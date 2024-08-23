Jak přimět zaměstnance, aby převzali odpovědnost za svou práci

Stalo se vám někdy, že jste svěřili projekt členovi týmu, ale ten ho nakonec nezvládl? Nebo se vám vrátil se spoustou důvodů, proč úkol nemohl dokončit? V takové situaci je snadné se cítit frustrovaně a začít tým mikromanagovat, protože si myslíte, že jeho členové nemají dostatečný smysl pro odpovědnost za svou práci.
Převzít odpovědnost za svou práci znamená přijmout zodpovědnost za svou vlastní práci a nést za ni odpovědnost. Zaměstnanci, kteří projevují odpovědnost, jsou proaktivní, orientovaní na řešení a jsou ochotni jít nad rámec svých povinností. To přináší výhody společnosti, zvyšuje motivaci zaměstnanců, urychluje kariérní postup a podporuje osobní růst.
Členové vašeho týmu jsou také schopni převzít odpovědnost za svou práci. Musíte však pěstovat jejich smýšlení o odpovědnosti a poskytnout jim potřebné nástroje a zdroje.
Jak tedy podpořit zodpovědnost mezi svými zaměstnanci? Zde jsou účinné strategie, jak v týmu pěstovat zodpovědné myšlení.
Co to znamená převzít odpovědnost v práci?
Převzít odpovědnost za svou práci znamená převzít zodpovědnost. Znamená to nečekat, až někdo jiný zachrání situaci, ale jít do toho a udělat to sám.
Pro lepší pochopení si to ukážeme na příkladu:
Dnes je termín důležité prezentace zaměstnanců, ale na poslední chvíli se vyskytne problém. Projekt vedou dva lidé, Emily a Mike. Emily si problému všimne, informuje o něm svůj tým, vyřeší ho a pracuje přesčas, aby bylo vše perfektní.
Na druhou stranu Mike vidí stejný problém, ale rozhodne se, že není jeho odpovědností ho řešit, a předpokládá, že to udělá někdo jiný.
Kterou z těchto dvou žen byste považovali za zodpovědnější? Jednoznačně Emily, protože přebírá odpovědnost a zodpovědnost.
Mezi klíčové charakteristiky zaměstnance, který přebírá odpovědnost za svou práci, patří:
- Proaktivní: Bere iniciativu za sebe, identifikuje a řeší problémy a rychle reaguje na vzniklé situace.
- Odpovědný: Přebírá odpovědnost za úspěch a neúspěch svých projektů a za celkové cíle organizace.
- Vynalézavý: Přichází s kreativními řešeními, má schopnosti řešit problémy a maximálně využívá dostupné zdroje.
- Oddanost: Projevuje odhodlání dosáhnout cílů organizace tím, že jde nad rámec svých povinností.
- Zaměření na zlepšování: Neustále vyhledává zpětnou vazbu a hledá způsoby, jak zvýšit výkonnost a produktivitu.
I když se jedná o některé z hlavních atributů odpovědného přístupu, mějte na paměti, že odpovědnost vždy jde ruku v ruce s autoritou. To znamená, že když zaměstnance pověříte odpovědností za dodání projektu v konkrétním termínu, musíte mu také dát pravomoc přidělovat zdroje a podnikat další kroky nezbytné pro dodání.
Autorita dává jednotlivcům pravomoc přijímat rozhodnutí a provádět změny, zatímco odpovědnost zajišťuje, že jsou zodpovědní za výsledky těchto rozhodnutí.
Výhody převzetí odpovědnosti v práci
Vybudování týmu zaměstnanců, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za svou práci, vám může přinést řadu výhod.
Mezi ně patří:
- Rychlejší rozhodování a inovace: Jednotlivci, kteří se cítí zodpovědní za svou práci, jednají rozhodněji a inovativněji. Zaměstnanci přebírají iniciativu, aniž by čekali na pokyny nebo schválení, což celkově zlepšuje jejich výkonnost.
