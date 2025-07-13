11 nejlepších alternativ Brandfolderu pro správu digitálních aktiv

Kampaň se blíží, logo chybí a nikdo si nepamatuje, kde je jeho nejnovější verze.
Zní vám to povědomě? 📁
Někdo přísahá, že je to ve sdílené složce. Jiný má zastaralou verzi. Designér je „mimo kancelář“. A termín se blíží.
Dobrý systém pro správu digitálních aktiv (DAM) by měl zjednodušit spolupráci, nikoli přispívat k chaosu. Brandfolder je oblíbenou volbou, ale není to jediná možnost. Pokud chcete lepší automatizaci, plynulou spolupráci nebo flexibilnější ceny, stojí za to prozkoumat řadu alternativ Brandfolderu.
Pojďme se podívat na nejlepší možnosti, jak udržet vaše aktiva organizovaná a váš tým v pohybu. 🙌🏼
Proč zvolit alternativy Brandfolderu?
Brandfolder je sice spolehlivý nástroj pro správu digitálních aktiv, ale nemusí vyhovovat potřebám každého týmu.
Zde jsou nedostatky Brandfolderu – a co by místo toho měl moderní DAM umět.
- Cenové otázky: Ceny Brandfolderu mohou být vysoké, zejména pro malé podniky nebo startupy, které hledají nákladově efektivní řešení.
- Omezená automatizace pracovních postupů: Ačkoli nabízí základní automatizaci, některé alternativy poskytují pokročilejší optimalizaci pracovních postupů pro plynulé schvalování aktiv a spolupráci.
- Omezení přizpůsobení: Uživatelé, kteří potřebují vysoce přizpůsobené struktury metadat nebo možnosti brandingu, mohou považovat možnosti přizpůsobení Brandfolderu za omezující.
- Pokročilé vyhledávací funkce: Některé alternativy nabízejí vyhledávání založené na umělé inteligenci, lepší značkování nebo podrobnější filtrování pro rychlejší vyhledávání aktiv.
- Problémy se škálovatelností: Rostoucí týmy nebo podniky mohou vyžadovat flexibilnější úložiště, oprávnění a integrace, které lépe vyhovují měnícím se potřebám.
- Problémy s zákaznickou podporou: V závislosti na vašem tarifu nemusí být reakční doba podpory tak rychlá nebo komplexní jako u konkurence.
- Požadavky na integraci: Pokud váš tým využívá konkrétní nástroje pro správu designu, projektů nebo obsahu, může být vhodnější alternativa s hlubší integrací.
🧐 Věděli jste, že... 92 % zaměstnanců přiznává, že stráví (nebo promarní) až osm hodin týdně hledáním souborů. Nástroje pro správu datových aktiv mohou tuto ztrátu produktivity snadno vyřešit.
Alternativy Brandfolderu v kostce
Správný nástroj pro správu digitálních aktiv usnadňuje organizaci a sdílení aktiv. Zde je stručný přehled nejlepších alternativ a toho, v čem vynikají.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Komplexní správa projektů a aktiv – Vyhledávání založené na umělé inteligenci – Sledování vlastních metadat – Automatizace správy aktiv
|Týmy, které potřebují správu projektů i aktiv na jednom místě, s automatizací a workflow založenými na umělé inteligenci.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Canto
|– Vizuální vyhledávání založené na umělé inteligenci – Organizace sbírek a metadat – Portály s obsahem značky
|Organizace, které potřebují funkce založené na umělé inteligenci a snadnější organizaci aktiv s integrovanými analytickými nástroji.
|Ceny na míru
|Filecamp
|– Přizpůsobitelné značení – Bezpečné sdílení souborů – Společná oprávnění
|Týmy, které chtějí přizpůsobené brandingové řešení a kontrolu nad tím, kdo má přístup k aktivům a může je upravovat.
|Základní: 29 $/měsíc na uživatele; Pokročilá: 59 $/měsíc na uživatele; Profesionální: 89 $/měsíc na uživatele
|Bynder
|– Centralizované úložiště aktiv – Přizpůsobitelné šablony – Označování metadat pomocí umělé inteligence
|Podniky, které spravují strukturovaná aktiva značky a potřebují schvalovací pracovní postupy
|Ceny na míru
|Nuxeo
|– Správa životního cyklu obsahu – Klasifikace založená na umělé inteligenci – Škálovatelné úložiště
|Podniky s obsahem vyžadujícím vysokou míru souladu s předpisy, který vyžaduje pokročilou automatizaci pracovních postupů a správu životního cyklu obsahu.
