Jak uspořádat Google Drive

Cítili jste se někdy přetížení nepořádkem ve svém účtu Google Drive?
Nespočet uživatelů vyjádřilo podobné frustrace na online fórech, jako jsou Reddit, Quora a fórum nápovědy Google Drive, přičemž někteří dokonce uvažují o smazání svých účtů a začátcích od nuly.
Na rozdíl od fyzického nepořádku, který je snadno viditelný, digitální nepořádek často zůstává skrytý a číhá v hlubinách vašeho počítače nebo cloudového úložiště.
Je snadné to ignorovat, dokud nepřijde den, kdy vás přemůže obrovské množství složek, souborů a duplicitních souborů, takže je téměř nemožné najít to, co potřebujete.
Pokud pracujete s týmem nebo sdílíte svůj Google Drive s rodinou, je velmi pravděpodobné, že bude váš pracovní prostor neuspořádaný, zejména pokud nemáte zavedený žádný systém. Pojďme si tedy popovídat o tom, jak zavést systém, který zaručí dobře organizovaný Google Drive, bez ohledu na počet uživatelů.
Jak uspořádat svůj Google Drive
Viděli jsme, jak se Google Drive může rychle zaplnit. Zde je několik strategií, jak Google Drive vyčistit a, co je ještě důležitější, zajistit, aby tak zůstal.
1. Vytvořte složky (a podsložky) pro různé soubory
Složky a podsložky jsou základem dobře organizovaného Google Drive. Vytvořením logických a hierarchických struktur pro organizaci souborů a složek poskytují jasný a strukturovaný způsob třídění souborů.
Můžete začít vytvořením struktury nejvyšší úrovně pro složky Google Drive, která odráží vaše celkové organizační nebo projektové potřeby. Může být založena na kategoriích, jako je práce, osobní, vedlejší činnost a podobně. Poté rozdělte větší složky na podsložky, abyste své soubory dále uspořádali.
📌Příklad
Vaše pracovní složka může obsahovat podsložky jako „Projekty“, „Dokumenty“, „Zprávy“ a „Prezentace“. Podobně může vaše osobní složka obsahovat podsložky „Fotografie“, „Dokumenty“, „Hudba“ a „Videa“.
Pokud si nejste jisti, kam umístit dokument Google, vytvořte si jako dočasné úložiště složku „Nesortované“ nebo „Různé“. Jakmile určíte vhodné umístění, můžete do něj soubor přesunout.
2. Zaveďte jednotné konvence pojmenování
Standardizovaná struktura pojmenování vám pomůže nejen efektivněji organizovat soubory, ale také zabrání zmatkům, pokud pracujete v týmu. Není divu, že většina univerzit, jako například Harvard a Purdue, má přísná pravidla pro pojmenování souborů.
Tyto konvence specifikují vše od počtu povolených znaků až po informace, které by měly být zahrnuty, což studentům a pedagogům usnadňuje přístup k souborům, i když byly přesunuty z původní složky.
I když možná nepotřebujete tak přísná pravidla, zde je několik tipů, které byste měli mít na paměti při pojmenovávání souborů:
- Začněte tím, že se zeptáte sami sebe, co vás napadne (klíčová slova, která vám přijdou na mysl), když se podíváte na soubor, a zahrňte je do názvu.
- Při pojmenovávání postupujte od obecného k konkrétnímu. Například Marketingový plán_Rozpočet_Čtvrtletí_Rok_Verze (uveďte čtvrtletí, rok a verzi).
- Pokud soubory často aktualizujete, uveďte v názvu číslo verze nebo datum, abyste mohli sledovat změny.
3. Usnadněte si vyhledávání pomocí popisů souborů a složek
Kromě názvů souborů a složek využívá vyhledávací funkce Google Drive také popisy, aby poskytovala přesné výsledky. Začleněním relevantních klíčových slov zvýšíte šanci, že se vaše soubory zobrazí ve výsledcích vyhledávání, když budete hledat konkrétní termíny.
