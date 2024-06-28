Technika Eat the Frog: Přestaňte se bát a začněte jednat!

Setkali jste se někdy s nekonečným seznamem úkolů, který byl tak ohromující, že jste nevěděli, kde začít? Snažíte se soustředit na každý úkol na seznamu, ale zdá se, že nemůžete najít energii. Zároveň se termíny blíží, což ve vás vyvolává stres a vyčerpání.
Pokud jste se někdy cítili takto, vězte, že pomoc je na dosah. Máme účinný způsob, jak takovou skličující situaci překonat – techniku Eat The Frog.
Technika Eat The Frog je rychlé řešení, které vás dostane z kolotoče prokrastinace! Dovolte nám, abychom vám ukázali pár věcí o technice Eat The Frog a o tom, jak ji můžete použít k proměně svého dne z chaotického na klidný a produktivní.
Co je to technika Eat The Frog?
Eat The Frog je metoda stanovení priorit a zvýšení produktivity, která lidi motivuje k tomu, aby si jako první vybrali nejtěžší úkol.
Cílem je vybrat si jeden náročný úkol na daný den (žábu) a dokončit ho (sníst), nejlépe hned ráno; pak budete připraveni na produktivní den. Pokud máte dva naléhavé úkoly, vyberte si ten naléhavější, tj. větší žábu, a dokončete ho jako první.
Tento přístup působí proti nutkání odkládat velké a důležité úkoly. Čím déle totiž čekají, tím více vás přetěžují – někdy až do té míry, že se vám do nich vůbec nechce pustit!
Technika Eat The Frog vám pomůže překonat mentální bariéry a navodí pozitivní myšlení, abyste mohli využít každý den naplno.
Historie techniky Eat The Frog
Původ metody Eat The Frog je poměrně nejasný, ale my jsme se pokusili zjistit více.
Obecně se má za to, že francouzský spisovatel Nicolas Chamfort v 90. letech 18. století napsal:
M. de Lassay, velmi shovívavý muž, ale s velkou znalostí společnosti, řekl, že bychom měli každé ráno spolknout ropuchu, abychom se posílili proti znechucení z zbytku dne, který musíme strávit ve společnosti.
Přeloženo z francouzštiny do angličtiny
Někteří se domnívají, že americký spisovatel Mark Twain řekl něco podobného s dodatečnou poznámkou:
Pokud musíte sníst žábu, nedívejte se na ni příliš dlouho. Pokud musíte sníst dvě žáby, nejezte nejprve tu menší.
Ať tak či onak, podstata těchto citátů se stala inspirací pro tento produktivní krok.
V roce 2001 popularizoval tuto metodu produktivity autor knih o osobním rozvoji Brian Tracy ve své knize Eat That Frog! (Sněz tu žábu!). Rozvedl tento koncept a podělil se o praktické strategie, jak tuto ideologii uplatnit v životě. Dodnes je tato kniha na špici v oblasti zvyšování produktivity.
Doporučená literatura: Eat That Frog! Autor: Brian Tracy
Kniha Eat That Frog! od Briana Tracyho je krátká, praktická a obsahuje spoustu konkrétních, použitelných tipů, které může uplatnit každý. Tady je to, co na knize Eat That Frog! vyniká:
- Jednoduché a účinné: Metafora „sníst žábu“ není něco, na co můžete snadno zapomenout. Jedná se o jasnou, zapamatovatelnou a účinnou techniku, díky které se nejprve vypořádáte s nejdůležitějšími úkoly.
- Překonejte prokrastinaci: Tracy se podělí o své poznatky o psychologii prokrastinace a nabídne praktické strategie, jak ji překonat.
- Praktické kroky: Ačkoli se kniha zabývá některými teoretickými koncepty, Tracy také uvádí praktické kroky, které můžete okamžitě začít uplatňovat. Ať už se jedná o metodu ABCDE pro stanovení priorit a produktivitu nebo časové bloky pro efektivní time management (v některých projektech doslova zachránce!).
- Rychlé a snadné čtení: Přiznejme si to, některé knihy o seberealizaci nebo produktivitě jsou nudné a moralizující. Kdybyste měli motivaci přečíst celou knihu, četli byste vůbec o prokrastinaci? Z tohoto důvodu oceníte stručnost této knihy; 120 stran vám uteče jako voda.