|Ceny na míru
|Frontify
|– Integrace stylového průvodce značky – Spolupráce v reálném čase – Škálovatelné moduly pracovního postupu
|Marketingové týmy zaměřené na udržování konzistence značky a efektivní spolupráci na obsahu
|Ceny na míru
|Adobe Experience Manager
|– Integrace s Adobe Creative Cloud – Personalizované doručování obsahu – Správa více kanálů
|Velké organizace, které potřebují komplexní řešení pro správu obsahu a digitálních aktiv
|Ceny na míru
|Acquia DAM (Widen)
|– Automatické značkování pomocí umělé inteligence – Robustní analytika – Škálovatelné úložiště a kontrola přístupu
|Podniky, které rozšiřují své potřeby v oblasti správy aktiv pomocí výkonných analytických a AI funkcí
|Ceny na míru
|MediaValet
|– Společná správa aktiv – Označování pomocí umělé inteligence – Přizpůsobitelná oprávnění uživatelů
|Týmy, které potřebují plynulou spolupráci a sdílení souborů s výkonnými funkcemi pro vyhledávání aktiv
|Ceny na míru
|Aprimo
|– Správa marketingových zdrojů – Automatizace pracovních postupů – Centralizovaná správa značkových aktiv
|Marketingové týmy spravující rozpočty, aktiva a projekty s výkonnými funkcemi pro správu pracovních postupů
|Ceny na míru
|Lytho
|– Automatizace kreativního workflow – Spolupráce v reálném čase – Funkce tagování a vyhledávání založené na umělé inteligenci
|Kreativní týmy, které potřebují správu aktiv, konzistenci značky a automatizaci pracovních postupů
|Ceny na míru
🎉 Zajímavost: Předměty ve hrách jako Fortnite a CS:GO mají reálnou hodnotu, vzácné skiny se prodávají za tisíce dolarů.
11 nejlepších alternativ Brandfolderu, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Brandfolder není jedinou možností pro systémy správy digitálních aktiv. Ať už hledáte lepší ceny, více možností přizpůsobení nebo pokročilé funkce, existuje spousta alternativ, které mohou splnit vaše potřeby.
Podívejme se na nejlepší možnosti, které stojí za zvážení. 📑
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a aktiv)
Správa digitálních aktiv by neměla být jen o ukládání – měla by zefektivnit celý váš pracovní postup s obsahem. Ať už spouštíte novou kampaň nebo spravujete konzistenci značky napříč týmy, ClickUp vám pomůže přejít od tvorby aktiv k realizaci, aniž byste museli měnit nástroje.
Jako univerzální aplikace pro práci je ClickUp nejlepší alternativou k Brandfolderu. Kombinuje úložiště souborů, dokumentaci, správu úkolů a vyhledávání založené na umělé inteligenci v jedné platformě, takže vaše aktiva jsou tam, kde se skutečně pracuje.
📝 Spolupráce v reálném čase s ClickUp Docs
Většina nástrojů DAM ukládá aktiva, ale co s nimi související briefy, návrhy nebo strategické dokumenty? S ClickUp Docs můžete vytvářet, upravovat a spolupracovat na obsahu v reálném čase – přímo ve svém projektovém prostoru.
Potřebujete navrhnout strategii pro sociální média? Otevřete dokument, přidejte svůj obsah, vložte návrhy designu a označte kolegy, aby vám mohli rychle poskytnout zpětnou vazbu. Dokumenty zůstávají propojené s příslušnými úkoly, takže každá aktualizace je kontextově propojena.
Můžete také zveřejnit dokumenty, což je ideální pro sdílení značkových sad nebo briefů kampaní s klienty nebo freelancery. Navíc, protože jsou uloženy ve strukturované hierarchii ClickUp, je vyhledávání správného obsahu rychlé a intuitivní.
ClickUp slouží také jako systém pro správu znalostí, který usnadňuje vytváření wiki stránek, onboarding hubů a glosářů aktiv s vnořenými stránkami a inteligentním propojením.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
🔎 Najděte cokoli okamžitě pomocí ClickUp Connected Search
Jste unaveni prohledáváním roztroušených složek, chatů a e-mailů, jen abyste našli jeden soubor?
ClickUp Connected Search eliminuje chaos tím, že indexuje celý váš pracovní prostor – od dokumentů a úkolů až po komentáře a přílohy. Stačí zadat klíčové slovo a okamžitě najít to, co potřebujete – i když jste zapomněli, kde to bylo uloženo.
Díky tomu je ClickUp mnohem víc než jen úložné řešení – je to interní vyhledávač vašeho týmu.
🧠 Pracovní postupy a obsah založené na umělé inteligenci s ClickUp Brain
I ty nejlépe organizované systémy selhávají, pokud jsou pracovní postupy manuální. Právě v tom vám pomůže ClickUp Brain .
ClickUp Brain jde ještě dál a za vás se postará o tvorbu obsahu a automatizaci. Rozumí přirozenému jazyku, takže můžete generovat obsah, shrnout informace a automatizovat pracovní postupy pomocí jednoduchých pokynů.
