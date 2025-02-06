Studenti si zapamatují pouze 10 % toho, co čtou, 20 % toho, co slyší, a až 90 % toho, čím se aktivně zabývají.
Studenti si zapamatují pouze 10 % toho, co čtou, 20 % toho, co slyší, a až 90 % toho, čím se aktivně zabývají.
Jak často se vám stalo, že jste opustili přednášku/učebnu a hned jak jste vyšli ze dveří, úplně jste zapomněli, o čem se mluvilo?
Pro mnoho lidí je zapamatování si informací z výuky do značné míry závislé na poznámkách, které si o tom, co se naučili, dělají. Vzhledem k tomu, že vaše poznámky jsou tak důležité, jistě chcete mít jistotu, že jsou co nejkvalitnější, že?
NotebookLM sdílí tuto myšlenku. Jedná se o výkonný nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který mění způsob, jakým studenti pracují s učebními materiály.
Na rozdíl od běžných nástrojů neslouží pouze k ukládání poznámek. NotebookLM je váš osobní výzkumný asistent s umělou inteligencí, který zvyšuje produktivitu díky kolaborativnímu a interaktivnímu přístupu ke strategiím pořizování poznámek, podporuje kritické myšlení a hlubší porozumění.
Vysvětlíme, jak používat NotebookLM pro studenty – aby kriticky přemýšleli, zkoumali nápady a posunuli své učení kupředu.
⏰ 60sekundové shrnutí
- NotebookLM je nástroj pro pořizování poznámek založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby zlepšil učení studentů prostřednictvím organizace výzkumu, analýzy informací a generování nápadů.
- Na rozdíl od tradičních nástrojů funguje NotebookLM jako virtuální výzkumný asistent, který se zaměřuje na poznámky a zdroje poskytnuté uživatelem a vytváří tak personalizovanou znalostní bázi.
- Klíčové funkce: Průvodce notebookem: Poskytuje automatické shrnutí a navrhované otázky k nahraným dokumentům. Interaktivní otázky a odpovědi: Umožňuje uživatelům klást otázky v přirozeném jazyce a získávat odpovědi s citacemi. Nástěnka: Ukládá důležité úryvky a poznámky pro snadné vyhledávání. Generování podcastů: Vytváří personalizované podcasty, které diskutují klíčové body dokumentů. Strukturované formáty: Pomáhá organizovat výzkum do často kladených otázek, studijních průvodců a dalších.
- Průvodce Notebookem: Poskytuje automatické shrnutí a navrhované otázky k nahraným dokumentům.
- Interaktivní otázky a odpovědi: Umožňuje uživatelům klást otázky v přirozeném jazyce a získávat odpovědi s citacemi.
- Nástěnka: Ukládá důležité úryvky a poznámky pro snadné vyhledávání.
- Vytváření podcastů: Vytváří personalizované podcasty, které diskutují klíčové body dokumentů.
- Strukturované formáty: Pomáhá organizovat výzkum do často kladených otázek, studijních průvodců a dalších materiálů.
- NotebookLM je během experimentální fáze zdarma, takže je přístupný pro studenty a výzkumníky.
- NotebookLM zjednodušuje organizaci a zlepšuje analýzu tím, že vytváří znalostní databázi pro rychlé vyhledávání. Podporuje také kreativitu a šetří čas díky automatizovaným úkolům.
- Mezi výzvy při jeho používání patří potenciální nadměrná závislost na umělé inteligenci a občasné technické potíže a problémy s přesností shrnutí.
- Alternativní možnosti, jako jsou Bear a Mendeley, nabízejí různé výhody, zatímco ClickUp poskytuje komplexní funkce pro správu projektů a pořizování poznámek.
- Nabídka ClickUp pro pořizování poznámek a správu znalostí zahrnuje Docs a Notepad pro organizaci poznámek a ClickUp Brain pro zvýšení produktivity pomocí poznatků založených na umělé inteligenci.
