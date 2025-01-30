10 nejlepších softwarů pro zákaznickou zkušenost v roce 2025

„Získejte zákazníka, ne prodej.“ Pokud jde o zákaznickou zkušenost, přísahám na tento přístup. Moje priorita je budovat silné vztahy se zákazníky prostřednictvím důvěry a loajality.
Samozřejmě, moje cesta nebyla bez překážek – nejednotná kvalita zákaznického servisu, pomalá reakční doba, roztříštěná zákaznická data a nedostatek personalizace – to vše jsem zažil.
Ale neúspěchy mě naučily, že se správnými nástroji a přístupem se poskytování výjimečných zákaznických zkušeností stává samozřejmostí.
V tomto blogu jsem sestavil seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro zákaznickou zkušenost, které vám pomohou centralizovat zákaznická data, shromažďovat zpětnou vazbu z různých kanálů a analyzovat chování zákazníků s cílem zlepšit celkovou spokojenost zákazníků.
Co byste měli hledat v softwaru pro zákaznickou zkušenost?
Po vyhodnocení řady softwarových řešení pro správu zákaznické zkušenosti jsem identifikoval klíčové faktory, které byste měli zvážit, abyste vylepšili interakce se zákazníky a umožnili svým agentům překonat očekávání zákazníků:
- Flexibilní a přizpůsobivý: Vyberte si software pro zákaznickou zkušenost (CX), který se přizpůsobí každému typu podnikání a vyhoví vašim jedinečným potřebám, bez ohledu na velikost a povahu vaší organizace.
- Snadná konfigurace: Hledejte software pro zákaznickou zkušenost, který se snadno konfiguruje. Ujistěte se, že systém můžete snadno nastavit bez nutnosti hlubokých znalostí kódování. Zkontrolujte také, zda nástroj umožňuje vašim softwarovým vývojářům a designérům implementovat váš průzkumný program.
- Analýza zákaznické zkušenosti: Vyberte si software pro zákaznickou zkušenost s omnichannelovou analýzou CX. To vám pomůže shromažďovat a analyzovat zákaznická data z více kanálů, jako jsou sociální média, e-maily, interakce call centra atd., a činit rozhodnutí na základě dat.
- Prediktivní schopnosti: Vyberte nástroje, které nabízejí prediktivní analytiku, abyste mohli předcházet odchodu zákazníků a jejich nespokojenosti tím, že budete měřit zákaznickou zkušenost v různých fázích zákaznické cesty.
- Integrace: Podniky používají k provádění svých operací více aplikací. Najděte si proto platformu pro správu zákaznické zkušenosti, kterou lze integrovat do vašich stávajících aplikací a přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu.
- Automatizace: Hledejte řešení CX, které dokáže automaticky shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, poskytovat rychlé odpovědi na dotazy zákazníků, přiřazovat tikety agentům na základě požadavků zákazníků atd.
10 nejlepších softwarů pro zákaznickou zkušenost, které můžete použít
Zlepšení zákaznické zkušenosti je pro vaše podnikání dnes důležitější než kdy jindy a výběr správného softwaru může mít zásadní význam. Bez dalších okolků vám tedy přinášíme seznam 10 nejlepších softwarů pro zákaznickou zkušenost, který jsme sestavili na základě jejich funkcí, cen, omezení a zákaznických recenzí.
Tyto programy vám pomohou poskytovat výjimečné služby a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.
1. ClickUp (nejlepší pro komunikaci se zákazníky a správu)
V ClickUp je jednou z našich hlavních hodnot budování kultury, která klade zákazníka na první místo. Zaměření na zákazníka je hnacím motorem všeho, co děláme, a proto samozřejmě používáme ClickUp, aby nám pomohl zajistit spokojenost zákazníků!
Od komunikace s klienty po správu klientů, analýzu zákazníků, správu projektů, stanovení cílů zákaznického servisu a spolupráci týmů – ClickUp pomáhá automatizovat a zefektivnit celý pracovní postup CX.
S řešením ClickUp CRM mohu vizualizovat prodejní pipeline, sledovat zákaznické účty a spravovat vztahy se zákazníky. Na ClickUp můžete také vytvořit celou svou zákaznickou databázi a používat ji pro přístup ke všem relevantním informacím a dokumentům.
ClickUp Dashboards jsou ideálním způsobem, jak sledovat celoživotní hodnotu vašich zákazníků. Více než 50 widgetů vám pomůže získat pokročilé informace o chování zákazníků. Můžete také sledovat trendy, hledat oblasti, které je třeba zlepšit, a přidělovat úkoly členům týmu, aby se zlepšila zákaznická zkušenost.
