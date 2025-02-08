10 nejlepších softwarů pro správu zásob s umělou inteligencí, které stojí za pozornost v roce 2025

Zvažte svou aktuální situaci v oblasti skladových zásob: kolik potenciálních prodejních příležitostí jste ztratili kvůli vyprodaným položkám? Nebo ještě hůře, kolik peněz jste promrhali skladováním produktů, které se téměř neprodávají?
Je to frustrující, že?
Ale máme pro vás dobrou zprávu: software pro správu zásob s umělou inteligencí vám tuto zátěž vezme z ramen. Díky chytřejším algoritmům, prediktivní analytice a sledování zásob v reálném čase mohou tyto nástroje zlepšit vaše úsilí v oblasti správy zásob.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme 10 nejlepších systémů pro správu zásob, které vám pomohou znovu získat kontrolu. Pojďme na to! 🤸🏽♀️
⏰ 60sekundové shrnutí
Co byste měli hledat v softwaru pro správu zásob s umělou inteligencí?
Při výběru softwaru pro správu zásob pomocí umělé inteligence je důležité upřednostnit funkce, které optimalizují správu zásob, snižují náklady a zvyšují provozní efektivitu.
V aplikaci pro správu zásob hledejte následující funkce:
- Přesné předpovídání poptávky: AI by měla analyzovat historické prodeje, tržní trendy a další faktory, aby mohla přesně předpovídat budoucí poptávku a zabránit tak nedostatku nebo nadbytku zásob.
- Sledování zásob v reálném čase: Sledování zásob pomocí skenování čárových kódů nebo zařízení internetu věcí (IoT) zajišťuje okamžitý přehled o stavu zásob na všech místech.
- Automatické objednávání: Systém by měl automaticky generovat objednávky na základě předpokládané poptávky a dostupných skladových zásob, čímž se sníží nutnost manuálních zásahů.
- Optimalizace zásob: Dynamické úpravy na základě údajů v reálném čase pomáhají udržovat optimální stav zásob a minimalizovat náklady na skladování.
- Prediktivní analytika: Analytika založená na umělé inteligenci dokáže identifikovat trendy a potenciální narušení, jako jsou poruchy zařízení, a umožňuje tak přijmout proaktivní opatření.
- Škálovatelnost: Software musí růst spolu s vaší firmou a přizpůsobovat se rostoucímu objemu dat a složitějším požadavkům na skladové zásoby.
- Reporting a analytika: Robustní reportingové funkce vám umožňují analyzovat trendy, sledovat výkonnost skladových zásob a odhalit oblasti, které je možné zlepšit.
🧠 Zajímavost: První známý systém správy zásob pochází ze starověkého Egypta, kde písaři sledovali zásoby obilí a dalších komodit, aby zajistili dostatečné zásoby pro obyvatelstvo.
10 nejlepších softwarů pro správu zásob s využitím umělé inteligence
Efektivní správa zásob spočívá v chytřejší, nikoli tvrdší práci. Nástroje založené na umělé inteligenci to usnadňují více než kdykoli předtím.
Zde je 10 skvělých možností, které stojí za prozkoumání. 🧐
1. ClickUp (nejlepší pro správu zásob a automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence)
Pokud hledáte způsob, jak udržet své zásoby pod kontrolou bez zbytečné námahy, ClickUp může být přesně to, co potřebujete.
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp usnadňuje vytvoření systému správy zásob . Podívejme se, jak na to.
ClickUp Brain
Začněte s ClickUp Brain, inteligentním nástrojem AI, který transformuje rutinní úkoly spojené se zásobami. Analyzuje data ve vašem pracovním prostoru a upozorňuje na nedostatek zásob, pomalu se pohybující položky a optimální časy pro objednání.
Dokonce navrhuje další kroky, jako je vytváření objednávek nebo upozornění vašeho týmu, když jsou zásoby nízké, a funguje tak jako virtuální asistent pro vaše zásoby.
