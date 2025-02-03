10 alternativ Screen Studio pro plynulé nahrávání obrazovky v roce 2025

Screen Studio je profesionální nástroj pro nahrávání obrazovky, který umožňuje rychle a efektivně vytvářet vysoce kvalitní videoobsah. Nějakou dobu to byl můj oblíbený nástroj.
Když jsem začal používat Screen Studio k vytváření krátkých ukázek nebo ke sdílení videí s zpětnou vazbou se svým týmem, tento nástroj mi zcela změnil život. Začal jsem se cítit před kamerou sebejistě a pomohl mi vytvářet propracovaná, profesionální videa s minimálním úsilím.
Nyní se objevily některé alternativy Screen Studio, které umožňují vytvářet lepší videa. Bylo tedy na čase provést upgrade. Než jsem však provedl změnu a přidal nový nástroj do svého pracovního postupu, strávili jsme s týmem hodiny pečlivým výzkumem.
Jsem rád, že se s vámi dnes mohu podělit o výsledky našeho výzkumu. Sestavil jsem seznam alternativ Screen Studio, které nabízejí nahrávání ve vyšší kvalitě, uživatelsky přívětivější rozhraní a novější funkce pro úpravy.
Nezapomeňte však, že výzkum je sice náš, ale volba je na vás. Čtěte tedy dál a vyberte si moudře.
Co byste měli hledat v alternativách Screen Studio?
Než začneme, zde jsou faktory, které byste měli zvážit při hledání alternativ Screen Studio:
- Snadné použití: Zvažte alternativy, které mají uživatelsky přívětivé rozhraní pro nahrávání a úpravy bez náročného učení. Hledejte nástroje, které poskytují jednoduché ovládání a navigaci.
- Vysoce kvalitní nahrávání: Vyberte si nástroje, které nabízejí možnosti nahrávání ve vysokém rozlišení pro videa v profesionální kvalitě, například rozlišení 1080p nebo 4K při 30 nebo 60 snímcích za sekundu. Měly by podporovat nahrávání v různých formátech, jako jsou MP4, MOV a AVI, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Úpravy v reálném čase: Zvažte nástroje, které nabízejí možnosti úprav v reálném čase. To znamená provádět změny, jako je přidávání poznámek, textu, překryvů, záznamů z webové kamery a zvukových vstupů v reálném čase, aby byl proces tvorby efektivnější.
- Možnosti sdílení: Hledejte nástroje, které nabízejí přímé nahrávání na YouTube a další sociální média a export v mnoha formátech.
- Efektivita: Zvažte, jak nástroj ovlivňuje výkon vašeho systému. Měl by běžet plynule, aniž by příliš zpomaloval váš počítač.
- Cena: Porovnejte cenové plány a zjistěte, zda nástroj nabízí dobrý poměr ceny a výkonu; přečtěte si drobné písmo, abyste zjistili, zda nejsou účtovány žádné další náklady za pokročilé funkce nebo předplatné.
10 nejlepších alternativ Screen Studio pro rok 2024
Zde je deset nejlepších alternativ Screen Studio, ze kterých si můžete vybrat:
1. ClickUp (nejlepší pro nahrávání obrazovky a spolupráci)
ClickUp je nástroj pro zvýšení produktivity a správu projektů, který byl navržen tak, aby zefektivnil pracovní postupy a zlepšil spolupráci v týmu. ClickUp jsem již používal pro správu svých projektů a úkolů.
Moje hledání alternativy Screen Studio mě však vedlo k bližšímu prozkoumání domácích produktů – a nezklamalo mě to. ClickUp Clips mi umožňuje snadno vytvářet a sdílet nahrávky obrazovky, aniž bych musel přepínat mezi platformami.
Stačí stisknout tlačítko nahrávání, sdílet obrazovku a okamžitě poslat jasné pokyny svému týmu – a to vše rychleji, než kdybyste psali dlouhou odpověď. Díky tomu je to skvělá alternativa k Loom a můžete ji použít i k vytváření propagačních videí.
