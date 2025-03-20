ClickUp blog
Podrobný návod, jak exportovat ClickUp do Excelu

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
20. března 2025

Cítili jste někdy potřebu přenést všechna data z ClickUp do tabulky Excel?

Znalost exportu dat z účtu ClickUp do Excelu může být užitečná, pokud chcete zálohovat data projektu, sdílet informace s externími zainteresovanými stranami nebo vypočítat vlastní metriky pomocí vzorců Excelu.

V tomto podrobném průvodci si popíšeme proces exportu dat z ClickUp do Excelu.

Proč je export dat z ClickUp důležitý?

Každý projekt přináší své ponaučení, ale pro lepší řízení projektů je důležité je proměnit v praktické poznatky. Pomocí exportů z ClickUp si můžete vytvořit vlastní přehled v Excelu s důležitými poznatky o projektu a osvědčenými postupy. To vám pomůže lépe řídit projekty a v budoucnu činit rozhodnutí na základě dat.

Zde je několik důvodů, proč byste se měli dozvědět více o exportu dat z ClickUp.

Správa dat

Data z ClickUp můžete exportovat a kombinovat s datovými sadami jiných nástrojů, abyste získali komplexní přehled o obchodních operacích.

📌 Pokud například váš marketingový tým používá ClickUp pro správu kampaní a Salesforce CRM, může přenést data, jako jsou úkoly ClickUp, včetně názvů kampaní, termínů, přidělených členů a stavu, do Excelu a kombinovat je s prodejními daty ze Salesforce, aby získal informace o výkonu.

📖 Další informace: Hledáte nástroj, který kombinuje správu projektů a CRM? Naučte se, jak vytvořit CRM v ClickUp.

Zálohování a zabezpečení dat

Export dat projektu vám zajistí zálohu pro případ selhání systému. Pomáhá to předcházet potenciální ztrátě dat a narušení provozu. Bezpečná záloha navíc pomáhá při auditu a dodržování předpisů v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, finance a výroba.

Analýza dat a reporting

Export dat z ClickUp do nástrojů, jako je Excel, umožňuje flexibilnější analýzu metrik výkonnosti projektu. Pomocí exportovaných dat můžete vytvářet podrobné zprávy v Excelu, které lze sdílet se zainteresovanými stranami, které nemají přístup k ClickUp.

💡 Tip pro profesionály: Pro výkonnou analýzu dat v ClickUp si nastavte vlastní panely ClickUp. Získejte přehled o své produktivitě a výkonnosti na první pohled díky více než 50 kartám, jako jsou přehledové karty, tabulkové karty, karty priorit, časové karty, karty stavu a další. Spárujte je s výkonnou umělou inteligencí ClickUp Brain a získejte poznatky pomocí přirozeného jazyka během několika sekund.

Jak exportovat ClickUp do Excelu: Získejte okamžité informace o datech s ClickUp Brain

Podívejte se na toto video a nastavte si svůj první dashboard v ClickUp:

Zobrazení dostupná pro export v ClickUp

ClickUp Views vám umožňuje přizpůsobit správu úkolů, vizualizaci pracovních postupů a sledování projektů podle vašich představ.

Mezi více než 15 zobrazeními vám ClickUp umožňuje exportovat data v zobrazení seznamu a tabulky. To znamená, že můžete exportovat úkoly ClickUp a další data z těchto zobrazení a stáhnout je jako soubory CSV nebo Excel pro vytváření záloh, provádění analýzy dat nebo sdílení informací o projektu se zainteresovanými stranami.

Export dat v zobrazení seznamu ClickUp vám umožní získat přehled o tom, jaká je aktuální situace vaší práce. Úkoly můžete organizovat pomocí flexibilních možností filtrování, třídění a seskupování.

Jak exportovat ClickUp do Excelu: Zobrazit všechny úkoly pomocí zobrazení seznamu ClickUp
Využijte klasické zobrazení seznamu ClickUp a zobrazte si všechny své úkoly najednou

Tabulkový pohled ClickUp vám umožňuje vytvářet tabulky s vlastními poli a viditelnými sloupci během chvilky. Když extrahujete data v tomto pohledu, pomůže vám to plynule převést data do robustní databáze Excel, což usnadní správu informací o klientech/dodavatelích, rozpočtech a zásobách.

Pomocí zobrazení tabulky ClickUp pro export dat můžete:

  • Zajistěte strukturované zachycení dat – od názvů úkolů po přidělené osoby a termíny splnění.
  • Mapujte informace pomocí sloupců Vlastní pole a Vlastní stav v relační databázi, abyste získali ucelený přehled o datech projektu.
  • Získejte data připravená k použití bez problémů s formátováním.
Sledujte a organizujte jakýkoli typ práce pomocí zobrazení tabulky.
Spravujte údaje o klientech, rozpočet a zásoby pomocí tabulkového zobrazení ClickUp

📖 Další informace: Jak exportovat Airtable do Excelu

Jak exportovat ClickUp do Excelu?

