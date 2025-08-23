10 nejlepších nástrojů pro chytřejší správu úkolů v roce 2025

Je váš kalendář přeplněný, zatímco váš seznam úkolů se zaplňuje digitálním prachem? Zmeškané termíny, přehlédnuté úkoly a chaos při snaze vše stihnout jsou realitou. Ale co kdybyste měli chytřejší způsob, jak spravovat svůj čas?
Využijte asistenty pro plánování s umělou inteligencí. Nástroje jako Trevor AI vám pomohou blokovat čas, přeplánovat zpožděné úkoly a dokonce poskytnou personalizované návrhy, abyste zůstali na správné cestě.
Pokud však potřebujete větší podporu, snadnější zpracování dat nebo flexibilnější ceny, existuje spousta chytřejších alternativ, které můžete vyzkoušet.
V tomto seznamu jsme shromáždili 10 nejlepších nástrojů AI pro správu času, které vám pomohou najít perfektního osobního správce úkolů, abyste znovu získali kontrolu a zvládli svůj seznam úkolů! ⏰
Co byste měli hledat v alternativách k Trevor AI?
Trevor AI nabízí základní plánování pomocí AI, kdy se úkoly přetahují do kalendáře, ale uživatelé často hledají robustnější funkce. Při hodnocení alternativních nástrojů pro vlastní plánování zvažte tyto klíčové funkce pro efektivní správu úkolů a času s podporou AI:
- Integrace se stávajícími nástroji: Najděte aplikace pro plánování s umělou inteligencí, které lze integrovat se všemi vašimi kalendářovými aplikacemi a aplikacemi pro správu úkolů.
- Pokročilé sledování úkolů: Vyberte si nástroje, které přesahují základní procesy plánování a rozvrhování úkolů (např. neomezené možnosti plánování).
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyzkoušejte nástroje z hlediska jejich snadného použití v méně rigidním prostředí.
- Přizpůsobitelné připomenutí: Využijte přizpůsobená připomenutí, abyste se vyhnuli kolizím schůzek a lépe spravovali své termíny.
🎥 Ani ten nejchytřejší nástroj AI vám nepomůže, pokud máte přeplněný kalendář. Toto 5minutové video představuje osm praktických tipů pro kalendář – od automatického plánování po chytřejší připomenutí –, díky kterým budou vaše dny strukturované a bez stresu.
👀 Věděli jste, že... Pouze 18 % lidí má správný systém řízení času, zatímco 25 % se při správě úkolů řídí tím, „co se jeví jako nejdůležitější“.
Nejlepší alternativy Trevor AI v kostce
Zde je stručný přehled 10 nejlepších nástrojů pro plánování a správu času založených na umělé inteligenci, včetně jejich klíčových funkcí, nejlepších případů použití a cen, které vám pomohou najít ten správný nástroj pro správu úkolů a optimalizaci kalendáře.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Správa úkolů založená na umělé inteligenci – Vlastní zobrazení – Automatizace úkolů – Integrace kalendáře – Přehledy výkonu
|Týmy, které potřebují komplexní platformu pro správu projektů a úkolů, včetně plánování pomocí AI.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Reclaim. ai
|– Optimalizace kalendáře – Inteligentní plánování schůzek – Integrace s Google Kalendářem – Automatické úpravy úkolů
|Uživatelé Google Kalendáře, kteří potřebují automatické úpravy plánování a koordinaci schůzek
|Navždy zdarma; Starter: 10 $/měsíc za jedno místo; Business: 15 $/měsíc za jedno místo
|Motion
|– Plánování úkolů pomocí umělé inteligence – Kanban/řízení projektů – Podpora více kalendářů – Přizpůsobitelné pracovní prostory
|Projektoví manažeři a týmy, které potřebují plánování úkolů i řízení projektů na jedné platformě.
|Pro AI: 49 $/měsíc na uživatele; Business AI: 69 $/měsíc na uživatele
|SkedPal
|– Inteligentní blokování času – Adaptivní plánování – Funkce třídění úkolů – Prioritizace úkolů
|Uživatelé, kteří potřebují adaptivní plánování a chytré funkce kalendáře
|Cena začíná na 14,95 $/měsíc na uživatele.
|Amie
|– Minimalistické rozhraní – Zadávání úkolů pomocí NLP – Pomodoro timer – Převod e-mailů na úkoly
|Uživatelé, kteří hledají estetický a minimalistický nástroj pro správu úkolů
|Pro: 25 $/měsíc na uživatele; Business: 50 $/měsíc na uživatele
|BeforeSunset AI
|– Denní plánování úkolů – Sledování nálady – Analýza produktivity – Návrhy úkolů pomocí AI
|Uživatelé, kteří potřebují pomoc s denním plánováním a sledováním produktivity s podporou AI.
