Následný e-mail po schůzce: Váš praktický průvodce

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
1. ledna 2025

„Skvělá schůzka! Brzy se ozvu.“

Tuto větu jste možná slyšeli po produktivní schůzce. Schůzky jsou však pouze výchozím bodem.

To, co skutečně ovlivňuje výsledky, je způsob, jakým navazujete. Následný e-mail po schůzce překlenuje propast mezi produktivní konverzací a konkrétními výsledky. Je to vaše šance zdůraznit klíčové body, objasnit další kroky a zanechat trvalý dojem.

Ať už uzavíráte individuální rozhovor, pohovor, týmovou schůzku nebo obchodní jednání, promyšlený následný e-mail může mít zásadní význam.

V tomto článku se budeme zabývat tím, jak napsat následný e-mail po schůzce, a podělíme se o příklady a šablony, které vám pomohou s jistotou kliknout na tlačítko „odeslat“.

⏰ 60sekundové shrnutí

Následná zpráva po obchodním jednání nebo networkingové akci je klíčová pro budování vztahů, zajištění jasnosti výsledků a zvýšení profesionality. Základní prvky efektivního následného jednání po schůzce:

✅ Projevte vděčnost za schůzku

✅ Shrňte klíčové body diskuse a shrňte rozhodnutí.

✅ Nastíňte další kroky a přiřaďte úkoly vyplývající ze schůzky.

✅ Uveďte datum další schůzky, abyste zajistili kontinuitu.

2. Profesionální tipy pro následné e-maily:

✅ Odeslat do 24 hodin

✅ Buďte struční a jasní

✅ Zaměřte se na konkrétní kroky

✅ Uzavřete schůzku pozitivní poznámkou.

3. Šablony a vzory následných e-mailů:

✅ Po týmové schůzce

✅ Po informativním pohovoru

✅ Po schůzce se zákazníkem

✅ Po schůzce s potenciálním klientem

Proč je důležité navázat kontakt?

Byli jste někdy v situaci, kdy jste měli úžasnou schůzku, na které se rodily nápady a všichni byli zajedno? Ale pak... ticho. Bez následné konverzace hrozí, že všechny ty brilantní nápady a společné cíle zmizí jako pára nad hrncem. 🥺

Následná komunikace není jen otázkou zdvořilosti – jde o to, jak tento impuls proměnit v měřitelné výsledky schůzky . Je to nástroj, který pomáhá budovat pozitivní vztahy.

🧠 Zajímavost: První následný e-mail v oblasti prodeje zvyšuje míru odpovědí o 49 %.

Zde je několik důvodů, proč je důležité napsat e-mail po schůzce:

Budování a udržování silných vztahů

Obchodní vztahy vzkvétají díky komunikaci a respektu. Následný e-mail po schůzce ukazuje, že vám na lidech, se kterými pracujete, skutečně záleží. Je to váš způsob, jak říci: „Váš čas a vaše názory jsou pro mě důležité. “

Ať už se jedná o následný e-mail po pohovoru nebo obchodní schůzce, promyšlený e-mail zanechá dobrý dojem. Je to také vynikající příležitost k personalizaci zprávy.

Sdíleli během schůzky skvělý nápad? Zmíňte to! Dohodli jste se na budoucí spolupráci? Zdůrazněte to.

Taková malá gesta mají velký význam pro budování důvěry a zajištění toho, že vaše profesionální vztahy zůstanou pevné i v budoucnu. 🙏

➡️ Číst více: Jak napsat potvrzovací e-mail (s typy, šablonami a příklady)

Zajištění jasnosti výsledků schůzky

Schůzky týmu a klientů jsou často plné diskusí, rozhodnutí a dalších kroků. Ale buďme upřímní – kolik si účastníci schůzky po jejím skončení pamatují?

Následná zpráva funguje jako tahák ze schůzky, který shrnuje základní body, odpovědnosti a termíny.

Odstraňte zmatek a nedorozumění tím, že jasně nastíníte, na čem jste se dohodli, kdo co dělá a kdy musí být úkoly splněny.

