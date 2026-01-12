Průvodce digitálním úklidem pro vytvoření produktivního pracovního prostoru

Uklízení digitálního pracovního prostoru může být zásadní změnou... pokud máte správné nástroje a návyky pro účelné uspořádání. Pokud jste odkládali uspořádání stovek nebo dokonce tisíců souborů – nejste sami!
Úkol vytvořit udržitelný systém ukládání, který by stál za zveřejnění na Pinterestu, mi připadal jako otrava. To se změnilo poté, co jsem dokončila několik jednoduchých projektů na úklid a organizaci. Nyní mě můj pracovní prostor inspiruje a přesně to přeji i vám!
Možná nevíte, kde začít, a ptáte se: „Jak čisté má to být?“ Provedu vás osmi zvládnutelnými projekty na digitální úklid a ukážu vám, jak vám ClickUp pomůže vytvořit okamžité organizační návyky. 🌱
Cesta k digitálnímu úklidu
Je naší odpovědností pravidelně se vzdálit od technologií a zhodnotit, jak se cítíme. Pravdou je, že právě tento přístup „ulož si to, nebo budeš litovat“ podporuje naši tendenci k digitálnímu hromadění, což je hlavní překážka na naší cestě k produktivitě na pracovišti.
Abychom dostali naše přeplněná zařízení pod kontrolu, musíme nejprve zjistit, co k tomu nepořádku přispívá.
Plocha počítače
- Složky na ploše
- Soubory a dokumenty
- Úložiště v cloudu
- Stáhnout složku
- Hesla a přihlašovací údaje
- Fotografie a snímky obrazovky
- Aplikace
- Prohlížeč
Pracovní aplikace
- Doručená pošta
- Poznámky
- Připomenutí
- Kanály a zprávy ve Slacku
- Google Drive
- Různé dokumenty
- Hesla a přihlašovací údaje
- Nástroj pro řízení projektů
Mobilní telefony/tablety
- Úvodní obrazovky
- Kontakty v telefonu
- Aplikace
- Fotografie a snímky obrazovky
- Hudební knihovny
- Hlasové zprávy a textové zprávy
- Aplikace Poznámky
- Oznámení
Dobrou zprávou je, že jakmile si vytvoříte návyky v organizaci, množství úklidu, které budete muset udělat, se časem sníží! ✨
Co tedy můžete očekávat, až se pustíte do úklidu svých zařízení? Zpočátku budete možná cítit, že je toho na vás příliš:
A na závěr pár úsměvných vzpomínek:
Až bude projekt hotový, konečně vám spadne obrovský kámen ze srdce.
Než začneme, je důležité poznamenat, že pro dokonalý postup při úklidu nemusíte tento návod dodržovat do puntíku. Klidně si vše uspořádejte tak, jak jste zvyklí, ale doporučuji vám trochu experimentovat! 🧠💡
Zde je osm projektů na digitální úklid, kterými můžete začít svou cestu k digitálnímu úklidu.
8 projektů na digitální úklid
1️⃣ Vyčistěte složku Stažené soubory
Náhodně stažené soubory PDF a duplicitní snímky obrazovky – ty musí pryč! Začněte tím, že tuto složku uspořádáte do seznamu a seřadíte podle typu souboru, abyste je mohli snadno smazat po skupinách. To mi pomáhá rychle najít a smazat všechny soubory PNG, archivy ZIP, GIF a složky HTML z mých minulých projektů, o kterých vím, že už je nepotřebuji. Až dokončíte tento úvodní úklid, přejděte k zbytku, který vyžaduje zvláštní pozornost. 🔎
Tip: Pokud používáte Mac, vyberte soubor (nebo skupinu souborů) a stiskněte mezerník, abyste si soubor prohlédli. Poté stiskněte mezerník znovu, abyste soubor zavřeli. Tak se v nepořádku zorientujete rychleji, než kdybyste otevírali a zavírali jednotlivé soubory!
