Bezplatné šablony pro záznamy o zaměstnancích pro personální oddělení a manažery

Přiznejme si to – řešit problémy s chováním nebo výkonem na pracovišti není pro nikoho zrovna příjemná činnost. Pro personalisty, manažery a vedoucí týmů je to však nezbytná součást udržování produktivního pracoviště.
Dobře strukturovaný formulář pro záznamy o zaměstnancích tento proces usnadňuje. Zajišťuje konzistentní dokumentaci informací o zaměstnancích, podrobností o incidentech, předchozích varováních a reakcích, čímž chrání jak organizaci, tak dotčeného zaměstnance.
Tato příručka nabízí bezplatné, přizpůsobitelné šablony, které vám pomohou profesionálně dokumentovat problémy, jako je špatný výkon, neprofesionální chování a varování zaměstnanců. Čtěte dál!
🔎 Věděli jste? Existuje populární (a někdy diskutovaná) metoda „feedback sandwich“ (sendvičová zpětná vazba ). Spočívá v tom, že konstruktivní kritiku obalíte dvěma vrstvami pozitivní zpětné vazby. Je to chutný, ale někdy i chaotický způsob, jak sdělit zprávu! 🥪➡️
Co jsou šablony pro záznamy o zaměstnancích?
Šablona pro záznamy o zaměstnancích je hotový formulář, který vám pomůže zaznamenat podrobnosti incidentu, informace o zaměstnancích a konkrétní problémy s výkonem nebo nevhodné chování.
Tyto šablony usnadňují disciplinární proces, zajišťují jeho konzistentnost a právní správnost. Jsou strukturovány tak, aby odpovídaly vaší příručce pro zaměstnance, obsahují prostor pro komentáře zaměstnanců a slouží jako formální záznam pro budoucí použití.
Když využijete šablonu pro záznamy o zaměstnancích, můžete:
- Ušetřete čas a vyvarujte se dohadům
- Vytvořte jednotné formuláře pro disciplinární opatření
- Zajistěte soulad s příslušnými pracovními zákony.
- Zaznamenejte předchozí písemná a ústní varování
- Zachovejte důvěrnost a profesionalitu
Řekněme, že zaměstnanec opakovaně chodí pozdě. Vydáte ústní varování, ale nic se nezmění. Použití písemného varování prostřednictvím formuláře pro záznamy o zaměstnancích vám pomůže oficiálně zdokumentovat chování, nastínit očekávané chování a stanovit jasnou cestu ke zlepšení výkonu.
15 nejlepších šablon pro záznamy o zaměstnancích, které můžete použít v práci
Zde jsou nejlepší bezplatné šablony, které vám pomohou dokumentovat výkonnost, chování a podrobnosti incidentů zaměstnanců v jasném a strukturovaném formátu:
1. Komplexní šablona pro hodnocení výkonu ClickUp
Šablona ClickUp Comprehensive Performance Review Template vám pomůže sledovat výkonnost zaměstnanců, sledovat jejich pokrok v čase a usnadnit smysluplné rozhovory o zlepšení.
Díky přizpůsobitelným polím a strukturovaným zobrazením zajišťuje tato šablona firemních zásad profesionální dokumentaci problémů s výkonem před eskalací do formálního zápisu. Pomáhá personalistům a manažerům sladit zpětnou vazbu s firemními zásadami, sledovat pokrok zaměstnanců a vyhnout se překvapením při projednávání disciplinárních opatření.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte, jak se zaměstnanci v průběhu času vyvíjejí, abyste včas odhalili vzorce špatného výkonu.
- Zaznamenejte zpětnou vazbu manažera, která je v souladu s příručkou pro zaměstnance a pracovními očekáváními.
- Umožněte zaměstnancům vyplňovat sebehodnocení, čímž podpoříte otevřenou komunikaci a odpovědnost.
🔑 Ideální pro: personalisty, vedoucí týmů a manažery v jakémkoli odvětví, kteří chtějí snadno použitelný formulář pro záznamy o zaměstnancích, aby zefektivnili hodnocení, zvýšili angažovanost a podpořili kulturu růstu.
2. Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp
Šablona ClickUp Quarterly Performance Review Template nabízí strukturovaný a opakovatelný systém pro hodnocení pokroku zaměstnanců každé čtvrtletí.
Ať už sledujete špatný výkon nebo cíle zaměstnanců, nebo připravujete podklady před sepsáním záznamu o zaměstnanci, tato šablona vám pomůže řešit problémy včas, vést dokumentaci a podporovat zlepšování.
