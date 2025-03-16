Midjourney vs. DALL·E: Který generátor umění AI je lepší?

Vzhledem k tomu, že digitální umění se díky AI stává dostupnějším, tvůrci čelí novému dilematu. Který generátor umění založený na AI by měli použít, aby mohli realizovat svou vizi?
Platformy jako Midjourney a DALL·E nabízejí jedinečné funkce, ale volba není vždy jednoznačná.
Pro digitální umělce a tvůrce obsahu, kteří chtějí pozvednout své projekty, je pochopení rozdílů mezi Midjourney a DALL·E klíčové pro výběr správného nástroje pro danou práci.
Tak na co ještě čekáme? Pojďme na to! 🖼️
⏰ 60sekundové shrnutí
Midjourney vs. DALL·E – dva nejoblíbenější generátory umění založené na umělé inteligenci – nabízejí jedinečné výhody pro digitální umělce, designéry a tvůrce obsahu.
- Zde jsou klíčová srovnání: DALL·E: Ideální pro rychlé a uživatelsky přívětivé generování obrázků pomocí AI, hladkou integraci ChatGPT a jednoduché úpravy Midjourney: Nejlepší pro vysoce detailní, stylizované vizuály s pokročilým přizpůsobením přes Discord
- DALL·E: Ideální pro rychlé a uživatelsky přívětivé generování obrázků pomocí AI, hladkou integraci ChatGPT a jednoduché úpravy.
- Midjourney: Nejlepší pro vysoce detailní, stylizované vizuály s pokročilými možnostmi přizpůsobení přes Discord.
- DALL·E: Ideální pro rychlé a uživatelsky přívětivé generování obrázků pomocí AI, hladkou integraci ChatGPT a jednoduché úpravy.
- Midjourney: Nejlepší pro vysoce detailní, stylizované vizuály s pokročilými možnostmi přizpůsobení přes Discord.
- Rozbor funkcí Midjourney a DALL·E: Snadnost použití: DALL·E má intuitivní rozhraní založené na chatu; Midjourney vyžaduje Discord a odborné znalosti Styl obrázků: Midjourney produkuje vysoce kvalitní umělecké obrázky; DALL·E vyniká strukturovanými, živými vizuály Přizpůsobení: Midjourney nabízí hlubší kontrolu nad uměleckými detaily; DALL·E umožňuje rychlé úpravy a rozšíření.
- Snadnost použití: DALL·E má intuitivní rozhraní založené na chatu; Midjourney vyžaduje Discord a odborné znalosti v oblasti promptů.
- Styl obrázků: Midjourney vytváří vysoce kvalitní umělecké obrázky; DALL·E vyniká strukturovanými, živými vizuály.
- Přizpůsobení: Midjourney nabízí podrobnější kontrolu nad uměleckými detaily; DALL·E umožňuje rychlé úpravy a rozšíření.
- Snadnost použití: DALL·E má intuitivní rozhraní založené na chatu; Midjourney vyžaduje Discord a odborné znalosti v oblasti promptů.
- Styl obrázků: Midjourney vytváří vysoce kvalitní umělecké obrázky; DALL·E vyniká strukturovanými, živými vizuály.
- Přizpůsobení: Midjourney nabízí podrobnější kontrolu nad uměleckými detaily; DALL·E umožňuje rychlé úpravy a rozšíření.
- Umění AI je jen začátek. ClickUp vám pomáhá organizovat, spolupracovat a zefektivňovat kreativní projekty pomocí: ClickUp Brain pro správu úkolů a generování obrázků pomocí AI ClickUp Whiteboards pro brainstorming v reálném čase, generování obrázků pomocí AI a vizuální plánování ClickUp for Design Teams pro sledování zpětné vazby, termínů a kreativních pracovních postupů
- ClickUp Brain pro správu úkolů a generování obrázků pomocí umělé inteligence
- ClickUp Whiteboards pro brainstorming v reálném čase, generování obrázků pomocí AI a vizuální plánování
- ClickUp pro designérské týmy ke sledování zpětné vazby, termínů a kreativních pracovních postupů
- ClickUp Brain pro správu úkolů a generování obrázků pomocí umělé inteligence
- ClickUp Whiteboards pro brainstorming v reálném čase, generování obrázků pomocí AI a vizuální plánování
- ClickUp pro designérské týmy ke sledování zpětné vazby, termínů a kreativních pracovních postupů
Co je DALL·E?
