Top 10 generátorů lepících poznámek pro vizuální plánování

Přáli jste si někdy zachytit náhlý nápad nebo důležitý úkol během několika vteřin, aniž byste museli hledat pero nebo poznámkový blok?
Využijte nástroje pro generování poznámkových lístků: digitální řešení pro přeměnu klíčových konceptů, kreativních nápadů a každodenních úkolů na organizované a praktické seznamy úkolů.
Jedním kliknutím můžete plánovat projekty, přidávat zábavné ikony a okamžitě generovat jedinečnou URL adresu, na které můžete sdílet své myšlenky nebo zveřejňovat aktualizace. Tyto nástroje vám nejen pomáhají zapamatovat si informace, ale také se propojují s jinými nástroji, synchronizují se s vaším účtem a připravují vás na úspěch.
Jste připraveni zjistit, jak jednoduchá lepící poznámka může změnit váš pracovní postup? Máme pro vás přehled!
Co byste měli hledat v generátoru lepících poznámek?
Váš generátor lepících poznámek by měl skutečně podporovat způsob, jakým vy a váš tým přemýšlíte, plánujete a spolupracujete. Správný generátor lepících poznámek vám pomůže rychle zachytit nápady, vizuálně uspořádat myšlenky a proměnit brainstormingové sezení v reálné výsledky.
Ne všechny nástroje jsou však stejné – některé jsou jednoduché a přímočaré, zatímco jiné nabízejí pokročilé funkce pro složité pracovní postupy. Než se rozhodnete, zamyslete se nad tím, co je pro vaše projekty a dynamiku týmu nejdůležitější.
Zde jsou klíčové funkce a vlastnosti, které byste měli hledat v generátoru lepících poznámek:
- Snadné použití: Hledejte nástroj s intuitivním, uživatelsky přívětivým rozhraním, který vám umožní snadno vytvářet, přesouvat a upravovat poznámkové lístky. Nejlepší platformy usnadňují začátek i novým uživatelům.
- Spolupráce v reálném čase: Pokud pracujete s ostatními, upřednostněte nástroje, které podporují živou spolupráci více uživatelů. Funkce jako simultánní editace, živé kurzory a okamžité aktualizace pomáhají všem zůstat ve spojení a zapojeni, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si nástroj, který vám umožní přizpůsobit vaše poznámkové lístky pomocí různých barev, fontů, tvarů a možnosti přidávat obrázky nebo odkazy. Přizpůsobení usnadňuje organizaci nápadů a zvýraznění priorit projektu.
- Integrace s úkoly a pracovními postupy: Nejúčinnější generátory poznámkových lístků vám umožňují přeměnit poznámky na proveditelné úkoly nebo je integrovat do vašich stávajících nástrojů pro správu projektů. To vám pomůže plynule přejít od brainstormingu k realizaci.
- Funkce umělé inteligence a automatizace: Zvažte platformy, které využívají umělou inteligenci, aby vám pomohly s brainstormingem, shrnováním, seskupováním nápadů nebo dokonce generováním lepících poznámek z poznámek ze schůzek. Automatizace může ušetřit čas a podnítit nové nápady.
- Šablony a zobrazení tabule: Předem připravené šablony pro brainstorming, mind mapping nebo retrospektivy vám pomohou rychleji začít. Flexibilní zobrazení tabule, jako je Kanban nebo mind mapy, vám umožní organizovat poznámky způsobem, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
- Možnosti exportu a sdílení: Ujistěte se, že můžete snadno exportovat své tabule jako obrázky, soubory PDF nebo sdílené odkazy. To je důležité pro sdílení nápadů s ostatními nebo pro uchovávání záznamů o vašich sezeních.
- Kompatibilita zařízení a platforem: Hledejte nástroje, které fungují na různých zařízeních – stolních počítačích, tabletech i mobilních telefonech –, abyste mohli zaznamenávat a organizovat své nápady, ať jste kdekoli.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Pro obchodní nebo citlivé projekty zkontrolujte funkce, jako jsou uživatelská oprávnění, bezpečné ukládání dat a soulad s normami na ochranu soukromí.
