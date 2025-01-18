10 nejlepších softwarů pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů v roce 2025

Kde najdu zásady pro práci na dálku? Jaký je proces zapracování nových zaměstnanců? Jak získám přístup k školicím materiálům pro svou pozici?
Toto jsou některé běžné (a opakující se) otázky, které musí HR profesionálové a manažeři každý den zodpovídat. Nebylo by jednodušší mít centralizovanou databázi, která by zaměstnancům pomohla získat přístup k relevantním informacím, aniž by museli prohledávat nekonečné složky, e-maily, tabulky a sdílené disky?
Řešením je software pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů. 💡
Tyto systémy ukládají, kategorizují, sdílejí a vyhledávají důležité informace o procesech, politikách a zdrojích v oblasti lidských zdrojů, kdykoli je to potřeba.
V tomto blogu se podíváme na nejlepší software pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů, který zajistí plynulé sdílení informací. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší nástroje pro správu znalostí založené na umělé inteligenci, z nichž každý je přizpůsoben konkrétním potřebám:
- ClickUp (nejlepší znalostní báze pro oblast lidských zdrojů založená na umělé inteligenci)
- Guru (nejlepší nástroj pro vyhledávání znalostí založený na umělé inteligenci)
- Document 360 (nejlepší platforma pro dokumentaci vylepšená umělou inteligencí)
- Confluence (nejlepší prostor pro spolupráci týmů)
- Notion (nejlepší všestranný pracovní prostor pro osobní a týmovou produktivitu)
- Tettra (nejlepší nástroj pro sdílení znalostí pro týmy)
- Bloomfire (nejlepší platforma pro sdílení znalostí pro zapojení zaměstnanců)
- Trainual (nejlepší software pro školení a zaškolování nových zaměstnanců)
- Slite (nejlepší nástroj pro společné pořizování poznámek a dokumentaci)
- Helpjuice (nejlepší přizpůsobitelné řešení znalostní báze)
Co byste měli hledat v softwaru pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů?
Výběr správného nástroje pro správu znalostí pro vaše HR technologie může být obtížný, zejména vzhledem k velkému množství dostupných možností. Nejlepší nástroje mají společné klíčové funkce, které zjednodušují správu, sdílení a přístup k informacím.
Podívejme se na některé základní funkce, které musí vaše řešení pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů mít. 👇
- Výkonná vyhledávací funkce: Robustní vyhledávač s vyhledáváním podle klíčových slov, filtry a značkami pro rychlé vyhledání relevantních dokumentů a dat.
- Integrační možnosti: Hladká integrace se stávajícími systémy pro řízení lidských zdrojů, jako jsou systémy pro sledování uchazečů (ATS) a systémy pro řízení lidských zdrojů (HRMS).
- Možnosti samoobsluhy: Funkce, které zaměstnancům umožňují samostatný přístup k informacím o politikách, benefitech a dalších záležitostech.
- Zabezpečení a kontrola přístupu: Podrobná oprávnění chrání citlivá data tím, že omezují přístup pouze na oprávněné osoby.
- Analýzy a reporty: Integrované analytické nástroje pro sledování vzorců, identifikaci mezer ve znalostech a měření efektivity vaší znalostní báze.
- Spolupráce a přizpůsobitelnost: Nástroje, které podporují týmovou práci při tvorbě obsahu a zároveň umožňují přizpůsobení rozhraní, brandingu a organizace dokumentů.
🧠 Zajímavost: Termín „lidské zdroje“ se objevil až v 60. letech 20. století. Předtím se tento obor nazýval „personální management“ a zaměřoval se především na administrativní úkoly.
10 nejlepších softwarů pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů
Den personálního manažera často zahrnuje odpovídání na nespočet opakujících se otázek. Aby to zvládli efektivně, potřebují chytřejší přístup ke správě a sdílení znalostí.
