Kirkpatrickův model: Strategie pro lepší výsledky učení a úspěšnost školení

Pro mnoho odborníků v oblasti vzdělávání a rozvoje je investování času a zdrojů do vytváření a provozování kurzů tou snadnější částí. Složitější je pak zdůvodnit návratnost této investice.
Jak tedy prokázat hodnotu svých školicích programů? Jak propojit to, co se účastníci naučí, s dopadem tohoto učení na vaši organizaci?
Zde přichází ke slovu Kirkpatrickův model. V tomto blogu prozkoumáme, jak vám Kirkpatrickův model hodnocení může pomoci zlepšit návratnost investic do školení.
Co je model Kirkpatrick?
Kirkpatrickův model je široce používaný rámec pro hodnocení vzdělávacích programů. Byl vyvinut Donaldem Kirkpatrickem v 50. letech 20. století a poskytuje informace o tom, zda bylo školení pro účastníky zajímavé, zda se naučili zamýšlené dovednosti nebo znalosti a zda to, co se naučili, aplikují ve své každodenní práci.
Považujte jej za způsob, jak měřit skutečný dopad vašich školicích aktivit. Použití modelu Kirkpatrick vám také pomůže zjistit, zda školení vede k hmatatelnému zlepšení výkonnosti a výsledků organizace.
Čtyři úrovně modelu Kirkpatrick
Kirkpatrickův model poskytuje strukturovaný přístup se čtyřmi úrovněmi hodnocení školení.
Každá úroveň vám pomůže pochopit různé aspekty účinnosti školení, od počátečních reakcí účastníků až po konečný dopad na vaši organizaci.
Pojďme se podívat na jednotlivé úrovně a zjistit, jak může ClickUp podpořit vaši strategii hodnocení školení.
Úroveň 1: Reakce
První úroveň modelu Kirkpatrick se zaměřuje na reakci. Tato úroveň zachycuje okamžitou zpětnou vazbu účastníků na vzdělávací iniciativu.
Považovali školení za poutavé a užitečné? Odpovídalo jejich potřebám? Líbilo se jim?
Pokud se jedná o osobní setkání, můžete tuto analýzu provést pomocí tištěných materiálů, krátkých rozhovorů nebo následného online průzkumu. Pokud se jedná o online setkání, můžete účastníkům zaslat průzkum e-mailem.
ClickUp má několik funkcí a šablon, které vám mohou pomoci při těchto hodnotících úkolech. Podívejme se na některé z nich.
Zobrazit formulář
Formulářový náhled ClickUp je pro tento účel skvělým nástrojem. Můžete vytvářet vlastní formuláře pro sběr podrobných odpovědí od účastníků. Můžete například klást otázky týkající se obsahu školení, jeho provedení a celkové spokojenosti účastníků.
Jakmile je váš formulář aktivní, jsou shromažďovány odpovědi a automaticky převáděny na úkoly v rámci ClickUp. To usnadňuje správu a kontrolu zpětné vazby od účastníků.
Form View také obsahuje vlastní pole ClickUp a podmíněnou logiku, které vám umožňují přizpůsobit formulář na základě odpovědí uživatelů. Zajišťuje, že shromáždíte nejrelevantnější informace, aniž byste účastníky zahlcovali.
Zvažme scénář, ve kterém by hodnocení bylo ideální. 👇
Provádíte program rozvoje vedoucích schopností pro zaměstnance v organizaci.
Zde je několik metod, které můžete použít na úrovni reakce:
- Uspořádejte diskusi v malé skupině, abyste získali okamžité reakce.
- Pomocí otázek spokojenosti zaměstnanců v průzkumu zjistěte, zda školení splnilo jejich očekávání.
- Získejte hlubší vhledy díky šabloně průzkumu zapojení od ClickUp.
- Získejte verbální zpětnou vazbu o tom, jak se jim líbily tréninkové metody, délka a tempo.
- Dejte účastníkům dotazník „Smiley“, aby pochopili jejich celkovou zkušenost.
- Nezapomeňte klást doplňující otázky přizpůsobené negativní zpětné vazbě.