- ClickUp kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat v jedné aplikaci, čímž zefektivňuje pracovní postupy a centralizuje informace.
- Funkce ClickUp jsou vhodné pro jednotlivé studenty i velké týmy a přizpůsobují se různým akademickým a projektovým potřebám, čímž nabízejí větší univerzálnost než NotebookLM.
- Průvodce Notebookem: Poskytuje automatické shrnutí a navrhované otázky k nahraným dokumentům.
- Interaktivní otázky a odpovědi: Umožňuje uživatelům klást otázky v přirozeném jazyce a získávat odpovědi s citacemi.
- Nástěnka: Ukládá důležité úryvky a poznámky pro snadné vyhledávání.
- Vytváření podcastů: Vytváří personalizované podcasty, které diskutují klíčové body dokumentů.
- Strukturované formáty: Pomáhá organizovat výzkum do často kladených otázek, studijních průvodců a dalších materiálů.
Co je NotebookLM?
Původně známý jako Project Tailwind, NotebookLM od Google je aplikace založená na umělé inteligenci, která využívá jazykový model PaLM 2 od Google.
Původně byl navržen pro studenty, ale rychle se ukázal jako cenný nástroj pro širší okruh uživatelů. Nyní pod názvem NotebookLM rozšiřuje svůj dosah.
„LM“ v názvu NotebookLM znamená jazykový model. Tento nástroj umožňuje uživatelům zakotvit umělou inteligenci ve svých vlastních poznámkách a zdrojích.
Tím omezíte znalosti AI na data, která jí poskytnete, a vytvoříte si tak personalizovaného asistenta, který bude obeznámen s informacemi, se kterými pracujete.
Nejde jen o nástroj umělé inteligence pro studenty – představte si jej jako virtuálního výzkumného asistenta, který vám pomůže s celým výzkumným procesem.
NotebookLM vám v zásadě pomáhá organizovat výzkum, analyzovat informace a generovat nové nápady na základě vašich zjištění. Je navržen tak, aby váš pracovní postup byl efektivnější a kreativnější.
Na rozdíl od běžných chatbotů se zaměřuje na poznámky a zdroje, které již máte. Funguje jako virtuální spolupracovník, analyzuje text a poskytuje vám hlubší porozumění relevantním materiálům kurzu.
Shrnuje klíčové body, vysvětluje náročné pojmy a dokonce vám pomáhá brainstormovat souvislosti mezi různými výzkumy a navrhovat související nápady.
Klíčové funkce NotebookLM
NotebookLM je plný užitečných funkcí, které jsou navrženy tak, aby vylepšily vaše studijní zkušenosti. Zde je jejich stručný přehled:
1. Funkce č. 1: Průvodce Notebookem
Když nahrajete poznámky z přednášek (nebo jiné dokumenty) do NotebookLM, uvítá vás ovládací panel nazvaný „Notebook Guide“ (Průvodce notebookem). Tento ovládací panel obsahuje všechny užitečné nástroje, které potřebujete k zahájení práce.
Nejprve uvidíte automatické shrnutí vašeho dokumentu. Najdete zde také navrhované otázky přizpůsobené na základě nahraného obsahu. Pokud hledáte rychlý přehled, můžete pomocí tlačítek vygenerovat běžné dokumenty, jako jsou obsahy nebo informační dokumenty.
🧠Zajímavost: NotebookLM také nabízí uživatelům možnost vytvořit si vlastní podcast na základě jejich zdrojových materiálů. Mluvíme o tom 🔜
2. Funkce č. 2: Klást otázky
Jednou z nejzajímavějších funkcí NotebookLM je schopnost odpovídat na otázky v přirozeném jazyce týkající se vašich dokumentů.
Otázky můžete klást třemi způsoby.
Vyberte jednu z navrhovaných otázek na pravé straně obrazovky nebo zadejte vlastní otázku do lišty v dolní části.
Alternativně můžete kliknout na tlačítko „Zobrazit chat“ v levém dolním rohu a začít psát do chatovacího rozhraní. Když položíte otázku, NotebookLM na ni odpoví a zobrazí vám citace s čísly odkazujícími na zdroje v šedých oválech.
