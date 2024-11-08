Nejlepší bezplatné šablony CRM pro Excel pro vytvoření efektivních systémů správy zákazníků

Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete pro dlouhodobý úspěch své společnosti udělat, je budování silných a pozitivních vztahů se svými zákazníky.
Ať už jste malá firma, start-up nebo zavedená společnost, správa interakcí a potenciálních zákazníků a zajištění toho, aby žádný zákazník nezůstal bez povšimnutí, se nakonec stává noční můrou.
44 % respondentů dotazovaných v rámci zprávy společnosti Validity odhadlo, že jejich společnost ztrácí více než 10 % ročních příjmů kvůli špatné kvalitě dat.
Dobře organizovaný CRM (Customer Relationship Management) je téměř jako zázračný lék.
Speciální CRM systém nebo CRM software však nemusí být pro každou společnost nezbytně nutný. Pokud chcete zjednodušit správu klientů, aniž byste utratili jmění za drahý CRM software, zvažte použití jedné z bezplatných šablon Excel CRM, které jsou k dispozici online. Tyto šablony nabízejí rychlý a pohodlný způsob, jak organizovat informace o zákaznících, automatizovat oslovování a následné kroky a zlepšit návratnost investic z interakcí se zákazníky.
V tomto článku se podíváme na výhody těchto bezplatných šablon CRM pro Excel a na to, jak zjednodušují proces správy zákazníků. Nabídneme vám také řadu přizpůsobitelných bezplatných šablon CRM, abyste mohli co nejlépe využít své vztahy se zákazníky.
Co dělá šablonu Excel CRM dobrou?
Kvalitní šablona CRM pro Excel je více než jen jednoduchá tabulka v Microsoftu nebo Google Sheets. Měla by být vaším hlavním zdrojem pro správu vztahů se zákazníky. Takové šablony CRM centralizují kontaktní data, sledují interakce a udržují vás v obraze ohledně potřeb zákazníků, což vám pomáhá budovat trvalé vztahy a zároveň šetřit čas.
Zde je několik tipů, jak vybrat skvělou šablonu Excel CRM pro optimalizaci pracovního postupu:
- Efektivní organizace: Vyberte si šablony, které poskytují přehledné sloupce pro každý datový bod, včetně kontaktních údajů, historie prodejů a záznamů o komunikaci. To usnadní sledování a přístup k důležitým údajům o klientech.
- Zajistěte přizpůsobivost: Vyberte si flexibilní šablony tabulek, které splňují různé obchodní požadavky a hladce se přizpůsobují různým případům použití – od zaznamenávání problémů zákazníků až po plánování propagačních e-mailových kampaní.
- Zjednodušte zadávání dat: Vyberte si šablonu Excel CRM s intuitivním rozvržením, které zjednodušuje zadávání dat a zajišťuje, že všechny metriky vztahů se zákazníky jsou snadno dostupné na první pohled pro rychlou analýzu a reporting.
- Možnosti třídění: Najděte šablonu tabulky CRM s filtry a možnostmi třídění. To vám umožní snadno prioritizovat potenciální zákazníky, organizovat data, sledovat změny stavu a sledovat aktivitu a pokrok ve vztazích.
- Využijte vizuální podněty: Vyberte si šablony Excel CRM s barevným kódováním nebo podmíněným formátováním, které zvýrazní důležité úkoly nebo stavy, a zajistí tak přehlednou a funkční správu zákazníků.
📖 Další informace: 10 nejlepších plně přizpůsobitelných softwarových systémů CRM v roce 2024
Šablony CRM pro Excel
Níže uvádíme pečlivě vybrané šablony CRM, které představují jednoduché a efektivní možnosti, jak zjednodušit vaše obchodní operace a udržet si přehled o řízení vztahů se zákazníky:
1. Šablona CRM od Salesflare
Šablona Salesflare CRM je navržena tak, aby pomáhala firmám spravovat potenciální zákazníky, kontakty a prodejní příležitosti, a to vše v přizpůsobitelném listu Excel.