Ať už jste projektový manažer nebo obchodní analytik, získání podrobných informací o postupu vašeho projektu je zásadní. Ačkoli export dat z ClickUp do Microsoft Excel může vypadat složitě, jakmile tento proces zvládnete, můžete zefektivnit pracovní postupy a hlouběji se ponořit do svých dat.

Zde je podrobný postup, jak ručně exportovat data z ClickUp List a Table do Excelu.

Krok 1: Přejděte do zobrazení seznamu nebo tabulky, které chcete exportovat.

Krok 2: V pravém horním rohu zobrazení Seznamu nebo Tabulky klikněte na Přizpůsobit.

Jak exportovat ClickUp do Excelu: Vyberte možnost přizpůsobit ve vybraném zobrazení seznamu nebo tabulky a exportujte data.
Chcete-li exportovat data, vyberte možnost přizpůsobit ve vybraném zobrazení seznamu nebo tabulky.

Krok 3: Klikněte na Exportovat.

Krok 4: Vyberte Co exportovat:

  • Viditelné sloupce: Exportujte pouze informace ve sloupcích, které jsou viditelné ve vašem zobrazení. Pokud je tato možnost vybrána, budou v exportu zobrazeny také uzavřené úkoly.
  • Pouze názvy úkolů: Exportujte jednoduchý seznam názvů úkolů ze seznamu.
  • Všechny sloupce: Exportujte všechna data pro úkoly ve vašem zobrazení, bez ohledu na to, které sloupce právě prohlížíte.
Jak exportovat ClickUp do Excelu: Vyberte, co chcete exportovat, a formát souboru Excelu.
Vyberte, co chcete exportovat, a formát souboru Excel

Krok 5: Vyberte si formát souboru – CSV nebo Excel.

📝 Poznámka: Pokud vyberete CSV, zobrazí se možnost exportu formátu data:

  • Normální: Den, datum, čas, časové pásmo
  • ISO (mezinárodní norma): rok, měsíc, den, (T) čas
  • POSIX: Počet milisekund, které uplynuly od 1. ledna 1970.

Pokud je vybrán formát CSV, uvidíte také možnost exportu formátu času:

  • Normální: Zobrazuje čas pomocí h pro hodiny a m pro minuty. Například 10 hodin a pět minut se zobrazí jako 10h 5m.
  • hh:mm: Zobrazuje hodiny následované minutami, oddělené dvojtečkou. Například 10 hodin a pět minut se zobrazí jako 10:05.
Jak exportovat ClickUp do Excelu: Vyberte, zda chcete exportovat data z ClickUp jako CSV nebo Excel.
Vyberte, zda chcete exportovat data z ClickUp jako CSV nebo Excel, a zvolte požadované datum, čas a formát souboru.

Krok 6: V případě potřeby vyberte předvolby Čas ve stavu.

Tato možnost vám umožňuje sledovat celkový čas potřebný k dokončení úkolu. Údaje o celkovém čase ve stavu jsou viditelné v celém pracovním prostoru v zobrazení seznamu, na kartách, v jednotlivých úkolech a na panelech ClickUp.

Povolit přepínač Celkový čas ve stavu
Povolit přepínač Celkový čas ve stavu, aby se zobrazil čas potřebný k dokončení každého úkolu

Krok 7: Klikněte na „Stáhnout“.

Klikněte na tlačítko Stáhnout a exportujte data z ClickUp do Excelu nebo CSV.
Klikněte na tlačítko Stáhnout a exportujte data z ClickUp do Excelu nebo CSV

📖 Další informace: Jak exportovat SharePoint do Excelu

Optimalizace dat z ClickUp v Excelu

Data nejsou jen písmena a čísla – při správné transformaci a optimalizaci vám vyprávějí příběh. Když exportujete data z ClickUp do Excelu, musíte je optimalizovat, aby podpořila strategické rozhodování a zlepšila výkonnost týmu.

Zde je několik způsobů, jak optimalizovat data z ClickUp v Excelu.