Software pro správu zákaznických projektů ClickUp usnadňuje týmům zákaznických služeb udržovat synchronizaci se všemi aktualizacemi zákazníků. Mohou snadno delegovat úkoly, nastavovat priority a označovat problémy, čímž zajišťují, že všechny úsilí je sladěno.
Jednou z vynikajících funkcí naší platformy je ClickUp Brain. Jedná se o asistenta s umělou inteligencí, který vylepšuje správu zákazníků tím, že:
- Shrnutí hovorů se zákazníky a zpětné vazby k produktům
- Vytváření zákaznických průzkumů
- Vytváření personalizovaných kampaní
- Generování přizpůsobených odpovědí zákazníkům
- Vytváření průvodců zákaznickým servisem
Šablony ClickUp jsou skvělé pro zefektivnění všech interakcí se zákazníky napříč různými kanály. S šablonou ClickUp pro správu více interakcí můžete snadno spravovat interakce se zákazníky a zlepšovat vztahy s klienty. Pomáhá sledovat úkoly a termíny v různých zákaznických projektech, monitorovat pokrok a stanovovat priority pracovního vytížení. Můžete ji také použít k organizaci úkolů, správě zdrojů a spolupráci s týmem.
Šablona komunikačního plánu od ClickUp pomohla mému týmu nastavit efektivní strategii zasílání zpráv, aby byla zajištěna jasná a konzistentní komunikace se zákazníky. Vyzkoušejte ji, pokud chcete oslovit požadované publikum, identifikovat nejlepší komunikační kanály a měřit úspěšnost komunikačních snah.
Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků je vynikající pro měření spokojenosti zákazníků. Pomůže vám pochopit, co si zákazníci myslí o vašem produktu. Můžete ji také použít k vytváření průzkumů mezi zákazníky, zaznamenávání odpovědí, vyhodnocování výsledků průzkumů a identifikaci příležitostí ke zlepšení zákaznické zkušenosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte incidenty zákazníků a trendy rizik: Získejte přehled o nejrizikovějších segmentech zákazníků, identifikujte důvody odchodu zákazníků a předpovídejte příjmy pomocí ClickUp Dashboards.
- Integrace e-mailů: Automatizujte komunikaci se zákazníky a posílejte jim uvítací e-maily nebo aktualizace projektů pomocí integrace e-mailů ClickUp.
- Vytvářejte obsah na míru: Zlepšete zákaznickou zkušenost personalizací komunikace pomocí ClickUp Brain.
- Shromažďujte relevantní data: Získejte zpětnou vazbu od zákazníků a přeměňte ji na praktické položky pomocí formulářů ClickUp.
- Automatizujte pracovní postupy: Zajistěte rychlou reakci na požadavky zákazníků automatizací úkolů pomocí ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují počáteční nastavení a přizpůsobení za časově náročné kvůli široké škále možností a funkcí.
- Mobilní aplikace postrádají plnou funkčnost, kterou nabízí desktopová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
2. HubSpot (nejlepší pro automatizaci zákaznických služeb)
Software pro zákaznický servis HubSpot využívající umělou inteligenci pomáhá zefektivnit provoz zákaznické podpory a automatizovat zákaznický servis. Nabízí centralizovanou databázi zákazníků, ve které lze zobrazit hodnocení spokojenosti zákazníků, využití produktů a tikety.
Nejlepší na CRM systému HubSpot je možnost shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků prostřednictvím vlastních průzkumů. Poskytuje podrobnou analytickou zprávu o službách, která pomáhá identifikovat riziko odchodu zákazníků a najít oblasti, kde lze zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků.
Navíc jeho integrace umělé inteligence analyzuje interakce se zákazníky a poskytuje informace pro personalizaci komunikace se zákazníky na základě kanálů a typu problému.
Nejlepší funkce HubSpot
- Automaticky směrujte zákazníky ke správnému agentovi nebo týmu pomocí chatbotů s umělou inteligencí.
- Získejte jednotné informace o zákaznících, abyste mohli zlepšit zákaznický servis a udržet si zákazníky.
- Zlepšete efektivitu zákazníků pomocí helpdesku a robustního pracovního prostoru pro ticketing.
- Nabídněte personalizované zákaznické portály pro zlepšení zákaznické zkušenosti.
Omezení HubSpot
- HubSpot nabízí roční smlouvy, což vede k vyšším počátečním nákladům.
