10 nejlepších nástrojů CRM pro sociální média, které posílí interakci

Sociální média mohou působit jako neustálý proud prchavých okamžiků, ale každá interakce je příležitostí k navázání kontaktu. Ať už se jedná o komentář, zmínku nebo soukromou zprávu, vaši zákazníci komunikují, sdílejí a očekávají rychlé odpovědi.
Ale buďme upřímní – udržet krok se vším tímto napříč několika platformami může být docela náročné.
Právě k tomu slouží nástroje CRM pro sociální sítě. Pomáhají vám jít nad rámec pouhého reagování a budovat smysluplné vztahy a loajalitu.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro správu vztahů se zákazníky na sociálních sítích, které vám pomohou posílit interakci a spojit se s vaším publikem tak, jak si přejete. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Začněte zvyšovat zapojení publika pomocí těchto nejlépe hodnocených nástrojů CRM pro sociální média:
- ClickUp (nejlepší pro správu sociálních médií založenou na umělé inteligenci)
- Salesforce Social Studio (nejlepší pro komplexní řešení správy sociálních médií)
- HubSpot CRM (nejlepší pro integrovaný marketing a automatizaci prodeje)
- Zoho CRM (nejlepší pro cenově dostupnou a univerzální správu sociálních médií)
- Sprout Social (nejlepší pro robustní funkce marketingu na sociálních médiích)
- Nimble (nejlepší pro správu vztahů a sledování sociálních sítí)
- Agorapulse (nejlepší pro uživatelsky přívětivé plánování a analýzu sociálních médií)
- Hootsuite (nejlepší pro správu sociálních médií na více platformách)
- Buffer (nejlepší pro jednoduché a efektivní plánování příspěvků)
- Pipedrive (nejlepší pro řešení sociálních sítí zaměřená na prodej)
Co je CRM pro sociální sítě?
CRM pro sociální sítě je systém, který integruje platformy sociálních sítí s nástroji pro správu vztahů se zákazníky (CRM) za účelem monitorování, zapojení a správy interakcí se zákazníky.
Tyto nástroje umělé inteligence pro sociální sítě ( ) umožňují firmám sledovat konverzace na sociálních sítích, reagovat na dotazy zákazníků a analyzovat metriky interakce. Udržují také jednotný záznam interakcí se zákazníky napříč různými kanály.
Tato integrace usnadňuje komunikaci, zlepšuje zákaznický servis a buduje silnější vztahy na základě poznatků získaných z aktivit na sociálních médiích.
🧠 Zajímavost: 96 % vedoucích pracovníků předpokládá, že v příštích třech letech integrují sociální data do CRM svého podniku, což podtrhuje rostoucí význam sociálního CRM.
Proč je CRM pro sociální sítě důležité pro digitální marketéry?
CRM pro sociální sítě překlenuje propast mezi sociálními platformami a CRM systémy. Digitálním marketérům nabízí účinný způsob, jak oslovit publikum, analyzovat chování a budovat trvalé vztahy.
Zde je několik důvodů, proč byste měli začít používat nástroj CRM pro sociální sítě. 📃
- Centralizuje data: Kombinuje informace ze sociálních médií a CRM do jednoho centralizovaného přehledu.
- Zefektivňuje komunikaci: Tento nástroj vám umožňuje spravovat interakce napříč platformami, jako jsou Facebook, Instagram a X, z jediného rozhraní.
- Sleduje analytické údaje: Sleduje výkonnostní metriky, jako jsou konverze, návštěvnost a interakce uživatelů.
- Analyzuje názory zákazníků: Nástroj sleduje zmínky o značce a zpětnou vazbu v reálném čase, aby změřil vnímání veřejnosti.
- Personalizace kampaní: Nástroj pro CRM na sociálních médiích pomáhá kategorizovat zákazníky na základě demografických údajů nebo minulého chování pro přizpůsobený marketing a umožňuje A/B testování k identifikaci toho, co funguje nejlépe.
🔍 Věděli jste, že... 31 % lidí aktivně sleduje firemní stránky na Facebooku a 64 % dokáže jmenovat společnosti, které jsou na této platformě aktivní? To dokazuje, jak sociální řízení vztahů se zákazníky zvyšuje viditelnost značky.
Co byste měli hledat v CRM pro sociální sítě?
