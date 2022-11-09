Cesta ClickUp k dokonalosti: Aktualizace o naší cestě ke stabilitě a spolehlivosti

Uchazeči o zaměstnání říkají, že touží najít nové pozice, ve kterých budou moci podávat nejlepší výkony. Pro vedoucí pracovníky je to složitý oříšek, ale alespoň jedna věc je jasná: vybavit týmy správnými digitálními nástroji nikdy nebylo tak důležité jako dnes.
Výzkumy ukazují, že zaměstnanci, kteří jsou spokojeni s technologiemi používanými v práci, mají o 30 % menší pravděpodobnost, že se budou cítit vyhořelí, a o 29 % větší pravděpodobnost, že budou říkat, že jsou v práci šťastní. Také mají o 23 % větší pravděpodobnost, že doporučí svého zaměstnavatele jako skvělé místo pro práci.
Chápeme, že vaši zaměstnanci jsou vaším nejdůležitějším aktivem (my to cítíme stejně!) a je důležité, aby se jim nástroje, které používají, líbily. Chceme, aby čas, který tráví v ClickUp, byl pro ně příjemný, a proto se snažíme zlepšovat stabilitu a použitelnost naší platformy. Je pro nás důležité, abychom vám nabízeli co nejlepší a nejspolehlivější produkt.
V uplynulých měsících jsme dosáhli neuvěřitelného pokroku ve snaze učinit ClickUp ještě spolehlivějším a snadněji použitelným. Dnes vám s radostí představuji některé z nejvýznamnějších milníků transformace, kterých jsme dosáhli.
Vytvoření pevných základů
Než se pustíme do technologických vylepšení, myslím, že je důležité zmínit některé změny, které jsme provedli na organizační úrovni. Naší velkou prioritou bylo získat do ClickUp více talentů, zejména do rolí, které mají přímý dopad na vaši zkušenost.
Aktivně investujeme do našich technických a podpůrných pracovníků a za poslední rok jsme najali více než 150 inženýrů, kteří nám pomáhají s vývojem. V rámci těchto snah jsme přivítali dva zkušené viceprezidenty pro inženýrství – Gennadiy Geyfmana a Chiraga Chhedu –, kteří oba přinášejí neuvěřitelné zkušenosti s budováním platforem v obrovském měřítku ve společnostech jako Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce a Microsoft. Gennadiy se zaměřuje na stabilizaci naší platformy v průběhu našeho růstu, zatímco Chirag rozšiřuje organizaci produktového inženýrství ClickUp.
Najali jsme také globálního viceprezidenta pro zákaznickou spokojenost, Joela Huntingtona, který k nám přichází ze společnosti Qualtrics, aby dohlížel na globální tým zákaznických služeb. Tento tým se věnuje pomoci zákazníkům zvýšit produktivitu pomocí ClickUp a slouží jako silní zastánci tím, že je vzdělává v osvědčených postupech a zajišťuje, aby se cítili plně podporováni. Joel přichází do ClickUp po pěti letech ve společnosti Qualtrics.
Přestavba a posílení
I když si velmi ceníme lidí z ClickUp, kteří posouvají naši misi vpřed, vím, že jste všichni přišli na tento blog, abyste se dozvěděli novinky o platformě ClickUp, a my máme spoustu zajímavých novinek, o které se s vámi podělíme. Zde je přehled toho, čeho jsme dosáhli jen za posledních několik měsíců:
- Dosažení a překročení cílů v oblasti dostupnosti: U většiny našich produktů a služeb se blížíme k překročení 99,9% dostupnosti každý měsíc, což zajišťuje konzistentní přístup a aktualizaci úkolů, příloh a dat v rámci ClickUp. To znamená, že můžete očekávat spolehlivější, plynulejší a konzistentnější zážitek.
