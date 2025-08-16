Whisper vs. Google Speech-to-Text: Který z nich byste měli používat?

V souboji Whisper vs. Google Speech-to-Text jde především o to, který z nich je správný (i když váš mikrofon zachycuje mixér vašeho souseda).
Whisper, open-source model OpenAI, poskytuje vysoce přesné rozpoznávání řeči pomocí několika modelů trénovaných na různých jazycích. Je flexibilní, podporuje jemné doladění a vyznačuje se působivým výkonem v hlučném prostředí.
Google Speech-to-Text, součást sady Google Cloud Speech, je osvědčený výkonný nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence. Díky přepisu v reálném čase, snadné integraci a spolehlivé podpoře API pro převod řeči na text je navržen tak, aby zvládal více mluvčích, různé přízvuky a velké množství okolního hluku.
Považujte tento blog za svůj dekodér pro dva výkonné systémy ASR (automatické rozpoznávání řeči), protože výběr správné transkripční služby by neměl vyžadovat božský zásah (ani doktorát z lingvistiky).
Co je Whisper?
Whisper je open-source model vyvinutý společností OpenAI pro automatické rozpoznávání řeči (ASR).
Je navržen tak, aby přepisoval zvukové soubory v různých jazycích s působivou přesností, a to i v méně než ideálních podmínkách (například při chaotických nahrávkách v kavárně).
Díky několika modelům trénovaným na různých jazykových datových sadách nabízí Whisper vysoce flexibilní funkce převodu řeči na text pro různé případy použití, od podcastů po vývojářské nástroje.
👀Zajímavost: Whisper od OpenAI byl trénován na obrovském datovém souboru 680 000 hodin vícejazyčných a multitaskingových supervizovaných dat shromážděných z webu.
Nejlepší funkce Whisper
Proč tedy Whisper AI vyniká? Zde je přehled některých výjimečných funkcí, díky nimž je Whisper nejlepší volbou pro týmy, které hledají vysokou přesnost, přizpůsobivost a spolehlivý výkon.
🙋♀️ Vícejazyčný přepis
Whisper podporuje hned od začátku více jazyků, takže se skvěle hodí pro globální aplikace, podcasty a mediální projekty. Ať už je váš zvukový záznam v angličtině, španělštině nebo svahilštině, Whisper nabízí konzistentní výkon při přepisu.
Můžete si vybrat, zda chcete přepsaný text v původním jazyce řeči nebo jako anglický překlad.
🔊 Robustní zpracování šumu na pozadí
Na rozdíl od většiny transkripčních nástrojů, které selhávají při rušivých zvucích v pozadí, Whisper AI zůstává přesný i při hovoru, štěkání nebo dokonce hlasitém smažení, což pomáhá udržovat nízkou míru chybovosti slov.
✅ Flexibilita open source a jemné doladění
Vývojáři milují Whisper, protože je open source, což vám umožňuje kontrolovat kód, provádět úpravy a vytvářet vlastní řešení.
Díky jemnému doladění jej můžete přizpůsobit pro aplikace, hlasové poznámky nebo hromadné zpracování zvuku.
📝 Přehledná dokumentace a API zaměřené na vývojáře
Whisper API je dodáváno s přehlednou dokumentací, díky čemuž se snadno začlení do stávajících pracovních postupů. Navíc díky aktivní podpoře komunity OpenAI je začátek práce s ním hračkou: nejsou potřeba žádné tajemné fóra ani zastaralé návody.
Ceny Whisper
- 0,006 $ za minutu zvuku, účtováno po sekundách (tj. 0,0001 $ za sekundu)
📖 Přečtěte si také: Jak sdílet poznámky: snadné a efektivní způsoby
Co je Google Speech-to-Text?