Výběr správného nástroje pro sociální CRM může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vaší strategie. Vzhledem k velkému množství dostupných nástrojů se musíte zaměřit na konkrétní funkce, které odpovídají vašim cílům a pracovním postupům. Od možností integrace sociálních médií po analytiku a automatizaci – klíčem k nalezení řešení, které přináší výsledky, je vědět, čemu dát přednost.
Podívejme se, na co se musíte zaměřit při výběru nástroje CRM pro sociální sítě. 💁
- Komplexní profily zákazníků: Vyberte si CRM, které konsoliduje data ze sociálních interakcí, historie nákupů a dalších zdrojů, aby vytvořilo podrobné profily zákazníků pro personalizovanou komunikaci.
- Nástroje pro generování potenciálních zákazníků: Hledejte funkce, které zachycují potenciální zákazníky z interakcí na sociálních médiích, aby vaše prodejní a marketingové týmy mohly efektivněji pečovat o potenciální zákazníky.
- Podpora interakce na všech kanálech: Zajistěte, aby CRM sjednotilo komunikaci na sociálních médiích, e-mailu a chatu a poskytlo ucelený přehled o interakcích se zákazníky.
- Nástroje pro rychlou zpětnou vazbu a reakci: Upřednostněte nástroje, které umožňují reagovat na dotazy a komentáře v reálném čase.
10 nejlepších CRM nástrojů pro sociální sítě
Sociální sítě mohou být díky všem přicházejícím zprávám a zmínkám docela chaotické. CRM pro sociální sítě vám pomůže vnést do tohoto chaosu pořádek a zlepšit vztahy se zákazníky.
Abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí, přinášíme vám přehled 10 nejlepších nástrojů. 👀
1. ClickUp (nejlepší pro správu sociálních médií založenou na umělé inteligenci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je na prvním místě našeho seznamu nejlepších nástrojů CRM pro sociální média. Díky funkcím, jako je správa úkolů, kalendáře obsahu a nástroje pro spolupráci, vám marketingové řešení ClickUp umožňuje efektivně plánovat, provádět a sledovat kampaně.
ClickUp Brain
A nativní AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, se postará o tvorbu kreativního obsahu. Zadejte podrobnosti své kampaně, preference, stylový průvodce značky a další relevantní údaje a nechte Brain okamžitě vytvořit přizpůsobený obsah pro vaše kanály sociálních médií. Poté jej můžete dále vylepšovat a upravovat pomocí vestavěných vylepšujících funkcí.
ClickUp Automations
ClickUp Automations nabízí výkonný nástroj, který vám pomůže zefektivnit pracovní postupy na sociálních médiích a zvýšit produktivitu. Můžete jej použít k automatickému přiřazování úkolů, aktualizaci stavů, odesílání e-mailových odpovědí a sledování průběhu kampaní.
Tato funkce je užitečná pro firmy, které chtějí omezit manuální úkoly, minimalizovat chyby a zvýšit efektivitu.
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp jsou vynikající pro sledování metrik sociálních médií na jednom centrálním místě. Ať už sledujete zapojení, růst počtu sledujících nebo provádíte audit svých sociálních médií, dashboardy usnadňují vizualizaci klíčových metrik v reálném čase.
Například když spustíte novou marketingovou kampaň, můžete pomocí přizpůsobeného panelu sledovat, jak si vede každý příspěvek, která platforma generuje nejvíce interakcí a jak roste počet vašich sledujících.
ClickUp Chat integruje komunikaci přímo do úkolů a správy projektů, což je ideální pro efektivní správu kampaní na sociálních médiích a interakcí se zákazníky v širokém měřítku.
Zapomeňte na přepínání kontextu; ClickUp Chat centralizuje vše na jednom místě, což týmům umožňuje zůstat organizované a produktivní. Vaše chaty mohou být propojeny s konkrétními prostory, složkami nebo seznamy v ClickUp, což poskytuje kontext pro kampaně na sociálních médiích nebo vlákna interakce se zákazníky.
📮ClickUp Insight: Téměř 20 % profesionálů, které jsme oslovili v našem průzkumu, posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále komunikuje prostřednictvím rychlých výměn zpráv, což je skvělé z hlediska rychlosti, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako je ClickUp Chat, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kroků.
Šablona ClickUp CRM je výkonný nástroj, který zjednodušuje správu vztahů se zákazníky pro firmy všech velikostí. Poskytuje centralizovanou platformu pro sledování prodejů, správu interakcí se zákazníky a péči o potenciální zákazníky.