- Bezpečnost na vysoké úrovni: Dokončili jsme formální certifikaci podle norem ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 a ISO 27018:2019. Tyto certifikace dokazují závazek ClickUp k bezpečnosti, ochraně soukromí, kvalitě a důvěře našich zákazníků. Jsme na tyto certifikace hrdí, protože víme, jak důležité je pro vaši práci, aby byla bezpečná. Je to také důkazem toho, že v oblasti bezpečnosti máme před konkurencí a ostatními platformami v tomto odvětví velký náskok.
- Rozdělení platformy: Pokračujeme v úsilí o přestavbu naší platformy na menší, geograficky rozptýlené databáze – proces známý jako sharding. Tímto způsobem budeme schopni zaručit vysoký výkon a spolehlivost i při dalším rozšiřování.
- Zlepšené časy načítání: V minulém čtvrtletí jsme provedli několik významných vylepšení, pokud jde o časy načítání zobrazení, včetně naší domovské stránky, zobrazení pracovního vytížení, zobrazení tabule a stránky oznámení. Díky zlepšeným časům načítání stránek budete mít přístup k práci rychleji a spolehlivěji.
- Nové a vylepšené vyhledávání: Po akvizici společnosti Slapdash jsme přepracovali naše vyhledávací funkce. Dnes uvidíte mnohem relevantnější výsledky za zlomek času. V průměru je naše nové vyhledávání dvakrát rychlejší než předchozí verze, jinými slovy, strávíte méně času hledáním a více času prací!
- Přepracování velitelského centra: Přepracovali jsme velitelské centrum a spojili jej s vyhledáváním, abychom vytvořili jediné elegantní rozhraní pro vyhledávání a spouštění příkazů. Nyní můžete snadno vytvořit nový úkol, dokument nebo připomenutí během několika sekund. Naším cílem je, aby ClickUp měl nejlepší integrované vyhledávání na světě.
- Rychlejší oznámení: Zlepšujeme výkonnost oznámení tím, že čistíme naši rozsáhlou databázi. Tímto způsobem budeme lépe připraveni na dlouhodobé škálování platformy. Oznámení budete dostávat o 30 % rychleji. Také předefinováváme způsob, jakým načítáme oznámení z naší databáze, abychom vám pomohli lépe zvládat vaši práci.
- Přepracování mobilní aplikace: Přístup k práci na cestách je pro dnešní hybridní a vzdálené týmy klíčovou funkcí. S ohledem na to jsme zvýšili rychlost, s jakou můžete přistupovat k mobilní aplikaci ClickUp a pracovat s ní, a to 2 000krát, a to jak online, tak offline. Pokračujeme ve zlepšování offline výkonu aplikace, aby byla spolehlivější kdekoli, kde ji potřebujete používat.
Naslouchání a jednání
Jak jsem již zmínil, chceme vás ujistit, že nasloucháme vašim požadavkům a tvrdě na nich pracujeme. Viděli jsme vaše zpětné vazby ohledně funkcí, jako jsou automatizace, dashboardy a problémy s aktualizací platformy, a můžeme vás ujistit, že jsou součástí plánu vývoje produktu a jsou v procesu realizace.
Již jsme přepracovali architekturu našich dashboardů, aby widgety fungovaly plynuleji, a téměř dokončili jsme také přepracování našich WebSocketů, aby problémy s aktualizací byly minulostí. Doufáme, že jste již měli možnost vyzkoušet si výhody této práce, a jsme přesvědčeni, že budete i nadále sledovat další zlepšení.
Jsme velmi hrdí na odvedenou práci, ale je důležité si uvědomit, že dokončení těchto projektů vyžaduje čas. Zavázali jsme se k podstatným a vysoce kvalitním vylepšením, která obstojí ve zkoušce času, a děláme tak rychle a efektivně.
Nemůžeme se dočkat, až vám na naší akci LevelUp na začátku roku 2023 představíme výsledek těchto snah! Registrace na naši akci v roce 2023 je již otevřena a těšíme se, až se s vámi setkáme a pohovoříme o budoucnosti našeho produktu.