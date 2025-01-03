Nejlepší platformy UCaaS pro plynulou komunikaci a spolupráci v týmu

Představte si následující situaci: váš tým se snaží stihnout termín odevzdání projektu. Manažer posílá e-mail s žádostí o podrobnosti úkolů, ale polovina týmu jej přehlédne v záplavě okamžitých zpráv.
Výsledek? Zmatek, zpoždění a frustrovaní zaměstnanci, kteří se snaží udržet krok, což vede k neefektivitě. Právě zde přichází na řadu platforma UCaaS.
Unified Communications as a Service (UCaaS) spojuje videokonference, instant messaging, sdílení souborů a další funkce do jediného efektivního řešení. Tyto systémy, navržené s ohledem na škálovatelnost a integraci, pomáhají IT manažerům a komunikačním týmům zjednodušit pracovní postupy a snížit náklady.
Pojďme se podívat na nejlepší software UCaaS, který dnes mění podobu firemní komunikace.
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci
- Nextiva: Nejlepší pro pokročilou komunikaci se zákazníky založenou na umělé inteligenci
- RingCentral: Nejlepší pro plynulou komunikaci založenou na umělé inteligenci
- Zoom: Nejlepší pro všestranné videokonference a spolupráci
- Dialpad: Nejlepší pro produktivitu a komunikaci založenou na umělé inteligenci
- GoTo Connect: Nejlepší pro vícekanálovou komunikaci se zákazníky
- Microsoft Teams: Nejlepší pro komplexní obchodní komunikaci a spolupráci
- Webex: Nejlepší pro hybridní práci a zapojení zákazníků s využitím umělé inteligence
- Vonage: Nejlepší pro komunikaci založenou na API a zapojení zákazníků
- 8×8: Nejlepší pro plynulou globální komunikaci a správu zákaznické zkušenosti
Co je platforma UCaaS?
Unified Communications as a Service (UCaaS) je cloudový model, který integruje různé komunikační a kolaborační nástroje do jedné jednotné komunikační platformy.
Tato služba sjednocené komunikační platformy zahrnuje funkce jako hlasové volání, videokonference, instant messaging, sdílení souborů a správa kontaktního centra. UCaaS využívá cloud computing k hostování komunikačních nástrojů ve vzdálených datových centrech.
Zde je jednoduchý přehled:
- Cloudová infrastruktura: Všechny komunikační služby jsou hostovány na zabezpečených cloudových serverech spravovaných poskytovatelem UCaaS.
- Integrace zařízení: Uživatelé mají přístup k platformě z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu, jako jsou stolní počítače, smartphony nebo tablety.
- Sjednocené rozhraní: Platforma sdružuje nástroje, jako jsou videokonference, hlasové hovory a zasílání zpráv, do jediného ovládacího panelu pro snadný přístup.
- Synchronizace v reálném čase: Data a komunikační nástroje jsou synchronizovány v reálném čase, takže uživatelé mají vždy přístup k aktuálním informacím.
Výhody UCaaS
UCAaaS pomáhá organizacím:
- Snižte náklady nahrazením lokálního hardwaru cloudovými řešeními.
- Posilte spolupráci pomocí integrovaných videohovorů, zasílání zpráv a sdílení souborů.
- Podporujte vzdálené a hybridní týmy pomocí konzistentních a dostupných nástrojů.
- Zajistěte spolehlivost díky cloudové redundanci a minimálním výpadkům.
- Zjednodušte správu IT týmu konsolidací komunikačních systémů.
Typy platforem sjednocené komunikace
Řešení UCaaS lze obecně rozdělit do dvou kategorií:
- Platformy pro více uživatelů: V tomto modelu sdílí více organizací stejnou infrastrukturu UCaaS. Je to nákladově efektivní řešení, které vyhovuje malým a středním podnikům, které hledají škálovatelnost bez zátěže spojené se správou infrastruktury.
- Platformy pro jednoho uživatele: Jsou vytvořeny na míru pro konkrétní organizaci a nabízejí vyšší kontrolu, přizpůsobené funkce a vylepšené zabezpečení dat. Jsou ideální pro větší podniky s komplexními potřebami.
