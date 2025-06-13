10 nejlepších chatbotů se znalostní bází pro automatizaci zákaznické podpory

Jste unaveni z toho, že stále dokola odpovídáte na stejné otázky zákazníků?
Nebo je možná váš tým podpory zahlcený žádostmi a e-maily? Právě v takových případech může pomoci chatbot s znalostní bází.
Představte si, že máte k dispozici nástroj založený na umělé inteligenci, který dokáže okamžitě odpovídat na dotazy zákazníků, poskytovat personalizované odpovědi a nasměrovat uživatele k samoobslužným zdrojům – a to vše bez nutnosti lidského zásahu.
Nejedná se o základní boty. Mluvíme o pokročilých chatbotech poháněných umělou inteligencí a generativní AI, které jsou navrženy tak, aby rozuměly složitým otázkám, poskytovaly relevantní odpovědi a přizpůsobovaly se různým potřebám uživatelů.
Ať už zákazník položí jednoduchou otázku nebo se ponoří do složitých problémů, chytrý chatbot dokáže prohledat vaši stávající znalostní databázi, interpretovat firemní politiky a vytáhnout nejpřesnější informace.
Podívejme se, co byste měli hledat v chatbotu, který skutečně přináší hodnotu jak vám, tak vašemu týmu. Od podpory vlastní znalostní báze až po vylepšení vašeho softwaru pro zákaznický servis pomocí umělé inteligence – máme všechny možnosti!
Co byste měli hledat v chatbotu se znalostní bází?
Výběr správného chatbota je podobný jako najímání nového zástupce podpory. Jenže tenhle pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nikdy si nedává pauzu a čím více se učí, tím je lepší.
Zde je několik věcí, na které byste měli opravdu dbát:
1. Umělá inteligence, která rozumí skutečným lidem
Potřebujete chatbot, který umí víc než jen následovat skripty. Hledejte silnou umělou inteligenci a generativní funkce AI. To pomáhá botovi skutečně porozumět složitým problémům, poskytovat relevantní odpovědi a udržovat konverzaci v přirozeném konverzačním formátu. Chytrý chatbot dokáže zpracovat i složité dotazy bez nutnosti lidského zásahu.
2. Hladká integrace s vaší znalostní bází
Váš chatbot by měl spolupracovat s vaší stávající znalostní bází. Ať už se jedná o stránku s často kladenými dotazy nebo podrobnější obsah podpory, chatbot by měl být schopen vše prohledat a rychle poskytnout přesné informace.
3. Personalizovaná zkušenost pro vaše zákazníky
Skvělý chatbot nepůsobí roboticky. Se správným hlasem a osobností může odrážet tón vaší značky a zároveň nabízet personalizované odpovědi přizpůsobené různým potřebám zákazníků. Měl by se také přizpůsobovat na základě předchozích konverzací a využívat vaše trénovací data, aby se postupem času zlepšoval.
🧠 Věděli jste, že... Starověcí Egypťané vytvořili jedno z prvních známých systematických archivů znalostí v Alexandrijské knihovně kolem 3. století před naším letopočtem. Nejednalo se pouze o knihovnu, ale o rané centrum znalostí, kde učenci spravovali svitky, kurátorovali informace a dokonce třídili data podle témat. V jistém smyslu praktikovali správu znalostí tisíce let předtím, než byl tento termín vůbec vytvořen!
4. Samoobslužné možnosti, které skutečně pomáhají
Cílem je nasměrovat uživatele ke správným samoobslužným zdrojům, nikoli je jen odkazovat z jednoho místa na druhé. Dobře navržený chatbot by měl zákazníkům pomáhat řešit složité úkoly sami a snižovat potřebu živých agentů. To nejen pomáhá šetřit čas, ale také zvyšuje spokojenost jak vašich zákazníků, tak vašeho týmu podpory.
5. Informace, které vám pomohou růst
Dobrý chatbot nejen odpovídá na otázky, ale také vám ukazuje, kde máte mezery ve znalostech. Hledejte funkce, jako jsou analytické nástroje nebo dashboardy, které zvýrazňují otázky zákazníků, sledují efektivitu chatbota a navrhují aktualizace vaší znalostní báze v závislosti na vývoji vašeho produktu. To je klíč k vytvoření chytřejší strategie správy znalostí.
6. Flexibilita, škálovatelnost a přehlednost nákladů
Vaše potřeby dnes nebudou stejné jako za šest měsíců. Hledejte řešení, které poroste s vámi – ať už to znamená řešení složitějších problémů, obsluhu více typů uživatelů nebo připojení k různým platformám umělé inteligence. Jen se ujistěte, že cena odpovídá vašemu podnikání a že neexistují žádné skryté poplatky za rozšíření.
Správný chatbot bude působit jako rozšíření vašeho týmu – bude intuitivní, užitečný a dostatečně chytrý, aby porozuměl i těm nejobtížnějším dotazům zákazníků. Díky solidní znalostní bázi a správným funkcím umělé inteligence nenabízíte pouze podporu, ale pokaždé poskytujete lepší zážitek.