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro řízení lidských zdrojů. 💁
1. ClickUp (nejlepší znalostní báze pro oblast lidských zdrojů založená na umělé inteligenci)
ClickUp Knowledge Management shromažďuje všechny důležité informace na jednom místě, takže je máte vždy po ruce. Týmy HR mohou snadno vytvářet, sdílet a spravovat znalosti, což zajišťuje soulad a plynulou spolupráci.
Podívejme se na některé funkce, které vám pomohou vytvořit a spravovat interní znalostní bázi pro lidské zdroje. 👇
ClickUp Docs
ClickUp Docs je vynikající nástroj pro vytváření a správu znalostní báze v oblasti lidských zdrojů. Jeho pokročilé funkce formátování vám umožňují strukturovat informace, od firemních politik a příruček pro zaměstnance až po školicí materiály.
Můžete kontrolovat, kdo má přístup k vašim dokumentům, a pomocí jednoduchého vyhledávání podle klíčových slov najít přesně to, co potřebujete, během několika sekund.
Nabízí také vnořené stránky, takže můžete dokumenty rozdělit na podstránky, což je skvělé pro přehledné uspořádání informací, jako jsou zaměstnanecké benefity, zaškolování nových zaměstnanců nebo školení v oblasti dodržování předpisů.
Můžete například mít hlavní stránku pro „Příručku pro zaměstnance“ a vytvořit podstránky pro „pravidla pro dovolenou“, „bezpečnost na pracovišti“ a „dress code“.
Software pro spolupráci na dokumentech také zahrnuje správu verzí a sledování historie. Můžete snadno prohlížet předchozí verze svých dokumentů a v případě potřeby je obnovit, čímž zajistíte přesnost a aktuálnost své znalostní báze.
Účinná strategie řízení znalostí v oblasti lidských zdrojů by se měla zaměřit také na externí řízení znalostí, aby zapojila zainteresované strany mimo organizaci. Nástroje jako ClickUp umožňují týmům lidských zdrojů vytvářet články znalostní báze, které se zabývají často kladenými dotazy dodavatelů, pokyny pro dodržování předpisů a externími partnerstvími, což usnadňuje spolupráci přes hranice.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný nástroj umělé inteligence pro správu znalostí. Mění způsob, jakým organizace organizují, vyhledávají a přistupují k důležitým informacím.
AI Knowledge Manager, součást ClickUp Brain, rychle vyhledává informace související s politikami, školicími materiály nebo záznamy o zaměstnancích. Namísto prohledávání dlouhých dokumentů tak mohou uživatelé klást kontextové otázky a získat okamžité odpovědi, čímž ušetří hodiny ručního vyhledávání.
Předpokládejme například, že personální manažer potřebuje informace o firemních zásadách týkajících se dovolených.
V takovém případě stačí jednoduše požádat ClickUp Brain a obdržet podrobnou, kontextově relevantní odpověď, díky čemuž je vyhledávání znalostí plynulé a rychlé.
ClickUp Brain také zjednodušuje shrnování dokumentů, což je neocenitelné pro HR týmy, které zpracovávají velké objemy informací. Umělá inteligence automaticky generuje shrnutí dlouhých dokumentů, jako jsou politiky, školicí materiály nebo zprávy o dodržování předpisů.
ClickUp je úžasné komplexní řešení, které nahrazuje Docs, Excel a další nástroje pro správu projektů. Umožnilo mému týmu lépe se organizovat a zlepšit provozní efektivitu a poskytuje lepší přehled o dopadu naší práce.
Šablona znalostní báze ClickUp pomáhá budovat a spravovat centralizovanou digitální knihovnu informací v rámci vašeho týmu nebo organizace. Tato šablona, navržená se strukturovaným rámcem, obsahuje sekce pro znalostní články, často kladené otázky a další zdroje, což usnadňuje organizaci a sdílení cenných poznatků.
Díky tomuto nastavení mohou zaměstnanci rychle najít potřebné informace a zajistit tak plynulý přístup ke znalostem. Šablony znalostní báze, jako je tato, také umožňují týmu HR vytvářet články, které uživatele provedou běžnými otázkami nebo výzvami.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizované informační centrum: Umožňuje ukládání a organizaci všech dokumentů, zásad a pokynů souvisejících s HR na jednom místě.
