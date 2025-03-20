11 nejlepších generátorů průzkumů s umělou inteligencí pro chytré shromažďování zpětné vazby

Pořádáte velkou akci a potřebujete zpětnou vazbu od všech účastníků, ale tvorba průzkumů vás děsí.
Právě zde přicházejí na řadu generátory průzkumů s umělou inteligencí. Tyto chytré nástroje zjednodušují proces vytváření průzkumů, umožňují vám vytvářet poutavé otázky a snadno analyzovat odpovědi!
Ale jak si z takového množství generátorů průzkumů s umělou inteligencí vybrat ten správný?
Abychom vám pomohli, sestavili jsme seznam 11 nejlepších nástrojů pro vytváření průzkumů pomocí umělé inteligence, které vám usnadní sběr dat a zároveň udrží zájem vašich respondentů.
👀 Věděli jste? Odvětví průzkumu trhu zaznamenalo významný růst a jeho globální tržby přesáhly 84 miliard dolarů, což je dvojnásobek oproti počáteční fázi.
⏰ 60sekundové shrnutí
Od uživatelsky přívětivých rozhraní po přizpůsobitelné šablony – tyto nástroje AI jsou navrženy tak, aby vaše shromažďování zpětné vazby bylo chytřejší a efektivnější.
- ClickUp : Nejlepší pro správu zpětné vazby a spolupráci
- Jotform: Nejlepší pro vytváření vysoce přizpůsobených a komplexních průzkumů
- Typeform: Nejlepší pro hodnocení potenciálních zákazníků z průzkumů
- SurveyMonkey Genius: Nejlepší pro prediktivní analýzu a výzkum pomocí umělé inteligence
- Forms. app: Nejlepší pro malé podniky a živnostníky
- Tally: Nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem
- SurveySparrow: Nejlepší pro analýzu sentimentu a rozpoznávání emocí
- QuestionPro: Nejlepší pro akademické průzkumy a průzkumy trhu
- Formshare: Nejlepší pro vytváření vícejazyčných průzkumů
- Fillout: Nejlepší pro vývojáře, kteří vyžadují integraci API
- Formstack: Nejlepší pro průzkumy v souladu s HIPAA a průzkumy v oblasti zdravotnictví
Co byste měli hledat v generátoru průzkumů s umělou inteligencí?
Výběr správného generátoru průzkumů s umělou inteligencí není otázkou štěstí, ale nalezení nástroje, který vyhovuje vašim potřebám. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli upřednostnit:
- Podmíněná logika a větvení: Vyberte si generátor průzkumů s umělou inteligencí, který umožňuje přizpůsobit průzkumy na základě předchozích odpovědí, udržet zájem respondentů a pomoci vám shromáždit bohatší data.
- Automatizovaná data a prediktivní analytika: Hledejte platformu, která dokáže detekovat vzorce, předpovídat trendy a navrhovat úpravy v reálném čase, zatímco je váš průzkum aktivní.
- Analýza sentimentu a rozpoznávání emocí: Vyberte si nástroj, který dokáže analyzovat emoce skryté za otevřenými odpověďmi, identifikovat negativní reakce a dokonce navrhnout lepší volbu slov pro následné otázky.
- Zpracování přirozeného jazyka: Vaše průzkumy by měly působit jako konverzace, proto si vyberte generátor průzkumů s umělou inteligencí, který rozumí mluvenému jazyku a přizpůsobuje se mu.
- Možnosti přizpůsobení: Ujistěte se, že nástroj pro tvorbu průzkumů s umělou inteligencí umožňuje upravit vzhled, tón a strukturu tak, aby odpovídaly osobnosti vaší značky a vašemu publiku.
- Integrace: Hledejte platformu, která se hladce propojí s vašimi stávajícími obchodními nástroji a usnadní tok dat.
- Náklady: Najděte řešení, které je cenově dostupné a nabízí solidní návratnost investic, aniž by vám vyprázdnilo rozpočet.
