10 bezplatných šablon pro investice do nemovitostí, abyste mohli v roce 2025 plánovat chytřeji

Investice do nemovitostí jsou vzrušující, ale i ty nejslibnější obchody se mohou bez správných nástrojů proměnit v frustrující tabulky. Právě proto jsou šablony pro investice do nemovitostí tak užitečné.
🔎 Věděli jste? Trh s nemovitostmi je na dobré cestě dosáhnout v příštích čtyřech letech ohromující hodnoty 728 bilionů dolarů. Nejedná se o překlep – je to bilion s velkým B. Je to jeden z největších trhů na planetě, což znamená, že je naprosto nezbytné mít vše dobře zorganizované.
Tyto šablony jsou přehledné, organizované a (dovolíme si říci) příjemné na používání. Odstraňují dohady z analýzy a rozhodování. Od analýzy převratů a návratnosti investic až po sledování tržních sazeb a příjmů z pronájmu fungují jako váš tichý partner, který udržuje vše přehledné, strukturované a připravené pro investory.
V tomto článku objevíte některé z nejlepších šablon pro investice do nemovitostí, díky nimž bude správa vašich investic snazší, chytřejší a efektivnější.
Co jsou šablony pro investice do nemovitostí?
Šablony pro investice do nemovitostí jsou předem navržené nástroje, které vám pomohou organizovat, hodnotit, sledovat a spravovat všechny aspekty obchodu s nemovitostmi a také spravovat výdaje.
Místo toho, abyste se potýkali s nekonečnými řadami dat nebo vytvářeli vzorce od nuly, stačí zadat čísla a šablona se postará o náročnou práci.
Tyto šablony často fungují jako CRM pro nemovitosti a jsou k dispozici v různých formátech a velikostech. Některé vám pomohou s prognózami cash flow, správou měsíčního nájemného a analýzou investic do nemovitostí. Jiné rozepisují rozpočty na renovace, porovnávají možnosti financování nebo počítají provozní náklady a daně z nemovitostí.
Pro začátečníky díky nim celý proces působí mnohem méně složitě. Získáte jasný návod, jak postupovat, a snížíte riziko, že vám unikne něco důležitého.
Zkušenějším investorům do nemovitostí to ušetří čas a zajistí konzistentní přístup k analýze a dokumentaci hodnoty nemovitostí a obchodů.
10 nejlepších bezplatných šablon pro investice do nemovitostí, které stojí za vyzkoušení
Jste připraveni změnit způsob, jakým spravujete své investice? Zde jsou nejlepší šablony pro investice do nemovitostí pro každou situaci:
1. Šablona tabulky ClickUp pro nemovitosti
Správa údajů o nemovitostech v e-mailech, poznámkových blocích a různých aplikacích často vede k chybám a nedorozuměním.
Šablona tabulky ClickUp Real Estate vám poskytuje jediný organizovaný prostor pro sledování potenciálních zákazníků, nemovitostí, transakcí a financí.
Šablona je plně přizpůsobitelná, takže můžete upravit pole a kategorie tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu. Díky tomu můžete sledovat potenciální zákazníky, organizovat kontaktní informace a získat komplexní přehled o svém portfoliu pro lepší správu.
Proč se vám bude líbit:
- Snadno sledujte stav nemovitostí, jako je Na prodej, V jednání a Prodané.
- Prohlédněte si prodané nemovitosti a částky prodeje pomocí zobrazení prodaných nemovitostí a uspořádejte nemovitosti podle umístění v zobrazení umístění.
- Využijte sledování času, značky a varování o závislostech, abyste měli přehled o všech úkolech.
- Spolupracujte se svým týmem sdílením aktualizací a přidělováním odpovědností
🔑 Ideální pro: Realitní makléře a správce nemovitostí, kteří hledají komplexní šablonu pro investice do nemovitostí, aby mohli spravovat nabídky nemovitostí, sledovat trendy na trhu a zefektivnit pracovní postupy.
2. Šablona ClickUp pro realitní makléře
Šablona ClickUp pro realitní makléře je ideální pro koordinaci vašich investic do nemovitostí, správu prohlídek nemovitostí, centralizaci komunikace a vizualizaci pokroku. Umožňuje vám zvládat nabídky, prohlídky, následnou komunikaci s klienty a papírování.
Šablona vám pomůže spravovat všechny fáze transakce, od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Díky přednastaveným fázím úkolů a sledování podrobností o klientech už nikdy nebudete tápat, co dál.
Proč se vám bude líbit:
- Spravujte nabídky, potenciální zákazníky a prohlídky pomocí přednastavených pracovních postupů a vlastních stavů, jako jsou Otevřeno, Kontaktováno a Smlouva odeslána.