Můžete také využít software pro zapojení zaměstnanců k automatizaci sběru zpětné vazby po každém školení.
Například nastavte automatická připomenutí v softwarových nástrojích, jako je ClickUp, aby účastníci vyplnili své formuláře se zpětnou vazbou v určitém časovém rámci. Tím zajistíte vyšší míru odezvy a bezprostřednější a přesnější reflexe školicího zážitku.
Úroveň 2: Učení
Druhou fází Kirkpatrickova modelu je Učení. Pomáhá vám pochopit, zda každý účastník získal očekávanou úroveň dovedností, postoje, znalosti a sebevědomí v rámci školicího programu.
Ačkoli pozorování je skvělým, ale pasivním způsobem hodnocení, můžete také použít formální a neformální prostředky.
Zde je několik příkladů technik hodnocení učení:
- Analýzy před a po školení: Posuďte dovednosti a znalosti účastníků před a po školení. Toto srovnání pomáhá změřit účinnost programu při zlepšování kompetencí.
- Znalostní testy: Pomocí kvízů vyhodnoťte, jak účastníci porozuměli probrané látce. Získáte tak kvantitativní údaje o tom, jak dobře si zapamatovali obsah, což vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Demonstrace dovedností: U školicích programů zaměřených na praktické dovednosti nechte účastníky předvést své nově získané schopnosti na nadcházejících schůzkách nebo projektech. To poskytuje hmatatelné měřítko jejich rozvoje dovedností.
Různé školicí programy vyžadují různé způsoby měření úspěchu. Pokud například pořádáte školení zaměřené na zlepšení dovedností v oblasti zákaznických služeb, je užitečné porovnat výkon účastníků před a po školení.
Začněte tím, že před zahájením školení vyhodnotíte základní znalosti účastníků pomocí hodnotícího reportu.
Šablona hodnotící zprávy ClickUp
Díky šabloně hodnotící zprávy ClickUp získáte cenné informace o kompetencích a vlastnostech účastníků školení.
Vlastní pole vám umožňují definovat konkrétní atributy, které chcete hodnotit, jako jsou komunikační dovednosti, schopnosti řešit problémy a týmová práce. Tento přizpůsobený přístup zajišťuje, že měříte dovednosti, které jsou pro váš vzdělávací program nejrelevantnější.
Po skončení programu vyhodnoťte své účastníky, abyste zjistili, kolik toho pochopili a zapamatovali si. Pokud výsledky ukazují výrazné zlepšení skóre a hlubší pochopení pojmů, pak byl váš školicí program úspěšný.
Na druhou stranu, pokud učíte účastníky praktické dovednosti, jako jsou techniky KPR, měli byste je požádat, aby před vámi provedli role-play. Můžete jim položit doplňující otázky, abyste pochopili překážky, kterým čelí po demonstraci.
Úroveň 3: Chování
Třetí úroveň, Chování, zkoumá, zda účastníci uplatňují to, co se naučili, ve své práci. Tato úroveň se zabývá pozorováním změn v chování a výkonu v důsledku školení.
Jakmile zjistíte, jak vaše iniciativa pomáhá účastníkům školení aplikovat své znalosti v praxi, můžete podle toho vylepšit své strategie v oblasti vzdělávání a rozvoje.
Vzhledem k vnějším faktorům a osobním předsudkům je obtížné přesně posoudit chování a uplatnění v praxi na této úrovni. I když to zůstává výzvou, existuje několik způsobů, jak maximalizovat přesnost:
Jak hodnotit naučené dovednosti a chování?
- Rozhovory: Zaměstnanci a jejich nadřízení vám mohou poskytnout přesný vhled do aplikace školení. Například manažer může po absolvování školicího programu zaznamenat zlepšení spolupráce zaměstnanců a jejich účasti na týmových projektech.
- Hodnocení výkonu: Pokud chcete shromažďovat konkrétní data, je nejlepší volbou hodnocení výkonu. Pro lepší organizaci můžete zjednodušit časově náročný proces hodnocení výkonu pomocí šablony pro hodnocení výkonu od ClickUp.