➡️ Číst více: Šablony znalostní báze zdarma ve Wordu a ClickUp
Přehled 10 nejlepších chatbotů se znalostní bází
Zde je tabulka se slevami, která shrnuje 10 nejlepších chatbotů se znalostní bází z vašeho obsahu, v souladu s požadovaným formátem:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp Brain
|Propojené vyhledávání založené na umělé inteligenci, kontextové odpovědi, automatizované shrnutí schůzek, přizpůsobené výzvy, návrhy úkolů, integrace správy znalostí, plynulé vytváření úkolů, oprávnění, podpora zákaznických služeb, neustálé učení
|Škálovatelná zákaznická podpora pro podniky založená na umělé inteligenci
|Navždy zdarma; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|Intercom Fin AI
|Fin AI Engine™, vícejazyčný, přizpůsobené školení, samokontrola odpovědí, automatizace složitých pracovních postupů, porozumění obrazům
|Škálovatelný zákaznický servis založený na umělé inteligenci, podniky
|14denní bezplatná zkušební verze; placené tarify od 0,99 $/řešení (min. 50/měsíc)
|Tidio
|Live chat + AI chatbot, vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů, vícekanálová schránka, sledování návštěvníků webových stránek, předem připravené šablony
|Malé a střední podniky, prodejní a podpůrné týmy
|Zdarma; placené tarify od 29 $/měsíc
|Botpress
|Vizuální nástroj pro tvorbu toků, autonomní uzly, nasazení na více platformách, více než 100 jazyků, podniková bezpečnost
|Vývojáři, podniky, chatboty s přizpůsobenou umělou inteligencí
|Platba podle skutečného využití; placené tarify od 79 $/měsíc
|Ada
|Reasoning Engine™, multikanálové řešení (web, mobilní zařízení, sociální sítě, hlasové služby), přizpůsobení značce, integrace (Salesforce, Zendesk), NLP v reálném čase
|Velké podniky, automatizovaná a škálovatelná podpora
|Ceny na míru
|Kommunicate
|Nástroj pro tvorbu bez kódování, nasazení na více platformách, návrhy AI, integrace živého chatu, analýza výkonu
|Malé a střední podniky, cenově dostupná umělá inteligence + živý chat, snadné nastavení
|Placené tarify od 100 $/měsíc
|Zoho Desk
|AI asistent (Zia), analýza sentimentu, automatizace, vícekanálová komunikace, integrace Zoho, vzdálená podpora
|Cenově dostupná helpdesková služba s bohatými funkcemi, malé a střední podniky
|Zdarma (3 agenti); placené tarify od 20 $/agent/měsíc
|SAAS First
|AI chatbot, živý chat, znalostní báze, CRM, vícejazyčný, automatizované FAQ, dodržování předpisů o ochraně osobních údajů
|All-in-one help desk, zapojení zákazníků
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 9 $/člen/měsíc
|Guru
|Integrace pracovních postupů, ověřování obsahu, integrace Slack/MS Teams/Salesforce, asistent psaní s umělou inteligencí, centralizované znalosti
|Integrovaná správa znalostí, ověřování obsahu
|Zdarma (3 uživatelé); placené tarify od 12 $/uživatel/měsíc
|Zendesk
|Odpovědi založené na umělé inteligenci, automatické směrování, asistence agentů, více jazyků, automatizace pracovních postupů, znalostní báze
|Komplexní zákaznický servis, velké/komplexní týmy
|Placené tarify od 69 $/měsíc
10 nejlepších chatbotů se znalostní bází
1. ClickUp
ClickUp Brain, asistent s umělou inteligencí v rámci ClickUp, je navržen tak, aby eliminoval nejčastější problémy, s nimiž se týmy potýkají: ztrátu času při hledání informací, izolované znalosti, nekonzistentní odpovědi podpory a překážky při zaškolování nových zaměstnanců.
Díky integraci ClickUp Brain a Connected Search s dokumenty, úkoly a konverzacemi vám ClickUp umožňuje klást otázky v přirozeném jazyce a získávat okamžité, kontextové odpovědi z vaší interní znalostní báze – už nemusíte prohledávat nekonečné množství dokumentů nebo žádat kolegy o pomoc.
ClickUp Brain je obzvláště užitečný pro interní podporu týmů a týmy zákaznického servisu, protože umožňuje komukoli během několika sekund vyhledat zásady, procesní dokumenty nebo podrobnosti o produktech. Například nový zaměstnanec se může zeptat: „Jaký je náš proces pro zaškolení?“ a získat aktuální a přesné pokyny, aniž by musel čekat na manažera.
Zákaznická podpora jej může využít k okamžitému vyhledání návodů k řešení problémů nebo nejnovějších aktualizací produktů, čímž zajistí konzistentní a značce odpovídající reakce na dotazy zákazníků. Po důležitých schůzkách může kombinace AI Notetaker + Brain shrnout přepisy, extrahovat akční položky a navrhnout úkoly, takže nic neunikne a nikdy se nezapomene na následné kroky.