Díky sledování cílů, sběru zpětné vazby a plánování akcí v jednom pracovním prostoru umožňuje tento nástroj sledovat činnosti zaměstnanců, identifikovat nedostatky a sladit výkon s očekáváními dané pozice.
Proč se vám to bude líbit:
- Využijte data v reálném čase k odhalení problémů s výkonem, než eskalují do písemných varování.
- Dokumentujte hodnocení manažerů a kolegů konzistentním a organizovaným způsobem do záznamů o zaměstnancích.
- Nastíňte cíle a kroky, které pomohou zaměstnancům splnit pracovní očekávání a napravit nevhodné chování.
🔑 Ideální pro: personalisty, vedoucí týmů a vedoucí oddělení, kteří potřebují systematicky dokumentovat a hodnotit výkonnost zaměstnanců.
3. Šablona pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp Employee Feedback Template pomáhá shromažďovat, organizovat a využívat cenné informace o týmu.
Umožní vám to zefektivnit proces zpětné vazby, ať už provádíte čtvrtletní kontroly, anonymní průzkumy nebo pravidelné kontroly stavu týmu. Pomůže vám to vytvořit pracovní kulturu otevřenosti a neustálého růstu.
Formulář pro záznamy o zaměstnancích také usnadňuje shromažďování smysluplné zpětné vazby od zaměstnanců a její přeměnu v praktická opatření. Jedná se o chytrý, strukturovaný přístup k posílení komunikace, zvýšení morálky a k tomu, aby se každý zaměstnanec cítil vyslyšen a oceněn.
Proč se vám to bude líbit:
- Shromažďujte cenné informace konzistentním způsobem vytvářením opakovatelných cyklů zpětné vazby, které podporují účast zaměstnanců.
- Zlepšete komunikaci mezi manažery a zaměstnanci vytvořením bezpečného prostoru pro otevřené, oboustranné rozhovory.
- Proměňte zpětnou vazbu v akci tím, že přiřadíte následné kroky a budete sledovat odpovědnost, abyste podpořili neustálé zlepšování.
🔑 Ideální pro: personální manažery, vedoucí týmů a vedoucí oddělení v týmech pracujících na dálku, hybridních nebo rozšiřujících se týmech, kteří chtějí zlepšit zapojení a udržení zaměstnanců.
4. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp pomáhá shromažďovat upřímné a využitelné informace od zákazníků, uživatelů a partnerů.
Ať už hledáte zpětnou vazbu k nové funkci nebo k vašim zkušenostem se zákaznickým servisem, tato šablona vám umožní klást správné otázky a zaznamenávat odpovědi ve strukturovaném formátu, který se snadno analyzuje.
Pomocí této šablony proměníte hrubé odpovědi na smysluplná data, která pomohou zlepšit produkty, zvýšit spokojenost zákazníků a vybudovat silnější vztahy.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte cílené průzkumy, abyste získali relevantní zpětnou vazbu, která odpovídá vašim obchodním cílům a zákaznické cestě.
- Zefektivněte sběr dat, aby byly odpovědi uspořádané a připravené k analýze, aniž byste museli vynakládat další úsilí.
- Ukládejte a organizujte zpětnou vazbu, kterou obdržíte, pomocí zobrazení zpětné vazby.
- Podporujte chytřejší rozhodnutí tím, že změny produktů, služeb nebo strategií podložíte skutečnými názory zákazníků.
🔑 Ideální pro: Produktové týmy, manažery zákaznické podpory a majitele firem, kteří chtějí využít zpětnou vazbu od zákazníků k vylepšení služeb a zlepšení uživatelské zkušenosti.
5. Šablona formuláře pro hodnocení zaměstnanců ClickUp
Šablona formuláře pro hodnocení zaměstnanců ClickUp vám pomůže zjednodušit a standardizovat hodnocení výkonu vašich zaměstnanců.
Ať už provádíte pravidelné hodnocení nebo se připravujete na povýšení, tato šablona zajistí, že vaše hodnocení budou konzistentní, přehledná a v souladu s cíli společnosti.
Tuto šablonu formuláře pro záznamy o zaměstnancích lze použít ke shromažďování zpětné vazby, identifikaci silných stránek a oblastí, které je třeba zlepšit, a sledování trendů ve výkonu v průběhu času. Jedná se o praktický a účinný nástroj pro podporu spravedlnosti, transparentnosti a rozvoje zaměstnanců.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte výkonnost zaměstnanců v průběhu času pravidelným zaznamenáváním hodnocení, abyste mohli sledovat jejich pokrok a konzistentnost.
