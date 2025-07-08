10 nejlepších alternativ Kumospace pro virtuální spolupráci v roce 2025

Vzdálené a hybridní týmy dnes potřebují virtuální kanceláře s inteligentními nástroji, které podporují skutečnou práci, jako je snadné plánování, sdílení obrazovky a spolupráce v reálném čase.
Pokud vám Kumospace již nestačí nebo prostě chcete něco funkčnějšího, jste na správném místě. Ať už organizujete virtuální akce nebo řídíte tým na dálku, správná platforma je klíčová.
Sestavili jsme seznam vynikajících alternativ Kumospace, které se zaměřují na produktivitu, nikoli na triky – pomáhají vašemu týmu komunikovat, spolupracovat a skutečně dosahovat výsledků ve virtuální kanceláři, která funguje.
👀 Věděli jste? HBR uvádí, že když se datové systémy nesynchronizují, vzdálené týmy ztrácejí čas, zmeškávají aktualizace a ztrácejí důvěru v informace, což zpomaluje rozhodování a způsobuje zbytečné třenice. Řešení? Různé platformy, které propojují kalendáře, konverzace a toky úkolů na jednom místě.
Co byste měli hledat v alternativě Kumospace?
Virtuální kancelář by neměla jen dobře vypadat, ale také skutečně fungovat. Kromě uživatelsky přívětivého rozhraní musí udržovat váš tým propojený, produktivní a možná i trochu nadšený z přihlášení.
Toto je to, co byste měli hledat v lepším virtuálním prostředí:
- Synchronizace kalendáře + aplikace pro plánování: Nativní integrace s Google Kalendářem, Outlookem a aplikacemi pro plánování, jako je Calendly, pomáhají řešit běžné problémy s plánováním a udržují všechny v obraze.
- Chytré prostory, nejen hezké: Hledejte flexibilní rozvržení, přizpůsobení kanceláře, sdílení souborů, odpočinkové místnosti a intuitivní navigaci, které podporují plynulou komunikaci, zejména u velkých nebo hybridních týmů.
- Integrované základní funkce pro spolupráci: Sdílení obrazovky, tabule, sdílení souborů a poznámkové bloky s podporou umělé inteligence pomáhají vašemu týmu zůstat soustředěný a omezit zbytečné dohadování.
- Škálovatelnost a výkon: Ať už jde o 20 nebo 2 000 uživatelů, platforma by to měla zvládnout – bez zpoždění videa a výpadků zvuku.
- Spontánní konverzace: Nejlepší virtuální kanceláře umožňují rychlé chatování a brainstorming bez formálních pozvánek.
- Správa: Snadná správa místností, rolí a oprávnění – bez technických problémů
Další na řadě: nejlepší alternativy Kumospace pro lepší spolupráci a skutečně produktivní schůzky.
10 alternativ Kumospace v kostce
Než se pustíme do detailů, tady je stručný přehled, který vám pomůže najít to pravé řešení – ať už budujete virtuální centrálu, pořádáte velkou akci nebo se jen snažíte urovnat kalendáře týmu.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy všech velikostí, které hledají inteligentní plánování a správu schůzek s integrací úkolů
|Kalendář s podporou AI, automatizace, synchronizace úkolů, AI Notetaker, připomenutí, nahrávání obrazovky, přizpůsobitelné šablony
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|SpatialChat
|Malé týmy nebo vzdělávací instituce, které plánují interaktivní webináře, týmové prostory a virtuální akce
|Místnosti, sdílení obrazovky, režim vysílání, reakce pomocí emodži, ovládání více rolí
|K dispozici je bezplatný tarif; přizpůsobený tarif pro podniky.
|SoWork
|Asynchronní a vzdálené týmy, které hledají přizpůsobitelné virtuální kancelářské prostředí
|Gamifikace, inteligentní přítomnost, shrnutí pomocí umělé inteligence, týmové místnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $/měsíc na uživatele
|Hyhyve
|Malé a střední týmy, které hledají virtuální prostory s hostingem v EU
|Soulad s GDPR, sledování času, prostorové místnosti a odpočinkové zóny
|Žádný bezplatný tarif; ceny začínají na 35 $/měsíc
|Teamflow
|Středně velké distribuované a hybridní týmy, které potřebují atmosféru kanceláře
|Tabule, synchronizace kalendáře, šablony místností a bubliny přítomnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc na uživatele.