Co byste měli hledat u poskytovatele UCaaS?
Výběr správné platformy UCaaS znamená zaměřit se na funkce, které pomáhají překlenout komunikační propast na vašem pracovišti.
Zde jsou klíčové funkce UCaaS, které byste měli upřednostnit:
- Videohovory se sdílením obrazovky: Vysoce kvalitní videokonference a možnost sdílení obrazovky pro prezentace nebo spolupráci.
- Integrované zasílání zpráv a přítomnost: Zasílání zpráv s indikátory stavu pro zobrazení dostupnosti, vylepšení komunikace v reálném čase
- VoIP a telefonie: Cloudové hlasové volání s funkcemi, jako je přesměrování hovorů, přepis hlasové schránky a nahrávání hovorů.
- Sdílení souborů a spolupráce: Hladké sdílení a společná úprava dokumentů přímo v rámci platformy
- Integrace kontaktního centra: Integrované funkce kontaktního centra, jako je automatické rozdělování hovorů, IVR a sledování interakcí se zákazníky.
- Hladká integrace hlasových služeb: Připojte se k veřejné telefonní síti (PSTN) a zajistěte si spolehlivou komunikaci napříč tradičními a internetovými telefonními systémy.
- Kompatibilita s různými zařízeními: Přístup z počítačů, mobilních zařízení a tabletů zajišťuje nepřerušovanou spolupráci a komunikaci.
- Sjednocený ovládací panel: Centralizované rozhraní pro správu všech nástrojů pro firemní komunikaci, které snižuje čas strávený přepínáním mezi aplikacemi.
10 nejlepších softwarů UCaaS, které musíte znát
Nalezení správné platformy UCaaS může změnit způsob komunikace a spolupráce vašeho týmu a zefektivnit pracovní postupy. Níže uvádíme deset nejlepších platforem UCaaS, z nichž každá nabízí jedinečné funkce na podporu podnikání.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci)
ClickUp je centralizované centrum pro týmovou komunikaci a spolupráci. Tato aplikace pro práci spojuje správu pracovních postupů, komunikaci a analytiku do jedné platformy.
Zde je několik příkladů z jeho bohaté nabídky funkcí.
ClickUp Chat
ClickUp Chat zajišťuje, že všechny konverzace související s úkoly jsou organizovány v rámci platformy. Místo ztráty cenného času prohledáváním e-mailů nebo roztříštěných chatů tak může váš tým odkazovat na diskusi související s daným úkolem, čímž se zajistí, že nic nebude přehlédnuto.
ClickUp Docs
Navíc ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards pomáhají posílit spolupráci, takže vaše týmy mohou v reálném čase brainstormovat, dokumentovat a plánovat.
Pokud například váš marketingový tým plánuje kampaň, může navrhnout strategii v Docs a zároveň pomocí Whiteboards vizuálně zmapovat nápady, časové osy a odpovědnosti týmu.
ClickUp Přiřadit komentáře
Funkce přiřazených komentářů ClickUp zajišťuje, že praktická zpětná vazba nebude nikdy přehlédnuta, protože je přiřazena členům týmu. Umožňuje vám snadno sledovat, řešit nebo přiřazovat komentáře, udržovat úkoly přehledné a organizované a zároveň se vyhnout nedorozuměním.
ClickUp také nabízí pokročilé funkce, jako je ClickUp Collaboration Detection, které vám pomohou zabránit duplicitní práci.
Pokud například kolega zadává komentář nebo upravuje popis úkolu současně s vámi, uvidíte živé aktualizace, což snižuje pravděpodobnost konfliktních změn. Aktualizace, komentáře a změny se okamžitě synchronizují napříč všemi platformami, takže každý člen týmu pracuje s nejaktuálnější verzí úkolů a dokumentů.
ClickUp Clips
A pokud vám připadá, že psaní dlouhých řetězců e-mailů nebo komentářů není efektivním způsobem, jak něco vysvětlit, stačí to nahrát pomocí ClickUp Clips. Můžete okamžitě nahrávat a sdílet svou obrazovku s hlasovým komentářem. Navíc vám to umožní projít aktualizace vizuálně i verbálně, takže nedojde k žádným nedorozuměním.
