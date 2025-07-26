10 nejlepších šablon Notion Second Brain pro organizaci vašeho života

Máte někdy pocit, že váš mozek zpracovává desítky otevřených záložek – nápady, úkoly, připomínky, cíle – najednou? Tento mentální nepořádek vás může zatěžovat a ztěžovat soustředění, tvořivost nebo dokonce relaxaci.
Výzkumy ukazují, že zaměstnanci tráví každý den v průměru 1,8 hodiny, tedy 9,3 hodiny týdně, hledáním a shromažďováním informací. Proto se mnoho lidí obrací k konceptu osobního systému správy znalostí, známého také jako druhý mozek.
Tento spolehlivý systém funguje mimo vaši hlavu a je navržen tak, aby zachytil, uspořádal a vyhledal vše, na čem záleží. A pokud jde o jeho vytvoření, Notion se stal nepostradatelným nástrojem. Díky své flexibilní struktuře, čistému designu a možnostem přizpůsobení je ideální pro vytvoření osobního znalostního systému přizpůsobeného vašemu životu.
V tomto průvodci jsme pro vás vybrali 10 nejlepších šablon Notion Second Brain. Notion je sice fantastický výchozí bod, ale není to konečné řešení. Zůstaňte s námi a objevte nástroj ( ClickUp ), který může jít ještě dál.
Co dělá šablonu Notion Second Brain dobrou?
Toto je to, co dělá šablonu Notion vhodnou pro budování druhého mozku:
- Přehledná informační architektura: Vyberte si robustní šablonu Second Brain, která má jasnou a intuitivní strukturu. Vaše myšlenky, poznámky, úkoly a zdroje by měly být snadno zaznamenatelné a ještě snáze vyhledatelné.
- Hladký systém zaznamenávání: Vyberte si šablonu Notion Second Brain, která vám umožní rychle a snadno zaznamenávat informace, aniž by to narušilo váš pracovní postup. Dobré šablony obsahují jednotnou doručenou poštu nebo oblast pro rychlé zaznamenávání, kterou můžete později třídit.
- Propojená a kontextová organizace: Zaměřte se na nejlepší šablony Notion Second Brain, které efektivně využívají funkce Notion pro propojení a sdružování. Poznámky se propojují s projekty, úkoly se propojují s cíli a vše je propojeno, takže se váš mozek může snadno soustředit na důležité věci.
- Flexibilní a konzistentní design: Vyberte si vhodnou šablonu Notion Second Brain, kterou lze snadno přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu a která je dostatečně konzistentní, aby vše zůstalo přehledné i při rozšiřování vašeho systému.
- Integrace úkolů a projektů: Hledejte šablonu Notion, která nezachází s úkoly, projekty a poznámkami jako se samostatnými entitami. Místo toho je propojuje, aby zajistila projektové řízení na vysoké úrovni.
🔎 Věděli jste, že metodika druhého mozku zvyšuje kreativitu? Přenosem informací do systému druhého mozku uvolníte mentální prostor, což vám umožní zvýšit kreativitu a schopnost soustředit se na řešení složitých problémů.
10 šablon Notion Second Brain
Pojďme se podívat na 10 nejlepších šablon Notion Second Brain:
1. Šablona Ultimate Brain od Thomase Franka
Správa úkolů, poznámek a projektů v několika aplikacích může být velmi náročná. Šablona Ultimate Brain Template for Notion poskytuje komplexní systém pro organizaci vašeho života. Byla vyvinuta odborníkem na produktivitu Thomasem Frankem a integruje do svého pracovního prostoru správu úkolů, pořizování poznámek, správu projektů a sledování cílů.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Využijte panel My Day pro každodenní plánování.
- Zaveďte metodu PARA (projekty, oblasti, zdroje a archivy) pro organizované informace.
- Pomocí funkce Archivujte můžete automaticky odstranit irelevantní úkoly a poznámky a udržet si tak přehledný pracovní prostor.