Vyberte si moudře a sledujte, jak inteligentní generátor průzkumů s umělou inteligencí může zlepšit vaši zpětnou vazbu!
11 nejlepších generátorů průzkumů s umělou inteligencí
Je čas najít svůj ideální nástroj! Zde je 11 nejlepších generátorů průzkumů s umělou inteligencí:
1. ClickUp (nejlepší pro správu zpětné vazby a spolupráci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám nejen umožňuje vytvářet inteligentní průzkumy podobné chatům, ale také je propojuje s vašimi nástroji pro produktivitu a spolupráci, takže vše zůstává na jednom místě.
Skutečným silným duem v tomto procesu jsou ClickUp Form View a ClickUp Brain, dvě funkce, které propojují sběr dat z průzkumů s automatizací úkolů a proměňují zpětnou vazbu uživatelů v konkrétní akce.
Formulářový náhled vám umožňuje rychle shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců, zákazníků, potenciálních zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Na rozdíl od rigidních, univerzálních nástrojů pro průzkumy využívá podmíněné odpovědi k přizpůsobení otázek průzkumu v reálném čase na základě vstupů uživatelů.
Díky tomu budou vaše průzkumy působit přirozeněji a poutavěji – jako konverzace, nikoli jako další formulář, který je třeba vyplnit.
Jakmile obdržíte odpovědi, můžete nastavit jednu z více než 1 000 automatizací ClickUp s aplikacemi jako Zapier a Slack, abyste je přeměnili na sledovatelné úkoly a přidali je přímo do svého pracovního postupu.
ClickUp Brain, důvěryhodný AI asistent ClickUp, dokáže vytvářet personalizované průzkumy na základě podnětů, automaticky přiřazovat úkoly přímo z odpovědí a analyzovat shromážděná data za účelem vytvoření přizpůsobených zpráv a grafů.
💡 Tip pro profesionály: Můžete požádat ClickUp Brain, aby během několika sekund vygeneroval databázi dotazníků na základě připravovaných nebo minulých projektů, kampaní a událostí!
Asistent AI také poskytuje zprávy o údajích z průzkumu v reálném čase, které můžete snadno vizualizovat pomocí tabulek a grafů. Pokud máte málo času nebo energie, může vám pomoci knihovna snadno použitelných a přizpůsobitelných šablon ClickUp.
Potřebujete provést průzkum zapojení zaměstnanců? Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp vám usnadní život díky vlastním polím, vlastním stavům a relevantním otázkám. Je navržena tak, aby shromažďovala informace o spokojenosti a zapojení vašeho týmu v reálném čase, a nabízí cenná data pro podporu transparentní kultury na pracovišti.
Pokud potřebujete univerzálnější šablonu pro zpětnou vazbu, šablona ClickUp Feedback Form je ideální pro shromažďování podnětů od zákazníků, uživatelů nebo partnerů. Umožňuje vám vytvářet přizpůsobené průzkumy pro konkrétní potřeby. Díky editovatelným polím a různým typům otázek je shromažďování praktické zpětné vazby snadné.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zajistěte dynamiku průzkumů pomocí podmíněné logiky, která se přizpůsobí na základě předchozích odpovědí
- Ukládejte a organizujte všechna data z průzkumů na jednom místě, včetně odpovědí a podrobností o účastnících.
- Automatizujte distribuci průzkumů na základě charakteristik publika a minulých interakcí pro lepší dosah.
- Přizpůsobte průzkumy podle preferencí účastníků nebo historie zpětné vazby.
- Vytvářejte podrobné zprávy o výsledcích průzkumů, trendech a klíčových metrikách, jako je míra zapojení a míra odezvy.
Omezení ClickUp
- Příliš mnoho funkcí může nové uživatele zahlcovat.
- Vyžaduje mírnou nauku
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp mi umožnil sjednotit správu úkolů, projektů, klientů a týmů do jednoho nástroje! Automatizační funkce jsou neuvěřitelné, funkce formulářů je revoluční a možnost přizpůsobit si způsob použití pomocí vlastních polí (která mohou dokonce odpovídat barvám mé značky, pokud chci) z něj dělá nejlepší nástroj, jaký jsem dosud našel.