Šablona vám umožňuje sledovat potenciální zákazníky a příležitosti pomocí pipeline, organizovat kontaktní informace a prioritizovat úkoly podle fáze prodeje.
💡 Tip pro profesionály: Můžete také použít šablonu ClickUp Social Media Template k vytvoření jednotného plánu pro všechny vaše sociální kanály, podpoře spolupráce týmu a organizaci nápadů na obsah pro maximální zapojení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace: Synchronizujte data a analytické údaje z více než 1 000 nástrojů, včetně Hootsuite a Buffer, pomocí ClickUp Integrations.
- Správa obsahu: Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp můžete plánovat, vizualizovat a upravovat časové osy obsahu sociálních médií pomocí jednoduchého přetahování.
- Funkce pro spolupráci: Proměňte komentáře v akční úkoly tím, že je přímo přiřadíte členům týmu pomocí funkce ClickUp Assign Comments.
Omezení ClickUp
- Strmá křivka učení
- Mobilní aplikace postrádá některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici v prohlížeči a desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp považuji za nástroj, který lze rozšířit tak, aby vyhovoval téměř jakýmkoli potřebám, a který lze implementovat s minimálními obtížemi. Můžete jej použít jako CRM s formuláři, systém pro správu úkolů, kalendář obsahu s možností schvalování, Wiki nebo dokonce jako dokument s funkcemi deníku s praktickými kroky. Funkce, které umožňují soukromí, vytváření více pracovních prostorů a složek, zajišťují, že se k příslušné osobě dostanou pouze ty věci, které chci sdílet.
2. Později
Later je platforma pro správu sociálních médií, která byla navržena tak, aby zefektivnila plánování obsahu a posílila online přítomnost vaší značky. Její uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop vám umožňuje plánovat a naplánovat příspěvky na více platformách, včetně Instagramu, Facebooku, Twitteru a Pinterestu. Vizuální kalendář obsahu poskytuje jasný přehled naplánovaných příspěvků, což usnadňuje efektivní plánování obsahu.
Hlavním lákadlem je mediální knihovna, která uživatelům umožňuje ukládat, organizovat a kategorizovat obrázky a videa pro budoucí použití. Díky poznámkám, štítkům a označeným médiím zajišťuje tato funkce snadný přístup ke všem mediálním souborům a jejich snadnou správu.
Nejlepší funkce Later
- Plánujte a naplánujte příspěvky ve vizuálním kalendáři obsahu pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop.
- Získejte přehled o dosahu, impresích a metrikách interakce, abyste mohli vylepšit své strategie pro sociální sítě.
- Vytvořte si vlastní vstupní stránku Linkin. bio pro Instagram s klikatelnými obrázky, které přivedou návštěvníky z příspěvků na Instagramu.
Pozdější omezení
- Některé pokročilé funkce mohou vyžadovat vyšší úroveň tarifu, což omezuje funkčnost pro základní uživatele.
- Platforma nemusí podporovat všechny kanály sociálních médií stejně, což může omezovat potřeby některých uživatelů.
Ceny Later
- Začátečník: 25 $/měsíc
- Růst: 45 $/měsíc
- Pokročilé: 80 $/měsíc
- Agentura: 200 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Pozdější hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Later?
Later usnadňuje organizaci obsahu a jeho předem připravené publikování na sociálních médiích. Rád tuto úlohu provádím hromadně a Later k tomu používám již několik let. Je dostatečně jednoduchý, aby práci příliš nekomplikoval, a má dostatek nástrojů a možností, aby byla rychlá a snadná.
🔍 Věděli jste? Sociální CRM může výrazně zlepšit výkon malých a středních podniků (SME) posílením vztahů se zákazníky a podporou hodnotově orientovaných, udržitelných obchodních praktik.
3. HubSpot CRM (nejlepší pro integrovaný marketing a automatizaci prodeje)
HubSpot CRM pomáhá firmám spravovat interakce se zákazníky na různých platformách. Integrované marketingové nástroje umožňují uživatelům komunikovat s potenciálními zákazníky a zákazníky prostřednictvím sociálních médií a zároveň sledovat výkonnost pomocí analýzy v reálném čase.
Univerzální schránka platformy centralizuje zprávy z více sociálních médií, což týmům umožňuje rychle reagovat na dotazy zákazníků. HubSpot CRM navíc obsahuje automatizační nástroje, jako jsou chatboty, které zlepšují komunikaci při prvních kontaktech.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Odesílejte, sledujte a přijímejte oznámení o e-mailech přímo z CRM.
