13 nejlepších softwarů pro plánování metodou drag-and-drop v roce 2025

Jste unaveni ručním řízením více projektů, z nichž každý má vlastní sadu úkolů, termínů a zdrojů? Je to časově náročné a náchylné k lidským chybám a neefektivitě.
Právě zde přichází na řadu plánovací software typu drag-and-drop. Umožňuje vám vizualizovat celý časový plán projektu, snadno přerozdělovat zdroje a posouvat termíny pouhými několika kliknutími.
V tomto článku se podíváme na 13 nejlepších softwarů pro plánování s funkcí drag and drop. Ať už spravujete svůj vlastní rozvrh nebo koordinujete tým, tyto nástroje vám pomohou udržet pořádek, ušetřit čas a zajistit hladký chod.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 13 nejlepších plánovacích softwarů typu drag-and-drop:
- ClickUp : Nejlepší pro plánování a správu úkolů pomocí umělé inteligence
- Connecteam: Nejlepší pro automatické plánování
- Sling: Nejlepší pro vytváření šablon plánů
- Float: Nejlepší pro plánování zdrojů
- QuickBooks Time: Nejlepší pro vytváření opakujících se plánů
- Homebase: Nejlepší pro optimalizované plánování směn
- Resource Guru: Nejlepší pro plánování kapacity zdrojů
- Paycor: Nejlepší pro vytváření plánů přátelských k zaměstnancům
- 7Shifts: Nejlepší pro plánování směn v restauracích
- Prognóza: Nejlepší pro plánování s barevným kódováním
- Asana: Nejlepší pro plánování úkolů
- Monday. com: Nejlepší pro organizaci seznamu úkolů
- Teamwork: Nejlepší pro prognózy zdrojů
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování typu drag-and-drop?
Při výběru softwaru pro plánování typu drag-and-drop je klíčové vybrat nástroj, který zjednodušuje správu úkolů a schůzek. Software by vám měl pomoci snadno organizovat a plánovat.
Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit při výběru plánovacího softwaru:
- 🔧 Plánování více zdrojů: Software by měl pomáhat plánovat více zdrojů najednou (například zasedací místnosti, vybavení nebo členy týmu pro různé projekty), což usnadňuje správu složitých plánů a vytváření automatizovaných časových rozvrhů.
- 📅 Integrace kalendáře: Vyberte si nástroj, který se integruje s oblíbenými kalendářovými systémy, jako je Google Calendar nebo Outlook.
- 🎨 Barevné kódování: Vyberte si nástroj, který podporuje barevné kódování nebo vizuální indikátory, jako jsou vlajky nebo ikony, pro zvýraznění důležitých detailů.
- ⚠️ Detekce konfliktů: Software by měl automaticky detekovat konflikty v plánování (např. zdvojení rezervace zdrojů) a upozornit vás na zdvojení rezervace pomocí vizuálních signálů, jako jsou červené zvýraznění nebo automatická oznámení.
- 👀 Vlastní zobrazení: Mělo by umožňovat přepínání mezi různými zobrazeními (den, týden, měsíc), abyste mohli svůj plán vidět z různých úhlů pohledu.
- 💬 Integrovaná komunikační funkce: Hledejte nástroj s integrovanou komunikační funkcí, který odesílá aktualizace a umožňuje vám komunikovat s členy týmu o změnách v plánování přímo v rámci platformy.
- 🔍 Vyhledávání a filtrování: Software by měl umožňovat pokročilé vyhledávání a filtrování, aby bylo možné najít konkrétní události nebo úkoly na základě kritérií, jako je datum, zdroj nebo jméno klienta, což usnadňuje orientaci ve velkých plánech.
- 💻 Snadno použitelné rozhraní: Ujistěte se, že software má jednoduché a snadno použitelné rozhraní pro rychlé plánování úkolů a událostí. Měli byste mít možnost hladce přesouvat úkoly, události a schůzky v kalendáři.
Tyto faktory vám pomohou vybrat plánovací nástroj, který vyhovuje vašim potřebám a usnadňuje a zefektivňuje organizaci úkolů.
🧠 Věděli jste, že neefektivní plánování úkolů může firmám způsobit ztrátu až 1,3 milionu dolarů ročně?
