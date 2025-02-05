10 alternativních možností OneDrive pro cloudové úložiště v roce 2025

Hledáte bezpečné cloudové úložiště pro spolupráci, sdílení důležitých souborů nebo zálohování své práce?
Microsoft OneDrive je oblíbený díky snadnému přístupu a hladké integraci s Microsoft 365.
Uživatelé OneDrive však často vyjadřují obavy ohledně ochrany dat a nedostatku pokročilých bezpečnostních funkcí, jako je šifrování s nulovou znalostí. Mnozí si stěžují na pomalou synchronizaci, omezený bezplatný úložný prostor a integraci aplikací třetích stran, a dokonce i na složité oprávnění pro sdílení souborů.
Pokud jste se setkali s těmito problémy, je čas prozkoumat nejlepší alternativy.
Dobrá zpráva? Existuje spousta vynikajících možností, které nabízejí bezpečné úložiště, rychlejší výkon a flexibilnější a komplexnější bezpečnostní funkce.
V tomto průvodci se podíváme na 10 nejlepších alternativ OneDrive, které vám pomohou najít ideální řešení pro vaše potřeby.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ OneDrive:
- iCloud Drive: Nejlepší pro ukládání a synchronizaci osobních souborů
- ClickUp: Nejlepší pro plynulou spolupráci a centralizovanou správu souborů
- Nextcloud: Nejlepší pro vlastní soukromé cloudové úložiště
- Dropbox: Nejlepší pro týmovou spolupráci a zpětnou vazbu
- Google Drive: Nejlepší pro ukládání, sdílení a úpravy dokumentů
- MEGA: Nejlepší pro sdílení šifrovaných souborů s úplným zachováním soukromí
- pCloud: Nejlepší pro ukládání a sdílení citlivých souborů
- Sync. com: Nejlepší pro bezpečné ukládání dat s šifrováním
- Box: Nejlepší pro ukládání souborů a automatizaci pracovních postupů
- ShareFile: Nejlepší pro bezpečné sdílení souborů a úložná řešení
Co byste měli hledat v alternativách OneDrive?
Při hledání nejlepší alternativy OneDrive se zaměřte na funkce, které odpovídají vašim potřebám v oblasti úložiště, zabezpečení a spolupráce. Skvělý poskytovatel cloudového úložiště zajišťuje bezpečné sdílení souborů a dokumentů, efektivní správu souborů a snadnou integraci zařízení.
Zde je několik základních funkcí, které byste měli upřednostnit:
- Komplexní šifrování: Vyberte si bezpečné cloudové úložiště, které chrání vaše soubory robustním šifrováním, díky kterému máte přístup k vašim datům pouze vy.
- Podpora velkých souborů: Vyberte si software pro sdílení souborů, který dokáže efektivně zpracovávat nahrávání a sdílení velkých souborů, obrázků a videí.
- Bezpečná datová centra: Vyberte si služby s vysokými bezpečnostními standardy a datovými centry splňujícími požadavky GDPR pro lepší ochranu dat.
- Flexibilní tarify: Vyberte si poskytovatele cloudového úložiště, který nabízí řadu bezplatných tarifů, možnosti jednorázové platby nebo nákladově efektivní řešení pro různé potřeby úložiště.
- Kompatibilita mezi zařízeními: Hledejte hladkou integraci napříč platformami, jako jsou Windows, zařízení Apple a prohlížeče, pro nepřerušovaný přístup.
- Odkazy chráněné heslem: Sdílejte soubory bezpečně pomocí odkazů, které vyprší a jsou chráněny hesly pro větší kontrolu.
- Možnosti úložného prostoru: Zvažte poskytovatele s velkorysým bezplatným cloudovým úložištěm a škálovatelnými možnostmi, které vyhovují rostoucím potřebám.
- Nástroje pro spolupráci: Vyberte si cloudový nástroj pro spolupráci, který vylepšuje týmovou práci díky funkcím, jako jsou sdílené složky, aktualizace v reálném čase a snadné sdílení souborů.
💡 Bonusový tip: Hledáte špičkové nástroje pro organizaci úkolů, zefektivnění spolupráce a zvýšení produktivity týmu? Objevte 20 nejlepších softwarových nástrojů pro správu úkolů, které vám usnadní práci!