- Cena a škálovatelnost: Zvažte svůj rozpočet a zda nástroj dokáže růst s vašimi potřebami. Bezplatné tarify jsou skvělé pro jednotlivce nebo malé týmy, ale větší organizace mohou potřebovat pokročilé funkce dostupné v placených tarifech.
Přehled nejlepších generátorů lepících poznámek
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Lepicí poznámky využívající umělou inteligenci, tabule, přeměna poznámek na úkoly, Kanban tabule, spolupráce v reálném čase, integrace
|Pro týmy i jednotlivce
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 7 $.
|NoteGPT
|Lepicí poznámky generované umělou inteligencí z textu, PDF souborů, videí; myšlenkové mapy, shrnutí, rozšíření pro Chrome
|Studenti, výzkumníci, týmy zabývající se tvorbou obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 2,99 $.
|Appy Pie AI
|Šablony AI, automatický design, převod hlasu na poznámku, snadné přizpůsobení, bez kódu
|Nenávrháři, malé týmy, rychlé poznámky
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 8 $/měsíc.
|Canva
|Vizuální tabule, přizpůsobitelné lepící poznámky, spolupráce v reálném čase, šablony, Magic Write AI
|Kreativní týmy, marketing, designérské týmy
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 12,99 $ za uživatele a měsíc.
|Font Meme
|Vlastní obrázky poznámkových lístků, možnosti fontů a barev, bez nutnosti registrace
|Prezentace, blogeři, pedagogové
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Word. Studio
|Styly ručního psaní AI, vlastní pozadí, obrázky lepících poznámek
|Designéři, pedagogové, sociální média
|Ceny na míru
|Miro
|Nekonečné plátno, poznámkové lístky v reálném čase, seskupování, šablony, integrace
|Produkt, UX, agilní, distribuované týmy
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 8 $/uživatel/měsíc.
|Mural
|Nekonečné plátno, nástroje pro usnadnění práce, shrnování pomocí umělé inteligence, šablony, hlasování
|Workshop, design sprint, agilní týmy
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 12 $/uživatel/měsíc.
|StickyNotes. pk
|Bezplatné, jednoduché poznámkové bločky, režim pro hosty, možnosti exportu, vícejazyčné
|Jednotlivci, pedagogové, rychlé sdílení
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Ideaflip
|Realistické poznámkové lístky, seskupování/rozsypávání, hlasování, breakout rooms, snadné pozvání
|Facilitátoři workshopů, brainstorming
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 6 $.
💟 Věděli jste, že... Slavné poznámkové lístky Post-it byly ve skutečnosti vynalezeny náhodou! Vědec společnosti 3M jménem Spencer Silver vytvořil v roce 1968 „slabě lepící“ opakovaně použitelné lepidlo, ale nemohl pro něj najít využití. O několik let později si jeho kolega Art Fry, frustrovaný tím, že mu z hymnáře vypadávaly záložky, uvědomil, že Silverova „chyba“ je dokonalým řešením. To vedlo k vytvoření ikonické nové lepící poznámky, jejíž slavná žlutá barva byla také náhodou danou dostupným odpadním papírem.
10 nejlepších generátorů lepících poznámek
Jste připraveni najít perfektní nástroj pro vaši příští brainstormingovou schůzku nebo projektový plán?
Zde jsou naše nejlepší tipy na generátory lepících poznámek, které usnadňují vizuální plánování, podporují kreativitu a spolupráci. Prozkoumejte jednotlivé možnosti a zjistěte, která z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci při správě úkolů pomocí lepících poznámek)
ClickUp přináší nový pohled na to, co může generátor lepících poznámek nabídnout – kombinuje vizuální svobodu lepících poznámek s inteligencí umělé inteligence a strukturou robustního řízení úkolů. Ať už brainstormujete, plánujete nebo pořádáte workshopy, tabule ClickUp vám a vašemu týmu umožňují vytvářet, přesouvat a propojovat digitální lepící poznámky v reálném čase.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro poznámkové lístky však ClickUp jde ještě dál: každý poznámkový lístek lze okamžitě převést na plně proveditelný úkol, přiřadit, sledovat a integrovat do vašeho pracovního postupu.