Do názvu souboru nemůžete zahrnout všechny podrobnosti, proto jsou popisy místem, kde můžete poskytnout další kontext. Tím také zajistíte, že budete dodržovat standardy přístupnosti. Popisy jsou skvělým způsobem, jak poskytnout uživatelům čteček obrazovky více informací o obsahu vašich souborů a složek, díky čemuž bude váš Google Drive přístupnější pro všechny.
Takto můžete přidat popisky:
- Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku.
- Přejděte do Informace o souboru > Podrobnosti
- Přidejte podrobný popis (až 25 000 znaků)
💡Tip pro profesionály: Vytvořte šablonu pro psaní popisů, která bude obsahovat základní informace, jako je účel, zúčastněné strany a relevantní klíčová slova. Tímto způsobem zahrnete všechny relevantní informace a zajistíte, že se ve výsledcích vyhledávání zobrazí správné soubory.
4. Označte důležité soubory hvězdičkou pro rychlý přístup
Funkce Hvězdička je skvělý způsob, jak upřednostnit důležité dokumenty a rychle k nim přistupovat. Označením souboru hvězdičkou jej snadno najdete v sekci Označené , i když je ukrytý hluboko ve struktuře složek.
Klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo soubor, přejděte do nabídky Organizovat a vyberte možnost Přidat do oblíbených. Pokud dáváte přednost klávesovým zkratkám, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor/složku a zadejte:
- Option + Command + S pro Mac nebo
- Ctrl + Alt + S pro Windows
Pamatujte, že byste neměli označovat hvězdičkou příliš mnoho souborů! Mohlo by to ztížit hledání těch, které jsou opravdu důležité.
💡Tip pro profesionály: Pokud pracujete v týmových pracovních prostorech, použijte pro lepší klasifikaci štítky spolu s označenými soubory. Požádejte správce vaší organizace, aby povolil štítky. Správce může vytvořit až 150 štítků a na každý soubor můžete použít až 5 štítků. To umožňuje přesnější kategorizaci.
Navíc funkce klasifikace pomocí umělé inteligence od Google automaticky navrhuje štítky, což celý proces ještě více zjednodušuje.
5. Označte složky barevnými kódy pro snadnou kategorizaci
Značení důležitých souborů hvězdičkou je sice užitečné, ale barevné označení složek nabízí komplexnější přístup k „vizuální organizaci“. Použitím různých barev pro různé složky je můžete snadno rozlišit, ušetřit čas při vyhledávání souborů a těšit se z vizuálně přitažlivého Google Drive.
Chcete-li složku označit barevným kódem, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, přejděte do části Organizovat a vyberte barvu v sekci Barva složky.
Zde je několik tipů pro barevné označení složek:
- Přiřaďte barvy konkrétním kategoriím: Určete kategorie, které chcete označit barevně, a přiřaďte každé z nich jedinečnou barvu. Například můžete použít modrou barvu pro složky související s prací a zelenou barvu pro osobní složky.
- Používejte barvy konzistentně: Dbejte na to, abyste v rámci každé kategorie používali konzistentně stejné barvy pro soubory a složky. Pomůže vám to udržet přehlednou a organizovanou strukturu.
6. Projděte a uklidte svůj disk
Posledním tipem pro organizaci Google Drive je pravidelně procházet soubory a mazat vše, co již nepotřebujete. To vám pomůže snadno najít potřebné věci a zajistí, že vám nedojde místo.
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vyhradit si konkrétní časové úseky na úklid Google Drive. Může to být týdně, měsíčně nebo čtvrtletně, v závislosti na tom, jak ho používáte a jak rychle se v něm hromadí nové soubory.
Zde je několik tipů, které vám pomohou začít:
- Označte nepotřebné soubory: Když najdete soubor, který již nepotřebujete, přidejte k jeho názvu značku, například
, nebo . Při úklidu vyhledejte tyto značky a označené soubory efektivně smažte.
