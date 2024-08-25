Jak implementovat rámec GIST pro plánování produktů

Vytvoření úspěšného produktu je obtížné. Mezi původním nápadem, přizpůsobením produktu trhu, návrhem, vývojem a iteracemi existují stovky proměnných faktorů. U větších produktů, jako jsou podnikové aplikace, nebo u produktů s velkým rozsahem, jako jsou aplikace sociálních médií, spolupracují miliony aspektů.
Řízení všech těchto procesů vyžaduje robustní, ale přizpůsobivý strategický přístup. Jedním z přístupů, který v poslední době získává na popularitě, je rámec GIST.
Pojďme se na tento koncept podívat podrobněji.
Co je plánování GIST?
GIST je zkratka pro Goals (cíle), Ideas (nápady), Step-Projects (krokové projekty) a Tasks (úkoly).
Rámec GIST je agilní přístup k plánování produktů, jehož cílem je udržet úkoly zaměřené na cíle, eliminovat zbytečné náklady na správu a zvýšit agilitu inženýrského týmu.
GIST, vytvořený Itamarem Giladem během jeho působení ve společnosti Google, nabízí alternativu k používání roadmap v procesu vývoje produktů. GIST lineárně propojuje organizační cíle s každodenními úkoly. Vytváří přímou souvislost mezi velkými cíli, jako je zvýšení tržeb, a každodenními úkoly, jako je „odstranění této chyby“.
GIST nabízí různé plánovací horizonty pro každou fázi. Můžete například stanovit cíle pro dané čtvrtletí a naplánovat úkoly na týden/sprint. K sledování pokroku také využívá různé druhy nástrojů.
Podívejme se, jak to obvykle funguje.
Složky plánování GIST
Jak jsme již zmínili, rámec GIST pro plánování produktů se skládá ze čtyř klíčových komponent: cíle, nápady, kroky-projekty a úkoly. Každá z nich hraje důležitou roli. Zde je vysvětleno jak.
Cíle
Rámec GIST vychází z přesvědčení, že pokud svým týmům stanovíte cíle, najdou nejlepší způsob, jak jich dosáhnout. Cíle v rámci GIST jsou proto následující:
- V souladu se strategií společnosti
- Vyjádřeno jako měřitelné požadované výsledky
- Odpovědi na otázky týkající se účelu a odůvodnění projektu
- Nastavte si dlouhodobější cíl, obvykle na jeden rok.
Nápady
Nápady odkazují na potenciální cesty, kterými může tým dosáhnout svých cílů. Obecně se jedná o hypotetické scénáře, což znamená, že v této fázi týmy zkoumají všechny možnosti – bez předpojatosti – aby vybraly nejlepší cestu vpřed.
Očekává se, že v této fázi vznikne mnoho potenciálně dobrých nápadů. Jakmile týmy získají zásobu nových nápadů, seřadí je podle priority na základě důkazů, aby je otestovaly a optimalizovaly pro implementaci.
Krok-projekty
Nápady, kterým byla v předchozím kroku dána priorita, jsou nyní opatrně realizovány. Každý krok projektu trvá maximálně 10 týdnů a je sestaven s cílem otestovat daný nápad. Kroky projektu jsou:
- Používá se k testování nápadů.
- Záměrně malý
- Omezeno na krátkou dobu trvání
- Vzhledem k nižším investicím do zdrojů
- Navrženo pro rychlé osvojení
Úkoly
V této fázi je každý projekt rozdělen na jednotlivé úkoly a řízen pomocí osvědčených technik projektového řízení.
Přechod od produktových plánů k plánování GIST
Pokud jste ve svém plánovacím procesu dosud používali klasické produktové roadmapy, může se vám model GIST jevit jako poněkud netradiční. Je pravda, že se jedná o jedinečný rámec, který však zaznamenal mnoho úspěchů.
Roadmapy jsou velmi oblíbeným způsobem, jakým týmy provádějí plánování produktů. Používají se již řadu let, produktoví manažeři s nimi mají dobré zkušenosti a fungují. Proč tedy zvažovat alternativu? Podívejme se na to.
Agilita
Jak říká Gilad: „Agilní vývoj řešil projektový vodopád, ale nezměnil plánovací vodopád.“ Vytváření šablon technologických plánů a produktových přehledů bylo považováno za strategickou činnost, která se prováděla jednou ročně a brzy zastarala.
Plánování GIST zvyšuje agilitu v průběhu celého procesu tím, že se zaměřuje na malé jednotky plánu projektového řízení namísto několika velkých projektů, které trvají měsíce.
Včasnost
Produktové plány se mohou dostat mimo synchronizaci, když dojde ke změně na trhu, změně očekávání zákazníků nebo dokonce ke změně organizačních priorit. GIST udržuje tým přizpůsobivý a v pravidelných intervalech překalibruje nápady, kroky projektu a úkoly.
Šance na úspěch
Roadmapa obsahuje nápady a plány, které jinak nejsou otestovány. Může například zahrnovat funkci, která není ověřena trhem. GIST tento problém eliminuje vytvořením malých (obvykle 10týdenních) projektů, které týmům skutečně umožňují rychle selhat.
Spolupráce
Produktové plány často vytváří vrcholové vedení, které definuje směr, kterým se týmy musí ubírat. Nápady často přicházejí shora. GIST vytváří prostor, kde každý člen týmu může bez obav předkládat své nápady, což podporuje kreativitu a inovace.