ClickUp mi umožnil sjednotit správu úkolů, projektů, klientů a týmů do jednoho nástroje! Automatizační funkce jsou neuvěřitelné, funkce formulářů je revoluční a možnost přizpůsobit si způsob použití pomocí vlastních polí (která mohou dokonce odpovídat barvám mé značky, pokud chci) z něj dělá nejlepší nástroj, jaký jsem dosud našel.
2. Jotform (nejlepší pro vytváření vysoce přizpůsobených a komplexních průzkumů)
Jotform je dobrým nástrojem pro vytváření průzkumů s využitím umělé inteligence, protože umělou inteligenci využívá v celém procesu vytváření průzkumů.
Navrhuje relevantní otázky na základě vašeho tématu, automaticky přizpůsobuje design vaší značce a dokonce předpovídá, kde by lidé mohli ztratit zájem. Díky tomu je snadné vytvářet přizpůsobené, podrobné a vizuálně přitažlivé průzkumy, které udržují zájem lidí a zlepšují míru odezvy – bez nutnosti jakýchkoli technických dovedností.
Funkce jako AI Form Builder a PDF Editor jsou užitečné pro generování průzkumů z jednoduchých textových popisů a automatické převádění odpovědí z průzkumů do profesionálních souborů PDF.
Nejlepší funkce Jotform
- Automaticky vytvářejte vlastní průzkumy (s otázkami, poli a rozvrženími) z textových podnětů
- Přizpůsobte si je pomocí více než 100 motivů, stylů CSS a dalších funkcí tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Přijímejte bezpečné platby z více než 30 platebních bran
- Odesílejte automatické potvrzovací e-maily a oznámení
- Vyberte si z více než 10 000 šablon pro různé účely
- Integrujte více než 150 nástrojů třetích stran, jako jsou HubSpot a Zapier.
Omezení Jotform
- Bezplatná verze má omezené funkce
- Někteří uživatelé považují mobilní verzi za méně intuitivní
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform
Jotform mi poskytuje všechny funkce, které potřebuji, a navíc možnost elektronického podpisu. Je velmi snadný na používání a dokonale vyhovuje mým potřebám, takže mohu rychle vytvořit jakýkoli formulář, který potřebuji.
Jotform mi poskytuje všechny funkce, které potřebuji, a navíc možnost elektronického podpisu. Je velmi snadný na používání a dokonale vyhovuje mým potřebám, takže mohu rychle vytvořit jakýkoli formulář, který potřebuji.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Jotform, které stojí za vyzkoušení
3. Typeform (nejlepší pro hodnocení potenciálních zákazníků z průzkumů)
AI průzkumy Typeform analyzují odpovědi a identifikují potenciální zákazníky, což je ideální pro kvalifikaci potenciálních zákazníků a výzkum uživatelů.
Sleduje metriky, jako je rychlost odezvy, změny odpovědí a zapojení. AI na základě těchto signálů přiřazuje vyšší skóre potenciálním zákazníkům, kteří mají skutečný zájem.
Typeform personalizuje otázky a detekuje nesrovnalosti, jako jsou protichůdné odpovědi týkající se rozpočtu nebo časového harmonogramu, a upravuje skóre potenciálních zákazníků pro přesnější informace.
Nejlepší funkce Typeform
- Vytvářejte automaticky průzkumy s vaší značkou na základě analýzy webových stránek společnosti
- Personalizujte otázky pomocí logiky přeskočení a větvení na základě předchozích odpovědí
- Využijte AI k analýze emocí v otevřených odpovědích a úpravě formulace otázek
- Přidejte animace a multimédia, aby byly průzkumy interaktivnější
- Vyberte si z více než 3000 přizpůsobitelných šablon, jako jsou spokojenost zákazníků (CSAT), skóre úsilí zákazníků (CES) a skóre čistých propagátorů (NPS).