Jako aplikace pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence posouvá ClickUp vaše brainstormingové schopnosti na vyšší úroveň. S ClickUp Brain můžete generovat obsah lepících poznámek na požádání – shrnovat diskuse z jednání, PDF soubory, brainstormovat nové nápady nebo navrhovat osnovy projektů pouhým zadáním příkazu. Umělá inteligence dokáže seskupovat související poznámky, extrahovat klíčové poznatky a dokonce navrhovat další kroky nebo akční položky, čímž promění zeď nápadů v jasný plán s prioritami.
Zobrazení tabule ClickUp funguje také jako digitální tabule s lepícími poznámkami, která vám umožňuje přetahovat karty, tzv. úkoly ClickUp, mezi přizpůsobitelnými sloupci pro Kanban, sprinty nebo redakční pracovní postupy.
Každou kartu lze označit barvou, přidat k ní štítek a obohatit přílohami, komentáři a kontrolními seznamy, což usnadňuje vizualizaci a správu práce vašeho týmu na první pohled.
Nejlepší funkce ClickUp
- Lepicí poznámky využívající umělou inteligenci: Použijte ClickUp AI k okamžitému generování, shrnování a seskupování lepicích poznámek nebo k extrahování akčních položek z brainstormingových sezení.
- Tabule pro vizuální spolupráci: Tabule ClickUp nabízejí nekonečné plátno pro poznámkové lístky, myšlenkové mapy a diagramy pracovních postupů – ideální pro tvorbu nápadů a plánování.
- Proměňte poznámky v úkoly: Jediným kliknutím převedete libovolnou poznámku na úkol v ClickUp, přiřadíte ji, nastavíte termíny a sledujete pokrok.
- Zobrazení tabule pro Kanban: Zobrazení tabule vám umožňuje spravovat úkoly jako poznámkové lístky, přetahovat je mezi sloupci a vizualizovat fáze projektu.
- Bohatý kontext: Připojujte soubory, zanechávejte komentáře a propojujte poznámkové lístky s dokumenty, úkoly nebo cíli, abyste získali úplný kontext projektu.
- Snadné sdílení: Exportujte, sdílejte nebo vkládejte tabule, aby všichni byli v obraze, i mimo ClickUp.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít s platformou krátkou fázi učení.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabule je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
2. NoteGPT (nejlepší pro generování poznámkových lístků a shrnování obsahu pomocí umělé inteligence)
NoteGPT je platforma využívající umělou inteligenci, která je navržena tak, aby přeměnila jakýkoli obsah – text, PDF soubory, webové stránky nebo videa – na organizované digitální poznámkové lístky. Její generátor poznámkových lístků automaticky extrahuje klíčové body a myšlenky, což je ideální pro brainstorming, tvorbu nápadů a studijní sezení.
S NoteGPT můžete rychle shrnovat videa z YouTube, články a dokumenty do poznámkových lístků, které pak můžete seskupovat, označovat a exportovat pro další použití. Platforma také nabízí generování myšlenkových map a vytváření kartiček, což uživatelům pomáhá vizualizovat a uchovávat informace efektivněji.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro poznámkové lístky využívá NoteGPT umělou inteligenci k automatizaci psaní poznámek a brainstormingu, čímž šetří čas a zvyšuje produktivitu studentů, profesionálů i týmů.
Nejlepší funkce NoteGPT
- Okamžitě vytvářejte poznámkové bločky z textu, PDF souborů, webových stránek a videí.
- Shrnutí založené na umělé inteligenci pro rychlé získání klíčových bodů
- Generátor myšlenkových map pro vizualizaci a organizaci lepících poznámek
- Rozšíření pro Chrome pro vytváření poznámkových lístků v prohlížeči a shrnování videí
- Exportujte poznámkové bločky jako obrázky, soubory PDF nebo CSV.
