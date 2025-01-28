10 nejlepších softwarů pro řízení projektů v Austrálii

Na začátku své kariéry projektového manažera jsem často zápasil s vytvářením podrobných projektových plánů a sjednocením všech členů svého týmu. To mi bránilo ve stanovení jasných cílů a měření pokroku, což vedlo k četným zpožděním a nízké kvalitě práce.
Díky správným nástrojům pro řízení projektů jsem však mohl pomoci svému týmu dosáhnout nejlepších výsledků ve všech fázích projektu, od plánování a provedení až po realizaci a produktivitu.
Chcete zjednodušit plánování projektů a spolupráci a zároveň zvýšit produktivitu svého týmu? Jste na správném místě.
V tomto článku se budeme zabývat 10 nejlepšími softwary pro řízení projektů v Austrálii, které vám pomohou zlepšit plánování, rozvrhování, spolupráci a delegování úkolů.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů v Austrálii?
Mnoho australských podniků přidává do své technologické výbavy pokročilý software pro řízení projektů, aby zefektivnilo spolupráci, identifikovalo potenciální rizika, maximalizovalo příležitosti, spravovalo projektové dokumenty a zvýšilo produktivitu. Australské vydání zprávy o stavu řízení projektů nabízí několik jedinečných postřehů ohledně tohoto trendu směrem k softwaru pro řízení projektů:
„V posledních dvou letech došlo ke zhoršení včasnosti dodávek projektů, pravděpodobně v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků, narušení dodavatelského řetězce a dalších ekonomických omezení. Dodávky v souladu s metrikami obchodních cílů jsou stabilní, což svědčí o odolnosti a vytrvalosti v náročných dobách. ”
Vzhledem k jedinečným výzvám v australském regionu, jako jsou například narušení dodavatelského řetězce, můžete být zmatení ohledně toho, který nástroj pro řízení projektů použít a jak.
Také jsem byl kdysi ve stejné situaci a vím, jak je to nepříjemné. Proto bych rád zdůraznil některé zásadní aspekty, které musíte zohlednit při výběru softwaru pro řízení projektů pro vaši firmu:
- Komplexní přehled: Robustní nástroj pro správu projektů nabízí centralizovanou komunikaci týmu a jednotný pracovní prostor týmu, který umožňuje včas sledovat všechny výzvy.
- Možnosti přizpůsobení: Dobrý software pro řízení projektů vám poskytuje přizpůsobitelné šablony, vlastní pole a různé pohledy pro vizualizaci práce.
- Snadné použití: Musíte vybrat nástroj pro správu projektů, který můžete rychle přijmout a implementovat ve své organizaci bez rozsáhlého školení.
- Škálovatelnost a cenové plány: Nabízí platforma flexibilní nebo předvídatelné cenové plány? Pokud ano, je to velké plus.
- Zabezpečení dat: Než si vyberete nástroj pro správu projektů, podívejte se na bezpečnostní funkce, jako jsou ovládací prvky pro správce, šifrování dat, soulad s předpisy a oprávnění k ochraně soukromí, abyste mohli lépe dodržovat právní předpisy, jako je zákon o ochraně soukromí z roku 1988 (Privacy Act).
- Integrace se stávajícími nástroji: Vždy zkontrolujte, zda lze vámi vybraný software integrovat s oblíbenými aplikacemi a službami, jako jsou Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox nebo jakékoli jiné, které používáte.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů v Austrálii, které můžete použít
Pokud se potýkáte s více projekty, úkoly a lidmi, může vám pomoci vhodný software pro řízení projektů. Nástroj však musí odpovídat vašim jedinečným obchodním cílům a potřebám.
Abych vám usnadnil rozhodování, sestavil jsem seznam nejlepších softwarů pro řízení projektů v Austrálii na základě jejich klíčových funkcí, nevýhod, cen a recenzí zákazníků:
1. ClickUp: Nejlepší pro plánování projektů a spolupráci
S řešením pro správu projektů ClickUp můžete přizpůsobit svůj pracovní postup podle potřeb vaší firmy. Jeho vlastní pole vám umožňují sledovat pokrok, třídit a filtrovat práci podle potřeb vašeho týmu. Díky tomu víte, kdo podává dobrý výkon a kdo potřebuje zpětnou vazbu, aby se zlepšil.
Dalším dobrým důvodem pro použití ClickUp jako softwaru pro správu projektů v Austrálii je to, že spojuje celý tým díky propojeným pracovním postupům, včetně ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards, ClickUp Chat Views a ClickUp Dashboards.