Google Speech-to-Text je cloudový nástroj pro rozpoznávání řeči, který převádí zvuk na text pomocí pokročilých modelů umělé inteligence Google Cloud. Poskytuje vysokou přesnost, rychlé zpracování a škálovatelný výkon pro úkoly, jako jsou aplikace s hlasovým ovládáním nebo přepisování hovorů Zoom.
Díky přepisům v reálném čase, silné jazykové podpoře a hladké integraci je to ideální řešení jak pro startupy, tak pro přepisové služby na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce Google Speech-to-Text
Google Speech-to-Text se odlišuje svou připraveností pro podnikové použití. Je přizpůsoben vývojářům a majitelům produktů, kteří potřebují spolehlivý přepis, rychlý výkon a snadnou podporu pro více jazyků a mluvčích.
Níže uvádíme některé vynikající funkce, díky nimž je tato API pro převod řeči na text tak široce používaná.
⏲ Možnosti zpracování v reálném čase a dávkového zpracování
Google Speech-to-Text podporuje jak přepis v reálném čase, tak dávkové zpracování. Umí přepisovat živé rozhovory nebo zpracovávat velké zvukové soubory, což je ideální pro tvůrce obsahu, call centra a kohokoli, kdo pracuje s velkým množstvím nahrávek.
🔊 Rozpoznávání mluvčích a vícejazyčné rozpoznávání
Google Speech-to-Text dokáže rozlišit a označit různé mluvčí v audio souboru, což zjednodušuje přepis dialogů.
Nabízí také vícejazyčné rozpoznávání, které je ideální pro týmy a firmy pracující s více jazyky v jedné nahrávce (pozdrav všem, kteří po celém světě bojují s únavou ze Zoomu).
💪 Silné potlačení šumu a vysoká přesnost
Díky modelům hlubokého učení Google Cloud poskytuje Google Speech-to-Text vysokou přesnost i při přítomnosti okolního hluku.
Od přeplněných kaváren po ozvěnami naplněné zasedací místnosti, jeho rozpoznávání řeči zůstává přesné, což pomáhá snížit míru chybovosti (WER) a udržet vaše přepisy použitelné bez nutnosti kompletního přepisování.
🛠 Snadná integrace se stávajícími nástroji
Google umožňuje velmi snadné připojení své API do vaší aplikace, platformy nebo hlasového nástroje. Díky rozsáhlé jazykové podpoře, kvalitní dokumentaci a nativním propojením s dalšími produkty Google Cloud se snadno začlení do většiny stávajících pracovních postupů, aniž by to stálo váš tým čas nebo nervy.
Ceny služby Google Speech-to-Text
- Speech-to-Text V1 API: 0,024 $ za minutu
- Speech-to-Text V2 API: 0,016 $ za minutu
📖 Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů pro efektivní organizaci práce
Whisper vs. Google Speech-to-Text: Porovnání funkcí
Než se pustíme do podrobné analýzy funkcí, zde je stručné srovnání Whisper a Google Speech-to-Text, které vám pomůže rozhodnout, který nástroj nejlépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti přepisu.
|Funkce
|Whisper
|Google Speech-to-text
|Přepis v reálném čase
|✅
|✅
|Funkce offline
|✅
|❌
|Cloudová služba
|❌
|✅
|Zpracování šumu v pozadí
|✅
|✅
|Diarizace mluvčího
|❌
|✅
|Jemné doladění
|✅
|❌
|Optimalizováno pro podniky
|❌
|✅
|Otevřený zdrojový model
|✅
|❌
|Vícejazyčný přepis
|✅
|✅
Funkce č. 1: Nativní AI asistent
Whisper AI sice zaujme svým open-source šarmem a flexibilitou, ale nemá vestavěného AI asistenta. Pokud chcete souhrny generované AI, chytré návrhy poznámek nebo interaktivní výzvy, budete je muset sami doladit nebo přidat.
Naopak Google Speech-to-Text je podporován plnohodnotnou sadou AI od Google Cloud, která vám nabízí nativní funkce ihned po instalaci bez nutnosti ručního nastavení.