- Vytvořte vlastní hodnotící formuláře pro každého zaměstnance pomocí zobrazení hodnotícího formuláře.
- Získejte konstruktivní zpětnou vazbu od svého týmu tím, že shromáždíte zpětnou vazbu od kolegů nebo manažerů, abyste obohatili hodnocení výkonu.
- Analyzujte zpětnou vazbu a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, abyste zjistili mezery v dovednostech nebo potřeby v oblasti koučování.
🔑 Ideální pro: personální pracovníky, vedoucí týmů a vedoucí oddělení, kteří musí provádět spravedlivé a strukturované hodnocení výkonu s důsledným sledováním.
6. Šablona zprávy o incidentu zaměstnance ClickUp
Šablona ClickUp Employee Incident Report Template pomáhá rychle, přesně a konzistentně dokumentovat incidenty na pracovišti. Je také užitečná pro řízení rostoucího týmu nebo zajištění souladu s předpisy v oblasti lidských zdrojů.
Tato šablona poskytuje centralizovaný systém pro zaznamenávání incidentů, sdílení aktualizací a přijímání nápravných opatření, a to vše bez jediného zpoždění.
Zefektivněním procesu hlášení incidentů zvýšíte transparentnost, zlepšíte bezpečnost na pracovišti a vybudujete důvěru. Budete také rychleji reagovat na incidenty, identifikovat trendy a chránit svůj tým a organizaci před riziky, kterým lze předejít.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte každý incident od začátku do konce, abyste nikdy neztratili důležité podrobnosti v roztříštěných e-mailech nebo dokumentech.
- Efektivně dokumentujte důkazy a prohlášení a vytvořte tak úplnou, přesnou a časově označenou zprávu.
- Zefektivněte komunikaci se zaměstnanci a pracovní postupy při řešení problémů, aby všichni věděli, co se děje a co mají dělat dál.
🔑 Ideální pro: personální týmy, bezpečnostní pracovníky, manažery pro dodržování předpisů a vedoucí provozů v mnoha odvětvích, kde je rozhodující jasná dokumentace a rychlá reakce na incidenty.
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak vytvořit účinné zásady v oblasti lidských zdrojů?
Zde je několik tipů, které můžete využít:
- Buďte jasní a struční, abyste předešli nedorozuměním 💬
- Sladěte zásady s hodnotami vaší společnosti a právními požadavky 📚
- Zajistěte, aby byly snadno přístupné a srozumitelné pro všechny zaměstnance 🧩
- Pravidelně je kontrolujte a aktualizujte, aby zůstaly relevantní a v souladu s předpisy 🔄.
7. Šablona ClickUp pro individuální schůzky zaměstnanců a manažerů
Šablona ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template vám pomůže proměnit rutinní kontroly ve strukturované, cílené rozhovory. Ať už se jedná o hodnocení výkonu, přezkoumání minulých ústních varování nebo sladění budoucích cílů, tato šablona vnáší do vašich individuálních rozhovorů pořádek a přehlednost.
Nejde jen o sledování záznamů o zaměstnancích nebo správu disciplinárních opatření – jde o vytvoření písemného záznamu vzájemných očekávání, pokroku a odpovědnosti.
S ClickUpem zajistíte, že každá schůzka má svůj účel a smysluplně přispívá k profesnímu růstu a dodržování firemních zásad.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte strukturované agendy pro individuální schůzky, abyste zajistili konzistentní a produktivní jednání mezi zaměstnanci a manažery.
- Sledujte a řešte problémy s výkonem nebo chováním po předchozích ústních nebo písemných varováních.
- Řešte spory se zaměstnanci efektivně díky transparentní a přístupné historii schůzek.
🔑 Ideální pro: personální týmy, vedoucí oddělení, vedoucí týmů a nadřízené, kteří hledají strukturovaný přístup k zapojení zaměstnanců a jasnou komunikaci.
8. Šablona zprávy o činnosti zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp Employee Activity Report Template pomáhá zaznamenávat denní činnosti zaměstnanců a nabízí jasný, strukturovaný způsob hodnocení výkonu, zdůraznění úspěchů a podpory neustálého zlepšování.