- Získejte funkce jako e-mailový marketing, plánování sociálních médií a tvorba vstupních stránek, které vám pomohou komplexně generovat potenciální zákazníky.
Omezení HubSpot CRM
- Abyste mohli zákazníkům zasílat automatické e-maily, musíte si pořídit drahý marketingový doplněk.
- Pro podnikatele nebo živnostníky neexistuje žádná alternativa.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Sales Hub Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Professional: 90 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Možnosti bezplatných šablon kalendáře pro sociální média
4. Zoho CRM (nejlepší pro cenově dostupnou a všestrannou správu sociálních médií)
Zoho CRM zlepšuje interakci se zákazníky a optimalizuje prodejní operace. Jako CRM marketingový software typu „ “ nabízí 360stupňový pohled na interakce se zákazníky napříč kanály, včetně sociálních médií, pro personalizovanou a smysluplnou interakci.
Navíc pomáhá firmám implementovat CRM strategie tím, že je přímo propojuje se zákazníky na sociálních médiích a podporuje včasné a účinné konverzace.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Propojte se s více než 1 000 aplikacemi, včetně hlavních platforem sociálních médií, a zvyšte tak svou všestrannost.
- Používejte nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou Zia a ChatGPT, k vytváření e-mailů a identifikaci překážek.
- Získejte cenné informace díky pokročilým nástrojům pro reporting a prognózy, které vám pomohou analyzovat metriky sociálních médií a vylepšit vaše strategie.
Omezení Zoho CRM
- Mobilní aplikace zaostává a nenačítá změny provedené v desktopové verzi.
- Chybí možnost obousměrného zasílání zpráv
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 500 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte chatboty na platformách jako Facebook Messenger nebo Instagram k zodpovídání častých dotazů a poskytování pokynů zákazníkům, čímž ušetříte čas a zároveň zajistíte podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5. Sprout Social (nejlepší pro robustní funkce marketingu na sociálních médiích)
Sprout Social, známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním, kombinuje správu sociálních médií, zapojení zákazníků a analytiku, aby umožnil rozhodování na základě dat.
Jeho sjednocená schránka zjednodušuje komunikaci se zákazníky, automatizuje odpovědi, upřednostňuje zprávy a zajišťuje rychlejší řešení. Navíc se hladce integruje s nástroji jako Salesforce, což zvyšuje jeho přizpůsobivost pro různé technologické platformy a strategie CRM typu „ “.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Zlepšete efektivitu týmu péče pomocí souhrnů založených na umělé inteligenci a detekci potřeb.
- Pomocí AI Assist se spojte se zákazníky prostřednictvím alternativních odpovědí.
- Získejte centralizovanou platformu pro interní spolupráci a rozsáhlé informace o zákaznících.
Omezení Sprout Social
- Při plánování nelze opakovat příspěvky ani přidávat první komentář k příspěvku. Nelze plánovat ani vlákna.
- Nemá funkci geografického filtrování napříč všemi kanály.
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 399 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sprout Social?
Velmi snadno použitelná a srozumitelná platforma pro plánování příspěvků na sociálních sítích, která je ideální pro začátečníky i zkušené odborníky na sociální sítě. Poskytuje vynikající přehledy a analytické údaje, které pomáhají zlepšit růst na sociálních sítích a porozumět výkonu jednotlivých příspěvků. Velmi snadná správa více profilů na sociálních sítích najednou, což je nezbytné pro každou společnost zabývající se správou sociálních médií.
🧠 Zajímavost: První sociální sítí byla Six Degrees, založená v roce 1997. Umožňovala uživatelům vytvářet profily, spojovat se s přáteli a posílat zprávy, čímž položila základ pro budoucí platformy.
6. Nimble (nejlepší pro správu vztahů a sledování sociálních sítí)
Nimble je platforma pro spolupráci CRM typu „ “, která zjednodušuje komunikaci a zlepšuje obchodní komunikaci. Díky intuitivnímu designu mohou týmy sledovat konverzace, nastavovat připomenutí pro následné kroky a kontrolovat metriky komunikace.
Hlavním lákadlem je dashboard Today Page, který vám poskytuje přehledný přehled vašich denních priorit, včetně prodejních pipeline, událostí v kalendáři a metrik výkonnosti e-mailů. Díky funkcím, jako je sledování vyšší míry otevření a analýza zpětné vazby v reálném čase, můžete přizpůsobit svou komunikaci tak, abyste lépe oslovili své publikum.