- Zlepšení morálky a zapojení zaměstnanců: Pocit odpovědnosti za výsledky podniku a podíl na úspěchu projektu zvyšuje produktivitu a nadšení zaměstnanců.
- Lepší nábor a udržení zaměstnanců: Současní zaměstnanci budou mít větší tendenci zůstat a potenciální zaměstnanci budou přitahováni společností, která oceňuje jejich přínos a nabízí jim příležitosti k převzetí odpovědnosti.
Způsoby, jak podpořit zodpovědnost v práci
Víme, proč je převzetí odpovědnosti v práci tak důležité. Podívejme se nyní na deset způsobů, jak můžete tuto mentalitu podporovat a posilovat v zájmu obou stran.
1. Stanovte jasné cíle a úkoly
Vaši zaměstnanci potřebují vědět, jakých cílů se snaží dosáhnout. Povzbuzujte je, aby si stanovili jasné, měřitelné cíle, které jsou v souladu s cíli společnosti. To jim pomůže pochopit, jak jejich úsilí přispívá k celkovému úspěchu, a dá jim směr a pocit smysluplnosti.
Vezměme si příklad zaměstnance, který pomocí šablony pro stanovení cílů stanoví cíl zvýšit efektivitu projektu o 20 %. S tímto jasným cílem na paměti pravidelně sleduje svůj pokrok a přizpůsobuje se, aby zůstal na správné cestě a dosáhl cíle.
ClickUp Goals pomáhá udržet pozornost všech členů každého oddělení na tom, co je opravdu důležité, což je při uvádění nového produktu na trh zásadní.
2. Podporujte kulturu zpětné vazby
Podporujte kulturu, ve které zaměstnanci aktivně vyhledávají konstruktivní zpětnou vazbu od kolegů a nadřízených. Tento přístup jim pomáhá pochopit jejich silné stránky a oblasti, ve kterých se mohou zlepšovat, a podporuje jejich neustálý osobní a profesní růst.
Reagování na tuto zpětnou vazbu také demonstruje odhodlání zaměstnanců zlepšovat své výkony.
Například marketingový specialista dokončil velkou kampaň a požádal svého manažera a tým o zpětnou vazbu. Dozvěděl se, že načasování zveřejňování obsahu by se dalo vylepšit. Na základě této zpětné vazby přijal datově podložený přístup k plánování budoucího obsahu.
3. Efektivní komunikace
Sdělte zaměstnancům vize a cíle společnosti a ujistěte se, že chápou svůj přínos k jejich dosažení. To jim pomůže pochopit, jak jejich role přímo ovlivňuje úspěch organizace.
Účinná komunikace také zajišťuje, že všichni jsou sladěni a vědomi si potenciálních problémů, což usnadňuje společný přístup k řešení problémů a řízení projektů.
Například generální ředitel sdílí vizi společnosti vstoupit na nové trhy a vysvětluje, jak cíle jednotlivých oddělení tuto vizi podporují. Marketingový tým je konkrétně informován o své klíčové roli v cílených kampaních.
4. Uznávejte a odměňujte úspěchy
Uznání a odměňování zaměstnanců za jejich přínos je klíčové pro to, aby se cítili oceněni. Zvyšuje to morálku zaměstnanců a vytváří pozitivnější pracovní prostředí.
Například poté, co člen týmu dosahuje trvale výjimečných výsledků a prokazuje odhodlání, manažer veřejně pochválí jeho práci během týmové schůzky a nabídne mu příležitost vést významný projekt.
Toto uznání motivuje jednotlivce a je pozitivním příkladem pro ostatní, čímž podporuje kulturu excelence a angažovanosti v celém týmu.
5. Delegujte úkoly a pravomoci
Přiřazujte zaměstnancům úkoly a projekty a dejte jim pravomoc definovat a řídit své povinnosti. Tento přístup posiluje jejich odhodlání dosáhnout cílů a umožňuje jim převzít odpovědnost za úspěch úkolu.
Například manažer přidělí projekt vývoje nového produktu zkušenému členovi týmu a udělí mu plnou pravomoc nad návrhem, rozpočtem a výběrem dodavatele.