Je to jako porovnávat sadu pro přípravu vlastního hamburgeru s hotovým dvojitým cheeseburgerem – oba jsou chutné, ale jeden je rozhodně rychlejší.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Vývojáři a týmy, kteří od základu vytvářejí vlastní AI pracovní postupy
- Google Speech-to-Text: Uživatelé, kteří chtějí chytrý přepis vylepšený umělou inteligencí jako službu ihned po instalaci bez dalšího úsilí.
🏆 Vítěz: Google Speech-to-Text. Díky integrované inteligentní AI, nativním funkcím asistenta a nulové konfiguraci je to rychlejší a chytřejší volba, kterou můžete začít používat ihned po instalaci.
💡 Tip pro profesionály: Shrňte dlouhé přepisy okamžitě pomocí AI nástrojů pro shrnování přepisu – ideální pro přeskočení zbytečných informací.
Funkce č. 2: Zpracování šumu a přesnost
Whisper i Google Speech-to-Text zvládají hluk v pozadí velmi dobře.
Whisper byl trénován na hlučných zvukových souborech z reálného světa, takže je navržen tak, aby fungoval, i když někdo dva metry od vašeho mikrofonu připravuje smoothie. Google však využívá pokročilé potlačení šumu a kouzlo strojového učení z Google Cloud.
V praxi oba nabízejí vysokou přesnost a nižší WER (míru chybovosti slov) v hlučném prostředí. Hoďte si mincí, nebo ještě lépe, proveďte vlastní test.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Vývojáři řeší nepředvídatelné reálné zvukové prostředí
- Google Speech-to-Text: Firmy, které potřebují konzistentní a vysoce přesné přepisy hlučných hovorů nebo schůzek.
🏆 Vítěz: Remíza. Oba nástroje nabízejí špičkovou přesnost a odolnost proti šumu, takže bez testování v reálném světě je těžké určit vítěze.
Funkce č. 3: Přizpůsobení a ovládání
Pokud rádi ladíte kód, experimentujete s více modely a přizpůsobujete nastavení konkrétním případům použití, Whisper nabízí svobodu, kterou ASR od Google neposkytuje.
Jako open-source model umožňuje Whisper jemné doladění, díky čemuž jej můžete optimalizovat pro konkrétní dialekty, odvětví nebo toho jednoho hosta podcastu, který trvá na mumlaní.
Google Speech-to-Text je ve srovnání s tím spíše službou pro přepisování typu plug-and-play, která je skvělá pro snadné použití, ale ne tak pro ty, kteří mají rádi kontrolu.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Kutilové, produktové týmy a výzkumníci, kteří chtějí mít hlubokou kontrolu a možnost jemného doladění.
- Google Speech-to-Text: Týmy, které upřednostňují pohodlí před přizpůsobením
🏆 Vítěz: Whisper. Díky otevřenému zdrojovému kódu, možnostem jemného doladění a úplné kontrole nad modelem je to vysněná sada nástrojů pro praktické vývojáře.
Funkce č. 4: Snadná integrace
Potřebujete, aby vaše API pro převod řeči na text zapadlo do vaší technologické infrastruktury bez potíží? Google vám to umožní. Od hladkého nasazení přes Google Cloud až po synchronizaci s dalšími službami, jako jsou Gmail, Meet nebo Docs, je navržen pro firmy, které chtějí minimalizovat vývojové úsilí.
Whisper je sice flexibilní, ale vyžaduje ruční nastavení a integraci, takže jeho zprovoznění může být náročnější, pokud nemáte zkušenosti se skriptováním a pracovními postupy.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Pokročilí uživatelé, kterým nevadí vyhrnout si rukávy
- Google Speech-to-Text: Start-upy, podniky a všichni, kdo potřebují rychlost před nastavením
🏆 Vítěz: Google Speech-to-Text. Díky hladkým API, podpoře cloudových technologií a okamžité kompatibilitě je připojení k jakémukoli technologickému stacku hračkou.