Nejlepší funkce Nimble
- Synchronizujte kontakty, kalendáře a e-mailové integrace Google a Microsoft 365.
- Přizpůsobte si záznamy kontaktů a dashboard Today Page podle svých preferencí.
- Využijte šablony pracovních postupů, skupinové zprávy, sekvence zpráv a automatizace ke zvýšení efektivity.
- Vyhledávejte potenciální zákazníky pomocí funkcí pro porovnávání sociálních profilů, které najdou sociální informace, e-maily, telefonní čísla a adresy.
Omezení Nimble
- Nimble nabízí tarify až pro 1 000 zpráv měsíčně, ale denní limit závisí na vašem poskytovateli e-mailových služeb.
- Základní účet Nimble zahrnuje pouze 2 GB úložného prostoru na jedno místo.
Ceny Nimble
- Standard: 29,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
🧠 Zajímavost: První emoji vytvořil v roce 1999 Shigetaka Kurita, který navrhl 176 znaků, aby pomohl zvýšit expresivitu digitální komunikace. Dnes se napříč platformami používá více než 3 000 emodži!
7. Agorapulse (nejlepší pro uživatelsky přívětivé plánování a analýzu sociálních médií)
Agorapulse vám pomáhá přímo publikovat na sítích jako TikTok a Instagram Reels, což vám umožňuje integrovat krátká videa do vaší strategie. Poskytuje pokročilé funkce sociálního naslouchání, které vám pomohou snadno sledovat klíčová slova v oboru a aktivity konkurence.
Integruje se přímo s nástroji CRM, jako jsou Salesforce a HubSpot, a zvyšuje tak transparentnost a koordinaci mezi interakcemi na sociálních médiích a snahou o řízení vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Agorapulse
- Zesilte své sdělení na sociálních médiích a získejte kvalifikované potenciální zákazníky s Advocacy by Agorapulse.
- Vylepšete svou přítomnost na sociálních médiích pomocí lepšího obsahu s pomocí nástroje pro psaní založeného na umělé inteligenci.
- Sledujte zmínky, objem sentimentu a trendy v interakcích pomocí funkce sociálního naslouchání.
Omezení Agorapulse
- Příspěvky je třeba přizpůsobit pro různé aplikace.
- Pokud jsou příspěvky publikovány přímo na aplikacích jako Instagram a Facebook, platforma nezobrazuje metriky zapojení po zveřejnění příspěvku.
Ceny Agorapulse
- Zdarma
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 199 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Motivujte zákazníky, aby sdíleli recenze, reference nebo fotografie vašich produktů na sociálních médiích. Sdílejte jejich příspěvky, abyste podpořili zapojení komunity.
8. Hootsuite (nejlepší pro správu sociálních médií na více platformách)
Hootsuite je platforma pro správu projektů na sociálních médiích typu „ “ s robustními funkcemi CRM. Umožňuje vám sledovat konverzace na sociálních médiích, komunikovat se zákazníky a analyzovat data prostřednictvím přehledných a efektivních reportů.
Jeho nástroje pro sledování sociálních sítí sledují zmínky o značce, klíčová slova v oboru a aktivity konkurence, aby pomohly porozumět náladám zákazníků a trendům na trhu. Hootsuite také nabízí automatizační funkce, jako jsou automatické odpovědi, uložené odpovědi a automatické značkování a přiřazování.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Spravujte všechny své účty na sociálních sítích z jediného rozhraní, které vám umožní snadno plánovat, publikovat a analyzovat.
- Sledujte klíčová slova, zmínky a hashtagy, abyste byli informováni o názorech na značku a trendech v oboru díky funkci sledování sociálních sítí.
- Využijte Hootsuite Amplify k propagaci značky prostřednictvím sociálních sítí zaměstnanců vaší společnosti.
Omezení Hootsuite
- Umožňuje vám nahrát pouze 10 obrázků na Instagram, přestože aplikace umožňuje zveřejnit více.
- Funkce reportování neumožňuje přímý přístup k podrobnějším informacím z tabulek a grafů jedním kliknutím.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 249 $/měsíc pro 3 uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 5 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Hootsuite je fantastický nástroj pro správu sociálních médií. Rozhraní je snadno použitelné a implementace a plánování příspěvků na různých platformách je velmi pohodlné. Používáme ho každý den jako centrální bod všech našich sociálních médií. Správa více účtů a interakce s následovníky na jednom místě nám šetří spoustu času.