DALL·E je generativní technologie umělé inteligence (AI) vyvinutá společností OpenAI, která uživatelům umožňuje vytvářet obrázky na základě textových podnětů. Využívá pokročilé technologie převodu textu na grafiku k transformaci textových popisů na vizuální reprezentace.
Generátor obrázků AI využívá modely hlubokého učení a velký jazykový model (LLM) k porozumění pokynům v přirozeném jazyce a generování obrázků.
🧠 Zajímavost: OpenAI spojilo surrealistického umělce Salvadora Dalího a robota WALL·E od Pixaru a vytvořilo název „DALL·E“, který odráží jeho schopnost generovat snové obrazy z jednoduchých textových podnětů.
Funkce DALL·E
Od přeměny textových podnětů na detailní vizuály až po nabídku vysoce kvalitních obrazových výstupů – DALL·E má rozsáhlé funkce. Platforma vám umožňuje vytvářet vlastní návrhy, upravovat existující obrázky, experimentovat s jedinečnými kombinacemi konceptů a prozkoumávat trendy v grafickém designu.
Podívejme se podrobně na jeho vynikající funkce. 💁
Funkce č. 1: Generování vysoce kvalitních obrázků
DALL·E se výrazně zlepšil, pokud jde o rozlišení obrazu. Nejnovější verze, DALL·E 3, dokáže vytvářet obrázky v rozlišení 1024 x 1024 pixelů, což je významný skok oproti předchozí verzi. Výsledkem jsou ostřejší a detailnější vizuály, které jsou zásadní pro profesionální aplikace, jako jsou marketingové materiály, herní prvky nebo vysoce kvalitní umělecká díla.
Uživatelé si navíc mohou vybrat mezi „standardní“ a „HD“ kvalitou, přičemž ta druhá nabízí ještě vyšší detaily za mírně vyšší cenu.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k DALL·E pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence
Funkce č. 2: Úpravy, retušování a přizpůsobení
DALL·E vám umožňuje upravovat existující obrázky.
Tato funkce, známá jako Inpainting, vám umožňuje nahrát obrázek a poté specifikovat změny prostřednictvím textového příkazu. Můžete například nahrát obrázek místnosti a požádat AI, aby na stůl přidala vázu s květinami. Díky tomu je úprava obrázků rychlejší a intuitivnější.
Navíc vytváří vysoce přizpůsobené obrázky. Můžete specifikovat atributy jako barva, styl, textura a osvětlení. Díky této úrovni kontroly je ideální pro vytváření vizuálů, které přesně odpovídají specifikacím pro branding, design postav a prototypy produktů. Podporuje také více orientací obrázků, včetně na šířku a na výšku.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s generátory obrázků pomocí umělé inteligence poroste v letech 2024 až 2030 průměrným ročním tempem (CAGR) 17,7 %. To svědčí o rychlém pokroku v oblasti hlubokého učení a algoritmů umělé inteligence.
Funkce č. 3: Koncepční fúze, jemné ovládání a funkce pro rozšiřování obrázků
DALL·E je skvělý v kombinování více konceptů, stylů a atributů do jednoho obrázku.
Chcete robota hrajícího na saxofon v džungli, namalovaného ve stylu Van Gogha? DALL·E to zvládne. Tato flexibilita umožňuje tvůrcům experimentovat se složitými kompozicemi a nápaditými myšlenkami.
Navíc jeho funkce Outpainting vám umožňuje rozšířit obrázek za jeho původní hranice. AI plynule generuje nový obsah, který zapadá do stávajícího vizuálu, což je ideální pro vytváření větších verzí obrázků nebo přirozené rozšiřování scén.