Jakmile jsou všichni připojeni, můžete snadno vytvářet úkoly a přiřazovat je členům týmu. Mezi další funkce pro správu úkolů v ClickUp patří vlákna komentářů, podúkoly založené na popisech projektů, termíny úkolů a další.
Nejlepší funkce ClickUp
- Mobilní aplikace: Použijte aplikace ClickUp pro iOS a Android k plynulé spolupráci, aktualizaci úkolů, přístupu k dashboardům, odpovídání na komentáře a mnohem více.
- Spolupráce v reálném čase: Přistupujte k dashboardům ClickUp, abyste mohli sledovat všechny členy svého týmu, brainstormovat, přidávat poznámky a sdílet své nejlepší nápady v reálném čase.
- Přizpůsobené řídicí panely: Vytvořte řídicí panel, který promění vaše projekty na flexibilní data, tabulky, grafy a seznamy přizpůsobené vašim obchodním cílům.
- Zefektivněte úkoly a projekty: Získejte okamžité a přesné odpovědi na základě kontextu s ClickUp Brain, který využívá agilní metodiky k propojení úkolů, dokumentů, lidí a všech znalostí vaší společnosti s umělou inteligencí.
- Uložení filtrů: Získejte možnost uložit filtry s vysokou prioritou a po termínu. Nejlepší na tom je, že můžete změnit nastavení zobrazení těchto filtrů na „Já“ nebo „Tým“.
Omezení ClickUp
- Hosté nemohou vytvářet panely a zobrazení panelů.
- Tato platforma se vám může zdát nepřehledná a obtížně ovladatelná, protože má stovky zaměstnanců.
Ceny ClickUp
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4100 recenzí)
Tip pro profesionály: Nevíte, kde začít? Použijte šablonu zprávy o stavu projektu ClickUp, abyste mohli efektivně poskytovat aktualizace o stavu svých projektů a zajistit, že všechny zúčastněné strany budou dobře informovány.
S naší šablonou můžete:
1. Organizujte si svůj den pomocí štítků, filtrů a zobrazení úkolů
2. Sledujte pokrok pomocí automatizovaných tabulek a grafů
3. Sdílejte nejnovější informace o úkolech, termínech a rozpočtu
Tento a další šablony specifické pro dané odvětví najdete v našem úložišti šablon. ?
2. Kantata: Nejlepší pro strategické plánování založené na datech
Kantata je vynikající platforma, která organizuje všechny různé části vašeho projektu na jednom místě. Zajišťuje, že se budete držet rozpočtu a správného směru, abyste dosáhli lepších výsledků pro své zákazníky.
Za užitečné považuji nástroje pro odhadování a prognózování projektů, protože mi umožňují přesně plánovat a minimalizovat rizika. Díky tomu, že jsou všechny informace o projektovém portfoliu soustředěny na jednom panelu, můžete jej využít ke zefektivnění provozu a zlepšení alokace zdrojů.
Nejlepší funkce Kantata
- Získejte informace v reálném čase o skutečných nákladech každého projektu pomocí funkce projektového účetnictví.
- Zobrazte všechny změny projektu v reálném čase a najděte nejvhodnější shody pro kompetentnější personální obsazení.
- Vytvořte více než 60 zpráv zaměřených na služby
- Poskytují ucelený přehled o předpokládané poptávce, prognóze tržeb, maržích a kapacitě zdrojů.
Omezení Kantata
- Může být náročné zjistit, kolik hodin bylo v rámci projektu stráveno na fakturovatelných a nefakturovatelných úkolech.
- Neposkytuje informace o tom, kolik hodin člen týmu strávil prací na projektu.
Ceny Kantata
Ceny jsou přizpůsobeny velikosti firmy a odvětví.
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
3. Monday.com: Nejlepší pro sledování postupu práce
Monday. com poskytuje četné šablony projektů a nástroje pro optimalizaci obchodních operací, sledování postupu práce a kontrolu výkonu každého člena týmu.
Pokud jste vizuální organizátor jako já, zjistíte, že tabule a přizpůsobitelné sloupce jsou mnohem užitečnější při rozdělování úkolů a plánování časových harmonogramů projektů. Funkce drag-and-drop usnadňuje provádění změn za běhu.
Kromě toho Monday.com nabízí uživatelům intuitivní, centralizovaný pracovní prostor pro celou organizaci. Získáte kompletní přehled o všech svých projektech, abyste mohli dosáhnout obchodních cílů, dosáhnout lepších výsledků a zajistit celkový úspěch projektu.
Monday.com – nejlepší funkce
- Získejte okamžité informace o stavu projektu a spravujte zdroje týmu potřebné k dokončení projektu.
