Jak efektivně používat barevná schémata Google Kalendáře

4. května 2025

Chcete, aby váš online kalendář měl osobní nádech? Pokud používáte Google Kalendář, můžete to udělat.

Jedna z nejpopulárnějších kalendářových aplikací, Google Kalendář, je používána více než 500 miliony lidí k řízení jejich osobních a pracovních plánů. Většina z nich však neví, že ji lze přizpůsobit.

Výchozí rozhraní Google Kalendáře má světle modrou barevnou paletu. Pokud máte nabitý rozvrh, může být díky této barevné kombinaci náročné organizovat více událostí. A upřímně řečeno, je to také docela nudné.

Přečtěte si tento blog a dozvíte se, jak vytvořit vlastní motiv Kalendáře Google s vlastními barvami a odstíny.

Než se do toho pustíte, podívejte se na toto video, kde se dozvíte několik triků, jak spravovat více kalendářů jako profesionál! 👇🏻

Proč používat barevná schémata Google Kalendáře?

Používání vlastních barevných schémat v Kalendáři Google má řadu výhod:

  • Zlepšuje organizaci: Používání vlastních barevných schémat kalendáře vám pomůže lépe organizovat události v Google Kalendáři. Můžete je například třídit podle typu, jako jsou urgentní události, opakující se události atd., pro lepší přehlednost.
  • Minimalizuje konflikty v plánování: Použití jedinečné barvy pro každý typ události minimalizuje riziko překrývání. Zejména pokud spravujete více kalendářů, tato strategie vás může upozornit na jakýkoli konflikt, abyste mohli včas provést úpravy a optimalizovat svůj plán.
  • Zlepšuje správu času: Barevné označení všech událostí vám pomůže identifikovat, které z nich mají vysokou prioritu a které lze odložit. To vede k menšímu nepořádku a lepší správě času.
  • Zvyšuje produktivitu: Přehledný kalendář s označenými jednorázovými a opakujícími se událostmi Google snižuje psychickou zátěž a zvyšuje přehlednost. To vám pomůže efektivněji se soustředit na práci.
  • Zvyšuje estetickou přitažlivost: Použití vlastní palety barev Google Kalendáře pro každý kalendář zvyšuje jeho estetickou přitažlivost a činí jej intuitivnějším než dříve.

🧠 Zajímavost: Na rozdíl od mnoha jiných kalendářových aplikací vám Google Kalendář umožňuje odpovědět na události „Možná“, pokud si nejste jisti. 🤔

40 oblíbených barevných schémat pro Google Kalendář

Zbavte se základního rozhraní Kalendáře Google – podívejte se na tento seznam hexadecimálních kódů Kalendáře Google, abyste mohli vytvořit vlastní barvy a sestavit kalendáře, které odrážejí vaše osobní preference:

1. Barevné schéma Levandulová pole

Barevné schéma Levandulová pole
Barevné schéma Levandulová pole

Vstupte do levandulově provoněné říše snů, kde jemné fialové a chladné zelené odstíny vytvářejí uklidňující téma pro váš rozvrh.

Kombinace emodži levandulových polí

💜 🌿 🕊️ ☁️ 🍇

Hexadecimální kódy barev levandulových polí

  • #6A0572
  • #A4508B
  • #DDA0DD
  • #E6E6FA
  • #98FB98

2. Barevné schéma Retro 80s

Barevné schéma Retro 80s
Barevné schéma Retro 80s

Arcade světla, syntezátorové rytmy a neonové záře – tato retro kombinace růžové a světle modré barvy z 80. let vyvolává nostalgii.

Kombinace retro emodži z 80. let

🎧 🕶️ 🎮 📼 💾

Hexadecimální kódy barev v retro stylu 80. let

  • #FF0080
  • #FFD700
  • #00FFFF
  • #8A2BE2
  • #FF4500

3. Minimalistické barevné schéma v odstínech šedé

Minimalistické barevné schéma v odstínech šedé
Uspořádejte si svůj rozvrh pomocí přehledného a minimalistického přizpůsobení

Uspořádejte si svůj rozvrh pomocí jasného a minimalistického přizpůsobení. Slate gray, black a white vytvářejí elegantní estetiku bez rušivých prvků pro Google Kalendář.