- Otevřete v 5 různých zobrazeních, jako je Zobrazení prodaných nemovitostí a Zobrazení otevřených nemovitostí, abyste lépe vizualizovali svůj pokrok.
- Sledujte zájemce o koupi pomocí funkce Zájemci.
- Zůstaňte organizovaní i během rušných období díky automatickým připomenutím úkolů
🔑 Ideální pro: Profesionály v oblasti nemovitostí a správce nemovitostí, kteří chtějí mít k dispozici připravené pracovní prostředí pro správu klientů, obchodů a nabídek.
Toto říká Marianela Fernandez, konzultantka pro úpravu vody ve společnosti Eco Supplier Panamá, o ClickUp:
ClickUp je platforma, která nám umožňuje strukturovaně spravovat úkoly, poskytuje připomenutí a automatická oznámení, nabízí zobrazení doručené pošty, umožňuje personalizovanou správu a nabízí nám možnost vytvářet pracovní týmy seskupením portfolia organizačních projektů.
3. Šablona investiční smlouvy ClickUp
Jste unaveni neustálým posíláním e-mailů při každém vyjednávání obchodu? Použijte šablonu investiční smlouvy ClickUp! Poskytuje vám jednoduchý a strukturovaný způsob, jak stanovit investiční podmínky a udržet vše přehledné.
Tato šablona pro investice do nemovitostí je vytvořena tak, aby vám pomohla nastínit, kdo co investuje, jak fungují výnosy a za co je každá strana zodpovědná.
V jednom intuitivním prostoru můžete sledovat návrhy, revize a finální dohody. Stanovení časového harmonogramu a strategie ukončení vám také pomůže vyhnout se nedorozuměním.
Proč se vám bude líbit:
- Nastavte role, hodnoty nemovitostí a časové harmonogramy pro investice od prvního dne
- Sledujte fáze dohody, jako jsou Návrh, Posuzování a Podepsáno
- Použijte standardizovanou, právně závaznou smlouvu, abyste si zajistili důvěru investorů a finanční prostředky.
🔑 Ideální pro: Zakladatele, investory do nemovitostí a týmy, které chtějí vytvářet standardizované smlouvy.
4. Šablona ClickUp pro marketing nemovitostí
Marketing nemovitostí zahrnuje více než jen dobré fotografie. Mezi příspěvky na sociálních médiích, hromadnými e-maily a plánováním kampaní je snadné ztratit přehled o tom, co se právě děje. Právě proto je tu šablona ClickUp Real Estate Marketing!
Slouží jako cenný nástroj pro marketing nemovitostí a nabízí přehledné zobrazení naplánovaných příspěvků, sledování výkonu a vývoj kampaní. Tímto způsobem váš tým vždy ví, co je aktuálně k dispozici, co bude následovat a co je třeba doladit.
Proč se vám bude líbit:
- Plánujte kampaně s jednotnými sděleními na více platformách pomocí sdíleného kalendáře
- Vytvářejte kreativní briefy, pokyny pro značku a poznámky týkající se konkrétních nemovitostí
- Pomocí barevně odlišených fází v zobrazení plánu můžete zobrazit plán zveřejnění jednotlivých nabídek.
- Přidejte atributy, jako jsou hashtagy, odkaz na kampaň a kanál, abyste mohli snadno sledovat své marketingové kampaně.
🔑 Ideální pro: Realitní marketingové týmy, které spravují marketing více nabídek napříč platformami.
5. Šablona pro správu realitních projektů ClickUp
Šablona ClickUp pro správu realitních projektů spojuje všechny aspekty vaší správy do uceleného systému, který vám umožní dohlížet na každou fázi správy nemovitostí, od předprodeje až po konečné předání.
Jedná se o komplexní nástroj určený ke zjednodušení složitých realitních projektů. Vlastní stavy, jako Úkoly, Probíhá, Pozastaveno a Dokončeno, objasňují průběh úkolů. Podrobná pole pro odhadované náklady, trvání a odchylky pomáhají udržet finance pod kontrolou.
Proč se vám bude líbit:
- Uspořádejte a vizualizujte celé své portfolio na jednom místě
- Identifikujte potenciální rizika pomocí zobrazení Ganttova diagramu aktivit a přijměte opatření k jejich odvrácení.
- Zapojte do procesu všechny zúčastněné strany sdílením podrobností pomocí veřejného odkazu.
🔑 Ideální pro: Profesionály v oblasti správy nemovitostních projektů, kteří dohlížejí na výstavbu, renovace nebo portfolia nemovitostí.
6. Šablona kontrolního seznamu pro uzavření realitní transakce ClickUp
Uzavření obchodu s nemovitostmi zahrnuje řadu úkolů, od výběru peněz až po vyřízení papírování. Šablona ClickUp pro uzavření obchodu s nemovitostmi nabízí komplexní kontrolní seznam, který zajistí, že budou zohledněny všechny důležité kroky.