- Zkontrolujte historii souborů: Zkontrolujte datum poslední úpravy souborů, abyste mohli posoudit jejich nedávnou aktivitu. Pokud soubor nebyl po delší dobu otevřen ani aktualizován, je pravděpodobné, že jej můžete smazat.
A pokud je to vaše první úklidová akce, doporučujeme začít v malém. Začněte s přehlednou částí svého Google Drive, například konkrétní složkou nebo určitým typem souborů. Pomůže vám to vyhnout se pocitu zahlcení a úkol nebude tak skličující.
💡Tip pro profesionály: Pokud si nejste jisti, zda soubor smazat, zvažte vytvoření složky „Archiv“. Je to podobné minimalistickému přístupu, kdy fyzické předměty uchováváte po stanovenou dobu. Přesuňte soubor do složky Archiv a po několika měsících jej zkontrolujte.
Pokud jste to během té doby nepotřebovali, je to pravděpodobně zbytečné a lze to smazat. Tato metoda vám pomůže uklidit a uspořádat soubory v Google Drive a zároveň minimalizovat riziko náhodného smazání důležitých souborů.
Omezení používání Google Drive
Google Drive se stal všudypřítomným nástrojem pro jednotlivce, firmy i akademické instituce. Navzdory své popularitě však má i své nedostatky.
- Tradiční struktura ukládání souborů: Spoléhání se Google Drive na známou strukturu souborů a složek nemusí být optimální pro moderní pracovní návyky, které často vyžadují flexibilnější a dynamičtější organizaci.
- Skryté omezení úložiště: Neexistuje nic jako neomezené úložiště. Google Drive má omezení velikosti souborů a nahrávání, a velké soubory nebo nadměrné nahrávání mohou vyvolat omezení.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Rozhraní a funkce Google Drive nemusí být plně přizpůsobitelné, což omezuje jeho schopnost přizpůsobit se individuálním preferencím nebo specifickým pracovním požadavkům.
- Omezení označování: Funkce Označení, která může být cenným organizačním nástrojem, je omezena na pracovní prostory a vyžaduje schválení správcem, což omezuje její dostupnost pro jednotlivé uživatele.
- Výzvy v oblasti spolupráce: Google Drive neobsahuje „komplexní“ nástroj pro spolupráci. Diskuse jsou rozděleny do jednotlivých souborů, což zvyšuje riziko nedorozumění.
Ačkoli má Google přísné zásady ochrany osobních údajů, analyzuje také váš obsah (včetně e-mailů), aby vám mohl poskytovat relevantní reklamy a navrhovat funkce – takže když se nad tím zamyslíte, vaše data nejsou opravdu tak soukromá.
Vytvářejte a spravujte své soubory pomocí ClickUp
Pokud hledáte platformu, která vám umožní nejen ukládat soubory, ale také vytvořit systém a procesy pro váš způsob práce, pak je ClickUp skvělou volbou.
ClickUp je platforma pro produktivitu vytvořená pro budoucnost práce, která vám umožňuje vytvářet a spravovat soubory, sledovat projekty a spolupracovat s kolegy (nebo rodinou) z jediného rozhraní pomocí funkcí, jako jsou přímé chaty, komentáře v dokumentech a dokonce i videoklipy.
ClickUp mi pomohl odstranit chaos a zorganizovat provoz mé agentury, takže jsem se mohl soustředit na strategii jejího růstu.
Podívejme se, jak vám ClickUp pomůže zorganizovat vaši práci.
Organizujte informace ve vnořených dokumentech a wiki stránkách
Na rozdíl od Google Drive, který je virtuálním prostorem pro ukládání souborů, ClickUp Docs je nástroj pro správu znalostí, který je úzce integrován do platformy.
To znamená, že můžete vytvářet jednotlivé dokumenty, ale také vnořené stránky a komplexní wiki stránky, abyste své informace uspořádali logičtěji do sekcí a kapitol, což z něj činí lepší alternativu k Google Docs a Google Drive.
S ClickUp Docs můžete:
- Vytvořte si různé „bloky obsahu“ – od seznamů a tabulek až po bloky kódu.