2️⃣ Uspořádejte si Google Drive
Google Drive je podobný složce Stažené soubory, protože se rychle zaplní kopiemi kopiemi kopiemi nedokončených dokumentů. Uspořádejte si soubory v mřížkovém nebo seznamovém zobrazení a smažte vše, co neslouží žádnému účelu. 🗑
Tip č. 1: Posuňte organizaci svého Google Disku o krok dál tím, že změníte výchozí domovskou stránku z Můj disk na Priority. Díky tomu se nebudete cítit tak zahlceni, protože při otevření Google Disku uvidíte pouze to, co je důležité, namísto celé knihovny.
V horní části stránky Priority se nachází karusel pro rychlý přístup k jednotlivým souborům, které byly často otevírány. Ve spodní části stránky se odehrává skutečná magie! Můžete vytvářet Pracovní prostory, abyste měli přístup k nejdůležitějším nebo nejaktivnějším souborům, aniž byste je museli přesouvat z jejich původního umístění. 📍
Tip č. 2: Pokud panel Návrhy v horní části Disku Google téměř nepoužíváte, můžete tuto funkci vypnout kliknutím na ikonu ozubeného kolečka > Nastavení > zrušením zaškrtnutí políčka Návrhy.
3️⃣ Sjednoťte záložky a rozšíření prohlížeče
Záložky a rozšíření by nám měly pomáhat vytěžit maximum z našeho online prostředí. Pokud je tato část vašeho digitálního prostoru přeplněná, zde je několik návrhů, jak ji zjednodušit:
- Vaše lišta oblíbených položek by měla být kombinací složek a jednotlivých odkazů. Vytvořte složky pro sbírky (inspirace, účty) a jednotlivé odkazy na stránky, které navštěvujete každý den
- Dodržujte jednotný systém pojmenování. Používejte jedno až dvě slova k pojmenování složek a jednotlivých odkazů na panelu nástrojů prohlížeče
- Podívejte se na náš průvodce nejlepšími rozšířeními pro Chrome, která zvýší vaši produktivitu! Provedli jsme za vás průzkum a našli rozšíření, která skutečně využijete.
- Odstraňte všechny rozšíření, která jste od stažení nepoužili. Nebudete je používat. Věřte mi 🤝
Tip: Bez nadsázky, rozšíření ClickUp pro Chrome je revoluční. Když dělám rešerši pro svůj další projekt, přidávám si do záložek asi 8–12 webových stránek za každou relaci. Je to kompilace textových zdrojů, videí na YouTube a inspirace. Místo toho, abych je uložil do složky v Chromu a zapomněl na ně, přidávám si je do záložek přes rozšíření ClickUp pro Chrome! Synchronizuje se s mým účtem ClickUp spolu s ostatními pracovními úkoly a krátkou poznámkou, kterou jsem napsal svému budoucímu já o jejím účelu. Pokud si z tohoto průvodce odnesete jen jednu věc, ať je to tato: stáhněte si rozšíření ClickUp pro Chrome! 🆓
4️⃣ Vyprázdněte e-mailové schránky
Lze s jistotou předpokládat, že každý člověk má tři až pět e-mailových účtů:
1. AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com nebo Yahoo! Mail z mládí 2. Gmail (protože to nebyl AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com ani Yahoo! Mail z mládí) 3. Pracovní účet 4 & 5. Účty s různými variantami našeho jména
Nejprve se zaměřte na jeden e-mailový účet – osobní nebo pracovní – a zprávy tříďte, mazejte nebo archivujte. Pokud nevíte, kde začít, zde je několik možností:
- Velké soubory
- E-maily starší než 90 dní
- Propagační a sociální e-maily
- Podle jména
Tip: Pokud používáte Gmail, přejděte do vyhledávacího pole a klikněte na ikonu Zobrazit možnosti vyhledávání. Najděte všechny e-maily větší než 5 MB nebo 10 MB a smažte je nebo archivujte.