- Projektové úkoly: Poskytněte účastníkům školení různé příležitosti k předvedení naučených dovedností. Například po absolvování programu leadershipu můžete zaměstnancům navrhnout, aby vedli nějaký projekt. Pokud při tom uplatní své nové dovednosti a prokáží zlepšené vedoucí schopnosti, znamená to, že školení bylo účinné.
Ačkoli jsou tyto metody důležité, je třeba si uvědomit, že absence změny chování neznamená, že vaše školení bylo neúčinné.
Je důležité zaměřit se na budování firemní kultury a vzdělávacího prostředí, které podporuje pozitivní změny a růst.
👀 Bonus: Vyzkoušejte šablony získaných poznatků, abyste mohli sledovat dlouhodobý dopad svých školicích iniciativ. Povzbuďte účastníky školení, aby se podělili o své poznatky ohledně nejužitečnějších prvků školení a toho, co by se dalo vylepšit.
Úroveň 4: Výsledky
Čtvrtá úroveň, Výsledky, měří širší dopad školení na výsledky organizace. Tato úroveň se zabývá tím, zda školení významně zlepšuje produktivitu, kvalitu nebo jiné klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
Ačkoli někteří odborníci mohou zpochybňovat potřebu této úrovně hodnocení, je zásadní pro informované rozhodování o budoucích investicích. Tato úroveň, podobně jako třetí, zahrnuje analýzu metrik, ale zaměřuje se na celkový dopad na společnost.
Zde hledáte přímé výsledky spojené s KPI, které jste stanovili před školením. Patří mezi ně zvýšení prodeje, zlepšení spokojenosti zákazníků, snížení počtu pracovních úrazů nebo vyšší návratnost investic.
Chcete-li získat přesné údaje, zvažte použití kontrolní skupiny. Rozdělte účastníky do dvou podobných skupin, poskytněte školení jedné skupině a poté porovnejte výkon obou skupin při konkrétním úkolu. Toto srovnání vám pomůže posoudit dopad školení.
Organizace kontrolních skupin za účelem pochopení výsledků vašeho školicího programu však může být obtížná. Potřebujete mít organizovanou a přesnou analýzu výsledků obou skupin.
Cíle ClickUp
ClickUp Goals vám pomůže tyto výzvy snadno zvládnout. Můžete sledovat pokrok každé kontrolní skupiny pomocí číselných a finančních údajů.
Pomůže vám rozdělit váš konečný cíl na týdenní cíle, abyste mohli sledovat, jak se zaměstnanci v každé skupině zlepšují.
Vše můžete také uspořádat tak, že vytvoříte složky pro týdenní hodnotící karty zaměstnanců a klíčové výsledky (OKR). Tímto způsobem můžete jasně sledovat pokrok každého zaměstnance a podle potřeby provádět úpravy.
Přečtěte si také: Vylepšete své plánování: Naučte se rozlišovat mezi cíli a strategiemi
Šablona školicího rámce ClickUp
Svůj program můžete také strukturovat pomocí šablony školicího rámce ClickUp. Šablona vám pomůže zefektivnit časově náročný proces organizace úspěšného školicího programu.
Po vyhodnocení účinnosti školení můžete snadno stanovit konkrétní cíle pro vaše školicí záměry.
Pokud například manažer zjistí, že zaměstnanci, kteří absolvovali školení, mají vyšší hodnocení spokojenosti zákazníků, je to jasný signál, že školení má pozitivní dopad. Takové zlepšení dokazuje, že program přispívá k růstu organizace a pomáhá vám vyvodit smysluplné závěry z údajů.
Šablona navíc usnadňuje vizualizaci a organizaci všech vašich kurzových materiálů, včetně školicích videí. Získáte jasný přehled o všech tématech, která potřebujete pokrýt, abyste mohli vidět, jak do sebe zapadají.
Prozkoumání metodik Kirkpatrick
Integrace různých metodik s Kirkpatrickovým modelem může nabídnout komplexnější přístup k hodnocení účinnosti školicích programů.