10 nejlepších alternativ OneDrive, které stojí za vyzkoušení
Prozkoumejte 10 nejlepších alternativ OneDrive, které nabízejí spolehlivé možnosti úložiště, bleskurychlou synchronizaci, konkurenceschopné ceny, uživatelsky přívětivé rozhraní, plynulou spolupráci a výkonné funkce pro zvýšení produktivity:
1. ClickUp (nejlepší pro plynulou spolupráci a centralizovanou správu souborů)
Pokud hledáte výkonnou alternativu k OneDrive, která kombinuje správu úkolů, spolupráci na dokumentech a integraci znalostní báze, vyzkoušejte ClickUp.
ClickUp vám umožňuje používat cloudové úložiště k připojování souborů z vnějšku ClickUp k vašim úkolům. Můžete integrovat populární cloudové úložiště, jako je OneDrive, Google Drive, Dropbox a další. To vám umožňuje připojovat soubory přímo k úkolům, komentářům a dokumentům, což zajišťuje plynulou spolupráci.
Zjednodušte správu dokumentů pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet, ukládat a spolupracovat na dokumentech přímo ve vašem pracovním prostoru. Je ideální pro vytváření wiki stránek, psaní zpráv nebo sdílení aktualizací projektů. Můžete organizovat dokumenty pomocí vnořených stránek, používat šablony ke standardizaci pracovních postupů a bezpečně sdílet soubory nastavením přístupových oprávnění.
Potřebujete společně vytvořit plán projektu? Žádný problém! Díky úpravám v reálném čase může každý přispívat, označovat kolegy a dokonce proměnit části dokumentu v konkrétní úkoly přímo na místě.
Funkce Docs Hub přináší ještě lepší organizaci. Díky kategorizaci zdrojů a použití filtrů můžete rychle najít cokoli – od poznámek z jednání až po pokyny k projektům. Díky tomu je ClickUp Docs ideální pro správu znalostních bází nebo ukládání důležitých dokumentů.
Najděte cokoli během několika sekund pomocí ClickUp Connected Search
Ztrácíte čas prohledáváním nekonečných složek nebo aplikací?
ClickUp Connected Search tento problém řeší. Propojuje více než 20 oblíbených nástrojů, jako jsou Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive a další, a umožňuje vám najít přesně to, co potřebujete, pomocí jediného vyhledávání – bez nutnosti přecházet mezi aplikacemi nebo weby.
Řekněme například, že hledáte návrhový soubor uložený v Dropboxu nebo brainstormingovou diskuzi na Slacku. Namísto otevírání několika aplikací stačí zadat hledaný výraz do vyhledávacího pole ClickUp a okamžitě získáte požadovaný soubor, úkol nebo e-mail.
Chcete to posunout o úroveň výš? Integrujte svou znalostní bázi s ClickUp. Například propojte materiály pro zaškolení, jako jsou školicí příručky nebo týmové procesy, přímo s příslušnými úkoly v ClickUp.
To šetří čas, udržuje nové zaměstnance soustředěné, podporuje spolupráci a zajišťuje plynulý pracovní postup.
Zrevolucionalizujte způsob, jakým spravujete své pracovní postupy, s ClickUp Brain
ClickUp Brain je špičková neuronová síť založená na umělé inteligenci, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a celou znalostní bázi vaší společnosti. Nejenže ukládá informace, ale také poskytuje okamžité odpovědi na vaše pracovní otázky, ať už se týkají úkolů, projektů nebo kolegů.
Díky funkcím, jako je vytváření souhrnů schůzek, psaní e-mailů a generování aktualizací projektů, ClickUp Brain snižuje pracovní zátěž, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité.
Potřebujete mít vše na jednom místě? Stejně jako funkce ClickUp Connect Search se i tento AI asistent automaticky integruje s aplikacemi jako Google Drive, GitHub a Salesforce, aby centralizoval váš pracovní postup.
Nejlepší funkce ClickUp
- Prohledávejte úkoly, soubory a dokumenty z různých nástrojů, včetně Google Drive, Slack a Dropbox, pomocí ClickUp Connected Search.
- Integrujte své oblíbené nástroje a vytvořte jednotné pracovní prostředí s ClickUp Integrations.