|Spot
|Malé týmy vytvářející strukturovanou každodenní přítomnost
|Chytrá upozornění, místnosti, integrace Slacku a časová pásma společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele.
|ivCAMPUS
|Soukromé, bezpečné vzdálené kampusy všech velikostí
|Vlastní mapy, ovládání místností, avatary a pořádání akcí
|Žádný bezplatný tarif; cena začíná na 11 $/měsíc za uživatele
|Sococo
|Velké týmy, které potřebují spolupráci v reálném čase
|Zasedací místnosti, integrace a vizuální půdorysy
|Žádný bezplatný tarif; cena začíná na 14,99 $/měsíc za uživatele.
|Hopin (RC)
|Týmy, které hledají nástroje pro webináře a hybridní akce na podnikové úrovni
|Pohled na jeviště, odpočinkové místnosti, stánky, analytika
|Žádný bezplatný tarif; cena začíná na 119 $/měsíc za organizátora
|Shromážděte
|Středně velké týmy budující virtuální ústředí s přítomností podobnou hernímu prostředí
|Vlastní avatary, prostorový zvuk, editor map a místnosti pro spolupráci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $/měsíc na uživatele.
👀 Věděli jste? Rámec BANT (rozpočet, pravomoc, potřeba, časový plán), který před více než 70 lety vyvinula společnost IBM, pomáhá prodejním týmům rychle identifikovat potenciální zákazníky s vysokým potenciálem a zaměřit se při schůzkách na skutečné příležitosti.
Nejlepší alternativy Kumospace
Bez ohledu na formát a styl vašich schůzek – ať už pořádáte denní standupy, spontánní porady nebo akce pro všechny zaměstnance – správná platforma může znamenat velký rozdíl. Zde je několik alternativ Kumospace, které vašemu virtuálnímu pracovnímu prostoru dodají strukturu, energii a přehlednost – bez chaosu.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro plynulé plánování a koordinaci týmů)
Snažíte se naplánovat schůzku napříč časovými pásmy, přičemž polovina vašeho týmu pracuje na dálku a druhá polovina hybridně? To se rychle stane chaotickým – pokud nepoužíváte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací. Od synchronizace kalendáře a pořizování poznámek pomocí umělé inteligence až po rezervace hot desků a plánování na základě formulářů – ClickUp eliminuje chaos z koordinace.
Vše začíná kalendářem ClickUp, kde se úkoly, události a dostupnost týmu spojují do jednoho inteligentního dashboardu. Jeho plánování založené na umělé inteligenci navrhuje nejlepší časové úseky na základě pracovního vytížení a termínů, zatímco připomenutí a viditelnost úkolů zajišťují, že nedojde ke konfliktům v plánování.
Synchronizace v reálném čase s integrací ClickUp do Google Kalendáře a integrací ClickUp do Outlooku zajišťuje dokonalou koordinaci interních i externích schůzek, i když dojde k náhlé změně plánů.
A když jsou schůzky iniciovány externě, integrace ClickUp s Calendly automatizuje pracovní postup. Jediným plynulým pohybem spustí vytvoření úkolů, aktualizace kalendáře a přiřazení vlastníků.
Příprava efektivních schůzek je snadná díky šabloně formuláře pro rezervaci schůzek ClickUp.
Tento připravený formulář zaznamenává příspěvky účastníků, témata programu, preferované časové sloty a veškeré přiložené materiály – vše se automaticky přesměruje do úkolů se správnými značkami a přiřazenými osobami.
Můžete jej přizpůsobit pro interní synchronizaci týmů, hovory s klienty, schůzky s potenciálními zákazníky nebo nástupní pohovory, což usnadňuje standardizaci přípravy schůzek napříč odděleními.
Místo toho, abyste hledali odpovědi ve své doručené poště, získáte přehledná, strukturovaná data přímo tam, kde se práce odehrává.
Díky šabloně ClickUp Office Space Management Template již hybridní plánování není hádankou. Pomocí několika kliknutí můžete přidělovat stoly, sledovat přítomnost v kanceláři a spravovat opakované rezervace.