ClickUp Brain
A konečně, funkce AI transkripce v ClickUp Brain automaticky vytváří prohledávatelný text z vašeho klipu, včetně časových značek, takže váš tým může znovu navštívit klíčové body, aniž by musel přehrávat celé video.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte konverzace související s úkoly pomocí ClickUp Chat.
- Brainstormujte a sdílejte nápady vizuálně pomocí tabulek
- Spolupracujte na dokumentech v reálném čase s více uživateli
- Označujte členy týmu v úkolech pomocí @zmínek pro rychlou komunikaci.
- Přizpůsobte si správu úkolů pomocí různých zobrazení, jako je seznam, tabule a Ganttův diagram.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé uvádějí, že se musí nejprve seznámit s velkým množstvím nabízených funkcí.
- Omezená offline funkčnost
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Nextiva (nejlepší pro pokročilou komunikaci se zákazníky založenou na umělé inteligenci)
Nextiva je navržena tak, aby optimalizovala interakce se zákazníky napříč komunikačními kanály, jako jsou hlas, video, e-mail, SMS a sociální média. Její funkce založené na umělé inteligenci zlepšují zákaznickou zkušenost díky inteligentnímu směrování, informacím v reálném čase a automatizaci pracovních postupů.
Podniky mohou konsolidovat komunikační nástroje, zlepšit interní spolupráci a hladce spravovat interakce se zákazníky.
Nejlepší funkce Nextiva
- Využijte inteligentní směrování založené na umělé inteligenci k propojení zákazníků se správnými agenty.
- Nasazení automatizace pro zefektivnění pracovních postupů a snížení manuálních zásahů
- Optimalizujte zákaznickou cestu pomocí umělé inteligence a zajistěte personalizované zážitky založené na kontextu.
Omezení Nextiva
- Telefonní aplikace se během hovorů občas zasekne a znovu vytočí číslo.
- Naučit se pokročilé funkce může být pro nové uživatele náročné.
Ceny Nextiva
- Digitální: 25 $/měsíc na uživatele
- Základní: 36 $/měsíc na uživatele
- Engage: 50 $/měsíc na uživatele
- Power Suite: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nextiva
- G2: 4,5/5 (více než 3 230 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
3. RingCentral (nejlepší pro plynulou komunikaci založenou na umělé inteligenci)
RingSense je jednotný software pro spolupráci s umělou inteligencí, který mění způsob interakce firem tím, že poskytuje živé poznámky k hovorům, inteligentní informace a plynulé překlady. Tyto funkce zlepšují interní komunikaci a vytvářejí plynulejší zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce RingCentral
- Využijte shrnutí hovorů založená na umělé inteligenci ke sledování diskusí bez nutnosti ručního zapisování poznámek.
- Využijte živé překlady k efektivní komunikaci mezi globálními týmy.
- Optimalizujte pracovní postupy pomocí více než 300 integrací aplikací pro zvýšení produktivity podniku.
Omezení RingCentral
- Problémy s integrací mohou vyžadovat přeinstalaci nebo použití webové platformy.
- Uživatelské rozhraní může být pro začínající uživatele příliš složité.
Ceny RingCentral
- Základní verze: 30 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,0/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 210 recenzí)
4. GoTo Connect (nejlepší pro vícekanálovou komunikaci se zákazníky)
Hledáte platformu UCaaS, která kombinuje cloudový telefonní systém s vícekanálovými nástroji? Vyzkoušejte GoTo Connect a vytvořte centralizované komunikační centrum pro plynulou obchodní komunikaci.
GoTo Connect kombinuje cloudový telefonní systém s vícekanálovými komunikačními nástroji a vytváří tak centralizované komunikační centrum pro plynulou obchodní interakci. Jeho vynikající funkce GoTo Connect CX integruje digitální kanály, jako jsou WhatsApp, sociální média a SMS, s poznatky založenými na umělé inteligenci pro lepší zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce GoTo Connect
- Pomocí vizuálního editoru volacích plánů přizpůsobte toky hovorů a zlepšete tak zákaznickou zkušenost.
- Zapojte zákazníky prostřednictvím různých digitálních kanálů, jako jsou WhatsApp, sociální sítě a SMS.