- Využijte nástroje pro spolupráci, jako jsou @zmínky a komentáře, k centralizaci komunikace v rámci každého úkolu nebo projektu.
- Vytvářejte vlastní panely s různými widgety, jako je widget baterie, pro vizuální znázornění vašeho pokroku.
- Automatizujte vše od přidělování úkolů, oznámení a integrace pracovních postupů pomocí svých oblíbených nástrojů, jako jsou Slack nebo GitHub.
Omezení Monday.com
- Výraznou nevýhodou je nemožnost přizpůsobit nastavení tabule pro různé demografické skupiny uživatelů.
Ceny Monday.com
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Základní vývoj: 12 $/měsíc na uživatele
- Standardní vývoj: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro dev: 24 $/měsíc na uživatele
- Vývoj pro podniky: Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 700 recenzí)
4. Freshbooks: Nejlepší pro vytváření faktur
Freshbooks je komplexní systém pro správu projektů vytvořený výhradně pro majitele malých podniků a jejich týmy s cílem zvýšit produktivitu.
Nabízí webový centralizovaný prostor pro ukládání souborů. Nebudete tak muset prohledávat e-mailové řetězce, abyste našli přílohy.
Co mě zaujalo, jsou jeho možnosti spolupráce s klienty. Tento nástroj vám umožňuje snadno poskytnout klientům přístup k souborům tím, že je jednoduše pozvete do projektu. To může usnadnit proces zpětné vazby, zejména pro agentury zabývající se digitálním marketingem a podobné malé podniky.
Nejlepší funkce Freshbooks
- Pomocí widgetu ziskovosti získáte přehled o příjmech, nákladech a nevyfakturovaných hodinách.
- Získejte kontrolu nad tím, ke kterým datům a souborům má váš tým přístup.
- Pomůže vám zobrazit všechny faktury a výdaje pro konkrétní projekt.
- Odesílejte faktury automaticky podle plánu; nemusíte ztrácet čas vytvářením podobných faktur pro stejného klienta.
Omezení Freshbooks
- Měsíční příplatek za přidání nového člena týmu
- Není vhodný pro velké společnosti, které chtějí platformu a zprávy přizpůsobit svým potřebám.
Ceny Freshbooks
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Lite: 12,00 $/měsíc
- Plus: 18,00 $/měsíc
- Premium: 25 $/měsíc
- Vyberte: Kontaktujte prodejní tým
Hodnocení a recenze Freshbooks
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
Věděli jste, že více než 44 % australských projektových manažerů používá umělou inteligenci k automatizaci opakujících se úkolů? Od shrnování schůzek a konverzací až po automatizaci aktualizací projektů vám platforma pro správu práce založená na umělé inteligenci může pomoci zvýšit produktivitu až o 40 %.
5. Microsoft Project: Nejlepší pro sledování závislostí, nákladů a složitosti
Microsoft Project je jednou z oblíbených platforem pro řízení projektů, která usnadňuje správu složitých projektů. Nabízí dynamické plánování , které vám umožní snadno plánovat projekty podle požadovaného úsilí, délky trvání projektu a přidělených členů týmu.
Líbí se mi jeho interaktivní panely, které mi umožňují zobrazit celkový stav a podrobnosti projektů a programů pomocí vizualizace Power-BI.
Ačkoli se jeho vizuální rozhraní a některé funkce mohou ve srovnání s alternativami jevit jako složité, Microsoft Project je spolehlivý nástroj, který je nejvhodnější pro plánování velkých nebo podnikových projektů. Pomocí funkce odkazů dokáže snadno sledovat složité závislosti.
Nejlepší funkce Microsoft Project
- Zkontrolujte všechny nadcházející termíny, pokrok a překážky pomocí časové osy Gantt.
- Využijte funkci správy projektového portfolia k plánování, stanovení priorit a správě projektů a investic do portfolia.
- Požádejte o zdroje a zajistěte si je, aby vaše projekty měly vždy dostatek personálu.
- Nabízejí teplotní mapy, které lze použít k rychlé identifikaci nadměrně a nedostatečně využívaných zdrojů, abyste je mohli odpovídajícím způsobem optimalizovat.
Omezení Microsoft Project
- Je optimalizován pouze pro jednotlivé projekty.
- Omezené integrace mimo Microsoft
Ceny Microsoft Project
- Microsoft Planner: Součástí balíčku Microsoft 365
- Planner Plan 1: 10,5 $/měsíc na uživatele
- Planner Plan 3: 29,5 $/měsíc na uživatele
- Planner Plan 5: 54 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
6. Confluence: Nejlepší pro otevřenou komunikaci
S Confluence můžete udržet svůj tým v souladu s projektovými plány od začátku až po spuštění. Confluence whiteboards poskytují týmům prostor pro spolupráci při brainstormingu, vizualizaci a přeměně nápadů v akce v reálném čase.