- Společná editace: Umožňuje týmům spolupracovat na vytváření, aktualizaci a revizi materiálů v oblasti lidských zdrojů v reálném čase.
- Strukturované organizační nástroje: Nabízí složky, štítky a šablony, díky kterým bude obsah HR dobře organizovaný a snadno přístupný.
- Vlastní oprávnění: Poskytuje kontrolu nad tím, kdo může prohlížet, upravovat nebo sdílet citlivé informace z oblasti lidských zdrojů.
- Rychlé vyhledávání znalostí: Obsahuje robustní vyhledávací možnosti pro okamžité vyhledání dokumentů nebo odpovědí na dotazy v oblasti lidských zdrojů.
- Informace založené na umělé inteligenci: navrhuje vylepšení, identifikuje mezery v dokumentaci a zajišťuje, aby obsah zůstal aktuální.
- Interaktivní nástroje pro zaměstnance: Usnadňují samoobslužný přístup k HR zdrojům, což zaměstnancům umožňuje řešit jejich dotazy.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojování díky mnoha možnostem přizpůsobení
- Počáteční nastavení vyžaduje čas
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak propojená umělá inteligence eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci
2. Guru (nejlepší nástroj pro vyhledávání znalostí založený na umělé inteligenci)
Guru zjednodušuje správu znalostí a pomáhá týmům efektivně organizovat a přistupovat k informacím. Můžete vytvářet „karty“ nebo malé jednotky znalostí. Ty mohou obsahovat cokoli od firemních politik až po často kladené otázky, obohacené o multimédia pro větší přehlednost.
Díky aktualizacím v reálném čase zajišťuje Guru, že uživatelské příručky zůstávají aktuální díky automatizovaným revizním cyklům a připomenutím platnosti. Navíc vám návrhy založené na umělé inteligenci pomohou rychle najít relevantní informace.
Nejlepší funkce Guru
- Pomocí Guru GPT kombinujte interní a externí informace a odpovídejte na otázky týkající se lidských zdrojů.
- Sledujte otázky, upravujte odpovědi a řešte mezery ve znalostech pomocí AI Training Center.
- Spravujte přístup pomocí přizpůsobitelných oprávnění pro sdílené zdroje.
- Přijímejte oznámení a upozornění, vyhledávejte znalosti a spolupracujte se svým týmem.
Omezení Guru
- Funkce vyhledávání vrací ohromné množství výsledků, což ztěžuje nalezení přesné odpovědi.
- Neumožňuje uživatelům zanechávat zpětnou vazbu v reálném čase na kartách.
Ceny Guru
- Zdarma
- Vše v jednom: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
3. Document360 (nejlepší platforma pro dokumentaci vylepšená umělou inteligencí)
Document360 se zaměřuje na zjednodušení tvorby a sdílení znalostí. Jeho intuitivní rozhraní pomáhá budovat a spravovat znalostní báze bez ohledu na vaše technické znalosti.
Tento nástroj také funguje jako samoobslužné úložiště, které minimalizuje opakované dotazy v oblasti lidských zdrojů a umožňuje zaměstnancům snadno najít potřebné informace.
Nejlepší funkce Document 360
- Vytvářejte a spravujte články znalostní báze s rozsáhlými funkcemi dokumentace.
- Získejte historii změn ve vaší znalostní bázi ve formátu „Markdown“ a „Rendered“.
- Vytvářejte odkazy na související informace v rámci znalostní báze, abyste zlepšili navigaci a kontext.
- Zabezpečte své informace pomocí jednotného přihlášení (SSO) a omezení rozsahu IP adres, abyste omezili přístup k dokumentům.
Omezení Document 360
- Analytické funkce se zaměřují především na jednotlivé uživatele nebo konkrétní dokumenty, spíše než na poskytování komplexního přehledu.
- Neobsahuje žádné vložené komentáře, vestavěnou kontrolu pravopisu ani možnost aktualizovat články na základě akcí v jiných nástrojích.