Je to zázračný lék na všechny problémy? Pravděpodobně ne. Koneckonců, člověk musí zůstat odhodlaný jíst žáby. Budete se tedy muset aktivně podílet na zavádění technik, které vám pomohou překonat prokrastinaci a zvýšit produktivitu. Je to však skvělý průvodce, který vám k tomu pomůže.
V tomto blogu najdete několik citátů z knihy. Jsou silné a poučné a doufáme, že vás osloví.
Základní principy techniky Eat The Frog
Způsob, jakým technika „sněz žábu“ funguje, se dá shrnout do následujících základních principů:
- Prioritizace úkolů: Eat The Frog je technika prioritizace. Rozlučte se tedy se svým nahodilým seznamem úkolů! Určete nejdůležitější úkol – ten jediný úkol – vaši největší a nejodpornější žábu, která pohltí veškerou vaši pozornost a soustředění. Pak se zhluboka nadechněte a pusťte se do něj jako první. Jakmile budete mít obtížné úkoly za sebou, zbytek seznamu vám připadne snadný, hravý a jednoduchý.
Pokud musíte sníst dvě žáby, snězte nejprve tu ošklivější. Jinými slovy, pokud máte před sebou dva důležité úkoly, začněte nejprve tím největším, nejtěžším a nejdůležitějším.
- Překonání prokrastinace: Abyste mohli „sníst žábu“, musíte překonat prokrastinaci. Když bojujete s nutkáním odkládat věci na později, zbavíte se strachu, který vás může pronásledovat celý den. Přirovnejte to k stržení náplasti – krátký pocit nepohodlí, po kterém následuje obrovská úleva. Nyní budete mít dostatek mentálních sil na to, abyste zvládli i další úkoly.
- Nabrat elán: Jakmile sníte žábu, prostě nemůžete zůstat jen u jedné (žábami samozřejmě myslíme důležité úkoly). Duševní euforie z dokončení obtížného úkolu vám dodá elán jako nic jiného. Nastaví pozitivní tón pro celý den, někdy i pro celý projekt, díky čemuž se ostatní úkoly zdají méně skličující. Cílem je tento elán udržet, zatímco pokračujete v práci na menších úkolech
- Udržujte pozornost: Technika „sněz žábu“ není pro ty, kteří se nedokážou soustředit nebo se snadno rozptýlí. Musíte se věnovat jedné důležité úloze až do posledního sousta. Ostatní žáby budou kvákat ze všech stran a vyžadovat vaši pozornost. Vybudujte si mentální odolnost, abyste se mohli plně soustředit na jednu žábu na talíři; ostatní budou muset počkat.
- Řízení času: Jako strategie řízení času musíte být realističtí ohledně toho, jak dlouho vám bude trvat, než tu žábu sníte. Naučte se plánovat svůj den tak, abyste se drželi svých priorit, aniž byste podceňovali úkoly nebo měli pocit, že závodíte s časem.
- Buďte důslední: Nikdo se nestane znalcem pojídání žab přes noc. Lidem trvá týdny, ne-li měsíce, než se naučí identifikovat důležité úkoly, ignorovat příchozí zprávy, vytvořit praktický časový plán, udržet tempo atd. Čím více to ale děláte, tím lepší v tom budete. Díky důslednému pokroku to pro vás brzy bude téměř jako druhá přirozenost. Vydržte tedy, i když to zabere čas.
Pravidlo: Neustálé učení je minimálním předpokladem pro úspěch v jakékoli oblasti.
Kdo by měl jíst žábu?
Doporučujeme vám ranní dávku techniky Eat The Frog, pokud:
- Chcete přestat prokrastinovat?
- Zvládněte spoustu práce, aniž byste se museli zabývat úkoly s velkým dopadem a vysokou prioritou.
- Je pro vás obtížné dodržovat systém nebo rutinu produktivity?
- Máte potíže s rozhodováním, co v danou chvíli dělat?
- Zažíváte pocit zahlcení, paralyzující nerozhodnost nebo pracovní vyhoření, když se podíváte na svůj seznam úkolů?
Jedním z nejhorších způsobů, jak trávit čas, je dělat něco velmi dobře, co vůbec není nutné dělat.