- Pomohou vám rychle zachytit nápady, efektivně naplánovat den a držet se svých dlouhodobých cílů.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají nástroj pro správu svých každodenních činností a projektů.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru může znamenat významný rozdíl. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů, takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily pomocí ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
2. Second Brain od Rosidssoy
Šablona Second Brain Template od Rosidssoy nabízí strukturovaný pracovní prostor Notion, který rozdělí váš svět na přehledné části. Je založena na metodě PARA od Tiaga Forteho a vyznačuje se jednoduchým designem optimalizovaným pro rychlé zaznamenávání a vyhledávání, což z ní dělá ideální volbu pro uživatele, kteří chtějí druhý mozek bez rušivých vlivů.
Ať už jste student, který se potýká s úkoly, nebo profesionál, který řídí projekty, tato šablona se přizpůsobí vašemu jedinečnému pracovnímu postupu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Propojte zdroje, abyste svým projektům a poznámkám dodali více kontextu.
- Zkontrolujte svůj denní a týdenní rozvrh v zobrazení kalendáře.
- Pomocí doručené pošty si můžete prohlížet své zdroje, úkoly, projekty a poznámky.
- Integruje nástroje pro sledování návyků, stanovení cílů a dokonce i finanční monitorování.
🔑 Ideální pro: Profesionály, kteří hledají efektivní způsob, jak spravovat svůj osobní a profesní život.
3. Second Brain (PARA Dashboard) od Organized Dashboard
Second Brain (PARA Dashboard) od Organized Dashboard je výkonná šablona Notion, která je opět postavena na metodě PARA – projekty, oblasti, zdroje a archivy – pro efektivní digitální organizaci.
Jsou speciálně navrženy tak, aby odrážely způsob, jakým váš mozek přirozeně organizuje informace – upřednostňuje kontext, proveditelnost a přístupnost.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Uspořádejte a uložte důležité informace, ke kterým budete mít snadný přístup.
- Naplánujte si týdenní nebo měsíční rozvrh pomocí intuitivního kalendáře.
- Využijte specializované sekce, jako jsou finance a osobní růst, a pracujte v samostatných sekcích.
🔑 Ideální pro: Studenty a profesionály, kteří chtějí ukládat své úkoly a poznámky na jednom místě.
4. The Supreme Second Brain od Notion
Šablona Supreme Second Brain Template od Efficiora je nástroj pro osobní produktivitu, který poskytuje prostor pro vše, od roztříštěných myšlenek až po priority. Tato šablona vyniká hlubokým přizpůsobením metody PARA, která je šitá na míru vysoce výkonným jednotlivcům a tvůrcům.
Na rozdíl od standardních dashboardů kombinuje sledování cílů, systémy návyků a správu znalostí do jednoho soudržného a přehledného pracovního prostoru. Pyšní se promyšleným designem a funkcemi, jako je widget s hodinami v reálném čase.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte své úkoly a položky do kategorií K přezkoumání, Přezkoumáno, Návrh, Finální a Oblíbené.
- Sledujte svůj osobní a profesní růst, aniž byste se cítili přetížení.
- Snižte vizuální nepořádek a duševní únavu díky přehlednému a snadno použitelnému designu.
- Obsahuje ovládací panel pro rychlý přístup k důležitým sekcím, díky čemuž máte vše, od každodenních úkolů po dlouhodobé projekty, na dosah jednoho kliknutí.
🔑 Ideální pro: Tvůrce, profesionály a studenty, kteří hledají intuitivní centrum Notion pro správu své práce.
🎥 Podívejte se, jak používat ClickUp jako systém pro správu znalostí:
5. Second Brain od Easlo
Šablona Second Brain Template od Easlo nabízí přehledný, komplexní pracovní prostor Notion s přizpůsobenými databázemi pro projekty, úkoly, poznámky, reference, oblasti, cíle, klíčové výsledky, témata a nejdůležitější body, čímž rozšiřuje rámec PARA na kompletní sadu nástrojů pro správu znalostí.
Šablona obsahuje připravené funkce pro sledování návyků, seznam četby, zaznamenávání citátů, týdenní přehledy a průvodce pro začátečníky s doživotními aktualizacemi a přístupem do komunity Easlo's Circle.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Stanovte si a kontrolujte osobní cíle ve strukturovaném prostoru.