1. ClickUp (nejlepší pro plánování a správu úkolů pomocí umělé inteligence)
Nástroje pro plánování typu drag-and-drop často vyžadují ruční úpravy, což může být zejména u velkých týmů nepříjemné. To má také vliv na škálovatelnost. Ale ne s ClickUp.
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, plánování, sledování úkolů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp hladce integruje vaše úkoly a plán a poskytuje ucelený přehled o vašem dni. Propojením svého stávajícího kalendáře můžete využívat funkce jako podpora více časových pásem a automatické blokování času pro prioritní úkoly, a to vše na jedné platformě.
Podívejte se na některé výhody používání ClickUp pro vaše potřeby plánování:
- Okamžitý přístup k informacím: Požádejte ClickUp Brain o podrobnosti o svém rozvrhu v reálném čase kdykoli a získejte okamžité odpovědi. Navíc si můžete vizualizovat dostupnost týmu, abyste zjednodušili proces plánování.
- Sjednocená správa úkolů a plánů: ClickUp Calendar slučuje vaše úkoly a plány do jednoho plynulého rozhraní a poskytuje kompletní přehled o vašem dni. Využijte funkce, jako je podpora více časových pásem a automatické blokování času pro vaše nejvyšší priority.
- Snadné plánování schůzek: Rychle zhodnoťte dostupnost svého týmu a domluvte schůzky s automatickou integrací podrobností z platforem jako Zoom, Teams nebo Google Meet.
- Postranní panel úkolů: Spravujte své úkoly pohodlně z postranního panelu kalendáře. Můžete stanovovat priority, plánovat a vizualizovat úkoly společně s vaším rozvrhem, čímž zajistíte plynulý pracovní postup.
- Chytré blokování času: Zajistěte si čas na důležité úkoly díky inteligentnímu automatickému blokování času. ClickUp navrhuje optimální časové úseky pro vaše prioritní úkoly a automaticky přeplánuje ty, které zůstaly nedokončené.
- Efektivní filtrování: Máte dost přeplněného kalendáře? Robustní možnosti filtrování ClickUp vám umožní soustředit se pouze na to, co je nejdůležitější, zobrazovat pouze úkoly relevantní pro vás nebo váš tým a udržovat váš plán přehledný.
- Snadné veřejné sdílení: Potřebujete sdílet svůj kalendář s klienty nebo externími spolupracovníky? ClickUp vám umožňuje snadno sdílet zobrazení kalendáře, což podporuje transparentnost a udržuje všechny v obraze.
- Obousměrná integrace s Google Kalendářem: Optimalizujte svůj pracovní postup synchronizací kalendáře ClickUp s Google Kalendářem. Tato integrace vám umožní zobrazit vaše úkoly společně s naplánovanými schůzkami, což vám zajistí soudržnější plánování.
ClickUp Brain
A pokud stále váháte, tady je ClickUp Brain, který vás přesvědčí. Výkonný AI asistent ClickUp poskytuje souhrny projektů, aktualizace stavu úkolů, akční položky a další kroky, takže můžete vždy plánovat dopředu a mít svůj harmonogram pod kontrolou.
Můžete dokonce požádat ClickUp Brain, aby vám vytvořil personalizovaný plán.
Šablona pro blokování plánů ClickUp
Chcete proces plánování ještě více zjednodušit? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Schedule Blocking Template. Pomůže vám pochopit závislosti mezi úkoly, intuitivně organizovat bloky úkolů a plánovat efektivní harmonogramy.
Získáte přehledný časový plán, kdy je třeba jednotlivé úkoly dokončit, a vyhnete se nadměrnému přidělování zdrojů. Šablona také nabízí zobrazení plánovacího formuláře, který vám usnadní vytváření plánů.
Můžete také prozkoumat další šablony pro plynulé plánování týmů. Šablona ClickUp Shift Schedule Template vizuálně zobrazuje všechny úkoly a umožňuje snadné plánování pomocí drag-and-drop, takže můžete provádět rychlé změny.
Šablona ClickUp Team Scheduling Template je dalším nástrojem vhodným pro začátečníky, který vám pomůže začít s plánováním a sledováním úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte průběh úkolů, nastavujte priority úkolů a propojujte související a závislé úkoly pomocí ClickUp Tasks.