|Pro: 18 $/měsíc na uživatele; Team Pro: 20 $/měsíc na člena
|Timely
|– Automaticky generované výkazy práce – Plánování kapacity – Sledování paměti – Přidělování zdrojů
|Freelancerům nebo firmám, které potřebují automatické generování časových rozvrhů a správu zdrojů.
|Starter: 11 $/měsíc na uživatele; Premium: 20 $/měsíc na uživatele; Unlimited: 28 $/měsíc na uživatele
|Arcush
|– Vizuální rozhraní časové osy – Prioritizace úkolů – Funkce Inbox Zero – Barevné kódování úkolů
|Uživatelé iPhone, kteří potřebují jednoduchý vizuální nástroj pro správu úkolů a stanovení priorit práce
|Navždy zdarma; Pro: 1,99 $/měsíc na uživatele
|Obecné úkoly
|– Integrace s Google Kalendářem – Přetahování úkolů – Režim soustředění – Integrace s GitHubem
|Uživatelé Google Kalendáře, kteří potřebují jednoduché sledování úkolů a základní integrace
|Zdarma
|Planimo
|– Personalizované informace o čase – Rozklad úkolů – Automatické přidělování úkolů – Plánování zaměřené na rutinu
|Uživatelé iPhone, kteří potřebují správu osobních rutin a rozdělení úkolů pro zvýšení produktivity
|První 3 měsíce: 9,99 $; poté: 9,99 $/měsíc za jeden účet; 15,99 $/měsíc za až šest účtů
10 nejlepších alternativ Trevor AI
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Pokud je vaším úkolem sníst žábu, je nejlepší to udělat hned ráno. A pokud je vaším úkolem sníst dvě žáby, je nejlepší sníst nejprve tu větší.
Citát Marka Twaina je skvělou lekcí o stanovení priorit úkolů – začněte tím nejdůležitějším.
Podívejme se na 10 plánovacích nástrojů založených na umělé inteligenci, které vám pomohou stanovit priority jako profesionálové.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu úkolů a plánování založené na umělé inteligenci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje sledování úkolů, správu projektů, sdílení znalostí a chat založený na umělé inteligenci na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: 64 % zaměstnanců občas nebo často pracuje mimo svou plánovanou pracovní dobu, přičemž 24 % z nich pracuje přesčas téměř každý den! To není flexibilita, to je nekonečná práce. 😵💫 ClickUp Tasks vám pomůže rozdělit velké cíle na menší, zvládnutelné kroky, abyste vždy věděli, co je třeba udělat jako další, aniž byste se cítili přetížení.
Stačí požádat AI ClickUp, aby vygenerovala podúkoly, přidala kontrolní seznamy a zmapovala závislosti, abyste zůstali organizovaní a měli vše pod kontrolou. Mezitím ClickUp Automations zefektivňuje rutinní práci tím, že zpracovává aktualizace, úkoly a připomenutí, takže můžete trávit méně času náročnou prací a více času tím, na čem záleží.
🚀💫 Skutečné výsledky: Společnost Pigment zlepšila efektivitu týmové komunikace o 20 % díky ClickUp – týmy jsou tak lépe propojené a sladěné.
🧠 Zefektivněte pracovní postupy s ClickUp Brain
ClickUp Brain je vyhledávací a obsahový engine AI pro váš pracovní prostor. Okamžitě najděte informace, generujte souhrny, vytvářejte návrhy obsahu a získávejte odpovědi odkudkoli v ClickUp – stačí se zeptat.
- Popište pracovní postupy srozumitelným jazykem pro rychlou automatizaci.
- Ptejte se a získejte okamžité odpovědi přímo ze svého pracovního prostoru.
- Vytvářejte souhrny, návrhy a aktualizace pomocí pokynů AI.
- Přepisujte schůzky a automaticky extrahujte úkoly k provedení.
ClickUp AI Agents (nejlepší pro automatizaci a provádění pracovních postupů bez zásahu uživatele)
ClickUp AI Agents jsou proaktivní digitální asistenti, kteří automatizují vaši rutinní práci. Nejenže navrhují, ale také jednají, spravují úkoly, plánují a řídí pracovní postupy za vás. Výše uvedený obrázek ukazuje, jak ClickUp AI Agents přeměňují každodenní podpůrné vlákna na automatizované samoobslužné helpdesky, které rychleji řeší běžné problémy v oblasti HR/IT a umožňují vašemu týmu soustředit se na práci s vyšší přidanou hodnotou.