Minimalistická kombinace emoji v odstínech šedé

⚫ ⚪ 🎩 🏙️ 🖋️

Minimalistické hexadecimální kódy barev v odstínech šedé

  • #000000
  • #333333
  • #808080
  • #C0C0C0
  • #FFFFFF

4. Barevné schéma Jahodová limonáda

Barevné schéma Jahodová limonáda
Barevné schéma Jahodová limonáda

Svěží, ovocné a zábavné! Jasné růžové a zářivé žluté barvy promění váš sdílený kalendář v letní sen.

Kombinace emoji jahodové limonády

🍓 🍋 🍹 🌞 🍉

Hexadecimální kódy barev jahodové limonády

  • #FF6384
  • #FFCD56
  • #FF5733
  • #FF9A76
  • #FFA07A

5. Barevné schéma Galaxy nebula

Barevné schéma Galaxy nebula
Barevné schéma Galaxy nebula

Vesmír máte na dosah ruky. Kosmické fialové, syté modré a náznaky kaštanové barvy dodávají každému plánu pocit neomezených možností.

Kombinace emoji mlhoviny Galaxy

🌌 🌠 🛸 🔭 🪐

Hexadecimální kódy barev galaxií

  • #2C003E
  • #5D0E41
  • #8E24AA
  • #4A00E0
  • #1E88E5

6. Barevné schéma Mossy meadow

Barevné schéma „Mossy meadow"
Barevné schéma „Mossy meadow“

Milovníci přírody, radujte se! Zemité zelené barvy vnesou do vašeho plánovače klidné kouzlo lesní mýtiny.

Kombinace emodži „mechová louka“

🌿 🍃 🐸 🏡 🦔

Hexadecimální kódy barev Mossy Meadow

  • #4B6F44
  • #739E82
  • #A4C3B2
  • #D2E3C8
  • #EEF4D4

7. Barevné schéma útulná chata

Barevné schéma útulná chata
Barevné schéma útulná chata

Nic nepřekoná teplo útulné chaty. Rustikální červené a tmavě hnědé barvy obklopí váš rozvrh podzimním objetím.

Kombinace emodži útulné chaty

🔥 🍂 🏡 ☕ 📖

Hexadecimální kódy barev útulné chaty

  • #8B4513
  • #CD853F
  • #D2691E
  • #F4A460
  • #FFDAB9

8. Barevné schéma Candy shop

Barevné schéma Candy shop
Ozdobte svůj kalendář živými barvami, jako jsou hravé růžové, pastelové modré a veselé žluté odstíny.

Váš kalendář, ale v cukrové barvě! Živé barvy hravé růžové, pastelové modré a veselé žluté dodávají práci pocit zábavy.

Kombinace emodži cukrárny

🍬 🍭 🎠 🍩 🍪

Hexadecimální kódy barev cukrárny

  • #FF69B4
  • #FFD700
  • #FF7F50
  • #87CEFA
  • #98FB98

9. Barevné schéma Midnight luxe

Barevné schéma Midnight luxe
Vytvořte si kalendář, který bude elegantní, náladový a luxusní díky barevnému schématu midnight luxe.

Tato paleta, která je rafinovaná, náladová a luxusní, kombinuje tmavě modrou, sytou švestkovou a nádech žluté barvy, aby pozvedla pracovní schůzky na prvotřídní úroveň sofistikovanosti.

Kombinace luxusních emodži Midnight

🌙 🌌 🕶️ 🎩 🏛️

Hexadecimální kódy barev Midnight Luxe

  • #0A043C
  • #03506F
  • #3E065F
  • #5D0E41
  • #FFD700

10. Barevné schéma Citrus burst

Barevné schéma Citrus burst
Barevné schéma Citrus burst

Světlé, svěží a plné energie! Dotek citrusových odstínů oranžové a zelené zajistí, že váš rozvrh zůstane stejně svěží jako čerstvě vymačkaná limonáda.

Kombinace emodži Citrus burst

🍊 🍋 🥭 🍏 🌿

Hexadecimální kódy barev Citrus burst

  • #FFA500
  • #FFEC40
  • #FFD700
  • #32CD32
  • #228B22

11. Barevné schéma zmrzlinárny

Barevné schéma zmrzlinárny
Proměňte svůj kalendář v pastelovou dokonalost pomocí barevného schématu zmrzlinárny.