⚙️ Bonus: Seznamte se s nástroji AI pro sociální média, které vám pomohou zdokonalit vaši strategii digitálního marketingu.
Ceny DALL·E
- Ceny na míru
🔍 Věděli jste? V roce 2023 se stal virálním umělou inteligencí generovaný obrázek falešné exploze poblíž Pentagonu, který na krátkou dobu způsobil zmatek na akciovém trhu, než byl odhalen jako podvrh.
Co je Midjourney?
Midjourney je služba umělé inteligence pro převod textu na obrázek vyvinutá nezávislou výzkumnou laboratoří. Generuje obrázky z textových popisů, což vám umožňuje vytvářet různé umělecké formy, od realistických po abstraktní styly. Je známá tím, že produkuje vysoce kvalitní, dobře strukturované a detailní fotografie.
Model AI využívá strojové učení k vytváření obrázků na základě textových příkladů a opírá se o rozsáhlé jazykové a difúzní modely.
Abyste mohli používat Midjourney, potřebujete účet Discord. AI zpracuje požadavek a vygeneruje obrázky zadáním příkazu „/imagine“ s popisem požadovaného obrázku v kanálu.
🧠 Zajímavost: Vzhledem k tomu, že modely AI se učí z existujícího umění, probíhají právní debaty o tom, zda mohou být obrázky generované AI chráněny autorským právem a kdo je jejich skutečným vlastníkem – vývojář AI, uživatel, tvůrce, jehož původní nápad mohl být vypůjčen, nebo nikdo.
Funkce Midjourney
Midjourney má robustní funkce navržené tak, aby s přesností a snadností přiváděly kreativní vize k životu. Podívejme se na některé vynikající funkce. 👇
Funkce č. 1: Uživatelsky přívětivé rozhraní a možnosti přizpůsobení
Prostřednictvím aplikace Discord mohou uživatelé snadno komunikovat s AI zadáváním jednoduchých příkazů v chatu. Tento přímočarý přístup nevyžaduje žádné technické znalosti ani dovednosti v oblasti programování, takže každý může snadno začít generovat AI umění.
Uživatelé mohou sdílet své výtvory, klást otázky a spolupracovat s ostatními. Midjourney navíc nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení pomocí různých příkazů a parametrů. Můžete doladit každý aspekt svého výtvoru úpravou poměru stran a stylizace pro konkrétní umělecké styly.
⚙️ Bonus: Pochopte, jak používat AI v content marketingu, abyste viděli, jak transformuje tvorbu obsahu automatizací úkolů, generováním personalizovaného obsahu a zlepšováním zapojení.
Funkce č. 2: Pokročilé nástroje pro kompozici
Pro uživatele, kteří chtějí posunout svou kreativitu ještě dál, nabízí Midjourney výkonné nástroje pro kompozici. Mezi ně patří:
- Techniky vrstvení pro vytváření obrazů s hloubkou a komplexností a přidání pocitu vizuální hierarchie
- Úpravy perspektivy pro úpravu perspektivy obrázků pro dynamické a poutavé kompozice
- Prostorové uvažování pro vytváření logicky souvislých obrázků s relativními polohami a velikostmi různých objektů
🧠 Zajímavost: V roce 2018 se obraz Portrét Edmonda de Belamyho, vytvořený pomocí umělé inteligence s využitím modelu strojového učení zvaného GAN (Generative Adversarial Networks), prodal v aukční síni Christie's za neuvěřitelných 432 500 dolarů, což daleko překročilo jeho odhadovanou cenu 7 000–10 000 dolarů.
Funkce č. 3: Funkce pro spolupráci a možnosti křížové generace
Discord server Midjourney podporuje prosperující komunitu, která vylepšuje tvůrčí proces. Prostřednictvím sdílených pracovních prostorů mohou uživatelé spolupracovat na projektech v reálném čase, vyměňovat si zpětnou vazbu a dokonce integrovat nástroje pro správu projektů, jako jsou Trello a Asana, aby zefektivnili své pracovní postupy.