- Zaznamenávejte citáty, nápady a zdroje pro snadné vyhledávání.
- Získejte přístup k špičkovým návodům a exkluzivní komunitě podpory.
- Zahrnuje užitečné průvodce a aktualizace, které rostou spolu s vašimi projekty.
🔑 Ideální pro: Týmy a jednotlivce, kteří hledají hotový, přehledný systém pro správu více projektů.
6. Second Brain 1. 0 od OlsNotion
Šablona Second Brain 1. 0 od OlsNotion kombinuje vaše úkoly, cíle, návyky, poznámky a zdroje, takže nemusíte ztrácet čas hledáním informací. Na rozdíl od jednodušších systémů PARA nabízí pokročilý tracker knih a strukturované řízení úkolů, což je ideální pro vášnivé čtenáře a strukturované myslitele.
Tato šablona také obsahuje sekci denního deníku, která podporuje reflexi a sledování pokroku, což usnadňuje budování dobrých návyků a udržení motivace.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vede si deník, abyste mohli reflektovat a zůstat na správné cestě.
- Ukládejte důležité poznámky a zdroje přehledně na jednom místě.
- Sledujte návyky, knihy a cíle a vizualizujte svůj pokrok.
🔑 Ideální pro: Lidi, kteří chtějí spojit sledování návyků a správu cílů na jednom místě.
🧠 Zajímavost: Trh se softwarem pro správu znalostí by měl podle prognóz v letech 2024 až 2029 vzrůst o 28,32 miliardy USD, přičemž během prognózovaného období by měl dosáhnout průměrného ročního tempa růstu (CAGR) ve výši 14,3 %!
7. Minimal Second Brain od Notion Avenue
Pokud chcete, aby váš digitální život byl jednoduchý a soustředěný, je pro vás vhodnou volbou šablona Minimal Second Brain od Notion Avenue . Vyznačuje se integrovanými pracovními postupy ve stylu GTD (plánování, zpracování, propojení a destilace), týdenními/měsíčními přehledy a sledováním návyků.
Zahrnuje také inteligentní systémy značkování a automaticky filtrované zobrazení, které zobrazují pouze relevantní informace, takže váš pracovní prostor zůstává přehledný a kontextově orientovaný.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přístup k vašim denním úkolům v zobrazení kontrolního seznamu
- Propojte a ukládejte zdroje, které potřebujete pro svou každodenní práci.
- Procházejte svůj pracovní prostor snadno díky přehlednému rozvržení.
🔑 Ideální pro: Lidi, kteří preferují minimalismus ve všech aspektech svého života, včetně svého druhého mozku v Notion.
💡 Bonus: Pokud chcete:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny vaše připojené aplikace + web.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
8. Second Brain od Pathpages
Šablona Second Brain Template od Pathpages je založena na systému PARA a metodikách GTD. Byla navržena bývalým UX designérem a klade důraz na vizuální přehlednost a použitelnost, včetně časových os projektů, kalendářového zobrazení úkolů (dnes/nadcházející/po termínu) a sledování cílů.
Díky předvyplněným příkladům a podrobným videonávodům je zajištěno hladké nastavení a intuitivní navigace pro všechny uživatele.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Využijte metodu P. A. R. A. k kategorizaci svých informací.
- Sledujte pokrok, stanovujte termíny a přidělujte úkoly bez problémů.
- Implementujte principy GTD, abyste mohli stanovit priority a zjednodušit svůj pracovní postup.
🔑 Ideální pro: Uživatele, kteří chtějí systém založený na osvědčených metodách produktivity pro správu složitých projektů.
9. Second Brain od Modern Byte
Šablona Second Brain Template od Modern Byte obsahuje vnořené seznamy úkolů, speciální sekci pro citáty a zvýraznění a přizpůsobitelný dashboard, který propojuje oblasti, projekty a zdroje.
Jsou určeny pro uživatele, kteří požadují hloubku i jednoduchost, a vyvažují sběr dat s intuitivním rozvržením, aby vaše digitální myšlení bylo organizované a praktické.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Propojte související poznámky a úkoly a vytvořte propojené řízení znalostí.