Díky tomu si všichni mohou znovu projít konverzaci a potvrdit své porozumění, což je obzvláště užitečné při řešení složitých projektů nebo řízení velkých týmů. 💫

Zvyšte profesionalitu a spolehlivost

V obchodním světě jsou činy výmluvnější než slova – a následný e-mail po schůzce o vás hodně vypovídá. Ukazuje, že jste organizovaní, proaktivní a odhodlaní dotáhnout věci do konce. Je to váš způsob, jak se odlišit jako někdo, kdo na obchodních schůzkách nejen diskutuje o tom, jak věci zařídit, ale také je skutečně zařídí.

Spolehlivost je tedy klíčovým faktorem, který ovlivňuje to, jak ostatní vnímají vaši profesionalitu. Následný e-mail posiluje dojem, že lidé se na vás mohou spolehnout, že budete mít úkoly pod kontrolou a budete věci posouvat kupředu. ⚙️

💡 Tip pro profesionály: Ať už se ucházíte o práci, řídíte projekt nebo komunikujete s kolegou, způsob, jakým napíšete e-mail, hraje klíčovou roli při formování odpovědi. Když zdokonalíte svou e-mailovou etiketu, vaše komunikace s potenciálními klienty bude jasná a profesionální a zanechá na příjemci pozitivní dojem.

Jak napsat e-mail po schůzce?

Psaní perfektního následného e-mailu po schůzce vyžaduje vyváženost mezi srozumitelností, profesionalitou a efektivitou. S několika promyšlenými kroky a správnými nástroji, včetně nástrojů pro psaní e-mailů, zajistíte, že vaše e-maily budou účinné a působivé.

Zde jsou základní prvky, které byste měli zahrnout do svého následného e-mailu po schůzce:

1. Projevte uznání

Určitě jste už slyšeli rčení „čas jsou peníze“. Schůzky často zabírají spoustu času. Studie zjistila, že více než 80 % zaměstnanců tráví třetinu svého týdne na schůzkách.

První věcí, kterou byste měli udělat při psaní následného e-mailu po schůzce, je proto vyjádřit vděčnost. Poděkujte účastníkům za jejich čas, příspěvky a spolupráci během schůzky.

Trocha vděčnosti nastaví správný tón a posílí hodnotu schůzky. Ujistěte se však, že vaše vděčnost má důvod. Namísto pouhého poděkování přidejte důvod, proč jste vděční, abyste posílili osobní vztah. ✅

Příklad:

„Děkuji, že jste si dnes udělali čas ve svém nabitém programu, abyste se mnou prodiskutovali [téma schůzky]. Vaše postřehy k [konkrétnímu bodu] během naší předchozí konverzace byly nesmírně cenné a budou klíčové pro další postup. “

2. Shrňte schůzku

I když schůzka trvala jen několik minut, často je nemožné si zapamatovat vše, co se odehrálo. Proto je v následném e-mailu nutné uvést shrnutí schůzky.

Kromě toho pomůže všem zúčastněným udržet si přehled stručné shrnutí. Zdůrazněte účel schůzky, klíčová projednávaná témata a seznam úkolů a osob, které na nich pracují. Zajistíte tak jasnost, zejména pokud se schůzka týká mnoha různých oblastí. ✅

Příklad:

„Během dnešní schůzky jsme probrali [projednávaná témata] a hledali řešení pro [konkrétní problém]. Diskutovali jsme také o [klíčové myšlence/plánu].“

Následný e-mail po schůzce: Shrňte schůzku pomocí dokumentů ClickUp
Pořizujte si poznámky ze schůzek společně se svými kolegy pomocí ClickUp Docs

Pomocí nástrojů, jako je ClickUp Docs, můžete v reálném čase zaznamenávat poznámky ze schůzky a organizovat klíčové body. Jakmile je máte uspořádané, můžete tyto podrobnosti přímo vložit do svého e-mailu.

Nebo přidejte AI Notetaker od ClickUp do události v kalendáři a získejte soukromý dokument s přehledem, hlavními body schůzky, úkoly k provedení a dalšími informacemi!

Získejte automatické přepisy schůzek s jasnými označeními mluvčích pomocí ClickUp AI Notetaker.