Řekněme, že potřebujete e-mail k uvedení nového produktu na trh. Můžete napsat: „Napište profesionální e-mail oznamující uvedení nového produktu společnosti XYZ Corp na trh.“ ClickUp Brain okamžitě vygeneruje strukturovaný návrh, čímž vám ušetří čas.
Pomáhá také nastavit automatizace ClickUp.
Můžete například říci: „Kdykoli je schválen designový obsah, přesuňte úkol do stavu „Finalizováno“ a informujte marketingový tým.“ Asistent AI nakonfiguruje tento pracovní postup automaticky, čímž eliminuje ruční aktualizace.
🏷️ Organizujte a automatizujte pomocí vlastních polí ClickUp
Metadata jsou životně důležitou součástí každého systému DAM. ClickUp vám umožňuje jít nad rámec jednoduchého tagování díky vlastním polím přizpůsobeným vašemu pracovnímu postupu.
Sledujte práva k použití, stav schválení, relevanci kampaně nebo typ aktiv – vše ve svém pracovním prostoru. Tyto atributy můžete dokonce filtrovat, automatizovat nebo vizualizovat v přehledech a zprávách.
Například kreativní vedoucí může automaticky zobrazit všechna aktiva „Schváleno pro sociální sítě“, která mají být dodána tento týden, a spustit pracovní postupy předání.
📦 Efektivní správa aktiv pomocí šablon
Šablona ClickUp Asset Management pomáhá týmům organizovat soubory, sledovat stav aktiv a omezit manuální předávání – bez nutnosti budovat systémy od základů.
- Zobrazení kalendáře oprav: Plánujte a sledujte údržbářské úkoly pomocí přehledného časového osy.
- Zobrazení nákladů na opravy: Zaznamenávejte náklady na opravy pro lepší plánování rozpočtu.
- Zobrazení seznamu: Udržujte všechna svá aktiva uspořádaná na jednom místě s možností vyhledávání.
Jedná se o hotový systém, který vám umožní okamžitě začít spravovat aktiva a související pracovní postupy.
ClickUp, který je navržen tak, aby nahradil několik nástrojů jedinou jednotnou platformou, pomáhá týmům spravovat digitální aktiva, sledovat projekty a spolupracovat na obsahu – to vše díky umělé inteligenci, která vše propojuje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte související aktiva propojená: Propojte úkoly, soubory a dokumenty pomocí ClickUp Relationships, aby týmy měly vždy k dispozici nejnovější verzi stylových příruček, log nebo kampaní.
- Zefektivněte schvalování: Prohlížejte obrázky, soubory PDF a videa přímo pomocí funkce Proofing v ClickUp, přidávejte komentáře a poznámky a zajistěte tak jasnou zpětnou vazbu.
- Ovládejte, kdo má přístup k souborům a může je upravovat: Omezte práva na úpravy, udělejte freelancerům přístup pouze pro prohlížení a chraňte citlivá aktiva značky.
- Spravujte soubory odkudkoli: Pomocí mobilní aplikace můžete přistupovat k aktivům, schvalovat je a sdílet je i na cestách, což usnadňuje vzdáleným týmům zůstat v kontaktu.
Omezení ClickUp
- Plán Free Forever nabízí omezené úložiště, které nemusí vyhovovat týmům pracujícím s designovými soubory ve vysokém rozlišení nebo velkými video soubory.
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení a sada funkcí mohou být zpočátku ohromující a vyžadují čas, aby bylo možné efektivně nastavit pracovní postupy správy digitálních aktiv.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 se podělil o své zkušenosti s používáním ClickUp:
ClickUp nám umožňuje snadno ukládat všechny naše projekty na jednom místě. U každého projektu mohou nastat problémy nebo překážky, které musí tým překonat, ale ClickUp nám umožňuje rychle komunikovat s těmi, s nimiž potřebujeme být v kontaktu. Díky automatizaci jsme mohli velmi zastaralý a časově náročný proces zrychlit a zefektivnit.
ClickUp nám umožňuje snadno ukládat všechny naše projekty na jednom místě. U každého projektu mohou nastat problémy nebo překážky, které musí tým překonat, ale ClickUp nám umožňuje rychle komunikovat s těmi, s nimiž potřebujeme být v kontaktu. Díky automatizaci jsme mohli velmi zastaralý a časově náročný proces zrychlit a zefektivnit.
2. Canto (nejlepší pro organizaci digitálních aktiv pomocí umělé inteligence)
Canto usnadňuje sledování vašich digitálních aktiv, aniž byste museli prohledávat nekonečné množství složek. Vizuální vyhledávání založené na umělé inteligenci vám pomůže najít obrázky, videa a dokumenty pomocí jednoduchých popisů, barev nebo objektů.