Vlastní pole usnadňují označování zón podlahy, požadavků na přístupnost nebo časů směn, zatímco sdílený pohled na pracovní prostor pomáhá všem zůstat na stejné stránce.
Je navržen pro přehlednost bez zbytečného nepořádku, což vašemu týmu dává jistotu při plánování času v kanceláři bez neustálé koordinace a minimalizuje konflikty při schůzkách.
ClickUp se také zobrazuje během samotné schůzky. S ClickUp Clips můžete nahrávat klíčové aktualizace nebo sdílet rychlé videorekapitulace asynchronně.
Navíc se ClickUp AI Notetaker připojí ke všem vašim virtuálním schůzkám a zaznamenává poznámky v reálném čase. Pomáhá vám také shrnout diskuse a okamžitě je převést na zápisy ze schůzek a akční body, takže výsledky se nikdy neztratí v překladu.
Každá schůzka, od zahájení po následné kroky, plynule přechází do prostoru pro realizaci vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte podmíněné pracovní postupy, které spouštějí následné úkoly na základě zadání do formuláře.
- Sdílejte zobrazení kalendáře s oprávněními založenými na rolích pro zajištění soukromí a přehlednosti.
- Připojte soubory, prezentace nebo materiály pro přípravu programu schůzky přímo k souvisejícím úkolům.
- Vytvářejte opakující se série schůzek a propojte je s cíli na úrovni oddělení.
- Chatujte a sdílejte informace v rámci úkolů v reálném čase nebo asynchronně pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Produkt poskytuje vysoce přizpůsobitelné pracovní prostory a dobře se integruje s jinými systémy. K dispozici jsou rozsáhlé funkce softwaru pro úkoly, které zajišťují efektivitu při správě úkolů a sledování času. Cenová dostupnost softwaru.
Produkt poskytuje vysoce přizpůsobitelné pracovní prostory a dobře se integruje s jinými systémy. K dispozici jsou rozsáhlé funkce softwaru pro úkoly, které zajišťují efektivitu při správě úkolů a sledování času. Cenová dostupnost softwaru.
💡 Tip pro profesionály: Nadměrná komunikace může být stejně škodlivá jako mlčení. Stanovte jasná časová okna, během nichž se týmy vyhýbají zbytečným zprávám a schůzkám. Použijte nástroje Kalendář a Stav v ClickUp, abyste dali najevo, kdy je někdo ponořen do práce, a respektujte to.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
2. SpatialChat (nejlepší pro imerzivní týmové akce s volným pohybem)
Vstoupit do SpatialChat je spíše jako připojit se k společenskému setkání než k pracovní schůzce. Díky pohyblivým avatarům, prostorovému zvuku a přizpůsobitelným prostorům je ideální pro týmové akce, brainstorming nebo zaškolování nových zaměstnanců.
Na rozdíl od Kumospace se vyznačuje méně karikaturním vzhledem a nabízí plynulejší a profesionálnější atmosféru. Můžete vkládat média, nastavovat zvukové zóny a spouštět prezentace na celou obrazovku – a to vše při zachování přirozené konverzace.
Pro týmy pracující především na dálku představuje rovnováhu mezi strukturou a spontánností, díky čemuž je spolupráce lidštější a méně nucená.
Nejlepší funkce SpatialChat
- Přizpůsobte rozložení místností pro různé typy událostí nebo oddělení.
- Přidejte interaktivní tabule a mediální stěny jako nástroje pro spolupráci.
- Využijte textové chatovací kanály k podpoře tichých členů týmu.
- Povolte odkazy pro přístup hostů s časově omezenými oprávněními
- Integrujte živě vysílané události nebo interní porady do sdílených místností.
- Vytvářejte virtuální prostory s vlastními tématy a logy.
Omezení SpatialChat
- Chybí integrovaná správa úkolů nebo synchronizace kalendáře.
- V přeplněných místnostech může docházet k rušivému překrývání zvuku.
- Mobilní zážitek není tak plynulý jako na počítači.