Navíc při pořizování poznámek z jednání může do dokumentu přispívat současně více účastníků, čímž se zajistí, že budou zachyceny všechny pohledy a podrobnosti. To je obzvláště užitečné v týmovém prostředí. 🤩

Následný e-mail po schůzce: Uspořádejte si záznamy ze schůzky pomocí dokumentů ClickUp.
Uspořádejte si záznamy, které můžete použít pro rekapitulaci v e-mailu po schůzce, pomocí ClickUp Docs

S ClickUp Docs můžete související poznámky uchovávat v jednom dokumentu nebo je hierarchicky organizovat pomocí vnořených stránek pro rychlou navigaci. Můžete přidávat štítky pro kategorizaci poznámek a pomocí výkonného vyhledávacího nástroje ClickUp najít konkrétní informace během několika sekund.

Aby byla zajištěna důvěrnost a přehlednost, můžete dále kontrolovat, kdo vaše poznámky prohlíží, upravuje nebo komentuje. ⚡

Následný e-mail po schůzce: Posílejte dobře napsané následné e-maily s ClickUp
Posílejte dobře napsané následné e-maily s ClickUp

Posledním krokem je odeslání dobře napsaných e-mailů s rekapitulací. ClickUp tento proces zjednodušuje tím, že vám umožňuje použít strukturované poznámky jako základ pro následné e-maily, čímž zajistí, že klíčové body a úkoly budou přesně sděleny. K následným e-mailům přiložte úkoly a poskytněte příjemcům přímé odkazy na jejich povinnosti.

Dokumenty ClickUp Docs můžete také převést do formátu PDF, Word nebo Markdown a sdílet je. Pomocí formátování rich textu můžete zvýraznit termíny, úrovně priority nebo zúčastněné strany, díky čemuž bude shrnutí ve vašich e-mailech přesné a praktické. 💯

3. Shrňte klíčová rozhodnutí

Dalším způsobem, jak zajistit, aby vaše následné e-maily byly relevantní, je shrnout klíčová rozhodnutí učiněná během schůzky. Podrobný popis rozhodnutí učiněných během schůzky posiluje odpovědnost a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.

Buďte jasní a struční, každé rozhodnutí uveďte v bodech, aby se text snadno četl. ✅

Příklad:

Zde je stručný přehled naší poslední konverzace:

Schválen marketingový plán pro [název projektu/společnosti] Dohodnuto pokračovat v [konkrétní akci] Rozhodnuto o [konkrétním termínu]

Následný e-mail po schůzce: Pište jasné a relevantní následné e-maily s ClickUp Brain
Pište jasné a relevantní následné e-maily s ClickUp Brain

Co takhle použít k napsání těchto e-mailů umělou inteligenci? ClickUp Brain, vestavěný asistent umělé inteligence ClickUp, funguje také jako autor umělé inteligence a pomáhá vám vytvořit perfektní následné e-maily.

Jakmile si zapíšete poznámky ze schůzky do ClickUp Docs nebo pomocí AI Notetaker od ClickUp, použijte ClickUp Brain k vytvoření konkrétních následných úkolů na základě diskusí ze schůzky. Zvýrazněte relevantní text nebo části a nechte ClickUp Brain vytvořit propracovaný souhrnný e-mail s dalšími kroky a odkazy na nově vytvořené úkoly.

Využijte jej k sepsání následných e-mailů přizpůsobených potřebám vašich příjemců, které budou obsahovat jasnou komunikaci a konkrétní výsledky. Nástroj AI také navrhuje vylepšené formulace a formáty, čímž dále zvyšuje srozumitelnost a udržuje plynulý průběh konverzace po schůzce. Tato asistence založená na umělé inteligenci šetří čas a zvyšuje profesionalitu vašich e-mailů, díky čemuž jsou všichni informováni a v souladu. 🤖

💡Tip pro profesionály: Nezapomeňte zkontrolovat pravopis a gramatiku svých e-mailů pomocí Brain, aby byly jasné, srozumitelné a relevantní.

4. Přidejte další kroky

Vyjádřili jste svou vděčnost, zrekapitulovali jste, co se během schůzky odehrálo, shrnuli jste přijatá rozhodnutí a e-mail odeslali! Ale počkejte – co mají příjemci dělat dál?