Tato bezplatná šablona CRM tabulky umožňuje uživatelům přizpůsobit fáze prodejního procesu, sledovat potenciální zákazníky prostřednictvím zobrazení trychtýře a analyzovat metriky výkonu prostřednictvím integrované karty s přehledy.
Proč si je zamilujete:
- Využijte přizpůsobitelné fáze prodejního trychtýře, které odpovídají vašemu jedinečnému prodejnímu procesu.
- Získejte automatizované přehledy, jako jsou prognózy příjmů a sledování výkonu.
- Zaveďte vizuální správu pipeline pro efektivní sledování prodejů.
Ideální použití:Je ideální pro malé podniky, které chtějí spravovat potenciální zákazníky a prodejní příležitosti, aniž by investovaly prostředky do složitých CRM softwarů.
2. Šablona mini CRM nástroje od HubSpot
Šablona HubSpot Mini CRM Tool je CRM řešení pro Microsoft Excel a Google Sheets, které sleduje komunikaci, interakce a prodejní aktivity. Tato šablona CRM tabulky vám pomůže snadno a pravidelně přistupovat k CRM datům a optimalizovat úsilí směřující k hladšímu řízení vztahů.
Kromě toho je můžete použít ke správě, prioritizaci a řešení vašich prodejních potenciálních zákazníků na jednom místě díky integrovaným funkcím třídění, filtrování a přizpůsobitelným polím.
Proč si je zamilujete:
- Využijte design vhodný pro začátečníky s přizpůsobitelnými rozbalovacími nabídkami.
- Vytvářejte vizuální panely pro sledování prodejních metrik a cílů na první pohled.
- Zjednodušte zadávání dat a nikdy nezmeškejte zaznamenání kontaktů a prodejních příležitostí.
Ideální použití: Je ideální pro malé podniky, startupy nebo jednotlivce, kteří začínají s nástroji CRM a potřebují jednoduché řešení pro sledování prodejů a zapojení zákazníků.
3. Šablona pro sledování prognóz prodeje pro malé podniky od společnosti Microsoft
Jak název napovídá, šablona Microsoft Sales Forecast Tracker pomáhá malým podnikům plánovat prodej a sledovat výnosy v průběhu času.
S touto šablonou CRM tabulky můžete jasně sledovat výkonnost ve vztahu k prodejním cílům a lépe plánovat kapacity a zdroje pro budoucí růst. Vizualizujte trendy výkonnosti a sledujte pokrok v čase díky intuitivnímu rozvržení a integrovaným nástrojům pro tvorbu grafů.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte skutečné prodeje ve srovnání s měsíčními a ročními cíli.
- Vyhodnocujte trendy výkonu pomocí jednoduchých grafů a tabulek.
- Efektivnější prognózy prodeje
Ideální použití: Tato šablona je ideální pro prodejní týmy a manažery, kteří musí plánovat tržby, stanovovat cíle a pravidelně sledovat výkonnost. Je obzvláště užitečná pro firmy, které chtějí analyzovat prodejní trendy a na základě prognóz upravovat své strategie.
4. Šablona seznamu kontaktů od společnosti Microsoft
Šablona seznamu kontaktů společnosti Microsoft je jednoduchý nástroj určený k organizaci kontaktních údajů v přehledném a snadno přístupném formátu. Tato šablona tabulky Excel obsahuje pole pro jména, telefonní čísla, e-maily a fakturační adresy. Její jednoduchá struktura umožňuje rychlé zadávání dat a snadné třídění, takže máte důležité kontakty vždy po ruce.
Proč si je zamilujete:
- Použijte jednoduché rozvržení pro organizaci a sledování kontaktních údajů.
- Filtrujte a tříděte, abyste mohli vyhledávat a spravovat informace o zákaznících.
- Přizpůsobte pole pro sledování dalších údajů specifických pro zákazníky.
Ideální použití: Tato šablona je vhodná pro malé podniky nebo jednotlivce, kteří potřebují spolehlivý a organizovaný způsob ukládání a vyhledávání kontaktních informací stávajících a potenciálních zákazníků.