- Vytvářejte automaticky souhrny a akční položky pomocí ClickUp Brain.
- Spolupracujte v reálném čase nebo asynchronně pomocí digitálních tabulek ClickUp Whiteboards.
- Přetáhněte úkoly do kalendáře a naplánujte odhady pomocí funkce ClickUp Time Estimates.
- Sledujte čas strávený na každém úkolu z jakéhokoli zařízení pomocí funkce ClickUp Time Tracking.
Omezení ClickUp
- Platforma má strmou křivku učení kvůli četným funkcím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsícBusiness: 12 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Používáme je denně jako základ pro organizaci všech projektových schůzek se zákazníky, interních schůzek k plánování projektů, interních schůzek k pokroku projektů a schůzek k plánování zdrojů. Používáme je také k posílení odpovědnosti za úkoly u koncových zákazníků, což zase pomáhá vyjasnit odpovědnosti.
Seznamte se s osvědčenými postupy pro používání zobrazení kalendáře v ClickUp. 👇
2. Connecteam (nejlepší pro automatické plánování)
Connecteam nabízí kompletní přehled o dostupnosti, kvalifikaci a volném čase vašich zaměstnanců, takže můžete efektivně plánovat a rozvrhovat směny. Můžete přetahovat karty zaměstnanců a umisťovat je do kalendářových políček, abyste přidělili nebo přeřadili směny. Connecteam také umožňuje automatické plánování na základě dovedností a preferencí zaměstnanců, pokrytí směn a překrývajících se směn, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení směn mezi zaměstnance a sníženo riziko vyhoření.
Nejlepší funkce Connecteam
Omezení Connecteam
- Zákaznický servis je k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu, což může být pomalejší ve srovnání s podporou prostřednictvím živého chatu.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní: Od 35 $/měsíc
- Pokročilé: Od 59 $/měsíc
- Expert: Od 119 $/měsíc pro 30 uživatelů (s příplatkem 3,6 $ za každého dalšího uživatele)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: Více než 1 700 recenzí
- Capterra: 3,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Connecteam skuteční uživatelé?
Funkce plánování je skvělá. Mohu replikovat týdny, snadno vidět, kdy mám konflikty v plánu, a členové týmu mohou žádat o volno. Šetří mi to spoustu času. Přál bych si, aby noví členové týmu byli přidáni do stávajících chatů.
📖 Číst více: Co je to pracovní rozvrh 9/80 a jak funguje?
3. Sling (nejlepší pro vytváření šablon plánů)
Sling je snadno použitelný plánovací nástroj s rozhraním typu drag-and-drop pro správu směn zaměstnanců. Umožňuje vám vytvářet šablony plánů směn zaměstnanců pro opakující se směny a šetřit čas při administrativních úkolech. Pomáhá vám také sledovat dovolené zaměstnanců nebo žádosti o směny a přidělovat směny na základě pracoviště.
Sling lze propojit s dalšími nástroji, jako jsou systémy pro výplatu mezd a sledování času, což usnadňuje udržování přesnosti všech údajů. Obsahuje funkci zasílání zpráv, která pomáhá týmům zůstat v kontaktu, zejména při změnách směn nebo důležitých aktualizacích.
Nejlepší funkce Sling
- Snadné zaznamenávání pracovní doby pomocí předprogramovaných směn, které zjednodušují celý proces.
- Snadno filtrujte plány pomocí přizpůsobitelných polí pro rychlý přístup.
- Hladce měňte směny tím, že umožníte zaměstnancům vybírat si volné směny.
- Sledujte aktuální úkoly zaměstnanců a čas strávený na každém z nich, abyste zvýšili produktivitu a efektivitu.
Omezení programu Sling
- Omezené možnosti přizpůsobení, integrace a škálovatelnost pro větší týmy kvůli cenám za uživatele.
Ceny Sling
- Zdarma
- Premium: 2 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: Od 4 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
Co o Slingu říkají skuteční uživatelé?
Velmi užitečný software; používám ho k plánování všech požadavků na zdroje v mé současné společnosti. Zvýšil efektivitu a snížil počet chyb způsobených překrýváním v plánování času.