Omezení NoteGPT
- Bezplatný tarif je omezen na 15 akcí AI (kvót) za měsíc.
- Systém kvót může vyžadovat upgrade pro intenzivní uživatele.
- Omezená integrace s externími platformami a LMS
Ceny NoteGPT
- Zdarma: 15 kvót/měsíc
- Základní: 2,99 $/měsíc
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Neomezený: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze NoteGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o NoteGPT?
Uživatel G2 říká:
Osobně se mi líbí funkce shrnutí, kde si můžete, pokud chcete, vygenerovat myšlenkovou mapu tohoto shrnutí. Navíc můžete přidat své vlastní poznámky a také si je stáhnout. Někdy to používám pro shrnutí PDF a také pro přepis, když spěchám, a funguje to. Také jsem jednou použil jeho knihovnu promptů pro shrnutí právních dokumentů a bylo to dobré, podařilo se mi extrahovat důležité body.
Osobně se mi líbí funkce shrnutí, kde si můžete, pokud chcete, vygenerovat myšlenkovou mapu tohoto shrnutí. Navíc můžete přidat své vlastní poznámky a také si je stáhnout. Někdy to používám pro shrnutí PDF a také pro přepis, když spěchám, a funguje to. Také jsem jednou použil jeho knihovnu promptů pro shrnutí právních dokumentů a bylo to dobré, podařilo se mi extrahovat důležité body.
3. Appy Pie AI (nejlepší pro rychlé vytváření přizpůsobitelných lepících poznámek pomocí šablon)
Pokud jde o vytváření vlastních lepících poznámek, Appy Pie AI je velmi dobrá volba, zejména pokud nejste designérský génius. Je součástí jejich větší sady nástrojů AI bez kódu a je navržen tak, aby vytváření těchto vizuálních připomínek bylo velmi snadné.
Představte si to takto: stačí vložit text nebo dokonce hlasovou poznámku a umělá inteligence Appy Pie se pustí do práce. Automaticky navrhne barvy, písma a rozvržení, aby vaše poznámky vypadaly dobře a byly snadno čitelné. Nemusíte se sami zabývat nastavením designu!
Tento nástroj je určen k tomu, aby byl proces navrhování plynulý a rychlý. Poskytuje vám šablony, které můžete upravit podle svých potřeb, ať už si jen vytváříte rychlou připomínku pro sebe, brainstormujete se svým týmem nebo se snažíte zorganizovat úkoly svého projektu.
Nejlepší funkce Appy Pie AI
- Automaticky generuje vizuálně přitažlivé poznámkové lístky s doporučenými barvami, fonty a rozvržením na základě zadání uživatele.
- Rychle přemění textové nebo hlasové poznámky na lepící poznámky.
- Nabízí řadu předem navržených šablon, které uživatelé mohou snadno upravit podle svých preferencí.
- Navrženo pro uživatele bez zkušeností s designem nebo programováním, s jednoduchým rozhraním.
Omezení AI Appy Pie
- Některá omezení přizpůsobení designu mohou omezit jedinečnost.
- Složité návrhy mohou způsobit problémy s výkonem.
- Omezené možnosti integrace s nástroji třetích stran
Ceny Appy Pie AI
- Zdarma
- Placené tarify: Od 8 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Appy Pie AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Appy Pie AI?
Recenze G2 říká:
Na Appy Pie mi vlastně nic nevadí. Platforma je uživatelsky přívětivá, efektivní a nabízí vynikající zákaznickou podporu. Jakékoli drobné problémy rychle řeší jejich pohotový tým, takže celkový dojem je velmi uspokojivý.
Na Appy Pie mi vlastně nic nevadí. Platforma je uživatelsky přívětivá, efektivní a nabízí vynikající zákaznickou podporu. Jakékoli drobné problémy rychle řeší jejich pohotový tým, takže celkový dojem je velmi uspokojivý.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů.
Rozlučte se s náročnou prací!