ClickUp Automations
Dále si povíme o automatizacích ClickUp od společnosti . Ty mohou pomoci se správou zásob tím, že zpracovávají opakující se úkoly, jako je aktualizace stavu zásob nebo zasílání připomínek, když je čas doplnit zásoby.
Pokud například člen týmu zaznamená problém se zásobami, automatizace může okamžitě informovat vedoucího skladu.
Cíle ClickUp
Chcete sladit správu zásob s vašimi většími cíli? ClickUp Goals vám to umožní.
Umožňuje vám stanovit číselné cíle pro zásoby a sledovat každý milník při zpracování položek. Můžete například stanovit cíle jako „Doplnit tento měsíc 200 položek“ nebo „Snížit nesrovnalosti ve skladových zásobách pod 5 %“.
Můžete také sdílet cíle v oblasti zásob se skladovými pracovníky nebo manažery dodavatelského řetězce, aby všichni byli na stejné vlně.
ClickUp Chat
A pokud jde o komunikaci, ClickUp Chat vše propojuje. Všechny konverzace můžete propojit s konkrétními úkoly.
Umožňuje vám přímo převést konverzace týkající se zásob na akční úkoly v chatu, čímž zajistíte, že nebudou přehlédnuty žádné důležité aktualizace. Díky tomu, že jsou všichni na stejné vlně, je koordinace rychlejší a dochází k menšímu počtu chyb.
Šablona pro správu zásob ClickUp
Přidejte do svého arzenálu šablonu pro správu zásob ClickUp „ “ a organizace vašich zásob se stane hračkou. Tato šablona uchovává všechny podrobnosti o vašich zásobách na jednom místě, což vám pomůže vyhnout se chybám, jako je dvojité objednání nebo ztráta přehledu o zásobách.
Kromě toho vám tato šablona pro správu zásob pomůže:
- Sledujte stav zásob, pohyby a změny nákladů.
- Uspořádejte podrobnosti o produktech, jako jsou ceny a obrázky, do jednoduché databáze.
- Analyzujte trendy a přijímejte chytrá rozhodnutí o tom, kdy doplnit zásoby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladká integrace: Propojte ClickUp s nástroji jako Google Calendar a Zapier pro plynulý pracovní tok a eliminujte nutnost přepínání mezi více aplikacemi.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k široké škále funkcí a možností přizpůsobení mohou noví uživatelé zaznamenat určitou náročnost při osvojování si tohoto softwaru.
- Někteří uživatelé uvádějí, že mobilní verze ClickUp postrádá určité funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Moderní technologie čárových kódů, která změnila správu zásob, byla vynalezena v roce 1952 Normanem Josephem Woodlandem a Bernardem Silverem. Způsobila revoluci ve způsobu sledování a správy produktů.
2. Zoho Inventory (nejlepší pro rostoucí podniky, které potřebují uživatelsky přívětivé nástroje a automatizaci)
Zoho Inventory je flexibilní software pro správu zásob, který pomáhá firmám přesně spravovat skladové zásoby, objednávky a prodeje.
Od prodeje přes více kanálů až po správu zásob ve skladech – Zoho Inventory poskytuje nástroje pro sledování zásob, automatizaci operací a efektivní uspokojování požadavků zákazníků.
Díky integračním schopnostem a možnostem přizpůsobení je vhodný pro firmy jakékoli velikosti. Navíc podporuje více měn a daní, takže je vhodný pro mezinárodní operace.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Pomocí systémů čárových kódů a RFID můžete sledovat položky a přesně sledovat zásoby podle šarže nebo sériového čísla.
- Nastavte si upozornění na nízké zásoby a buďte vždy informováni, abyste předešli vyprodání zásob.
- Zvládněte náhlé nárůsty prodeje pomocí nástrojů pro zadávání dodatečných objednávek nebo plnění poptávky prostřednictvím dropshippingu.
- Generujte sazby přepravců, přepravní štítky a aktualizace sledování přímo v rámci platformy.