Tato platforma založená na umělé inteligenci vám pomůže najít kontextové, spolehlivé informace a rychle přeložit nebo definovat firemní žargon a zkratky.
Můžete také použít mobilní aplikaci Confluence pro přístup k projektovým plánům, článkům s informacemi, přehledům o postupu projektu a mnohem více.
Nejlepší funkce Confluence
- Poskytuje komplexní funkce pro správu projektů, které projektovým manažerům usnadňují sdílení informací a sledování pokroku v reálném čase.
- Pozvěte uživatele a změňte oprávnění tak, aby byly prostory a stránky sdíleny s těmi správnými lidmi.
- Umožněte členům týmu spolupracovat v reálném čase vytvářením a úpravami stránek a označováním ostatních.
- Integrace s produkty Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart a Draw. io
Omezení Confluence
- Jeho nativní funkce sledování času je poměrně základní.
- Nenabízí nástroje Kanban board ani nástroje pro rozpočtování.
Ceny Confluence
- Zdarma: Navždy pro 10 uživatelů
- Standard: 4,89 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8,97 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Confluence:
- G2: 4,1 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
7. Asana: Nejlepší pro vizuální sledování projektů
Asana je vynikající nástroj, který rozděluje vaše projekty na sekce a podsekce a nabízí přehledné panely, díky nimž můžete sledovat aktualizace projektu v reálném čase. Jedná se o multifunkční nástroj určený pro firmy všech velikostí, který nabízí řadu funkcí pro organizaci práce, nástroje pro správu zdrojů a atraktivní rozhraní.
Tento nástroj vám také umožňuje vytvářet seznamy úkolů a připomenutí, abyste nikdy nezmeškali žádné termíny. Kromě toho můžete přidávat nadcházející termíny, jména svých kolegů, pokyny k různým úkolům a komentáře k položkám.
Obzvláště se mi líbí integrační funkce Asany, která mi umožňuje vytvářet požadavky z e-mailů nebo komunikačních kanálů, jako jsou Slack a Microsoft Teams.
Funkce Asany
- Vytvářejte vlastní přehledy a okamžitě zjistěte, které cíle jsou na dobré cestě a které nikoli.
- Propojte data ze Salesforce a sledujte v reálném čase aktualizace obchodů, potenciálních zákazníků a další informace.
- Pomocí umělé inteligence (Asana Intelligence) snadno odhalíte překážky a najdete nejúčinnější cestu vpřed.
- Vypočítejte, jak dlouho bude práce trvat, abyste mohli přijímat opatření na základě dat, nikoli odhadů.
Omezení Asany
- Nenabízí funkce pro sledování času.
- Platforma umožňuje exportovat soubory pouze ve formátech JSON a CSV.
Ceny Asany
- Zdarma: Navždy
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
8. Notion: Nejlepší pro organizaci veškeré interní práce i práce s klienty
S Notion můžete k jakémukoli projektu přidat kalendář, abyste nezmeškali žádné schůzky ani termíny. Tato platforma umožňuje uživatelům vytvářet vlastní štítky priorit a stavové značky, aby každý tým mohl mít perfektní pracovní postup bez jakýchkoli překážek.
Tento nástroj nabízí různé filtry. Pomocí nich můžete vybrat pouze úkoly, které vám byly přiděleny, nebo položky označené jako urgentní. Jeho snadno použitelné rozhraní umožňuje kreativním týmům hladce brainstormovat, provádět, sledovat a organizovat vše z jedné platformy.
Knihovny šablon Notions jsou obzvláště užitečné pro zaneprázdněné projektové manažery, jako jsem já, kteří neradi začínají pokaždé od nuly. Vyzkoušel jsem také Notion AI pro generování osnov a shrnutí projektů a nezklamal mě!
Nejlepší funkce Notion
- Umožňuje snadné propojení s jinými stránkami; stačí zadat @ a propojit své poznámky nebo plán v dokumentu.
- Pomocí funkce Synced Blocks můžete automaticky aktualizovat obsah na více místech a změny se projeví všude.
- Díky umělé inteligenci dokáže psát v mnoha jazycích, jako je japonština, němčina, španělština a další.
- Skrýt nebo rozbalit rozsáhlá projektová data pomocí funkce Collapsing Arrows (Sbalit šipky)
Omezení Notion
- Jeho bezplatný tarif umožňuje nahrávat obrázky, videa a přílohy souborů do velikosti 5 MB, což je méně a postrádá některé pokročilé funkce pro správu projektů.