- Pravidelně kontrolujte priority, abyste si udrželi tempo.
- Prohlížejte si své projekty podle priority, stavu, časového harmonogramu a termínů.
- Podporuje značkování a propojování poznámek a úkolů, což vám pomůže vidět souvislosti a udržet vaše druhé mozek dynamické.
🔑 Ideální pro: Studenty a týmy, které pracují na více věcech současně.
📚 Přečtěte si také: Jak zvládat úzkost pomocí metody Brain Dump
10. Second Brain pro ADHD od Lestera Yima
Šablona Second Brain for ADHD od Lestera Yima je pečlivě vytvořena pro osoby s ADHD a nabízí flexibilní a kompletní systém pro správu jejich projektů. Poskytuje přehledné rozhraní s Kanban tabulemi, deníky a poznámkovým blokem pro rychlé zaznamenávání. Pravidelné aktualizace zajišťují, že se systém vyvíjí tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám uživatelů s neurodiverzitou.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte úkoly a nové nápady okamžitě pomocí speciálního poznámkového bloku.
- Organizujte projekty pomocí vizuálních Kanban tabulek pro větší přehlednost.
- Archivujte nedůležité položky a úkoly, abyste si udrželi pořádek ve svém prostoru.
🔑 Ideální pro: Jedince s ADHD, kteří hledají přizpůsobitelný a intuitivní systém pro správu každodenních úkolů a dlouhodobých projektů.
Omezení Notion
Ačkoli má Notion jako nástroj druhého mozku řadu předností, má také některá omezení, která brání produktivitě:
- Pomalý výkon při větším rozsahu: Notion se stává znatelně pomalým, jak vaše druhé mozek roste. Uživatelé často hlásí zpoždění při přepínání mezi stránkami nebo načítání databází se stovkami nebo tisíci záznamů.
- Omezené možnosti správy úkolů: Notion postrádá základní funkce pro správu projektů, jako je sledování času a Ganttovy diagramy. Existují sice náhradní řešení, ale vyžadují ruční nastavení nebo integraci s nástroji třetích stran.
- Mobilní UX je pro intenzivní používání nepraktický: I když je mobilní aplikace funkční pro rychlé úpravy nebo kontrolu úkolů, není ideální pro intenzivní používání. Vytváření nových šablon, manipulace s databázemi nebo navigace v komplexních systémech na mobilních zařízeních je stále nepohodlné.
- Žádné šifrování typu end-to-end: Notion nenabízí důležité funkce, jako je dvoufaktorová autentizace. Ačkoli jsou bezpečnostní funkce v placené verzi lepší, bezplatná verze stále postrádá řádná bezpečnostní opatření.
10 alternativních šablon Notion Second Brain pro projektové řízení a osobní použití
Pokud hledáte výkonnější a lepší alternativu k Notion, nehledejte nic jiného než ClickUp!
Jako aplikace pro vše v práci se ClickUp pyšní pokročilými funkcemi a šablonami Second Brain, které zajistí, že vaše druhé mozek poroste a přizpůsobí se vám.
Podívejme se na nejlepší šablonu:
1. Šablona znalostní báze ClickUp
Centralizace interních znalostí může týmům ušetřit hodiny hektického hledání každý den. Šablona ClickUp Knowledge Base pomáhá týmům strukturovat interní FAQ, dokumentaci k produktům a SOP. Uchovává také články ve formátu, který lze prohledávat, upravovat a jehož přístup je řízen oprávněními.
Je navržena tak, aby podporovala průběžné aktualizace, a nahrazuje tradiční nastavení Notion Second Brain provozní škálovatelností. A to nejlepší? Tato demo šablona znalostní báze je předem vyplněna ukázkovým obsahem, takže nikdy nebudete muset začínat od nuly.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Uspořádejte klíčové znalosti do strukturovaných sekcí a kategorií.
- Přizpůsobte si je a rozšiřujte pomocí sloupců, podstránek a formátovaného textu.
- Usnadněte spolupráci tím, že umožníte členům týmu přispívat a aktualizovat obsah.