Ceny SpatialChat
- Zdarma
- Virtuální kancelář: 5 $/měsíc na uživatele
- Webináře: Od 49 $/měsíc (25 uživatelů)
- Události: Od 99 $/měsíc (50 uživatelů)
- Vzdělávání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SpatialChat
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SpatialChat?
Akce, kde je důležité, aby se účastníci mohli pohybovat podle vlastního uvážení, vybírat si vlastní malé konverzační skupiny atd., jako jsou například workshopy zaměřené na společnou inovaci, školení „měkkých dovedností“, neformální setkání, společenské akce.
Události, kde je důležité, aby se účastníci mohli pohybovat podle vlastního uvážení, vybírat si vlastní malé konverzační skupiny atd., jako jsou například workshopy zaměřené na společnou inovaci, školení „měkkých dovedností“, neformální setkání, společenské akce.
💡 Tip pro profesionály: Využívejte ClickUp Docs, který funguje společně s vaší tabulkou úkolů, místo toho, abyste opakovali pokyny na každé schůzce. Používejte jej ke sledování rozhodnutí, poznámek ze schůzek a aktualizací stavu na jednom místě. Když se připojí noví členové nebo se přihlásí zainteresované strany, nebudete ztrácet čas jejich informováním.
3. SoWork (nejlepší pro gamifikované vzdálené kanceláře s osobností)
Přáli jste si někdy, aby vaše vzdálená kancelář nabízela taneční přestávky, čarodějnické klobouky a spontánní rozhovory u kávovaru? SoWork to umožňuje – a přitom udržuje váš tým soustředěný na práci. Jedná se o živý pracovní prostor s avatary, kde můžete uspořádat standup, přepnout do režimu soustředění nebo sdílet virtuální koblihu.
SoWork je dynamičtější než Kumospace a přidává pohyb, stavové signály a interaktivní zóny, díky nimž se každodenní práce jeví lidštější. Je ideální pro týmy, které ve svém virtuálním ústředí hledají dlouhodobé spojení, kulturu a rytmus.
Nejlepší funkce SoWork
- Pořádejte každodenní porady v tematických místnostech nebo odpočinkových zónách.
- Sledujte přítomnost a dostupnost pomocí vizuálních ikon stavu.
- Použijte režim „walk-and-talk“ pro neformální setkání.
- Odměňujte zapojení pomocí herních odznaků uznání.
- Přiřaďte vlastní avatary a role pro identitu týmu.
- Pomocí úpravy mapy můžete postupně vylepšovat uspořádání své kanceláře.
Omezení SoWork
- Rozhraní může být pro některé podnikové týmy příliš neformální.
- Chybí hluboká integrace s nástroji pro správu úkolů/projektů.
- Může být náročné na zdroje na starších zařízeních nebo prohlížečích.
Ceny SoWork
- Zdarma: až 10 členů, limit schůzky 30 minut, bez videa
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SoWork
- G2: 4,8/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SoWork?
Recenze G2 říká:
SoWork je velmi snadné začít používat. Design inspirovaný videohrami je pro hráče obzvláště snadný. Díky všem možnostem přizpůsobení se můžete snadno vyjádřit a interakce s kolegy je velmi intuitivní. Líbí se mi, že můžete nechat zapnutou kameru, ale nikdo vás neuvidí, dokud se k vám někdo nepřiblíží. Schůzky jsou zábavnější, protože můžete vidět avatary všech účastníků najednou, a líbí se mi, že existuje i klasické zobrazení ve stylu galerie, pokud vás ostatní ruší.
SoWork je velmi snadné začít používat. Design inspirovaný videohrami je pro hráče obzvláště snadný. Díky všem možnostem přizpůsobení se můžete snadno vyjádřit a interakce s kolegy je velmi intuitivní. Líbí se mi, že můžete nechat zapnutou kameru, ale nikdo vás neuvidí, dokud se k vám někdo nepřiblíží. Schůzky jsou zábavnější, protože můžete vidět avatary všech účastníků najednou, a líbí se mi, že existuje i klasické zobrazení ve stylu galerie, pokud vás ostatní ruší.
4. HyHyve (nejlepší pro spontánní networking a setkání ve stylu událostí)
HyHyve vnáší hravou spontánnost do virtuálních událostí, kde konverzace vznikají díky pohybu, nikoli schůzkám. Ovládejte svůj avatar v reálném čase, potkávejte se s kolegy a nechte interakce plynout přirozeně.