- Propojte se s více než 120 aplikacemi třetích stran, jako jsou Calendly a Slack
Omezení Typeform
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Drahé pro malé podniky
Ceny Typeform
Základní plány:
- Navždy zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Plány růstu:
- Growth Essentials: 199 $/měsíc
- Growth Pro: 349 $/měsíc
- Growth Custom: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform
Pokud vám záleží na tom, aby váš průzkum odpovídal vaší značce, použijte Typeform! Pokud vám jde spíše o rychlé provedení interního průzkumu, použijte Google Forms.
Pokud vám záleží na tom, aby váš průzkum odpovídal vaší značce, použijte Typeform! Pokud vám jde spíše o rychlé provedení interního průzkumu, použijte Google Forms.
🧠 Zajímavost: Metoda NPS existuje od roku 2003, kdy ji Frederick F. Reichheld představil ve svém článku v Harvard Business Review s názvem The One Number You Need to Grow (Jediné číslo, které potřebujete k růstu).
4. SurveyMonkey Genius (nejlepší pro prediktivní analýzu a výzkum pomocí umělé inteligence)
Mnoho výzkumníků trhu se spoléhá na SurveyMonkey Genius kvůli jeho rozsáhlým analytickým funkcím, schopnosti předpovídat trendy a schopnosti označovat neobvyklé vzorce.
Platforma analyzuje vzorce odpovědí a velikost vzorku a doporučuje, kolik dalších odpovědí potřebujete pro přesné výsledky.
SurveyMonkey navrhuje otázky inspirované reálným světem a odhaluje skryté souvislosti ve vašich datech, přičemž detekuje jemné statistické odchylky pro přesné výsledky.
Nejlepší funkce SurveyMonkey Genius
- Vyberte si z více než 25 typů otázek a více než 400 šablon a přizpůsobte si průzkumy podle svých potřeb.
- Sledujte skóre spokojenosti zákazníků pomocí kalkulačky NPS
- Zobrazujte konkrétní otázky správnému publiku pomocí logiky přeskočení a větvení.
- Oslovte globální publikum pomocí průzkumů dostupných ve více než 70 jazycích
- Integrujte více než 200 nástrojů, jako jsou Microsoft Power BI, Salesforce a Marketo
Omezení SurveyMonkey Genius
- Ovládání uživatelského rozhraní může být obtížné
- Pokročilé analytické funkce jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny SurveyMonkey Genius
- Základní: zdarma
- Premier Annual: 1 428 $/rok
- Výhoda ročního předplatného: 468 $/rok
- Standardní měsíční poplatek: 99 $/měsíc
- Výhoda pro tým: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Team Premier: 75 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveyMonkey Genius
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyMonkey Genius
Velmi mě zaujal způsob využití umělé inteligence, která je natolik chytrá, že na základě znění otázky vybere za vás typ odpovědi (rozbalovací nabídka, zaškrtávací políčko, posuvník atd.). Celkově se jedná o silný model, který pokrývá základní funkce a nabízí také mnoho inovativních prvků.
Velmi mě zaujal způsob využití umělé inteligence, která je natolik chytrá, že na základě znění otázky vybere za vás typ odpovědi (rozbalovací nabídka, zaškrtávací políčko, posuvník atd.). Celkově se jedná o silný model, který pokrývá základní funkce a nabízí také mnoho inovativních prvků.
Přečtěte si také: Alternativy a konkurenti SurveyMonkey
5. Aplikace Forms. (Nejlepší pro malé podniky a živnostníky)
Většina malých podniků a živnostníků upřednostňuje především jednoduchost a cenovou dostupnost. Proto volí nástroj jako forms.app, který jim umožňuje vytvářet průzkumy bez náročného učení.
Jeho AI je dostatečně výkonná, aby za méně než 30 sekund vygenerovala kompletní, přizpůsobený průzkum na základě jednoduchého hlasového příkazu nebo textové výzvy. Může také vytvářet otázky průzkumu z existujícího obsahu.