- Nasazení souhrnů hovorů pomocí umělé inteligence pro zefektivnění následných kroků a akčních položek
Omezení GoTo Connect
- Příležitostné výpadky systému mohou narušit provoz firmy.
- Zákaznická podpora může reagovat pomalu a řešit problémy s prodlevou.
Ceny GoTo Connect
- Telefonní systém: 29 $/měsíc na uživatele
- Connect CX: 37 $/měsíc na uživatele
- Kontaktní centrum: 86 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GoTo Connect
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
5. Microsoft Teams (nejlepší pro komplexní obchodní komunikaci a spolupráci)
Microsoft Teams vyniká svou hladkou integrací do ekosystému Microsoft 365, což z něj činí výkonný nástroj pro produktivitu a spolupráci.
Unikátní funkce Microsoft Teams, jako je Copilot AI, vylepšují schůzky pomocí poznámek a akčních položek generovaných umělou inteligencí. Funkce Mesh for Teams také přináší pohlcující 3D zážitky a avatary pro lepší zapojení.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Pomocí „kanálů“ aplikace Teams můžete organizovat konverzace a soubory podle projektů nebo témat a soustředit se tak na spolupráci.
- Vylepšete hybridní spolupráci pomocí Teams Rooms pro optimalizované schůzky.
- Nastavte a připojte své oblíbené nástroje (např. Trello, SharePoint) jako karty ve svém pracovním prostoru Teams pro snadný přístup.
Omezení Microsoft Teams
- Příležitostné problémy se synchronizací mezi stolními a mobilními zařízeními
- V některých případech dochází ke ztrátě oznámení na mobilních zařízeních.
Ceny Microsoft Teams
- Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basics: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
6. Webex (nejlepší pro hybridní práci a zapojení zákazníků s využitím umělé inteligence)
Webex vyniká jako univerzální komunikační platforma, která nabízí nástroje založené na umělé inteligenci pro hybridní pracovní prostředí a zapojení zákazníků. Jeho sada Webex Suite integruje volání, zasílání zpráv, webináře a videokonference a vytváří tak plynulý pracovní prostor pro interní spolupráci a interakci se zákazníky.
Nejlepší funkce Webexu
- Využijte souhrny schůzek vytvořené pomocí umělé inteligence k zefektivnění akčních položek a následných kroků.
- Využijte integraci Webex Suite k sjednocení volání, zasílání zpráv a událostí.
- Využijte pokročilé funkce hlasování a otázek a odpovědí k posílení zapojení účastníků webinářů.
Omezení Webexu
- Omezené možnosti přizpůsobení pro konkrétní funkce událostí
- Cena se může zvýšit s doplňky, jako je překlad v reálném čase.
Ceny Webex
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Webex Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webex
- G2: 4,3/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 300 recenzí)
7. Vonage (nejlepší pro komunikaci založenou na API a zapojení zákazníků)
Další platforma UCaaS, Vonage, vyniká svou platformou založenou na API, která hladce integruje hlas, video a zasílání zpráv do pracovních postupů. Je to nejlepší volba pro společnosti, které chtějí přizpůsobit zákaznické zkušenosti pomocí nástrojů, jako je konverzační obchod a cloudová kontaktní centra.
Vonage umožňuje mezifunkčním týmům efektivně spolupracovat a komunikovat díky spolehlivé dostupnosti a pokročilým funkcím, jako je nahrávání hovorů, týmové zasílání zpráv a informace založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Vonage
- Pomocí komunikačních API integrujte zasílání zpráv, hlasové a video služby do vlastních pracovních postupů.
- Nasazujte nástroje konverzačního obchodu, abyste oslovili zákazníky prostřednictvím jejich preferovaných kanálů.
- Umožněte spolupráci týmu pomocí videokonferencí, SMS/MMS a nástrojů pro sdílení souborů.
Omezení Vonage
- Problémy s dodržováním předpisů v systému zasílání textových zpráv mohou občas narušit služby zasílání zpráv.
- Pokročilé funkce vyžadují vyšší tarify, což zvyšuje náklady pro malé podniky.