Než tedy e-mail odešlete, nezapomeňte přidat další kroky, které jste vytvořili pomocí ClickUp Brain. Nezapomeňte ke každému úkolu přidat přiřazené osoby a termíny. Nastínění dalších kroků je nejdůležitější částí vašeho následného e-mailu, protože pomáhá i lidem, kteří se schůzky nemohli zúčastnit.

Je čas přidělit úkoly, stanovit termíny a vyjasnit role.

Následný e-mail po schůzce: Vytvářejte úkoly přímo ze svého e-mailu pomocí ClickUp.
Vytvářejte úkoly přímo ze svého e-mailu pomocí ClickUp

Pokud je váš seznam dalších kroků delší a složitější, použijte ClickUp pro správu e-mailových projektů. Můžete vytvářet úkoly přímo z e-mailů, nastavit automatizaci následných úkolů a připojit e-maily k libovolným úkolům pro kontext.

ClickUp se integruje s Gmailem a Outlookem, takže můžete odesílat e-maily přímo, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Automaticky odesílejte e-maily na základě vlastních polí, odeslaných formulářů nebo událostí úkolů, což vám usnadní proces následné komunikace. 🔗

➡️ Číst více: Chcete-li zefektivnit následné e-maily, automatizovat opakující se úkoly a ušetřit čas, použijte šablonu ClickUp Email Automation Template, abyste měli jistotu, že vám nic neunikne.

5. Uveďte datum příští schůzky

Na konci e-mailu uveďte podrobnosti o dalším setkání nebo následné diskusi.

Pokud datum ještě nebylo definitivně stanoveno, navrhněte časový harmonogram a informujte příjemce, že jej brzy potvrdíte. Tím zajistíte, že účastníci budou mít čas zkontrolovat své úkoly a připravit se na následnou schůzku. 🗓

Následný e-mail po schůzce: Nastavte si připomenutí událostí pomocí kalendáře ClickUp.
Nastavte si připomenutí událostí pomocí kalendáře ClickUp

Zobrazení kalendáře ClickUp je nepostradatelným nástrojem pro plánování nových termínů schůzek v následných e-mailech. Jeho intuitivní rozvržení vám umožní snadno identifikovat volné časové sloty v rozvrhu vašeho týmu. Tato funkce vám umožní navrhnout termíny schůzek, které se vyhýbají konfliktům, a zajistit tak maximální účast a produktivitu.

Při psaní následných e-mailů přiložte navrhované termíny schůzek zobrazené v kalendáři a doplňte je o kontext projektu a cíle převzaté z ClickUp Docs. Tento optimalizovaný proces vám ušetří čas, udrží váš tým na správné cestě a prokáže profesionalitu ve vaší komunikaci.

Také zasílá upozornění na události, aby vám ani členům vašeho týmu neunikla další schůzka a mohli se na ni dobře připravit! 😊

➡️ Číst více: Jak se omluvit za zmeškání schůzky (včetně příkladů odpovědí)

Tipy pro psaní skvělých e-mailů po schůzce

Zde je několik tipů, jak vylepšit své následné e-maily:

Odeslat do 24 hodin po schůzce

Načasování je vše. Čím dříve pošlete následný e-mail, tím čerstvější bude diskuse v paměti všech zúčastněných. Příliš dlouhé čekání může způsobit, že váš e-mail bude působit jako dodatečná myšlenka – nebo hůře, lidé mohou úplně zapomenout na důležité detaily.

Cílem je proto odeslat e-mail do 24 hodin po schůzce. Tímto způsobem budou mít účastníci čas zamyslet se nad diskusí a rychle se pustit do akčních bodů. ⌛

💡Tip pro profesionály: Nastavte si v ClickUp automatické připomenutí, které vás upozorní, abyste e-mail odeslali během ideálního 24hodinového časového okna.

Buďte struční a jděte k jádru věci

Nikdo nemá čas pročítat dlouhé texty, zejména v dnešním rušném pracovním prostředí. Váš následný e-mail by měl jít přímo k věci. Vyjádřete vděčnost, shrňte schůzku, zdůrazněte klíčové body a nastíňte další kroky.