- Automatizujte opakující se úkoly a aktualizace
- Proaktivně plánujte a přeplánujte práci
- Sledujte svůj pracovní prostor a provádějte akce automaticky.
- Nastavte automatizace bez kódování tím, že popíšete, co potřebujete.
Využijte AI Fields k získání přehledu o úkolech v reálném čase
Pomocí AI polí můžete automaticky shrnout podrobnosti úkolů, generovat aktualizace postupu, překládat obsah nebo vytvářet další kroky přímo v zobrazení úkolů. Můžete dokonce vytvořit vlastní AI pole přizpůsobená vašemu pracovnímu postupu, ať už se jedná o přípravu aktualizací pro klienty, přepisování popisů nebo získávání klíčových informací na první pohled.
🧠 Seznamte se s ClickUp Brain Max: vaším výkonným nástrojem pro plánování s umělou inteligencí
ClickUp Brain Max jde nad rámec základní AI – pomocí funkce převodu řeči na text můžete okamžitě převést svůj hlas na úkoly, získat chytré návrhy plánování a automatizovat rutinní plánování. Pomáhá vám spravovat schůzky, termíny a priority – vše bez použití rukou a na jednom místě.
⚙️ Automatizujte rutinní práce pomocí ClickUp Automations
ClickUp Automations vám umožní zefektivnit rutinní práci, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité. Díky více než 100 předem připraveným šablonám automatizace a nástroji Automation Builder založenému na umělé inteligenci můžete během několika sekund nastavit spouštěče a akce. Přiřazujte úkoly, aktualizujte stavy, odesílejte oznámení a automaticky přesouvejte úkoly mezi jednotlivými fázemi.
Můžete dokonce vytvořit automatizaci v běžné angličtině a ClickUp ji za vás vybuduje. Ať už spravujete opakující se předávání úkolů nebo informujete zainteresované strany, automatizace pomáhá eliminovat manuální kroky a snižuje riziko zanedbání úkolů.
👀 Věděli jste? ClickUp AI vám umožňuje přímo propojit konverzace z ClickUp Chat s úkoly, takže každá akce má plný kontext, i když jste zmeškali schůzku.
📅 Kalendář ClickUp: Váš plán, plně propojený
Kalendář ClickUp shromažďuje vaše úkoly, schůzky a priority týmu na jednom místě.
Můžete si naplánovat celý týden, sledovat termíny a spravovat práci v reálném čase – bez přeskakování mezi různými nástroji.
Můžete:
- Přetahujte úkoly mezi dny a okamžitě aktualizujte data zahájení a splatnosti.
- Synchronizujte s Googlem, Outlookem a Apple Calendar pro úplnou přehlednost. Přepínejte mezi denním, týdenním, měsíčním nebo agendovým zobrazením podle toho, jak vám to vyhovuje.
- Blokujte čas na základě časových úseků navržených umělou inteligencí na základě odhadů vašich úkolů a dostupnosti.
- Na první pohled odhalte mezery, překrývání a úzká místa v kalendářích týmu.
- Vytvářejte, upravujte nebo přeplánujte úkoly přímo z kalendáře – bez dalších kroků.
🧠 Tip ClickUp: Využijte AI, aby vám pomohla najít nejlepší čas pro soustředěnou práci nebo spolupráci, zejména když máte kalendář již plný.
Vše je navrženo tak, aby vás udrželo v tempu – od plánování a stanovení priorit až po realizaci.
Integrujte data z Outlooku, Apple a Google Kalendáře do ClickUp Kalendáře, abyste měli všechny úkoly na jednom místě. Naplánujte si celý týden a nemusíte se bát, že nestihnete termíny!
✅ Pomocí úkolů ClickUp můžete plánovat, stanovovat priority a organizovat svůj pracovní postup.
ClickUp Tasks vám poskytuje výkonný rámec pro správu všeho od jednoduchých úkolů až po složité, vícefázové projekty. Díky flexibilním zobrazením a výkonným možnostem přizpůsobení podporuje vše od osobní produktivity až po provádění úkolů na úrovni týmu.
Můžete:
- Používejte přizpůsobitelné stavy, které odrážejí váš skutečný pracovní postup (nejen „Úkol“ a „Hotovo“).
- Nastavte pět úrovní priority a označte je barevně pro lepší přehlednost.