Nechte se unést nostalgií s pastelovými barvami. Jemné odstíny růžové, modré a krémové žluté dodají každému úkolu sladkou atmosféru.

Kombinace emodži zmrzlinárny

🍦 🍧 🍨 🍒 🍫

Hexadecimální kódy barev pro zmrzlinárnu

  • #FFB6C1
  • #FDD9B5
  • #FFFACD
  • #ADD8E6
  • #C3E8CB

12. Barevné schéma s motivem superhrdinů

Barevné schéma s motivem superhrdinů
Barevné schéma s motivem superhrdinů

Vylepšete svůj rozvrh hrdinskou energií. Výrazné červené, syté modré a zlaté žluté barvy dodají vašim každodenním úkolům komiksový nádech.

Kombinace emodži s motivem superhrdinů

🦸‍♂️ 🦸‍♀️ 💥 ⚡ 🏆

Hexadecimální kódy barev pro téma Superhrdinové

  • #FF0000
  • #0000FF
  • #FFD700
  • #000000
  • #808080

🔍 Věděli jste? Pokud pracujete v různých časových pásmech, povolte v nastavení Google Kalendáře funkci Světový čas, abyste mohli zobrazit více časových pásem současně. 🌍

13. Barevné schéma královských drahokamů

Barevné schéma Royal Jewel Tones
Barevné schéma Royal Jewel Tones

Plánujte jako královská rodina s elegancí drahokamových barev. Smaragdově zelená, rubínově červená a safírově modrá obohatí váš den.

Kombinace emodži v královských odstínech drahokamů

👑 💎 🎭 🎻 🏛️

Hexadecimální kódy barev královských drahokamů

  • #2E4374
  • #A72056
  • #5E239D
  • #01796F
  • #E0115F

14. Barevné schéma Sakura blossom

Barevné schéma Sakura blossom
Barevné schéma Sakura blossom

Vychutnejte si pomíjivou krásu třešňových květů. Jemné růžové a měkké bílé odstíny dodají vašim plánům jarní klid.

Kombinace emodži s motivem sakurových květů

🌸 🎎 🍵 🏯 🐦

Hexadecimální kódy barev sakurových květů

  • #FADADD
  • #FFB6C1
  • #F8C8DC
  • #F5E1DA
  • #FFD1DC

15. Barevné schéma Ocean deep

Barevné schéma Ocean deep
Barevné schéma Ocean deep

Ponořte se do hlubin oceánu s klidnými modrými odstíny. Klidná kombinace tyrkysové, tmavě modré a chladné zelenomodré barvy zahání stres.

Kombinace emodži „hluboký oceán“

🌊 🐳 🏝️ ⚓ 🐠

Hexadecimální kódy barev Ocean deep

  • #013A63
  • #0077B6
  • #0096C7
  • #00B4D8
  • #90E0EF

16. Barevné schéma podzimní sklizně

Barevné schéma podzimní sklizně
Barevné schéma podzimní sklizně

Svěží podzimní vzduch se snoubí se zlatavými odstíny. Spálené oranžové, syté hnědé a tmavě červené barvy dodávají vašemu kalendáři útulnou atmosféru sklizně.

Kombinace emodži podzimní sklizně

🍁 🎃 🦃 🍂 🏕️

Hexadecimální kódy barev podzimní sklizně

  • #D2691E
  • #FF8C00
  • #B22222
  • #FFD700
  • #8B4513

17. Barevné schéma Coffee house

Barevné schéma Kavárna
Barevné schéma Kavárna

Teplé espresso, čerstvý seznam úkolů. Zemité hnědé, krémové béžové a karamelové tóny dodávají vašemu kalendáři příjemnou atmosféru kavárny.

Kombinace emodži kavárny

☕ 🍂 🍫 🥐 📖

Hexadecimální kódy barev Coffee House

  • #6F4E37
  • #8B5A2B
  • #C19A6B
  • #F5DEB3
  • #EEDFCC

18. Barevné schéma Cyberpunk neon

Cyberpunkové neonové barevné schéma
Cyberpunkové neonové barevné schéma

Neonová světla blikají v futuristické panorámě města. Energie cyberpunku se snoubí s elektrickými odstíny růžové, syté fialové a kontrastní modré.