- Neumožňuje A/B testování u nižších tarifů.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje
- Start Customer Platform: 20 $ měsíčně za uživatele, fakturováno ročně
- Profesionální platforma pro zákazníky: 1300 $ měsíčně pro 5 uživatelů, fakturováno ročně
- Enterprise Customer Platform: 4 300 $ měsíčně pro 7 uživatelů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Podium (nejlepší pro přizpůsobené marketingové kampaně)
Podium je nástroj pro interakci se zákazníky, který pomáhá firmám spravovat informace o zákaznících, reference klientů, online recenze a zprávy od zákazníků. Funkce Kontaktní profily zjednodušuje sledování interakcí se zákazníky napříč různými kanály a umožňuje vám vytvořit personalizovanou zkušenost pro každého klienta.
Nejlepší na softwaru pro správu zákaznické zkušenosti Podium je to, že můžete ke každému profilu zákazníka přidat značky, jako například VIP zákazník, zakladatel a maloobchodní prodejna, a přizpůsobit tak své zprávy atributům zákazníka.
Nejlepší funkce Podium
- Posílejte rychlé průzkumy prostřednictvím textových zpráv a získejte informace od zákazníků v reálném čase.
- Pochopte, v jaké fázi zákaznické cesty se zákazníci nacházejí, a personalizujte jejich zkušenosti.
- Vytvářejte personalizované zprávy pomocí umělé inteligence pro textové marketingové kampaně.
- Využijte umělou inteligenci pro prodej, plánování hovorů a automatizaci komunikace se zákazníky.
Omezení Podium
- Má omezené možnosti přizpůsobení pro zasílání zpráv.
- Za přijímání plateb od zákazníků budete muset zaplatit značný poplatek za zpracování navíc k existujícím nákladům.
Ceny Podium
- Core: 399 $ za měsíc
- Pro: 599 $ měsíčně
- Podpis: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Podium
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
4. Zendesk (nejlepší pro správu interakcí se zákazníky napříč více kanály)
Konverzační CRM od Zendesk je skvělý nástroj pro personalizaci zákaznických zkušeností a získávání loajality zákazníků. Pomáhá vám zůstat v neustálém kontaktu se zákazníky. Můžete mít přístup ke všem zprávám a interakcím zákazníků napříč různými kanály na jednom místě a snadno odpovídat z jednotného rozhraní.
Jeho funkce Agent copilot pomáhá agentům poskytovat rychlejší řešení tím, že předpovídá další kroky, doporučuje akce a automatizuje pracovní postupy.
Nejlepší funkce Zendesk
- Využijte multikanálovou podporu pro e-mail, chat, telefon a sociální média, abyste mohli obsloužit všechny zákazníky.
- Přidejte přizpůsobené zprávy na svůj web, do mobilní aplikace, populárních sociálních sítí a různých nástrojů pro zvýšení produktivity podnikání, abyste mohli poskytovat okamžitou podporu zákazníkům a obchodním partnerům.
- Automaticky směrujte příchozí interakce agentům na základě požadavků zákazníků.
Omezení Zendesk
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení pro optimalizaci pracovních postupů při podpoře prostřednictvím ticketů.
- Má omezené integrace eCommerce.
Ceny Zendesk
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Suite Team: 55 $ měsíčně na uživatele, fakturováno ročně
- Suite Growth: 89 $ měsíčně za uživatele, fakturováno ročně
- Suite Professional: 115 $ měsíčně za uživatele, fakturováno ročně
- Suite Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
5. Birdeye (nejlepší pro získání podrobných informací o zákaznících)
Birdeye je software pro zákaznickou zkušenost založený na umělé inteligenci, který shromažďuje a analyzuje zpětnou vazbu zákazníků v reálném čase a pomáhá vám identifikovat příležitosti ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Jeho funkce AI messaging vám umožňuje spojit se, převést a komunikovat se zákazníky napříč různými kanály.
Nejlepší na tomto nástroji je, že můžete hodnotit recenze zákazníků ve srovnání s místními konkurenty a identifikovat tak silné a slabé stránky svého podnikání. Pomáhá vám také identifikovat trendy v zapojení zákazníků a podle toho optimalizovat vaše úsilí.
Nejlepší funkce Birdeye
- Převádějte odpovědi z průzkumů a recenze zákazníků na žádosti o podporu
- Inkasujte platby, zasílejte připomenutí schůzek a vyhledávejte recenze a doporučení, to vše prostřednictvím jedné platformy.