Omezení Zoho Inventory
- Někteří uživatelé považují funkce pro vytváření reportů, jako je report „Stock Count“ (Počet zásob), za nedostatečné.
- Systém nepodporuje přiřazování hmotností variantám produktů, což vyžaduje ruční zadávání hmotností balíčků obsahujících více položek.
Ceny Zoho Inventory
- Standard: 39 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 159 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 299 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (390+ recenzí)
3. Cin7 (nejlepší pro integraci správy zásob s POS a e-commerce platformami)
CIN7 je propojená platforma pro správu zásob, která byla vytvořena s cílem podporovat vaše podnikání v každé fázi. Kombinuje přehled o zásobách v reálném čase s automatizací, aby vám poskytla kompletní přehled o vašich zásobách napříč systémy, prodejními kanály a regiony.
Tento nástroj vám pomůže sledovat expiraci šarží/sérií a vytvářet SKU přizpůsobené vašim produktovým variantám. Navíc díky pokročilým prognózám zásob a více než 700 předem připraveným integracím můžete zefektivnit složité operace, jako jsou zásoby na více místech, B2B eCommerce a plnění objednávek.
Nejlepší funkce CIN7
- Předpovídejte zásoby pomocí ForesightAI a předvídejte poptávku až 24 měsíců dopředu.
- Získejte přístup k aktuálním stavům zásob, skutečným nákladům na prodané zboží a zprávám o celkových nákladech, abyste mohli činit lepší obchodní rozhodnutí.
- Sledujte zásoby na více místech pomocí funkcí, jako je správa skladových pozic a plánování na více místech.
- Využijte integrované EDI a 3PL k nativní integraci s logistickým softwarem třetích stran a velkými maloobchodníky.
Omezení CIN7
- Někteří uživatelé považují ceny Cin7 za poměrně vysoké.
- Cin7 je v porovnání s jinými řešeními pro správu zásob vnímán jako méně přizpůsobitelný.
Ceny CIN7
- Standard: 349 $/měsíc za 5 uživatelů
- Výhody: 599 $/měsíc za 10 uživatelů
- Pokročilá verze: 999 $/měsíc za 15 uživatelů
- Omni: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CIN7
- G2: 4,2/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
🧠 Zajímavost: Termín „just-in-time“ řízení zásob byl poprvé použit společností Toyota v 70. letech 20. století. Tento přístup si klade za cíl snížit úroveň zásob tím, že zboží je přijímáno pouze v případě, že je potřebné pro výrobní proces.
4. DEAR Inventory (nejlepší pro správu zásob a objednávek ve výrobě)
DEAR Inventory, vytvořený pro maloobchodní, velkoobchodní a výrobní podniky, nabízí nástroje pro automatizaci, sledování v reálném čase a hladkou integraci s jinými systémy, jako jsou Xero, QuickBooks a hlavní platformy elektronického obchodování.
DEAR je známý svým automatizačním modulem a portálem B2B, který vám umožňuje eliminovat opakující se úkoly a poskytnout zákazníkům přímý přístup ke správě jejich objednávek.
Nejlepší funkce DEAR Inventory
- Automaticky synchronizujte faktury, účty a platby s Xero nebo QuickBooks, čímž snížíte množství ručního zadávání dat.
- Nabídněte samoobslužnou platformu pro správu objednávek, procházení katalogů a přístup k možnostem opakovaných objednávek pro vyšší spokojenost zákazníků.
- Spusťte DEAR POS na různých zařízeních pro online a offline transakce, věrnostní programy a vrácení peněz.
- Pomocí automatizačního modulu DEAR můžete nastavit podmínky, plánovat zprávy a přiřazovat oznámení o úkolech napříč odděleními, jako jsou sklad, prodej a účetnictví.
Omezení DEAR Inventory
- Omezuje počet API požadavků za minutu a za den, což může zpomalit synchronizaci dat.
- Pro použití na cestách není k dispozici žádná mobilní aplikace.