Tato šablona pro investice do nemovitostí je rozdělena do jednotlivých kategorií a poskytuje přehled o každé fázi procesu uzavření obchodu.
Díky sledování pokroku v reálném čase, funkcím pro spolupráci a jasným podrobnostem o podmínkách úvěru jsou všechny zúčastněné strany informovány a koordinovány.
Proč se vám bude líbit:
- Udržujte vše pod kontrolou díky snadno srozumitelným závěrečným krokům v kontrolním seznamu.
- Ukládejte podrobnosti o každé transakci s vlastními atributy, jako jsou cílové datum uzavření, podepsané dokumenty o uzavření, realitní makléř, adresa nemovitosti atd.
- Sledujte pokrok v různých zobrazeních, jako jsou Formulář kontrolního seznamu pro uzavření, Stav úvěru, Informace a Stav nemovitosti.
- Snadno zapojte klienty, právníky nebo věřitele pomocí sdílených zobrazení úkolů
🔑 Ideální pro: Agenty, koordinátory transakcí a realitní týmy, kteří chtějí, aby každé uzavření obchodu proběhlo hladce a předvídatelně.
💡 Tip pro profesionály: Uzavíráte obchod? Nechte své pohledy udělat těžkou práci! Použijte kontrolní seznam pro uzavření obchodu, abyste mohli odškrtávat úkoly jako profesionálové, stav úvěru, abyste měli přehled o dokumentech, pohled na informace pro rychlé kontakty a stav nemovitosti, abyste zachytili všechny změny na poslední chvíli. A pokud teprve začínáte, průvodce pro začátečníky je vaším novým nejlepším přítelem.
7. Pokročilá šablona CRM pro nemovitosti ClickUp
Správa vztahů se zákazníky a prodejních kanálů je často náročná, zejména pokud se používá více nástrojů. Pokročilá šablona CRM pro nemovitosti od ClickUp nabízí centralizované řešení, které sjednocuje všechny vaše potřeby v oblasti CRM do jedné platformy.
Šablona je navržena s ohledem na začátečníky a poskytuje připravenou strukturu složek, díky které můžete začít během několika sekund. Díky různým zobrazením, včetně Seznamu, Podrobností účtu, Uzavřených obchodů, Prodejního manuálu a Plánu, máte jistotu, že budete mít přehled o svých úkolech a obchodech.
Proč se vám bude líbit:
- Centralizujte informace o potenciálních zákaznících a zákaznících pro snadný přístup
- Rozdělte každou transakci do kategorií kvalifikovaných potenciálních zákazníků, ukázek, návrhů a uzavřených transakcí.
- Spravujte svůj rozvrh hladce pomocí integrovaného zobrazení rozvrhu
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy a malé podniky, které hledají jednoduché a přizpůsobivé CRM řešení pro správu interakcí se zákazníky a prodejních aktivit.
8. Šablona ClickUp CRM pro nemovitosti
Chcete, aby váš CRM nástroj uměl víc než jen sledovat jména a čísla? Pak nehledejte dál než šablonu CRM Real Estate od ClickUp!
Je určena pro týmy, které chtějí vidět celý prodejní proces, od zdroje potenciálních zákazníků až po konečnou transakci. Získáte přehledný dashboard, barevně odlišené pipeline a prostor pro sledování všech poznámek, kontaktních bodů a následných kroků týkajících se nákupu a prodeje nemovitostí.
Šablona je plně přizpůsobitelná, takže se hodí pro váš prodejní cyklus, ať už je jednoduchý nebo složitý. Pomáhá týmům zůstat v souladu, reagovat rychleji a uzavírat obchody s jistotou.
Proč se vám bude líbit:
- Třídit potenciální zákazníky a účty podle fáze, regionu nebo zástupce
- Přiřazujte úkoly členům týmu a sledujte jejich pokrok pomocí zobrazení Moje úkoly.
- Automatizujte opakující se činnosti a zajistěte, aby se váš tým věnoval důležitější práci.
- Analyzujte údaje o zákaznících, abyste získali praktické poznatky a zlepšili své pracovní postupy.
🔑 Ideální pro: Prodejní a účetní týmy, které chtějí v reálném čase spravovat potenciální zákazníky a obchody ve všech fázích prodejního procesu.
9. Šablona ClickUp Sales CRM Real Estate
Šablona ClickUp Sales CRM Real Estate vám pomůže prodávat chytřeji. Je vytvořena se strukturovanými procesy, chytrými filtry a přizpůsobitelnými značkami a zajišťuje, že prodejní týmy sledují obchody bez námahy.