✨ Zajímavost: Studie o plánování směn uvádí, že stabilní plánování vede k vyšší produktivitě práce, nárůstu tržeb a lepší návratnosti investic pro podniky.
4. Float (nejlepší pro plánování zdrojů)
Float je software pro plánování zdrojů, který pomáhá týmům efektivně řídit projekty a přidělovat zdroje. Díky rozhraní typu drag-and-drop můžete snadno přiřazovat úkoly, upravovat plány a sledovat průběh projektu. Float poskytuje aktualizace v reálném čase, což usnadňuje sledování kapacity týmu, časových harmonogramů projektů a rozpočtů.
Software také podporuje plánování více projektů, prognózy a reportování a nabízí integraci s nástroji jako Google Calendar a Slack.
Nejlepší funkce Float
- Zjednodušte plánování projektů pomocí rozhraní Float s funkcí drag-and-drop, které usnadňuje plánování a přidělování zdrojů.
- Sledujte využití kapacity zdrojů v reálném čase a dostávejte upozornění na překročení kapacity.
- Přidělte úkoly a zdroje v hodinách nebo procentech.
Omezení plovoucího času
- Navigace do sekce úkolů v programu Float může být obtížná.
Plovoucí ceny
- Starter: 7,50 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 12,50 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,3/5 (více než 1 580 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1600 recenzí)
Co říkají o Floatu skuteční uživatelé?
Float je velmi uživatelsky přívětivý, což z něj činí nejlepší volbu pro týmy, které potřebují efektivní plánování. Jeho intuitivní rozhraní umožňuje uživatelům snadno procházet časové osy projektů, přiřazovat úkoly a upravovat plány pomocí funkce drag-and-drop. Jednou z nevýhod používání Floatu je, že jeho oznámení nejsou okamžitá, což může být frustrující, když jsou potřeba rychlé aktualizace.
📖 Číst více: Nejlepší software pro plánování směn zaměstnanců
5. QuickBooks Time (nejlepší pro vytváření opakujících se plánů)
QuickBooks Time nabízí funkci plánování pomocí drag and drop, díky které je přidělování směn rychlé a jednoduché. Manažeři mohou rychle přesouvat směny zaměstnanců přetažením jejich jmen nebo časových úseků, což šetří čas při plánování úkolů. To je obzvláště užitečné pro týmy pracující v terénu nebo s proměnlivými rozvrhy.
Můžete také nastavit opakující se plány přetahováním úkolů z předchozích plánů. QuickBooks Time však nepodporuje výměnu směn, takže manažer musí plán upravit ručně, pokud zaměstnanec potřebuje změnit směnu.
Nejlepší funkce QuickBooks Time
- Sledujte pracovní dobu a přestávky zaměstnanců a zabraňte krádežím času pomocí geofencingu a rozpoznávání obličeje.
- Rychlé přiřazování směn pomocí plánovače s funkcí drag-and-drop
- Odesílejte automatické upozornění na změny v plánování
- Spravujte projekty a sledujte rozpočty, abyste zvýšili ziskovost.
- Vytvářejte šablony plánování nebo kopírujte plány z předchozího týdne.
Omezení QuickBooks Time
- QuickBooks Time může být pro malé podniky drahý.
- Někteří uživatelé hlásí, že mobilní aplikace obsahuje chyby a její používání může být frustrující.
Ceny QuickBooks Time
- Jednoduchý start: 17,50 $/měsíc
- Essentials: 32,50 $/měsíc
- Plus: 49,50 $/měsíc
- Pokročilá verze: 117,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Time
- G2: 4,5/5 (více než 1 430 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuickBooks Time?
QuickBooks time pomáhá získat podrobnou zprávu, usnadňuje plánování a nabízí také funkci sledování v reálném čase. Někdy je přizpůsobení platformy konkrétním potřebám obtížné.
📖 Číst více: Jak zavést pracovní rozvrh 2-2-3?
6. Homebase (nejlepší pro optimalizované plánování směn)
Homebase je komplexní HR software, který nabízí plánování, mzdy, nábor a zaškolování nových zaměstnanců, dodržování předpisů a další řešení. Umožňuje vám snadno spravovat směny, duplikovat plány a automaticky informovat zaměstnance o nadcházejícím plánu.