- Použijte mobilní aplikaci Birdeye k navázání kontaktu se zákazníky na cestách.
- Spusťte automatizované průzkumy a získejte okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků.
Omezení Birdeye
- Má omezené možnosti vícejazyčné podpory.
- Nepodporuje pokročilé filtrování nebo segmentaci zákaznických dat.
Ceny Birdeye
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze Birdeye
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
6. Zoho Desk (nejlepší pro zákaznický servis založený na umělé inteligenci)
Zoho Desk je komplexní software pro správu zákaznické zkušenosti, který slouží k řešení dotazů zákazníků, sledování hodnocení spokojenosti zákazníků, automatizaci pracovních postupů a identifikaci problémů v zákaznickém servisu.
Zia, asistentka společnosti Zoho využívající umělou inteligenci, je integrována do webových stránek a aplikace. Zákazníci mohou chatovat se Zia a získat relevantní odpovědi na své dotazy. Asistentka s umělou inteligencí analyzuje sentiment za každým ticketem a přidává k němu kontext, abyste mohli poskytnout vhodná řešení.
Zoho Desk poskytuje omnichannelový systém pro správu ticketů a intuitivní zobrazení ticketů. To vám pomůže rychle vyřešit tickety a zlepšit zákaznickou zkušenost. Zoho CRM je také automaticky integrováno do Zoho Desk, aby bylo možné přistupovat k relevantním datům a poskytovat zákazníkům personalizovaná řešení.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Shromažďujte žádosti o podporu z různých kanálů a organizujte je v jednom rozhraní, abyste zkrátili dobu odezvy zákazníkům.
- Zabraňte překrývání ticketů pomocí funkce detekce kolizí agentů.
- Měřte spokojenost zákazníků pomocí pokročilých analytických nástrojů a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Dostávejte upozornění na neúčinná řešení díky asistentovi využívajícímu umělou inteligenci.
Omezení Zoho Desk
- Má omezené možnosti reportování na dashboardu.
- Zoho Desk má údajně problémy při integraci s Office 365.
Ceny Zoho Desk
- Zdarma: 15denní zkušební verze
- Express: 7 $ měsíčně na uživatele
- Standard: 14 $ za měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: 40 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
7. GainSight (nejlepší pro implementaci samoobsluhy pro zákazníky)
GainSight je další efektivní software pro správu zákaznické zkušenosti. Poskytuje centralizované samoobslužné zdroje, automatizované výzvy k akci a funkce pro zapojení v aplikaci pro hladké zapojení zákazníků. Můžete také kontaktovat zákazníky přímo v aplikaci, abyste urychlili jejich zapojení.
Gainsight vám pomáhá shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu v jakékoli fázi zákaznické cesty a identifikovat trendy pro zlepšení zákaznické zkušenosti. Nejlepší na tom je, že uspořádává všechna strukturovaná i nestrukturovaná zákaznická data, jako jsou odpovědi z průzkumů, online recenze a poznámky z jednání, na jednom místě. To vám pomáhá převést poznatky z dat do praktických kroků.
Nejlepší funkce GainSight
- Personalizujte uživatelský zážitek na základě požadavků zákazníků pomocí pokročilých možností, jako je segmentace podle potřeb a chování.
- Identifikujte příčiny špatné zákaznické zkušenosti a spolupracujte s různými odděleními na jejich řešení.
- Využijte jeho integrované analytické funkce ke sledování klíčových metrik zapojení a chování uživatelů.
Omezení GainSight
- Chybí mu funkce prediktivní analýzy pro předpovídání odchodu zákazníků.
Ceny GainSight
- Základní informace: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GainSight
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
8. Qualtrics (nejlepší pro správu průzkumů)
Qualtrics využívá datově orientovaný přístup ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Shromažďuje a analyzuje nestrukturovanou a strukturovanou zpětnou vazbu od zákazníků napříč různými kanály během celé zákaznické cesty, což vám umožňuje analyzovat interakce se zákazníky a zvážit, které kontaktní body se zákazníky jsou nejdůležitější.
Funkce automatizace Qualtrics automaticky přiřazuje akce správným týmům, aby bylo možné rychle reagovat na dotazy zákazníků. Pomáhá také vytvářet segmenty a profily zákazníků za účelem personalizace interakcí s klienty.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Získejte upozornění v reálném čase, když jsou v zákaznické zpětné vazbě detekována konkrétní spouštěcí slova nebo výrazy.
- Získejte přístup k přizpůsobitelným šablonám průzkumů, které uspokojí rozmanité potřeby zákazníků.