5. Šablona CRM od Template.net
Šablona CRM od Template.net nabízí firmám intuitivní způsob správy vztahů se zákazníky a prodejních kanálů. Díky sekcím pro sledování potenciálních zákazníků, úkolů a následných kroků vám tato šablona CRM pro Excel a Google Sheets pomůže zajistit, že vám neunikne žádná příležitost.
Zadávejte informace systematicky do jednotlivých sekcí, abyste lépe spravovali svůj čas a vedli záznamy!
Proč si je zamilujete:
- Organizujte sekce pro sledování potenciálních zákazníků, následných aktivit a průběhu prodeje.
- Sledujte komunikaci a data pomocí podrobného rámce.
- Využijte integrované funkce pro správu úkolů k následnému zpracování potenciálních zákazníků.
Ideální použití: Tato šablona je vhodná pro firmy, které hledají uživatelsky přívětivé a přizpůsobivé CRM řešení pro správu záznamů o zákaznících a zlepšení následné komunikace.
6. Šablona prodejního kanálu od Pipedrive
Šablona prodejního procesu od Pipedrive poskytuje strukturovaný přístup ke sledování potenciálních zákazníků v každé fázi prodejního procesu, od vyhledávání až po uzavření obchodu. Spravujte prodejní trychtýře a procesy a vizualizujte je pomocí přizpůsobitelných sloupců pro fáze obchodu, očekávané výnosy a termíny následných kroků.
Díky funkci drag-and-drop od Pipedrive mohou vaši obchodní zástupci snadno přesouvat potenciální zákazníky mezi jednotlivými fázemi prodeje.
Proč si je zamilujete:
- Vizualizujte procesy pro sledování potenciálních zákazníků v různých fázích prodeje.
- Přizpůsobte fáze prodeje tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému prodejnímu procesu.
- Využijte funkci drag-and-drop pro snadnější správu potenciálních zákazníků.
Ideální případ použití: Šablona pomáhá prodejním týmům organizovat a pečlivě sledovat jejich pipeline, což vede k lepším výsledkům při uzavírání obchodů.
7. Šablona CRM pro stavebnictví od Jotform
Šablona Jotform Construction CRM je speciálně navržena tak, aby pomáhala stavebním firmám spravovat vztahy se zákazníky, sledovat potenciální zákazníky a zjednodušovat komunikaci související s projekty.
Nabízí přizpůsobitelná pole pro zaznamenávání kontaktních údajů, popisů služeb a přidělených členů týmu, což podporuje organizované sledování interakcí a přidělených projektů.
Proč si je zamilujete:
- Využijte integrované sekce pro sledování interakcí se zákazníky a podrobností o projektech.
- Přizpůsobte formuláře tak, aby zachycovaly informace o potenciálních zákaznících a umožňovaly komunikaci.
- Optimalizujte sběr dat pro správu kontaktů a aktualizací stavebních projektů.
Ideální použití: Tato bezplatná šablona CRM je určena pro stavební firmy, které chtějí vylepšit své procesy správy zákazníků.
Omezení používání šablon Google Sheets/Excel pro CRM
Mezi výhody používání šablon CRM v aplikacích Microsoft Excel, Google Docs nebo Google Sheets patří jejich známost, snadné použití pro jednoduché činnosti a skutečnost, že jsou zdarma. Nicméně některé významné omezení ovlivní vaši schopnost efektivně škálovat a zpracovávat data klientů:
- Ruční zadávání dat: Ruční zadávání každého kontaktu a potenciálního zákazníka do Google Sheets nebo Excel CRM je zdlouhavé a náchylné k chybám. Bez automatického ověřování dat a nástrojů pro prevenci duplicit je pravděpodobnější, že dojde k nesrovnalostem v zákaznických datech.