Jednou z jeho jedinečných funkcí je možnost sledovat prognózy prodeje a pracovní cíle, abyste mohli optimalizovat každou směnu. Navíc můžete nastavit limity pro žádosti o volno s termíny, kdy je plánování nemožné, aby vaše plánování nebylo ovlivněno nepředvídanými žádostmi.
Nejlepší funkce Homebase
- Vytvářejte a přidělujte směny na základě dostupnosti a rozpočtu, s možností pro zaměstnance vybrat si nebo vyměnit směny.
- Přidejte k směně osobní poznámky, aby členové vašeho týmu věděli o důležitých úkolech.
- Přihlašujte se a odhlašujte se z jakéhokoli zařízení pomocí GPS sledování.
- Umožněte zaměstnancům aktualizovat svou dostupnost pro optimalizované plánování.
Omezení Homebase
- Nejsou k dispozici žádné funkce pro správu úkolů nebo projektů.
- Mzdová agenda je doplňkem a mnoho funkcí je k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny Homebase
- Základní: Zdarma
- Essentials: 24,95 $ za lokalitu/měsíc
- Plus: 59,95 $ za lokalitu/měsíc
- All-in-one: 99,95 $ za lokalitu/měsíc
Hodnocení a recenze Homebase
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Homebase?
Rád otevírám aplikaci a prohlížím si kompletní denní přehled všech zaměstnanců, jejich směn a oddělení. Rozložení plánu usnadňuje prohlížení a zjišťování, zda je k dispozici nějaký volný čas pro práci. Pro ty, kteří pracují přes noc, by měl být přístup k žádostem o volno o něco snazší.
Zajímavost: I NASA využívá pokročilé plánovací systémy pro výcvik posádek, řízení činností Mezinárodní vesmírné stanice a komunikaci v rámci sítě Deep Space Network.
7. Resource Guru (nejlepší pro plánování kapacity zdrojů)
Resource Guru nabízí funkce pro plánování zdrojů i projektů. Můžete přetahovat, rozšiřovat nebo duplikovat úkoly a časové osy projektů. Umožňuje vám filtrovat zdroje podle dovedností, oddělení, lokalit nebo jiných vlastních polí pro efektivní plánování.
Nejlepší na tom je, že můžete nastavit maximální využití pro zabránění nadměrnému přidělování zaměstnanců nebo freelancerů. To umožňuje strategické plánování kapacity zdrojů.
Navíc funkce jako sledování času, správa zdrojů a podrobné zprávy usnadňují přehled o postupu projektu a využití zdrojů.
Nejlepší funkce Resource Guru
- Zjednodušte plánování rychlým přidělováním zdrojů a snadným upravováním časových harmonogramů projektů.
- Zlepšete přehlednost tím, že ukážete, kdo na čem a kdy pracuje, a zajistíte tak lepší koordinaci týmu.
- Plánujte úkoly a zdroje pro více projektů současně
- Získejte přehled díky výkonným nástrojům pro vytváření reportů, které sledují využití zdrojů a efektivně monitorují průběh projektu.
- Automatizujte vytváření časových rozvrhů tím, že z kalendáře přetáhnete události a úkoly.
Omezení programu Resource Guru
- Chybí pokročilé funkce pro správu úkolů, zaměřuje se spíše na plánování zdrojů než na podrobnou správu úkolů.
Ceny Resource Guru
- Plán Grasshopper: 5 $ za osobu/měsíc
- Blackbelt Plan: 8 $ za osobu/měsíc
- Master Plan: 12 $ za osobu/měsíc
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Resource Guru?
Oceňuji, že mám všechny plány pro více projektů na dosah ruky, i když jsem v letadle nebo běhám po letišti. Jsem také informován, pokud můj plán změní projektoví manažeři, můj nadřízený nebo jiní, kteří mají oprávnění provádět úpravy.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím pro správu úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z kalendáře, chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
8. Paycor (nejlepší pro vytváření plánů přátelských k zaměstnancům)
Paycor je software pro správu mezd a pracovní síly. Díky jeho řešení pro správu směn můžete přetahovat směny v kalendáři, vytvářet týdenní šablony a informovat své zaměstnance pomocí push notifikací v reálném čase.