Díky přizpůsobeným výzvám můžete dokonce automatizovat opakující se dotazy a standardizovat odpovědi na často kladené otázky, čímž uvolníte čas svého týmu pro práci s vyšší přidanou hodnotou. Brain také poskytuje inteligentní návrhy související s úkoly, jako je vyhledávání souvisejících dokumentů, doporučování dalších kroků nebo propojování článků znalostní báze přímo s úkoly, což pomáhá týmům zůstat organizované a proaktivní.
Pokud chcete ještě o krok dál, mohou zasáhnout agenti Autopilot v rámci ClickUp a poskytnout vysoce kontextové odpovědi na základě informací ve vašem pracovním prostoru. Můžete je dokonce nakonfigurovat tak, aby vykonávaly konkrétní funkce.
Vše je hladce integrováno s robustními funkcemi správy znalostí a úkolů ClickUp, takže znalostní báze vaší společnosti je vždy přístupná a použitelná.
- Propojené vyhledávání založené na umělé inteligenci: Pomocí propojeného vyhledávání můžete okamžitě prohledávat všechny své dokumenty, úkoly, komentáře a konverzace. Najděte odpovědi během několika sekund, i když nevíte, kde jsou informace uloženy.
- Kontextové odpovědi s ohledem na pracovní prostředí: Získejte odpovědi přizpůsobené jedinečnému obsahu vaší organizace, nikoli obecné výsledky z webu. Brain rozumí kontextu vašeho pracovního prostředí a poskytuje přesné a relevantní informace.
- Automatizované shrnutí schůzek: Shrňte přepisy schůzek, zdůrazněte klíčová rozhodnutí a automaticky extrahujte akční položky, díky čemuž bude následná komunikace a vyúčtování odpovědnosti snadné.
- Vlastní výzvy a pracovní postupy: Vytvářejte opakovaně použitelné výzvy pro často kladené otázky, zaškolování nových zaměstnanců nebo vysvětlení procesů. Standardizujte podporu a interní komunikaci pomocí konzistentních odpovědí v souladu s image značky.
- Návrhy související s úkoly: Brain doporučuje další kroky, odkazuje na související dokumenty a zobrazuje podobné úkoly nebo historický kontext, čímž pomáhá týmům vyhnout se duplicitní práci a využít stávající znalosti.
- Integrace správy znalostí: Organizujte, označujte a spravujte všechny znalosti vaší společnosti na jednom místě pomocí ClickUp Knowledge Management, díky čemuž je snadné udržovat informace aktuální a přístupné.
- Hladké vytváření úkolů: Okamžitě převádějte poznatky, akční položky nebo rozhodnutí z dokumentů a přepisů na proveditelné úkoly, přiřazujte jim vlastníky a stanovujte termíny splnění – přímo ze stejné platformy.
- Podrobná oprávnění a sdílení: Ovládejte, kdo může prohlížet, komentovat nebo upravovat znalostní zdroje, a zajistěte tak bezpečnost citlivých informací a zároveň usnadněte spolupráci.
- Podpora pro týmy zákaznického servisu: Poskytněte týmům zákaznického servisu možnost poskytovat rychlejší a přesnější odpovědi díky okamžitému zobrazení průvodců řešením problémů, zásad a informací o produktech.
- Kontinuální učení: Jak váš pracovní prostor roste, Brain se přizpůsobuje a vylepšuje, což usnadňuje vyhledávání informací s rozšiřováním vaší znalostní báze.
- Kvalita odpovědí závisí na tom, jak dobře je vaše interní dokumentace organizována a udržována.
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby se naučili vytvářet efektivní výzvy pro dosažení nejlepších výsledků.
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Alexander Haywood, technický ředitel společnosti Liquid Barcodes, říká:
Ušetřili jsme již desítky tisíc eur, protože naše týmy neztrácejí čas vysvětlováním, co a kde se informace nacházejí. Vše je na jedné platformě s ClickUp. Týmy vidí cíle, seznamy a přehledy. Všichni jsou v obraze!
Ušetřili jsme již desítky tisíc eur, protože naše týmy neztrácejí čas vysvětlováním, co a kde se informace nacházejí. Vše je na jedné platformě s ClickUp. Týmy vidí cíle, seznamy a přehledy. Všichni jsou v obraze!
2. Intercom Fin AI (nejlepší pro škálovatelnou automatizaci zákaznického servisu založenou na umělé inteligenci)
Seznamte se s Intercom Fin AI, působivým AI agentem pro zákaznický servis, který skutečně mění pravidla hry. Je navržen tak, aby okamžitě a přesně vyřešil velkou část dotazů zákazníků, čímž odlehčí vašemu týmu lidské podpory, aby se mohl soustředit na složitější věci. Představte si Fin jako svou superúčinnou první linii obrany v zákaznické podpoře.
Intercom Fin vyniká svou schopností skutečně porozumět tomu, na co se zákazníci ptají. Díky speciálnímu Fin AI Engine™ dokáže zpracovat složité otázky, porozumět jim a poskytnout přesné odpovědi. Ať už používáte nástroje zákaznické podpory Intercom nebo jiný software helpdesku, jako je Zendesk nebo Salesforce, Fin se do něj snadno integruje a nabízí flexibilní způsob, jak vylepšit vaši stávající podporu pomocí inteligentní umělé inteligence.