- Zaznamenávejte digitální produkty, zefektivněte zaškolování nových zaměstnanců nebo vytvořte referenční zdroj znalostí pro celou společnost.
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí vytvořit centralizované, snadno navigovatelné úložiště znalostí a zdrojů společnosti.
➡️ Číst více: Šablony znalostní báze zdarma v aplikaci Word a ClickUp
2. Šablona pro správu inovativních nápadů ClickUp
Velké nápady mají hodnotu pouze tehdy, jsou-li realizovány, a šablona ClickUp Innovation Idea Management Template vám k tomu pomůže. Byla vyvinuta tak, aby zachytila vše od interních návrhů až po prezentace pro investory, a poskytuje jasný proces pro shromažďování, hodnocení a realizaci inovativních nápadů.
Členové týmu z exkluzivní komunity mohou předkládat nápady ve formě přihlašovacího formuláře. Tyto nápady jsou poté filtrovány a sledovány v hlavní databázi úkolů. Každý nápad obsahuje propojená pole pro dopad, úsilí a další kroky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Nabízí vestavěné formuláře, barevné bannery a interaktivní zobrazení, jako jsou stavové tabule a časové osy.
- Přiřazujte výzkumníky, sledujte pokrok a dokonce i barevně označujte úrovně dopadu, abyste okamžitě viděli, co stojí za to sledovat.
- Shromažďujte nové nápady a upřednostňujte časově citlivé příležitosti pomocí sdíleného formuláře.
- Sledujte pokrok vizuálně a v reálném čase pomocí stavových tabulek a časových os.
- Spravujte své nápady lépe pomocí vlastních polí, jako jsou skutečné náklady, výzkumník a typ nápadu.
🔑 Ideální pro: Studenty a týmy, které hledají organizovaný a flexibilní systém pro správu a realizaci inovativních nápadů.
🎥 Sledujte
3. Šablona ClickUp Bubble Map
Šablona ClickUp Bubble Map nabízí vizuální přístup k organizaci vašich myšlenek. Umístěním ústředního konceptu do středu a rozvětvením souvisejících myšlenek získáte přehled o celku i složitých detailech současně.
Ať už plánujete projekt, připravujete strategii pro týdenní revizi nebo se jen snažíte pochopit složité informace, šablona vám pomůže spojit jednotlivé body. Každá bublina odpovídá úkolu nebo poznámce, které lze dále rozdělit do kategorií.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Proměňte bubliny v plnohodnotné úkoly ClickUp nebo dokumenty ClickUp.
- Spolupracujte živě a sledujte, kdo přispěl čím.
- Snadno identifikujte vztahy mezi pojmy
- Přizpůsobte si bubliny a označte je barevnými kódy, abyste mohli upřednostnit klíčové body.
🔑 Ideální pro: Lidi, kteří chtějí efektivně organizovat a vizualizovat své nápady.
📣 Hlas zákazníka: Toto řekl Thomas Clifford, produktový manažer ve společnosti TravelLocal, o používání ClickUp:
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
4. Šablona ClickUp Team Wiki
Šablona Team Wiki od ClickUp poskytuje přehledný centrální prostor pro celý váš tým, kde můžete vytvořit interní wiki, na kterou se můžete spolehnout. Je ideální pro dokumentaci procesů, kroků při zaškolování nových zaměstnanců, návodů k nástrojům nebo jakýchkoli dalších informací, které váš tým potřebuje často používat.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Získejte přístup k filtrovaným zobrazením podle tématu, vlastnictví a data aktualizace.
- Vytvářejte wiki s rozdělenou dokumentací pro každou funkci nebo tým.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí vložených komentářů a úprav tím, že udělíte viditelnost a přístup k úpravám na základě rolí v týmu.
- Získejte informace z jediného zdroje, aniž byste museli přeskakovat mezi novými soubory.
- Vnořené stránky, živé úpravy, bohaté formátování a dokonce i sdílení stránek – to vše ve vašem pracovním prostoru s touto šablonou wiki.