- Vytvářejte kontrolní seznamy, dílčí úkoly a závislosti, abyste rozložili složitou práci na menší části.
- Přidejte vlastní pole pro sledování rozpočtů, odkazů, odhadů času nebo přidělených vlastníků.
- Sledujte čas a přidělování zdrojů prostřednictvím Box View nebo Workload View.
Spojte vše dohromady pomocí dokumentů, tabulek a šablon.
ClickUp jde nad rámec plánování a sledování úkolů. Díky integrovaným dokumentům, tabulkám a připraveným šablonám můžete:
- Zaznamenávejte si poznámky a nápady přímo v ClickUp Docs.
- Vizuálně brainstormujte s ClickUp Whiteboards pomocí lepících poznámek, kreseb a spolupráce v reálném čase.
Nastartujte svůj pracovní postup pomocí šablony pro správu úkolů ClickUp.
Chcete vizuální systém typu plug-and-play? Šablona pro správu úkolů ClickUp je ideální pro rychlé nastavení pracovních postupů. Úkoly organizuje do tří kategorií – nápady, akční položky a nevyřízené úkoly – a umožňuje je snadno spravovat pomocí drag-and-drop v zobrazení seznamu, tabule, kalendáře a boxu.
Ať už plánujete sami nebo řídíte tým na dálku, ClickUp vám pomůže vytvořit pracovní postup, který funguje stejně jako váš mozek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Popište úkoly, které chcete automatizovat v ClickUp Brain, a nechte AI Builder nastavit pracovní postup s potřebnými spouštěči a akcemi.
- Vyberte si optimální časové úseky pro plánování úkolů na základě automatických návrhů ClickUp AI.
- Vytvářejte vztahy a závislosti mezi úkoly v ClickUp, abyste získali přehled o tom, jak se úkoly navzájem ovlivňují.
- Vytvářejte souhrny konkrétních úkolů, abyste odhalili úzká místa a podrobně popsali kroky, které je třeba podniknout, pomocí ClickUp Brain.
- Přepište konverzaci po schůzce, identifikujte důležité informace a přeměňte je na úkoly.
Omezení ClickUp
- Funkce mohou být zpočátku trochu matoucí, zejména pro nové uživatele, kteří se orientují v all-in-one pracovním prostoru ClickUp.
- Větší datové soubory mohou občas způsobit zpomalení, zejména v komplexních nebo silně zatížených pracovních prostorech.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp:
Heath Hayden, koordinátor profesního rozvoje na Tacoma Community College, říká:
Díky funkci kalendáře, která zobrazuje program a plánování významných událostí, jsem mohl spolupracovat s ostatními členy svého týmu. Všichni jsme mohli přetahovat události v kalendáři podle potřeb vedoucího týmu. Je to neuvěřitelně snadné pro všechny členy týmu.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony kalendáře obsahu pro sociální média v Excelu a Sheets
2. Reclaim. ai (nejlepší pro optimalizaci kalendáře a úpravy plánování)
Představte si online kalendář, který se stará o vaše zvyky a zároveň spravuje vaše pracovní i osobní úkoly! Reclaim.ai využívá svého inteligentního asistenta pro plánování, aby ve vašem kalendáři Google našel nejlepší čas pro vaše úkoly, zvyky a schůzky.
Tento nástroj spravuje všechny vaše události a zároveň zachovává flexibilitu pro neočekávané změny. Funkce Smart Meetings najde optimální časy schůzek v rozvrzích účastníků a upraví je podle jejich časových pásem a dostupnosti.
Nejlepší funkce Reclaim.ai
- Automaticky upravujte svůj kalendář, abyste snížili riziko přeplnění.
- Přidejte až 3 různé časové délky do jednoho odkazu na schůzku a nechte účastníky rozhodnout, jak dlouho má schůzka trvat.
- Naplánujte si návyky pomocí flexibilních nastavení, jako jsou ideální dny a časová rozmezí.
Omezení Reclaim. ai
- Spravuje vybrané úkoly v rámci projektů a úkolů
- Funguje pouze s Google Kalendářem (integrace s Outlookem je momentálně na čekací listině).
- Nepodporuje inkaso plateb prostřednictvím odkazů na plánování schůzek.
Ceny Reclaim.ai
- Lite: Navždy zdarma
- Starter: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
Recenze a hodnocení Reclaim.ai
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim. ai:
Líbí se mi jeho integrace s Asanou. Když vytvářím úkoly, ať už z e-mailu nebo ze Slacku, mohu si naplánovat čas v Reclaim. ai.