Na Clips se mi ale nejvíc líbí to, že mohu jakoukoli informaci z klipu převést na jasný, proveditelný úkol v ClickUp Tasks. Poté mohu přiřadit vlastníka a umístit úkol do nejvhodnějšího projektového prostoru. Potřebujete klip pro kontext? Vložte jej přímo do popisu úkolu, abyste k němu měli snadný přístup.
A to není vše. Pokročilý a uživatelsky přívětivý AI asistent ClickUp Brain dělá práci ještě zábavnější.
K automatickému přepisu klipů používám ClickUp Brain, což mi pomáhá rychle odesílat souhrnné dokumenty demo videí. Nahrávky můžete procházet pomocí podrobných časových značek a rychle se tak přesouvat mezi jednotlivými částmi. Z nahrávek můžete extrahovat klipy, abyste zdůraznili a sdíleli důležité informace.
ClickUp Brain také řeší jedinou možnou nevýhodu odesílání klipů mému týmu – hledání konkrétních informací ve videích. Automaticky přepsané klipy usnadňují vyhledávání klíčových slov. Na základě přepisu můžete Brainovi klást otázky týkající se obsahu videa, což vám umožní extrahovat potřebné informace.
? Tip pro profesionály: Když mě přepadne tvůrčí blok, používám AI Writer od ClickUp Brain. Pomáhá mi rychle vytvářet popisky, překrývat text a přidávat titulky k videím, která chci nahrát na YouTube.
Spolupráce je důležitou součástí mého pracovního postupu – a ClickUp ji zefektivňuje hned v několika ohledech. Šablony patří k mým nejoblíbenějším funkcím ClickUp.
Například šablona pro produkci videa od ClickUp rychle a efektivně organizuje vaše videa. Vlastní stavy a zobrazení seznamů udržují vše strukturované a všechny podrobnosti projektu jsou snadno dostupné. Spolupráce je hračkou. Stačí pozvat svůj tým a klienty, přidělit úkoly, sdílet soubory a diskutovat o všem přímo na platformě.
ClickUp je jednou z nejlepších alternativ Screen Studio a nabízí funkce, které rozšiřují možnosti produkce videa a nahrávání obrazovky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychle nahrávejte a sdílejte videa z obrazovky se svým týmem
- Využijte ClickUp Brain a jeho AI funkce k vyhledávání informací v klipech, jejich snadnému přepisu nebo okamžitému psaní kopií.
- Zefektivněte svůj pracovní postup přizpůsobením rozhraní pomocí různých šablon.
- Pro rychlé nahrávání použijte rozšíření ClickUp Clips pro Chrome.
- Spravujte i ty nejsložitější pracovní postupy při výrobě videa pomocí ClickUp Tasks.
Omezení ClickUp
- Vypracování nejlepší konfigurace šablony vyžaduje určité pokusy a omyly.
- Na nastavitelné zobrazení si budete muset chvíli zvykat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Loom (nejlepší pro rychlé zasílání videozpráv)
Loom je oblíbený program pro nahrávání obrazovky, který slouží ke sdílení videozpráv využívajících umělou inteligenci. Umožňuje mi okamžitě sdílet nahraná videa prostřednictvím odkazů, což usnadňuje a zrychluje komunikaci. Do videozpráv mohu přidávat emodži, komentáře, úkoly a výzvy k akci.
Díky přepisům a titulkům dostupným ve více než 50 jazycích mohu efektivněji komunikovat se svým vzdáleným týmem napříč časovými pásmy. Pokud udělám chybu, Loom mi umožní přetočit nahrávku a některé části přetočit, abych mohl vytvořit co nejlepší záznam. Je to ideální nástroj pro vytváření videozpráv, tutoriálů a zpětné vazby bez zdlouhavého nahrávání nebo složitých procesů úprav.