Jak jíst žábu?
Nyní již rozumíte základním principům techniky Eat The Frog a víte, zda je pro vás vhodná. To nás přivádí k další otázce – jak vlastně tu žábu sníst?
Zde je jednoduchý tříkrokový návod, jak začít s touto technikou stanovení priorit a time managementu:
Krok 1: Identifikace úkolů
Nejprve musíte identifikovat žábu. Jedná se o nejnáročnější a nejdůležitější úkol na vašem seznamu úkolů pro daný den. Nemusí to však být nutně ten nejnaléhavější úkol. Ideální žába představuje rovnováhu mezi důležitostí, naléhavostí a složitostí. Hledejte tedy obtížný úkol, který vyžaduje více soustředění a energie a má pozitivní dominový efekt na váš den. Dávejte také pozor na úkol, který budete nejspíš odkládat.
Zde je několik otázek, které si můžete položit při prohlížení seznamu úkolů na daný den, abyste identifikovali tento obtížný úkol:
- Který z těchto úkolů vám připadá nejnáročnější?
- Který úkol, pokud by byl splněn jako první, by měl největší pozitivní dopad na váš den nebo projekt?
- Který úkol, pokud zůstane nesplněn, vám později během dne způsobí největší stres nebo úzkost?
- Který úkol vyžaduje nejvyšší úroveň mentální jasnosti a soustředění?
- Který úkol během dne nejčastěji odkládáte?
- Který úkol nejvíce odpovídá vašemu hlavnímu cíli pro daný den?
Pokud stále máte před sebou mnoho úkolů, vytvořte si seznam podle priority. Ten nejdůležitější úkol je vaše „žába“. Omezte se na jednu žábu denně. Pamatujte, že klíčem je soustředění, takže se naučte upřednostňovat úkoly, kdekoli to jde.
Každý někdy něco odkládá. Rozdíl mezi vysoce výkonnými a málo výkonnými lidmi je do značné míry dán tím, co se rozhodnou odkládat.
Zde je krátký příklad, který vás provede procesem identifikace žáby.
Představte si, že máte zítra prezentaci. Samozřejmě, dokončení prezentace je nejnaléhavější úkol. Nicméně, cítíte se přetížený myšlenkou na napsání úvodní věty. Koneckonců, úvodní věta upoutá publikum a udává tón celé prezentace. Takže to je ta žába, se kterou musíte začít.
Krok 2: Provádění úkolů
Teď, když jste žábu chytili, je čas si na ní pochutnat!
Zde je několik tipů, jak si „konzumování žab“ trochu zpříjemnit:
- Prostě začněte: Někdy je nejtěžší začít (to známe všichni). Nepřemýšlejte o tom příliš, nestresujte se a nepochybujte o sobě. Prostě se zhluboka nadechněte a pusťte se do toho.
Nejcennější úkoly, které můžete každý den vykonat, jsou často ty nejtěžší a nejsložitější. Ale odměna za jejich efektivní splnění může být obrovská.
- Vyzkoušejte časové blokování: Zkuste si v denním rozvrhu vyhradit prvních pár hodin na práci, abyste se hned ráno mohli pustit do nejnáročnějších úkolů. Tato strategie time managementu vám dodá maximum energie a umožní vám soustředit se bez přerušení na nejdůležitější úkoly.
- Rozdělte si úkoly: Jen proto, že je to žába, neznamená to, že ji musíte sníst najednou! Rozdělením na menší, zvládnutelné úkoly se vám bude zdát méně skličující. Dosahování mini cílů vám pomůže zůstat soustředěný a motivovaný pokračovat.
- Minimalizujte rozptýlení: Tohle nemůžeme zdůraznit dost! Vypněte oznámení, zavřete zbytečné záložky v počítači a přestaňte multitaskingovat. Chcete se plně soustředit na to, abyste „snědli žábu“.
- Buďte připraveni: Do bitvy byste nevstoupili bez zbraně. Proč by to mělo být v tomto případě jiné? Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné zdroje, abyste mohli žábu sníst. Efektivní využití zdrojů vám usnadní žábu sníst.
Když je vše přehledně uspořádáno a seřazeno, budete mít mnohem větší chuť pustit se do práce.