- Ukládejte, organizujte a konsolidujte dokumenty na jednom místě a upravujte je ve spolupráci s ostatními pomocí ClickUp Docs.
- Pište s pomocí umělé inteligence, shrňujte a automatizujte úkoly, vytvářejte poznámky z jednání, brainstormujte nápady nebo snadno navrhujte e-maily s ClickUp Brain.
- Spolupracujte s týmy a komunikujte s nimi přímo v rámci úkolů a projektů pomocí ClickUp Chat View.
- Efektivně vytvářejte, přidělujte a sledujte úkoly, rozdělte projekty na menší kroky a automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- Ačkoli ClickUp integruje mnoho nástrojů, nastavení těchto integrací může být někdy časově náročné, zejména u složitých nastavení nebo méně běžných nástrojů.
- Mobilní aplikace ClickUp nemusí nabízet všechny funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc za každého člena pracovního prostoru.
- Cloudové úložiště: K dispozici v rámci tarifu Unlimited a vyšších.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Clickup je pro nás nejjednodušší a nejsnadněji nastavitelný nástroj pro správu projektů. Sledování úkolů je velmi snadné a nabízí spoustu podrobných informací. Sdílení s týmy a zvání nových členů ke spolupráci na tabuli a úkolech je velmi snadné. Integrace s nástroji třetích stran je také možná díky mnoha dostupným aplikacím. Integrace Datadog a Clickup velmi pomáhá při vytváření úkolů v Clickupu pro události, které je třeba řešit, a tým pak může začít na těchto událostech pracovat. Zákaznická podpora je velmi nápomocná. Byl to nejčastěji používaný nástroj v rámci celého našeho projektu.
💡 Tip pro profesionály: Ne propojené nástroje způsobují ztrátu času a fragmentaci pracovních postupů, ale propojená umělá inteligence sjednocuje vaše systémy, šetří čas a zvyšuje produktivitu. Zde je příklad, jak propojená umělá inteligence eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci:
🧠 Centralizujte svá data, aby byly všechny důležité informace okamžitě dostupné.
🔍 Požádejte Connected AI, aby okamžitě vyhledala informace nebo shrnutí z jakéhokoli dokumentu.
🛠️ Eliminujte „přepínací daň“ integrací všech nástrojů do jedné plynulé platformy.
💰 Nahraďte několik aplikací s jednou funkcí, abyste si zjednodušili práci a ušetřili peníze.
🔒 Bezpečně přistupujte k soukromým nebo veřejným souborům bez ohrožení bezpečnosti dat.
2. Nextcloud (nejlepší pro vlastní soukromé cloudové úložiště)
Nextcloud je open-source řešení pro uživatele, kteří hledají bezpečné cloudové úložiště a funkce pro spolupráci. Nabízí funkce jako synchronizace souborů, šifrované úložiště a další – vše hostované na vašem serveru. To znamená, že máte kontrolu nad svými daty.
Potřebujete sdílet zprávu nebo spolupracovat na tabulce? Nextcloud usnadňuje vytváření sdílených pracovních prostorů, synchronizaci souborů mezi zařízeními a plynulou úpravu dokumentů s vaším týmem.
Nejlepší funkce Nextcloud
- Sdílejte soubory bez námahy s podrobnými oprávněními pro bezpečnou spolupráci.
- K souborům máte přístup kdykoli pomocí aplikací pro stolní počítače, web nebo mobilní zařízení.
- Zvyšte bezpečnost pomocí šifrování typu end-to-end a dvoufaktorového ověřování.
Omezení Nextcloud
- Nabízí omezené možnosti vyhledávání bez dalších pluginů, jako je Elasticsearch.
- Uživatelé hlásili pomalé načítání a časté pády na serverech s vysokým provozem.
Ceny Nextcloud
- Základní: 38,63 $/rok na uživatele
- Standard: 69,95 $/rok na uživatele
- Premium: 103,03 $/rok na uživatele
- Ultimate: 200,93 $ ročně na uživatele
Hodnocení a recenze Nextcloud
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Váš telefon je důležitý a data v něm jsou ještě důležitější. Některé produkty nahrávají malé množství informací, ale opomíjejí textové zprávy, záznamy volajících a další důležité soubory. S 8TB pevným diskem se sníží náklady na jiné komerční cloudové služby a vaše informace zůstanou v bezpečí.