Nejlepší funkce Loom
- Nahrávejte obrazovku a okamžitě ji sdílejte pomocí odkazu
- Během nahrávání přetočte zpět a vytvořte nejlepší záznam
- Analyzujte, kdo sledoval vaše videa a jak dlouho
Omezení Loom
- Bezplatný tarif má omezenou kapacitu úložiště pro videozáznamy.
- Funkce pro úpravu videa jsou ve srovnání s jinými nástroji omezené.
Ceny Loom
- Starter: Zdarma
- Podnikání: 15 $/měsíc na tvůrce
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
3. Tella (nejlepší pro tvorbu personalizovaných videí)
Tella umožňuje vytvářet jedinečné a poutavé nahrávky obrazovky. Nabízí řadu šablon a editačních funkcí, které mi pomáhají vytvářet profesionálně vypadající videa, a to vše s důrazem na přizpůsobení. Mohu také začlenit různé efekty a přechody, přidat přizpůsobená pozadí a zahrnout své značky.
Tella mi umožňuje vytvářet malé, použitelné segmenty a na konci je hladce sestříhat dohromady. Funkce Speaker Notes mi pomáhá udržet se při nahrávání na správné cestě. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je Tella vynikající volbou pro personalizaci videí.
Nejlepší funkce
- Použijte šablony a vlastní pozadí k personalizaci svých nahrávek obrazovky.
- Využijte intuitivní nástroje pro úpravy k ořezávání, stříhání a přidávání efektů.
- Vytvářejte videoklipy a později je upravujte dohromady
Omezení Tella
- Ve srovnání s některými konkurenty nabízí méně integrací.
- Nabízí pouze omezenou zkušební verzi.
- Zatím nenabízí podrobné analytické údaje.
Ceny Tella
- Pro: 19 $/měsíc
- Premium: 49 $/měsíc
- Tým: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tella
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. CleanShot (nejlepší pro vysoce kvalitní snímky obrazovky a nahrávky)
CleanShot je flexibilní volbou pro profesionály, kteří potřebují rychle vytvářet a distribuovat přesné vizuální informace. Nabízí fantastické funkce pro nahrávání GIFů a plynulé připojení k cloudu.
Rád používám vestavěný editor k přidávání potřebných poznámek a zvýrazňování nebo zakrývání určitých oblastí mých screenshotů. CleanShot je silným konkurentem, pokud chcete snadno vytvářet úžasná produktová videa.
Nástroj pro pozadí je neuvěřitelně užitečný pro kombinování více snímků obrazovky, přidávání pozadí a úpravu atributů, jako je poměr stran, odsazení a zarovnání. Jako někdo, kdo si cení specifičnosti snímků obrazovky, je pro mě CleanShot skvělým nástrojem.
Nejlepší funkce CleanShot
- Pořizujte snímky obrazovky a nahrávky ve vysokém rozlišení
- Přidejte pozadí a upravte různé atributy, jako je poměr stran.
- Rychlý přístup k nástrojům z malého překryvu na obrazovce
Omezení CleanShot
- K dispozici pouze pro macOS
- Chybí pokročilé nástroje pro úpravu videa
Ceny CleanShot
- Jednorázový nákup: 29,99 $
- CleanShot Cloud Pro: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze CleanShot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Descript (nejlepší pro úpravy videa a zvuku)
Descript je robustní nástroj, který vyniká svými kreativními metodami úprav, zejména díky nástrojům pro přepis a overdub. S Descriptem mohu upravovat své audio a video soubory stejně jako textové dokumenty, protože automaticky přepíše moje nahrávky. Funkce Overdub mi umožňuje opravit chyby v mých nahrávkách, aniž bych musel znovu nahrávat celé relace.