Je ideální pro formáty s intenzivním networkingem, jako jsou virtuální konference nebo mezitýmové setkání. Na rozdíl od pevných rozvržení Kumospace dává HyHyve přednost plynulosti, díky čemuž působí spíše jako zážitek než jako místo konání.
Díky přizpůsobitelnému brandingu, sledování zapojení a flexibilnímu nastavení místností je to dobrá volba pro týmy, které ve své virtuální kancelářské platformě chtějí nejen koordinaci, ale také propojení.
Nejlepší funkce HyHyve
- Spusťte rozložení více místností pro simultánní relace
- Povolte interakční bubliny, které spouštějí video při přiblížení.
- Využijte sponzorské zóny pro stánky partnerů s vaší značkou.
- Nastavte časově omezené networkingové relace s odpočítáváním.
- Povolte anonymním hostům účast na akcích s otevřenými dveřmi
- Přizpůsobte uvítací obrazovky a pokyny pro hladké zapojení nových zaměstnanců.
Omezení HyHyve
- Omezená užitečnost pro strukturovanou týmovou spolupráci
- Žádná nativní správa úkolů ani sledování následných kroků
- Menší uživatelská základna znamená méně integrací třetích stran.
Ceny HyHyve
- Příležitostné: 35 $/měsíc (2 000 minut)
- Střední: 70 $/měsíc (5 000 minut)
- Heavy: 118 $/měsíc (10 000 minut)
- Enterprise: Individuální ceny
Ceny v eurech převedeny na USD*
Hodnocení a recenze HyHyve
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Teamflow (nejlepší pro nepřetržitě dostupné virtuální kanceláře s vizuálními pracovními postupy)
Teamflow kombinuje atmosféru fyzické kanceláře s nástroji vytvořenými pro skutečnou práci. Je to, jako by se váš tým přestěhoval do digitálního loftu – tabule, schůzky a úkolové tabule, vše v jednom sdíleném prostoru.
Na rozdíl od Kumospace, který se zaměřuje na sociální aspekty, je Teamflow navržen pro soustředěnou spolupráci v reálném čase. V každé místnosti jsou k dispozici přetahovatelné aplikace, jako jsou tabule úkolů a dokumenty, takže váš tým může brainstormovat, přidělovat úkoly a scházet se, aniž by musel přepínat mezi záložkami.
Nejlepší funkce Teamflow
- Použijte prostorový zvuk k přirozenému rozdělení konverzací
- Pořádejte improvizované schůzky přetažením avatarů k sobě.
- Přiřaďte projektovým oblastem jedinečné rozvržení a oprávnění.
- Přidejte si sdílené zdroje do záložek v trvalých zobrazeních pracovního prostoru.
- Přizpůsobte místnosti pro různé oddělení nebo funkce.
Omezení Teamflow
- Vizuální rozhraní může minimalisty přetížit.
- Není ideální pro networking ve stylu událostí nebo velká setkání.
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny Teamflow
- Zdarma: Pro až 5 uživatelů
- Seed: 20 $/měsíc na uživatele
- Business: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Teamflow
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Teamflow?
Recenzent G2 píše:
Teamflow dělá každodenní práci na dálku zábavnou a snadnou pro všechny a umožňuje zaměstnavateli vytvořit lepší firemní kulturu. Zaměstnanci mohou snadno najít lidi, se kterými si mohou popovídat, když potřebují, aniž by se cítili vyloučení nebo osamělí, když každý den tráví doma prací. Pomáhá to snáze překonávat bariéry, když se všichni navzájem neznají, a tým se cítí bližší.
Teamflow dělá každodenní práci na dálku zábavnou a snadnou pro všechny a umožňuje zaměstnavateli vytvořit lepší firemní kulturu. Zaměstnanci mohou snadno najít lidi, se kterými si mohou popovídat, když potřebují, aniž by se cítili vyloučení nebo osamělí, když každý den tráví doma prací. Pomáhá to snáze překonávat bariéry, když se všichni navzájem neznají, a tým se cítí bližší.