- Naučte Fin pomocí všech svých jedinečných obchodních obsahů – článků z centra nápovědy, interních dokumentů podpory, souborů PDF, dokonce i webových stránek.
- Aktivně upřesňujte dotazy zákazníků pro lepší porozumění a můžete kontrolovat své vlastní odpovědi, abyste se vyhnuli vymýšlení si věcí.
- Detekujte a řešte problémy ve více než 45 jazycích a pomáhejte tak zákazníkům po celém světě.
- Automatizujte složitější úkony, jako jsou zrušení objednávek nebo vrácení peněz, v souladu s vašimi obchodními pravidly a integrací s jinými systémy.
- Umí číst a rozumět obrázkům
- Výkon Finu opravdu závisí na tom, jak kvalitní a kompletní je vaše znalostní báze.
- U velmi velkých podniků s vysokým objemem podpory se náklady, zejména u cen založených na řešení, mohou rychle nasčítat.
- K dispozici je 14denní bezplatná zkušební verze.
- Placené tarify začínají na 0,99 $ za řešení (minimálně 50 řešení za měsíc).
- G2: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
Recenze G2 říká:
Jsme schopni podporovat mnohem více zákazníků se stejnou vysokou úrovní služeb, na kterou jsou zvyklí. Fin se neustále zlepšuje a velmi dobře se přizpůsobuje složitým otázkám, které jsou kladeny. Náš produkt je právě takový... složitý. Většina problémů je jedinečná v tom, že klienti kladou podobné otázky, ale velmi odlišným způsobem nebo s velmi odlišnými případy použití jednotlivých funkcí. Fin je schopen využít naše zdroje k poskytnutí kvalitních odpovědí.
Jsme schopni podporovat mnohem více zákazníků se stejnou vysokou úrovní služeb, na kterou jsou zvyklí. Fin se neustále zlepšuje a velmi dobře se přizpůsobuje složitým otázkám, které jsou kladeny. Náš produkt je právě takový... složitý. Většina problémů je jedinečná v tom, že klienti kladou podobné otázky, ale velmi odlišným způsobem nebo s velmi odlišnými případy použití jednotlivých funkcí. Fin je schopen využít naše zdroje k poskytnutí kvalitních odpovědí.
3. Tidio (nejlepší pro malé a střední podniky, které potřebují komplexní řešení živého chatu a chatbotů s umělou inteligencí)
Tidio je jako přátelský, všestranný asistent pro váš web, který kombinuje živý chat a chatboty s umělou inteligencí do jednoho přehledného balíčku. Je obzvláště oblíbený u malých a středních podniků, protože jim pomáhá zlepšit zákaznickou podporu a prodej, aniž by byl příliš složitý nebo drahý.
Tento nástroj funguje jako centrální hub, kde můžete chatovat s návštěvníky webových stránek v reálném čase a nechat inteligentní AI zpracovat běžné dotazy, i když nejste k dispozici.
Tidio opravdu vyniká tím, že nabízí komplexní řešení, které zahrnuje živý chat, robustní AI (jejich AI agent „Lyro“) a integraci e-mailů a sociálních médií, to vše z jediného ovládacího panelu. Je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý i pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, a umožňuje jim rychle nastavit automatické odpovědi a efektivněji komunikovat se zákazníky.
- Komunikujte s návštěvníky webových stránek v reálném čase, nabízejte okamžitou podporu a přeměňujte návštěvníky na potenciální zákazníky.
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy pomocí vizuálního nástroje pro drag-and-drop, který provede zákazníky prodejními trychtýři nebo procesy podpory.
- Spravujte všechny konverzace se zákazníky z živého chatu, e-mailu, Facebook Messengeru a Instagramu na jednom místě.
- Sledujte v reálném čase, kdo je na vašem webu, včetně stránek, které procházejí, a nabídněte jim proaktivní podporu nebo pomoc s prodejem.
- Vyberte si z desítek předem připravených šablon chatbotů pro různé případy použití, jako je generování potenciálních zákazníků, zákaznická podpora a obnovení opuštěných košíků.
- Podle některých uživatelů může občas docházet k problémům s výkonem nebo pomalému načítání na určitých zařízeních.
- Integrace s některými CRM systémy může být pro uživatele někdy náročná.
- Nepodporuje správu chatů s klienty přes WhatsApp přímo v rámci své základní platformy pro všechny tarify.
- Základní: Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Růst: Od 59 $/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Plus: Cena začíná na 749 USD/měsíc
- Premium: Cena začíná na 2999 $/měsíc.
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Recenze Capterra uvádí:
Je to skvělý nástroj, který umožňuje mnohem rychleji řešit dotazy zákazníků prostřednictvím živého chatu, často bez nutnosti přepojit je na poradce. Často kladené otázky, na které je snadné odpovědět, zodpovídá umělá inteligence, což snižuje počet konverzací. Pomáhá zlepšit produktivitu operátorů, kteří se tak mohou soustředit na speciálnější případy, které vyžadují více pozornosti.