Navíc nabízí cross-modální funkce pro syntézu prvků z různých režimů, jako jsou text, obrázky a náčrtky. Mezi ně patří:
- Umělecké podněty AI založené na obrázcích
- Podněty založené na náčrtcích
- Kombinované modality
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Midjourney pro generování obrázků pomocí umělé inteligence
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 60 $/měsíc na uživatele
- Mega: 120 $/měsíc na uživatele
🧠 Zajímavost: Model AI vytvořil plně digitální módní kolekci s názvem „DeepWear“, která generuje jedinečné návrhy oděvů, které lze vytisknout na 3D tiskárně nebo nosit ve virtuálních prostorech, jako je metaverse.
DALL·E vs. Midjourney: Porovnání funkcí
Nyní, když jsme si jednotlivě prozkoumali DALL·E a Midjourney, je čas podívat se, jak si vedou v přímém srovnání.
Zde porovnáme klíčové rozdíly mezi těmito dvěma nástroji, abychom vám pomohli rozhodnout, který z nich vyhovuje vaší umělecké vizi. ⚒️
|Aspekt
|DALL·E
|Midjourney
|Snadnost použití
|Vhodné pro začátečníky díky jednoduchému rozhraní
|Náročnější naučení se díky rozhraní založenému na Discord
|Kvalita obrazu
|Vytváří fotorealistické obrázky s jemnými detaily a živými barvami.
|Poskytuje umělecké, stylizované obrázky s výraznými texturami a odvážnou kreativitou.
|Styl obrázků
|Všestranný, přizpůsobivý všem uměleckým stylům
|Podporuje všechny umělecké styly a vyniká ve vytváření jedinečných uměleckých děl.
|Velikost obrázku
|Čtvercový, vysoký a široký
|Plně přizpůsobitelné rozměry
|Autorská práva k obrázkům vytvořeným umělou inteligencí
|Plné vlastnictví všech obrázků, které jste vytvořili
|Plné vlastnictví vytvořených obrázků
|Možnosti přizpůsobení
|Omezené možnosti přizpůsobení
|Více možností přizpůsobení s kontrolou nad vstupními parametry
|Rozhraní
|Jednoduché webové rozhraní
|Funguje výhradně v rámci Discord
|Iterativní vývoj
|Umožňuje iterativní tvorbu s vylepšením vstupních obrázků.
|Poskytuje variace na základě počátečních podnětů.
Funkce č. 1: Vlastnictví a moderování obsahu
Při tvorbě pomocí AI je důležité pochopit, kdo je vlastníkem konečného produktu a jak platforma zachází s nevhodným obsahem. Podívejme se, jak tyto generativní AI nástroje řeší otázku vlastnictví a moderování.
DALL·E
DALL·E vyniká v oblasti vlastnictví a moderování obsahu díky svým podrobným zásadám a odškodnění. OpenAI stanovilo podrobné podmínky použití, zásady ochrany osobních údajů a pokyny pro služby, zpracování dat a pluginy.
Midjourney
Midjourney uplatňuje přísnou politiku moderování obsahu a nabízí funkce ochrany soukromí obrázků. Obrázky generované na této platformě jsou však ve výchozím nastavení viditelné pro ostatní předplatitele, pokud uživatelé neupgradují na vyšší tarif, který zahrnuje funkci Stealth Mode .
🏆 Vítěz: DALL·E díky přísným zásadám ochrany osobních údajů a odškodnění.
Funkce č. 2: Kvalita obrazu
Kvalita obrázků generovaných umělou inteligencí může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašich kreativních projektů. Podívejme se, jak si tyto nástroje vedou z hlediska detailů, jasnosti a stylu.
DALL·E
Generuje poutavé, živé obrázky s jemnými detaily ve standardní kvalitě 1024 x 1024 pixelů. DALL·E je také schopen generovat fotorealistické, detailní fotografie, které zdůrazňují realismus. Ačkoli jsou jeho obrázky bohatě vykreslené, mohou působit stylizovaněji a animovaněji.