Funkce č. 5: Vícejazyčná podpora
Oba nástroje podporují více jazyků, ale Whisper má mírný náskok díky lepší vícejazyčné transkripci od samého začátku. Je trénován na obrovském a rozmanitém datovém souboru, takže zvládá vzácné dialekty a přepínání kódů jako mistr.
Google také podporuje více jazyků, ale kvalita přepisu se může lišit v závislosti na jazykové kombinaci a řečových vzorcích. Pokud váš zvukový záznam často přeskakuje mezi jazyky nebo obsahuje smíšené přízvuky, vyberte Whisper.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Týmy pracující s rozmanitými, vícejazyčnými nebo dialekticky bohatými zvukovými záznamy
- Google Speech-to-Text: Běžní uživatelé pracující s populárními jazykovými páry
🏆 Vítěz: Whisper. Díky širšímu jazykovému pokrytí a lepšímu rozpoznávání dialektů je to ideální volba pro skutečně globální přepis.
Funkce č. 6: Výkon a funkce v reálném čase
Pokud hledáte bleskurychlý přepis v reálném čase, Google Speech-to-Text má navrch. Je optimalizován pro pracovní zatížení s nízkou latencí a nabízí výkon na podnikové úrovni, který se dá škálovat napříč zařízeními.
Whisper podporuje použití v reálném čase prostřednictvím rozhraní Whisper API, ale není tak plynulý ani dobře optimalizovaný, zejména při použití na méně výkonném hardwaru.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Lokální zpracování a kontrolované prostředí
- Google Speech-to-Text: Podniky, které potřebují rychlost, škálovatelnost a pohotové výsledky v reálném čase.
🏆 Vítěz: Google Speech-to-Text. Bleskurychlý přepis v reálném čase a spolehlivost na podnikové úrovni mu dávají výkonnostní výhodu.
Funkce č. 7: Zabezpečení dat a přístup k cloudu
Cloudová infrastruktura Google poskytuje ochranu dat na úrovni průmyslového standardu, která je ideální pro regulovaná prostředí. Whisper naproti tomu zpracovává zvukové soubory lokálně, pokud si sami nevytvoříte zabezpečený cloudový pracovní postup.
Pokud je tedy bezpečnost dat vaší nejvyšší prioritou a nevytváříte systém od nuly, Google Cloud vyhrává v oblasti dodržování předpisů.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Týmy, které potřebují pouze lokální zpracování nebo transparentnost open source
- Google Speech-to-Text: Podniky s přísnými požadavky na dodržování předpisů a cloudovou infrastrukturou
🏆 Vítěz: Google Speech-to-Text. Díky cloudové bezpečnosti a standardům shody na podnikové úrovni je to bezpečnější volba pro regulovaná prostředí.
Funkce č. 8: Náklady a provozní flexibilita
Whisper je zdarma (platíte pouze v případě, že používáte API hostované OpenAI) a díky tomu, že je open-source, je ideální pro vývojáře nebo týmy s omezeným rozpočtem, které provádějí přepisování ve velkém měřítku.
Google Speech-to-Text je sice robustní, ale funguje na základě modelu platby podle skutečného využití. Pokud přepisujete hodiny zvukových záznamů, počítejte s tím, že se náklady rychle nasčítají.
✨ Nejvhodnější pro:
- Whisper: Vývojáři, výzkumníci a startupy s omezeným rozpočtem, které touží po růstu
- Google Speech-to-Text: Firmy, které si cení pohodlí a jsou ochotné za něj zaplatit.
🏆 Vítěz: Whisper. Bezplatný, open-source a nákladově efektivní v měřítku, je ideální pro týmy, které chtějí maximalizovat hodnotu, aniž by utratily jmění.