Kombinace neonových emoji ve stylu cyberpunk

🔮 🕶️ 🌃 💾 🚥

Cyberpunkové neonové hexadecimální barevné kódy

  • #FF00FF
  • #00FFFF
  • #8A2BE2
  • #00FF7F
  • #FFD700

19. Jemné neutrální barevné schéma

Jemné neutrální barevné schéma
Jemné neutrální barevné schéma

Jedná se o jemnou, rafinovanou paletu pro osobní plánování. Jemné neutrální barvy, teplé odstíny hnědé a tlumené šedé barvy vytvářejí subtilní, ale estetický Google Kalendář.

Kombinace jemných neutrálních emodži

🤍 ☁️ 🕊️ 🏡 📖

Jemné neutrální hexadecimální barevné kódy

  • #F8F1F1
  • #EDEADE
  • #C8C6C6
  • #A8A7A7
  • #7E7D7D

20. Barevné schéma oheň a led

Barevné schéma Oheň a led
Barevné schéma Oheň a led

Pozoruhodná rovnováha mezi extrémy. Ohnivé červené a ledové modré barvy se střetávají v odvážném kontrastu, který dokonale harmonizuje všechny úkoly.

Kombinace emodži ohně a ledu

🔥 ❄️ 🔵 🔴 🌊

Hexadecimální kódy barev ohně a ledu

  • #D7263D
  • #F46036
  • #2E86AB
  • #33658A
  • #0A043C

21. Barevné schéma Deep Space

Barevné schéma Deep Space
Barevné schéma Deep Space

Váš rozvrh, ale s tajemstvím hlubokého vesmíru. Půlnoční modrá a tmavá indigo barva vytvářejí nadpozemský efekt pro váš projektový kalendář.

Kombinace emodži z hlubokého vesmíru

🌌 🚀 🪐 ✨ 🛸

Hexadecimální kódy barev Deep Space

  • #0C1446
  • #1C2951
  • #2D437A
  • #4A5AA3
  • #8293D6

22. Barevné schéma Jarní rozkvět

Barevné schéma Jarní rozkvět
Barevné schéma Jarní rozkvět

Jaro se probouzí v záplavě květin. Živé růžové, zelené a žluté barvy dodávají vašim plánům svěží a omlazující nádech.

Kombinace emodži jarního rozkvětu

🌸 🌷 🌿 ☀️ 🐝

Hexadecimální kódy barev jarního rozkvětu

  • #FFB6C1
  • #FFD700
  • #98FB98
  • #8A2BE2
  • #FFA07A

23. Barevné schéma Vintage film

Barevné schéma Vintage film
Barevné schéma Vintage film

Toto je barevné schéma Google Kalendáře ve vintage stylu pro staromilce. Vybledlé hnědé odstíny, jemná sépie a tlumená béžová dodávají vašemu rozvrhu filmový šarm.

Kombinace emoji ve stylu vintage filmů

📽️ 🎞️ 📷 🛤️ 🌅

Hexadecimální kódy barev vintage filmů

  • #6B4226
  • #A67C52
  • #C4A484
  • #D6B89C
  • #E6CBA8

24. Barevné schéma Ledová královna

Barevné schéma Ledová královna
Barevné schéma Ledová královna

Toto je ledově chladný, majestátní vzhled pro váš plánovač. Mrazivé modré a třpytivé stříbrné odstíny promění plánování v zimní říši divů.

Kombinace emodži ledové královny

❄️ 🧊 🏔️ 👑 💎

Hexadecimální kódy barev Ice Queen

  • #5DADE2
  • #AED6F1
  • #D6EAF8
  • #EBF5FB
  • #FFFFFF

25. Barevné schéma Pohádka

Barevné schéma Pohádka
Barevné schéma Pohádka

Vstupte do pohádkového světa. Jemné pastelové barvy a romantické odstíny levandule tvoří kulisu pro tento fantazijní kalendář inspirovaný pohádkami.