To podporuje vznikající vedení a odhodlání k úspěchu projektu.
6. Podporujte iniciativu a inovace
Manažeři mohou zvýšit zapojení a odhodlání zaměstnanců tím, že je budou povzbuzovat k navrhování nových nápadů a převzetí odpovědnosti za své výsledky.
Díky tomuto přístupu se zaměstnanci cítí více zapojení a jsou připraveni převzít odpovědnost a ovlivnit výsledky projektu.
Pokud například zaměstnanci zjistí mezeru v aktuálním pracovním postupu, měli by být povzbuzeni, aby navrhli řešení a převzali vedení při jeho implementaci za účelem lepšího řízení pracovní zátěže.
7. Podporujte mentorství a vzájemnou podporu
Podporujte mentorský program, v rámci kterého zkušení zaměstnanci vedou a podporují nové zaměstnance, aby posílili týmovou spolupráci. Spojením zkušených zaměstnanců s novými zaměstnanci mohou manažeři a personální oddělení vybudovat kulturu sdílené odpovědnosti .
Navíc podporuje pozitivní týmové prostředí, ve kterém zkušení zaměstnanci přebírají odpovědnost za týmové cíle a podporují nové zaměstnance, aby činili totéž.
Například senior vývojářka Sarah mentoruje nového zaměstnance Alexe tím, že mu pravidelně poskytuje zpětnou vazbu a povzbuzuje ho, aby vedl projektové úkoly. Tento přístup urychluje Alexův rozvoj a posiluje Sarahino vedení, čímž podporuje kulturu spolupráce a sdílené odpovědnosti.
8. Zapojte zaměstnance do stanovování cílů
Zapojte zaměstnance do počáteční fáze stanovování cílů. Když jsou jejich podněty zohledněny, zaměstnanci se více angažují v dosahování těchto cílů a podnikají proaktivní kroky k řešení problémů a dosahování výsledků.
Pokud má tým například za úkol zlepšit spokojenost zákazníků, mohou zaměstnanci navrhnout konkrétní iniciativy, jako je zlepšení služeb podpory nebo přepracování procesů zpětné vazby od zákazníků.
9. Podporujte profesní rozvoj
Podpora kultury neustálého zlepšování a rozvoje je také klíčová pro posílení pocitu odpovědnosti zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří mají příležitost rozvíjet své technické dovednosti, jsou ochotnější převzít další odpovědnosti.
Investice do rozvoje zaměstnanců navíc dokazuje, že se společnost zavázala k jejich celkovému růstu, a podporuje tak pozitivní kulturu.
Například zaměstnanec, který aspiruje na pozici vedoucího projektu, může absolvovat pokročilá školení a mentoring od zkušeného projektového manažera.
10. Vyhněte se mikromanagementu
Mikromanagement může podkopat pocit odpovědnosti a autonomie zaměstnanců tím, že omezuje jejich schopnost rozhodovat. Naopak, důvěra v tým, že zvládne každodenní rozhodnutí, umožňuje týmu inovovat a převzít odpovědnost za úspěch projektu.
Zde je příklad: Vedoucí stanoví, že tým musí do tří měsíců dodat prototyp, ale nechá na něm, aby určil nejlepší přístup a nástroje.
Využití ClickUp k pěstování odpovědného přístupu
Víme, co si myslíte – tato opatření mohou vyžadovat hodně práce. Co kdyby existoval nástroj, který by tyto iniciativy spravoval a usnadnil vám pěstování přístupu založeného na odpovědnosti?
ClickUp, software pro správu projektů a úkolů, nabízí mnoho funkcí, které motivují zaměstnance k převzetí odpovědnosti za projekty a jejich sledování.
ClickUp výrazně zlepšil přehlednost práce mezi členy týmu a zvýšil odpovědnost za plnění povinností.
1. Cíle ClickUp
ClickUp Goals vám umožňuje stanovit jasné, měřitelné cíle pro tým a zorganizovat je hned na začátku projektu.