Při najetí kurzorem nebo kliknutí na tato čísla se zobrazí konkrétní místo v dokumentu, kde se nachází odpověď.
3. Funkce č. 3: Nástěnka
NotebookLM obsahuje „nástěnku“, na kterou můžete ukládat důležité citáty, úryvky nebo texty z vašeho výzkumu. Můžete sem snadno vkládat klíčové informace nebo přidávat vlastní poznámky.
To vám pomůže sledovat důležité detaily a vidět souvislosti mezi různými částmi vašeho výzkumu. Je to jako mít osobní, přehlednou referenční tabuli pro rychlý přístup.
Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné online aplikace pro poznámkové lístky
4. Funkce č. 4: Vytváření podcastů
Výjimečnou funkcí NotebookLM je možnost vytvářet personalizované podcasty. Nejedná se pouze o jednoduchý software pro převod textu na řeč. Ve skutečnosti generuje konverzaci mezi dvěma hlasy umělé inteligence, které diskutují o klíčových bodech vašeho dokumentu.
Představte si to jako poslech podcastu, který se zabývá vaším nahraným obsahem. Hlasy jsou přirozené a překvapivě emotivní.
Podcast můžete vytvořit kliknutím na tlačítko „Generovat“ v části Přehled zvuku. Během několika minut získáte konverzaci v délce 6 až 15 minut (někdy až 30 minut).
Podcast se nebude zabývat každým detailem, ale zaměří se na nejdůležitější části vašeho dokumentu.
Ačkoli je tato funkce stále ve fázi vývoje (podobně jako náhodné osobní anekdoty nebo falešné reklamní přestávky), rychle se zlepšuje a nabízí zábavný a poutavý způsob, jak si zopakovat obsah.
5. Funkce č. 5: Strukturované formáty
NotebookLM také vyniká v tom, že vám pomáhá organizovat vaše výzkumy do strukturovaných formátů. Ať už potřebujete FAQ, studijního průvodce, obsah nebo časovou osu, Notebook Guide vám usnadní organizaci vašich poznámek.
Můžete si vybrat z přednastavených tlačítek, která vytvářejí tyto formáty přímo ve vašem notebooku, což vám pomůže udržet přehled o vašem výzkumu a mít vše přehledně strukturované.
Díky těmto funkcím promění NotebookLM váš výzkumný proces v organizovanou, interaktivní a efektivní zkušenost.
Ceny NotebookLM
NotebookLM je stále ve fázi testování a je k dispozici zdarma.
Díky tomu je to vynikající volba pro studenty, výzkumníky s omezeným rozpočtem nebo kohokoli, kdo má zájem o zkoumání výzkumných nástrojů založených na umělé inteligenci.
Jak používat NotebookLM jako student
Správa studijních materiálů, úkolů a výzkumu může být pro studenty někdy velmi náročná. NotebookLM s funkcemi založenými na umělé inteligenci může být neocenitelným nástrojem pro organizaci vašeho akademického života a zvýšení produktivity.
Tento nástroj vám usnadní a zlepší práci, od shrnování obsahu až po spolupráci se studijními skupinami. Podívejme se na několik praktických způsobů, jak NotebookLM používat.
Organizujte si poznámky a studijní materiály
Jednou z největších výzev, kterým studenti čelí, je udržet si přehled o svých studijních materiálech. NotebookLM funguje jako software pro správu výzkumu, který vám umožňuje nahrávat dokumenty, poznámky a učebnice přímo do platformy.
👀 Věděli jste, že... Po nahrání NotebookLM vaše materiály nejen ukládá, ale také pro ně vytváří interaktivní a přístupnou strukturu. Tento nástroj automaticky kategorizuje dokumenty, indexuje je podle klíčových témat a dokonce označuje sekce podle relevance.