Kombinace emoji z pohádek

🦄 ✨ 🌸 🧚 🌙

Báječné hexadecimální barevné kódy

  • #F4C2C2
  • #D8BFD8
  • #ADD8E6
  • #FFF0F5
  • #E6E6FA

26. Barevné schéma Rainbow bright

Barevné schéma Rainbow bright
Barevné schéma Rainbow bright

Duhová exploze vzrušení. Všechny představitelné barvy se spojují, aby vaše plány byly co nejživější.

Kombinace jasných emoji duhy

🌈 🟣 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵

Jasné hexadecimální barevné kódy duhy

  • #FF0000
  • #FF7F00
  • #FFFF00
  • #00FF00
  • #0000FF

27. Barevné schéma Pouštní přelud

Barevné schéma Pouštní přelud
Barevné schéma Pouštní přelud

Písek se vlní pod zlatým sluncem. Teplá terakota, písková béžová a oranžová barva západu slunce zachycují krásu pouštního přeludu.

Kombinace emodži pouštní fatamorgána

🏜️ 🌅 🏺 🐪 ☀️

Hexadecimální kódy barev pouštní fatamorgány

  • #E29578
  • #E07A5F
  • #F4A261
  • #FFBA08
  • #B5838D

28. Barevné schéma Cosmic dreams

Barevné schéma Cosmic dreams
Barevné schéma Cosmic dreams

Pozorování hvězd je na vašem rozvrhu! Nebeské růžové, syté modré a snové fialové barvy oživují kosmické sny.

Kombinace emodži kosmických snů

🚀 🌠 🔭 🌌 🪐

Hexadecimální kódy barev Cosmic Dreams

  • #4A00E0
  • #8E2DE2
  • #D16BA5
  • #FF8C42
  • #FCE38A

29. Barevné schéma svěží máta

Barevné schéma svěží máta
Barevné schéma svěží máta

Osvěžující, svěží a cool. Mátově zelené a jemné modrozelené odstíny dodají vašim plánům svěžest.

Kombinace emodži čerstvé máty

🌿 🍃 🍏 🧊 🌱

Hexadecimální kódy barev čerstvé máty

  • #A7E9AF
  • #3AAFA9
  • #DEFDE0
  • #B8E994
  • #75B79E

30. Barevné schéma Midnight mystery

Barevné schéma Midnight Mystery
Barevné schéma Midnight Mystery

Temnota se snoubí s tajemstvím. Syté švestkové odstíny a kouřová černá dodávají tajemství a váš kalendář zůstává elegantní.

Kombinace emodži Midnight Mystery

🌙 🔮 🖤 🎭 ✨

Tajemné hexadecimální kódy barev půlnoci

  • #0A043C
  • #1B1A55
  • #535C91
  • #9A348E
  • #FDEBED

31. Barevné schéma „Pobřežní klid“

Barevné schéma „Pobřežní klid"
Barevné schéma „Pobřežní klid“

Nechte se při plánování inspirovat vlnami. Modré odstíny oceánu a neutrální pískové barvy vám dodají pocit, jako byste každý den trávili u moře.

Kombinace emodži pobřežní klid

🏖️ 🌊 🐚 ☀️ 🏝️

Hexadecimální kódy barev Coastal serenity

  • #0077B6
  • #00B4D8
  • #90E0EF
  • #CAF0F8
  • #FFD166

32. Barevné schéma Candy pop

Barevné schéma Candy pop
Barevné schéma Candy pop

Sladké, zábavné a hravé! Jasné růžové a žluté barvy inspirované cukrovinkami vnášejí radost do každého termínu.

Kombinace emoji Candy Pop

🍭 🍬 🎀 🌈 💖

Hexadecimální kódy barev Candy Pop

  • #FF69B4
  • #FFD700
  • #87CEFA
  • #FFA07A
  • #F0E68C

33. Barevné schéma Galaxy night

Barevné schéma Galaxy night
Barevné schéma Galaxy night

Noční obloha je vždy oslnivá. Půlnoční modř a třpytivá fialová dodají vašemu kalendáři nebeský lesk.

Kombinace emodži Galaxy night

🌌 ✨ 🌠 🔮 🌙

Hexadecimální kódy barev Galaxy night

  • #1E1E50
  • #512888
  • #7D5BA6
  • #D4A5A5
  • #FCE38A

34. Neonové barevné schéma

Neonové barevné schéma
Neonové barevné schéma

Dávka elektrizující energie! Neonově růžové a výrazné zelené barvy zajistí, že váš rozvrh zůstane dynamický a upoutá pozornost.