Ceny Document 360
- Zdarma
- Profesionální: 199 $/měsíc za projekt (fakturováno ročně)
- Podnikání: 399 $/měsíc za projekt (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Document 360
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
🧠 Zajímavost: Nejstarší popis pracovní pozice pochází ze starověkého Egypta, kde „pisáři“ byli prvními profesionály, kteří spravovali záznamy a komunikaci.
4. Confluence (nejlepší prostor pro spolupráci týmů)
Confluence od společnosti Atlassian poskytuje dynamické prostředí pro zaznamenávání, organizování a sdílení znalostí. Jako centralizované centrum integruje dokumentaci, řízení projektů a spolupráci týmů.
Díky funkcím komunikace v reálném čase mohou týmy pracující na dálku i v kanceláři zůstat v kontaktu.
Nejlepší funkce Confluence
- Spolupracujte se svým týmem pomocí editace, komentářů a oznámení v reálném čase.
- Vyhledávejte informace pomocí pokročilého vyhledávání, štítků a intuitivní hierarchie obsahu.
- Používejte šablony pro HR dokumenty, aby byly všechny materiály konzistentní a rozpoznatelné.
- Získejte přehled o využívání dokumentů, abyste mohli identifikovat mezery ve znalostech a zlepšit zdroje.
Omezení Confluence
- Export dokumentů ve formátu PDF je obtížný a způsobuje zpoždění platformy.
- Informace z Confluence nelze kopírovat a vkládat do jiného softwaru, aniž by došlo k problémům s formátováním.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,16 $/měsíc na uživatele
- Premium: 9,73 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
5. Notion (nejlepší všestranné pracovní prostředí pro osobní a týmovou produktivitu)
Notion je jednotná platforma kombinující poznámky, úkoly a databáze pro zefektivnění správy znalostí. Umožňuje také vytvářet firemní wiki na různá témata.
Flexibilní rozhraní umožňuje týmům vytvářet pracovní postupy přizpůsobené jejich konkrétním požadavkům. Podporuje také různé typy obsahu, včetně textu, obrázků a odkazů, což z něj činí univerzální nástroj pro organizaci informací.
Předem připravené šablony dále zjednodušují vytváření a udržování aktuální dokumentace v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvořte centralizovanou znalostní bázi pro všechny informace o společnosti, včetně materiálů pro zaškolení nových zaměstnanců, interních politik a zdrojů specifických pro jednotlivé týmy.
- Využijte jeho připravené šablony, jako jsou „Domovská stránka společnosti“, „Zaškolení nových zaměstnanců“ a „Zápisy z jednání“.
- Propojte různé typy informací, jako jsou záznamy o zaměstnancích s hodnocením výkonu, pomocí relační databáze Notion.
- Organizujte složité témata, jako jsou dodržování předpisů, benefity a pracovní postupy, pomocí podstránek.
- Propojte se s nástroji jako Slack, Google Drive nebo ClickUp a vytvořte ucelený systém pro správu znalostí.
Omezení Notion
- Sdílení poznámek s neuživateli je složité a nepodporuje společnou úpravu dokumentů.
- Ukazuje problémy s výkonem u velkých databází nebo složitých stránek, včetně pomalého načítání.
- Nepřesná oznámení a nastavování opakujících se připomínek pro dílčí úkoly projektu jsou náročné.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Skvělou strategií pro správu znalostí je zaznamenávání případových studií nebo provádění výstupních pohovorů. Cílem je zachytit tacitní znalosti odcházejících zaměstnanců a získat cenné informace o vaší organizaci.
6. Tettra (nejlepší nástroj pro sdílení znalostí pro týmy)
Tettra se zaměřuje na pomoc týmům při snadném shromažďování, organizování a sdílení znalostí. Díky přehlednému rozvržení je navigace v často kladených dotazech, HR procesech a průvodcích řešením problémů snadná i během rušné práce.
Platforma také podporuje spolupráci, umožňuje navrhovat aktualizace nebo sdílet řešení.