Midjourney
Tento nástroj často vytváří obrázky s vysokou kvalitou, realističností a ostrostí, které s velkou přesností zachycují jemné nuance. Vyniká fotorealismem a poskytuje profesionální obrázky s bohatými vizuálními prvky. Maximální rozlišení obrázků Midjourney je 1664 x 1664 pixelů, které můžete pomocí nástrojů AI zvětšit.
🏆 Vítěz: Midjourney pro vyšší míru realismu a přesnosti.
🧠 Zajímavost: V roce 2022 získalo umělecké dílo vytvořené umělou inteligencí s názvem Théâtre D’opéra Spatial první místo v kategorii digitálního umění na Colorado State Fair, což vyvolalo debaty o tom, zda by díla vytvořená umělou inteligencí měla soutěžit s uměním vytvořeným lidmi.
Funkce č. 3: Snadné použití
Použitelnost nástroje může mít velký vliv na váš pracovní postup. Podívejme se, jak každá platforma vyhovuje různým preferencím uživatelů.
DALL·E
DALL·E se vyznačuje minimalistickým rozhraním s ChatGPT, díky čemuž je konverzační a snadno použitelný na více platformách. Se systémem můžete komunikovat v laickém jazyce a ChatGPT vygeneruje přizpůsobené výzvy nebo poskytne šablony výzev AI pro DALL·E 3, což podporuje intuitivní tvorbu obrázků.
Midjourney
Na druhou stranu Midjourney vyžaduje, abyste dobře rozuměli technikám zadávání pokynů, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Ačkoli nabízí webové rozhraní, které zjednodušuje generování obrázků, stále musíte vědět, jak správně zadávat pokyny a používat Discord.
🏆 Vítěz: DALL·E díky jednoduchému rozhraní založenému na ChatGPT.
DALL·E vs. Midjourney na Redditu
Na Redditu jsme prozkoumali debatu o DALL·E vs. Midjourney a ponořili se do různých vláken plných uživatelských zkušeností a postřehů.
Někteří uživatelé preferují DALL·E kvůli jeho uživatelsky přívětivému rozhraní.
Nedostatky DALL·E3 stojí za to, když uvážíme potíže s Midjourney a jeho integrací exkluzivně pro Discord. Nemá ani API, se kterým by se dalo pracovat, což je velká škoda. Jakákoli aplikace, kterou bych chtěl vytvořit, by vyžadovala, abych vytvořil „self-bot“ pro Discord, který porušuje pravidla, což by mohlo vést k zákazu, i když je to nepravděpodobné. No, tak tedy DALL-E.
Nedostatky DALL·E3 stojí za to, když uvážíme potíže s Midjourney a jeho integrací exkluzivně pro Discord. Nemá ani API, se kterým by se dalo pracovat, což je velká škoda. Jakákoli aplikace, kterou bych chtěl vytvořit, by vyžadovala, abych vytvořil „self-bot“ pro Discord, který porušuje pravidla, což by mohlo vést k zákazu, i když je to nepravděpodobné. No, tak tedy DALL-E.
Někteří uživatelé Redditu si myslí , že DALL·E má méně problémů s cenzurou než Midjourney:
Midjourney se v současné době jeví jako méně cenzurovaný, ale před verzí 6 jsem viděl lidi stěžovat si na spoustu cenzurních problémů (dokonce i fráze „Treasure Chest“ způsobovala problémy, protože slovo „Chest“ je v angličtině spojováno s prsy).
Midjourney se v současné době zdá být méně cenzurovaný, ale před verzí 6 jsem viděl lidi stěžovat si na spoustu cenzurních problémů (dokonce i fráze „Treasure Chest“ způsobovala problémy, protože slovo „Chest“ je slangový výraz pro prsa).
Na druhou stranu však několik uživatelů Redditu s tímto názorem nesouhlasí:
Zkusil jsem DALL·E požádat, aby vytvořil stockovou fotografii osob s nadváhou, ale odmítl to. Nechtěl ani vzít osoby z tohoto obrázku a udělat je obézními, ale vytvořit novou skupinu osob s nadváhou. Je vlastně urážlivější, že považuje vytvoření fotografie obézních lidí za urážlivé, než samotná potenciální fotografie.