- Nedostatek pokročilých funkcí CRM: Tabulka Google Sheets nebo Excel CRM bude potřebovat pokročilejší funkce pro správu prodejních kanálů, vytváření profilů zákazníků a automatizaci marketingu. Z tohoto důvodu není jednoduché sledovat složité prodejní procesy nebo rozvíjet potenciální zákazníky prostřednictvím e-mailových marketingových kampaní bez použití doplňkového softwaru.
- Omezená automatizace a integrace: I když Google Sheets a Excel nabízejí některé konektory využívající nástroje třetích stran, jako je Zapier, je mnohem obtížnější vytvořit hladkou automatizaci ve srovnání se specializovanými CRM řešeními. Integrace jsou navíc omezené. Chybí důležité funkce, jako je automatické přidělování úkolů a připomenutí pro následné kroky.
- Bezpečnostní rizika: CRM založené na Google Sheets nebo Excelu zahrnuje bezpečnostní opatření, jako je šifrování, ale i tak musí být naprosto spolehlivé, zejména při práci s citlivými údaji o klientech. Ochrana citlivých údajů před neúmyslným nebo úmyslným zneužitím je v prostředí se sdíleným přístupem a omezenými možnostmi kontroly uživatelů obtížná.
- Problémy se škálovatelností: Správné škálování je náročné kvůli absenci sofistikovaných nástrojů pro reporting a analytiku a obavám o výkon, které mohou vyvstat při správě obrovského množství spotřebitelských dat.
Abyste překonali tato omezení, potřebujete flexibilnější šablony, které podporují pokročilé funkce, integrují se s širší škálou nástrojů, nabízejí robustní řízení přístupu a zabezpečení a dokážou se přizpůsobit pracovním postupům vaší organizace.
Alternativní šablony CRM pro Excel
Platformy pro správu projektů, jako je ClickUp, nabízejí šablony pro správu vztahů se zákazníky, které jsou vynikající a přizpůsobitelnější alternativou k Excelu pro sledování interakcí s klienty, potenciálních zákazníků a prodejních dat.
Pokud chcete vylepšit svůj CRM proces bez použití CRM softwaru, vyzkoušejte jednu z těchto pokročilých, ale bezplatných šablon CRM Excel od ClickUp.
1. Pokročilá šablona CRM ClickUp
Šablona ClickUp Advanced CRM vám umožňuje ukládat důležité informace o zákaznících na jednom místě pomocí osmi různých vlastních polí (např. jméno kontaktu, e-mail, odvětví), čímž zlepšuje komunikaci se zákazníky a procesy podpory.
Můžete je použít k vytvoření vlastních pipeline pro efektivní sledování potenciálních zákazníků a příležitostí. Umožňují také spravovat úkoly podle fáze prodeje, což zvyšuje efektivitu pracovního postupu.
Tato šablona CRM dále zjednodušuje sledování interakcí s klienty. Uživatelé vytvářejí vlastní stavy, jako například „Vyžaduje schválení“ nebo „Kvalifikovaný“, aby mohli sledovat vývoj interakcí se zákazníky v každém kroku.
Proč si je zamilujete:
- Máte přístup ke čtyřem samostatným přizpůsobitelným zobrazením: Seznam, Moje úkoly, Prodejní proces a Úvodní obrazovka.
- Začleňte prvky správy projektů, jako jsou připomenutí, automatizace a závislosti úkolů, abyste vylepšili sledování úkolů.
- Pro opakující se úkoly využijte automatizace integrované do této šablony ClickUp.
Ideální použití: Tato šablona ClickUp CRM je ideální pro společnosti, které chtějí integrovat funkce CRM do řízení projektů. I malé podniky nebo týmy mohou tuto bezplatnou šablonu využít k řešení svých problémů s CRM.
2. Šablona ClickUp Simple CRM
Šablona ClickUp Simple CRM je skvělou volbou pro společnosti, které potřebují jednoduchý CRM systém, který spolehlivě spravuje interakce s klienty.