Je to skvělý nástroj, který umožňuje mnohem rychleji řešit dotazy zákazníků prostřednictvím živého chatu, často bez nutnosti přepojit je na poradce. Často kladené otázky, na které je snadné odpovědět, zodpovídá umělá inteligence, což snižuje počet konverzací. Pomáhá zlepšit produktivitu operátorů, kteří se tak mohou soustředit na speciálnější případy, které vyžadují více pozornosti.
4. Botpress (nejlepší pro vývojáře a podniky, které vytvářejí vysoce přizpůsobitelné chatboty založené na umělé inteligenci)
Botpress je výkonná open-source platforma, která vám dává plnou kontrolu nad vytvářením chatbotů s umělou inteligencí a hlasových asistentů. Je navržena tak, aby byla univerzální a oslovila jak zkušené vývojáře, kteří se rádi ponoří do přizpůsobování, tak ty, kteří ocení vizuální přístup typu drag-and-drop.
S Botpressem nevytváříte jen jednoduchého bota pro často kladené otázky, ale vytváříte sofistikované konverzační zážitky, které dokážou rozumět, učit se a v průběhu času se zlepšovat.
Umožňuje vám vizuálně vytvářet složité konverzační toky, téměř jako při kreslení vývojového diagramu, a zároveň nabízí flexibilitu integrace s prakticky jakýmkoli systémem nebo kanálem, který potřebujete. Díky tomu je ideální volbou pro firmy, které chtějí automatizovat zákaznický servis, zefektivnit interní operace nebo zvýšit zapojení uživatelů pomocí inteligentních AI agentů na více platformách.
- Navrhujte složité konverzační toky pomocí rozhraní typu drag-and-drop, díky kterému je tvorba botů intuitivní.
- Zahrnuje autonomní uzly, specializované AI agenty a AI karty pro inteligentní interakce, poháněné nejnovějšími LLM.
- Podporuje nasazení na různých platformách, jako jsou WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger a webové stránky.
- Automatický překlad do více než 100 jazyků pro globální dosah, zpracování různých interakcí uživatelů
- Bezpečnost na podnikové úrovni a škálovatelná infrastruktura pro velké organizace
- Pro začátečníky může být náročnější na naučení díky pokročilým možnostem přizpůsobení.
- Spoléhání se na externí poskytovatele LLM může mít vliv na provozní náklady a škálovatelnost při extrémně vysokém využití.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s nastavením integrace s konkrétními CRM systémy.
- Platba podle skutečného využití
- Plus: 79 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Tým: 446 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Recenze G2 říká:
Botpress je výkonný a uživatelsky přívětivý – pokud se do toho pustíte, není nic, co byste s ním nedokázali. Má na to schopnosti. Líbí se mi, že má velkou uživatelskou základnu na Discordu a že si komunita otevřeně pomáhá.
Botpress je výkonný a uživatelsky přívětivý – pokud se do toho pustíte, není nic, co byste s ním nedokázali. Má na to schopnosti. Líbí se mi, že má velkou uživatelskou základnu na Discordu a že si komunita otevřeně pomáhá.
📮ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken ve Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent s umělou inteligencí zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
5. Ada (nejlepší pro velké podniky, které chtějí automatizovat a škálovat zákaznickou podporu pomocí pokročilé umělé inteligence)
Ada je přední platforma pro automatizaci zákaznických služeb založená na umělé inteligenci, která byla vytvořena pro okamžité a přesné zpracování velkého množství zákaznických dotazů.
Je obzvláště oblíbený u velkých podniků, které chtějí výrazně snížit zátěž svých týmů lidské podpory a poskytnout zákazníkům skutečně inteligentní samoobslužné služby.
Ada využívá svůj vlastní „Reasoning Engine™“ k pochopení záměru zákazníka, propojení s různými zdroji znalostí a dokonce i k provádění akcí v rámci podnikových systémů. Díky tomu je Ada výkonným řešením pro automatizaci řešení napříč celou řadou kanálů, včetně webového chatu, mobilních aplikací, e-mailu, sociálních médií a dokonce i hlasu, s cílem poskytovat výjimečnou zákaznickou podporu po celý den.
- Rozumí dotazům zákazníků a reaguje na ně v reálném čase pomocí pokročilého zpracování přirozeného jazyka (NLP).
- Poskytuje okamžité a přesné odpovědi na často kladené otázky a rutinní dotazy.
- Přizpůsobte chatboty tak, aby odrážely tón, styl a identitu značky, a to pomocí jedinečných rozhraní.
- Nasazujte je v webovém chatu, mobilním SDK, sociálních kanálech (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), SMS a hlasových službách.
- Hladce se propojte se stávajícími nástroji, jako jsou Salesforce, Zendesk a Shopify, pro tok dat.
- Implementace může být složitá a náročná, zejména při integraci se stávajícími řešeními živých agentů.
- Někteří uživatelé mohou postrádat školení pro koncové zákazníky na platformě. Uživatelská zkušenost může být v určitých oblastech méně intuitivní.