💡 Tip pro profesionály: Porovnejte nejlepší software pro převod řeči na text a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Whisper vs. Google Speech-to-Text: Verdikt
Zde je stručné shrnutí všeho, co jsme pokryli v tomto srovnání mezi Google Speech-to-Text a Whisper AI:
|Funkce
|Whisper AI
|Google Speech-to-Text
|Zpracování šumu a přesnost
|Trénováno na hlučném zvuku z reálného světa; silné v akcentech a pozadí
|Pokročilé potlačení šumu prostřednictvím Google Cloud; stejně vysoká přesnost
|Přizpůsobení a ovládání
|Open-source; jemné doladění pro dialekty, odvětví nebo konkrétní mluvčí
|Omezené možnosti přizpůsobení; služba typu plug-and-play
|Snadná integrace
|Ruční nastavení; vyžaduje větší úsilí vývojářů
|Hladké API, cloudové řešení, integrace se službami Google
|Vícejazyčná podpora
|Vynikající pro různé dialekty a přepínání kódů. Podporuje více než 90 jazyků pro přepis a překlad do angličtiny.
|Podporuje více než 125 jazyků/dialektů, ale kvalita se může lišit; výkonné vícejazyčné modely jako USM
|Nativní AI asistent
|Žádný vestavěný AI asistent; vyžaduje vlastní nastavení pro souhrny, poznámky nebo výzvy
|Integrované funkce AI prostřednictvím AI stacku Google Cloud; připraveno k použití
|Výkon
|V reálném čase; závisí na hardwaru a nastavení
|Optimalizováno pro nízkou latenci, přepis v reálném čase na podnikové úrovni
|Zabezpečení dat a přístup k cloudu
|Je možné lokální zpracování; nastavení zabezpečení závisí na uživateli.
|Cloudová bezpečnost a soulad s předpisy na podnikové úrovni
|Náklady a provozní flexibilita
|Zdarma (vlastní hosting) nebo za nízkou cenu přes API; skvělé pro škálování
|Platíte podle skutečného využití; při velkém objemu může být nákladné.
Whisper je nejlepší volbou, pokud oceníte kontrolu a nákladovou efektivitu a chcete přepisovat velké objemy zvukových souborů lokálně v různých jazycích pomocí open-source modelu, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Google Speech-to-Text je ideální, pokud potřebujete rychlé, škálovatelné a pro podnikání připravené rozpoznávání řeči, které nabízí spolehlivost a podporu na podnikové úrovni a hladce se integruje do stávajících pracovních postupů – bez nutnosti úprav.
👀Zajímavost: Whisper je možné spustit v reálném čase na vestavěných zařízeních, jako je Raspberry Pi, což umožňuje pokročilé rozpoznávání řeči i na hardwaru s nízkým výkonem.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI diktafony pro chytřejší poznámky
Whisper vs. Google Speech-to-Text na Redditu
Reddit je plný cenných informací, pokud jde o reálné názory na transkripční nástroje, a souboj mezi Whisper a Google Speech-to-Text není výjimkou.
Začněme s Whisper. Tento nástroj vyvinula společnost OpenAI, je open-source a velmi oblíbený mezi vývojáři a nezávislými tvůrci. Lidé často chválí, jak dobře zvládá neuspořádaný zvuk, jako jsou okolní hluk, přízvuky a nahrávky nízké kvality.
🗣 Jeden uživatel Redditu řekl:
Používám WhisperAI – AI řízený Speech-to-text, který využívá AI model k přepisu vaší řeči a téměř nikdy nedělá chyby. Má také režimy, které můžete použít na svou řeč, což mu umožňuje transformovat text podle toho, co AI nařídíte.
Používám WhisperAI – AI řízený Speech-to-text, který využívá AI model k přepisu vaší řeči a téměř nikdy nedělá chyby. Má také režimy, které můžete použít na svou řeč, což mu umožňuje transformovat text podle toho, co AI nařídíte.