Ceny softwaru DEAR Inventory
- Cena: 249 USD/měsíc pro 5 uživatelů
Hodnocení a recenze DEAR Inventory
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Koncept RFID (Radio Frequency Identification) pro správu zásob byl zaveden na počátku 21. století a umožňuje sledování zboží v reálném čase, čímž zvyšuje přesnost a snižuje počet lidských chyb v procesech správy zásob.
5. Fishbowl Inventory (nejlepší pro uživatele QuickBooks, kteří hledají pokročilá řešení pro správu zásob a výrobu)
Fishbowl Inventory vám zajistí, že budete mít vždy přehled o svých zásobách. Jedná se o intuitivní software pro správu zásob založený na umělé inteligenci, který je přizpůsoben pro výrobní, skladovací a přepravní podniky. Jeho vynikající funkcí je přehled v reálném čase, který poskytuje aktuální informace o stavu zásob, aby podniky mohly zabránit nadměrnému skladování nebo vyprodání zásob.
Tento software pro optimalizaci skladových zásob vyniká přizpůsobitelnými pracovními postupy a automatizací, které vám poskytují flexibilitu při nastavování automatických bodů pro objednávky, vytváření balíčků produktů a nabízení náhradních produktů.
Nejlepší funkce softwaru Fishbowl Inventory
- Synchronizujte data s účetními systémy, abyste snadno propojili pohyb zásob s peněžními toky.
- Definujte prahové hodnoty zásob a nechte Fishbowl automaticky generovat objednávky, čímž zabráníte nedostatku nebo nadbytku zásob.
- Nabízejte alternativní produkty, když jsou primární produkty vyprodány, abyste udrželi spokojenost zákazníků a zachovali prodej.
- Pomocí čárových kódů můžete přesně a rychle sledovat pohyb zásob na více místech.
Omezení softwaru Fishbowl Inventory
- Ačkoli je Fishbowl bohatý na funkce, může představovat omezení v oblasti personalizace.
- Výkonnost Fishbowl se může zhoršit u velmi velkých databází, což ovlivní efektivitu.
Ceny softwaru Fishbowl Inventory
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fishbowl Inventory
- G2: 4,0/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (980+ recenzí)
6. Unleashed Software (nejlepší pro společnou správu nákupu, skladování, prodeje a výroby)
Software Unleashed Software nabízí výhodu při správě vašich zásob a operací. Poskytuje praktické informace s kompletní kontrolou zásob produktů, ať už se jedná o sledování materiálů, hotových výrobků nebo zásob.
Jeho škálovatelnost je ideální pro rostoucí podniky a snadno se propojuje s různými účetními a e-commerce platformami. Software je určen pro odvětví, která vyžadují přesné sledování, jako je výroba a distribuce.
Nejlepší funkce softwaru Unleashed
- Automaticky aktualizujte stav zásob při každé transakci a získejte tak aktuální přehled o stavu a pohybu zásob.
- Nastavte si upozornění na nízké skladové zásoby, blížící se data expirace nebo jiné klíčové události související se zásobami, abyste předešli potenciálním problémům.
- Vytvořte vlastní spouštěče objednávek, které automaticky doplní zásoby na základě předem definovaných kritérií, čímž ušetříte čas a zabráníte vyprodání zásob.
- Využijte AI k předpovídání poptávky a odpovídajícímu přizpůsobení úrovně zásob, abyste měli vždy dostatek zboží pro uspokojení potřeb zákazníků.
Omezení softwaru Unleashed
- Uživatelé hlásili potíže s integrací Unleashed s jinými systémy, jako je Xero.
- Osvojení si všech funkcí této platformy může vyžadovat značné množství času.
Ceny softwaru Unleashed
- Střední: 380 $/měsíc pro 3 uživatele
- Velký: 710 $/měsíc za 8 uživatelů
- Velká výhoda: 1 080 $/měsíc za 20 uživatelů
Hodnocení a recenze softwaru Unleashed
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
🔍 Věděli jste? Předpovídání poptávky založené na umělé inteligenci může podnikům pomoci připravit se na sezónní změny, propagační akce a dokonce i globální narušení dodavatelského řetězce, a zajistit tak, že budou mít správné produkty ve správný čas.