Pomocí integrovaného systému správy znalostí můžete snadno vyhledávat a načítat dokumenty nebo poznámky podle klíčových slov, dat nebo konkrétních témat a zároveň udržovat přehledný a organizovaný pracovní postup.
Můžete také vytvořit vnořené složky pro kategorizaci materiálů podle kurzu nebo předmětu, čímž zajistíte logické seskupení svých poznámek.
Tato funkce zahrnuje možnost sledovat historii verzí každého dokumentu. Pokud neustále upravujete a revidujete své přednáškové poznámky, NotebookLM ukládá každou iteraci, což usnadňuje návrat k předchozí verzi nebo sledování vývoje vašeho porozumění.
👀 Věděli jste? Výzkumy ukazují , že zejména klasická hudba může zlepšit kognitivní výkon a pomáhá lépe si zapamatovat informace než bílý šum nebo žádná hudba. Až se příště budete připravovat na zkoušku, pusťte si klasickou nebo ambientní hudbu , abyste se lépe soustředili!
Shrňte obsah
Všichni jsme to už zažili – zkopírovali jsme text do ChatGPT a požádali o rychlé shrnutí. Je to užitečný nástroj, ale výsledky mohou být mírně nepřesné.
ChatGPT se někdy odchyluje od původního obsahu a mísí do něj myšlenky z jiných zdrojů. Čím více se do konverzace zapojujete, tím více se odchyluje.
A právě zde přichází na řadu NotebookLM.
- Když nahrajete své dokumenty – ať už se jedná o soubory PDF, Google Docs nebo textové soubory – NotebookLM se plně soustředí na váš materiál.
- Umělá inteligence si dá na čas, aby porozuměla konkrétnímu obsahu vašeho dokumentu, a své odpovědi zakládá výhradně na něm.
- To znamená, že získáte mnohem přesnější a relevantnější shrnutí a postřehy. Můžete se spolehnout, že odpovědi pocházejí přímo z vašich nahraných materiálů ke kurzu, nikoli z nějaké obecné znalostní databáze.
- Můžete si přizpůsobit délku shrnutí a vybrat si stručný přehled nebo podrobnější abstrakt.
Kromě toho můžete využít funkce NotebookLM pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) k identifikaci klíčových témat v různých dokumentech. To vám umožní rychle pochopit hlavní body různých textů a určit, jak spolu různé zdroje souvisejí.
Pokud například studujete konkrétní teorii, NotebookLM může vyhledat všechny relevantní odkazy z různých článků, což vám pomůže syntetizovat obsah a vytvořit si komplexní pochopení složitých pojmů.
🧠 Zajímavost: Aktivní techniky učení, jako je sebehodnocení, vlastní vysvětlování a shrnování, mohou být mnohem efektivnější než pasivní čtení, jako je opakované čtení a přepisování poznámek.
Interaktivní otázky a odpovědi
Často vás mohou mátnout konkrétní termíny, pojmy nebo myšlenky. NotebookLM vám umožňuje pracovat s vašimi výzkumnými materiály způsobem, který je intuitivnější než tradiční nástroje pro pořizování poznámek.
Můžete zadávat otázky v přirozeném jazyce, například „Co znamená tato teorie?“ nebo „Jak to souvisí s X?“, a umělá inteligence odpoví konkrétními odpověďmi na základě vámi nahraného textu.
Schopnost tohoto nástroje citovat zdroj odpovědi jej činí ještě výkonnějším, nabízí transparentnost a pomáhá vám ověřit informace.
Každá odpověď obsahuje značky citací (malá čísla v šedých oválech), na které můžete najet kurzorem myši a zobrazit přesnou část odkazovaného dokumentu.
Tato funkce je obzvláště užitečná pro kurzy zaměřené na výzkum nebo psaní esejí či prací, které vyžadují konkrétní důkazy z různých zdrojů.
Sledujte nápady a výzkum
Sledování a správa vašich myšlenek je nezbytná, když se potýkáte s více úkoly nebo projekty. Funkce Pinboard v NotebookLM vám umožňuje ukládat úryvky textu, citáty nebo dokonce vaše vlastní poznámky, což usnadňuje zpětné vyhledávání důležitých informací.