- Ceny na míru
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Recenze Capterra uvádí:
Obzvláště se mi líbí, že Ada je vždy velmi rychlá, pokud jde o integraci nejnovějších inovací do softwarového řešení. Řešení je také velmi intuitivní a splňuje všechny mé osobní požadavky na dobrou konverzační AI. Podpora ze strany zaměstnanců je také velmi dobrá.
Obzvláště se mi líbí, že Ada je vždy velmi rychlá, pokud jde o integraci nejnovějších inovací do softwarového řešení. Řešení je také velmi intuitivní a splňuje všechny mé osobní požadavky na dobrou konverzační AI. Podpora ze strany zaměstnanců je také velmi dobrá.
6. Kommunicate (nejlepší pro firmy, které hledají cenově dostupného, snadno použitelného chatbota s umělou inteligencí a robustní integrací živého chatu)
Kommunicate se profiluje jako komplexní platforma pro zasílání zpráv zákazníkům, která je ideální pro firmy, které chtějí kombinovat chatboty s umělou inteligencí s plynulou živou chatovou podporou poskytovanou lidmi. Díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a konkurenceschopným cenám je obzvláště atraktivní pro malé a střední podniky. Představte si nástroj, který nejenže okamžitě odpovídá na běžné dotazy zákazníků, ale také přesně ví, kdy předat složitější dotaz vašemu týmu, čímž zefektivňuje celkový provoz.
Nejlepší funkce Kommunicate
- Vytvářejte chatboty s umělou inteligencí pomocí Kompose, intuitivního vizuálního nástroje bez nutnosti programování, nebo je integrujte s oblíbenými enginy umělé inteligence, jako jsou Dialogflow a Generative AI od Google.
- Nasazujte chatboty a živý chat na různých platformách, včetně WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram a mobilních SDK (iOS, Android).
- Poskytuje návrhy, shrnutí a překlady založené na umělé inteligenci, které pomáhají lidským agentům reagovat rychleji a přesněji.
- Sledujte výkon chatbotů, spokojenost zákazníků, míru vyřešených případů a historii konverzací pro průběžnou optimalizaci.
- Sladěte hlas a tón chatbota s tónem a pokyny vaší společnosti.
- Funkce umělé inteligence mohou být nedostatečné pro podniky, které vyžadují velmi hlubokou a specializovanou integraci umělé inteligence.
- Přizpůsobení pro složité, jedinečné pracovní postupy může být méně flexibilní ve srovnání s platformami zaměřenými na vývojáře.
- Někteří uživatelé hlásí občasné potíže nebo delší dobu nastavení u některých integrací.
- Lite: 100 $/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Pokročilá verze: 200 $/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Podnik: Individuální ceny
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Recenze G2 říká:
Jako nováček v programování jsem byl nadšený, jak snadné bylo nastavení chatbota s umělou inteligencí od Kommunicate. Bylo to intuitivní a jednoduché, takže jsem mohl spustit chatbota na webových stránkách bez jakýchkoli potíží.
Jako nováček v programování jsem byl nadšený, jak snadné bylo nastavení chatbota s umělou inteligencí od Kommunicate. Bylo to intuitivní a jednoduché, takže jsem mohl spustit chatbota na webových stránkách bez jakýchkoli potíží.
7. Zoho Desk (nejlepší pro firmy, které hledají cenově dostupný helpdesk s bohatými funkcemi a integrovanou umělou inteligencí)
Zoho Desk je komplexní nástroj umělé inteligence pro zákaznický servis, který byl navržen tak, aby pomáhal jak agentům, tak zákazníkům. Představte si helpdesk, který nejen organizuje dotazy zákazníků, ale také využívá umělou inteligenci k odpovídání na otázky, vedení agentů a dokonce i předpovídání nálady zákazníků.
Zoho Desk se odlišuje silným důrazem na cenovou dostupnost v kombinaci s bohatou sadou funkcí, včetně AI asistenta Zia. Centralizuje interakce se zákazníky z různých kanálů, nabízí robustní automatizaci a hladce se integruje s dalšími produkty Zoho, čímž poskytuje ucelený pohled na zákaznickou cestu.
- Poskytuje okamžité odpovědi na dotazy zákazníků pomocí článků znalostní báze, navrhuje odpovědi agentům a analyzuje názory zákazníků.
- Analyzuje náladu a sentiment zákazníků a pomáhá agentům přizpůsobit odpovědi.
- Zahrnuje návrhy odpovědí, souhrny ticketů a automatizační pravidla pro zvýšení efektivity agentů.
- Propojuje se s dalšími produkty Zoho (např. CRM) a oblíbenými aplikacemi třetích stran, aby centralizoval data.
- Nabízí vzdálené sdílení obrazovky a ovládání pro praktické řešení problémů.
- Někteří uživatelé občas hlásí pomalé načítání nebo problémy s výkonem během špičky.
- Ačkoli jsou silné pro integrované uživatele Zoho, samostatný výkon může vyžadovat více nastavení pro podniky, které Zoho nepoužívají.