Pojďme se podívat na to, jak můžete kombinovat různé metody, abyste vylepšili návrh a hodnocení svých školení.
Model ADDIE
Jedná se o oblíbený rámec pro navrhování a vývoj školicích programů. ADDIE je zkratka pro Analýza, Návrh, Vývoj, Implementace a Hodnocení. Každá fáze se zaměřuje na vytvoření strukturované a efektivní vzdělávací zkušenosti.
V kombinaci s Kirkpatrickovým modelem může přístup ADDIE poskytnout komplexní rámec pro navrhování a hodnocení školení.
Začněte fází Analýza, ve které identifikujete potřeby školení a stanovíte jasné cíle. Ve fázi Návrh začleňte čtyři úrovně Kirkpatrickova modelu, abyste zajistili, že vaše cíle školení budou v souladu s tím, jak budete měřit úspěch.
Během vývoje a implementace použijte úrovně Kirkpatrickova modelu k vytvoření obsahu a aktivit, které budou efektivně hodnoceny. Nakonec využijte fázi hodnocení k posouzení reakcí, učení, chování a výsledků, abyste se ujistili, že vaše školení splňuje zamýšlené cíle.
Pomocí šablony ADDIE od ClickUp vytvořte návrh školicího programu zaměřeného na vaše obchodní cíle a konkrétní cílovou skupinu. Šablona vám pomůže identifikovat potřeby účastníků školení, navrhnout relevantní obsah a efektivně vyvinout výukové materiály pro dosažení požadovaných výsledků na jedné platformě.
Poté můžete otestovat účinnost svého školicího programu pomocí modelu Kirkpatrick.
Přečtěte si také: Agilní učení: Kompletní průvodce pro pedagogy a vedoucí pracovníky
Návrh výuky
Návrh výuky je proces vytváření výukových materiálů – může se jednat o výukové a školicí moduly, videa, živé lekce atd. – za účelem maximalizace výukových výsledků.
Začněte tím, že navrhnete konkrétní a měřitelné cíle školení a sladíte je s úrovněmi Kirkpatrickova modelu. Poté se ujistěte, že vaše školicí materiály a aktivity jsou navrženy tak, aby zaujaly účastníky a účinně hodnotily jejich výsledky učení.
Pojďme si to rozebrat na příkladu.
Předpokládejme, že značka uvádí na trh novou produktovou řadu a vy vedete školicí program prodeje. Vaším cílem je zajistit, aby tým věděl, jak tyto produkty efektivně prezentovat, aby se zvýšil prodej.
Zde je návod, jak můžete model Kirkpatricka použít, abyste toho dosáhli:
- Úroveň čtyři: Stanovte organizační výsledky této iniciativy. Organizace v této situaci chce zvýšit prodej. Můžete stanovit konkrétní prodejní cíl, kterého by tým měl po školení dosáhnout.
- Úroveň tři: Po stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) určete, co musí zaměstnanci udělat, aby tohoto cíle dosáhli. V tomto případě můžete ve spolupráci s odborníkem na prodej sestavit seznam chování, které musí prodejní tým projevovat, aby dosáhl svého cíle.
- Úroveň dvě: Pochopte, jaké dovednosti a znalosti zaměstnanci potřebují k výkonu své ideální práce. Pomocí předškolicího průzkumu zjistěte jejich silné stránky, abyste mohli dále zúžit okruh témat.
- Úroveň jedna: Nyní jste na konci svého výzkumu. Měli byste vědět, jak plánujete realizovat a navrhnout školicí program pro účastníky. Ti by měli být schopni po dokončení školení uplatnit získané znalosti v praxi.
Zaměřením se na tyto prvky se váš výukový design může stát robustním rámcem pro dosažení a hodnocení úspěchu školení.
Nezapomeňte: Zajistěte integraci kvízů a hodnocení pro měření učení (v souladu s úrovní učení podle Kirkpatricka) a navrhněte scénáře nebo cvičení s hraním rolí pro pozorování změn chování (v souladu s úrovní chování). Navíc vytvořte mechanismy zpětné vazby pro měření reakcí účastníků ihned po školení, což v případě potřeby umožní rychlé úpravy.