- Možnosti exportu jsou velmi omezené.
Ceny Notion
- Zdarma: Navždy
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (15 recenzí)
„Australské podniky se snaží reformovat svou organizaci, aby mohly čelit výzvám, jako je digitální transformace, nedostatek talentů a zaměření na začlenění ESG. Roste poptávka po komplexních službách v oblasti programů, řízení změn a organizační transformace, které podporují a posilují silné vedoucí a interpersonální dovednosti v oblasti řízení projektů a programů.“
9. Jira: Nejlepší pro vizuální aktualizace stavu v reálném čase
Jira je zastřešující platforma, která zahrnuje software Jira, Jira core a Jira work management. V kombinaci poskytuje pomoc při řízení práce pro firmy všech velikostí.
Tento nástroj umožňuje týmům vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy podle jejich konkrétních požadavků.
Výjimečnou vlastností Jira je, že umožňuje týmům upřednostňovat a sledovat problémy v průběhu celého vývojového procesu, zejména chyby a jiné nedostatky. Jeho sledovací funkce vám umožňují přidávat popisy, přílohy a komentáře do zpráv o chybách, což zajišťuje jasnou komunikaci a kontext.
Díky robustním funkcím pro reporting a analytiku můžete vizualizovat stav projektu, identifikovat trendy a sledovat výkonnost týmu.
Nejlepší funkce Jira
- Uspořádejte si práci do jediného seznamu, kde ji můžete snadno aktualizovat, třídit a prioritizovat pomocí funkce přímé úpravy.
- Vizualizujte práci v čase a termíny projektů pomocí kalendáře Jira.
- Pomocí projektových tabulek můžete sledovat stav úkolů členů vašeho týmu v každé fázi pracovního postupu.
- Analyzujte pořadí, v jakém je třeba projekt realizovat, abyste se seznámili s problémem dříve, než se stane překážkou, a to díky funkci správy závislostí.
Omezení Jira
- Má potíže s podporou metodiky vodopádu.
- Přílišné přizpůsobení může vést ke složitým pracovním postupům, které ovlivňují snadnost použití.
Ceny Jira
- Zdarma: Navždy
- Standard: 7,16 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,48 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,1/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
10. Zoho Projects: Nejlepší pro integraci a pokročilé funkce reportingu
Zoho Projects je jeden z nejlepších softwarů pro řízení projektů v Austrálii, který vám umožní zefektivnit pracovní postupy vašich projektů pomocí automatizace, přizpůsobení a integrace. Zvládne projekty všech velikostí a úrovní složitosti.
Funkce Ganttův diagram vám umožňuje rozdělit velké projekty na malé, zvládnutelné části a proveditelné úkoly a vytvořit seznamy úkolů, které vám pomohou plánovat důkladněji. Platforma má také vestavěnou funkci, která vám umožňuje zaznamenávat každou minutu vaší tvrdé práce, a to buď ručně, nebo pomocí časovačů.
Líbí se mi jeho vestavěná chatovací funkce zvaná modul Discuss, která udržuje všechny konverzace týkající se projektu v rámci propojeného pracoviště a všechny informace tak zůstávají na jednom místě.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Použijte Zoho Invoice k zaznamenání délky trvání projektu a automatickému generování faktur z vašich časových rozpisů.
- Díky rozhraní typu drag-and-drop můžete snadno vizualizovat a nasadit novou automatizaci.
- Definujte závislosti mezi úkoly a přiřaďte je správným osobám pomocí Zoho Projects.
Omezení Zoho Projects
- Zoho nenabízí přístup k nejpotřebnějším softwarům, včetně Google a Microsoft.
- Omezená možnost vlastních polí
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: 10denní zkušební verze
- Premium: 3,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 7,5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
Zefektivněte řízení projektů s ClickUp
Výběr nejlepšího softwaru pro řízení projektů v Austrálii pomáhá urychlit plánování a realizaci projektů. Tyto nástroje navíc umožňují firmám pracovat flexibilně i v náročných situacích, aniž by došlo ke snížení produktivity a komunikace v týmech.
S ClickUpem můžete zefektivnit pracovní postupy týmu tím, že zajistíte komplexní přehled o všech svých projektech. Od stanovení správných cílů přes vytvoření plánu projektu až po sledování klíčových ukazatelů výkonnosti – ClickUp má všechny nástroje, které potřebujete, abyste zůstali produktivní. Zkrátka, díky nástroji jako ClickUp nikdy neztratíte přehled o prioritách a budete schopni realizovat více projektů rychleji a v rámci rozpočtu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zefektivněte správu projektů, abyste získali jasnější přehled o svém podnikání!