- Nejpokročilejší funkce umělé inteligence jsou často součástí dražších tarifů, což může zvýšit celkové náklady.
- Zdarma: (až 3 agenti)
- Standard: 20 $/agent/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Profesionální: 35 $/agent/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Enterprise: 50 $/agent/měsíc (fakturováno měsíčně)
- 15denní bezplatná zkušební verze k dispozici pro placené tarify
- G2: 4,4/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
Recenze Capetrra říká:
Díky jednoduchosti a intuitivnosti systému a rozsáhlým možnostem personalizace, které poskytují jeho automatizační a workflow funkce, je řízení zaměstnanců zodpovědných za zodpovídání dotazů klientů a orientace v samotném systému radostí.
Díky jednoduchosti a intuitivnosti systému a rozsáhlým možnostem personalizace, které poskytují jeho automatizační a workflow funkce, je řízení zaměstnanců zodpovědných za zodpovídání dotazů klientů a orientace v samotném systému radostí.
8. SAAS First (nejlepší pro firmy, které hledají komplexní platformu pro helpdesk a zákaznickou komunikaci založenou na umělé inteligenci)
SAAS First nabízí nový přístup k zákaznické podpoře, který spojuje chatbot založený na umělé inteligenci, živý chat, znalostní databázi a funkce CRM do jednoho uceleného systému. Je určen pro firmy, které chtějí skutečně změnit způsob interakce se zákazníky a přejít od tradiční podpory k inteligentní a okamžité komunikaci.
Skutečná síla SAAS First spočívá v jeho jednotném designu. Namísto skládání různých nástrojů získáte jednu platformu pro správu AI agentů a konverzací se zákazníky napříč různými kanály. Nejde jen o efektivitu, ale také o poskytování plynulého a konzistentního zážitku se značkou a získávání cenných informací o chování zákazníků.
- Poskytuje nepřetržitou zákaznickou podporu s vícejazyčnými funkcemi a nabízí rychlé a přesné odpovědi.
- Personalizuje interakce chatbotů tak, aby odpovídaly tónu a stylu vaší značky a specifickým potřebám zákazníků.
- Automaticky generuje a aktualizuje dynamickou sekci často kladených dotazů na základě poznatků z dotazů zákazníků.
- Ukládá a spravuje údaje o zákaznících na jednom místě pomocí integrovaného CRM, čímž zvyšuje efektivitu a přístupnost.
- Zajišťuje dodržování zákonů na ochranu osobních údajů, aby chránil informace o zákaznících a budoval důvěru.
- Integrace s vysoce specializovanými nebo méně běžnými systémy třetích stran může představovat určité výzvy.
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Základní tarif: 9 $/člen/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Doplněk: Individuální ceny
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Jak vytvořit znalostní databázi zákaznického servisu?
9. Guru (nejlepší pro integrovanou správu znalostí s pracovními postupy pro ověřování obsahu)
Guru je dynamická platforma navržená tak, aby váš tým měl vždy k dispozici správné informace, právě když je potřebuje. Představte si systém, ve kterém odpovědi aktivně vyhledávají vaše zaměstnance, čímž eliminují nekonečné prohledávání roztříštěných dokumentů.
Tato platforma je navržena tak, aby byla jediným zdrojem pravdivých informací pro vaši organizaci a aby byly informace dostupné a důvěryhodné napříč všemi odděleními. Guru také klade důraz na ověřené znalosti a hladkou integraci pracovních postupů.
Místo statického úložiště používá Guru umělou inteligenci k navrhování relevantních informací a umožňuje odborníkům udržovat a ověřovat obsah, čímž zajišťuje přesnost. Je obzvláště účinný pro podporu prodeje, zákaznickou podporu a interní komunikaci, kde může mít k dispozici aktuální informace zásadní význam.
- Poskytuje relevantní znalosti a zdroje přímo uživatelům v rámci jejich pracovního postupu, čímž eliminuje zdlouhavé vyhledávání.
- Poskytuje personalizované, kontextově bohaté odpovědi v aplikacích jako Slack a Chrome prostřednictvím přizpůsobitelných znalostních agentů.
- Propojuje se s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams, Salesforce a Zendesk, a zpřístupňuje znalosti tam, kde týmy již pracují.
- Slučuje informace z různých zdrojů do jedné snadno prohledávatelné platformy.
- Pomáhá týmům vytvářet a vylepšovat obsah, automaticky odstraňuje žargon a zlepšuje srozumitelnost pomocí asistenta psaní s umělou inteligencí.
- Omezené možnosti úprav určitých prvků karet, které mohou omezovat pokročilé formátování
- Někteří uživatelé považují funkci samoobsluhy za méně intuitivní, než očekávali.
- Příležitostné pomalé načítání u větších znalostních bází nebo určitých integrací.