Zkusil jsem DALL·E požádat, aby vytvořil stockovou fotografii osob s nadváhou, ale odmítl to. Nechtěl ani vzít osoby z tohoto obrázku a udělat je obézními, ale vytvořit novou skupinu osob s nadváhou. Je vlastně urážlivější, že považuje vytvoření fotografie obézních lidí za urážlivé, než samotná potenciální fotografie.
Mnoho uživatelů se také domnívá, že oba nástroje mají odlišné schopnosti.
DALL·E 3 je propojen s ChatGPT, což znamená, že jej můžete ovládat konverzačním způsobem, jako byste mluvili s člověkem. Midjourney nemá připojený velký jazykový model, takže při zadávání příkazů musíte používat velmi základní syntaxi a být velmi výslovní. Na druhou stranu však má mnoho velmi specifických funkcí, které poskytují parametry, které můžete přidat k příkazům, včetně nejnovějších funkcí pro odkazování na postavy a styly.
DALL·E 3 je propojen s ChatGPT, což znamená, že jej můžete ovládat konverzačním způsobem, jako byste mluvili s člověkem. Midjourney nemá připojený velký jazykový model, takže při zadávání příkazů musíte používat velmi základní syntaxi a být velmi výslovní. Na druhou stranu však má mnoho velmi specifických funkcí, které poskytují parametry, které můžete přidat k příkazům, včetně nejnovějších funkcí pro odkazování na postavy a styly.
🔍 Věděli jste? Tým výzkumníků vycvičil AI, aby analyzovala 346 Rembrandtových obrazů a poté vytvořila zcela nové umělecké dílo ve stylu tohoto holandského mistra. Konečným výsledkem byl obraz The Next Rembrandt, který byl vytištěn na 3D tiskárně a napodoboval Rembrandtovy tahy štětcem.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k DALL·E vs. Midjourney
Obrázky generované umělou inteligencí jsou skvělé, ale co celkový obraz? Nástroje jako DALL·E a Midjourney vynikají ve vytváření úžasných vizuálů, ale selhávají při integraci těchto vizuálů do efektivního pracovního postupu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže. 🤩
Pomáhá vám snadno plánovat, spolupracovat a realizovat vaše nápady. Ať už spravujete designové prvky, sledujete zpětnou vazbu nebo dokonce generujete AI obrázky, ClickUp uchovává vše na jednom místě.
Podívejme se na některé funkce, které mohou být ideální pro použití AI v grafickém designu i jinde. 🎨
ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain
Máte někdy pocit, že polovinu dne trávíte hledáním aktualizací, vyhledáváním souborů nebo snahou dát dohromady roztříštěnou zpětnou vazbu? ClickUp Brain vám pomůže jako váš virtuální projektový manažer, centrum znalostí a optimalizátor pracovních postupů.
Tento nástroj umělé inteligence pro designéry propojuje úkoly, dokumenty a konverzace, aby byly informace okamžitě dostupné, takže můžete věnovat více času tvorbě.
Příklad: Předpokládejme, že navrhujete umělecký projekt generovaný umělou inteligencí a potřebujete schválení od více zainteresovaných stran. Místo nekonečného zasílání upomínek požádejte Brain, aby vygeneroval souhrn úkolů s akčními položkami a automaticky stanovil priority úkolů na základě termínů.
Z ClickUp Docs také stahuje relevantní dokumenty a poznámky pro snadnou referenci a pomocí AI Writer vytváří návrhy e-mailových odpovědí.
🔍 Věděli jste? Nástroje založené na umělé inteligenci mohou obnovit staré, poškozené fotografie odstraněním škrábanců a vylepšením detailů. Mohou také přesně kolorovat černobílé obrázky na základě historických referencí.
ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards
Brainstorming, plánování a realizace nápadů by měly probíhat plynule, nikoli roztříštěně v několika různých nástrojích.
ClickUp Whiteboards poskytuje interaktivní digitální prostor, kde mohou týmy vizualizovat, diskutovat a realizovat nápady v reálném čase. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro práci s tabulemi se Whiteboards přímo propojuje s úkoly, dokumenty a pracovními postupy, čímž zajišťuje, že se skvělé nápady promění v činy.