Umožňuje také nastavit vlastní pravidla plánování, jako je omezení počtu hodin, které zaměstnanci odpracují. Nejlepší na Paycoru je jeho prediktivní plánování práce, které pomáhá vytvářet plány přátelské k zaměstnancům a v souladu s předpisy. V případě, že se směna zaměstnance prodlužuje nad maximální počet hodin, zasílá vám varování.
Nejlepší funkce Paycor
- Spravujte žádosti o volno na jednom místě a zajistěte si tak efektivní plánování času.
- Přiřazujte směnám kódy úkolů a kategorie práce
- Sledujte zprávy o směnách na interaktivních panelech
Omezení Paycor
- Paycor nabízí omezené možnosti přizpůsobení, což ztěžuje přizpůsobení softwaru konkrétním obchodním potřebám.
Ceny Paycor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 3,9/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Paycor?
Paycor je z větší části uživatelsky přívětivá platforma. Jako správce mohu v systému velmi snadno spravovat zaměstnance. Ze strany zaměstnanců jsme zjistili, že je platforma také uživatelsky přívětivá a mobilní aplikace funguje dobře. Při používání platformy Paycor se občas vyskytnou potíže, ale žádné z nich nejsou mimořádné. Za zmínku stojí nedostatek možností přizpůsobení v některých oblastech.
9. 7shifts (nejlepší pro plánování směn v restauracích)
7shifts je plánovací software s funkcí drag-and-drop přizpůsobený pro restaurační průmysl. Umožňuje manažerům rychle vytvářet a upravovat plány s přihlédnutím k prognózám pracovní síly a předpokládaným tržbám, což zajišťuje efektivní personální obsazení a lepší finanční kontrolu.
Vynikající funkcí je automatický plánovač využívající strojové učení, který se učí z minulých vzorců a vytváří plány optimalizované z hlediska pracovní síly na základě sezónnosti a toku hostů.
Zaměstnanci také ocení možnost snadno žádat o změnu směny a podávat žádosti o volno. Díky uživatelsky přívětivému designu a zaměření na efektivitu práce pomáhá 7shifts manažerům restaurací šetřit čas, snižovat náklady a zlepšovat celkovou přesnost plánování.
Nejlepší funkce 7shifts
- Zjednodušte plánování pomocí funkce drag-and-drop, která umožňuje rychlé a snadné úpravy směn.
- Zvyšte přesnost plánování pomocí automatického plánovače využívajícího strojové učení, který se učí z minulých vzorců a optimalizuje tak práci.
- Aktualizujte plány, spravujte volno a měňte směny odkudkoli pomocí mobilní aplikace.
- Sledujte docházku zaměstnanců pomocí aplikace pro zaznamenávání pracovní doby
Omezení 7shifts
- Neupozorňuje zaměstnance na přestávky a umožňuje jim přestávky předčasně ukončit, což může mít vliv na dodržování předpisů.
Ceny 7shifts
- Comp: Zdarma
- Entrée: 29,99 $ za lokalitu/měsíc, fakturováno ročně
- The Works: 69,99 $ za lokalitu/měsíc, fakturováno ročně
- Gourmet: 135,00 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze 7shifts
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 7Shifts?
Usnadňuje komunikaci s týmem, každý ví, jaké úkoly má, a k dispozici je mnoho nástrojů pro výměnu, žádání o volno, kontrolu směn atd. 7shifts výrazně ušetří čas při plánování a je také skvělým prostředkem komunikace se zaměstnanci. Naučit se ho používat vyžaduje trochu úsilí, ale jakmile mu přijdete na kloub, je velmi intuitivní a snadno použitelný.
🧠 Věděli jste? Nedávná studie odhalila, že 38 % směn v restauracích není v daném týdnu správně obsazeno, přičemž některé směny jsou buď nedostatečně obsazené, nebo naopak přeplněné. Tato nesoulad může vést ke zpomalení služeb, zvýšení mzdových nákladů a vyhoření zaměstnanců.
10. Forecast (nejlepší pro plánování s barevným kódováním)
Forecast zefektivňuje plánování projektů a zdrojů pomocí barevného kódování úkolů. To usnadňuje mapování časových os projektů, sledování úkolů týmu a identifikaci přetížených zaměstnanců.