- Propojujte úkoly, přiřazujte spolupracovníky a udržujte vše pod kontrolou verzí, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
🔑 Ideální pro: Týmy, které potřebují výkonnou wiki pro organizaci interních znalostí.
➡️ Číst více: Šablony Wiki zdarma: Vaše zkratka k hladké správě dat
5. Šablona ClickUp Master Wiki
Šablona ClickUp Master Wiki zjednodušuje proces nastavení elegantní a dobře organizované wiki. Nahrazuje tradiční intranety nebo dokumenty wiki ve stylu Notion strukturovaným formátem, který se přímo propojuje s vaší databází úkolů.
Šablona je navržena tak, aby pomohla vašemu týmu zachytit vše, od firemních politik až po projektové příručky, v rámci snadno navigovatelné struktury. Je plně přizpůsobitelná, takže můžete přidávat stavy, značky nebo vlastní pole, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu a značce. Můžete snadno přidávat a aktualizovat obsah, čímž zajistíte, že vaše wiki zůstane relevantní i při růstu a změnách vašeho týmu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Ukládejte právní, personální, marketingové a technické obsahy na jednom místě se standardizovaným formátováním pro konzistentnost a snadnou navigaci.
- Udržujte znalosti svého týmu přehledné a snadno přístupné v přehledné znalostní bázi.
- Pověřte členy týmu vytvořením různých částí wiki a jejich pravidelnou aktualizací.
- Šablonu si přizpůsobte tak, aby odpovídala značce a vizi vaší společnosti.
- Filtrované zobrazení podporuje přístup na základě oprávnění a doživotní aktualizace vám pomohou zůstat v obraze, jakmile se objeví nové zásady.
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí vytvořit centralizované, organizované a snadno přístupné úložiště znalostí.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k vylepšení svého Second Brain propojením poznámek, úkolů a dokumentů pomocí výkonných funkcí, jako jsou inteligentní značky, AI writer, mapování vztahů a vyhledávání založené na AI!
6. Šablona ClickUp Daily Notes
Některé nápady přicházejí v nejneočekávanějších okamžicích – a šablona Daily Notes od ClickUp zajistí, že je nikdy neztratíte. Díky rychlému přístupu a přehlednému rozvržení vám pomůže okamžitě zaznamenat myšlenky, úkoly a náhodné postřehy.
Zobrazení formuláře je doslova kouzelné! Uložte si jej do telefonu, prohlížeče nebo doručené pošty, abyste měli vždy po ruce možnost něco si poznamenat. Jakmile kliknete na tlačítko Odeslat, vaše poznámka se automaticky zařadí do přehledného seznamu, seskupeného podle typu a časového razítka.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte si osobní archiv svého profesního pokroku.
- Uchovávejte všechny své poznámky seskupené podle typu pro snadné třídění.
- Přidejte ke každé poznámce kontext, komentáře a přílohy.
- Otevřete v několika zobrazeních, včetně denních poznámek, průvodce pro začátečníky a seznamu poznámek.
🔑 Ideální pro: Každého, kdo chce mít přehledný prostor, aby mohl být každý den mentálně organizovaný a produktivní.
📚 Přečtěte si také: Jak používat ClickUp AI pro zvýšení produktivity a efektivity
7. Šablona ClickUp Team Docs
Vytváření digitálních produktů často vyžaduje častou spolupráci a dokumentaci v rámci týmu. Šablona ClickUp Team Docs je perfektním přizpůsobitelným prostorem pro centralizaci informací vašeho týmu.
Od poznámek z jednání po pokyny k projektům – vše má své místo, což usnadňuje spolupráci a vyhledávání informací. Umožňuje různým lidem spolupracovat v reálném čase, přidávat komentáře a přiřazovat úkoly přímo v dokumentu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte vnořené stránky pro procesy, poznámky z jednání a standupy.
- Vložte úkoly a aktualizace v reálném čase do sekcí dokumentu.
- Vytvářejte organizační schémata, odkazujte na užitečné zdroje a přidávejte přílohy pro referenci.
- Zkraťte čas strávený hledáním informací díky přehlednému obsahu.
- Dokumenty jsou označeny, filtrovány a uloženy v centrální databázi úkolů a doživotní přístup znamená, že neplatíte žádné další poplatky.