Pokud chcete zefektivnit disciplinární proces nebo chcete mít písemný záznam o každodenní práci, tato šablona vám pomůže udržet pořádek, dodržovat firemní zásady a soustředit se na růst vašeho týmu.
Proč se vám to bude líbit:
- Podpořte disciplinární proces tím, že budete vést písemný záznam o úkolech, chování a pracovní etice, který bude možné použít jako podklad pro budoucí písemné hodnocení zaměstnanců nebo písemná varování.
- Zachovejte transparentnost vůči zaměstnancům tím, že na začátku každého dne jasně nastíníte očekávání a cíle.
- Omezte spory se zaměstnanci tím, že budete vést formální dokument, který zaznamenává každodenní činnosti a problémy a který je užitečný pro jakýkoli formulář disciplinárního opatření nebo hodnotící schůzku se zaměstnancem.
🔑 Ideální pro: Manažery, týmy HR a vedoucí týmů, kteří chtějí sledovat denní výkonnost, prosazovat firemní politiky a omezovat neprofesionální chování.
9. Šablona příručky pro zaměstnance, zásad a postupů ClickUp
Šablona ClickUp Employee Handbook, Policies, and Procedure Template pomáhá nastínit očekávání, minimalizovat nedorozumění a dokumentovat všechny základní zásady na pracovišti.
Ať už jste rostoucí startup nebo zavedená společnost, šablona dokumentů vám umožní vytvořit formální dokument, který nastaví tón profesionality, zajistí soulad s právními předpisy a jasně podpoří váš disciplinární proces.
Formulář pro záznamy o zaměstnancích také poskytuje strukturovaný přístup k řízení chování zaměstnanců, prevenci opakovaných porušení zásad a vedení konzistentních písemných záznamů v osobních spisech každého zaměstnance.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte a spravujte firemní zásady, abyste zaměstnancům poskytli jasný a konzistentní přehled očekávání, chování a postupů.
- Zaznamenávejte písemné záznamy o zaměstnancích, abyste mohli sledovat neprofesionální chování a efektivně eskalovat problémy od ústních varování k písemným varováním.
- Standardizujte disciplinární proces pomocí spolehlivého systému pro vydávání varování zaměstnancům a dalších písemných záznamů, pokud je to nutné.
🔑 Ideální pro: personální manažery, majitele malých podniků, právní týmy a vedoucí provozních oddělení, kteří chtějí spravovat záznamy o zaměstnancích, prosazovat firemní politiky a konzistentně řešit spory se zaměstnanci.
10. Šablona plánu zlepšení výkonu (PIP) ClickUp
Šablona ClickUp Performance Improvement Plan Template (PIP) je skvělá pro vedení zaměstnanců s nedostatečným výkonem k úspěchu. Pomáhá vám vytvořit jasnou cestu ke zlepšení tím, že v jednom společném a sledovatelném dokumentu nastíní očekávání, měřítka výkonu, strategie podpory a termíny.
Pokud se potýkáte s opakovaným porušováním zásad, předchozími ústními varováními nebo prvními známkami neprofesionálního chování, tato šablona poskytuje formální dokument, který umožňuje sledovat pokrok, vyžadovat od jednotlivců zodpovědnost a minimalizovat nedorozumění během disciplinárního řízení.
Jsou mostem mezi zpětnou vazbou a měřitelnými opatřeními.
Proč se vám to bude líbit:
- Vyjasněte očekávání týkající se firemních politik a standardů výkonu.
- Zaznamenejte každý krok a vytvořte písemný záznam, který chrání jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.
- Zapojte nadřízené a personální oddělení, abyste podpořili odpovědnost a podporu v každé fázi disciplinárního řízení.
🔑 Ideální pro: personální manažery, vedoucí týmů a vedoucí oddělení v jakémkoli odvětví, kde jsou záznamy o zaměstnancích a progresivní disciplinární opatření součástí průběžného řízení výkonu.
💡 Tip pro profesionály: Jak reagovat na varování v práci?
Zde je několik chytrých strategií, které můžete zvážit:
- Zachovejte klid a záznam pečlivě zkontrolujte 🔍
- Proveďte zdvořilý rozhovor se svým nadřízeným 🗣️
- Zaznamenejte svou verzi příběhu profesionálně 📄
- Zaměřte se na zlepšování a stanovení jasných cílů 🎯
11. Šablona ClickUp pro zaškolení zaměstnanců
Šablona ClickUp Employee Onboarding Template vám pomůže zajistit konzistentní, efektivní a poutavé zapracování každého nového zaměstnance – už žádné roztříštěné dokumenty, zapomenuté kroky nebo zmeškané následné kontroly.