Pokud například nahrajete e-mail se zpětnou vazbou od zákazníka, umělá inteligence aplikace forms. app dokáže identifikovat důležité témata a převést je do relevantních otázek.
Nejlepší funkce aplikace Forms.
- Automaticky generujte otázky průzkumu a možnosti odpovědí zadáním tématu
- Pomocí podmíněné logiky automaticky vytvářejte následné otázky na základě předchozích odpovědí.
- Proměňte odpovědi z průzkumů v podrobné zprávy a odhalte trendy a vzorce.
- Získejte přístup k více než 2 000 formulářů a šablon dotazníků pro různé potřeby
- Integrujte s více než 500 nástroji, jako jsou HubSpot, Slack a Stripe
Formuláře. Omezení aplikace
- Technické problémy mohou způsobit chyby v aplikaci
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Bezplatná verze postrádá pokročilé funkce
Ceny aplikace Forms.
- Zdarma
- Základní: 5 $/měsíc
- Výhoda: 10 $/měsíc
- Premium: 25 $/měsíc
Formuláře. Hodnocení a recenze aplikací
- G2: 4,5/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Optimalizujte své průzkumy pro mobilní zařízení pomocí velkých tlačítek, krátkých otázek a intuitivního rozvržení. Před spuštěním průzkumy otestujte na stolních počítačích i mobilních zařízeních.
6. Tally (nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem)
Jednou z nejlepších věcí na Tally je, že neskrývá své nejlepší funkce za placenou bránou, což z něj dělá ideální volbu pro týmy s omezeným rozpočtem.
Můžete využít pokročilé funkce umělé inteligence, jako jsou podmíněné větvení, piping odpovědí a předvyplňování polí, a zdarma vytvářet neomezený počet interaktivních a personalizovaných formulářů. Tally také umožňuje ve vašich průzkumech shromažďovat platby a podpisy, zobrazovat výpočty a nahrávat soubory pro efektivní práci.
Nejlepší funkce Tally
- Vytvářejte online průzkumy od nuly nebo si vyberte předem připravený průzkum z rozsáhlé knihovny šablon.
- Přizpůsobte formuláře tak, aby odpovídaly vaší značce, pomocí CSS a vloženého obsahu.
- Přeložte průzkumy do více než 50 jazyků pro globální publikum
- Sdílejte pomocí vložených prvků, vyskakovacích oken, odkazů a vlastních domén
- Propojte se s tisíci nástrojů třetích stran pomocí Zapier, Make a Pipedream
Omezení sčítání hlasů
- Omezená personalizace
- V placených tarifech jsou k dispozici vlastní domény a CSS.
Ceny Tally
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
Sčítání hodnocení a recenzí
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Tally
Tally se mi moc líbí, myslím, že pole formulářů a logika formulářů jsou velmi flexibilní a snadno se integrují do webových stránek (i když se mi zobrazují varování TypeScript, což je otravné…). Navíc nabízí neomezený počet formulářů a odeslání!
Tally se mi moc líbí, myslím, že pole formulářů a logika formulářů jsou velmi flexibilní a snadno se integrují do webových stránek (i když se mi zobrazují varování TypeScript, což je otravné…). Navíc nabízí neomezený počet formulářů a odeslání!
7. SurveySparrow (nejlepší pro analýzu sentimentu a rozpoznávání emocí)
Personální týmy často volí SurveySparrow pro průzkumy zpětné vazby a zapojení zaměstnanců, protože jeho AI poskytuje podrobnou analýzu odpovědí.
Funkce CogniVue dokáže rozdělit psaný a přepsaný text z video a audio odpovědí a hledat skryté emoce. Změří celkový tón zpětné vazby respondenta a kategorizuje ji jako pozitivní, negativní, smíšenou nebo neutrální.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Zaujměte respondenty interaktivními průzkumy ve formě konverzace podobné chatu.
- Naplánujte opakované průzkumy, které se budou automaticky odesílat v nastavených intervalech.
- Spravujte průzkumy napříč několika kanály z jednoho ovládacího panelu
- Měřte zákaznickou zkušenost pomocí průzkumů NPS, CSAT a CES, abyste mohli sledovat loajalitu, spokojenost a úsilí.