Nejlepší funkce Tettra
- Získejte okamžité odpovědi na jakékoli otázky v rámci znalostní báze pomocí Kai, AI bota společnosti Tettra.
- Ukládejte opakující se otázky a jejich odpovědi pomocí funkce „Otázky a odpovědi“.
- Pomocí funkce „Ověření“ zkontrolujte, zda jsou články ve vaší znalostní databázi aktualizovány podle stanoveného harmonogramu.
- Získejte návrhy na vyčištění obsahu a identifikujte nezařazený, zastaralý a veřejný obsah, abyste uklidili databázi.
Omezení Tettra
- Neobsahuje exportovatelné datové body z uživatelských stránek a tříditelné sloupce.
- Dokument může upravovat pouze jedna osoba, což omezuje spolupráci.
Ceny Tettra
- Zdarma
- Základní: 4 $/měsíc na uživatele
- Cena: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 7 200 USD ročně pro 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Tettra
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Podle Fortune Business Insights již 5 % profesionálů v oblasti lidských zdrojů zavedlo generativní AI do svých organizací, zatímco 9 % v současné době provádí testy generativní AI. Navíc 60 % profesionálů v oblasti lidských zdrojů se účastní celopodnikových konferencí o využívání generativní AI v jejich organizacích, zatímco 58 % spolupracuje s vedoucími pracovníky v oblasti IT na zkoumání potenciálních případů použití.
7. Bloomfire (nejlepší platforma pro sdílení znalostí pro zapojení zaměstnanců)
Další na seznamu je Bloomfire, platforma pro řízení lidských zdrojů, která vám umožní vytvářet vizuální obsah, jako jsou videa a infografiky. Díky tomu je snazší vysvětlovat složité myšlenky.
Díky výkonným vyhledávacím funkcím a analytickým nástrojům pomáhá Bloomfire týmům HR sledovat využití a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Bloomfire
- Využijte hloubkové indexování a pokročilou umělou inteligenci k rychlému a přesnému vyhledávání informací.
- Kategorizujte, archivujte a přistupujte k různým typům dokumentů a obsahu.
- Zapojte se do diskuzí a sdílejte své znalosti v oblasti HR prostřednictvím interaktivních fór.
- Získejte přehled o tom, jak jsou znalosti využívány a sdíleny, a identifikujte mezery pomocí „Analytics suite“.
Omezení Bloomfire
- Zmenšuje šířku článku, což znesnadňuje čtení tabulek a vložených dokumentů kvůli problémům s formátováním.
- Hromadné nahrávání dokumentů není k dispozici.
- Uživatelé si stěžovali, že nedostávají e-maily pro resetování hesla.
Ceny Bloomfire
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bloomfire
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
8. Trainual (nejlepší software pro školení a zaškolování nových zaměstnanců)
Trainual se specializuje na vytváření podrobné školicí dokumentace pro efektivní zapracování nových zaměstnanců a jejich rozvoj. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožní vytvořit komplexní školicí manuály zahrnující firemní politiky a osvědčené postupy.
Kontrolní seznamy pomáhají novým zaměstnancům systematicky absolvovat jednotlivé moduly, zatímco multimediální podpora zajišťuje poutavé školicí materiály.
Nejlepší funkce Trainual
- Díky mobilní aplikaci máte přístup ke znalostní bázi kdykoli a kdekoli.
- Získejte automatická upozornění na nové aktualizace obsahu.
- Sdílejte obsah s dalšími zainteresovanými stranami a spravujte přístup, abyste zajistili bezpečnost.
- Využijte jeho obsahové kategorie týkající se společnosti, procesů a politik k řízení stávající znalostní báze.
Omezení Trainual
- Musíte získat přihlašovací údaje každého člena týmu a přidat je jednotlivě.
- Adresář není přístupný prostřednictvím mobilní aplikace.
- Náročný proces nastavení
- Používání softwaru není dostatečně přehledné, takže uživatelé nemají jasnou představu o tom, kde začít, kde skončit a jaký pracovní postup je doporučený.
