata ukazují, kdo komu podléhá. Neukazují však, jak se práce ve skutečnosti vykonává. Proto jsem začal kreslit „pracovní schémata“ – mapy toho, jak projekty, lidé a nástroje interagují v reálném životě.
Pracovní grafy odhalují úzká místa, nadbytečnosti a příležitosti ke spolupráci. Pomáhají vedoucím pracovníkům vidět, kde strategie selhává a kde je realizace vynikající. A co je nejdůležitější, zviditelňují to, co je neviditelné.
AI může pomoci i v tomto případě tím, že analyzuje vzorce, odhaluje skryté souvislosti a navrhuje zlepšení. Základem je však vždy jasný a jednotný přehled o vaší práci.
ClickUp Brain usnadňuje analýzu vaší práce, odhaluje skryté poznatky a navrhuje zlepšení – vše na jednom místě.
Stačí položit otázku typu: „Jak se zákazníci cítili v posledním průzkumu?“ ClickUp Brain okamžitě shrne klíčové vzorce, odhalí souvislosti a poskytne praktickou zpětnou vazbu, aby váš tým mohl rychleji přijímat chytřejší rozhodnutí.
Proto jsme vytvořili ClickUp Brain – jediného asistenta AI, který je navržen tak, aby skutečně rozuměl jedinečnému kontextu vaší organizace, propojoval vaše pracovní postupy a poskytoval informace tam, kde je nejvíce potřebujete.
Na rozdíl od generických nástrojů umělé inteligence se ClickUp Brain učí jazyk vaší organizace, funguje v rámci vašich stávajících pracovních postupů a poskytuje umělou inteligenci ve všech pracovních oblastech z jedné platformy. Výsledky hovoří samy za sebe:
Proto jsme vytvořili ClickUp Brain – jediného asistenta AI, který je navržen tak, aby skutečně rozuměl jedinečnému kontextu vaší organizace, propojoval vaše pracovní postupy a poskytoval informace tam, kde je nejvíce potřebujete.
Poučení z praxe: Co jsem se naučil od zákazníků
Rozptýlení práce vypadá v každé organizaci jinak, ale některé témata jsou univerzální:
- Redundantní práce je všude. Nejčastějším momentem „aha“ je zjištění, že dva týmy řeší stejný problém paralelně. AI může pomoci toto odhalit, ale pouze pokud jsou vaše data propojena.
- Nedostatek informovanosti je nákladný. Týmy často nevědí, co se děje jinde. Centralizace práce není jen o efektivitě – je to o budování důvěry a společném cíli.
- Strategie musí být obousměrná. Důležité je sladění shora dolů, ale stejně tak i zpětná vazba zdola nahoru. Nejlepší organizace vytvářejí prostor pro obojí.
Jeden zákazník mi řekl: „Neuvědomovali jsme si, o kolik přicházíme, dokud jsme neviděli vše na jednom místě. “ To je síla konvergence – nejen méně nástrojů, ale více kontextu.
Konsolidace vs. konvergence: Proč je kontext důležitý
Je lákavé řešit rozptýlenou práci omezením nástrojů. Samotná konsolidace však může mít opačný účinek, pokud týmům odebere kontext, který potřebují k tomu, aby podávali nejlepší výkony.
Konvergence je něco jiného. Jedná se o propojení lidí, procesů a technologií způsobem, který zachovává kontext a umožňuje spolupráci. Někdy to znamená méně nástrojů, jindy lepší integraci. Cíl je vždy stejný: přehlednost.
Konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí: řešení ClickUp
Ve společnosti ClickUp vidíme řešení rozptýlené práce – a cestu ke skutečné konvergenci – jako něco většího než jen další nástroj. Nazýváme to konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí: novou kategorií práce, kde úkoly, dokumenty, cíle a komunikace existují společně v jednom kontextově bohatém prostředí, poháněném umělou inteligencí. Nejedná se pouze o software, ale o zásadně odlišný způsob práce.
Díky konvergovanému AI pracovišti mohou týmy:
- Získejte ucelený přehled o práci napříč lidmi, procesy a technologiemi.
- Využijte automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence k získání přehledu, odstranění nadbytečností a zajištění souladu.
- Zachovejte kontext, který dává spolupráci smysl, a zároveň omezte rušivé vlivy a fragmentaci digitálních pracovních systémů.