Vzdělávací technologie
Využití vzdělávacích technologií může zefektivnit sběr a analýzu dat na všech úrovních modelu Kirkpatricka. Nástroje jako systémy pro správu výuky (LMS) a platformy pro průzkumy pomáhají efektivně shromažďovat zpětnou vazbu, provádět hodnocení a sledovat změny v chování.
Například online průzkumy a formuláře pro zpětnou vazbu mohou zachytit reakce účastníků ihned po školení.
Platformy LMS mohou sledovat pokrok ve výuce a poskytovat údaje o tom, jak dobře účastníci uplatňují nové dovednosti. Pokročilé analytické nástroje pomáhají měřit dopad školení na výsledky organizace a poskytují cenné informace o zlepšení výkonu.
Začlenění technologických nástrojů do vašeho školicího a hodnotícího procesu může usnadnit sběr a analýzu dat, což povede k přesnějšímu hodnocení a lepšímu rozhodování.
💡 Tip pro profesionály: Integrujte online výukové nástroje s Kirkpatrickovým modelem pro efektivnější a na datech založený přístup k plánování lekcí a hodnocení školení.
Omezení modelu Kirkpatricka
Model Kirkpatrick má určitá omezení, která můžete obejít. Zde je několik problémů, s nimiž se můžete setkat:
Omezení č. 1: Reakce účastníků školení mohou být nepředvídatelné. Zpětná vazba, kterou získáte bezprostředně po školení, se může značně lišit a může zahrnovat impulzivní reakce.
Možné řešení: Kombinujte průzkumy reakcí s hloubkovými rozhovory, abyste získali jasnější představu o tom, jak bylo školení přijato.
Omezení č. 2: Výsledky a reakce se mohou lišit. Okamžitá zpětná vazba od účastníků školení nemusí vždy odpovídat dlouhodobým výsledkům nebo změnám v chování.
Možné řešení: Začněte s jasným zaměřením na své konečné cíle a pomocí následných hodnocení sledujte pokrok a dopad v průběhu času.
Omezení č. 3: Problémem mohou být časové a zdrojové omezení. Shromažďování a analýza dat pro každou úroveň modelu Kirkpatrick může být náročná na zdroje.
Možné řešení: Upřednostněte a zefektivněte procesy sběru dat. Využijte ClickUp k efektivní správě a automatizaci sledování a analýzy dat.
Chcete-li efektivně implementovat Kirkpatrickův model, nejprve se ujistěte, že vaši účastníci školení splňují nezbytné předpoklady. Poté postupujte od úrovně výsledků zpět k reakci. Tento přístup vám pomůže stanovit jasné cíle a zaměřit vaše hodnotící úsilí odpovídajícím způsobem.
Definujte své cíle, formulujte relevantní otázky a vyberte vhodné metody a nástroje pro každou fázi hodnocení.
Pamatujte: Pro zajištění přesných a komplexních poznatků kombinujte kvalitativní a kvantitativní měřítka. Využívání umělé inteligence pro plánování lekcí s robustními funkcemi ClickUp může dále zvýšit efektivitu vašeho hodnotícího procesu.
Osvojte si hodnocení L&D pomocí ClickUp
V rychle se měnícím světě je pro nás všechny nezbytné neustále se vzdělávat. Odborníci v oblasti vzdělávání a rozvoje mohou strategicky využít Kirkpatrickův model k předvedení dopadu svých školicích a kvalifikačních programů a maximalizaci jejich účinku.
Rozdělením hodnocení školení do čtyř jasných úrovní – reakce, učení, chování a výsledky – získáte komplexní přehled o tom, jak dobře vaše školení funguje a kde by mohly být nutné úpravy.
ClickUp může být v tomto procesu skvělým pomocníkem. Díky jeho nástrojům a sadě funkcí můžete efektivně shromažďovat zpětnou vazbu, spravovat hodnocení a sledovat údaje o výkonu na všech úrovních Kirkpatrickova modelu.
Začněte s ClickUp ještě dnes a uvidíte ten rozdíl!