Ceny Vonage
- Mobilní zařízení: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 39,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Vonage
- G2: 4,3/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
8. 8×8 Work (nejlepší pro plynulou globální komunikaci a správu zákaznické zkušenosti)
8×8 nabízí komplexní komunikační platformu, která spojuje hlasové, video, textové a kontaktní centrum pod jednou střechou.
Jeho 8×8 Work for Web umožňuje okamžitou komunikaci prostřednictvím prohlížeče bez nutnosti stahování, což je ideální pro týmy, které jsou často na cestách. Díky funkcím, jako jsou globální volání, omnichannel routing a analytika založená na umělé inteligenci, 8×8 zlepšuje interní spolupráci a zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce 8×8
- Použijte prohlížečovou aplikaci 8×8 Work for Web pro snadný přístup k hovorům, chatům a schůzkám.
- Využijte omnichannelové směrování v kontaktním centru pro plynulý zákaznický servis.
- Využijte hromadné SMS zprávy a globální volání pro efektivní oslovení zákazníků.
Omezení 8×8
- Výběr časového pásma pro žádosti o podporu může být zdlouhavý.
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat dodatečnou konfiguraci pro optimální použití.
Ceny 8×8
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 8×8
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
9. Dialpad (nejlepší pro produktivitu a komunikaci založenou na umělé inteligenci)
Dialpad kombinuje poznatky založené na umělé inteligenci s plynulou jednotnou komunikační platformou, což z něj činí výkonný nástroj pro prodej, podporu a týmovou spolupráci. Jeho funkce umělé inteligence, jako je přepis v reálném čase, živé koučování a automatické pořizování poznámek, zdokonalují pracovní postupy a snižují množství manuálních úkolů.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Využijte AI přepis pro okamžité poznámky z jednání a následné kroky.
- Automatizujte pracovní postupy integrací s CRM a nástroji pro zvýšení produktivity.
- Vytvářejte vlastní příručky pro zlepšení výsledků hovorů a školení týmů.
Omezení Dialpadu
- Příležitostné chyby v přepisu se složitou terminologií
- Kvalita zvuku může záviset na stabilitě sítě.
Ceny Dialpad
- Standard: 27 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dialpad
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 530 recenzí)
10. Zoom (nejlepší pro univerzální videokonference a spolupráci)
Poslední platformou UCaaS na seznamu je Zoom.
Jeho funkce UCaaS přesahují rámec jednoduchých konferencí a nabízejí nástroje jako Zoom Phone a Zoom Team Chat, které sjednocují zasílání zpráv, hlasové a video hovory na jedné platformě. Zoom navíc dobře funguje při vytváření poutavých virtuálních zážitků díky funkcím, jako jsou imerzivní zobrazení, breakout rooms a přepis v reálném čase.
Nejlepší funkce Zoom
- Využijte breakout rooms pro soustředěné týmové diskuse v rámci větších schůzek.
- Využijte Zoom Phone pro plynulou hlasovou komunikaci a správu hovorů.
- Integrujte Zoom s nástroji CRM a centralizujte data o interakcích se zákazníky.
Omezení Zoom
- Funkce náročné na šířku pásma mohou zatěžovat internetové připojení.
- Nastavení zabezpečení schůzek může vyžadovat časté aktualizace, aby se předešlo narušení.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,6/5 (více než 54 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
Zlepšete spolupráci svého týmu pomocí jednotné komunikační platformy ClickUp
Výběr správné platformy UCaaS není jen o porovnání funkcí, ale také o sladění softwaru s pracovními postupy vašeho týmu a dlouhodobými komunikačními cíli.
Kromě základních funkcí, jako jsou zasílání zpráv, videohovory a integrace, zvažte také škálovatelnost, snadnost zapojení a úroveň poskytované zákaznické podpory.
Zeptejte se sami sebe: Zjednodušuje platforma spolupráci, nebo ji naopak komplikuje? Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp – jeden z nejlepších poskytovatelů UCaaS, který funguje jako centrální hub pro hladké řízení komunikace, úkolů a projektů.
Díky funkcím, jako je integrovaný chat, detekce spolupráce a aktualizace v reálném čase, ClickUp překlenuje propast mezi komunikací a produktivitou.