Kombinace neonových popových emodži

💚 💖 💙 💛 💜

Neonové hexadecimální barevné kódy

  • #39FF14
  • #FF0099
  • #0096FF
  • #FFD700
  • #9400D3

35. Barevné schéma Lesní útočiště

Barevné schéma Lesní útočiště
Barevné schéma Lesní útočiště

Únik do přírody je nyní ve vašem plánovači. Syté zelené a bohaté hnědé barvy přinášejí esenci klidného lesního útočiště.

Kombinace emodži lesního útočiště

🌲 🍃 🦌 🍂 🏕️ 🌳

Hexadecimální kódy barev pro lesní útočiště

  • #0B6623
  • #1D5C3A
  • #B49A67
  • #D9BF77
  • #845422

36. Barevné schéma „Západ slunce“

Barevné schéma „Západ slunce"
Barevné schéma „Západ slunce“

Zlaté odstíny se snoubí s jemně růžovou oblohou. Oranžové a sytě červené barvy inspirované západem slunce vnesou do vašeho kalendáře teplo.

Kombinace emodži západu slunce

🌅 🔥 🍂 🧡 🏜️ 🌄

Hexadecimální kódy barev západu slunce

  • #FF4500
  • #FF6B6B
  • #FFA07A
  • #FFD166
  • #A53860

🧠 Zajímavost: Studie ukazují, že použití konkrétních barev pro různé úkoly zlepšuje paměť. Takže ta jasně červená schůzka s označením URGENT? Váš mozek ji bere vážně.

37. Barevné schéma „Filmový večer“

Barevné schéma „Filmový večer"
Barevné schéma „Filmový večer“

Ztlumte světla – představení začíná! Tmavě červené a klasické černé barvy vytvářejí zážitek z plánování inspirovaný filmovým večerem.

Kombinace emodži pro filmový večer

🎬 🍿 🎥 🎭 🏆

Hexadecimální kódy barev pro filmový večer

  • #8B0000
  • #B22222
  • #FFD700
  • #2F4F4F
  • #000000

38. Barevné schéma Enchanted forest

Barevné schéma Enchanted forest
Barevné schéma Enchanted forest

Vydejte se do kouzelného lesa. Odstíny oranžové a mechově zelené barvy vnesou do vašich denních plánů pohádkovou atmosféru.

Kombinace emodži kouzelného lesa

🌲 🧙‍♂️ 🔮 🦉 🍄

Hexadecimální kódy barev Enchanted Forest

  • #264653
  • #2A9D8F
  • #E9C46A
  • #F4A261
  • #E76F51

39. Barevné schéma „Zahrada s divokými květinami“

Barevné schéma „Zahrada s divokými květinami"
Barevné schéma „Zahrada s divokými květinami“

Váš rozvrh je v plném rozkvětu. Jasné květinové odstíny rozptylují radost po všech událostech a dodávají úkolům svěžest a energii.

Kombinace emodži s motivem divoké květinové zahrady

🌻 🌺 🐝 🦋 🌸

Hexadecimální kódy barev pro zahradu s divokými květinami

  • #FFA07A
  • #FF4500
  • #FFD700
  • #8A2BE2
  • #98FB98

40. Barevné schéma Mrazivé ráno

Barevné schéma „Mrazivé ráno"
Barevné schéma „Mrazivé ráno“

Chladný vzduch, svěží nový den. Mrazivé modré a jemné šedé odstíny vnesou do vašeho kalendáře tichou krásu jiné barevné palety.

Kombinace emodži mrazivého rána

❄️ ☃️ 🧣 🍵 🌨️

Hexadecimální kódy barev mrazivého rána

  • #D8E3E7
  • #A6C0D6
  • #7BAFD4
  • #426B8C
  • #1C3D5A

Jak vytvořit a použít vlastní palety v Google Kalendáři

Vytváření a používání vlastních barevných palet v Google Kalendáři je velmi jednoduché. Tento estetický návod pro Google Kalendář vysvětluje, jak na to na počítači, iPhonu a zařízeních Android.