4. Canva (nejlepší pro vizuálně bohaté brainstormingové poznámkové lístky a pokročilé návrhy)
Canva, známá především jako platforma pro grafický design, je překvapivě univerzální, pokud jde o vytváření digitálních lepících poznámek, zejména díky své funkci Whiteboard. Nejedná se o specializovaný „generátor lepících poznámek“ ve stejném duchu jako některé specializované nástroje AI, které sumarizují obsah, ale nabízí robustní funkce pro jejich navrhování a organizování.
Lepicí poznámky můžete přidávat ručně, platforma je také integrována s nástroji AI, které pomáhají generovat obrázky lepicích poznámek s vlastním textem, stylem rukopisu a pozadím, díky čemuž vypadají velmi realisticky.
Funkce Whiteboard od Canva nabízí také funkce jako spolupráce v reálném čase, třídění poznámkových lístků podle barvy, názvu, tématu nebo reakcí a dokonce i možnost převést vybrané poznámkové lístky do souhrnného dokumentu pomocí nástroje Magic Write.
Nejlepší funkce Canva
- Nekonečné plátno pro neomezené brainstormingové poznámky
- Přizpůsobitelné lepící poznámky – barvy, písma a rozvržení
- Spolupráce v reálném čase s živými kurzory a synchronizovanými časovači
- Třídění pomocí umělé inteligence a Magic Write™ pro shrnování nápadů
- Obrovská knihovna šablon, obrázků a prvků
Omezení Canva
- Některé šablony mají omezené možnosti přizpůsobení.
- Vyžaduje připojení k internetu – není k dispozici offline přístup.
Ceny Canva
- Canva Free: 0 $
- Canva Pro: 12,99 $/uživatel za měsíc
- Canva for Teams: Ceny začínají na 14,99 $/měsíc pro až 5 uživatelů.
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě?
Recenze Capterra říká:
Do Canva jsem přišel s malými zkušenostmi s designem, ale místo toho, abych byl ohromen, jsem se okamžitě pustil do tvorby. Šíře nabízených nástrojů a aplikací je ohromující, a to za tak nízkou cenu. Je to úžasné. Budu uživatelem po celý život.
Do Canva jsem přišel s malými zkušenostmi s designem, ale místo toho, abych byl ohromen, jsem se okamžitě pustil do tvorby. Šíře nabízených nástrojů a aplikací je ohromující, a to za tak nízkou cenu. Je to úžasné. Budu uživatelem po celý život.
5. Font Meme (nejlepší pro rychlé vytváření obrázků poznámkových lístků s vlastními fonty)
Font Meme není typická aplikace pro pořizování poznámek typu „vše v jednom“ ani kolaborativní tabule. Vytváří si vlastní niche jako bezplatný online generátor lepících poznámek zaměřený výhradně na vytváření vlastních obrázků lepících poznámek.
Jádro nástroje pro poznámkové lístky Font Meme spočívá v jeho přizpůsobení pro vizuální přitažlivost. Můžete zadat text a poté si pohrát s širokou škálou fontů, upravit jejich velikost a dokonce použít zajímavé textové efekty, jako jsou stíny nebo obrysy.
Kromě textu si můžete vybrat ze čtyř různých stylů lepících poznámek a zcela přizpůsobit barvy obrysu i výplně.
Nejlepší funkce Font Meme
- Navrhněte vzhled své lepící poznámky pomocí široké škály fontů, textových efektů a barevných možností pro text i samotnou poznámku.
- Nevyžaduje povinnou registraci, žádné skryté poplatky a všechny funkce jsou k dispozici okamžitě.
- Použijte konkrétní fonty, „ručně psaný“ vzhled (pomocí určitých fontů) nebo konkrétní barevné schéma pro prezentační snímek nebo grafiku blogu. Font Meme dodává obrázky připravené k okamžitému použití.
- Nabízí jednoduché rozhraní zaměřené výhradně na generování obrázků lepících poznámek.
Omezení fontu Meme
- Generuje statické obrázky – bez spolupráce v reálném čase nebo interaktivity.
- Ruční organizace nutná pro brainstormingové sezení
- Žádná integrace s jinými aplikacemi nebo platformami
Ceny Font Meme
- Zdarma: Všechny funkce jsou k dispozici bezplatně.