9. Buffer (nejlepší pro jednoduché a efektivní plánování příspěvků)
Buffer je aplikace pro správu sociálních médií, která pomáhá jednotlivcům i firmám zdokonalit jejich marketingové aktivity. Umožňuje plánovat příspěvky, analyzovat výkonnost a spravovat více účtů na sociálních médiích z jednoho centrálního panelu.
Tato platforma je známá především díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním analytickým funkcím.
Nejlepší funkce Bufferu
- Pomocí Buffer Publish můžete vytvářet a plánovat příspěvky na různých platformách a spravovat více účtů na sociálních médiích.
- Vizualizujte svůj plán publikování příspěvků a provádějte úpravy pomocí přizpůsobitelného kalendáře.
- Získejte podrobné metriky výkonu příspěvků, abyste pochopili úroveň interakce a optimalizovali strategie pomocí Buffer Analytics.
Omezení Bufferu
- Nenabízí analytické údaje pro všechny platformy sociálních médií, což omezuje možnosti uživatelů komplexně sledovat výkonnost.
- Bezplatný tarif neumožňuje vytvářet vlákna tweetů a omezuje počet připojených účtů na sociálních médiích.
Ceny Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Užitečným tipem pro CRM je být transparentní. Pokud se vyskytne nějaký problém, přiznejte to veřejně na sociálních médiích. Zákazníci oceňují upřímnost a zodpovědnost.
10. Pipedrive (nejlepší pro řešení sociálních CRM zaměřená na prodej)
Pipedrive pomáhá digitálním marketérům a obchodním stratégům zlepšit interakci a spravovat vztahy se zákazníky. Jeho vizuální rozložení usnadňuje sledování konverzací, monitorování pokroku potenciálních zákazníků a identifikaci příležitostí k interakci.
Automatizace, jako je generování následných e-mailů a připomenutí, zjednodušují pracovní postupy a uvolňují čas pro strategii a kreativitu. Funkce Insights optimalizuje úsilí v oblasti CRM na sociálních médiích a zdůrazňuje vzorce interakce, které vedou k výsledkům.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Mějte přehled o následných akcích díky nástrojům jako LeadBooster, Live Chat, Chatbot a výzvy založené na umělé inteligenci.
- Získejte hlubší pochopení svého publika na sociálních médiích díky reportům v reálném čase, poznatkům založeným na umělé inteligenci, sledování cílů a pokročilé analytice.
- Hladká integrace s vašimi technologiemi, včetně Google Drive, Zapier, Hubspot a dalších.
Omezení Pipedrive
- Není možné vytvářet seznamy produktů přizpůsobené konkrétním potenciálním zákazníkům, což může vést k potenciální dezorganizaci dat.
- Získání údajů na vysoké úrovni, jako je počet nových zákazníků, často vyžaduje složité nastavení filtrů a může vést k nespolehlivým výsledkům.
Ceny Pipedrive
- Essential: 24 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 44 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Cena: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 129 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Oceňuji přehledné uživatelské rozhraní Pipedrive, jeho flexibilitu při přizpůsobování a širokou škálu integrací, která v této kategorii nemá konkurenci. Dokonce bych jej popsal jako modulární, protože pomocí integrací třetích stran můžete snadno přidat téměř jakoukoli funkci, kterou si přejete. Díky tomu nebudete nikdy omezeni tím, v čem Pipedrive nevyniká. Na druhou stranu, pokud dáváte přednost komplexnímu řešení, Pipedrive i v tomto ohledu stále předčí své konkurenty.
Lepší komunikace na sociálních sítích s ClickUp
Po zhodnocení nejlepších nástrojů pro sociální CRM je jasné, že existuje několik spolehlivých možností, z nichž každá má své silné stránky.
Pokud však jde o kombinaci efektivity a chytrých funkcí, ClickUp rozhodně vyniká. 👑
Spojuje funkce projektového řízení a CRM, aby zefektivnil interakce se zákazníky a posílil zapojení. S ClickUp Automations můžete snadno zvládat následné úkoly a opakující se činnosti, zatímco ClickUp Brain využívá umělou inteligenci k centralizaci vašich dat a doladění vaší obsahové strategie. A s ClickUp Chat je spolupráce s vaším týmem hladká.
Všechny tyto funkce dělají z ClickUp nejlepší volbu pro správu CRM sociálních médií, díky čemuž budete ve své strategii vždy o krok napřed.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