Ale není to jen samá sláva. Whisper – zejména větší modely – může být náročný na zdroje. Může to být nepříjemné, pokud nemáte dostatečně výkonnou grafickou kartu nebo nechcete čekat.
🚩 Nejlepší komentář to shrnul:
OA Whispers je na trhu již více než 2 roky, nic lepšího neexistuje. Moje největší výtky k Whisperu jsou: 1. Přesná velikost modelu je příliš velká. 2. Nepodporuje kombinaci více jazyků. 3. Není v reálném čase.
OA Whispers je na trhu již více než 2 roky, nic lepšího neexistuje. Moje největší výtky k Whisper jsou: 1. Přesná velikost modelu je příliš velká. 2. Nepodporuje kombinaci více jazyků. 3. Není v reálném čase.
Nyní přejděte na Google Speech-to-Text. Ten je pro mnoho lidí, kteří pracují s podnikovými aplikacemi nebo čímkoli, co vyžaduje škálovatelnost, takovým „výchozím nastavením“. Je rychlý, stabilní a zvládá spoustu jazyků. Navíc je celý založený na cloudu – stačí poslat audio a získat přepis. Má však několik úskalí.
🚩 Jak to vyjádřil jeden uživatel Redditu:
Také jsem si všiml, že se to stále zhoršuje. V současné době pokročilé umělé inteligence je to opravdu neodpustitelné. Je to skoro jako by nás Google za něco trestal. Používám to hlavně pro psaní textových zpráv, protože mám nešikovné palce, ale když se vrátím a snažím se opravit chyby, trvá mi to třikrát déle.
Také jsem si všiml, že se to stále zhoršuje. V současné době pokročilé umělé inteligence je to opravdu neodpustitelné. Je to skoro jako by nás Google za něco trestal. Používám to hlavně pro psaní textových zpráv, protože mám nešikovné palce, ale když se vrátím a snažím se opravit chyby, trvá mi to třikrát déle.
📮 ClickUp Insight: 88 % uživatelů, které jsme oslovili, již využívá AI pro osobní úkoly, ale více než polovina ji v práci nepoužívá. Proč? Obvyklé důvody: špatná integrace, nedostatek znalostí a obavy o bezpečnost.
ClickUp Brain mění pravidla hry. Jedná se o integrovaného asistenta s umělou inteligencí, který rozumí běžnému jazyku, chrání vaše data a snadno se propojuje s vašimi úkoly, dokumenty, chaty a znalostní bází – vše v jednom pracovním prostoru.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Whisper vs. Google Speech-to-Text
Whisper a Google Speech-to-Text jsou silnými konkurenty v oblasti rozpoznávání řeči. Ale co když chcete víc než jen přepis? Co když chcete ten přepsaný zvukový záznam proměnit v praktické poznatky, poznámky z jednání nebo aktualizace projektů, a to vše na jednom místě?
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Je to více než jen přepisovací služba nebo API pro převod řeči na text. Jedná se o komplexní centrum produktivity s integrovanou umělou inteligencí, chytrou dokumentací a automatizací, díky nimž se nástroje jako Whisper a Google Cloud Speech jeví jako poněkud... jednorozměrné.
ClickUp má náskok č. 1: AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker vezme vaše chaotické schůzky, videohovory a nesouvislé hlasové poznámky a automaticky z nich vytvoří přehledně strukturované souhrny, úkoly a následné kroky. Nejenže přepisuje to, co bylo řečeno, ale také rozumí kontextu.
To znamená, že nemusíte procházet hodiny zvukových souborů ani se obávat, že během brainstormingu něco důležitého přehlédnete. AI Notetaker funguje v nástrojích jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams, zachycuje klíčové body a převádí je do akčních seznamů úkolů.
Získáte více než jen převod řeči na text – získáte chytré, sdílené shrnutí, které pomáhá vašemu týmu zůstat v souladu, bez obvyklého chaosu po schůzce.