  • Redundance dat: Odstraňte duplicitní záznamy dat pomocí funkce „Odebrat duplikáty“ v Excelu, abyste data vyčistili a předešli zmatkům.
  • Standardní formátování: Formátujte data, čas a hodnoty konzistentně v celém datovém souboru a používejte jednotné konvence pojmenování pro lepší analýzu.
  • Vizualizace dat: Filtrujte a tříděte data podle projektu, přidělené osoby, stavu, data a dalších parametrů. Navíc můžete pomocí kontingenčních tabulek a grafů ze svého účtu Microsoft vytvářet dynamické souhrny pro analýzu dat.
  • Podmíněné formátování: Pomocí podmíněného formátování v Excelu můžete barevně označit klíčové informace, jako jsou metriky výkonu nebo stav úkolů. Například červenou barvou označte úkoly čekající na vyřízení, zelenou barvou úkoly dokončené a žlutou barvou úkoly, na kterých se právě pracuje.
  • Kontroly integrity dat: Implementujte pravidla pro ověřování dat, abyste ověřili rozsahy, zkontrolovali chybějící informace a povolili vzorce pro kontrolu chyb, které ověří výpočty.

💡 Tip pro profesionály: Považujte svůj soubor Excel za živý dokument a udržujte data aktuální. Tím zajistíte přesnou analýzu, informované rozhodování a spolehlivé reportování.

Řešení běžných problémů s exportem

Při exportu dat z ClickUp do Excelu můžete narazit na některé potenciální problémy. Zde je návod, jak je vyřešit.

Chybějící data

Někdy se může stát, že v exportovaných datech z ClickUp budou chybět určité informace nebo úkoly.

✅ Řešení:

  • Vyberte všechny relevantní informace, které chcete exportovat do Excelu. Nezapomeňte vybrat správnou možnost v části „Co exportovat“ v nastavení exportu ClickUp.
  • Použijte nástroje třetích stran k automatickému exportu dat z ClickUp do Excelu v pravidelných intervalech, abyste se vyhnuli ztrátě informací.
  • Pokud narazíte na potenciální chyby nebo se vám nedaří vyřešit problém, kontaktujte tým podpory ClickUp.

Nesprávný formát dat

Vaše exportovaná data mohou mít nesprávný formát. Například formáty data a času nemusí odpovídat stylu nebo standardnímu formátování zvolenému vaší organizací.

✅ Řešení:

  • Po exportu upravte data pomocí formátů data a času v Excelu.
  • Pokud se rozhodnete exportovat data ve formátu CSV, vyberte požadovaný formát data a času předtím, než kliknete na tlačítko Stáhnout v ClickUp.
  • Použijte šablony tabulek ClickUp, abyste se vyhnuli problémům s formátováním v Excelu.

Omezení velkého objemu dat

Export velkých datových sad do Excelu může zpomalit proces nebo způsobit selhání kvůli omezením Excelu ohledně velikosti řádků a souborů.

✅ Řešení:

  • Exportujte data v menších dávkách, abyste se vyhnuli zpomalení, neúplnému přenosu dat a selháním.
  • Pro export velkých objemů dat zvažte formát CSV.

🧠 Věděli jste? Vzhledem k tomu, že se podniky potýkají s neustále rostoucím množstvím informací, byly velké objemy dat jednou z největších výzev v oblasti dat, kterým organizace čelily v roce 2024.

Nesprávná vlastní pole

Některá vlastní pole se nemusí přenést správně. Například mohou chybět rozevírací seznamy nebo mohou být data vlastních polí neúplná.

✅ Řešení:

  • Před exportem zkontrolujte konfiguraci vlastních polí v ClickUp.
  • Nejprve exportujte malý datový soubor a pečlivě zkontrolujte změny v poli Custom Field (Vlastní pole).
  • Ruční obnovení složitých vlastních polí v Excelu

Získejte praktické poznatky díky exportu dat z ClickUp do Excelu

Data jsou moc a export dat z ClickUp do Excelu z nich dělá vaši super sílu. Jakmile jsou vaše data v Excelu upravena, aktualizována a uspořádána, získáte přehled o výkonu vašeho projektu.

Váš list Excel poskytuje informace o výkonu vašeho projektu a týmu a slouží jako úložiště všech údajů o projektu, úkolech, získaných zkušenostech, osvědčených postupech a mnohem více. Můžete jej pravidelně aktualizovat, vizualizovat data pomocí grafů a kontingenčních tabulek a sledovat výkonnost svého týmu a projektu, abyste mohli činit strategická rozhodnutí do budoucna.

Někdy však export dat nemusí být vůbec nutný.

Díky dashboardům ClickUp můžete vizualizovat informace o projektech v reálném čase, sledovat pracovní vytížení týmu a přizpůsobovat zprávy, aniž byste museli opustit platformu.

A díky AI asistenci ClickUp Brain můžete okamžitě analyzovat data projektu, identifikovat úzká místa a generovat praktické poznatky – to vše bez ručních aktualizací tabulek. Místo manipulace se statickými daty získáte dynamické reporty založené na AI, které se vyvíjejí spolu s vašimi projekty.

Proč se spoléhat na roztříštěné nástroje, když to vše můžete dělat pomocí ClickUp? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma, pokud jste tak ještě neučinili!