Tím projevíte respekt k času příjemce a zároveň zajistíte, že e-mail bude přečten, a ne jen zběžně prolistován. 🎯

💡 Tip pro profesionály: Používejte samostatné odstavce, odrážky a nadpisy, abyste zdůraznili důležité body ve svých e-mailech a zlepšili jejich čitelnost.

Vyjasněte a přiřaďte úkoly

Následný e-mail není jen shrnutím, ale nástrojem k akci. Jasně uveďte, co je třeba udělat, kdo je za to zodpovědný a kdy to musí být hotovo. Tím odstraníte jakékoli nejasnosti a zajistíte, že tým bude jednat jednotně.

Když každý zná svou roli a termíny, zabráníte nedorozuměním a zajistíte pokrok. 🤹🏽‍♂️

➡️ Číst více: 10 účinných strategií pro správu e-mailů, které zvýší vaši produktivitu

Ukončete schůzku pozitivně

Zakončete svůj e-mail optimistickým a povzbuzujícím tónem.

Pozitivní závěr dodá příjemcům motivaci a jistotu ohledně další práce. Přidejte osobní dotek, například kompliment nebo vyjádření nadšení z dalších kroků. 🌻

➡️ Číst více: 10 nejlepších nástrojů pro e-mailovou komunikaci v roce 2024 (recenze a ceny)

Šablony a příklady následných e-mailů

Jste připraveni psát skvělé následné e-maily? Použijte šablony, abyste zajistili konzistentnost a pokrytí všech relevantních bodů.

K dispozici jsou připravené e-mailové šablony a vzory, které vám usnadní následnou komunikaci v různých situacích. Navíc můžete využít AI podněty k vytvoření e-mailů připravených k odeslání! 🦾

Podívejme se, jak pomocí ClickUp Brain vytvořit několik šablon pro následný e-mail po schůzce:

Scénář 1: Po schůzce týmu

Předmět: Následná komunikace po našem nedávném týmovém setkání

Dobrý den [název týmu/jméno člena týmu], doufám, že se máte dobře. Chtěl bych vám všem poděkovat za účast na naší nedávné schůzce dne [datum]. Vaše postřehy a příspěvky byly neocenitelné.

Hlavní body:

  • [Stručně uveďte klíčová témata nebo rozhodnutí přijatá během schůzky]

Akční body:

  1. [Akční úkol 1]—[Odpovědná osoba]—[Termín]
  2. [Akční úkol 2]—[Odpovědná osoba]—[Termín]

Ujistěte se, že splníte přidělené úkoly ve stanovených termínech. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další vysvětlení, neváhejte se na nás obrátit.

Další kroky:

[Nastíňte všechny nadcházející schůzky, termíny nebo následné kroky]

Scénář 2: Po schůzce s klientem

Předmět: Rád jsem vás viděl Dobrý den, [jméno klienta], doufám, že se máte dobře. Rád jsem vás viděl na naší schůzce dne [datum]. Oceňuji příležitost prodiskutovat [zmínit probraná témata] a prozkoumat, jak můžeme i nadále podporovat vaše potřeby. Hlavní body, o kterých jsme diskutovali:[Stručně shrňte hlavní body nebo novinky, o kterých jsme diskutovali během schůzky]Akční body:[Akční bod 1] – [Odpovědná osoba/tým] – [Termín][Akční bod 2] – [Odpovědná osoba/tým] – [Termín][Akční bod 3] – [Odpovědná osoba/tým] – [Termín]Další kroky:[Nastínit všechny nadcházející akce, schůzky nebo následné úkoly]V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby další pomoci se na nás neváhejte obrátit. Jsme odhodláni zajistit vaši spokojenost a těšíme se na další spolupráci. Ještě jednou vám děkujeme za váš čas a důvěru. S pozdravem,[Vaše jméno][Vaše pozice][Vaše společnost]

Použitá funkce ClickUp Brain Prompt: Vytvořte šablonu a vzor následného e-mailu po schůzce se stávajícím klientem.