Líbí se mi jeho integrace s Asanou. Když vytvářím úkoly, ať už z e-mailu nebo ze Slacku, mohu si naplánovat čas v Reclaim. ai.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Reclaim AI pro plánování projektů
3. Motion (nejlepší pro plánování úkolů a správu projektů)
Motion kombinuje funkce pro správu projektů s plánovacím enginem založeným na umělé inteligenci. Plánujte si dny podle svých úkolů, schůzek a osobních událostí, přičemž mějte na paměti termíny a své kapacity.
Můžete také požádat Siri, aby přidala úkol do vašeho kalendáře Motion. A když nastane čas zorganizovat si celkový přehled, Motion podporuje více pracovních prostorů, vlastní stavy a šablony, takže vaše plánování a nastavení projektů zůstanou synchronizované.
Nejlepší funkce Motion
- Zobrazte si své projekty od začátku do konce pomocí zobrazení Kanban.
- Rozdělte své úkoly na různé části, abyste mohli stanovit flexibilní a pevné termíny.
- Propojte se s iCloud, Outlookem a Google Kalendářem.
- Naplánujte schůzky a pozvěte hosty na akci pomocí funkce Rezervace .
Omezení pohybu
- Samotný kalendář může být pro organizaci úkolů nedostatečný.
- Své úkoly nemůžete sdílet mimo interní tým.
- Někteří uživatelé hlásí neočekávané změny priorit.
Ceny Motion
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- AI Workplace: 29 $/měsíc při roční platbě
- AI Employee Light: 148 $/měsíc
- AI Employee Standard: 446 $/měsíc
- AI Employee Plus: 894 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion:
Ačkoli zatím nemá recenze na G2, zde je recenze od G2:
Miluji automatické vyplňování času pomocí AI. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba dokončit v rámci projektu/úkolu. Je relativně snadné implementovat to do vašeho týmu, zapojit všechny a propojit vaše kalendáře. Používáme to každý den a dokonce jsme kontaktovali podporu, aby vyřešili problém s přechodem z týmového plánu na individuální, a vyřešili to bez problémů a potíží. Doporučuji.
Miluji automatické vyplňování času pomocí AI. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu. Je relativně snadné to implementovat do vašeho týmu, zapojit všechny a propojit vaše kalendáře. Používáme to každý den a dokonce jsme kontaktovali podporu, aby vyřešili problém s přechodem z týmového plánu na individuální, a vyřešili to bez problémů a potíží. Doporučuji.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se priorita vašich úkolů v Motion změní, neprovádějte ruční přetahování úkolů v kalendáři, protože se tím kalendář uzamkne. Místo toho upravte priority ručně kliknutím na úkoly a změnou atributů.
4. SkedPal (nejlepší pro adaptivní plánování úkolů a funkci inteligentního kalendáře)
Hledáte chytrou kalendářovou aplikaci, která promění vaše nekonečné poznámky v přehledné a stručné seznamy úkolů? Skedpal optimalizuje váš plán na několik týdnů díky funkci Intelligent Time Blocking, která zohledňuje vaše úkoly, priority a závazky. Je určen pro uživatele, kteří chtějí vysoce adaptivní plán.
Pomocí funkce Triage můžete nastavit priority, určit termíny a přiřadit odhadovanou dobu trvání. Nástroj pro správu úkolů pak naplánuje realistické termíny v kalendáři.
Nejlepší funkce SkedPal
- Zobrazte si své úkoly v tabulkovém zobrazení a pomocí funkce drag-and-drop je přesouvejte.
- Vytvářejte nekonečné vnořené seznamy, abyste rozdělili velké úkoly na zvládnutelné dílčí úkoly.
- Přidejte do poznámek k úkolům obrázky, ikony nebo soubory (menší než 100 MB), aby byly komplexnější.
Omezení SkedPal
- Věnujte čas přizpůsobení pracovních postupů
- Vyžaduje ruční úsilí k roztřídění úkolů do jednoho seznamu
- Nastavení opakujících se úkolů je neintuitivní
- Vytváření strmé křivky učení se složitými algoritmy a nastaveními
Ceny SkedPal
- Základní verze: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Pro: 21,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SkedPal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SkedPal:
Podle recenze na Redditu
Wow, chci vám poděkovat za doporučení SkedPal. Vyzkoušel jsem Motion, Reclaim, Asana a některé další nástroje, ale SkedPal je první, který mě plně přesvědčil. Má velkou křivku učení, ale také velmi uspokojivé výsledky. Je to absolutně výkonný nástroj pro pokročilé uživatele!