Pomocí video editoru Descript s umělou inteligencí mohu provádět přesné úpravy, přizpůsobovat formátování videa různým obrazovkám a přidávat efekty, jako jsou zvuk, obrázky a titulky. Je to neuvěřitelně efektivní nástroj pro tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce Descript
- Automatický přepis nahraných videí
- Využijte klonování hlasu pomocí umělé inteligence pro snadné opravy zvuku
- Upravujte video a zvukové stopy současně
Omezení Descript
- Osvojení pokročilých funkcí může vyžadovat určitý čas.
- Vyšší náklady ve srovnání se základními nástroji pro nahrávání obrazovky
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 19 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
6. Movavi (nejlepší pro jednoduchou úpravu videa)
Movavi je díky svému intuitivnímu uživatelskému rozhraní skvělou volbou pro ty, kteří s nahráváním obrazovky a editací videa teprve začínají. Díky editaci pomocí drag-and-drop, širokému výběru speciálních efektů a rychlým možnostem exportu je tvorba videa neuvěřitelně jednoduchá.
Během nahrávání můžete dokonce kreslit na video, aby bylo zajímavější. Zvýraznění kurzoru myši a stisků kláves v mých nahrávkách zlepšuje komunikaci na obrazovce. Movavi je ideální volbou pro začátečníky, kteří nepotřebují pokročilé funkce.
Nejlepší funkce Movavi
- K úpravám videa použijte jednoduché rozhraní typu drag-and-drop.
- Zvýraznění kurzoru myši a stisků kláves
- Zaznamenávejte současně obrazovku i webovou kameru
Omezení Movavi
- Bezplatná verze obsahuje vodoznaky a omezené funkce.
- Někteří uživatelé hlásí zpoždění během úprav.
Ceny Movavi
- Screen Recorder: 19,95 $/měsíc
- Screen Recorder + Video Editor: 133,95 $ (roční předplatné)
- Video Suite: 164,95 $ (roční předplatné)
Hodnocení a recenze Movavi
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
7. ShareX (nejlepší pro pokročilé uživatele)
ShareX je open-source nástroj pro nahrávání obrazovky s pokročilými funkcemi pro úpravy, přizpůsobenými pracovními postupy a řadou možností nahrávání. Jelikož se jedná o open-source, můžete jej používat zdarma bez vodoznaků. Líbí se mi, jak je ShareX lehký; při nahrávání nebo úpravách nezatěžuje zdroje mého počítače.
Mohu zachytit celé webové stránky nebo dokumenty vytvořením posuvných snímků obrazovky, které plynule kombinují různé obrázky. Ačkoli je jeho rozhraní o něco složitější, díky rozsáhlým funkcím to stojí za to.
Nejlepší funkce ShareX
- Využijte pokročilou podporu pro vlastní nahrávání
- Vytvářejte posuvné snímky obrazovky a zachyťte celé webové stránky
- Navrhujte vlastní pracovní postupy pro automatizované úkoly
Omezení ShareX
- Pro začátečníky není příliš uživatelsky přívětivý.
- K dispozici pouze pro Windows
Ceny ShareX
- Zdarma
Hodnocení a recenze ShareX
- G2: 4,8/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (15+ recenzí)
8. Flashback (nejlepší pro nahrávání prezentací)
Flashback je software pro výuková videa s funkcemi navrženými pro pedagogy a školitele, ideální pro nahrávání prezentací a výukových videí. Flashback je výkonný nástroj pro vývoj důkladného vzdělávacího obsahu, protože současně zaznamenává záběry z webové kamery, zvuky z mikrofonu a aktivitu na obrazovce.
Mohu nahrávat více obrazovek najednou a neomezená doba nahrávání mi umožňuje zaznamenávat rozsáhlá školení nebo prezentace bez přerušení.
Díky časové ose pro vícestopé úpravy mohu snadno vytvářet propracovaná a poutavá videa. Flashback také nabízí univerzální možnosti exportu, které mi umožňují ukládat videa v různých formátech nebo je přímo sdílet na FlashBack Connect nebo YouTube.