6. Spot (nejlepší pro lehkou přítomnost týmu a spolupráci založenou na náladě)
Spot je klidný a útulný koutek virtuálního kancelářského světa – vytvořený pro týmy, které si cení spojení bez rušivých vlivů. Díky jednoduchému designu, indikátorům nálady a prostorovému zvuku vytváří prostor pro skutečnou přítomnost bez digitálního nepořádku.
Na rozdíl od tematických místností a avatarů v Kumospace je Spot přehledný a intuitivní. Je ideální pro menší, semknuté týmy, které chtějí spolupracovat, komunikovat nebo prostě být spolu – bez tlaku výkonnostní kultury práce na dálku.
Objevte nejlepší funkce
- Přiřaďte zóny konkrétním týmům nebo pracovním postupům
- Povolte tiché okolní zvuky v různých místnostech
- Vytvářejte okamžité prostory pro krátké diskuse
- Integrujte lehký chat pro asynchronní kontroly.
- Umožněte soukromé audio zóny pro manažerské schůzky 1:1 pouhým jedním kliknutím.
Objevte omezení
- Omezená škálovatelnost pro velké týmy nebo externí akce
- Žádné vestavěné nástroje pro sledování projektů nebo úkolů
- Sada funkcí se může zdát příliš minimální pro rychle rostoucí startupy.
Ceny na místě
- Zdarma (až 5 současných uživatelů)
- Růst: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (35+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Spotu?
Recenzent G2 sdílí:
Spot vyřešil dlouhodobý problém udržování silných vazeb v týmu při práci na dálku. Přechod na Spot oživil spolupráci na dálku. Koncept virtuální kanceláře, který hladce kombinuje přizpůsobení a spolupráci, překlenul předchozí mezery. To vedlo k opětovnému propojení týmu, zvýšení produktivity a obnovení týmového ducha.
Spot vyřešil dlouhodobý problém udržování silných vazeb v týmu při práci na dálku. Přechod na Spot oživil spolupráci na dálku. Koncept virtuální kanceláře, který hladce kombinuje přizpůsobení a spolupráci, překlenul předchozí mezery. To vedlo k opětovnému propojení týmu, zvýšení produktivity a obnovení týmového ducha.
7. ivCAMPUS (nejlepší pro virtuální kampusy akademického typu a strukturovanou spolupráci)
Kdyby Zoom měl kampus a Slack fungoval podle rozvrhu, vznikl by ivCAMPUS. Je navržen pro strukturu a přehlednost a využívá rozvrhové rozvržení s ochranou soukromí na úrovni místností, přístupem podle rolí a účelovými prostory, jako jsou laboratoře, kanceláře nebo učebny.
Na rozdíl od hravých, otevřených rozvržení Kumospace je ivCAMPUS zaměřen na rutinu a organizaci. Rezervujte místnosti, zamykejte je pro schůzky a sledujte aktivitu podle prostoru. Je ideální pro týmy, které prosperují díky předvídatelným pracovním postupům.
Pro vzdálená pracoviště, kterým chybí řád fyzické kanceláře, ivCAMPUS jej vrací zpět – dojíždění není zahrnuto.
Nejlepší funkce ivCAMPUS
- Naplánujte opakující se schůzky do pevných digitálních prostorů
- Vytvořte „úřední hodiny“ pomocí viditelných bloků přítomnosti.
- Přiřaďte mentory nebo vedoucí konkrétním zónám pro zaškolování nových zaměstnanců.
- Pomocí přihlášení do místnosti můžete sledovat docházku nebo zapojení.
- Přizpůsobte rozhraní tak, aby odráželo skutečné uspořádání kanceláře nebo kampusu.
Omezení ivCAMPUS
- Méně vhodné pro spontánní nebo sociální interakce týmu
- Rozhraní může působit příliš rigidně pro vysoce kreativní nebo agilní týmy.
- Omezená integrace aplikací třetích stran ve srovnání s ostatními
Ceny ivCAMPUS
- Základní: 11 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ivCAMPUS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Sococo (nejlepší pro milovníky tradičního uspořádání kanceláří a distribuované týmy)
Pamatujete si půdorysy? Sococo je vrací – v digitální podobě. „Vstoupíte“ do místností, uvidíte, kdo je poblíž, a zapojíte se do konverzace, jako byste byli v reálné kanceláři.