Wow, chci vám poděkovat za doporučení SkedPal. Vyzkoušel jsem Motion, Reclaim, Asana a některé další nástroje, ale SkedPal je první, který mě plně přesvědčil. Má velkou křivku učení, ale také velmi uspokojivé výsledky. Je to absolutně výkonný nástroj pro pokročilé uživatele!
🧠 Zajímavost: Během svého 8hodinového pracovního dne stráví průměrný zaměstnanec 4 hodiny a 12 minut aktivní prací. 39 % zaměstnanců si bere navíc přestávky na toaletu, aby zabilo čas, zatímco 47 % a 45 % surfuje na internetu a kontroluje sociální sítě.
5. Amie (nejlepší pro estetické úkoly a správu kalendáře)
Amie nabízí rozhraní, které kombinuje vaše úkoly, kalendáře a e-maily (jen pro čtení) v jednom minimalistickém zobrazení. Můžete zadat své úkoly v běžné angličtině, například „vyzvednout prádlo v 16:00 @příští středa“, a sledovat, jak Amie pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP) přemění tento úkol do vašeho kalendáře.
AI Chat je relativně nová funkce. Jedná se o vylepšený systém NLP, který byl vytvořen, aby lépe rozuměl vašim záměrům.
Pokud například do AI chatu Amie zadáte „V neděli postavit botník“, váš kalendář automaticky zablokuje několik hodin, protože ví, že dokončení tohoto úkolu zabere několik hodin.
Nejlepší funkce Amie
- Spusťte časovače Pomodoro v nabídkové liště a nechte se upozornit zvukovým signálem, když vyprší čas.
- Proměňte své e-maily v různé úkoly nebo položky v seznamu úkolů.
- Vytvořte sdílený odkaz na vaše volné časové sloty.
Omezení Amie
- Chybějící nástroje pro správu týmu a vestavěné funkce pro pořizování poznámek
- Omezení přizpůsobení kalendáře tím, že nedovolíte, aby týden začínal v sobotu
- Zabraňte uživatelům odpovídat na e-maily v rámci aplikace
Ceny Amie
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Amie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amie
Zde je názor jednoho uživatele na Redditu:
Aime se mi opravdu líbí. Je krásná a splňuje mé potřeby. Notion & kalendář & To do. Interaktivní rozhraní na iOS je také velmi novátorské, ale je opravdu smutné, že neexistuje verze pro Android a nemají webovou stránku přizpůsobenou pro mobilní prohlížeče. Můžete používat pouze režim pro počítače, což znamená, že uživatelé Androidu jsou zcela vyloučeni.
Aime se mi opravdu líbí. Je krásná a splňuje mé potřeby. Notion & kalendář & To do. Interaktivní rozhraní na iOS je také velmi novátorské, ale je opravdu smutné, že neexistuje verze pro Android a nemají webovou stránku přizpůsobenou pro mobilní prohlížeče. Můžete používat pouze počítačový režim, což znamená, že uživatelé Androidu jsou zcela vyloučeni.
🧠 Zajímavost: 7,5 až 8 hodin spánku v noci může zvýšit vaši produktivitu až 20krát.
6. BeforeSunset AI (nejlepší pro denní plánování a sledování času)
Místo toho, abyste si stěžovali přátelům, kolik máte práce, napište BeforeSunset AI. Předejte mu všechny následující úkoly a sledujte, jak AI asistent tohoto nástroje analyzuje informace, přemění je na proveditelné úkoly a navrhne optimální časové úseky pro jejich dokončení. Je to váš denní plánovací asistent.
Než se naučíte, jak vytvořit týdenní plán, nástroj jej za vás nastaví rozdělením informací.
Jedinečným způsobem zahrnuje sledování nálady spolu se sledováním času a analýzou produktivity. Můžete například aktualizovat „cítím se skvěle“, jakmile automaticky přesune vaše nedokončené úkoly dne do plánu na zítra.
Nejlepší funkce BeforeSunset AI
- Nastavte si časovač nebo použijte režim Focus Mode , abyste při práci eliminovali rušivé vlivy.
- Naplánujte si zdravé přestávky pomocí možnosti Start break (Zahájit přestávku).
- Uložte si důležité úkoly pomocí funkce Záložka .
- Prostudujte si svou produktivitu pomocí analýzy plánovaného času vs. skutečného času potřebného k dokončení práce.