Tato šablona zajišťuje úspěch každého nového zaměstnance tím, že plánuje úvodní schůzky, dokumentuje průběh zaškolení a nastiňuje firemní politiky. Zefektivňuje váš personální workflow a vytváří pevný základ pro dlouhodobý úspěch.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte strukturovaný proces zapracování nových zaměstnanců, který jasně stanoví očekávání, časový harmonogram a odpovědnosti nových zaměstnanců.
- Snadno přiřazujte úkoly pro nové zaměstnance, aby každý člen týmu věděl, co má dělat a kdy to má udělat.
- Prohlédněte si časovou osu úkolů a termínů, které je třeba dodržet, pomocí kalendáře pro zaškolování nových zaměstnanců.
- Vytvořte písemný záznam o nástupních aktivitách, který se hodí pro budoucí použití nebo pro záznamy o zaměstnancích.
🔑 Ideální pro: personální manažery, vedoucí týmů a rostoucí startupy, které chtějí zefektivnit zapracování nových zaměstnanců, omezit spory mezi zaměstnanci a udržovat pořádek pomocí písemných záznamů o disciplinárních opatřeních vůči zaměstnancům nebo dodržování zásad.
12. Šablona formuláře pro záznamy o zaměstnancích ve formátu PDF od AIHR
Šablona formuláře pro záznamy o zaměstnancích ve formátu PDF od AIHR vám pomůže jasně a profesionálně dokumentovat disciplinární opatření vůči zaměstnancům. Poskytuje strukturovaný způsob, jak zaznamenávat incidenty, porušení pravidel a očekávání ohledně zlepšení na jednom místě.
Tento formální dokument chrání vaši společnost z právního hlediska a podporuje odpovědnost a důsledné dodržování firemních zásad. Je ideální pro všechny manažery, kteří chtějí zefektivnit záznamy o zaměstnancích, řešit spory mezi zaměstnanci a vést spolehlivou písemnou evidenci v osobních spisech zaměstnanců.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte chování zaměstnanců jasným popisem incidentu, porušení pravidel a důsledků.
- Sledujte disciplinární kroky od prvního varování až po poslední písemné varování a zajistěte postupné opatření.
- Vytvořte písemný záznam, který můžete použít při hodnocení výkonu, budoucích sporech nebo dalších záznamech.
🔑 Ideální pro: personální pracovníky, vedoucí týmů a nadřízené, kteří řeší neprofesionální chování nebo opakovaná porušení zásad.
13. Šablona formuláře pro záznamy o zaměstnancích ve formátu PDF od Betterteam
Šablona formuláře pro záznamy o zaměstnancích ve formátu PDF od společnosti Betterteam vám pomůže formálně řešit nesprávné chování na pracovišti a jasně nastínit očekávání do budoucna.
Ať už se jedná o problémy s docházkou, porušení zásad nebo špatný výkon, tento formulář pro záznamy zajistí, že vaše varování zaměstnance bude podrobné, konzistentní a právně správné.
Tento formulář pro záznamy o zaměstnancích, který byl navržen s cílem chránit společnost i zaměstnance, pomáhá dokumentovat každý incident, definovat důsledky a vytvořit plán zlepšení.
Umožní vám to omezit nedorozumění, řešit spory se zaměstnanci a vést jasné písemné záznamy v osobním spisu zaměstnance.
Proč se vám to bude líbit:
- Jasně řešte problémy dokumentováním konkrétního pochybení, jako je absence nebo porušení bezpečnostních pravidel.
- Podpořte spravedlivé personální procesy tím, že je použijete jako formální dokument během soukromé schůzky za účelem ústního nebo písemného varování.
- Chraňte svou společnost z právního hlediska tím, že zajistíte konzistentní dokumentaci pro případ, že se zaměstnanec nezlepší nebo napadne záznam.
🔑 Ideální pro: personalisty, provozní manažery a vedoucí týmů, kteří musí řešit nesprávné chování, sledovat chování zaměstnanců nebo zahajovat disciplinární řízení.
14. Šablona disciplinární zprávy pro zaměstnance v Google Docs od AvaHR
Šablona Google Docs Employee Disciplinary Report Template od AvaHR pomáhá dokumentovat nesprávné chování a spravovat disciplinární opatření. Zajišťuje konzistentní podávání zpráv a zároveň poskytuje zaměstnancům i manažerům strukturovaný prostor pro popis incidentů, porušení pravidel a řešení. Je obzvláště užitečná při řešení citlivých problémů na pracovišti, jako je nesprávné chování, problémy s docházkou nebo porušení pravidel.