Whiteboards se odlišuje generováním obrázků pomocí umělé inteligence. Můžete okamžitě vytvářet vizuály na základě textových podnětů při práci na marketingové kampani, návrhu produktu nebo kreativní strategii – to vše v rámci Whiteboardu.
📌 Příklad zadání: Vytvořte futuristickou panorámu města při západu slunce s neonovými světly a létajícími auty v cyberpunkovém stylu.
ClickUp Brain okamžitě generuje obrázek, který týmu pomáhá vizualizovat jeho koncept, aniž by narušil tvůrčí proces. Po dokončení mohou označit příslušné členy týmu, připojit úkoly a sledovat průběh projektu.
⚙️ Bonus: Právě začínáte s ClickUp Whiteboards? Použijte novou šablonu ClickUp Whiteboard Template a začněte s vizuálním plánováním projektů.
ClickUp One Up #3: Návrh řízení projektů
Designové týmy prosperují díky kreativitě – ale co řízení projektů, zpětná vazba a termíny? Tam se věci mohou zkomplikovat.
ClickUp for Design Teams je software pro spolupráci v oblasti designu, který eliminuje chaos a poskytuje kreativcům jediné místo pro spolupráci, sledování pokroku a plynulý průběh práce – už žádné roztříštěné zpětné vazby nebo ztracené požadavky na design.
Váš tým se tak může soustředit na to, co umí nejlépe: tvořit. Ještě lepší je, že můžete tento nástroj spojit s ClickUp pro marketingové týmy a navrhovat efektivní marketingové kampaně.
ClickUp usnadňuje sledování toho, kdo na čem pracuje, takže nikdy nepřetížíte jednoho designéra, zatímco druhý má čas nazbyt. Navíc díky integrovaným nástrojům, jako jsou Whiteboards, Docs a ClickUp Chat, můžete skicovat nápady, sbírat inspiraci a vylepšovat návrhy – to vše v reálném čase.
Řekněme, že navrhujete nový web. Můžete vytvořit úkoly ClickUp, abyste projekt rozdělili na zvládnutelné kroky, přidělili odpovědnosti členům týmu a snadno sledovali pokrok.
Potřebujete zpětnou vazbu od zainteresovaných stran? Přidejte makety na tabuli, shromažďujte zpětnou vazbu na jednom místě a pokračujte v revizích, zatímco spolupracujete interně pomocí chatu.
📮 ClickUp Insight: Přijetí AI se u každého liší. Zatímco 28 % ji používá pravidelně k zefektivnění pracovních postupů, 27 % má pocit, že potřebuje více školení, aby plně využilo její potenciál. Dalších 23 % si není jistých, kde začít, a obavy o soukromí a důvěru brzdí 11 % uživatelů.
ClickUp pomáhá designérským týmům hladce integrovat AI. Ať už vylepšujete kreativní procesy, generujete nápady rychleji nebo spolupracujete efektivněji, nástroje ClickUp založené na AI poskytují podporu, automatizaci a zabezpečení potřebné k posílení kreativity bez dohadů.
Cesta k dokonalému úspěchu – ClickUp
Výběr mezi Midjourney a DALL·E závisí na tom, co vyhovuje vašim kreativním potřebám. Oba nástroje nabízejí jedinečné funkce, které vám pomohou generovat vše od jednoduchých vizuálů až po umělecké kompozice.
Ale proč se omezovat pouze na generování obrázků? ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže snadno spravovat nápady a projekty v oblasti designu. Umožňuje vám sledovat úkoly, termíny a tvůrčí procesy na jednom místě.
Jeho integrovaný AI asistent, ClickUp Brain, generuje obrázky, organizuje nápady, provádí brainstorming za vás a ukládá reference. Whiteboardy zase vylepšují spolupráci a činí vizuální plánování intuitivnějším a efektivnějším.
Rozjeďte svou kreativitu a zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp! 🧑🎨