Pamatujte, že začít s velkými úkoly může být nepříjemné. Ale jakmile je zvládnete, budete mít duševní energii a motivaci k dokončení ostatních úkolů!
Vraťme se k příkladu, kdy jste měli pracovat na své prezentaci. Zjistili jste, že napsání úvodní věty by bylo tou žábou, kterou chcete sníst jako první. Zde je návod, jak na to.
Nečekejte, až vás zasáhne inspirace. Posaďte se před prázdnou stránku a dejte si 30 minut času – žádné e-maily, žádné sociální sítě, nic. Mějte po ruce jen pár článků nebo citátů k tématu prezentace, které vám pomohou rozvířit nápady a kreativitu.
Jakmile se rozcvičíte, donuťte se vymyslet několik úvodních vět – Tracy tomu říká vynucená efektivita. Zapište si své možnosti a nechte proudit svou kreativitu. Brzy určitě narazíte na to pravé.
Krok 3: Opakujte
Musíte si vypěstovat chuť na žábu. Koneckonců, kdo by se chtěl nejdřív zaplést do velkých úkolů?
Čím více budete cvičit identifikaci a řešení žab, tím lépe se naučíte stanovovat priority úkolů, řídit čas a překonávat prokrastinaci. Zde je několik tipů, jak zůstat důslední:
- Vedejte si záznamy o svých „žábách“ a o tom, jak jste je překonali. Tyto záznamy vám pomohou sledovat pokrok, udržet motivaci a překonat další žáby.
- Po „snězení žáby“ si dopřejte odměnu. Oslava úspěchů posiluje pozitivní chování a motivuje k dalšímu úsilí.
- Projevujte soucit. Jsou dny, kdy se vám možná nepodaří sníst tu žábu – řekněte si, že to nevadí. Zůstaňte laskaví a trpěliví, to je klíčová motivace
Kdykoli přestanete usilovat o zlepšení, určitě se zhoršíte.
Toto je jen několik tipů, jak si osvojit zvyk jíst žáby. Později se podělíme o další tipy, jak se zlepšit v likvidaci velkých úkolů.
Výhody techniky Eat The Frog
Metoda Eat The Frog nabízí několik potenciálních výhod. Zde jsou některé z těch nejdůležitějších:
Strategické pracovní postupy
Abyste se nejprve věnovali nejobtížnějším úkolům, musíte si stanovit priority a soustředit se výhradně na daný úkol. Takový přístup pomáhá vybudovat si návyk hluboké práce, při kterém se soustředíte pouze na jeden úkol a snažíte se dosáhnout co nejlepších výsledků. Tato hluboká práce udává tón celého dne a pomáhá vám vyhnout se rozptýlení.
Zvýšená produktivita
Když si na začátku pracovní doby poradíte s nejtěžším úkolem, budete mít větší pocit úspěchu. Zároveň si tím uvolníte mentální kapacitu a získáte impuls k řešení zbývajících denních úkolů. Stačí jen udržet tempo a budete mít bez námahy produktivní den. I když už nic jiného nestihnete, alespoň jste zvládli nejtěžší úkol – sníst žábu!
Méně prokrastinace
Boj proti prokrastinaci je hlavním smyslem techniky Eat The Frog. Když se postavíte čelem k nejobávanějšímu nebo nejnáročnějšímu úkolu, je méně pravděpodobné, že budete odkládat ostatní položky na svém seznamu úkolů. Pomáhá překonat prokrastinaci a neutralizuje její vliv na celý váš rozvrh!
Efektivní time management
Pokud není time management vaší nejsilnější stránkou, metoda Eat The Frog vám pomůže tuto dovednost zdokonalit. Vše začíná odhadem, jak dlouho bude trvat „sníst žábu“, tedy nejnáročnější úkol dne. Díky tomuto odhadu a proaktivnímu stanovení priorit se zlepší vaše schopnost řídit svůj časový plán.
Pocit kontroly
Každý rád má v práci vše pod kontrolou. To platí i pro váš rozvrh a seznam úkolů. Technika „sněz žábu“ vám dá kontrolu nad situací. Koneckonců, nejprve vyřídíte důležité věci, které vyžadují vaši plnou pozornost. Pomůže vám to strukturovat váš denní plánovací proces. Díky tomu, že máte vše pod kontrolou, můžete delegovat menší úkoly nebo přerozdělovat zdroje v závislosti na pracovní zátěži a dostupnosti.