Váš telefon je důležitý a data v něm jsou ještě důležitější. Některé produkty nahrávají malé množství informací, ale opomíjejí textové zprávy, záznamy volajících a další důležité soubory. S 8TB pevným diskem se sníží náklady na jiné komerční cloudové služby a vaše informace zůstanou v bezpečí.
🔍 Věděli jste, že... Průkopníkem internetu, ARPANET, byla první služba cloudového úložiště. Již v 60. letech minulého století ARPANET připravil půdu pro dnešní giganty v oblasti cloudového úložiště, jako jsou Google Drive a Dropbox! ☁️
3. Dropbox (nejlepší pro týmovou spolupráci a zpětnou vazbu)
S Dropboxem bude správa vašich souborů hladká a budete moci bezpečně ukládat, organizovat a sdílet dokumenty a soubory. Dropbox se integruje s Google Workspace a Microsoft 365, což umožňuje hladké úpravy, sdílení a okamžitou zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů k dokumentům.
Díky funkcím Dropbox Rewind a historii verzí souborů můžete snadno obnovit předchozí verze důležitých souborů nebo smazané dokumenty. Ať už spravujete týmové projekty nebo osobní soubory, Dropbox vám pomůže udržet vše v bezpečí a přístupné.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Sdílejte soubory bez námahy s podrobnými oprávněními pro bezpečnou spolupráci.
- K souborům máte přístup kdykoli pomocí aplikací pro stolní počítače, web nebo mobilní zařízení.
- Zvyšte bezpečnost pomocí šifrování typu end-to-end a dvoufaktorového ověřování.
Omezení Dropboxu
- V bezplatném tarifu má omezenou funkcionalitu historie verzí.
- Jeho bezplatný tarif nabízí pouze 2 GB, což může být pro náročné uživatele nedostatečné.
Ceny Dropboxu
- Základní: Zdarma
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 19,99 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 27 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
💡 Bonusový tip: 10 nejlepších integrací Dropboxu (včetně funkcí a cen!)
4. Google Drive (nejlepší pro ukládání, sdílení a úpravy dokumentů)
Google Drive je skvělou alternativou k OneDrive a nabízí cloudové úložiště, které zjednodušuje spolupráci a organizaci pro jednotlivce i týmy. Ať už spravujete dokumenty, obrázky nebo videa, umožňuje vám přístup k souborům a jejich sdílení mezi zařízeními bez jakýchkoli omezení.
Díky integraci s Google Workspace posune Drive týmovou práci v kanceláři na vyšší úroveň. Vytvořte návrh v Docs, zpracujte čísla v Sheets nebo vytvořte prezentaci v Slides – a to vše při spolupráci s kolegy v reálném čase.
Nejlepší funkce Google Drive
- Synchronizujte soubory mezi zařízeními a zajistěte si plynulý pracovní postup i na cestách.
- Rychlé vyhledávání souborů pomocí pokročilého vyhledávání a filtrů
- Propojte se s nástroji Google Workspace, jako jsou Gmail a Google Meet, a zefektivněte své úkoly.
Omezení služby Google Drive
- Maximální velikost souboru, který lze nahrát, je 5 TB.
- Uživatelé mohou nahrát a zkopírovat maximálně 750 GB za den.
Ceny služby Google Drive
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Google Drive je nejlepší nástroj pro spolupráci a skvělé na něm je, že vše funguje v prohlížeči kdekoli a kdykoli, bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru.
Hodnocení a recenze služby Google Drive
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 27 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Je váš Google Drive chaotický nepořádek?