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí zefektivnit proces dokumentace a podpořit kulturu sdílení znalostí.
8. Šablona ClickUp Company Wiki
Šablona ClickUp Company Wiki poskytuje centralizované úložiště pro všechny důležité informace. Díky tomu mohou členové týmu snadno najít to, co potřebují, aniž by museli prohledávat nekonečné množství dokumentů.
Použijte je k uložení platebních informací, dokumentů o dodržování předpisů a týmových standardů. Pro týmy, které jsou unavené zastaralými intranety, je to spolehlivá základna. Intuitivní struktura navíc umožňuje novým zaměstnancům rychle se zorientovat, zatímco dlouholetí zaměstnanci mají snadný přístup k důležitým materiálům.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Informujte členy týmu pomocí speciálních sekcí s aktualizacemi.
- Zefektivněte zaškolování nových zaměstnanců pomocí organizovaných zdrojů, jako jsou příručky pro zaměstnance a informační bulletiny.
- Podporujte soulad prostřednictvím jasně definovaného poslání a hodnot.
- Segmentujte stránky podle oddělení, případu použití nebo frekvence aktualizací.
🔑 Ideální pro: Organizace, které se snaží podporovat transparentnost a budovat centralizovanou wiki.
9. Šablona knihy ClickUp For Dummies
Ať už připravujete návod nebo instruktážní příručku, šablona ClickUp For Dummies Book Template vám poskytne přehlednou strukturu založenou na znalostech. Inspirována populární sérií knih „For Dummies“ zjednodušuje husté informace a pomáhá vám uspořádat myšlenky, naplánovat kapitoly a zachovat konzistenci v celé knize.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zahrňte odkazy na demo videa, šablony, slovníček pojmů, výuková videa a vizuální příklady.
- Vizualizujte pokrok své knihy pomocí vlastních polí, jako jsou počáteční návrh, pokrok, finální návrh a recenzent.
- Zajistěte, aby vaše kniha byla organizovaná a konzistentní napříč kapitolami.
- K objasnění složitých témat použijte ikony, štítky a popisky.
- Díky přizpůsobitelným stavům a polím můžete sledovat svůj pokrok od brainstormingu až po finální úpravy.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří chtějí vytvořit komplexní a dobře strukturované příručky.
10. Šablona ClickUp Marketing Team Operations
Šablona ClickUp Marketing Team Operations konsoliduje briefy kampaní, strategické dokumenty a sledování projektů. Namísto použití samostatných registračních formulářů, demo videí nebo tabulek Google Spreadsheets vytváří tato šablona typu „vše v jednom“ jednotné úložiště pro týmové operace.
Poskytuje jasnou strukturu pro role, odpovědnosti a časové plány. Díky integrovaným nástrojům pro komunikaci a dokumentaci se váš tým může více soustředit na kreativitu a méně na koordinaci.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Stanovte si cíle a organizujte je s pomocí sledování pokroku v reálném čase.
- Otevřete v 6 různých zobrazeních, včetně Marketing Wiki, Organizačního schématu, Zápisů z jednání a Týmových dokumentů.
- Plánujte redakční harmonogramy a sledujte čtvrtletní výkonnostní cíle.
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, jako jsou Dokončeno, Plánováno, V revizi a Probíhá.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, které chtějí zlepšit koordinaci, zvýšit efektivitu a podpořit spolupráci.
📚 Přečtěte si také: Jak organizovat cíle pro maximální produktivitu
Vytvořte si svůj Second Brain s ClickUp
Šablony Notion Second Brain jsou skvělým výchozím bodem pro organizaci vašeho života. Jsou flexibilní a minimalistické a pomáhají vám vytvořit strukturu pro správu znalostí, úkolů a nápadů.
S rostoucími potřebami však roste i složitost vašeho systému.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Díky výkonným šablonám, integrované automatizaci, dokumentům pro spolupráci a dynamickým zobrazením nabízí ClickUp škálovatelnější, přizpůsobitelnější a komplexní řešení, které skutečně centralizuje váš druhý mozek.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!