Tento formulář poskytuje jasný rámec pro dokumentaci záznamů o zaměstnancích a nápravných opatřeních, podporuje odpovědnost a povzbuzuje spravedlivé a legální postupy v oblasti lidských zdrojů.
Proč se vám to bude líbit:
- Jasně zdokumentujte pochybení zaznamenáním všech podstatných detailů incidentu, abyste měli spolehlivý odkaz.
- Zaznamenejte výpovědi svědků, abyste měli podpůrné důkazy a snížili zaujatost během soukromých schůzek nebo hodnocení personálního oddělení.
- Popište přijatá disciplinární opatření, jako je koučování nebo písemné varování, abyste mohli sledovat, kolik záznamů zaměstnanec obdržel.
🔑 Ideální pro: personální pracovníky, vedoucí týmů a manažery v oblastech, kde je nutné rychle a spravedlivě řešit porušení zásad, problémy s docházkou a nesprávné chování zaměstnanců.
15. Šablony a příklady písemných varování zaměstnanců od HiBob
Šablony a příklady písemných varování pro zaměstnance od HiBob vám pomohou dokumentovat problémy s výkonem nebo chováním, nastínit nezbytná zlepšení a sdělit potenciální důsledky způsobem, který je v souladu s předpisy a respektuje zaměstnance.
Ať už se jedná o opakované problémy s docházkou nebo závažné problémy s chováním, tento formulář pro záznamy o zaměstnancích zajistí, že vaše dokumentace bude důkladná a spravedlivá.
Pomocí této šablony vytvoříte spolehlivý záznam o záznamech o zaměstnancích, čímž dáte členům svého týmu jasnou šanci na zlepšení, než budou přijata další opatření.
Proč se vám to bude líbit:
- Jasně popisuje problém, porušení zásad a očekávaná zlepšení.
- Informuje o důsledcích a možných dalších krocích, včetně ukončení pracovního poměru.
- Odkazuje na předchozí varování a snahy o řešení problému soukromě.
🔑 Ideální pro: personální týmy, liniové manažery a vedoucí pracovníky, kteří potřebují jednotný přístup k řešení písemných varování zaměstnanců a řešení průběžných problémů s chováním nebo výkonem.
Co dělá šablonu pro záznamy o zaměstnancích dobrou?
Pečlivě připravená šablona pro záznamy o zaměstnancích vám může ušetřit chaotickou komunikaci, starosti s personálním oddělením a právní problémy. Vnáší do vašeho disciplinárního procesu jasnost, konzistentnost a soulad s předpisy.
Zde jsou klíčové funkce, které by měla ideální šablona pro záznamy o zaměstnancích obsahovat:
- Část s informacemi o zaměstnanci: Formulář pro záznamy o zaměstnancích by měl obsahovat klíčové údaje, jako je pracovní pozice, oddělení a nadřízený, aby bylo možné záznam zasadit do kontextu.
- Jasný popis incidentu: Měl by dokumentovat, co se stalo, včetně času, data a jednání zaměstnance, aby byla zajištěna plná transparentnost.
- Porušení firemních zásad: Šablona formuláře pro zápis by měla odkazovat na konkrétní část zaměstnanecké příručky, která byla porušena.
- Typ vydaného varování: Mělo by být jasně uvedeno, zda se jedná o první varování nebo poslední písemné varování, aby bylo možné sledovat předchozí varování.
- Dopad na pracovní očekávání: Formulář pro záznamy o zaměstnancích musí vysvětlovat, jak chování zaměstnance nebo jeho špatný pracovní výkon ovlivňuje produktivitu nebo kulturu týmu.
- Část pro odpověď zaměstnance: Měla by poskytovat prostor pro komentáře nebo námitky zaměstnance, aby byla podpořena otevřená komunikace.
- Plán nápravných opatření: Formulář pro záznamy o zaměstnancích by měl obsahovat přehled dalších kroků a očekávání ohledně zlepšení výkonu, aby se předešlo dalším disciplinárním opatřením.
- Potvrzení a podpisy: Šablona by měla obsahovat prostor pro podpisy zaměstnance i nadřízeného, aby bylo možné potvrdit schůzku a diskusi.