Potřebujete sdílet soubory? Tento nástroj pro správu značkových aktiv vám umožňuje snadno distribuovat aktiva týmům, klientům nebo partnerům. Je také integrován s Adobe Creative Suite, WordPress a dalšími marketingovými nástroji, takže váš obsah zapadá přímo do stávajících pracovních postupů.
Nejlepší funkce Canto
- Najděte aktiva okamžitě pomocí vyhledávání, které rozpoznává obrázky, videa a dokumenty na základě klíčových slov, barev a objektů.
- Sdílejte soubory bez námahy pomocí portálů s obsahem značky, které zajišťují plynulou distribuci aktiv a zároveň zachovávají konzistenci značky.
- Udržujte pořádek pomocí sbírek, kategorizujte aktiva, přidávejte metadata a nastavujte přístupová oprávnění pro lepší kontrolu.
- Pomocí integrované analýzy aktiv můžete sledovat, kdo si prohlíží, stahuje a sdílí obsah.
Omezení Canto
- Uživatelé hlásili neočekávané načítání stránek během vyhledávání, což způsobovalo nepříjemnosti a potenciální ztrátu pokroku.
- Vlastní branding a integrace jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny Canto
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canto
- G2: 4,5/5 (více než 1 470 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 680 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canto?
Canto usnadňuje organizaci velkého množství aktiv z dynamických zdrojů a vyhledávání je velmi snadné. Líbí se mi, že mohu velmi podrobně nastavit, jak a kde jsou aktiva uložena, a přizpůsobení vlastních polí metadat je velmi snadné.
Canto usnadňuje organizaci velkého množství aktiv z dynamických zdrojů a vyhledávání je velmi snadné. Líbí se mi, že mohu velmi podrobně nastavit, jak a kde jsou aktiva uložena, a přizpůsobení vlastních polí metadat je velmi snadné.
3. Filecamp (nejlepší pro přizpůsobitelnou správu digitálních aktiv)
Filecamp usnadňuje správu digitálních aktiv. Soubory jsou přehledně uloženy na jednom místě, takže je lze snadno vyhledat pomocí inteligentního vyhledávání, značek a metadat.
Sdílení aktiv je stejně jednoduché. Vlastní branding dodává portálům pro klienty elegantní vzhled a podrobná oprávnění zajišťují, že přístup mají pouze oprávněné osoby. Integrované nástroje pro spolupráci organizují zpětnou vazbu, takže schválení se neztrácejí v e-mailových vláknech.
Nejlepší funkce Filecamp
- Sdílejte soubory bezpečně prostřednictvím odkazů chráněných heslem a přizpůsobitelných oprávnění.
- Spolupracujte hladce tím, že umožníte členům týmu a externím partnerům přístup, kontrolu a schvalování aktiv v rámci platformy.
- Sledujte využití aktiv pomocí podrobných analytických a reportovacích nástrojů, které poskytují přehled o tom, jak a kdy jsou soubory otevřeny.
- Získejte přístup ke svým digitálním aktivům na cestách pomocí mobilní aplikace Filecamp.
Omezení Filecamp
- Někteří uživatelé považují funkci vyhledávání za frustrující a poukazují na to, že vyhledávání konkrétních souborů může být časově náročné.
- Absence robustní funkce drag-and-drop zpomaluje úpravy.
- Ačkoli je uživatelské rozhraní funkční, někteří ho popisují jako zastaralé.
Ceny Filecamp
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Filecamp
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Filecampu?
Cenově dostupný software s vynikajícími funkcemi a úložnou kapacitou. Nahrávání je trochu frustrující, ale to je moje zkušenost i s jinými správci souborů. Miniatury souborů jsou darem z nebes, který vám umožní rychle najít dokument/soubor, který hledáte.
Cenově dostupný software s vynikajícími funkcemi a úložnou kapacitou. Nahrávání je trochu frustrující, ale to je moje zkušenost i s jinými správci souborů. Miniatury souborů jsou darem z nebes, který vám umožní rychle najít dokument/soubor, který hledáte.
4. Bynder (nejlepší pro strukturovanou správu značkových aktiv)
Bynder nabízí firmám efektivní způsob ukládání, správy a distribuce digitálních aktiv při zachování brandových směrnic. Platforma poskytuje marketingovým týmům kontrolovaný přístup ke schválenému obsahu a zajišťuje tak konzistentnost značky napříč všemi kanály.
Jeho nástroje pro workflow zjednodušují schvalování a pomáhají kreativním týmům přejít od konceptu k publikaci bez zbytečného zdržování.
Nejlepší funkce Bynder
- Ukládejte a kategorizujte aktiva na jednom centrálním místě, aby byly materiály značky vždy aktuální a snadno dohledatelné.