Naučte se, jak organizovat Google Drive a optimalizovat úložiště pomocí těchto jednoduchých kroků:
- Uspořádejte soubory do kategorií ve složkách, abyste měli přehled o svých datech📂
- Používejte jasné a jednotné názvy souborů a složek, abyste je mohli rychleji najít🏷️
- Usnadněte si vyhledávání přidáním užitečných popisů k souborům a složkám🔍
- Rychlý přístup k důležitým dokumentům pomocí označení hvězdičkou⭐
- Vizuálně uspořádejte svůj disk pomocí barevných složek pro lepší kategorizaci🎨
- Projděte a odstraňte zastaralé soubory, aby byl váš disk čistý🧹
5. MEGA (nejlepší pro sdílení šifrovaných souborů s úplným soukromím)
MEGA poskytuje bezpečnost a šifrování typu end-to-end pro ty, kteří kladou důraz na bezpečnost, a zajišťuje tak soukromí vašich dat. Od synchronizace souborů mezi zařízeními až po sdílení pomocí odkazů chráněných heslem – MEGA vám poskytne vše, co potřebujete.
Díky velkorysému bezplatnému úložišti o velikosti 20 GB (rozšiřitelnému o bonusy) a placeným tarifům s kapacitou až 16 TB je MEGA ideální pro ty, kteří potřebují dostatek úložného prostoru. Jeho intuitivní rozhraní je uživatelsky přívětivé pro osobní i profesionální použití, ať už jde o zálohování dokumentů nebo sdílení mediálních souborů.
Nejlepší funkce MEGA
- Synchronizujte data mezi zařízeními pomocí desktopových a mobilních aplikací MEGA.
- Obnovte smazané soubory z koše v případě náhodného smazání.
- Zabezpečte své soubory pomocí šifrování typu end-to-end pro ochranu soukromí.
Omezení služby MEGA
- Uživatelé bezplatné služby MEGA mohou denně stáhnout až 5 GB dat.
- Uživatelé nemohou dokumenty upravovat přímo v nástroji a musí si soubory stáhnout, aby mohli provést změny.
Ceny MEGA
- Bezplatný tarif
- Pro I: 10,42 $/měsíc
- Pro II: 20,85 $/měsíc
- Pro III: 31,28 $/měsíc
Hodnocení a recenze MEGA
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
➡️ Další informace: 10 nejlepších programů pro bezpečné sdílení souborů pro firmy
6. pCloud (nejlepší pro ukládání a sdílení citlivých souborů)
pCloud je další alternativou OneDrive, která vám umožňuje organizovat soubory a složky a hladce ukládat, sdílet a spolupracovat na dokumentech napříč zařízeními. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přístupu z více zařízení můžete spravovat vše od pracovních projektů až po osobní fotografie.
Díky bezpečnému šifrování na straně klienta chrání pCloud citlivé dokumenty a soubory. Jeho funkce, jako je verzování souborů, pomáhají sledovat změny, zatímco pCloud Drive vám umožňuje ušetřit úložný prostor na vašem zařízení tím, že k souborům přistupujete přímo v cloudu.
Nejlepší funkce pCloud
- Přístup k souborům na více zařízeních bez dalších poplatků
- Zálohujte fotografie a soubory z platforem jako Facebook a Instagram.
- Použijte pCloud Drive jako virtuální pevný disk pro více úložného prostoru.
Omezení pCloud
- Verze souborů je pro bezplatné uživatele omezena na 15 dní.
- Nabízí pouze 10 GB úložiště zdarma.
Ceny pCloud
- Business: 9,99 $/měsíc
- Business Pro: 19,98 $/měsíc
Hodnocení a recenze pCloud
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
Dosud máme nejlepší zkušenosti s pCloud, protože velmi efektivně spravuje data naší společnosti a zachovává jejich důvěrnost. Výhody: Do pCloud lze nahrávat i velké soubory a lze v něm otevírat multimediální soubory, protože pCloud má vestavěné multimediální přehrávače.
➡️ Číst více: 10 nejlepších programů pro organizaci souborů
7. Sync. com (nejlepší pro bezpečné ukládání dat s šifrováním)
Hledáte výkonnou alternativu k OneDrive, která klade důraz na soukromí? Sync.com je vynikající volbou. Šifrování s nulovou znalostí vám umožňuje přístup pouze k vašim souborům, což je ideální pro citlivá data. Snadno ukládejte, synchronizujte a sdílejte soubory mezi zařízeními a zároveň zajistěte bezpečnost svých dat.
Díky funkcím, jako je verzování souborů, pokročilé ovládací prvky sdílení (odkazy s ochranou heslem a datem vypršení platnosti) a neomezená velikost souborů, Sync.com zjednodušuje vaše úkoly.