- Vyberte si z více než 1 000 předem navržených šablon a vytvořte profesionální průzkumy
Omezení SurveySparrow
- Platforma může být někdy nestabilní
- Základní funkce pro vytváření reportů
Ceny SurveySparrow
- Základní: 39 $/měsíc (čtvrtletní fakturace)
- Starter: 59 $/měsíc (čtvrtletní fakturace)
- Podnikání: 149 $/měsíc (čtvrtletní fakturace)
- Profesionální: 399 $/měsíc (čtvrtletní fakturace)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
8. QuestionPro (nejlepší pro akademické průzkumy a průzkumy trhu)
QuestionPro s pomocí svého AI asistenta QxBot vytváří podrobné průzkumy trhu a provádí pokročilé statistické testy, jako je regresní analýza dat. InsightsHub identifikuje vzorce, generuje výzkumné zprávy s citacemi a zajišťuje správné výzkumné metody.
Umělá inteligence označuje problémy, navrhuje kontrolní otázky, aby se zabránilo zaujatosti, a vypočítává požadované odpovědi pro spolehlivé výsledky.
Nejlepší funkce QuestionPro
- Přizpůsobte průběh průzkumu pomocí více než 10 logických možností, včetně větvení, zpožděné logiky a extrakce dat.
- Vyberte si z více než 50 typů otázek, jako jsou otevřené otázky, otázky s výběrem odpovědí, hodnotící stupnice a maticové tabulky.
- Automaticky generujte konverzační průzkumy na základě výzkumných témat pomocí AI
- Prozkoumejte více než 350 šablon pro rychlé vytváření průzkumů
- Integrujte s nástroji třetích stran prostřednictvím Zapier a API.
Omezení QuestionPro
- Možnosti přizpůsobení tabulek a grafů jsou omezené
- Uživatelské rozhraní je nestabilní a není příliš uživatelsky přívětivé.
Ceny QuestionPro
- Základní informace: Zdarma
- Pokročilá verze: 99 $/uživatel za měsíc
- Team Edition: 83 $/uživatel za měsíc
- Research Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze QuestionPro
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
Přečtěte si také: Síla formulářů ClickUp: Zefektivnění práce softwarových týmů
9. Formshare (nejlepší pro vytváření vícejazyčných průzkumů)
Formshare je jediný nástroj na našem seznamu, který vám umožňuje vytvářet neomezený počet formulářů zdarma.
Co jej však odlišuje, je schopnost vytvářet konverzační průzkumy ve více než 120 jazycích, díky čemuž můžete oslovit globální cílovou skupinu. Stačí požádat AI, aby tyto průzkumy vytvořila, zadáním pokynů a sdílením odkazů nebo jejich přímým vložením na váš web.
Nejlepší funkce Formshare
- Přizpůsobte formuláře pomocí různých barev a stylů tak, aby odpovídaly vaší značce
- Integrujte s aplikacemi pro plánování schůzek, jako jsou Calendly a Cal. com
- Zajistěte bezpečný proces sběru dat pomocí integrovaných šifrovacích funkcí.
Omezení Formshare
- Několik pokročilých funkcí je stále ve vývoji.
Ceny Formshare
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Formshare
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
🧠Zajímavost: Studie ukazují, že téměř 80 % lidí dává přednost značkám, které aktivně shromažďují a využívají zpětnou vazbu od zákazníků.
10. Fillout (nejlepší pro vývojáře, kteří vyžadují integraci API)
Mnoho vývojářů a produktových týmů chce formuláře, které působí jako přirozená součást jejich softwaru, nikoli jako externí nástroj. A Fillout v jejich tvorbě vyniká.
Jeho dotazníky založené na výzvách jsou vybaveny koncovými body REST API, nastavením webhooků a úryvky kódu, které vám pomohou je hladce začlenit do vaší webové stránky nebo aplikace. Platforma se integruje s více než 2 000 aplikacemi třetích stran prostřednictvím nástrojů jako Zapier a Make.