Tento nástroj pro výstřižky textu funguje jako váš osobní výzkumný asistent a pomáhá vám shromažďovat klíčové myšlenky, data nebo inspiraci, které by jinak mohly být přehlédnuty.
Každý úryvek můžete také označit klíčovými slovy pro budoucí použití. Pokud například pracujete na článku o environmentálních vědách, můžete různé zdroje označit termíny jako „změna klimatu“, „udržitelnost“ nebo „energetická politika“.
S rozšiřováním vašeho výzkumu vám tyto značky umožní rychle vyhledávat a propojovat relevantní informace.
🧠 Zajímavost: Umělá inteligence NotebookLM navrhuje související materiály na základě toho, co jste uložili.
Pokud například uložíte konkrétní citát nebo část z ekonomického článku, NotebookLM vám může navrhnout články, časopisy nebo učebnice související s daným tématem.
Vytváří se tak propojený výzkumný ekosystém, který šetří čas a úsilí a zároveň nabízí hlubší vhled.
Spolupracujte se studijními skupinami
Koordinace skupinových studijních sezení může být náročná, zejména při práci s velkým množstvím materiálu. Funkce pro spolupráci v NotebookLM umožňují hladkou týmovou práci mezi studenty a poskytují centralizovanou platformu pro skupinový výzkum.
Můžete sdílet své nahrané dokumenty nebo shrnutí se studijními partnery, což umožní všem přístup ke stejným informacím v reálném čase. Sledování změn a příspěvků činí tento proces spolupráce ještě efektivnějším.
Pokud společně pracujete na nějakém projektu, NotebookLM vám umožňuje zanechávat komentáře k částem dokumentu nebo k otázkám, které vyžadují objasnění. Jedná se o sdílený prostor pro brainstorming, diskusi a zdokonalování nápadů, přičemž konverzace zůstává přehledná.
Můžete také rozdělit pracovní zátěž – přiřadit konkrétní části studia nebo relevantní zdrojové materiály různým členům skupiny – aniž byste se museli obávat nedorozumění nebo překrývání práce.
Personalizované studijní plány
Vytvoření studijního plánu, který vám vyhovuje, je často náročné, ale NotebookLM vám může pomoci získat kontrolu nad vaším akademickým časovým harmonogramem.
Platforma vám umožňuje nahrávat sylaby, úkoly a termíny zkoušek a pomocí svých schopností umělé inteligence vytvoří personalizované studijní plány na základě vašich cílů.
Systém dokáže upřednostnit úkoly podle naléhavosti, navrhnout studijní bloky pro každý předmět a dokonce vás vyzvat k pravidelnému opakování klíčových bodů.
Díky integraci vašich studijních povinností a termínů vám NotebookLM zajistí přehlednost bez stresu z ručního spravování všeho.
Kromě toho se AI přizpůsobuje vašemu pokroku: jakmile dokončíte úkoly nebo studijní bloky, automaticky aktualizuje váš plán a poskytuje úpravy v reálném čase, aby vás udržela na správné cestě.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu dokumentů, který vám pomůže udržet pořádek
Připravte se na testy a zkoušky
Při přípravě na zkoušky se hodí strukturované formátovací nástroje NotebookLM. Můžete vytvářet studijní průvodce, kartičky nebo dokonce časové osy přímo ze svých poznámek, což vám umožní efektivněji strukturovat opakování.
Tento nástroj pomáhá rozdělit složité témata na zvládnutelné studijní části, takže se můžete soustředit na nejdůležitější oblasti.
Například NotebookLM může automaticky generovat časovou osu z vašich poznámek o klíčových událostech, pokud se připravujete na zkoušku z historie. Tu pak můžete použít k vizualizaci historického vývoje, což usnadní zapamatování a opakování faktů.