Nejlepší funkce Flashback
- Nahrávejte tak dlouho, jak potřebujete, bez omezení.
- Zaznamenávejte současně zvuk z webové kamery a mikrofonu
- Naplánujte nahrávání tak, aby začalo v určitý čas
Omezení Flashbacku
- Méně exportních formátů ve srovnání s jinými nástroji
- K dispozici pouze pro Windows.
Ceny Flashback
- Flashback Express: 29 $ (1 PC)
- Flashback Pro: 49 $ (jednorázová platba)
- FlashbackPro + Video Converter: 68 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Flashback
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Camtasia (nejlepší pro tvorbu interaktivních videí)
Camtasia je známá svými výkonnými editačními funkcemi, které uživatelům usnadňují vytváření vysoce kvalitních videí. Jako software pro video marketing je oblíbený mezi profesionály a pedagogy. Rev, nový pracovní postup, který urychluje tvorbu videí, mi umožňuje snadno vylepšovat svá videa dynamickými titulky, pozadími a interaktivními komponenty.
Ať už používám záběry z vestavěné nebo externí kamery, mohu svému obsahu dodat větší dynamiku. S Revem mohu rychle upravovat velikost, rozložení, pozadí, efekty a filtry, což urychluje proces výroby videa. Umožňuje mi také zaznamenávat pohyby myši a aplikovat různé efekty pro zlepšení viditelnosti na obrazovce.
Nejlepší funkce Camtasia
- Využijte pokročilé funkce úprav pro videa v profesionální kvalitě.
- Přidejte dynamické titulky a pozadí s různými efekty
- Odstraňte pozadí a přidejte vlastní scény
Omezení Camtasia
- Osvojení pokročilých funkcí může nějakou dobu trvat.
- Pro plynulý provoz vyžaduje značné systémové zdroje.
Ceny Camtasia
- Camtasia Essentials: 179,88 $/rok
- Camtasia Create: 249 $/rok
- Camtasia Pro: 599 $/rok
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
10. Icecream (nejlepší pro jednoduché a rychlé nahrávání)
Pro rychlé nahrávání obrazovky je oblíbenou volbou Icecream. Je ideální pro uživatele, kteří hledají jednoduchost a efektivitu, a nabízí základní funkce, jako jsou nástroje pro vkládání poznámek, plánovač nahrávání a podpora různých formátů souborů.
Mohu snadno kreslit, psát, přidávat šipky a přidávat poznámky k mým snímkům obrazovky. Funkce pro úpravu videa v Icecream mi umožňují před nahráním mých nahrávek jediným kliknutím ořezávat, upravovat rychlost přehrávání, ztlumit zvuk a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Icecream
- Přidejte k nahrávkám poznámky, text a šipky
- Ukládejte nahrávky v různých formátech, jako MP4 a AVI.
- Přidejte do svých nahrávek vlastní vodoznaky
Omezení Icecream
- Postrádá pokročilé funkce pro úpravy, které najdete v jiných nástrojích.
- Někteří uživatelé hlásí občasné chyby a pády.
Ceny Icecream
- Zdarma
- Pro: 59,95 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Icecream
- G2: 4,1/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 30 recenzí)
Pokročilé nahrávání obrazovky s ClickUp
Těchto deset nejlepších alternativ Screen Studio je perfektním způsobem, jak nahrávat a sdílet nahrávky obrazovky v rámci vaší organizace z různých zdrojů.
Pokud hledáte platformu pro nahrávání obrazovky, která nabízí více než jen základní funkce, ClickUp je vaším ideálním spojencem. Nabízí širokou škálu funkcí, které zvyšují moji produktivitu a zefektivňují pracovní postupy.
Kontaktujte náš tým nebo se zaregistrujte zdarma a zjistěte, jak můžete ze svého účtu na ClickUp vytěžit mnohem více.