Hodnocení a recenze Font Meme
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Používáte poznámkové lístky k plánování svých osobních úkolů? Máme pro vás tip: Místo pouhého používání poznámkových lístků zkuste organizovat své úkoly pomocí aplikace pro vytváření seznamů úkolů.
Můžete také použít šablony seznamů úkolů, abyste rychle nastavili svůj pracovní postup. Potřebujete pomoc? Podívejte se na tyto příklady seznamů úkolů, které vám mohou posloužit jako inspirace – například denní kontrolní seznamy nebo sledování projektů. Tímto způsobem se vaše poznámkové lístky stanou praktickými kroky v systému, který vás udrží na správné cestě!
5. Word. Studio (nejlepší pro realistické obrázky lepících poznámek s ručním písmem)
Máte nápad, který vám vrtá hlavou, nebo možná jen chcete přidat trochu šťávy do svých digitálních poznámek? Právě v tom vám pomůže Word Studio se svým online generátorem lepících poznámek. Nejedná se o sofistikovanou aplikaci pro pořizování poznámek, která vám zorganizuje život, ale je velmi užitečná pro vytváření vlastních vizuálních lepících poznámek.
Skvělé na tom je, že si poznámkové lístky můžete zcela přizpůsobit. Napíšete, co chcete, a pak se stane zázrak: můžete si vybrat z různých stylů písma, jako je „ručně psané“, „kurzíva“ nebo dokonce „tlustý fix“.
Tento nástroj nabízí skvělý způsob, jak vaše digitální poznámky udělat trochu osobnějšími nebo poutavějšími. Navíc si můžete vybrat barvu lepícího lístku a dokonce jej umístit na různé pozadí, ať už chcete na bílé pozadí, tabuli nebo dokonce na monitor počítače!
Nejlepší funkce Word. Studio
- Vyberte si z řady stylů rukopisu, aby vaše poznámky vypadaly přesně tak, jak chcete – od úhledného kurzívního písma po tučné značky.
- Vyberte si barvu poznámkového lístku a různé pozadí, jako je dřevo, tabule nebo počítačová obrazovka.
- Přidejte konkrétní pokyny k designu pro vaše specifické nápady.
Word. Omezení studia
- Pro plný přístup je nutné členství Pro.
- Delší zprávy mohou být obtížnější vykreslit a mohou způsobit pravopisné chyby.
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s pokročilými grafickými nástroji omezené.
Ceny Word. Studio
- Pro členství: Individuální ceny
Word. Hodnocení a recenze studia
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Miro (nejlepší pro brainstorming a tvorbu nápadů pomocí digitálních lepících poznámek)
Miro je přední online tabule, která vyniká v tvorbě digitálních lepících poznámek pro brainstorming, tvorbu nápadů a kolaborativní workshopy. Díky intuitivnímu rozhraní mohou týmy rychle přidávat, barevně označovat a organizovat lepící poznámky na nekonečném plátně – ideální pro vzdálené nebo hybridní brainstormingové sezení, retrospektivy a mind mapping.
Můžete snadno přidávat digitální poznámkové lístky, měnit jejich barvy a velikosti a poté je seskupovat, třídit (dokonce automaticky pomocí AI!) a propojovat s jinými diagramy, obrázky a dokumenty na tabuli.
Miro skutečně vyniká ve scénářích spolupráce, jako jsou brainstormingové sezení, agilní ceremonie (například retrospektivy) nebo designové sprinty, kde více lidí současně přispívá nápady pomocí lepících poznámek.
Nejlepší funkce Miro
- Okamžitě přidávejte, přesouvejte a barevně označujte neomezené množství lepících poznámek na nekonečném plátně.
- Seskupujte, třídějte a označujte poznámkové lístky pro snadnou organizaci a třídění nápadů.
- Sledujte, jak se poznámky vašich kolegů zobrazují v reálném čase, jakmile je napíší.
- Převádějte poznámkové bločky na úkoly, myšlenkové mapy nebo diagramy jediným kliknutím.