Kromě toho může AI generovat často kladené otázky na základě vašich studijních materiálů, což vám umožní otestovat si nejdůležitější pojmy.
Díky své schopnosti poskytovat personalizované studijní strategie a organizovat poznámky do strukturovaných formátů se NotebookLM stává výkonným studijním pomocníkem, který mění způsob, jakým se připravujete na zkoušky a testy.
Výhody používání NotebookLM pro studenty
NotebookLM přináší několik klíčových výhod, které vám pomohou zlepšit vaše výzkumné a poznámkové schopnosti. Mezi hlavní výhody patří:
- Zjednodušená organizace: Uchovávejte všechny své poznámky, soubory PDF a další materiály na jednom místě. Umělá inteligence extrahuje klíčové body, takže se rychle dostanete k důležitým informacím.
- Lepší analýza: Kládejte hlubší otázky a odhalte souvislosti mezi tématy. To vám pomůže odhalit vzorce a klíčová témata ve vašem studiu.
- Znalostní databáze pro rychlou referenci: Jakmile nahrajete více dokumentů, NotebookLM vytvoří personalizovanou znalostní databázi. Stačí požádat AI, aby vyhledala to, co potřebujete, a během několika sekund získáte přístup k informacím.
- Podpora kreativity: Potřebujete pomoc s brainstormingem nebo vytvářením osnov? NotebookLM generuje shrnutí a nápady, které mohou podnítit vaši kreativitu a pomoci vám rychleji dokončit úkoly.
- Úspora času: Automatizujte opakující se úkoly, jako je správa citací nebo shrnování obsahu. Získáte tak více času na kritické myšlení a porozumění látce.
- Informace a návrhy v reálném čase: Při práci s poznámkami nebo výzkumem vám umělá inteligence NotebookLM nabízí užitečné rady ohledně dalších kroků – ať už potřebujete objasnit konkrétní téma nebo hledáte nové úhly pohledu, které byste mohli prozkoumat.
👀 Věděli jste, že... Během prvních několika let života vytváří mozek každou sekundu 1 milion nových neuronových spojení. Tato neustálá přeměna vám pomáhá učit se vše, od jazyka až po řešení složitých problémů. Říká se tomu neuroplasticita – schopnost vašeho mozku přizpůsobovat se a měnit se.
Časté problémy studentů při používání NotebookLM
Ačkoli NotebookLM nabízí vynikající funkce, studenti se mohou setkat s některými výzvami. Jejich pochopení vám pomůže efektivněji se v nástroji orientovat:
- Naučit se s ním pracovat: Jako u každého nového nástroje, i zde je třeba se s ním trochu naučit pracovat. Někteří studenti možná budou potřebovat více času, aby přišli na to, jak efektivně nahrávat a organizovat své materiály, zejména pokud nejsou zvyklí na nástroje využívající umělou inteligenci.
- Kontextové porozumění: Ačkoli je NotebookLM vynikající v extrahování klíčových bodů, může mít potíže s vysoce specifickým nebo složitým obsahem. Například u specializovaných témat nemusí AI vždy zachytit hloubku nebo nuance, které hledáte.
- Přílišná závislost na AI: Přílišná závislost na souhrnech generovaných AI může vést k lenosti při samostatném porozumění obsahu. Je snadné nechat práci na nástroji, ale to může bránit vaší schopnosti se s materiálem hlouběji seznámit.
- Technické potíže: Ačkoli je NotebookLM obecně spolehlivý, mohou se občas vyskytnout technické potíže, jako jsou problémy s nahráváním dokumentů nebo nesrovnalosti v odpovědích AI.
- Přesnost shrnutí: Ačkoli umělá inteligence dokáže shrnovat text, může jí uniknout některé klíčové detaily nebo může interpretovat složité myšlenky zjednodušeným způsobem. Je proto nezbytné její práci pečlivě zkontrolovat, zejména u úkolů nebo zkoušek.
Pamatujte si tyto problematické body a neváhejte kombinovat funkce NotebookLM s vaší vlastní analýzou, abyste dosáhli maximální efektivity!