Obecné blaho
Sníst žábu je skvělý způsob, jak si zlepšit náladu. Zaprvé, dokončení nejdůležitějšího úkolu vám dá pocit úspěchu. Zadruhé, umožní vám to plánovat dopředu a udržet si kontrolu. A co je nejdůležitější, překonání toho nejhoršího eliminuje jakoukoli úzkost nebo jiné mentální bloky, které se u vás mohou objevit v souvislosti s daným úkolem nebo projektem. Jakmile žábu spolknete, všimnete si, jak z vás proudí nápady a jak je mnohem snazší dokončit práci!
Rychlejší rozhodování
Nedostatek soustředění a jasnosti jsou zabijáci produktivity. Mohou bránit rozhodovacímu procesu. Když se však rozhodnete sníst žábu, už jste si rezervovali mentální energii, soustředění a jasnost pro velký úkol a dostali se k delegování úkolů, které nejsou tak důležité. Jakmile to budete mít za sebou, bude snazší přistupovat ke všemu ostatnímu s bystřejší myslí. Čím více to budete praktikovat, tím lépe budete umět identifikovat své žáby a den za dnem činit chytřejší rozhodnutí.
Lepší rovnováha mezi prací a soukromým životem
Technika „sněz žábu“ je skvělý zvyk, který vám pomůže dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Pokud splníte všechny své denní úkoly včas a podle plánu, je méně pravděpodobné, že si je budete brát domů. Navíc jsme již zmínili, jak tato technika zlepšuje náladu. Budete tak méně stresovaní a úzkostní a více motivovaní.
Tipy pro implementaci metody Eat The Frog
Vyzkoušet techniku Eat The Frog se může vyplatit. Zde je několik cenných tipů a triků, které jdou nad rámec základů a pomohou vám tuto metodu skutečně využít:
- Dejte si pozor na žáby v přestrojení. Někdy i ty nejjednodušší úkoly mohou být skrytými žábami, protože odemykají řadu složitějších úkolů. Například psaní e-mailu s žádostí o důležité informace může být nečekanou žábou, spíše než práce na zprávě, která na těchto informacích závisí.
- Zpracovávejte žáby hromadně. Usnadní vám to řešení více projektů nebo úkolů, které vyžadují podobné dovednosti nebo přístup. Jejich seskupením vytvoříte pracovní postup, ve kterém se ponoříte do soustředěného stavu hluboké práce, abyste je mohli řešit jeden po druhém a maximalizovat efektivitu.
- Když se cítíte přemoženi žábou, použijte „5minutový trik“. Tato technika vás donutí věnovat se dané práci pouze pět minut. Často je to právě ten impuls, který potřebujete k překonání prokrastinace a nabrání elánu.
- Mluvili jsme o tom, že je dobré sníst živou žábu hned ráno – to může fungovat, pokud jste ranní ptáče, ale neplatí to obecně. Všichni máme v průběhu dne chvíle, kdy je naše soustředění a energie na vrcholu. Určete si tuto „žabí zónu“ a využijte své přirozené energetické vzorce k zvýšení produktivity.
- Netrapte se jen výsledky. Někdy může nežádoucí výsledek způsobit, že ztratíte soustředění na pozitivní chování nebo návyk. Oslavujte i tyto výsledky, abyste posílili pozitivní chování bez ohledu na výsledek.
Může vám ClickUp pomoci s technikou Eat The Frog?
Porazit tyhle obávané žáby může být vyčerpávající, ale ClickUp vám s tím pomůže! Tady je návod:
Řízení úkolů
ClickUp je výkonný software pro správu úkolů.
Pamatujete si, co jsme říkali o tom, jak se naučit upřednostňovat a odsunout úkoly při používání této techniky? S ClickUp Tasks je to hračka. V ClickUp můžete přiřadit úkolům priority pouhými několika kliknutími a rychle tak identifikovat žábu. Tyto priority umístí úkol na začátek vašeho seznamu úkolů, kde na vás bude upřeně hledět a připomínat vám, abyste ho hned ráno vyřídili.