Na rozdíl od tematických zón a vizuálního stylu Kumospace je Sococo jednoduché a strukturované. Jeho rozvržení ve stylu plánu pomáhá vzdáleným týmům zůstat organizované, viditelné a soustředěné.
Pokud váš tým upřednostňuje přehlednost před novinkami, Sococo je silnou alternativou Kumospace vytvořenou pro každodenní provoz, nejen pro speciální události.
Nejlepší funkce Sococo
- Nastavte si personalizované mapy kanceláří s označenými místnostmi.
- Koordinujte schůzky rezervací prostorů předem.
- Sledujte přítomnost týmu prostřednictvím obsazenosti místností v reálném čase.
- Přiřaďte soukromé kanceláře nebo týmové zóny klíčovým zaměstnancům.
- Využijte virtuální prostory pro porady k aktualizacím týkajícím se konkrétních oddělení.
- Navrhujte jedinečné rozvržení pro různé oddělení nebo lokality.
Omezení Sococo
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími platformami.
- Chybí vestavěné funkce pro spolupráci na úkolech nebo dokumentech.
- Omezené možnosti přizpůsobení nad rámec strukturálního rozvržení
Ceny Sococo
- Sococo: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Sococo Unlimited: 24,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Sococo
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sococo?
Rozložení virtuální kanceláře je užitečné pro zjištění, kdo se s kým schází. To je mnohem lepší než jen vidět, že je někdo online, jako v Hangouts, nebo online a na hovoru, jako ve Slacku. Možnost vidět, kteří lidé se scházejí, je velmi efektivní. Navíc je snadné se do schůzky zapojit a zase z ní odejít.
Rozložení virtuální kanceláře je užitečné pro zjištění, kdo se s kým schází. To je mnohem lepší než jen vidět, že je někdo online, jako v Hangouts, nebo online a na hovoru, jako ve Slacku. Možnost vidět, kteří lidé se scházejí, je velmi efektivní. Navíc je snadné se do schůzky zapojit a zase z ní odejít.
9. Hopin/RingCentral (nejlepší pro pořádání velkých virtuálních akcí a summitů)
Na rozdíl od většiny zde uvedených možností Hopin (nyní RingCentral) nenapodobuje kancelář – vytváří jeviště. Je navržen pro velkolepé akce, jako jsou uvedení produktů na trh, summity nebo vícekanálové webináře, a nabízí nástroje pro zákulisí, networkingové salonky a strukturované konferenční sály, které daleko přesahují rámec neformálních setkání.
Zatímco Kumospace se zaměřuje na volnou interakci, Hopin nabízí propracované akce s vysokou kapacitou a funkcemi, jako jsou programy, prodej vstupenek, virtuální stánky a živé analýzy.
Jako alternativa k Kumospace je ideální pro týmy, které potřebují přesnost a profesionalitu – ideální pro hostování klientů, partnerů nebo jakékoli akce, kde záleží na dopadu.
Nejlepší funkce Hopin
- Nastavte více souběžných fází nebo breakoutových sekcí.
- Navrhujte registrační stránky a typy vstupenek s vaším logem
- Vložte sponzorské stánky a interaktivní demo místnosti
- Spravujte přístup do zákulisí a pro řečníky odděleně od účastníků.
- Umožněte rychlé navazování kontaktů pomocí náhodného párování
- Sledujte zapojení týmu pomocí integrovaných analytických nástrojů.
Omezení Hopin
- Není ideální pro každodenní schůzky nebo neformální setkání.
- Pro začínající uživatele bez technické podpory to může být složité.
- Funkce vyšší úrovně jsou uzamčeny za individuálními cenami.
Ceny Hopin
- Events Pro: 119 $/měsíc za organizátora
- Events Pro+: 239 $/měsíc za organizátora
- Events Enterprise: 359 $/měsíc za organizátora
Hodnocení a recenze Hopin
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hopinu?
Snadné používání funkcí a nastavení a RingCentral University, která poskytuje podrobné pokyny k nastavení vaší události. Je snadné vytvořit místo konání, plány a branding. Líbí se mi, že stránky události a registrace lze snadno a intuitivně přizpůsobit a mají profesionální vzhled.