Alternativní nástroje, které mohou studenti používat místo NotebookLM
Ačkoli je NotebookLM skvělý nástroj, existují i jiné alternativy, včetně populárních nástrojů jako OneNote, které mohou podporovat vaše potřeby v oblasti pořizování poznámek a výzkumu.
📌 Například Bear je minimalistická aplikace pro pořizování poznámek, která vám pomůže zaznamenat rychlé nápady nebo napsat podrobné eseje. Nezáleží tolik na umělé inteligenci jako NotebookLM, ale je známá svou jednoduchou a organizovanou strukturou.
Bear je skvělou volbou pro studenty, kteří potřebují snadný způsob, jak kategorizovat poznámky, spravovat seznamy úkolů a vytvářet osnovy.
📌 Podobně je Mendeley výkonnou volbou pro studenty, kteří potřebují nástroj zaměřený na správu referencí. Ačkoli nenabízí stejnou úroveň poznatků založených na umělé inteligenci jako NotebookLM, je vynikající pro správu výzkumných prací a sledování akademických referencí.
Pokud však hledáte všestranný nástroj s umělou inteligencí pro psaní a pořizování poznámek, rozhodně stojí za to vyzkoušet ClickUp.
S obsahem a studijními materiály roztroušenými po tolika platformách je snadné ztratit produktivitu. Právě v tomto případě se hodí software pro správu projektů pro studenty od ClickUp.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. V současné době více než dva miliony týmů využívá ClickUp k zefektivnění svých pracovních postupů, centralizaci znalostí a eliminaci rušivých vlivů. Výsledek? Rychlejší práce, chytřejší spolupráce a výrazné zvýšení produktivity organizace.
Co ale dělá ClickUp jednou z nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro studenty?
Mezi stovkami uživatelsky přívětivých funkcí v ClickUp doporučujeme začít s těmito třemi (zcela bezplatnými!) funkcemi pro pořizování poznámek a správu informací: Docs, ClickUp Brain a Notepad!
ClickUp Docs
ClickUp Docs organizuje vaše poznámky, úkoly a studijní materiály na jednom místě. Vše můžete snadno propojit pomocí funkce Relationships v ClickUp, což je praktická funkce, která propojuje vaši práci bez problémů.
V Docs můžete také aktivovat režim Focus Mode, který vám pomůže soustředit se na jeden blok textu najednou, což je ideální pro intenzivní studium.
Pokud rádi přizpůsobujete své studijní materiály, můžete snadno přidat vlastní obrázek na obálku z vašeho počítače, Unsplash nebo galerie.
Díky vláknovým odpovědím můžete přímo ve svých poznámkách přiřazovat úkoly, takže se žádný úkol neztratí.
ClickUp také usnadňuje prohlížení vztahů a zpětných odkazů v celém dokumentu, což vám pomáhá efektivněji sledovat nápady a koncepty.
Nakonec můžete z postranní lišty přistupovat k šablonám pro pořizování poznámek, včetně šablony ClickUp Knowledge Base Template, abyste mohli rychle organizovat své studijní materiály a poznámky.
🧠 Zajímavost: Technika Pomodoro je metoda time managementu, která spočívá v práci v 25minutových intervalech s následnými krátkými přestávkami. Pomáhá udržet koncentraci a zabránit vyhoření, což je skvělé pro udržení soustředění během delších studijních sezení.
ClickUp Brain
Pokud chcete zvýšit svou akademickou produktivitu, ClickUp Brain je pro vás to pravé. Jako nástroj pro výzkum a pořizování poznámek založený na umělé inteligenci zjednodušuje váš pracovní postup, organizuje informace a podporuje kreativní a akademické úkoly – to vše na jedné platformě.
Považujte jej za svého digitálního asistenta přizpůsobeného požadavkům studentského života.