Díky této bezplatné šabloně můžete centralizovat důležité údaje o zákaznících, jako jsou kontaktní údaje, stav prodeje a zpětná vazba. Zjednodušuje správu údajů o zákaznících tím, že poskytuje jediný zdroj pravdivých informací, který eliminuje chyby při ručním zadávání. Je snadno nastavitelná a skvěle se hodí pro začátečníky nebo malé týmy, které chtějí sledovat interakce s klienty a správu kontaktů.
Proč si je zamilujete:
- Pomocí vlastních polí můžete vizualizovat a spravovat data svých klientů a ukládat důležité informace.
- Pravidelně sledujte klíčové ukazatele, jako je spokojenost zákazníků a doba odezvy, pomocí dashboardů, abyste zajistili efektivitu systému CRM.
- Využijte sledování času, upozornění na závislosti a integraci e-mailů, abyste zvýšili efektivitu a měli přehled o následných krocích u klientů.
- Využijte funkci drag-and-drop pro snadnou reorganizaci úkolů.
Ideální použití: Tato šablona CRM umožňuje společnostem zjednodušit proces správy vztahů se zákazníky (CRM) bez nutnosti používat příliš mnoho složitých nástrojů.
3. Šablona ClickUp pro sledování provizí
Vyberte si šablonu ClickUp Commission Tracking Template, která pomáhá prodejním týmům spravovat procesy výpočtu provizí na jedné platformě.
Šablona zjednodušuje výpočet provizí a umožňuje obchodním manažerům snadno sledovat vývoj potenciálních zákazníků. Pomocí 14 atributů vlastních polí můžete sledovat důležité údaje, jako je skutečná hodnota prodeje, procenta provizí, vydělané provize a kontaktní informace.
Proč si je zamilujete:
- Spravujte celý prodejní cyklus, abyste mohli sledovat a vyhodnocovat individuální prodejní výkonnost.
- Nastavte si připomenutí pro následné kroky nebo rozdělení provizí pomocí pěti přizpůsobitelných zobrazení šablony.
- Pomocí nástrojů pro předpovídání provizí pomozte týmům předvídat výdělky.
Ideální použití: Tato šablona je nejvhodnější pro zjednodušení sledování provizí obchodních zástupců, abyste mohli věnovat více času vymýšlení správné prodejní strategie pro nové potenciální zákazníky a stávající zákazníky.
4. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pipeline je navržena tak, aby pomáhala firmám efektivně řídit jejich prodejní proces od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu. Přesně sledujte každou fázi svého prodejního procesu, abyste zajistili, že vám neunikne žádný potenciální zákazník a každý obchod bude efektivně dotáhnut do konce.
Tato šablona obsahuje vlastní stavy, jako jsou „Ztracený“, „Sledovat“, „Kvalifikovaný zájemce“ a „Vyžaduje pozornost“, které vám umožňují sledovat pokrok zákazníka v různých vlastních fázích. Sedm přizpůsobitelných polí vám umožňuje zpracovávat důležité informace o zákaznících, jako jsou data posledního kontaktu, hodnota obchodu a další.
Proč si je zamilujete:
- Využijte nastavení vhodné pro začátečníky, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovalo potřebám pokročilých prodejních týmů.
- Využijte čtyři přizpůsobitelná zobrazení, včetně zobrazení seznamu (pro seskupování, třídění a filtrování interakcí se zákazníky na základě různých kritérií), zobrazení SOP prodeje (pro nastínění standardních operačních postupů pro různé fáze prodeje) a zobrazení boxu (pro kategorizaci potenciálních zákazníků podle jejich aktuálního stavu).
- Upřednostňujte úkoly, posuzujte stav pipeline a sledujte klíčové metriky efektivněji.
- Vytvářejte panely pro vizualizaci a analýzu informací.
Ideální použití: Tato šablona je ideální pro firmy, které chtějí zlepšit své procesy sledování prodejů, prognózování a týmové spolupráce tím, že budou mít všechny potřebné nástroje na jednom místě.
5. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM je navržena tak, aby pomáhala prodejním týmům spravovat celý životní cyklus zákazníků, od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodů, v jediném, efektivním pracovním prostoru. Tato šablona vám umožňuje efektivně sledovat interakce se zákazníky, prodejní příležitosti a komunikaci.