Nejlepší funkce Sync.com
- Sdílejte soubory bezpečně vytvářením odkazů chráněných heslem a nastavením data vypršení platnosti a limitů stahování.
- Přístup k předchozím verzím souborů a jejich obnovení po dobu až 365 dnů
- Chraňte citlivá data pomocí šifrování s nulovou znalostí, ke kterému máte přístup pouze vy.
Omezení služby Sync.com
- Chybí mu vestavěné funkce pro úpravy dokumentů přímo v rámci platformy.
- Bezplatná verze nabízí pouze 5 GB úložného prostoru, což může být pro velké množství dat nedostatečné.
Ceny Sync.com
- Osobní: 5 $/měsíc
- Solo Basic: 8 $/měsíc
- Solo Professional: 20 $/měsíc
- Teams Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Teams+ Unlimited: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sync.com
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
8. Box (nejlepší pro ukládání souborů a automatizaci pracovních postupů)
S Boxem můžete ukládat soubory online, přistupovat k nim z různých zařízení a hladce spolupracovat s ostatními prostřednictvím sdílených složek a odkazů. Vaše data chrání robustní bezpečnostní funkce, jako je pokročilé šifrování a řízení oprávnění.
Box vám umožňuje bezpečně sdílet projektovou zprávu s vaším týmem a zároveň kontrolovat, kdo ji může prohlížet nebo upravovat. Můžete jej také integrovat s nástroji Microsoft, jako je Excel, a společně upravovat tabulky, aniž byste museli posílat nespočet příloh e-mailem.
Nejlepší funkce Boxu
- Přístup k souborům kdykoli a odkudkoli pomocí Box Drive na počítačích nebo mobilní aplikace pro Android a iOS.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu pomocí funkcí sdílení souborů a komentářů.
- Synchronizujte data mezi zařízeními, abyste měli vždy aktuální přístup a nic se neztratilo.
Omezení služby Box
- Jeho bezplatný tarif nabízí pouze 10 GB, což nemusí stačit ani pro osobní použití.
- Mobilní aplikace často padá a není tak intuitivní a responzivní jako desktopová verze.
Ceny Boxu
- Starter: 7 $/měsíc
- Personal Pro: 14 $/měsíc
- Podnikání: 20 $/měsíc
- Business Plus: 33 $/měsíc
- Enterprise: 47 $/měsíc
- Enterprise Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Boxu
- G2: 4,2/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 500 recenzí)
Box je fantastická platforma; je ideální pro cloudové úložiště, má snadno srozumitelné rozhraní, je přehledná a stačí se jen přihlásit, abych uložil, co potřebuji. Skvělé pro zálohování, snadné nastavení a používání. Jak naše společnost roste a přibývají další klienti, projekty a členové týmu, přizpůsobuje se potřebám v oblasti dokumentů. Možnost synchronizace s jednotlivými složkami zefektivňuje proces ukládání, vyhledávání a sdílení souborů a dokumentů. Dobře připravený a profesionální vzhled je přínosem pro každou firmu.
💡 Bonusový tip: Hledáte spolehlivou alternativu k Boxu? Prozkoumejte 10 nejlepších alternativ k Boxu pro správu podnikového obsahu a najděte tu, která nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy!
9. ShareFile (nejlepší pro bezpečné sdílení souborů a úložná řešení)
Upřednostněte ochranu dat a týmovou práci s ShareFile. Bezpečně nahrávejte, ukládejte a sdílejte soubory jakékoli velikosti s mobilním přístupem a silným zabezpečením pro plynulou spolupráci.
Díky integraci ShareFile s nástroji jako Microsoft Outlook můžete navíc odesílat velké dokumenty a soubory přímo e-mailem. To usnadňuje sdílení rozsáhlých dokumentů bez omezení tradičních e-mailových příloh.
Nejlepší funkce ShareFile
- Sdílejte soubory s klienty nebo kolegy pomocí odkazů chráněných heslem.
- Získejte podpisy na smlouvách přímo v rámci platformy a urychlete tak schvalovací procesy.
- Vytvořte portály s vaší značkou, aby klienti měli snadný přístup ke konkrétním souborům.