Umělá inteligence Fillout je také dobrá v generování nestranných otázek a automatickém navrhování průzkumů, které odpovídají vaší značce.
Nejlepší funkce Fillout
- Automaticky generujte otázky a úvody průzkumů pomocí jednoduchých pokynů
- Vyberte si z více než 50 typů otázek, včetně zaškrtávacích políček, obrázků a žebříčků.
- Prohlédněte si výsledky průzkumu na souhrnné stránce s vizuálními daty a přizpůsobitelnými grafy
- Sledujte analytické údaje v reálném čase, jako jsou vyplněné dotazníky a míra odezvy.
- Přijímejte platby přímo díky integraci s aplikacemi jako Stripe a Paypal
Omezení vyplňování
- Výpočty jsou méně intuitivní a pomalé
- Funkce jsou příliš základní a vyžadují aktualizace
Ceny za vyplnění
- Zdarma
- Začátečník: 19 $/měsíc
- Výhoda: 49 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
Vyplňte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Formstack (nejlepší pro průzkumy v souladu s HIPAA a průzkumy v oblasti zdravotnictví)
S Formstackem je dodržování předpisů HIPAA a SOC2 nejvyšší prioritou. Platforma automaticky přidává šifrování citlivých zdravotních údajů. Skenuje odpovědi v reálném čase, detekuje nesprávně umístěné zdravotní informace a upozorňuje správce.
Zajišťuje to bezpečné a uživatelsky přívětivé formuláře a zároveň pomáhá zdravotnickým společnostem zachovat soukromí a dodržovat přísné zákony na ochranu osobních údajů.
Nejlepší funkce Formstack
- Nástroj pro tvorbu dotazníků typu „drag-and-drop“, který automaticky detekuje citlivé zdravotní údaje
- Chraňte data a blokujte spam pomocí šifrování SSL a reCAPTCHA
- Vytvářejte inteligentní doplňující otázky na základě zdravotního stavu nebo léčby
- Automatizujte pracovní postupy a nastavujte nebo přiřazujte vlastní oprávnění
- Propojte se s více než 260 nástroji, včetně systémů EHR, prostřednictvím otevřeného API.
Omezení Formstacku
- Pokročilé funkce jsou k dispozici v nejvyšších tarifech.
- Může občas docházet k chybám
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc
- Balíček: 299 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Formstacku
Formstack má zásadní význam pro zvýšení efektivity našeho týmu – používáme jej pro celou řadu účelů, ale nejvíce nám pomáhá při sběru dat (přihlašování na akce nebo vyplňování formulářů zájmu) a při průzkumech po akcích (sběr zpětné vazby a následná komunikace s klienty).
Formstack má zásadní význam pro zvýšení efektivity našeho týmu – používáme jej pro celou řadu účelů, ale nejvíce nám pomáhá při sběru dat (přihlašování na akce nebo vyplňování formulářů zájmu) a při průzkumech po akcích (sběr zpětné vazby a následná komunikace s klienty).
Proměňte průzkumy v konverzace s pomocí nejlepšího generátoru průzkumů s umělou inteligencí
Sběr zpětné vazby je zásadní, ale tradiční metody průzkumu již nestačí. Generátory průzkumů s umělou inteligencí zefektivňují tento proces personalizací otázek, analýzou odpovědí v reálném čase a automatizací následných kroků. To znamená, že získáte lepší přehled s menším úsilím a shromáždíte data, která vedou k informovaným rozhodnutím.
Žádný z nástrojů, které jsme testovali, neintegruje průzkumy do pracovních postupů projektů tak jako ClickUp.
Platforma transformuje zpětnou vazbu na úkoly, organizuje odpovědi a poskytuje praktické informace pro výzkum zákazníků, zaměstnanců a trhu. Nejedná se pouze o nástroj pro průzkumy, ale o komplexní řešení pro správu práce a dat.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak vám správné průzkumy pomohou lépe porozumět vašemu publiku!