- Exportujte tabule s poznámkami jako obrázky, soubory PDF nebo CSV pro sdílení a dokumentaci.
Omezení Miro
- Velké tabule s mnoha lepícími poznámkami mohou zpomalit výkon.
- Některé pokročilé funkce poznámkových lístků (například hromadný export nebo integrace) vyžadují placené tarify.
- Offline přístup je omezený – pro spolupráci v reálném čase je nutné připojení k internetu.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 16 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 8000 recenzí)Capterra: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Miro?
Díky široké škále funkcí Miro mohou uživatelé různých typů řešit nejrůznější problémy. Jako servisní designér, který spolupracuje s mnoha distribuovanými týmy, považuji Miro za nezbytný nástroj, který všechny spojuje do jednoho plynulého pracovního prostoru a pomáhá mi převádět myšlenky do hmatatelné podoby, kterou týmy mohou pochopit, spolupracovat na ní a zůstat zapojené.
Díky široké škále funkcí Miro mohou uživatelé různých typů řešit nejrůznější problémy. Jako servisní designér, který spolupracuje s mnoha distribuovanými týmy, považuji Miro za nezbytný nástroj, který všechny spojuje do jednoho plynulého pracovního prostoru a pomáhá mi převádět myšlenky do hmatatelné podoby, kterou týmy mohou pochopit, spolupracovat na ní a zůstat zapojené.
7. Mural (nejlepší pro společné brainstormingy a vizuální organizaci nápadů)
V aplikaci Mural jsou lepící poznámky velmi univerzální: můžete je snadno přidávat, měnit jejich barvy, tvary a velikosti a poté je seskupovat, přesouvat a propojovat s dalšími prvky, jako jsou obrázky, dokumenty a rámce.
Díky zaměření na facilitační nástroje a rozsáhlou knihovnu šablon je obzvláště vhodný pro usnadnění strukturovaných workshopů a designových sprintů. Mural také zahrnuje funkce umělé inteligence, které mohou pomoci shrnovat poznámkové lístky, kategorizovat je nebo pomáhat při generování nápadů, čímž vylepšují celkový proces spolupráce.
Nejlepší funkce nástroje Mural
- Nabízí snadno použitelnou nekonečnou plochu, na kterou mohou týmy přetahovat poznámkové lístky a další vizuální prvky.
- Zahrnuje speciální „super schopnosti pro usnadnění práce“, jako jsou časovače, soukromý režim, hlasování, svolávání účastníků a laserová ukazovátka.
- Nabízí stovky předem připravených šablon, které hojně využívají poznámkové lístky.
- Využívá AI k sumarizaci klíčových bodů, kategorizaci textu poznámek podle emocionálního kontextu nebo navrhování nových nápadů.
Omezení nástroje Mural
- Bezplatný tarif omezený na 3 nástěnky
- U velmi velkých tabulek může docházet ke zpomalení výkonu.
- Někteří uživatelé považují cenu za prémiové funkce za vysokou.
Ceny nástroje Mural
- Zdarma
- Team+: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 17,99 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Muralu?
Recenze Capterra říká:
Nejlepší volba pro pořádání online webinářů. Účastníci z celého světa se mohou snadno připojit k webináři. Během webinářů jsem mohl lépe objasnit témata pomocí nástroje tabule. Dotazy od hostů lze snadno klást. Účastníci schůzky i organizátoři mohou využívat funkci chatu, aby zůstali v kontaktu.
Nejlepší volba pro pořádání online webinářů. Účastníci z celého světa se mohou snadno připojit k webináři. Během webinářů jsem mohl lépe objasnit témata pomocí nástroje tabule. Dotazy od hostů lze snadno klást. Účastníci schůzky i organizátoři mohou využívat funkci chatu, aby zůstali v kontaktu.
8. StickyNotes. pk (Nejlepší pro bezplatné a jednoduché vytváření a sdílení digitálních lepících poznámek)
StickyNotes. pk funguje jako online generátor lepících poznámek, který zjednodušuje proces přeměny různých formátů obsahu na organizované vizuální poznámky. Umožňuje vám snadno generovat lepící poznámky z textu, PDF souborů, dokumentů, webových stránek, videí z YouTube nebo jiných video formátů.