7. Peak AI (nejlepší pro AI-řízené analýzy k vyvážení úrovní zásob a poptávky)
Peak AI optimalizuje klíčové obchodní procesy, jako je správa zásob a cenotvorba. Vytváří přizpůsobený nástroj umělé inteligence pro každou firmu, který je šitý na míru jejím jedinečným potřebám, produktům a datům. Ať už spravujete miliony nebo miliardy v tržbách, Peak AI funguje v celé vaší organizaci, aby zlepšil výkon, snížil náklady a zvýšil zisky.
Pomůže vám zabránit vyprodání zásob, zlepšit cash flow a zajistit, aby byly správné produkty vždy k dispozici ve správný čas.
Nejlepší funkce Peak AI
- Splňte smlouvy o úrovni služeb (SLA) a cíle včasného a úplného dodání (OTIF) tím, že budete mít správné zásoby na správném místě ve správný čas.
- Minimalizujte plýtvání a maximalizujte ziskovost optimalizací úrovní bezpečnostních zásob a snížením nákladů na dopravu v celé vaší distribuční síti.
- Uvolněte pracovní kapitál, snižte zbytečné zásoby a soustřeďte zdroje na položky s vysokou poptávkou za účelem optimalizace dodavatelského řetězce.
Omezení umělé inteligence
- Integrace Peak AI do stávajících obchodních procesů může být složitá.
- Nastavení a přizpůsobení automatizací může být složité.
Ceny Peak AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Peak AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Používejte software pro správu objednávek, abyste měli všechny své objednávky na jednom místě. Automatizuje sledování, aktualizace zásob a fakturaci, čímž vám šetří čas a snižuje počet chyb.
8. ThroughPut AI (nejlepší pro efektivitu dodavatelského řetězce a předpovídání poptávky pomocí umělé inteligence)
ThroughPut integruje klíčová data z vašich provozů, aby identifikoval problémy a neefektivnosti v řízení zásob a umožnil tak chytřejší rozhodování.
Díky pokročilým funkcím umělé inteligence optimalizuje ThroughPut správu kapacit, plánování zásob( ) a logistiku, čímž přináší výrazné zlepšení provozních i finančních výsledků.
Nejlepší funkce ThroughPut AI
- Vytvářejte krátkodobé předpovědi poptávky, které vám umožní přizpůsobit sortiment produktů a úrovně zásob.
- Automaticky vyvažujte nadbytečné a nedostatečné zásoby, abyste zlepšili dostupnost, snížili pracovní kapitál a zvýšili ziskovost.
- Využijte správné dimenzování rezervy, abyste minimalizovali plýtvání zásobami, a zároveň sledujte spotřebu rezervy, abyste ji přizpůsobili doporučeným úrovním zásob pro krátkodobé a dlouhodobé potřeby.
Omezení ThroughPut AI
- Předpovědi mohou být nespolehlivé, pokud jsou historická data použitá pro trénování neúplná, nepřesná nebo zkreslená.
- AI může mít potíže s rychlou reakcí na neočekávané narušení, jako jsou výkyvy v poptávce nebo problémy v dodavatelském řetězci.
Ceny ThroughPut AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ThroughPut AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Prediktivní analytika vylepšená umělou inteligencí dokáže předvídat změny na trhu, jako jsou změny v preferencích spotřebitelů nebo ekonomických podmínkách, a pomáhá tak společnostem přizpůsobovat své strategie řízení zásob v reálném čase.
9. Inventory Planner od Sage (nejlepší pro přesné prognózy a plánování zásob)
Inventory Planner od Sage nabízí přesný a spolehlivý přístup ke správě zásob, který vám umožní činit rozhodnutí na základě dat. Pokročilé prognózy poptávky, automatické generování objednávek a robustní správa více lokalit zajišťují přesnost zásob.