- Zkraťte dobu výroby pomocí přizpůsobitelných šablon, které marketingovým týmům umožňují vytvářet materiály v souladu se značkou.
- Automatizujte schvalování pro zpětnou vazbu v reálném čase, kontrolu verzí a strukturované recenze obsahu.
- Zlepšete vyhledatelnost aktiv pomocí označování metadat pomocí umělé inteligence, které vylepšuje výsledky vyhledávání na základě typu obsahu a použití.
Omezení Bynderu
- Možnosti šablon a funkce přizpůsobení jsou poměrně omezené.
- Pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni se strukturovanými systémy správy aktiv, existuje určitá křivka učení.
- Počáteční nastavení může trvat déle, protože je nutné nakonfigurovat pracovní postupy a nastavit oprávnění.
Ceny Bynder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bynder
- G2: 4,5/5 (920+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bynderu?
Ačkoli Bydner funguje ve všech ohledech dobře, některé funkce, které najdete v jiných DAMS, zde chybí. Například Bynder neumožňuje vyhledávání textu v obrázcích (pro účely tagování) a Bynder studio nepodporuje soubory InDesign. Jak důležité jsou pro vás tyto drobné funkce, záleží na vašich osobních preferencích.
Ačkoli Bydner funguje ve všech ohledech dobře, některé funkce, které najdete v jiných DAMS, zde chybí. Například Bynder neumožňuje vyhledávání textu v obrázcích (pro účely tagování) a Bynder studio nepodporuje soubory InDesign. Jak důležité jsou pro vás tyto drobné funkce, záleží na vašich osobních preferencích.
5. Nuxeo (nejlepší pro správu komplexních životních cyklů obsahu)
Hlavní předností Nuxeo je schopnost automatizovat pracovní postupy s obsahem a zajistit plynulý přechod aktiv od vytvoření přes uložení a distribuci až po archivaci.
Modulární architektura nástroje umožňuje firmám přizpůsobit platformu specifickým požadavkům daného odvětví, včetně odvětví s vysokými nároky na dodržování předpisů, jako je finance a zdravotnictví. Systém je také integrován s ERP a softwarem pro spolupráci na dokumentech, což z něj činí přirozenou volbu pro firmy s komplexními ekosystémy obsahu.
Nejlepší funkce Nuxeo
- Automatizujte správu životního cyklu aktiv definováním pracovních postupů, které řídí schvalování, ukládání a data vypršení platnosti.
- Využijte klasifikaci založenou na umělé inteligenci k inteligentnímu označování souborů na základě vizuálního rozpoznávání, textového obsahu nebo minulých trendů použití.
- Nakonfigurujte pole metadat tak, aby odpovídala průmyslovým předpisům, a zajistěte tak soulad digitálních aktiv s právními a bezpečnostními předpisy.
- Škálujte úložné kapacity tak, aby pojmuly rozsáhlé mediální knihovny, aniž by došlo ke snížení výkonu systému.
Omezení Nuxeo
- Vyžaduje technické znalosti pro úplné přizpůsobení, což ho činí méně přístupným pro týmy bez technických znalostí.
- Uživatelské rozhraní upřednostňuje funkčnost před jednoduchostí, což může zpomalit přijetí novými uživateli.
- Některé integrace vyžadují vlastní vývoj, což prodlužuje dobu nastavení pro organizace s jedinečnými softwarovými balíčky.
Ceny Nuxeo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nuxeo
- G2: 4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nuxeo?
Recenze společnosti Gartner uvádí:
Platforma je spolehlivá, agilní a škálovatelná. Některé navigační prvky mohou být někdy nekonzistentní a často je nutné je přizpůsobovat prostřednictvím vývoje, namísto toho, abychom je mohli přizpůsobovat sami.
Platforma je spolehlivá, agilní a škálovatelná. Některé navigační prvky mohou být někdy nekonzistentní a často je nutné je přizpůsobovat prostřednictvím vývoje, namísto toho, abychom je mohli přizpůsobovat sami.
🧐 Věděli jste, že... První tweet zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho „Just setting up my twttr“ (Právě nastavuji svůj twttr) byl jako digitální aktivum vydražen za 2,9 milionu dolarů.
6. Frontify (nejlepší pro konzistenci značky a spolupráci na obsahu)
Frontify poskytuje strukturovaný přístup ke správě značky tím, že nabízí centrální prostor pro ukládání, sdílení a prosazování pokynů pro branding. Propojuje digitální aktiva přímo s příručkami stylu značky, čímž zajišťuje, že týmy vždy odkazují na nejnovější schválené materiály.
Interaktivní schvalovací pracovní postupy pomáhají designérům, marketérům a manažerům značek spolupracovat v reálném čase, čímž se snižuje riziko nedorozumění.