Až se zbavíte nepořádku, je čas na organizaci! S pomocí několika technik si můžete osvojit dovednosti v oblasti správy e-mailů a času a získat tak více času ve svém dni. Zde je návod:
1. Vyhněte se používání víceúrovňové struktury složek pro ukládání e-mailů. Časem budete přidávat další podsložky, které způsobí ještě větší nepořádek. Budete ztrácet čas tím, že budete každé dva měsíce upravovat svůj systém, aby vyhovoval novým úkolům, projektům a příchozí korespondenci. Místo toho používejte pro e-maily kategorie a štítky a přesuňte je ze své doručené pošty. Když budete potřebovat vyhledat konkrétní e-mail, jednoduše vyhledejte podle názvu štítku nebo kategorie.
2. Vytvořte si e-mailovou rutinu. Před ClickUpem pro mě „normální“ pracovní den znamenal dostat se na nulovou schránku. Každých pár hodin jsem chodil na schůzky, ale pak jsem se vracel ke své schránce. Ke konci dne, kolem 15:00, jsem se pustil do svých skutečných úkolů, ale tou dobou už mi mozek nefungoval, protože jsem celý den procházel e-maily. To není možné pro každého, ale pokud si zvyknete kontrolovat e-maily jen několikrát denně, můžete si ve svém dni vyhradit časové bloky na vyřízení svých úkolů.
3. Využijte funkce svého e-mailového poskytovatele k optimalizaci produktivity. Zkratky, kategorie, štítky, pravidla, označení – prostě všechno! Tyto funkce stojí za to se naučit a zavést, protože vám ušetří duševní energii a čas – dva důležité zdroje, které každý den potřebujete.
Pokud vás zajímají tipy na zvýšení produktivity v Outlooku nebo Gmailu, dejte nám vědět v komentářích níže!
5️⃣ Nahrajte fotografie a snímky obrazovky do cloudu
Ušetřete místo ve svém zařízení přesunutím fotek do cloudového úložiště, jako je iCloud nebo Google Fotky. U fotek, které si chcete nechat v telefonu, projděte svou knihovnu a odstraňte všechny duplikáty, obrázky vtipných memů a náhodné snímky obrazovky s budíkem.
Tip: Aplikace Fotky Google má funkci, která roztřídí velké fotografie a videa, rozmazané snímky, snímky obrazovky a soubory z jiných aplikací, abyste je mohli rychle zkontrolovat a smazat. Pokud máte zařízení Apple, můžete filtrovat podle typu média.
6️⃣ Vyčistěte si sociální sítě
Přinášejí vám sociální sítě do života přidanou hodnotu? Vzdělávají vás, inspirují nebo vám pomáhají cítit se propojeni s pozitivními lidmi? Toto je možná nejdůležitější projekt na tomto seznamu, protože to zvládne každý. Čeká na vás celý svět bez sociálních sítí, kde můžete trávit čas tím, co vás baví, nebo s lidmi, které máte rádi.
Pokud pro vás úklid znamená deaktivovat si účty na pár týdnů nebo měsíců, je to zcela na vás! Pokud se vám to ale zdá příliš radikální, stačí jednoduché uklízení jednou za měsíc a vaše duševní zdraví z toho bude těžit:
- Přestaňte sledovat lidi, účty a značky, které pro vás nemají žádnou hodnotu
- Lajkujte a sledujte lidi a značky, které se vám nejvíce líbí, aby vám algoritmus nabízel podobný obsah
- Smažte nepotřebné účty a skupiny z minulých životních etap (staré sousedské komunity, univerzitní kampusy)
Pokud spravujete účty na sociálních sítích pro svou firmu, zvažte použití sjednocené sociální schránky. S takovým nástrojem ušetříte čas, který obvykle věnujete přepínání mezi záložkami, účty a zařízeními, a vyhnete se četným rozptýlením.