Zde je odpověď ClickUp Brain na danou otázku

Scénář 3: Po informativním pohovoru

Předmět: Děkuji za informativní pohovor Dobrý den [jméno tazatele], doufám, že se máte dobře. Jsem vděčný, že jste si udělal čas na rozhovor se mnou dne [datum] [pozice tazatele]. Hlavní body:[Stručně shrňte klíčové poznatky nebo rady sdělené během rozhovoru][Uveďte konkrétní témata nebo diskuse, které byly obzvláště užitečné]Velmi si vážím vaší ochoty podělit se o své zkušenosti a rady. Pomohlo mi to lépe porozumět [konkrétnímu aspektu odvětví nebo role] a ještě více podnítilo můj zájem o kariéru v této oblasti. Dejte mi prosím vědět, pokud máte nějaké zdroje nebo kontakty, které mi doporučujete prozkoumat. Těším se na další kontakt a doufám, že se v budoucnu znovu setkáme. Ještě jednou děkuji za Váš čas a velkorysost. S pozdravem, [Vaše jméno]

Použitá funkce ClickUp Brain Prompt: Vytvořte šablonu a vzor následného e-mailu po informativním pohovoru.

Zde je odpověď ClickUp Brain na danou otázku

Scénář 4: Po schůzce s potenciálním klientem

Předmět: Děkujeme za schůzku s námi Dobrý den, [jméno potenciálního klienta], doufám, že se máte dobře. Chtěl bych vám poděkovat za schůzku s námi dne [datum]. Bylo mi potěšením diskutovat o vašich potřebách a prozkoumat, jak můžeme podpořit vaše cíle. Shrnutí diskuse:[Stručně shrňte klíčové body nebo témata, o kterých jste diskutovali během schůzky][Uveďte konkrétní řešení nebo služby, které byly zdůrazněny]Další kroky:[Další krok 1]—[Odpovědná osoba/tým]—[Termín] [Další krok 2] — [Odpovědná osoba/tým] — [Termín] Těšíme se na možnost spolupráce a jsme odhodláni poskytnout vám nejlepší řešení, která budou odpovídat vašim potřebám. V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat. Ještě jednou vám děkujeme za váš čas a pozornost. S pozdravem, [Vaše jméno] [Vaše pozice] [Název vaší společnosti]

Použitá funkce ClickUp Brain Prompt: Vytvořte šablonu a vzor následného e-mailu po schůzce s potenciálním klientem.

Zde je odpověď ClickUp Brain na danou otázku

Šablona následného e-mailu ClickUp

Využijte šablonu následného e-mailu od ClickUp a zefektivněte svou komunikaci.
Stáhnout tuto šablonu
Využijte šablonu následného e-mailu od ClickUp a zefektivněte svou komunikaci.

Šablona následného e-mailu ClickUp automatizuje vaši komunikaci, sleduje následné kroky a pomáhá nastavit připomenutí pro odpovědi na důležité zprávy. Tato šablona, která je ideální pro správu e-mailových projektů, dokáže konsolidovat všechny šablony pro různé případy použití do jednoho centralizovaného úložiště. 😍

Toto se vám bude líbit:

✅ Nastavte automatizované pracovní postupy pro efektivní správu komunikace se zákazníky.

✅ Zajistěte, aby žádný zákazník nebyl opomenut, pomocí zaznamenávání a sledování následných úkolů.

✅ Používejte připomenutí, abyste měli přehled o důležitých odpovědích a termínech.

➡️ Číst více: 12 nejlepších šablon pro drip kampaně pro efektivní e-mailový marketing

ClickUp: Váš dokonalý pomocník pro následnou komunikaci

Dobře napsaný následný e-mail je více než jen zdvořilé gesto; je to nástroj pro budování silných vztahů, zajištění jasnosti a podporu pokroku.

S ClickUpem se správa následné komunikace stává hračkou. Od organizování poznámek ze schůzek v Docs po automatizaci úkolů a odesílání e-mailů přímo z platformy – ClickUp optimalizuje celý proces, šetří vám čas a udržuje vše pod kontrolou.

Jste připraveni posunout své následné kroky na vyšší úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma! 🌻

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