Omezení BeforeSunset AI
- Žádný vestavěný tutoriál, který by uživatelům pomohl porozumět nástroji
- Omezené možnosti přizpůsobení v režimu Focus Mode
- Navrženo především pro každodenní plánování, nikoli pro dlouhodobé plánování projektů.
Ceny BeforeSunset AI
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Team Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze BeforeSunset AI
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o BeforeSunset AI:
Líbí se mi jednoduchost tohoto konceptu. Není přetížený zbytečnými funkcemi, ale je výstižný a dostatečně flexibilní, abyste si mohli najít vlastní způsob, jak maximalizovat produktivitu.
Líbí se mi jednoduchost tohoto konceptu. Není přetížený zbytečnými funkcemi, ale je výstižný a dostatečně flexibilní, abyste si mohli najít vlastní způsob, jak maximalizovat produktivitu.
📖 Přečtěte si také: Motion vs. Reclaim: Který AI plánovač je nejlepší?
7. Timely (nejlepší pro vytváření automatických výkazů práce)
Chcete si vzít pár projektů navíc, abyste si vydělali na další cestu, ale nemůžete najít volné místo? Použijte Timely! Jeho funkce Capacity Planning vám pomůže pochopit a optimalizovat přidělování zdrojů mezi projekty a úkoly s jasným přehledem o vaší další volné hodině.
Memory Tracker si pamatuje, na čem jste během dne pracovali, takže můžete úkoly snadno přetáhnout do svého časového rozvrhu. Začněte fakturovat své hodiny s přesnými údaji!
Nejlepší funkce Timely
- Integrujte tento nástroj do svých kalendářů, nástrojů pro správu projektů a e-mailů, abyste synchronizovali data a vytvořili kompletní časové rozvrhy.
- Upravujte nebo mazejte záznamy v časových rozvrzích a přidávejte poznámky pro větší přehlednost.
- Vyberte si vlastní barvy pro každý blok úkolů.
Časová omezení
- Při ukládání změn se mohou vyskytnout drobné potíže.
- Chybí možnost přetahování budoucích úkolů do aktuálního týdne.
- Při plánování nezohledňuje různé časové pásmo.
Včasné stanovení cen
- Build: 26 $/měsíc na uživatele
- Elevate: 37 $/měsíc na uživatele
- Innovate: 43 $/měsíc na uživatele
Včasná hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Timely:
Podle recenze G2
Timely mi pomohlo získat zpět fakturovatelný čas, který bych jinak při ručním zadávání ztratil. Také mi pomohlo rychle a denně zadávat čas, místo abych se snažil zjistit, co se stalo o několik dní později. Integrovali jsme ho také přes Zapier, aby se čas přidával do našeho fakturačního systému, což vše zjednodušilo.
Timely mi pomohlo získat zpět fakturovatelný čas, který bych jinak při ručním zadávání ztratil. Také mi pomohlo rychle a denně zadávat čas, místo abych se snažil zjistit, co se stalo o několik dní později. Integrovali jsme ho také přes Zapier, aby se čas přidával do našeho fakturačního systému, což vše zjednodušilo.
8. Arcush (nejlepší pro automatické třídění seznamů úkolů)
Arcus h je aplikace pro denní plánování určená pouze pro iOS, která vám zjednoduší den. Nabízí přehledné vizuální rozhraní s časovou osou, které vám pomůže organizovat úkoly a udržet si soustředění, aniž byste se cítili přetížení.
Jeho vynikající funkce Inbox Zero automaticky odstraní neplánované úkoly z přehledu, takže vidíte pouze to, co je právě důležité. Můžete si také rezervovat konkrétní časové úseky pro soustředěnou práci a vizuálně přizpůsobit svůj plán pomocí barevného kódování.
Nejlepší funkce Arcush
- Zaveďte různé barevné kódy pro strukturování svých úkolů.
- Vytvářejte opakující se úkoly s různou frekvencí
- Upravte si zobrazení časové osy podle hodin, dnů nebo týdnů tak, aby odpovídalo vašemu stylu plánování.
Omezení Arcush
- K dispozici pouze na zařízeních iPhone s operačním systémem iOS 16 nebo novějším.
- Nepodporuje vytváření událostí v kalendáři.
- Chybí klíčové funkce, jako jsou podúkoly a vyhledávací funkce.
Ceny Arcush
- Navždy zdarma
- Pro Monthly: 3,99 $/měsíc
- Pro roční předplatné: 9,99 $/rok
- Pro Lifetime: 29,99 $ jednorázově
Hodnocení a recenze Arcush
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Arcush
Ačkoli zatím nemá recenze na G2, zde je recenze z Apple Store:
Vyzkoušel jsem všechny aplikace pro blokování času, které neporušovaly soukromí, a Arcush měl z nich všech nejlepší rozhraní. Například zadávání počátečního času a délky časových bloků je podle mě nejúčinnější. Vypadá hezky a cena je také rozumná. Pokračujte v dobré práci!