StickyNotes. pk také nabízí vícejazyčnou podporu, která uživatelům umožňuje vytvářet poznámky v několika jazycích pro snazší spolupráci napříč různými regiony. Poskytuje různé formáty exportu, včetně PNG, JPG, PDF, SVG, XML a WebP, pro flexibilní sdílení a opětovné použití. Platforma klade důraz na snadné použití, bez nutnosti přihlášení a zcela zdarma.
StickyNotes. pk nejlepší funkce
- Režim pro hosty pro okamžité vytváření poznámek (není nutné se přihlašovat)
- Neomezený počet tabulek a poznámek pro registrované uživatele
- Rozhraní typu drag-and-drop pro snadnou organizaci
- Veřejné tabule pro společné brainstormingy a sdílení
Omezení StickyNotes.pk
- Poznámky hostů jsou uloženy v cookies prohlížeče a mohou být ztraceny, pokud jsou cookies vymazány.
- Chybí pokročilé funkce, jako jsou integrace nebo bohaté formátování.
Ceny StickyNotes.pk
- Zdarma: Neomezený počet tabulek a poznámek pro všechny uživatele
Hodnocení a recenze StickyNotes.pk
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Ideaflip (nejlepší pro týmové brainstormingy a dynamické workshopy)
Zkoušeli jste někdy zachytit bouři nápadů z týmové schůzky nebo moderovat workshop, kde všichni přispívají najednou? Právě v tom vyniká Ideaflip. Odlišuje se tím, jak snadno vám umožňuje napodobit zážitek z fyzických lepících poznámek.
Můžete si pořizovat digitální poznámky, zapisovat (nebo psát!) nápady, měnit jejich barvy, seskupovat je a dokonce o nich hlasovat. Je to obzvláště užitečné pro workshopy, protože udržuje plynulý průběh – můžete rychle pozvat hosty, rozdělit se do menších diskusních skupin pro cílené diskuse a poté všechny znovu shromáždit, aby se podělili o své názory.
Nejlepší funkce Ideaflip
- Napodobuje hmatový zážitek z používání fyzických lepících poznámek.
- Umožňuje snadno rozdělit větší skupiny na menší, specializované virtuální prostory.
- Chytejte, přesouvejte, seskupujte a hlasujte o nápadech plynulým, nelineárním způsobem, který vyhovuje rychlému brainstormingu.
- Zaměřuje se na snadné použití bez náročného učení
Omezení Ideaflip
- Chybí mu specializovaná aplikace, což může zhoršovat uživatelský zážitek na smartphonech.
- K použití budete potřebovat připojení k internetu.
- Není navržen jako plnohodnotná sada pro správu projektů s podrobným sledováním úkolů nebo mapováním závislostí.
Ceny Ideaflip
- Osobní: 0 $
- Základní: 6 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Ideaflip
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: 10 tipů, jak pracovat rychleji a zvládnout více úkolů
Držte se svých nápadů s ClickUp
Pokud jde o digitální poznámkové bločky, máte na výběr z celé řady možností pro každou potřebu!
Pokud chcete pouze vytvořit stylový obrázek s poznámkou pro prezentaci nebo sociální média, jsou pro vás ideální nástroje jako Font Meme a Word Studio. Jsou zdarma a zaměřují se na design.
Potřebujete shrnout dlouhý obsah nebo rychle vytvořit poznámky pomocí AI? Nástroje jako StickyNotes.pk a Appy Pie AI jsou navrženy právě pro tuto efektivitu.
Pokud však hledáte komplexní nástroj, který dokáže proměnit vaše nápady v realitu, ClickUp je tou správnou volbou!
Výběr toho správného nástroje nakonec závisí na tom, co od poznámkového bločku očekáváte: aby byl hezký na pohled, rychle shrnoval informace, podporoval spolupráci a umožňoval aktivní práci.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte pracovat!