Nejlepší funkce Frontify
- Udržujte integritu značky propojením digitálních aktiv s centralizovaným stylem, který zajišťuje jednotnost vizuálních standardů v rámci týmů.
- Zjednodušte schvalování pomocí funkcí pro spolupráci v reálném čase, včetně živé zpětné vazby a strukturovaných pracovních postupů pro kontrolu.
- Zlepšete efektivitu pracovních postupů ukládáním log, kampaní a designových šablon do snadno přehledné knihovny.
- Přizpůsobte platformu různým velikostem týmů a potřebám značky pomocí škálovatelných modulů, které se vyvíjejí spolu s rozšiřováním podnikání.
Omezení Frontify
- Počáteční nastavení vyžaduje určité úsilí, zejména při migraci stávajících značkových aktiv do systému.
- Některé integrace vyžadují ruční konfiguraci, což může zpomalit přijetí u týmů s již zavedenými softwarovými ekosystémy.
Ceny Frontify
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Frontify
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra:4,8/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Frontify?
Recenze TrustRadius uvádí:
Vhodné pro organizace, které začínají s vytvářením designového systému. Poskytuje hotový základ, který vyžaduje minimální úsilí při nastavení a spuštění. Může být omezeno při škálování na tisíce designových prvků a více uživatelů – nezkoušeli jsme to v měřítku více než desítek uživatelů.
Vhodné pro organizace, které začínají s vytvářením designového systému. Poskytuje hotový základ, který vyžaduje minimální úsilí při nastavení a spuštění. Může být omezené, pokud se rozšiřuje na tisíce designových prvků a více uživatelů – nezkoušeli jsme to v měřítku více než desítek uživatelů.
🎉 Zajímavost: Digitální aktiva mohou zahrnovat mnoho věcí, včetně filtrů Snapchat, hlasů a postav generovaných umělou inteligencí, virtuálních nemovitostí a dokonce i digitálních mazlíčků (jako jsou ti v Nintendogs)!
7. Adobe Experience Manager (nejlepší pro komplexní správu obsahu)
Adobe Experience Manager (AEM) nabízí robustní platformu, která kombinuje správu digitálních aktiv s funkcemi správy obsahu a je určena pro podniky, které hledají jednotné řešení.
AEM umožňuje týmům vytvářet, spravovat a poskytovat personalizované digitální zážitky napříč různými kanály a zajišťuje tak konzistenci a efektivitu. Jeho integrace s dalšími aplikacemi Adobe Creative Cloud zefektivňuje pracovní postupy a umožňuje plynulou spolupráci mezi kreativními a marketingovými týmy.
Nejlepší funkce Adobe Experience Manager
- Hladká integrace s aplikacemi Adobe Creative Cloud umožňuje efektivní spolupráci mezi designéry a marketingovými pracovníky.
- Poskytujte personalizovaný obsah pomocí pokročilých nástrojů AEM pro cílení a segmentaci, které zvyšují zapojení uživatelů.
- Spravujte a publikujte obsah napříč několika kanály a zajistěte tak konzistentní zážitek ze značky.
Omezení Adobe Experience Manager
- Implementace a přizpůsobení mohou být složité a často vyžadují specializované znalosti.
- Komplexní funkce platformy jsou spojeny s vyššími náklady, které mohou být pro menší organizace nepřijatelné.
- Někteří uživatelé poznamenali, že zákaznická podpora společnosti Adobe nemusí vždy splňovat očekávání.
- Údržba a aktualizace AEM vyžaduje značné technické znalosti a specializované zdroje.
Ceny Adobe Experience Manager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adobe Experience Manager
- G2: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Experience Manager
Experience Manager je výkonný nástroj, který je pravděpodobně nejvhodnější na podnikové úrovni. Samostatné připojení knihovny aktiv umožňuje uživatelům organizovat vizuální prvky odděleně a knihovna se hladce propojí pro použití na stránkách. Nástroj pro přidávání značek je také velmi robustní a umožňuje uživateli vytvářet dynamické stránky za běhu pomocí značek.
Experience Manager je výkonný nástroj, který je pravděpodobně nejvhodnější na podnikové úrovni. Samostatné připojení knihovny aktiv umožňuje uživatelům organizovat vizuální prvky odděleně a knihovna se hladce propojí pro použití na stránkách. Nástroj pro přidávání značek je také velmi robustní a umožňuje uživateli vytvářet dynamické stránky za běhu pomocí značek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro organizaci souborů | ClickUp
8. Acquia DAM (Widen) (nejlepší pro škálovatelnou správu digitálních aktiv)
Acquia DAM (dříve Widen) poskytuje flexibilní platformu, která pomáhá značkám efektivně spravovat a distribuovat digitální aktiva napříč týmy a kanály. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a konfigurovatelné schéma metadat zlepšují vyhledávání a přizpůsobení pracovních postupů.