Vyzkoušel jsem všechny aplikace pro blokování času, které neporušovaly soukromí, a Arcush měl z nich všech nejlepší rozhraní. Například zadávání počátečního času a délky časových bloků je podle mě nejúčinnější. Vypadá hezky a cena je také rozumná. Pokračujte v dobré práci!
9. General Task (nejlepší pro uživatele Google Kalendáře)
Hledáte jednoduchý bezplatný správce úkolů, který snadno zvládá termíny a priority? Použijte General Task. Využijte funkce jako Focus Mode, abyste neztráceli čas a měli přehled o všech informacích týkajících se různých událostí v kalendáři.
Můžete také použít nástroj Quick Command k navigaci v rozhraní v kratším časovém úseku – s dostatečnou praxí se naučíte orientovat bez návodu.
Nejlepší funkce General Task
- Synchronizujte s GitHubem a sledujte své PR.
- Vytvářejte úkoly přímo ze Slacku
- Přetahujte úkoly do kalendáře pro plánování a blokování času.
Obecná omezení úkolů
- Nelze integrovat s kalendářem Apple nebo Outlook.
- Chybí základní funkce, jako jsou podúkoly, opakující se úkoly a štítky.
Ceny za obecné úkoly
- Zdarma
Obecné hodnocení a recenze úkolů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o General Task
Zde je recenze Product Hunt o General Task:
Tuto aplikaci jsem používal jen asi týden, ale po tu dobu byla skvělá. Jediný důvod, proč jsem ji přestal používat, je ten, že můj tým přestal používat Linear a přešel na Asanu, která neměla integraci.
Tuto aplikaci jsem používal jen asi týden, ale po tu dobu byla skvělá. Jediný důvod, proč jsem ji přestal používat, je ten, že můj tým přestal používat Linear a přešel na Asanu, která neměla integraci.
10. Planimo (nejlepší pro uživatele iPhone)
Planimo je ideální pro uživatele iPhone, kteří chtějí propojit osobní rutiny s profesionálním plánováním. Tento nástroj vám umožňuje popsat vaše cíle, preference a denní rutinu a vytvořit tak plán na míru.
Jeho automatické rozdělení úkolů vytváří přehledné kroky na základě vámi definovaných časových bloků, takže přesně víte, co máte v každém okamžiku dne dělat.
Nejlepší funkce Planimo
- Rozdělte velké milníky na 45minutové kroky.
- Vytvářejte neomezený počet pracovních prostorů a automaticky jim přiřazujte úkoly.
- Získejte personalizované informace o svém řízení času a zvyšte svou produktivitu.
Omezení Planimo
- K dispozici pouze na zařízeních iOS.
- Postrádá základní funkce pro správu projektů
- Bezplatná verze obsahuje reklamy, které mohou narušovat uživatelský zážitek.
- Je určeno pouze pro osobní použití (bez týmových funkcí).
Ceny Planimo
- Premium (1 účet): 9,99 $/měsíc
- Úvod: První 3 měsíce za 9,99 $, poté 9,99 $/měsíc
- Premium (až 6 účtů): 15,99 $/měsíc
- Úvod: První 3 měsíce za 15,99 $, poté 15,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planimo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? 20 % projektových manažerů by se rádo zbavilo „dokumentace“, jako je psaní týdenních zpráv, aktualizací o postupu prací, prezentací v PowerPointu nebo záznamů týkajících se zakázek.
Použijte ClickUp k plánování svých úkolů a projektů
Efektivní správa úkolů není jen o sepsání toho, co je třeba udělat, ale také o inteligentním stanovení priorit, realistickém plánování a plynulém přizpůsobování se změnám plánů.
To je slib asistenta pro plánování s umělou inteligencí. Používání tří samostatných nástrojů s umělou inteligencí pro správu jednoho pracovního postupu může přinést více chaosu než přehlednosti. ClickUp místo toho zjednodušuje proces plánování tím, že kombinuje více kalendářových účtů v jednotném prostoru a nabízí funkce umělé inteligence pro řešení požadavků na správu úkolů a projektů.
Ať už potřebujete plán pro tým nebo osobní nástroj pro plánování, ClickUp může být vaším řešením!
👉 Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte jej ještě dnes.