Má funkce klasického CRM, ale s moderními prvky, jako jsou dashboardy v reálném čase a návrhy AI pro upřednostnění potenciálních zákazníků. Pomáhá vám činit investiční rozhodnutí na základě dat, získat lepší přehled o interakcích se zákazníky a zvýšit produktivitu týmu.
Proč se vám bude líbit:
- Rozdělte si své projekty podle produktu, priority nebo území
- Sledujte potenciální zákazníky na jednom místě v interaktivním zobrazení tabule
- Rychle identifikujte uvízlé obchody pomocí vestavěných indikátorů pokroku
- Přiřazujte obchody pomocí automatických značek vlastnictví a připomínek pro následné kroky
- Využijte umělou inteligenci pro lepší správu nemovitostí tím, že zdůrazníte příležitosti a odstraníte překážky.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které hledají intuitivnější způsob vizualizace, organizace a škálování svých prodejů a vztahů se zákazníky.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů se při správě úkolů a organizaci spoléhá primárně na umělou inteligenci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.
S ClickUpem využívá stejná umělá inteligence vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Zeptejte se: „Jaké jsou dnes moje priority?“ ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na programu. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
10. Šablona ClickUp Simple CRM Real Estate
Šablona Simple CRM Real Estate od ClickUp nabízí jednoduchý přístup k organizaci kontaktů, sledování průběhu prodeje a analýze zpětné vazby od zákazníků. Eliminuje ruční zadávání dat, odstraňuje chyby a zefektivňuje prodej.
Díky přizpůsobitelným stavům a polím se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám, ať už se zabýváte potenciálními zákazníky, příležitostmi nebo uzavřenými obchody. Tato šablona pro investice do nemovitostí také zjednodušuje správu dat a procesy CRM, takže máte přehled o všech příležitostech.
Proč se vám bude líbit:
- Sledujte průběh prodeje pomocí přizpůsobitelných stavů, jako jsou Potenciální zákazník, Příležitost a Uzavřeno.
- Ukládejte důležité informace pomocí vlastních atributů, jako jsou Důvod ztráty, Důvod diskvalifikace, Fáze atd.
- Analyzujte zpětnou vazbu od zákazníků a trendy, abyste mohli činit informovaná obchodní rozhodnutí
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu a tabulky, abyste mohli organizovat profily zákazníků a sledovat pokrok.
🔑 Ideální pro: Malé a střední podniky, které hledají uživatelsky přívětivé CRM řešení pro efektivní správu vztahů se zákazníky.
Co dělá šablonu pro investice do nemovitostí dobrou?
Při výběru šablony pro investice do nemovitostí byste měli hledat následující vlastnosti:
- Snadné použití: Skvělá šablona by měla být od začátku přístupná. Vše by mělo být jasně označeno a doplněno pokyny nebo příklady, které vás provedou procesem krok za krokem.
- Přesné výpočty: Nejlepší šablony jsou vytvořeny pomocí spolehlivých vzorců, které správně vypočítávají například cash flow, cap rate, tržní nájemné, čisté provozní náklady, příjmy a návratnost investic.
- Přizpůsobitelná pole: Žádné dvě realitní transakce nejsou úplně stejné. Dobrá šablona vám umožní přizpůsobit různé finanční podmínky, kapitálové výdaje, poplatky za správu, daně z kapitálových výnosů nebo příjmy z pronájmu.
- Vizuálně přehledné: Nejlepší šablony pro nemovitosti logicky seskupují informace, oddělují vstupy od výstupů a zdůrazňují klíčové body, aby zjednodušily správu nemovitostí. Barevné kódování nebo chytré designové prvky vám pomohou odhalit chyby, sledovat změny a rychle pochopit souvislosti za čísly.
- Zahrnuje klíčové ukazatele: Nestačí pouze uvést vaše příjmy a výdaje spojené s nemovitostí. Dobrá šablona pro investice do nemovitostí obsahuje ukazatele, které zlepšují proces rozhodování, jako je vnitřní výnosové procento (IRR), kapitálové náklady, poměr úvěru k hodnotě (LTV) a čistý provozní výnos (NOI).
Převezměte kontrolu nad svými investicemi do nemovitostí s ClickUp
Šablony nejen šetří čas, ale také zjednodušují rozhodování. Pokud jste správcem nemovitostí, marketingovým pracovníkem nebo investorem do nemovitostí, správná šablona pro investice do nemovitostí vám pomůže se v tom všem zorientovat.
ClickUp kombinuje vše do jedné výkonné platformy. Díky široké škále šablon specifických pro nemovitosti, přizpůsobitelným zobrazením a automatizačním nástrojům vytvoříte chytřejší a efektivnější pracovní postupy.
Díky správě úkolů, dokumentům a chatu v jedné platformě založené na umělé inteligenci se ClickUp stane vaší všestrannou aplikací pro práci.