Proč si je zamilujete:
- Snadno sledujte pokrok v každé fázi prodejního procesu pomocí přizpůsobitelných stavů.
- Přidávejte a tříděte atributy, abyste získali různé pohledy na informace a data o prodeji spolu s interakcemi se zákazníky.
- Usnadněte automatizaci opakujících se úkolů, jako je odesílání následných e-mailů, což pomáhá udržovat pravidelnou komunikaci se zákazníky bez dalšího manuálního úsilí.
- Integrujte ClickUp Brain a ClickUp Clips a využijte umělou inteligenci a nahrávání obrazovky ke zlepšení sledování prodejů a spokojenosti zákazníků.
Ideální použití: Tato šablona je velmi přizpůsobivá pro malé týmy i velké podniky, které chtějí zlepšit prodejní výkonnost a spokojenost zákazníků. Slouží také jako výkonný nástroj CRM pro firmy, které chtějí komplexní, přizpůsobitelné systémy CRM, které se přizpůsobují jejich růstu.
Stále se nemůžete rozhodnout, zda využít CRM řešení a šablony ClickUp? 🤔
Zde je názor Brenny Keenanové, ředitelky digitálního marketingu ve společnosti SSM Creative Collective, na dopad, který měl ClickUp na jejich pracovní postupy:
„ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, jaký jsem kdy viděl. Díky jeho univerzálnosti můžete skutečně řešit všechny své úkoly na jednom místě, aniž byste museli platit předplatné za řadu dalších služeb.“ ✨
6. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Šablona prodejní zprávy ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla sledovat a analyzovat data o prodejních výsledcích vašeho týmu, ať už se jedná o měsíční, čtvrtletní nebo roční výsledky.
Pomocí této konfigurovatelné šablony reportu můžete sledovat klíčové ukazatele prodeje, odhalovat vzorce a vizualizovat údaje o výkonu. Tato šablona CRM také organizuje a sleduje data pro lepší rozhodování, s vlastními poli, jako je prodejní region, prodejní výsledky a prodejní rok, připojenými ke každému účtu.
Proč si je zamilujete:
- Pomocí vlastních stavů, jako jsou „Otevřeno“ a „Dokončeno“, můžete sledovat průběh a výkonnost prodejních úkolů.
- Optimalizujte sledování prodejních zpráv pomocí sledování času, značek, varování o závislostech, e-mailů a dalších pokročilých funkcí, které poskytují komplexní analýzu a přehledy v reálném čase.
- Zodpovědnost obchodních zástupců za plnění jejich cílů
- Získejte přehled o potřebách a preferencích zákazníků.
Ideální případ použití: Šablona prodejní zprávy ClickUp je vynikajícím nástrojem pro všechny prodejní týmy. Umožňuje vám snadno shromažďovat důležité údaje, sledovat výkonnost oddělení a prezentovat výsledky vizuálně přitažlivým a přímým způsobem.
7. Šablona ClickUp Sales Tracker
Prodejní týmy ocení šablonu ClickUp Sales Tracker, která jim pomůže lépe porozumět jejich prodejnímu procesu. Tato šablona zjednodušuje sledování týdenních a měsíčních prodejních cílů a sleduje úspěchy jednotlivců i týmů. Vlastní pole usnadňují sledování a vyhodnocování klíčových prodejních metrik, včetně jednotkových nákladů, přepravních poplatků, vrácených zásilek a ziskových cílů.
Proč si je zamilujete:
- Shromažďujte informace o prodeji pomocí různých zobrazení, jako je zobrazení sledování prodeje, zobrazení objemu prodeje za měsíc a zobrazení stavu prodeje podle produktu.
- Kategorizujte úkoly a sledujte průběh prodejních misí pomocí vlastních stavů.
- Sledujte prodejní cíle a ujistěte se, že všichni táhnou za jeden provaz.