Objektivita
V tradičním vývoji produktů jsou nápady přijímány nebo odmítány na základě subjektivního názoru. GIST nabízí objektivní rámec pro stanovení priorit a testování nápadů, který může demokratizovat rozhodování a maximalizovat vaše šance na úspěch.
Pokud jste přesvědčeni, pojďme se podívat na osvědčené postupy pro implementaci GIST ve vaší organizaci.
Implementace rámce GIST v produktovém managementu
Každý nový přístup je změnou, ke které může váš tým přistupovat s odporem. Přechod vyžaduje také efektivní řízení změn. Podívejme se, co můžete udělat, aby byl tento proces plynulejší.
1. Vyberte si sadu nástrojů
Než zahodíte své plány a začnete GIST uplatňovat v praxi, zamyslete se nad svými nástroji. Můžete například použít tabulky pro svou databázi nápadů, nástroj pro řízení projektů pro úkoly a úplně jiný systém pro sledování metrik.
I když je to poměrně běžné, je to také neefektivní a způsobuje únavu z používání nástrojů. Vyberte si nástroj, který vám umožní stanovit cíle, sledovat nápady, rozdělit je na projekty, vytvářet úkoly a sledovat pokrok, a to vše na jednom místě.
ClickUp pro produktové týmy nabízí toto vše a ještě mnohem více.
Pomocí ClickUp Goals nastavte cíle nebo OKR produktů, ať už se jedná o číselné, peněžní, pravdivé/nepravdivé nebo úkolové cíle. Tyto cíle můžete přímo propojit s každým krokem projektu tím, že je budete považovat za sprinty a nastavíte sprintové cíle.
Použijte ClickUp Docs k vedení databáze nápadů. Použijte šablony projektových plánů ke strukturování a správě jednotlivých kroků projektu.
Pomocí ClickUp Tasks vytvořte seznam svých nevyřízených nápadů. Použijte jej jako software pro správu úkolů k naplánování úkolů s nejvyšší prioritou, přidání přidělených osob, vytvoření kontrolních seznamů pro kritéria přijetí, sledování času, měření pokroku a další, to vše v rámci ClickUp.
2. Vzdělávejte tým
Pokud chcete zajistit, aby se členové vašeho týmu nevrátili ke starým způsobům, musíte je seznámit s GIST a získat jejich podporu. Svolejte tým do virtuálního pracovního prostoru, jako je ClickUp Whiteboard, a seznámte je s vaší strategií produktového managementu. Propojte ji s GIST a vytvořte jim jasný obraz.
Pokud již máte plán vývoje produktů, můžete tým provést také přechodem. Vyzkoušejte tuto šablonu plánu vývoje produktů ClickUp, abyste nastínili své dlouhodobé cíle a priority. Použijte je k tomu, abyste týmu ukázali, jak by GIST lépe vyhovoval jeho potřebám.
Vyzvěte každého člena týmu, aby se vyjádřil a poskytl zpětnou vazbu. Zacházejte s námitkami s elegancí a zapracujte je do své budoucí komunikace, kde je to vhodné. Spolupracujte se svým týmem na vytvoření systémů pro stanovení priorit nápadů, plánování jednotlivých kroků projektu atd. Postupně začleňujte GIST jako jednu z povinných dovedností v oblasti produktového managementu.
3. Změňte své postupy
Pomalu začněte integrovat přístup GIST do plánování produktů. Používejte jej při stanovování ročních cílů, čtvrtletních revizích, až po plánování sprintů. Minimalizujte používání produktové roadmapy jako primárního pohledu na software a jako vodítko používejte svou produktovou strategii.
Pokud ještě nemáte nic zdokumentováno, začněte snadno s šablonou produktové strategie ClickUp. Můžete také vyzkoušet různé možnosti šablon produktové strategie, které máte k dispozici.
Vyberte si jeden a položte základy. Odtud pokračujte cíli, nápady, kroky projektu a úkoly, vždy v tomto pořadí.
4. Měření a přizpůsobení
Na konci každého kroku projektu proveďte agilní kroky měření výsledků, provedení retrospektivy a zajištění neustálého zlepšování. Pomocí panelu ClickUp Dashboard sledujte pokrok směrem k vašim zvoleným cílům.
Nezapomeňte, že primárním cílem GIST je rychle otestovat mnoho nápadů. Nakonec buďte k sobě upřímní a zhodnoťte, zda byl váš experiment úspěšný, nebo ne.
Zvládněte vývoj produktů s ClickUp
Úspěšné produkty vyžadují důkladné plánování a důslednou realizaci. Zatímco realizace prošla nesčetnými iteracemi a vylepšeními, plánování zůstalo tradiční. Zejména s produktovou roadmapou jako vodítkem jsou plány vzdálené od cíle a úkoly jsou často nesynchronizované.
Rámec GIST to mění. Využívá nejlepší techniky plánování produktů a řízení projektů k vytvoření procesu s mnohem vyššími šancemi na úspěch. V každé fázi využívá nástroje pro lepší přehlednost a přizpůsobivost. Poskytuje podnikům a velkým týmům energii štíhlého startupu.
Základní výhodou ClickUp je, že se nejedná pouze o software pro strategické plánování. ClickUp konsoliduje všechny nástroje, které potřebujete k přijetí rámce GIST, na jednom místě.
Stanovte a sledujte cíle. Zachyťte a zhodnoťte nápady. Navrhujte a plánujte dílčí projekty. Přiřazujte a provádějte úkoly. Sledujte pokrok. Provádějte vylepšení. Opakujte.
Zlepšete plánování produktů ve vaší organizaci. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.