Toto je to, co ClickUp Brain odlišuje od ostatních:
- Web Clipper v rozšíření ClickUp pro Chrome : Snadno shromažďujte výzkumné materiály tím, že budete přímo z webových stránek ukládat obsah, a jediným kliknutím ukládat a organizovat úryvky pro své projekty.
- Shrnutí pro zjednodušený výzkum: Trápí vás nekonečné poznámky? Použijte ClickUp Brain k automatickému generování stručných shrnutí výzkumu. K těmto shrnutím máte okamžitý přístup díky funkcím jako AI Knowledge Manager a AI Custom Fields.
- ClickUp AI Writer pro akademickou excelence : Vytvářejte eseje, projektovou dokumentaci nebo shrňujte rozsáhlé učebnice pomocí přizpůsobitelných AI podnětů. Obsah můžete doladit podle svých potřeb nebo AI znovu zadat podnět pro ještě lepší návrh.
- Výkonné nástroje pro úpravy: Vylepšete svou práci bez námahy pomocí gramatických kontrol založených na umělé inteligenci, překladu jazyků, úpravy tónu a přizpůsobení délky. Ať už připravujete esej nebo prezentaci, ClickUp Brain je vaším pomocníkem při úpravách.
Od organizace výzkumu po vytváření propracovaných příspěvků, ClickUp Brain je více než jen nástroj – je to váš akademický pomocník.
Můžete také vyzkoušet ClickUp Brain a ClickUp Connected AI a zjistit, jak mohou zlepšit vaše studium!
Jak začít:
- Aktivujte funkci „Connected Search“ ClickApp.
- Integrujte své oblíbené nástroje pro plynulý přístup.
- Pomocí funkce „Ask AI“ ve vašem pracovním prostoru můžete klást otázky napříč všemi integrovanými nástroji.
Toto je vaše šance odemknout plný potenciál našich funkcí založených na umělé inteligenci.
Podívejte se na toto krátké souhrnné video a dozvíte se více o správě znalostí pomocí ClickUp Brain.
ClickUp Notepad
S ClickUp Notepad můžete rychle zaznamenat nápady, dělat si poznámky ke studiu nebo dokonce plánovat svůj další projekt.
Stačí otevřít poznámku a rozbalit ji na celou obrazovku, čímž získáte nerušený prostor pro psaní, na který se můžete soustředit. Poté můžete sledovat svůj pokrok prohlížením a vracením změn v historii poznámky, takže vám neuniknou žádné důležité detaily.
Když nastane čas uspořádat si práci, ClickUp vám umožní vytisknout si poznámky ve vizuálně přitažlivém formátu. Funkce vyhledávání usnadňuje nalezení jakéhokoli klíčového slova ve vašich poznámkách, což vám ušetří čas při vyhledávání konkrétních informací.
Kromě toho můžete své poznámky vylepšit pomocí příkazů /Slash, které nabízejí bohaté možnosti úprav, díky nimž můžete formátovat obsah přesně podle svých představ.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $.
Vyberte si správný nástroj AI pro lepší zážitek z psaní poznámek
S rozvojem umělé inteligence se mění způsob, jakým studenti a žáci přistupují k výzkumu, psaní poznámek a dokonce i k kreativitě. Od organizování poznámek z jednání až po analýzu komplexního výzkumu – nástroje umělé inteligence činí učení osobnějším, předvídatelnějším a přístupnějším.
Jedním z nástrojů, který tuto změnu vede, je NotebookLM, který kombinuje poznatky založené na umělé inteligenci, snadné shrnutí dokumentů a dokonce i audio přehledy ve stylu podcastů.
Navzdory svým výkonným funkcím je však NotebookLM stále ve fázi testování a může mít někdy potíže se složitými nebo vysoce technickými dotazy.
Abychom vám studium ještě více usnadnili, ClickUp nabízí funkce založené na umělé inteligenci, které jdou nad rámec pouhého pořizování poznámek. Díky nástrojům pro organizaci úkolů, správu projektů a sledování termínů vám ClickUp pomůže mít vše pod kontrolou.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a využijte plný potenciál svých poznámek!