- Starter: zdarma (až pro 3 uživatele)
- Builder: 12 $/uživatel/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Expert: 15 $/uživatel/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Podnik: Individuální ceny
- G2: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
Recenze G2 říká:
Guru usnadňuje přístup k důvěryhodným informacím, aniž by narušoval váš pracovní postup. Rozšíření prohlížeče je nepostradatelné, protože zobrazuje odpovědi přímo v nástrojích jako Gmail a Zendesk. Vyhledávání je rychlé a spolehlivé a ověřovací systém pomáhá udržovat obsah přesný a aktuální. Našemu týmu zákaznické podpory to ušetřilo spoustu času a zlepšilo konzistenci napříč celou společností.
Guru usnadňuje přístup k důvěryhodným informacím, aniž by narušoval váš pracovní postup. Rozšíření pro prohlížeč je nepostradatelné, protože zobrazuje odpovědi přímo v nástrojích jako Gmail a Zendesk. Vyhledávání je rychlé a spolehlivé a ověřovací systém pomáhá udržovat obsah přesný a aktuální. Našemu týmu zákaznické podpory to ušetřilo spoustu času a zlepšilo konzistenci napříč celou společností.
10. Zendesk (nejlepší pro komplexní řešení zákaznických služeb s integrovanou umělou inteligencí a výkonnou automatizací)
Zendesk je rozsáhlý ekosystém navržený tak, aby zvládl všechny aspekty zákaznického servisu. Pro firmy, zejména ty, které rychle rostou nebo spravují složité interakce se zákazníky, nabízí Zendesk robustní sadu nástrojů, které hladce kombinují tradiční kanály podpory s nejmodernější umělou inteligencí a automatizací. Jeho cílem je zefektivnit podporu pro agenty a usnadnit ji zákazníkům, a to vše z jednotného rozhraní.
Díky své schopnosti centralizovat různé funkce podpory, od ticketingu a živého chatu po znalostní báze a sofistikované AI agenty, do jednoho intuitivního systému, vyniká Zendesk mezi svými konkurenty. Je navržen tak, aby posílil samoobslužné služby, snížil pracovní zátěž agentů a poskytoval personalizované zákaznické zkušenosti, ať už prostřednictvím automatizovaných odpovědí nebo zefektivněných lidských interakcí.
Nejlepší funkce Zendesk
- Vytváří nové, dynamické odpovědi a pomáhá agentům s přehledy, změnami tónu a generováním obsahu.
- Automaticky kategorizuje příchozí požadavky na základě záměru, jazyka a sentimentu a směruje je ke správnému agentovi nebo botovi.
- Nabízí pomoc lidským agentům založenou na umělé inteligenci, poskytuje kontext, navrhuje odpovědi a automatizuje akce v rámci pracovních postupů.
- Navrhněte konverzační toky pro často kladené otázky a běžné dotazy s možností eskalace na lidského operátora.
- Detekuje a reaguje v několika jazycích a nabízí globální podporu.
Omezení Zendesk
- Při předávání mezi chatboty a lidskými operátory může někdy dojít ke ztrátě kontextu, což zákazníky nutí opakovat informace.
- Integrace s určitými externími systémy nebo složitými přizpůsobenými pracovními postupy může vyžadovat technické znalosti.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s reportováním a analytikou a potřebují hlubší vhled do akčních položek.
Ceny Zendesk
- Suite Team: Od 69 $/měsíc
- Suite Growth: Od 115 $/měsíc
- Suite Professional: Od 149 $/měsíc
- Suite Enterprise: Individuální ceny
- Pro plány Suite je k dispozici 14denní bezplatná zkušební verze.
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk?
Recenze Capterra uvádí:
Získal jsem lepší kontrolu nad interakcemi se zákazníky a navíc se zjednodušil pracovní postup týmu. Pomáhá také snižovat počet nevyřízených požadavků a udržovat naše odpovědi přehledné.
Získal jsem lepší kontrolu nad interakcemi se zákazníky a navíc se zjednodušil pracovní postup týmu. Pomáhá také snižovat počet nevyřízených požadavků a udržovat naše odpovědi přehledné.
➡️ Číst více: Nejlepší softwarové nástroje pro správu znalostí
Zprovozněte své znalosti pomocí ClickUp
Chatboty založené na znalostní bázi jdou nad rámec jednoduché automatizace a nabízejí inteligentní, škálovatelná řešení, která poskytují okamžité odpovědi, podporují samoobsluhu a uvolňují lidské agenty pro složitější a empatičtější interakce.
Prozkoumali jsme řadu špičkových chatbotů s znalostní bází, z nichž každý má své jedinečné přednosti, od hluboké integrace CRM a přizpůsobení zaměřeného na vývojáře až po komplexní řešení helpdesku. Správná volba pro vaši firmu nakonec závisí na vašich konkrétních potřebách: složitosti vašich dotazů, vašem stávajícím technologickém vybavení, vašem rozpočtu a vašich ambicích v oblasti růstu.
Investice do robustního chatbota se znalostní bází nakonec neslouží jen ke snížení nákladů, ale také ke zlepšení celkové zákaznické zkušenosti. S aplikací ClickUp pro práci můžete vybudovat spolehlivou podporu po celý den, zvýšit spokojenost zákazníků a vytvořit efektivnější tým podpory připravený na budoucnost.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a využijte své znalostní pracovní postupy na maximum!