- Centralizujte všechny interakce se zákazníky a jejich zpětnou vazbu na jednom místě, abyste mohli vytvářet podrobné profily zákazníků a personalizovat jejich zkušenosti.
- Automatizujte pracovní postupy, abyste zákazníkům poskytovali rychlá řešení a předvídali jejich chování.
Omezení Qualtrics
- K přizpůsobení průzkumů nad rámec základních dostupných možností potřebujete určité znalosti programování.
- Nenabízí dostatečné nástroje pro hromadnou manipulaci s daty.
Ceny Qualtrics
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Live Agent (nejlepší pro nabídku multikanálové zákaznické podpory)
Live Agent je plně přizpůsobitelná platforma pro zákaznickou zkušenost s pokročilými funkcemi helpdesku, samoobsluhy a správy ticketů. Její widget pro živý chat umožňuje agentům rychle reagovat na dotazy zákazníků. Můžete jej integrovat do jakékoli webové stránky a aplikace pro rychlý zákaznický servis.
Live Agent vám také poskytuje software, který potřebujete k založení call centra, které bude zpracovávat složité dotazy zákazníků a poskytovat personalizovanou podporu. To pomáhá budovat důvěru a loajalitu zákazníků.
To, co tento software odlišuje od jiných softwarových řešení pro zákaznickou zkušenost, je integrace aplikací sociálních médií. Můžete komunikovat se zákazníky prostřednictvím aplikací sociálních médií přímo z ticketingového systému.
Nejlepší funkce Live Agent
- Spravujte zprávy zákazníků na různých sociálních platformách na jednom místě, což snižuje riziko, že ztratíte přehled o komentářích, přímých zprávách a zmínkách vašich zákazníků.
- Pomozte agentům sledovat problémy zákazníků, které nelze vyřešit okamžitě, pomocí softwaru pro správu ticketů.
- Sledujte řešení zákaznických požadavků v jednom vlákně díky funkci hybridního toku požadavků.
Omezení Live Agent
- Někteří uživatelé vidí prostor pro zlepšení v oblasti funkcí pro vytváření reportů.
- Na hlavní stránce nelze zobrazit značky ticketů.
Ceny Live Agent
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Malý: 15 $ měsíčně na uživatele
- Střední: 35 $ za měsíc na uživatele
- Velký: 59 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: 85 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Live Agent
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
10. Medallia (nejlepší pro komplexní správu zpětné vazby)
Medallia pomáhá zaznamenávat, sledovat a reagovat na zpětnou vazbu od zákazníků v reálném čase. Jednou z jejích vynikajících funkcí je analýza zpětné vazby z mnoha zdrojů za účelem předvídání potřeb a chování stávajících i potenciálních zákazníků. Platforma také pomáhá identifikovat zákazníky, u kterých hrozí riziko odchodu, a na základě těchto zjištění navrhuje nejlepší postup.
Líbí se mi, jak Medallia nabízí vhled do digitálního chování zákazníků. Automaticky sleduje interakce zákazníků na webových stránkách a v aplikacích a navrhuje nápady pro personalizaci interakcí se zákazníky.
Nejlepší funkce Medallia
- Získejte přesnou zpětnou vazbu od zákazníků z různých geografických oblastí díky překladu řeči do textu ve více než 30 jazycích pomocí umělé inteligence.
- Automaticky sledujte chování zákazníků, včetně doby soustředění a počtu kliknutí.
- Získejte podrobné informace o zpětné vazbě zákazníků prostřednictvím technologie rozpoznávání objektů.
- Seznamte se s konkurenčními benchmarky a analyzujte cesty zákazníků.
Omezení Medallia
- Proces implementace je zdlouhavý a náročný na zdroje.
- Chybí mu funkce prediktivní analýzy.
Ceny Medallia
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze Medallia
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Zlepšete zákaznickou zkušenost s ClickUp
Zvýšení efektivity zákaznické podpory, analýza informací v reálném čase, poskytování personalizovaných zkušeností a vyřizování stížností zákazníků vyžadují systematický přístup. Právě proto potřebujete komplexní softwarové řešení pro zákaznickou zkušenost, jako je ClickUp.
ClickUp vám pomůže získat přehled o všech vztazích s klienty, centralizovat zákaznická data, personalizovat komunikaci se zákazníky a mnoho dalšího. Navíc automatizuje úkoly, aby zlepšil efektivitu zákaznického servisu. Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a posuňte své zákaznické zkušenosti na vyšší úroveň!