Díky své škálovatelnosti je vhodný pro organizace různé velikosti, které chtějí centralizovat správu svých aktiv.
Nejlepší funkce Acquia DAM (Widen)
- Zlepšete vyhledatelnost aktiv pomocí automatického značkování založeného na umělé inteligenci, které novým aktivům automaticky přiřazuje relevantní metadata.
- Využijte robustní analytické nástroje k monitorování výkonu aktiv a zapojení uživatelů a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
- Zajistěte bezpečný přístup nastavením uživatelských oprávnění a rolí a ochranou citlivého obsahu před neoprávněným použitím.
Omezení Acquia DAM (Widen)
- Někteří uživatelé poznamenali, že rozhraní působí zastarale a mohlo by být modernizováno.
- Integrace s některými nástroji třetích stran může vyžadovat dodatečnou konfiguraci.
Ceny Acquia DAM (Widen)
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acquia DAM (Widen)
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Acquia DAM (Widen)
DAM mi připadá relativně uživatelsky přívětivý. Stejně jako u jiných databází si na něj člověk musí trochu zvyknout. K dispozici je řada užitečných výukových videí. Jakmile se dostanete k úpravám jednotlivých aktiv, máte několik možností, jak to udělat – prostřednictvím samotného systému nebo stažením souboru CSV, ve kterém můžete provést úpravy offline a poté daný dokument nahrát, což usnadňuje přidávání metadat.
DAM mi připadá relativně uživatelsky přívětivý. Stejně jako u jiných databází si na něj člověk musí trochu zvyknout. K dispozici je řada užitečných výukových videí. Jakmile se dostanete k úpravám jednotlivých aktiv, máte několik možností, jak to udělat – prostřednictvím samotného systému nebo stažením souboru CSV, ve kterém můžete provést úpravy offline a poté daný dokument nahrát, což usnadňuje přidávání metadat.
🧐 Věděli jste, že... Domény založené na blockchainu, jako jsou .eth nebo .crypto, mohou nahradit tradiční URL adresy webových stránek a jsou považovány za digitální majetek.
9. MediaValet (nejlepší pro spolupráci při správě digitálních aktiv)
MediaValet nabízí cloudovou platformu pro správu digitálních aktiv pro marketingové a kreativní týmy, které hledají nástroje pro spolupráci. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním vyhledávacím funkcím mohou týmy efektivně vyhledávat a distribuovat aktiva.
Platforma podporuje integraci s různými kreativními a produktivními nástroji, čímž zvyšuje kontinuitu pracovních postupů. Je univerzální pro týmy, které chtějí zlepšit spolupráci a efektivní správu aktiv.
Nejlepší funkce MediaValet
- Usnadněte spolupráci pomocí funkcí, které týmům umožňují sdílet, kontrolovat a schvalovat aktiva v reálném čase.
- Implementujte pokročilé vyhledávací funkce s tagováním a metadaty založenými na umělé inteligenci, které zlepšují vyhledatelnost aktiv.
- Přizpůsobte oprávnění uživatelů, abyste mohli řídit přístup a udržovat bezpečnost napříč různými skupinami uživatelů.
Omezení MediaValet
- Někteří uživatelé vyjádřili přání mít v rámci platformy více možností přizpůsobení.
- Rozhraní platformy by mohlo být intuitivnější a snadněji ovladatelné.
Ceny MediaValet
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MediaValet
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MediaValet?
Zastupuji členskou organizaci s přidruženými pobočkami. Velké množství digitálních aktiv musí často měnit majitele, proto oceňuji snadnost, s jakou můžeme zajistit, že všichni používáme správné soubory. Navíc hledáme způsoby, jak sdílet zdroje s našimi členy pomocí webových galerií a značkových portálů – nemusí mít přístup k backendu, ale rozhraní poskytuje velmi přehledný a organizovaný způsob sdílení souborů.
Zastupuji členskou organizaci s přidruženými pobočkami. Velké množství digitálních aktiv musí často měnit majitele, proto oceňuji snadnost, s jakou můžeme zajistit, že všichni používáme správné soubory. Navíc hledáme způsoby, jak sdílet zdroje s našimi členy pomocí webových galerií a značkových portálů – nemusí mít přístup k backendu, ale rozhraní poskytuje velmi přehledný a organizovaný způsob sdílení souborů.
10. Aprimo (nejlepší pro správu marketingových zdrojů)
Aprimo kombinuje správu digitálních aktiv se správou marketingových zdrojů a je určen pro organizace, které chtějí zefektivnit své marketingové aktivity. Platforma umožňuje týmům efektivně plánovat, provádět a spravovat marketingové aktivity a zajišťuje soulad s pokyny pro značku.