Struktura rozdělení práce
ClickUp vám usnadní přípravu žáby před jejím snědením. Místo toho, abyste se dusili jedním velkým soustem, můžete ji rozdělit na menší, lépe zvládnutelné sousta – podúkoly. Vytvořte si pro každý podúkol kontrolní seznam a spojte je s inteligentním přidělováním zdrojů. Tímto způsobem budete mít vše k dispozici, až nastane čas úkol splnit.
Časové bloky
Přiznejme si to: všichni milujeme doom-scrolling na sociálních médiích! Ale ClickUp je brankář, který zabraňuje rozptýlení vaší pozornosti. Použijte ClickUp k vytvoření realistického odhadu, jak dlouho vám bude trvat, než tu žábu sníte. Jakmile budete mít jasno, vyhraďte si ve svém rozvrhu vyhrazený časový blok a pusťte se do pojídání žáby bez jakýchkoli přerušení.
Spolupráce
ClickUp umožňuje uživatelům přidělovat úkoly, sdílet projekty a vyměňovat si nápady s kolegy. To pomáhá řešit úkoly, které mohou vyžadovat společné úsilí. Ať už se jedná o brainstormingové sezení přes chat v ClickUp nebo ilustrování konceptů na interaktivních tabulkách ClickUp, platforma zajišťuje, že jsou všichni na stejné vlně. Taková záměrná komunikace zajišťuje hladký a úspěšný průběh pro vás i váš tým.
Přizpůsobitelné šablony
ClickUp nabízí bohatou knihovnu přizpůsobitelných šablon, které zcela mění pravidla hry. Šablony pro časové blokování jsou absolutním zachráncem pro zaneprázdněné profesionály.
K dispozici je šablona ClickUp Schedule Blocking Template, kterou můžete použít k plánování svého rozvrhu – denního, týdenního nebo měsíčního. Umožní vám vykonat maximum práce za minimum času. Máte k dispozici čtyři druhy vlastních stavů, pomocí kterých můžete sledovat jednotlivé úkoly a přidávat podrobnosti, jako je umístění, typ atd., pomocí vlastních polí. Můžete také použít zobrazení formuláře plánování a vytvořit si realistický rozvrh.
K dispozici je také šablona pro správu úkolů ClickUp, kterou můžete vy a váš tým použít k vizualizaci pracovního vytížení, stanovení priorit úkolů a spolupráci mezi týmy. Můžete také přepínat mezi šesti dynamickými zobrazeními a vizualizovat své úkoly jako seznam, tabuli, časovou osu a další. Rozděluje vaše úkoly do tří seznamů: Akční položky, Nápady a Backlog, abyste se mohli soustředit na jednu oblast najednou.
Kromě toho existuje také rámec ClickUp Getting Things Done. Nabízí přehlednost při plánování vašeho dne, protože si můžete zapisovat své nápady, myšlenky a úkoly a třídit je, abyste svou práci zvládli! Navíc si můžete vybrat, zda své nápady zapíšete do dokumentu nebo na tabuli!
ClickUp Brain
Není to přehánění – ClickUp Brain si zamilujete jako svého osobního asistenta. Je to skvělý nástroj pro implementaci techniky Eat The Frog. Od plánování úkolů podle priority až po blokování mého rozvrhu, abych mohl sníst tu žábu – ClickUp Brain zvládne všechno. Dokonce dokáže převést diskuse, schůzky a dokumenty do úkolů, díky čemuž jsou lépe realizovatelné. Říkejte mu mini projektový manažer, protože vám výrazně usnadní práci!
Proměňte prokrastinaci v produktivitu pomocí techniky Eat The Frog
Ačkoli metafora s žábou nemusí znít příliš lákavě, technika Eat The Frog představuje pevný základ produktivity. Někteří by dokonce mohli říci, že žáby jsou snídaní šampionů.
Eat The Frog je jednoduchá, ale účinná technika, kterou může použít kdokoli – od rozrušených studentů po zaneprázdněné profesionály. Potřebujete k tomu jen ochotu nejprve se pustit do nejtěžšího úkolu a odhodlání dotáhnout ho do konce. Samozřejmě vám na této cestě pomohou i nástroje jako ClickUp.
Už jsme zmínili, že ClickUp můžete začít používat zdarma? Zaregistrujte se a vytvořte si bezplatný účet a přesvědčte se sami!