Snadné používání funkcí a nastavení a RingCentral University, která poskytuje podrobné pokyny k nastavení vaší události. Je snadné vytvořit místo konání, plány a branding. Líbí se mi, že stránky události a registrace lze snadno a intuitivně přizpůsobit a mají profesionální vzhled.
10. Gather (nejlepší pro gamifikované virtuální setkání s funkcí schůzek)
Pamatujete si, když se oslavy narozenin a brainstormingové schůzky konaly ve stejné místnosti? Gather přináší tuto energii online pomocí pixelových avatarů, interaktivních funkcí, jako jsou mapy kanceláří, a prostorového zvuku, který reaguje na pohyb. Nejedná se pouze o zábavné vizuální prvky, ale také o podporu neformálních rozhovorů a přirozených týmových momentů.
Jako alternativa k Kumospace se Gather zaměřuje na design připomínající hru a přizpůsobitelné prostory. Od tematických místností po interakce založené na blízkosti, spojuje práci a zábavu přirozeným způsobem – ideální pro týmy, kterým záleží na spojení stejně jako na produktivitě.
Shromážděte nejlepší funkce
- Udržujte členy týmu viditelné na obrazovce pomocí plovoucích videomoziek.
- Nastavte vlastní stavy s odkazy na projekty nebo signály dostupnosti.
- Spusťte videohovory okamžitě jedním kliknutím
- Přiřaďte pracovní skupiny, abyste zefektivnili spontánní kontroly.
- Povolte rozostření pozadí a potlačení šumu
- Integrujte přehledný kalendář pro každodenní práci.
Shromážděte omezení
- Gamifikovaný vzhled nemusí být pro formální podnikové týmy atraktivní.
- Nastavení a zapojení nových uživatelů může být u větších prostor časově náročné.
- Na starších počítačích nebo při nestabilním připojení k internetu může docházet ke zpomalení prohlížeče.
Zjistěte ceny
- Zdarma
- Premium: 7 $/měsíc na uživatele
Shromažďujte hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gather?
Recenze G2 říká:
Na Gather se mi nejvíc líbí, jak zlidšťuje práci na dálku. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro videokonference vytváří Gather prostorové, gamifikované prostředí, kde můžete „narazit“ na kolegy, zajít na schůzky nebo posedět ve virtuálních saloncích. Vrací spontánnost a neformální interakce, které v prostředí práce na dálku často chybí. Navíc díky přizpůsobitelným prostorům a avatarům je spolupráce poutavější a dokonce i trochu zábavnější.
Na Gather se mi nejvíc líbí, jak zlidšťuje práci na dálku. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro videokonference vytváří Gather prostorové, gamifikované prostředí, kde můžete „narazit“ na kolegy, zajít na schůzky nebo posedět ve virtuálních saloncích. Vrací spontánnost a neformální interakce, které v prostředí práce na dálku často chybí. Navíc díky přizpůsobitelným prostorům a avatarům je spolupráce poutavější a dokonce i trochu zábavnější.
Zajistěte stabilitu svého vzdáleného pracovního postupu pomocí ClickUp
Ať už pořádáte spontánní schůzky, rozsáhlé akce nebo plánujete hybridní týden, nejlepší nástroj pro virtuální kancelář se přizpůsobí vašemu rytmu, ne naopak.
Od salonků s avatary po vysoce výkonná centra pro spolupráci – tento seznam ukazuje, že existuje několik možností, které mohou nahradit Kumospace. Některé nástroje přinášejí strukturu, jiné energii. A jen několik z nich nabízí vše pod jednou střechou.
Proto je ClickUp vaší ideální volbou. Není to jen místo pro schůzky, ale také váš pracovní prostor, plánovač, nástroj pro tvorbu formulářů, automatizační engine a kolaborativní tabule.
Pokud jste připraveni centralizovat své nástroje a usnadnit spolupráci mezi týmy, ClickUp je vaším komplexním řešením.
Vytvořte si chytřejší a efektivnější virtuální centrálu. Zaregistrujte se do ClickUp a spojte svůj tým, ať už jsou jeho členové kdekoli.