Inventory Planner je navržen tak, aby se přizpůsoboval kolísavým prodejním trendům a dynamice trhu, a pomáhá podnikům maximalizovat ziskovost a minimalizovat plýtvání.
Nejlepší funkce Inventory Planner
- Využijte pokročilé algoritmy k analýze historických údajů o zásobách, sezónnosti a tržních trendech pro přesné prognózy prodeje a řízení dodavatelského řetězce.
- Spravujte své nákupní rozpočty pomocí nástrojů pro otevřené nákupy přizpůsobených pro podniky se sezónními výkyvy nebo proměnlivými potřebami v oblasti zásob.
- Identifikujte nadbytečné zásoby pomocí metrik, jako je datum posledního prodeje, náklady na nadbytečné zásoby a jednotky, abyste obnovili cash flow a zlepšili stav zásob.
- Propojte se s platformami jako Shopify a získejte údaje o prodeji v reálném čase pro přesné prognózy a rozhodnutí týkající se zásob.
Omezení Inventory Planner
- Někteří uživatelé uvádějí, že funkce prognózování nemusí vždy zobrazovat potřebná data.
- Byly zaznamenány případy necitlivé nebo lhostejné zákaznické podpory.
Ceny Inventory Planner
- Essential: 119 $/měsíc na uživatele
- Tým: 249,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Inventory Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
10. Katana (nejlepší pro správu zásob v reálném čase a plánování výroby pro výrobce)
Katana vám pomůže zaměřit se na vaše výrobní operace díky své cloudové platformě využívající umělou inteligenci. Je přizpůsobena pro prodejce využívající více kanálů a překlenuje propast mezi sledováním zásob a plánováním výroby, čímž vám poskytuje kompletní přehled o vašich operacích v reálném čase.
Od sledování surovin a monitorování průběhu výroby až po zajištění včasného vyřízení objednávek – Katana poskytuje efektivní a praktické informace. Jako software pro správu skladových zásob v e-commerce typu „ “ s vizuálním plánováním výroby je přizpůsoben potřebám malých a středních výrobců.
Nejlepší funkce Katana
- Získejte aktuální informace o surovinách, nedokončené výrobě (WIP) a hotových výrobcích na více místech.
- Přetahujte úkoly na intuitivní ovládací panel a plánujte výrobu, stanovujte priority objednávek a efektivně přidělujte zdroje.
- Spravujte podrobné kusovníky (BOM) pro každý produkt a zajistěte tak přesné výpočty nákladů a nákup surovin.
- Synchronizujte data o zásobách a prodeji s oblíbenými platformami, jako jsou Shopify, WooCommerce a BigCommerce, a získejte aktualizace v reálném čase.
Omezení Katany
- Někteří uživatelé poukázali na nemožnost sledovat dodávky v rámci systému.
- Byly zaznamenány případy softwarových chyb a pomalé rychlosti načítání.
Ceny Katana
- Starter: 199 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Standard: 399 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Profesionální: 899 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
Hodnocení a recenze Katana
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
Nechte ClickUp hladce spravovat vaše zásoby
Umělá inteligence v softwaru pro správu zásob mění způsob, jakým podniky sledují, optimalizují a předpovídají zásoby. Díky automatizaci a informacím v reálném čase můžete ušetřit čas, snížit náklady a optimalizovat provoz skladu.
Z 10 výše uvedených možností vyniká ClickUp svou flexibilitou a šíří funkcí.
ClickUp Brain uchovává všechny vaše znalosti na jednom místě, takže je vše snadno přístupné. Automatizace se postará o opakující se úkoly, jako je aktualizace skladových zásob nebo zasílání připomínek k doplnění zásob, takže budete mít více času soustředit se na to, co je důležité.
Kromě toho vám ClickUp Goals umožňuje sledovat váš pokrok a zajistit, aby vše bylo v souladu s vašimi obchodními cíli.
Díky těmto funkcím je ClickUp výkonným řešením pro firmy, které chtějí zefektivnit své provozní procesy a udržet si náskok před konkurencí. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma a snadno překonejte výzvy spojené se správou zásob!