Omezení ShareFile
- Mnoho uživatelů hlásilo zpoždění v odpovědích zákaznické podpory, což vyvolávalo frustraci.
- ShareFile vyžaduje, aby byly velké soubory komprimovány nebo rozděleny na menší části, které lze nahrát.
Ceny ShareFile
- Pokročilá: 17,60 $/měsíc/3 uživatelé
- Premium: 27,50 $/měsíc/3 uživatelé
- Výhoda pro podnikání: 45,83 $/měsíc/3 uživatelé
- Virtuální datová místnost: 75 $/měsíc/5 uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ShareFile
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
Líbí se mi, že ShareFile používá tolik lidí. Spolupráce s jinými skupinami a jednotlivci při odesílání a přijímání dokumentů je hračka. Když ukládám a načítám data, nezaplňují se mi domovské obrazovky a paměť zařízení. Data jsou uložena bezpečně a dokumenty, které s nimi sdílím, mohou vidět pouze osoby, které k tomu oprávním. Líbí se mi, že mám všechna data na jednom místě, kde si je mohu prohlížet kdykoli chci, z jakéhokoli zařízení.
💡Tip pro profesionály: Cloudová spolupráce zvyšuje efektivitu týmu díky aktualizacím v reálném čase a plynulé komunikaci. Nezapomeňte však spravovat oprávnění, vyvarovat se nadměrné spolupráci a upřednostňovat bezpečnost, abyste zefektivnili pracovní postupy. Podrobnější informace o výhodách a výzvách najdete v našem blogu Cloudová spolupráce: výhody a výzvy. 🚀
10. iCloud Drive (nejlepší pro ukládání a synchronizaci osobních souborů)
Pokud používáte zařízení Apple a hledáte jednoduchý způsob ukládání, synchronizace a sdílení souborů, je iCloud Drive skvělou volbou. Umožňuje sdílet soubory jednoduše tak, že vygenerujete odkaz a sdílíte jej se svými přáteli a kolegy.
S iCloud Drive můžete ukládat soubory, jako jsou dokumenty, fotografie a videa, a přistupovat k nim z iPhonu, iPadu, Macu nebo dokonce z PC. Pokud například pracujete na prezentaci Keynote na Macu, můžete v ní snadno pokračovat na iPadu.
Nejlepší funkce iCloud Drive
- Integrujte je s aplikacemi Apple, jako jsou Fotky a Poznámky, a zajistěte si plynulejší pracovní postupy.
- Přístup k souborům z aplikace Soubory v systému iOS, která nabízí pohodlí na cestách.
- Aktivujte pokročilou ochranu dat pro větší bezpečnost a ochranu citlivých informací.
Omezení služby iCloud Drive
- Noví uživatelé získají pouze 5 GB bezplatného cloudového úložiště, což nemusí stačit k zálohování více než jednoho zařízení.
- iCloud Drive postrádá pokročilé funkce, jako je verzování, což ztěžuje obnovení starých nebo smazaných verzí.
Ceny služby iCloud Drive
- 50 GB: 0,99 $/měsíc
- 200 GB: 2,99 $/měsíc
- 2 TB: 9,99 $/měsíc
- 6 TB: 29,99 $ měsíčně
- 12 TB: 59,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze služby iCloud Drive
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Centralizujte organizaci dokumentů a posilte spolupráci s ClickUp!
Správné cloudové úložiště je klíčem k udržení pořádku a produktivity při práci s osobními soubory nebo týmovými projekty. Zajišťuje bezpečné ukládání, plynulé pracovní postupy a snadné sdílení – což je nezbytné pro efektivitu.
Alternativy OneDrive v tomto seznamu nabízejí funkce, jako je bezpečné sdílení souborů, integrace s oblíbenými nástroji, společná editace a pokročilé možnosti vyhledávání, které zjednodušují práci a zvyšují produktivitu.
Mezi nimi vyniká ClickUp jako komplexní alternativa k Google Drive. Kombinuje správu dokumentů, týmovou spolupráci a hladkou integraci s aplikacemi do jedné flexibilní platformy, která se přizpůsobí vašim pracovním postupům.
Jste připraveni zjednodušit svou práci a udržet si přehled? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zažijte produktivitu na nové úrovni!