Zaměstnanci mohou synchronizovat své osobní a organizační cíle, aby lépe pochopili, jak jejich úsilí přispívá k úspěchu společnosti. Navíc díky funkcím ClickUp pro sledování cílů mohou zaměstnanci sledovat svůj pokrok v reálném čase.
Stanovení milníků a sledování jejich plnění pomáhá zaměstnancům zůstat zapojení a motivovaní. Mohou vidět své úspěchy a oblasti, ve kterých se mohou zlepšit, což vytváří větší pocit odpovědnosti týmu.
2. Úkoly ClickUp
ClickUp Tasks řídí odpovědnost zaměstnanců tím, že poskytuje jasnost, strukturu a odpovědnost.
Jakmile jsou stanoveny celkové cíle, můžete přidělit úkoly členům týmu s podrobným popisem a termíny. Tato jasnost zajišťuje, že zaměstnanci chápou své povinnosti a to, co se od nich očekává, a podporuje pocit odpovědnosti za svou práci.
Můžete také využít mnoho zobrazení ClickUp k prozkoumání aktualizací stavu a procenta dokončení, abyste mohli posoudit celkový přínos zaměstnanců k projektu.
Kromě toho, abyste podpořili zapojení a zodpovědnost, komunikujte přímo v rámci úkolu – sdílejte nápady a novinky, spolupracujte na projektech a řešte problémy.
3. Zobrazení chatu ClickUp
ClickUp Chat View zjednodušuje komunikaci tím, že vše sdružuje pod jednou střechou. To pomáhá zaměstnancům zůstat informovaní a zapojení.
Zobrazení chatu také poskytuje fórum pro aktualizace v reálném čase a brainstormingové sezení. To zajišťuje, že zaměstnanci mohou přispívat, převzít odpovědnost za úkoly a vytvořit prostředí spolupráce, kde se každý cítí zodpovědný za úspěch projektu.
A konečně, Chat View ukládá záznamy všech konverzací souvisejících s projektem, aby se zvýšila transparentnost. To pomáhá zaměstnancům pochopit kontext jejich úkolů a uvidět, jak jejich práce zapadá do širších cílů projektu.
4. Šablona pro plánování RACI od ClickUp
Chcete vytvořit komplexní řešení, kde můžete zaznamenat role, povinnosti a odpovědnosti každého člena? RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) je rámec projektového řízení, který zajišťuje, že každý nese odpovědnost za své úkoly.
Šablona ClickUp RACI Planning Template , která kombinuje šablony pro řízení práce a plánování kapacit , je vše, co potřebujete.
S touto šablonou můžete:
- Zajistěte, aby zaměstnanci znali své konkrétní role a odpovědnosti, a vytvořte tak pocit odpovědnosti.
- Usnadněte vizuální mapování rolí a odpovědností, abyste předešli zmatkům a překrývání úkolů.
- Sledujte konzultace a komunikaci související s úkoly a zajistěte, aby byly relevantní informace sdíleny a pochopeny.
- Povzbuzujte zaměstnance, aby sledovali stav úkolů a viděli, jak jejich práce ovlivňuje postup projektu.
Přečtěte si také: RACI Odpovědný vs. Zodpovědný
Vytváření kultury odpovědnosti s ClickUp
Vytvoření kultury odpovědnosti v práci je klíčové pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců, zlepšení výkonu a dosažení cílů organizace. Posílením zaměstnanců jasnými rolemi, cíli a zpětnou vazbou a poskytováním uznání a podpory mohou vedoucí pracovníci pěstovat smysl pro odpovědnost a odhodlání v samosprávných týmech.
ClickUp vám pomůže efektivně podporovat převzetí odpovědnosti pomocí sledování projektů , přidělování úkolů a komunikace v reálném čase. Integrace ClickUp do vašeho pracovního postupu vám umožní zefektivnit procesy a posílit kulturu, ve které se převzetí odpovědnosti stane přirozenou součástí každodenní rutiny vašeho týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přivítejte ve své společnosti pracovní kulturu, která více podporuje zodpovědnost!