- Spolupracujte s ostatními pomocí komentářů, úprav v reálném čase a přímých chatů.
- Přidejte k dokumentům štítky, abyste je mohli kategorizovat.
- Filtrujte dokumenty podle názvu, data zobrazení nebo aktualizace, přispěvatele a umístění v pracovním prostoru.
- Archivujte dokumenty, které již nepoužíváte, ale nechcete je mazat.
Vizualizujte pomocí tabulek
ClickUp Whiteboard – bezplatný nástroj pro digitální tabule – vám pomůže vizualizovat vaše nápady, navrhovat strategie a mapovat pracovní postupy ve spolupráci s ostatními.
Kromě toho můžete přidávat své dokumenty a úkoly na tabuli nebo vytvářet úkoly přímo z tabule, což vede k holistickému a plynulému uživatelskému zážitku, který nenarušuje váš pracovní tok.
Propojte své dokumenty se svými procesy
S ClickUpem nejen vytváříte dokumenty, ale také je přizpůsobujete svým pracovním postupům. Řekněme například, že sledujete projekt. K jednotlivým úkolům a podúkolům můžete přidat odkazy na důležité dokumenty.
Podobně můžete do svého dokumentu vložit svůj projekt ClickUp, abyste měli vše na jednom místě.
Další užitečnou funkcí je ClickUp Automations. Zde můžete pomocí automatizace pracovních postupů typu „if/then“ automatizovat rutinní úkoly, jako je synchronizace informací, odesílání e-mailů nebo dokonce přiřazování úkolů.
Najděte cokoli kdekoli pomocí propojeného vyhledávání
Viděli jsme, jak vám ClickUp může pomoci vytvářet a spravovat dokumenty, projekty a tabule z jednoho místa. Toto těsně integrované rozhraní má ještě jednu výhodu – ClickUp Connected Search.
Tato vyhledávací funkce založená na umělé inteligenci pro vás najde cokoli, co je v ClickUp. Nezáleží na tom, zda se jedná o dokument, úkol, přímý chat nebo vlákno komentářů.
Nejlepší na tom je, že můžete rozšířit možnosti ClickUp Connected Search propojením s dalšími aplikacemi. Tím získáte všechny informace na jednom místě a vyhnete se datovým silům – ať už se jedná o soubor GitHub, nahrávku Zoom nebo dokonce soubor Google Drive.
Integrujte jej se všemi svými technologiemi
ClickUp je navíc integrován s více než 1000 platformami, od CRM přes nástroje pro návrh až po automatizační nástroje a dokonce i platformy pro ukládání souborů, takže můžete nastavit integrovaný systém, který zefektivní vaše pracovní postupy a eliminuje ruční synchronizaci dat.
A dobrá zpráva: pokud nejste připraveni opustit Google Drive, ale chtěli byste si nastavit pracovní systém v ClickUp, můžete využít integraci ClickUp-Google Drive a získat tak to nejlepší z obou světů.
Díky této integraci Google Drive můžete:
- Přidejte soubory z Google Drive do úkolů ClickUp
- Procházejte svůj Google Drive z ClickUp
- Vytvářejte dokumenty Google Docs, prezentace Slides a další soubory z ClickUp.
To znamená, že nemusíte přepínat mezi různými aplikacemi, což zefektivňuje vaše pracovní postupy a šetří čas.
Pracujte lépe s ClickUp a Google Drive
ClickUp a Google Drive se mohou vzájemně doplňovat, aby zvýšily vaši produktivitu a zefektivnily vaše pracovní postupy – takže nejen ukládáte své soubory, ale také pracujete efektivněji.
Centralizovaná správa projektů, plynulá spolupráce a automatizace pracovních postupů založená na umělé inteligenci jsou jen některé z výhod.
Navíc vy (a váš tým) nemusíte přepínat mezi několika nástroji. Vše se dá zvládnout v ClickUp.
Chcete se dozvědět více o tom, jak vám ClickUp pomůže pracovat lépe? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a přesvědčte se sami.