7️⃣ Uspořádejte si domovské obrazovky
Smažte všechny zbytečné poznámky a aplikace a poté uspořádejte to, co zbylo. V závislosti na tom, jakým způsobem dáváte přednost uspořádání svých aplikací, zde jsou návrhy na strukturu:
1. Uspořádejte je podle typu složky. Seskupte aplikace podle jejich účelu (produktivita, sociální sítě, práce, fotografie, cestování)
2. Zamyslete se nad tím, jak držíte telefon nebo tablet. Aplikace, ke kterým potřebujete rychlý přístup, umístěte po okrajích obrazovky
3. Zvýrazněte své nejčastěji používané nebo nejdůležitější aplikace. Omezte počet položek na stránkách domovské obrazovky, aniž byste je museli hledat
8️⃣ Optimalizujte svůj nástroj pro řízení projektů
Pokud používáte nástroj pro řízení projektů ve škole nebo v práci, je pravděpodobné, že máte pokladnici informací a poznámek roztroušených po všech koutech softwaru. To je v pořádku! Všichni zažíváme tuto neorganizovanost, protože se neustále přesouváme k tomu, co je nové a co přijde dál. Říkáme si: „No, udělám to později. “ 🤷♀️
Začněte s úklidem tím, že vyčistíte domovskou obrazovku a zařadíte minulé práce:
1. Dokončete nedokončené úkoly
2. Archivujte korespondenci
3. Uložte důležité dokumenty (faktury, zadání projektů)
4. Odstraňte zastaralé zprávy
Tip: Klíčem k úspěšným (a bezstresovým) projektům je dodržování spolehlivého a škálovatelného systému. Pokud máte k dispozici komplexní nástroj pro řízení projektů nebo organizaci, využijte jeho funkce a zorganizujte si práci.
A je to – osm projektů, díky kterým se zbavíte nepořádku!
Jak pomocí bezplatného účtu ClickUp vybudovat okamžité organizační návyky
Na úklid souborů pro vyšší produktivitu není nikdy příliš brzy! Namísto čekání, až se nepořádek nahromadí, si každý měsíc vyhraďte čas na úklid svých zařízení. Právě v tom vám pomůže ClickUp:
1. Nastavte si v ClickUp opakující se měsíční úkol na úklid svých digitálních pracovních prostorů. Zavazte se k digitálnímu úklidu jednou za měsíc s pomocí kontrolních seznamů, abyste v daný čas přesně věděli, co máte dělat
2. Ušetřete místo na svých zařízeních pomocí připomínek a úkolů v ClickUp. Přesuňte screenshoty, poznámky a soubory související s projekty do svého pracovního prostoru v ClickUp, aby vám nic neuniklo
3. Využijte klíčové funkce ClickUp i mimo platformu na jakémkoli zařízení. Zbavte se nutnosti přepínat mezi několika aplikacemi, abyste si udrželi pořádek a zvládli svou práci.
4. Při procházení internetu používejte rozšíření ClickUp pro Chrome. Vážně, je to revoluční změna!
Pokud jste v ClickUp nováčkem, podívejte se na tuto jednoduchou lekci z ClickUp University, abyste si s jistotou vytvořili úkol pro digitální úklid! ⬇️
Závěrečná myšlenka
Co byste mohli dělat s volným časem, který vám každý den zbude? Naučit se něco nového? Trávit čas s lidmi, které máte rádi? Zdřímnout si?
Ať už je vaše odpověď jakákoli, na jedné věci se shodneme: vytvoření pozitivních a udržitelných návyků nám umožňuje být inspirovaní, produktivní a sebevědomí. Nepotřebujeme nejmodernější systémy ani dokonalé estetické uspořádání, které nás dočasně motivuje k dokončení úkolů.
Všechny projekty na úklid popsané v tomto článku můžete zvládnout i bez nich. Jděte na to pomalu a pamatujte, že když tuto práci uděláte teď, časem budete mít méně starostí. 😌 🖥 📱
Přihlaste se k odběru našeho měsíčního zpravodaje a získejte ještě více tipů a trendů ohledně vytváření optimálních pracovních postupů přímo do své e-mailové schránky.