S aplikací Forecast můžete rychle zjistit, kdy je někdo k dispozici pro nové úkoly, a zajistit vyvážené pracovní zatížení, aby nedocházelo k přepracování.
Funkce platformy založené na umělé inteligenci pomáhají spravovat celý životní cyklus projektu, od nabídek po faktury, a zároveň snižují administrativní zátěž. Plány si můžete prohlížet podle projektu nebo jednotlivých členů týmu a sdílet je s týmem pro lepší komunikaci.
Nejlepší funkce Forecast
- Plánujte časové osy projektů a sledujte dostupnost týmu pomocí barevně odlišených grafů kapacity, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí ohledně přidělování zdrojů.
- Efektivně přidělujte zdroje vyvažováním pracovního zatížení a předcházením zpožděním, aby projekty probíhaly podle plánu a byly dodrženy termíny.
- Sledujte a optimalizujte průběh projektu v reálném čase, provádějte rychlé úpravy na základě okamžitých informací, abyste se vyhnuli překážkám a zvýšili produktivitu.
Omezení prognóz
- Forecast nezapočítává vklady proti dokončené práci, což může vést k nesrovnalostem v účetnictví projektu.
Prognóza cen
- Ceny na míru
Prognózy hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají o Forecastu skuteční uživatelé?
Uživatelské rozhraní je uživatelsky přívětivé. Vytvoření nového projektu je rychlé. Správa úkolů a plánování jsou jednoduché a rychlé. Uživatelské rozhraní má také dobrou odezvu.
11. Asana (nejlepší pro plánování úkolů)
Asana je software pro řízení projektů s několika zobrazeními pro plánování projektů, včetně zobrazení seznamu, tabule a kalendáře. Můžete rychle vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu a nastavovat termíny pomocí jednoduchého vizuálního rozvržení. Funkce drag-and-drop usnadňuje úpravy úkolů a priorit a zajišťuje, že vše zůstane podle plánu.
Kromě správy úkolů propojuje Asana vaše každodenní činnosti s většími obchodními cíli. Pomáhá udržovat týmy v souladu s cíli společnosti, což usnadňuje sledování pokroku a zajišťuje, že projekty probíhají podle plánu.
Nejlepší funkce Asany
- Zobrazte naplánované úkoly až na sedm dní dopředu.
- Sledujte neomezený počet aktivit a ukládejte soubory (až 100 MB na soubor) pro lepší správu projektů.
- Využijte různé metodiky řízení projektů s funkcemi, jako je spolupráce v rámci aplikace a schvalovací pracovní postupy.
Omezení Asany
- Funkce exportu dat v Asaně by mohla být vylepšena a chybí návody k použití.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 8,50 $/měsíc
- Pokročilá verze: 19,21 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Velmi se mi líbí, protože nabízí dynamický systém správy úkolů, který integruje termíny, úrovně priority a nástroje pro spolupráci. Funkce kalendáře a oznámení zajišťují, že nedojde k žádnému zmeškání termínů a úkoly jsou efektivně rozděleny mezi týmy. Někdy může být přizpůsobení pracovních postupů, úkolů a navigace v systému náročné a vyžaduje značné množství času a úsilí k nastavení a zvládnutí nastavených úkolů a termínů, ale jakmile někdo stráví čas, stává se používání jednodušší.
🧠 Věděli jste, že... Chronoworking je nový virální trend, který mění budoucnost práce ve většině společností! Namísto tradičního pracovního času od 9 do 17 hodin chronoworking podporuje zaměstnance, aby přizpůsobili svou pracovní dobu svým přirozeným biologickým rytmům. Tento flexibilní přístup umožňuje zaměstnancům zvolit si pracovní dobu, která odpovídá jejich energii, ať už jsou ranní ptáčata nebo noční sovy.
12. Monday. com (nejlepší pro organizaci seznamu úkolů)
Monday.com nabízí intuitivní plánovací nástroj s funkcí drag and drop, který vám pomůže naplánovat den nebo týden. Úkoly můžete snadno přeskupovat a označovat barevnými kódy. Poskytuje také automatická připomenutí, když se blíží termíny, abyste zůstali produktivní.