1. Na počítači

  • Otevřete Google Kalendář v rozšíření prohlížeče.
  • Přejděte do části Moje kalendáře a vyberte konkrétní kalendář, jehož motiv chcete změnit.
Úprava Google Kalendáře
  • Po výběru klikněte na tři tečky vedle názvu kalendáře.
Upravit Google Kalendář
  • Zobrazí se rozevírací nabídka. Z ní vyberte barvu, kterou chcete v kalendáři použít.
Google Kalendář
Google Kalendář
  • Klepnutím na ikonu + můžete prozkoumat další barvy nebo zadat hexadecimální kód.

2. Na iPhone

  • Otevřete aplikaci Google Kalendář na svém iPhonu.
  • Klikněte na tři vodorovné čáry v levém horním rohu obrazovky.
Aplikace Google Kalendář pro iPhone
Aplikace Google Kalendář pro iPhone
  • Klikněte na Nastavení a vyberte název kalendáře, kterému chcete přiřadit barvy.
Nastavení Google Kalendáře na iPhone
Nastavení Google Kalendáře na iPhone
  • Klepněte na název barvy v horní části.
Nastavení barev v nastavení Google Kalendáře
Nastavení barev v nastavení Google Kalendáře
  • Vyberte si odstín, který se vám líbí.
Nastavení Kalendáře Google
Nastavení Kalendáře Google

3. V systému Android

  • Otevřete Google Kalendář ve svém telefonu Android.
  • Klepněte na tři vodorovné čáry v levém horním rohu obrazovky.
Google Kalendář na telefonu Android
Google Kalendář na telefonu Android
  • Klikněte na Nastavení a vyberte kalendář, ve kterém chcete události označit barevnými kódy.
Nastavení Android pro Kalendář Google
Nastavení Android pro Kalendář Google
  • Klepněte na Barva a vyberte si z dostupných možností svou oblíbenou barevnou značku.
Nastavení barev: Google Kalendář v systému Android
Nastavení barev: Google Kalendář v systému Android

💡 Tip pro profesionály: Zapněte funkci Rychlé schůzky v nastavení, aby se 60minutové schůzky automaticky zkrátily na 50 minut a 30minutové schůzky na 25 minut, což vám dá více prostoru. 😌

Omezení používání Google Kalendáře a barevných schémat

Ačkoli Google Kalendář umožňuje přizpůsobit barvy kalendáře, má několik zvláštností. Je dobré mít na paměti tato malá omezení, abyste se vyhnuli případné frustraci!

  • Omezené možnosti výchozích barev: Výchozí paleta barev Kalendáře Google nabízí pouze 24 přednastavených barev. Pokud tedy nevíte, jak používat hexadecimální kódy nebo vytvářet vlastní odstíny, může to být překážkou při přizpůsobování více kalendářů.
  • Problémy s viditelností barev: Některé barvy mohou být obtížně rozlišitelné, zejména na menších obrazovkách nebo pro osoby s barvoslepostí, což snižuje efektivitu přehledné organizace.
  • Nelze vytvářet vlastní barvy: Na rozdíl od jiných aplikací pro kalendáře Google Kalendář neumožňuje vytvářet vlastní barvy. Musíte se spokojit s přednastavenými možnostmi, které nemusí vždy vyhovovat vašim preferencím.
  • Nesrovnalosti v synchronizaci barev: Barevná schémata se nemusí zobrazovat stejně na různých zařízeních nebo platformách, což může vést k potenciálnímu zmatku při přepínání mezi zařízeními, jako jsou telefon, notebook nebo tablet.
  • Omezené oddělení kalendářů: I když můžete různým kalendářům přiřadit různé barvy, není možné použít barevná schémata na konkrétní typy událostí v rámci stejného kalendáře, což omezuje vaše možnosti dalšího rozdělení do kategorií v rámci jednoho kalendáře.

ClickUp jako alternativa k Google Kalendáři

Funkce přizpůsobení Google Kalendáře jsou ideální pro příležitostné uživatele. Mohou však být nedostatečné, pokud spravujete více kalendářů a chcete každý z nich přizpůsobit podle svých preferencí. Ale nebojte se – ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže!

Například v zobrazení kalendáře ClickUp můžete přizpůsobit každý aspekt svého rozvrhu.