ClickUp má navrch #2: Dokumenty
Zatímco Whisper a Google Speech se omezují na převod hlasu na text, ClickUp vám umožňuje jít o krok dál a vložit tento text do bohatých dokumentů pro spolupráci. ClickUp Docs vám umožňuje převést zápisy z jednání nebo přepsané audio nahrávky na živé dokumenty s tabulkami, záložkami, widgety a odkazy na úkoly.
Chcete přiřadit následnou akci z vašeho přepisu? Stačí zvýraznit text a převést jej na úkol v rámci stejného dokumentu.
ClickUp Docs přeměňuje statické přepisy na dokumenty, se kterými lze pracovat. Můžete spolupracovat se svým týmem, zanechávat komentáře, zmínit kolegy a sledovat aktualizace projektu – to vše bez přecházení mezi aplikacemi nebo exportování souborů.
💡 Tip pro profesionály: Ušetřete čas díky šablonám poznámek z jednání, které jsou připravené k použití pro každý typ synchronizace týmu.
ClickUp One Up #3: ClickUp Brain (AI)
Zatímco Whisper AI a Google Cloud Speech se zaměřují na zvuk, ClickUp Brain se zaměřuje na výsledky. Tento vestavěný pomocník s umělou inteligencí pomáhá generovat poznámky, přeformulovávat obsah, shrnovat diskuse a dokonce psát dokumentaci na základě vašich přepisů.
Umí také analyzovat kontext, extrahovat akční položky a navrhovat další kroky – nemusíte ručně prohledávat odstavce přepsaného textu ani se starat o přesnost.
Místo pouhého přepisu získáte inteligentního asistenta, který vám pomůže pracovat s vašimi daty. Ideální pro majitele produktů, zaneprázdněné manažery nebo kohokoli, kdo musí zvládat více modelů, úkolů a schůzek.
Zatímco Whisper nabízí lokální zpracování a ASR od Google přináší škálovatelnost cloudu, ClickUp vám poskytuje výkonného asistenta pro přepis pomocí umělé inteligence a centrální velín pro přeměnu těchto slov na skutečnou práci.
Žádné další nástroje. Žádné provizorní integrace. Jedna elegantní platforma, která zvládne vše.
💜Bonus: Brain Max od ClickUp posouvá produktivitu na vyšší úroveň díky své bleskově rychlé funkci Talk to Text. Stačí mluvit a Brain Max okamžitě převede vaše slova do přesných, organizovaných poznámek – bez nutnosti psaní.
Ať už zaznamenáváte nápady za běhu nebo nahráváte důležité diskuse z jednání, nikdy vám neunikne žádný detail.
Díky přístupu k předním prémiovým modelům umělé inteligence a všem vašim připojeným aplikacím nebudete pro své každodenní činnosti potřebovat žádný jiný asistent umělé inteligence.
📖 Přečtěte si také: Nástroje AI pro pořizování poznámek
ClickUp na pomoc: Vaše super síla v oblasti přepisu na vás čeká
Whisper vs. Google Speech-to-Text je těsný souboj. Oba nástroje nabízejí působivé funkce rozpoznávání řeči, zvládají šum na pozadí jako profesionálové a podporují širokou škálu jazyků.
Pokud hledáte úplnou kontrolu a přizpůsobitelnost, Whisper je pro vás ideální volbou. Pokud chcete rychlost a hladkou integraci vhodnou pro podnikové použití, Google Speech-to-Text je tou správnou volbou.
Pokud však hledáte něco chytřejšího, co nejen přepisuje, ale také vám pomáhá tento text využívat, ClickUp je tou správnou volbou. Jedná se o elegantní platformu pro zvýšení produktivity založenou na umělé inteligenci, která přeměňuje zvuk na akci.
A ano, vyzkoušet si ji můžete zcela zdarma. Zaregistrujte se do ClickUp a nechte svůj hlas (a svůj tým) dosáhnout více, aniž byste museli tisíckrát přepínat mezi záložkami.