Díky funkci sledování času v Monday.com můžete sledovat, kde trávíte nejvíce času, a stanovit priority své práce. Platforma je navržena s ohledem na malé a střední podniky (SMB) a nabízí intuitivní a vizuálně přitažlivé rozhraní.
Monday.com – nejlepší funkce
- Prohlížejte si všechny své úkoly a projekty na jednom místě díky integraci s Google Kalendářem.
- Přidejte úkolům status priority, abyste zajistili odpovědnost týmu.
- Vytvořte si vlastní dashboard s více než 200 šablonami pro snadné řízení projektů.
Omezení Monday.com
- Nástroje pro filtrování úkolů mohou být omezující a oblast „Moje práce“ není příliš užitečná.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $ za licenci/měsíc
- Standard: 14 $ za licenci/měsíc
- Pro: 24 $ za licenci/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Jednou z mých oblíbených funkcí Monday je možnost přizpůsobit tabule tak, aby vyhovovaly mému projektu. Ať už potřebuji pouze sledovat některá čísla nebo průběh probíhajícího projektu, mohu z hlavního zobrazení měnit názvy, barvy, typy a prakticky cokoli jiného, co mě napadne. K dispozici je také spousta možností přizpůsobení zobrazení v závislosti na tom, jak chcete něco sledovat nebo v případě potřeby prezentovat. Jedinou nevýhodou, která mě napadá, je, že prohlížeč formulářů a tabulky někdy vykazují chyby, jako je nefunkčnost nebo připojení souborů nahraných z formuláře někoho jiného.
13. Teamwork (nejlepší pro prognózy zdrojů)
Teamwork je cloudový nástroj pro řízení projektů, který vám umožňuje přidělovat zdroje nebo čas jakémukoli projektu pomocí plánování metodou drag-and-drop. S Teamworkem můžete předvídat zdroje potřebné pro budoucí projekty a podle toho upravovat jejich přidělování. To usnadňuje sledování potenciálních výdajů jakéhokoli projektu a předvídání zisku.
Teamwork funguje také jako plánovač pracovní síly a poskytuje přehled o pracovní zátěži vašeho týmu. Tato funkce plánování pomocí drag and drop vám umožňuje získat okamžitý přehled o dostupnosti členů vašeho týmu, přeřadit úkoly a snadno upravit směny.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Upravujte termíny nebo rozsah projektu pomocí plánování metodou drag-and-drop.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy, automatizujte úkoly a generujte zprávy přizpůsobené vašim potřebám plánování.
- Spravujte projekty, sledujte fakturovatelný čas a spolupracujte s klienty pomocí přizpůsobitelných šablon.
Omezení týmové práce
- Většina funkcí je dostupná pouze v dražších tarifech nebo vyšších.
Ceny za týmovou práci
- Základní: Zdarma
- Cena: 13,99 $ za uživatele/měsíc
- Grow: 25,99 $ za uživatele/měsíc
- Cena: 69,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamworku?
„Teamwork má funkce pro prakticky vše, co chci v rámci svého pracovního postupu organizovat nebo plánovat. Navíc má velmi aktivní vývojový tým, který neustále provádí výzkum, sbírá zpětnou vazbu a přidává nové a vylepšené funkce a opravy. Občas narazím na drobnou chybu, ale téměř nikdy nejde o nic podstatného.
Zjednodušte plánování s ClickUp
Software pro plánování typu drag-and-drop zjednodušuje správu úkolů a zvyšuje efektivitu týmů všech velikostí. Každá platforma má své vlastní silné stránky, jako jsou pokročilé integrace nebo mobilní přístup, které vyhovují různým obchodním potřebám.
Všechny výše uvedené nástroje sice nabízejí základní funkce drag-and-drop pro směny, ale postrádají komplexní analytické funkce nebo funkce pro správu úkolů.
Právě v tomto ohledu ClickUp vyplňuje mezeru na trhu. Poskytuje funkce pro plánování a rozvrhování projektů, správu úkolů, sledování v reálném čase, komunikaci v týmu, správu času a správu lidských zdrojů, čímž pokrývá všechny vaše obchodní potřeby.
Zaregistrujte se na ClickUp a optimalizujte plánování projektů a pracovní síly!