- Sledujte výkon jednotlivců i týmů v reálném čase.
Ideální použití: Tato šablona bude velmi užitečná pro obchodní manažery, kteří ji mohou využít ke sledování interakcí se zákazníky, vytváření následných schůzek a identifikaci vzorců.
8. Šablona ClickUp pro prodejní hovory
Zefektivněte své obchodní hovory a sledujte interakce se zákazníky pomocí šablony ClickUp Sales Calls Template. Šablona obsahuje pět přizpůsobitelných polí, do kterých můžete ukládat cenné informace, jako jsou kontaktní údaje, termíny následných kontaktů a výsledky hovorů, díky čemuž bude váš tým vždy informován o aktuálním stavu.
Díky tomuto efektivnímu systému budete vždy v obraze, optimalizujete své prodejní aktivity a minimalizujete riziko ztráty obchodních příležitostí.
Proč si je zamilujete:
- Vytvořte vlastní stavy pro sledování a vyhodnocování každé prodejní příležitosti.
- Zjistěte, jak si vedou vaše obchodní hovory a kde jsou problémy.
- Pomozte obchodním zástupcům soustředit se na hlavní cíle každého hovoru.
- Sledujte zdroje potenciálních zákazníků a přiřazujte jim status a úkoly – vše na jednom centrálním místě.
Ideální použití: Tato šablona je ideální pro všechny obchodní zástupce nebo členy týmu, kteří se chtějí připravit na hovory, organizovat potřebné materiály, sledovat výsledky a zajistit úspěšné oslovení zákazníků.
9. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona prodejního procesu ClickUp poskytuje jasný rámec, který pomáhá obchodním zástupcům pochopit nezbytné kroky a úkoly spojené s prodejním procesem, čímž se snižuje zmatek a zvyšuje efektivita.
Chcete-li implementovat šablonu prodejního procesu, můžete ji přidat do svého pracovního prostoru ClickUp, určit pro ni umístění a pozvat členy týmu ke spolupráci. Šablona podporuje týmy při vytváření projektů pro konkrétní prodejní cíle, přiřazování úkolů s časovými harmonogramy, organizování úkolů do kategorií a pořádání pravidelných schůzek k projednání pokroku.
Proč si je zamilujete:
- Spravujte své pracovní zatížení a termíny pomocí funkcí pro správu projektů ClickUp.
- Získejte jasný přehled o tom, v jaké fázi prodejního procesu se váš potenciální zákazník nachází.
- Snadno zapojte nové členy prodejního týmu tím, že je jednoduše požádáte, aby se řídili šablonou.
- Organizujte a ukládejte všechna data do společné databáze.
- Identifikujte oblasti, které lze ve vašem prodejním procesu vylepšit.
Ideální použití: Pokud uzavíráte obchody nebo se snažíte zefektivnit interní provoz, tato šablona vám poskytne rámec, který potřebujete k úspěchu.
Zlepšete kvalitu svých CRM dat a procesů pomocí ClickUp
Šablony Excel CRM vám sice mohou pomoci sledovat vztahy se zákazníky, ale s růstem vaší firmy se stávají nepraktickými. Aktualizace nesourodých tabulek, sledování verzí v různých souborech a sdílení dat mezi týmy vždy vede k nejasnostem a promarněným příležitostem.
Právě k tomu slouží ClickUp a jeho šablony CRM.
Jako komplexní platforma pro správu práce ClickUp mění způsob, jakým zacházíte se vztahy se zákazníky, díky alternativám k šablonám Excel CRM. Naše přizpůsobitelné šablony CRM poskytují spolupráci v reálném čase, automatické sledování a výkonné reportování v jednom jednotném prostoru. Místo toho, abyste se potýkali s frustrací ze šablon Excel CRM, se můžete soustředit na to, co je nejdůležitější: budování trvalých vztahů se zákazníky.
S šablonou ClickUp CRM umožníte svému týmu poskytovat výjimečné zákaznické zkušenosti. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a přivítejte cenově dostupné CRM řešení šité na míru!