Robustní nástroje pro automatizaci pracovních postupů a spolupráci od společnosti Aprimo usnadňují hladkou koordinaci mezi členy týmu.
Nejlepší funkce Aprimo
- Integrujte správu marketingových zdrojů, abyste mohli efektivně plánovat a dohlížet na marketingové rozpočty, kampaně a projekty.
- Zajistěte konzistenci značky pomocí centralizovaného úložiště schválených aktiv a pokynů pro značku.
- Získejte přehled o marketingové výkonnosti a využití aktiv díky analytickým a reportovacím funkcím.
Omezení Aprimo
- Je obtížné sdílet více položek s uživatelem najednou.
- Proces nastavení a přizpůsobení je rozsáhlý.
- Uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek by mohly být vylepšeny, protože jsou velmi neohrabané.
Ceny Aprimo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aprimo
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Aprimo?
Celkově byl tento program užitečný, ale jeho osvojení trvá nějakou dobu. Určitě bych proškolil malou skupinu lidí, aby se stali odborníky, a poté bych pokračoval v dalším školení. Měli jsme celofiremní školení, které trvalo 3 hodiny, což je dost.
Celkově byl tento program užitečný, ale jeho osvojení trvá nějakou dobu. Určitě bych proškolil malou skupinu lidí, aby se stali odborníky, a poté bych pokračoval v dalším školení. Měli jsme celofiremní školení, které trvalo 3 hodiny, což je dost.
📖 Přečtěte si také: Jak efektivní správa IT aktiv pomáhá vašemu podnikání
11. Lytho (nejlepší pro kreativní pracovní postupy a konzistenci značky)
Lytho integruje funkce pro správu kreativních projektů, které marketingovým a designérským týmům umožňují efektivně plánovat, kontrolovat a distribuovat aktiva.
Integrované pokyny pro značku zajišťují, že všichni členové týmu mají přístup ke schváleným aktivům a mohou je používat, což snižuje nesrovnalosti v kampaních. Systém také podporuje automatické značkování a vyhledávací funkce, které týmům pomáhají rychle vyhledávat soubory, aniž by je museli ručně třídit ve složkách.
Nejlepší funkce Lytho
- Automatizujte označování a vyhledávání aktiv pomocí správy metadat založené na umělé inteligenci, která usnadňuje vyhledávání správných digitálních souborů ve velkých knihovnách obsahu.
- Umožněte spolupráci v reálném čase díky funkcím pro vkládání poznámek a schvalování, které týmům pomáhají poskytovat zpětnou vazbu k návrhům před finálním dokončením obsahu.
- Měřte výkonnost aktiv pomocí integrovaných analytických nástrojů, které sledují zapojení, trendy v používání a efektivitu týmu v průběhu času.
Omezení Lytho
- Vyžaduje počáteční nastavení a školení pro přizpůsobení pracovních postupů podle požadavků týmu.
- Cena může být problémem pro menší týmy, které nepotřebují plné možnosti správy kreativních projektů.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s jednoduššími systémy pro správu digitálních aktiv.
Ceny Lytho
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lytho
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lytho?
Některá nastavení účtu jsou trochu matoucí, ale školení a zákaznická podpora jsou skvělé. Funkci reportování jsem moc nepoužíval, ale nezdá se, že by poskytovala to, co jsem hledal, jako například kolik úkolů bylo odesláno, kolik jich bylo dokončeno, kteří recenzenti mají zpoždění s korekturou atd.
Některá nastavení účtu jsou trochu matoucí, ale školení a zákaznická podpora jsou skvělé. Funkci reportování jsem moc nepoužíval, ale nezdá se, že by poskytovala to, co jsem hledal, jako například kolik úkolů bylo odesláno, kolik jich bylo dokončeno, kteří recenzenti mají zpoždění s korekturou atd.
🧐 Věděli jste? Očekává se, že trh správy digitálních aktiv dosáhne do roku 2030 velikosti 13,02 miliardy USD.
Spojte svá aktiva pomocí ClickUp
Správa digitálních aktiv by měla být jednoduchá, efektivní a bez frustrace. Správný software pro správu digitálních aktiv udržuje vše organizované, přístupné a snadno spolupracovatelné, takže se váš tým může soustředit na tvorbu namísto hledání. Pokud vám váš současný systém připadá omezující, je chytré hledat lepší alternativy.
ClickUp vyniká kombinací správy digitálních aktiv s výkonnými nástroji pro spolupráci. Díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci, automatizovaným pracovním postupům a úpravám dokumentů v reálném čase je vše uloženo na jednom místě, takže vždy pracujete se správnými soubory ve správný čas.
Usnadněte si správu aktiv. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