Zde je názor uživatele TrustRadius:

Používání kalendářů k dokončení úkolů před termínem je vždy velmi důležité. S ClickUp je to velmi snadné, protože termíny jsou viditelné v kalendáři spolu s úkoly, takže plánování denní/týdenní kapacity je velmi snadné a rychlé.

Používání kalendářů k dokončení úkolů před termínem je vždy velmi důležité. S ClickUp je to velmi snadné, protože vaše termíny jsou viditelné v kalendáři spolu s úkoly, takže plánování denní/týdenní kapacity je velmi snadné a rychlé.

S ClickUpem můžete změnit nejen vzhled svého kalendáře, ale také vzhled celého pracovního prostoru. Od cílů, úkolů a myšlenkových map až po formuláře, tlačítka a odkazy – vyberte si barvu motivu a přizpůsobte si každý prvek.

A to není vše – můžete také vybírat a měnit barvy složek, abyste zlepšili organizaci a zvýšili produktivitu.

📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.

K tomu musí umělá inteligence pochopit úrovně priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.

Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace pomocí ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!

Na rozdíl od Google Kalendáře vám ClickUp umožňuje přizpůsobit události a úkoly v kalendáři pomocí barev. Stačí si vybrat barvu události z možností vlastních barev a máte hotovo.

Díky jasně definovaným barevným kategoriím můžete snadno označit konkrétní události, opakující se události a dokonce i připomenutí, abyste měli svůj rozvrh vždy pod kontrolou.

Událost v kalendáři ClickUp
Událost v kalendáři ClickUp

Zobrazení kalendáře můžete přizpůsobit i jinými způsoby:

  • Zobrazte podúkoly jako samostatné události v Kalendáři.
  • Vyberte si preferovaný formát času a data.
  • Zobrazte nebo skryjte víkendy, čísla týdnů a hodinové mřížky.
  • Filtrujte úkoly a zobrazujte nebo skryjte konkrétní pole úkolů a data.
  • Přidejte do kalendáře státní svátky

A to není vše! Kalendář ClickUp s podporou umělé inteligence vám nabízí funkce, které běžné kalendářové aplikace nemají. Zde je několik příkladů:

Prohlížejte a kategorizujte všechny své úkoly pomocí kalendáře ClickUp
Prohlížejte a kategorizujte všechny své úkoly pomocí kalendáře ClickUp
  • Zobrazte si své prioritní, zpožděné a nevyřízené úkoly v jednom kompaktním přehledu. Změny provedené v ClickUp se synchronizují s Kalendářem a naopak!
  • Získejte návrhy úkolů generované umělou inteligencí, které můžete upřednostnit.
  • Plánujte úkoly pomocí umělé inteligence a odhadů času.
  • Vyhledávejte a klást otázky týkající se vašeho rozvrhu odkudkoli v ClickUp.
  • Připojte se a naplánujte schůzky jedním kliknutím, odkudkoli v ClickUp.

✨ Bonusový tip: Na rozdíl od tradičních kalendářových aplikací vám ClickUp umožňuje přepínat mezi zobrazením Seznam, Tabule, Gantt a Kalendář, abyste mohli plánovat tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. A to není vše – můžete je dokonce zobrazit vedle sebe a získat tak kompletní přehled!

Upgradujte ze základního Google Kalendáře – použijte Clickup ke správě svého rozvrhu

Google Kalendář je vynikající nástroj pro správu nabitého rozvrhu – synchronizuje se mezi zařízeními, odesílá připomenutí a uchovává vše na jednom místě. Navíc můžete přizpůsobit barvy, abyste lépe organizovali události.

Má to však i své nevýhody. Výchozí možnosti barev jsou omezené, změny ve sdíleném kalendáři mohou být složité a nastavení viditelnosti událostí není vždy flexibilní.

Právě zde přichází na řadu ClickUp. Nabízí pokročilé plánování, integraci úkolů a plně barevné přizpůsobení, které vám pomůže plánovat chytřeji a lépe spolupracovat.

A samozřejmě umožňuje správu dokumentů, chat, týmovou spolupráci a správu projektů, to vše na jedné intuitivní platformě. Proč používat něco jiného?

Hledáte kalendář, který umí víc? Vyzkoušejte ClickUp ještě dneszaregistrujte se a získejte bezplatnou zkušební verzi!