Nejde jen o konsolidaci nástrojů, ale o vytvoření živého ekosystému, ve kterém se strategie, realizace a inovace prolínají.
📮 ClickUp Insight: 33 % lidí stále věří, že multitasking je synonymem efektivity. Ve skutečnosti však multitasking pouze zvyšuje náklady na přepínání mezi úkoly. Když váš mozek přeskakuje mezi záložkami, chaty a seznamy úkolů, nejvíce tím trpí hluboké soustředění.
ClickUp vám pomáhá soustředit se na jednu úlohu tím, že shromažďuje vše, co potřebujete, na jednom místě! Pracujete na úkolu, ale potřebujete něco vyhledat na internetu? Stačí použít hlas a požádat ClickUp Brain MAX, aby provedl vyhledávání na webu ze stejného okna. Chcete si popovídat s Claudem a vylepšit návrh, na kterém pracujete? To můžete udělat také, aniž byste opustili svůj pracovní prostor!
Vše, co potřebujete – chat, dokumenty, úkoly, dashboardy, více LLM, vyhledávání na webu a další – najdete v jednom konvergovaném AI pracovním prostoru, který je připraven k použití!
Lidská stránka: kultura, transparentnost a sladění
Řešení rozptýlené práce není jen technickou výzvou, ale také výzvou kulturní. Když týmy vidí, jak jejich práce zapadá do celkového kontextu, jsou ochotnější spolupracovat, sdílet znalosti a inovovat. Transparentnost není jen módní slovo, ale základ důvěry a agility.
Ve společnosti ClickUp jsme se naučili, že nejlepší nápady často přicházejí z okraje – od lidí, kteří jsou nejblíže práci a zákazníkům. Je nezbytné vytvářet kanály pro zpětnou vazbu, oslavovat mezifunkční úspěchy a propojovat individuální příspěvky s výsledky společnosti.
Cesta vpřed: praktické kroky, ne zázračné řešení
Řešení rozptýlené práce je proces, nikoli rychlé řešení. Doporučuji následující:
- Zmapujte si současný stav. Použijte tabuli, myšlenkovou mapu nebo digitální nástroj – cokoli, co vám pomůže vidět celkový obraz.
- Hledejte nadbytečnosti a mezery. Kde týmy zdvojují úsilí? Kde dochází ke ztrátě informací?
- Upřednostněte konvergenci před konsolidací. Sjednoťte práci, ale neobětujte kontext, který jí dává smysl.
- Integrujte AI promyšleně. Využijte ji ke zvýšení přehlednosti a snížení manuální práce, přičemž zachovejte lidský faktor.
- Podporujte transparentnost a zpětnou vazbu. Usnadněte týmům sdílení informací o tom, na čem pracují, a propojení jejich práce s širšími cíli.
- Zpochybněte své předpoklady. Neptejte se jen, jak vám AI pomůže zrychlit práci, ale také jaké nové výsledky jsou nyní možné, když je AI součástí vašich nástrojů.
Vrátit práci lidský rozměr: Od roztříštěnosti práce k práci, která má smysl
Rozptýlená práce je moderní problém, ale řešení je nadčasové: jasnost, propojení a účel. Umělá inteligence může pomoci, ale pouze pokud ji použijeme k propojení lidí, nikoli k jejich dalšímu rozdělování.
V ClickUp se stále učíme. Každý den nás naši zákazníci učí něco nového o tom, jak práce skutečně funguje. Doufám, že sdílením toho, co jsme se naučili, pomůžeme ostatním najít jejich vlastní cestu bludištěm.
Pokud se potýkáte s rozptýlením práce, nejste sami. Začněte tím, že zmapujete svůj svět. Možná budete překvapeni tím, co zjistíte – a tím, o kolik lepší může být práce, když se všichni ubírají stejným směrem.
A když se díváme do budoucnosti, vybízím všechny vedoucí pracovníky a týmy, aby se ptali nejen na to, jak vám AI pomůže dělat stejné věci rychleji, ale také jak vám pomůže představit si nové možnosti, nové způsoby práce a nové definice úspěchu. Budoucnost práce není jen o rychlosti, ale také o vizi – a díky konvergovanému AI pracovišti je tato vize na dosah.