Ceny Trainual
- Malé: 299 $/měsíc pro 1–25 zaměstnanců
- Střední: 349 $/měsíc pro 26–50 zaměstnanců
- Růst: 499 $/měsíc pro 51–100 zaměstnanců
- Individuální ceny pro 101–10 000+ zaměstnanců
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
9. Slite (nejlepší nástroj pro společné pořizování poznámek a dokumentaci)
Slite je skvělý software pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů, který týmům nabízí efektivní způsob strukturování dokumentů. Informace kategorizujete pomocí složek a značek, aby byly snadno přístupné.
Tato platforma vám umožňuje poskytnout vašemu týmu rychlý přístup k často kladeným otázkám a důležitým zásadám.
Nejlepší funkce Slite
- Organizujte dokumenty v flexibilních „sbírkách“, abyste mohli filtrovat, třídit a ukládat zobrazení; můžete také přidávat náčrtky, videa nebo vkládat možnosti pro přidání kontextu.
- Přidejte obsah z jiných nástrojů, včetně Google Workspace, YouTube a dalších.
- Ptejte se jeho AI asistenta na otázky týkající se informací v pracovním prostoru.
- Ušetřete čas pomocí předem navržených šablon pro průvodce zaškolením, zásady a další.
Omezení Slite
- Neexistuje možnost automatického třídění podle názvu poznámky.
- Žádný offline přístup
Ceny Slite
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slite
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
🔍 Věděli jste? Umělá inteligence ušetří HR týmům v průměru 2,39 hodiny týdně. Náboráři využívají tuto technologii k psaní popisu pracovních pozic, přiřazování bývalých uchazečů k volným pracovním místům a zasílání SMS zpráv uchazečům.
10. Helpjuice (nejlepší přizpůsobitelné řešení znalostní báze)
Společnost Helpjuice, založená v roce 2011, vytváří centralizované úložiště dokumentů souvisejících s HR. Její funkce, jako například „oprávnění na základě rolí“, usnadňují správu přístupu k úpravám.
Zahrnuje také pokročilé analytické funkce, které sledují, jak zaměstnanci pracují s obsahem, a pomáhají tak personálnímu oddělení identifikovat mezery v informacích.
Nejlepší funkce Helpjuice
- Díky jeho vícejazyčným funkcím pro různorodé pracovní síly máte přístup k informacím v jakémkoli jazyce.
- Pracujte s více formáty dokumentů, jako jsou soubory PDF a Word, a integrujte je do SharePointu a Dropboxu.
- Poskytněte zaměstnancům samoobslužný model, který jim umožní získat odpovědi na různé otázky.
- Sledujte, jak zaměstnanci pracují se znalostní bází, a pomocí analytických nástrojů identifikujte mezery v zdrojích.
Omezení Helpjuice
- E-maily s oznámením o komentářích nelze archivovat samostatně, což může vést ke ztrátě přehledu o úpravách, pokud jeden komentátor poskytuje zpětnou vazbu k více článkům.
- Neobsahuje funkci úprav „režim návrhů“ pro týmy, ve kterých na stejném článku pracuje více autorů a editorů.
- Komentáře k dokumentům mizí nebo se připojují k nesprávnému textu i přes opakované snahy.
Ceny Helpjuice
- Zdarma
- Premium: 120 $/měsíc pro 4 uživatele
Hodnocení a recenze Helpjuice
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon příruček pro zaměstnance ve formátu Word a ClickUp
„Znalá“ volba – ClickUp
Software pro správu znalostí v oblasti lidských zdrojů šetří čas, snižuje zmatek a umožňuje týmům soustředit se na priority. Všechny možnosti nabízejí skvělé funkce, ale ClickUp vyniká svou univerzálností, uživatelsky přívětivým rozhraním a výkonnými integracemi.
ClickUp kombinuje nejlepší funkce správy znalostí a organizace projektů do jednoho dynamického prostoru. Ať už centralizujete politiky nebo nastavujete automatizované cykly kontroly, vše, co váš tým potřebuje, je na jednom místě. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